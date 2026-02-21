Selon une étude du Pew Research Center, 23 % des adultes américains déclarent ne pas avoir lu de livre depuis plus d'un an.

Non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils perdent la trace de ce qu'ils ont commencé, de ce qu'ils veulent lire ensuite et des idées qu'ils ont recueillies en cours de route.

Cet article vous présente huit modèles de suivi de lecture Notion pour organiser votre vie de lecteur.

PS : Nous aborderons également les alternatives puissantes à ClickUp qui résolvent les principales limites de Notion : performances lentes avec les grandes bibliothèques, accès hors ligne limité et collaboration peu pratique pour les clubs de lecture.

Ce qu'il faut rechercher dans un modèle de suivi de lecture

Vous avez décidé de vous organiser, alors vous vous rendez dans une galerie de modèles.

Le problème, c'est que tous les modèles ne se valent pas. Vous pouvez perdre des heures à télécharger un joli modèle de liste de lecture qui a fière allure, mais qui ne peut pas gérer plus de 20 livres, ou un système complexe avec des dizaines de propriétés que vous n'utiliserez jamais.

C'est cette friction qui pousse la plupart des gens à abandonner leur habitude de suivi. Votre outil doit rendre la lecture plus agréable, et non la transformer en corvée. Avant de télécharger quoi que ce soit, sachez ce que vous recherchez. Un bon modèle de suivi de lecture vous offre une structure sans être rigide.

Affichages flexibles : un bon modèle n'est pas seulement une liste. Il doit offrir plusieurs façons de visualiser vos données, comme une galerie pour les couvertures, un tableau pour le tri et un calendrier pour planifier votre temps de lecture.

Propriétés essentielles : vous avez besoin au minimum de champs pour le titre du livre, l'auteur, votre statut de lecture (par exemple, À lire, En cours de lecture, Achevé), une évaluation par étoiles et la date à laquelle vous l'avez achevé.

Espace pour les notes : vos meilleures idées vous viennent souvent pendant que vous lisez. Votre outil de suivi doit offrir suffisamment d'espace pour vos meilleures idées vous viennent souvent pendant que vous lisez. Votre outil de suivi doit offrir suffisamment d'espace pour noter vos réflexions, vos citations et vos remarques , et pas seulement les métadonnées de base.

Évolutivité : le système doit fonctionner aussi bien que vous ayez 10 ou 200 livres. S'il ralentit à mesure que votre bibliothèque s'agrandit, ce n'est pas le bon outil.

Équilibre entre esthétique et fonctionnalité : un beau design est motivant, mais pas s'il se fait au détriment de la facilité d'utilisation. Les meilleurs modèles allient un aspect esthétique à des fonctionnalités puissantes.

En gardant ces critères à l'esprit, explorons quelques-uns des meilleurs modèles de suivi de lecture disponibles dans Notion.

Modèles de suivi de lecture Notion pour les listes de lecture et les notes

Il peut être difficile de trouver sur Notion un outil de suivi de lecture qui corresponde à votre style.

Vous êtes peut-être une personne visuelle qui aime voir les couvertures des livres, un lecteur axé sur les données qui effectue le suivi de chaque page ou un minimaliste qui souhaite simplement un journal simple. Cette section présente cinq modèles remarquables, chacun conçu pour un type de lecteur différent.

1. Modèle de suivi de lecture par Notion

via Notion

Si vous souhaitez vous lancer immédiatement sans installation compliquée, le modèle de base Book Tracker Template est fait pour vous. Il s'agit d'une base de données épurée et sans fioritures qui fournit uniquement l'essentiel, ce qui en fait le point de départ idéal pour tout lecteur. Elle est simple, fonctionnelle et prête à l'emploi en quelques minutes.

Il comprend :

Base de données pré-construite comprenant tous les champs essentiels : titre, auteur, genre, statut, évaluation et dates de début/fin.

Plusieurs vues vous permettent de parcourir vos livres visuellement dans une galerie ou de les trier et les filtrer dans un tableau.

Personnalisables, vous pouvez ajouter vos propres champs sans craindre de perturber la structure.

Ce modèle est idéal pour les lecteurs qui apprécient la simplicité et la rapidité.

2. Suivi esthétique des livres par Notion

via Notion

Pour les lecteurs motivés par les visuels, le modèle Aesthetic Book Tracker transforme votre liste de lecture en une bibliothèque numérique. Ce modèle privilégie une expérience esthétique et personnalisée, qui vous donnera envie de revenir encore et encore. Il est parfait pour ceux qui pensent qu'un outil doit être aussi inspirant que les livres qu'il contient.

Ce joli modèle de liste de lecture est conçu pour une organisation visuelle : ✨

La vue Galerie affiche en évidence les couvertures des livres, créant ainsi une bibliothèque visuelle très agréable.

Des étiquettes de statut codées par couleur et des icônes personnalisées pour ajouter une touche personnelle et voir d'un seul coup d'œil ce que vous êtes en train de lire.

Des étiquettes créatives pour « l'ambiance » ou « l'atmosphère », vous permettant de classer les livres au-delà des genres standard.

Attention : les modèles très esthétiques peuvent parfois sacrifier des fonctionnalités avancées au profit de l'apparence. Assurez-vous que l'attrait visuel ne vous empêche pas du suivi de ce qui compte vraiment pour vous.

3. Suivi de lecture de livres par Notion

via Notion

Si vous êtes un lecteur axé sur les objectifs, ce suivi de lecture Notion est fait pour vous. Le suivi de lecture est axé sur la dynamique, avec des fonctionnalités conçues pour vous montrer votre progression. Il vous aide à rester responsable, en particulier lorsque vous relevez un défi de lecture ambitieux.

Ce modèle est conçu pour assurer le suivi de la progression et atteindre les objectifs :

La mise en place d'un suivi de la progression demande un peu plus de temps, mais la responsabilité qu'elle implique est très bénéfique pour les lecteurs assidus.

4. Modèle de suivi des livres de bibliothèque par Notion

via Notion

Lorsque votre bibliothèque personnelle commence à ressembler davantage à une bibliothèque publique, vous avez besoin de plus qu'un simple journal de lecture. Le modèle My Library Book Tracker est conçu pour les lecteurs assidus qui possèdent de grandes collections et ont besoin d'un système de gestion complet. Il utilise des bases de données relationnelles pour créer une bibliothèque puissante et interconnectée.

Ce modèle est destiné aux lecteurs qui souhaitent gérer une grande collection. Il comprend : 📚

Bases de données relationnelles pour lier les livres à des pages dédiées aux auteurs, séries et genres

Séparez les livres que vous possédez de votre liste de souhaits pour gérer votre collection et vos futurs achats.

Fonctionnalité de suivi des prêts, pour ne jamais oublier qui a emprunté votre roman préféré.

Note : Ce modèle convient mieux aux utilisateurs déjà familiarisés avec les fonctionnalités avancées de Notion, car les bases de données relationnelles peuvent nécessiter un certain temps d'apprentissage.

5. Modèle d'automatisation de suivi de livres par Notion

via Notion

Pour les utilisateurs expérimentés qui souhaitent passer moins de temps à saisir des données et plus de temps à lire, le modèle d'automatisation du suivi de livres permet d'automatiser les actions répétitives afin que vous puissiez vous concentrer sur vos livres. Il utilise les fonctionnalités d'automatisation de Notion pour rationaliser les actions répétitives, rendant votre flux de travail plus rapide et plus efficace.

Ce modèle est conçu pour réduire le travail manuel. Il vous aide à :

Actions déclenchées par un bouton pour ajouter de nouveaux livres ou mettre à jour leur statut en un seul clic.

Les boutons de modèle garantissent la cohérence du format de vos notes pour chaque livre que vous enregistrez.

Fonctionnalités permettant de réaliser des connexions avec des outils externes tels que Readwise ou Goodreads à l'aide de connecteurs tiers, ce qui est important étant donné que les formats numériques représentent 14 % du chiffre d'affaires total de l'édition aux États-Unis et que les lecteurs ont de plus en plus besoin de synchroniser leurs surlignages numériques.

Bien que les automatisations natives de Notion soient utiles, elles restent plus limitées que celles que vous trouverez dans une plateforme dédiée à la productivité.

Limites de l'utilisation des modèles Notion pour le suivi des livres

Vous avez trouvé le modèle Notion idéal, mais après quelques mois, vous vous heurtez à un mur.

Votre base de données est lente, vous ne pouvez pas enregistrer un livre que vous avez terminé pendant un vol, et essayer d'animer une discussion de club de lecture dans les commentaires est un véritable casse-tête. L'outil qui était censé vous faciliter la vie est devenu une nouvelle source de frustration.

Notion est incroyablement flexible, mais cette flexibilité s'accompagne de compromis, en particulier pour le suivi des livres.

Performances à grande échelle : lorsque vous disposez de centaines de livres avec des images de couverture, lorsque vous disposez de centaines de livres avec des images de couverture, les bases de données Notion peuvent devenir lentes et peu réactives, en particulier sur les appareils mobiles.

L'accès hors ligne est limité : Notion nécessite une connexion Internet pour la plupart de ses fonctions. C'est un inconvénient majeur si vous souhaitez prendre des notes pendant vos déplacements ou lorsque vous lisez à la plage.

Pas d'intégration native pour la lecture : contrairement aux applications de lecture dédiées, Notion ne se synchronise pas automatiquement avec vos surlignages Kindle ou votre profil Goodreads sans passer par des solutions de contournement tierces peu pratiques.

Friction collaborative: il est possible de partager un suivi avec un club de lecture, mais les modifications en cours en temps réel n'ont pas une fluidité optimale et les fils de commentaires peuvent rapidement devenir désorganisés. il est possible de partager un suivi avec un club de lecture, mais les modifications en cours en temps réel n'ont pas une fluidité optimale et les fils de commentaires peuvent rapidement devenir désorganisés.

Expérience mobile : l'application mobile Notion est fonctionnelle, mais elle n'est pas optimisée pour la saisie rapide d'entrées. L'ajout d'un nouveau livre peut sembler fastidieux par rapport à l'expérience sur bureau.

Si ces limites vous semblent familières, il est peut-être temps d'envisager une plateforme conçue pour la rapidité, la collaboration et la fiabilité.

Modèles ClickUp pour le suivi des livres

Votre système de lecture ne devrait pas vous donner plus de travail.

Si vous en avez assez des bases de données lentes et des applications mobiles peu pratiques, ClickUp vous offre une meilleure solution.

Notre centre de modèles regorge de modèles puissants qui résolvent les frustrations courantes liées au suivi des livres, avec des avantages supplémentaires tels que la collaboration en temps réel, un mode hors ligne fiable et ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, pour vous aider à établir la connexion entre vos idées.

Ces modèles sont entièrement personnalisables, se synchronisent instantanément sur tous vos appareils et sont prêts à l'emploi en quelques secondes.

1. Modèle de liste par ClickUp™

Obtenir un modèle gratuit Suivez votre suivi de lectures grâce à ce modèle de liste simple.

Vous en avez assez des modèles trop sophistiqués ? Commencez par une liste de livres simple et claire à l'aide du modèle List Template by ClickUp™. Il vous offre une structure flexible sur laquelle vous pouvez vous appuyer, vous permettant de hiérarchiser votre liste de lecture grâce à une organisation intuitive par glisser-déposer.

Ce modèle est parfait pour les lecteurs qui recherchent une installation minimale et une flexibilité maximale.

2. Modèle de suivi de projet par ClickUp™

Obtenir un modèle gratuit Structurez vos tâches de lecture grâce à ce modèle.

Pour les lecteurs qui s'attaquent à des projets structurés tels que des recherches universitaires, des travaux de cours ou des défis de lecture thématiques, une simple liste ne suffit pas.

Vous devez avoir une vue d'ensemble. Transformez votre liste de lecture en un projet gérable avec une visibilité claire sur votre progression grâce au modèle de suivi de projet de ClickUp™. Il vous aide à :

Suivez la progression de chaque livre grâce au suivi intégré, qui comprend des colonnes de statut et des pourcentages d'achèvement.

Configurez les dépendances ClickUp pour vous assurer de lire une série dans le bon ordre.

Visualisez votre progression de lecture pour tous vos livres grâce aux tableaux de bord ClickUp de haut niveau.

Ce modèle est idéal pour tous ceux qui ont un « projet » de lecture plutôt qu'une simple liste.

3. Modèle de notes quotidiennes par ClickUp™

Obtenir un modèle gratuit Restez au top de vos tâches grâce au modèle de notes quotidiennes ClickUp pour noter vos idées, suivre votre progression et rester organisé.

Les meilleures idées tirées d'un livre sont souvent perdues si vous ne les notez pas immédiatement. Notez vos pensées, citations et réflexions au fur et à mesure de votre lecture grâce au modèle Daily Notes Template de ClickUp™. Ce modèle favorise une lecture active grâce à :

Un format d'entrée quotidien structuré garantit la cohérence et l'organisation de vos notes.

Développez vos réflexions dans des journaux de lecture plus longs grâce à notre fonctionnalité intégrée ClickUp Docs.

Utilisez ClickUp Brain pour résumer automatiquement vos notes et faire ressortir les tendances et les thèmes récurrents dans votre historique de lecture.

🎥 Que vous souhaitiez noter les passages marquants d'un livre ou réfléchir à des connexions entre différentes idées, une organisation efficace de vos notes est essentielle pour tirer le meilleur parti de vos lectures. Regardez ce guide pratique pour découvrir des stratégies éprouvées qui vous permettront d'organiser vos notes afin de ne jamais perdre vos idées. 👇🏼

4. Modèle Cornell Note par ClickUp™

Obtenir un modèle gratuit Suivez les points importants et prenez des notes pour générer des idées pour vos présentations avec le modèle ClickUp Cornell Note.

Si vous lisez pour apprendre et retenir des informations, vous avez besoin d'un système conçu à cet effet. Prenez des notes axées sur la mémorisation avec une structure de niveau universitaire à l'aide du modèle Cornell Note Template de ClickUp™. Il est particulièrement efficace pour les lecteurs d'ouvrages non romanesques qui ont besoin de synthétiser des arguments et des idées complexes.

Ce modèle vous aide à en savoir plus sur vos lectures :

Il utilise le format Cornell classique avec une colonne de repères, une section de notes principales et une zone de résumé.

La structure est optimisée pour décomposer et comprendre des documents non fictionnels denses.

Toutes vos notes sont entièrement consultables, ce qui vous permet de trouver facilement des informations spécifiques lorsque vous en avez besoin.

5. Modèle de productivité personnelle par ClickUp™

Obtenir un modèle gratuit Boostez votre efficacité et suivez vos sessions de lecture grâce au modèle de productivité personnelle ClickUp.

La lecture ne se fait pas dans le vide, elle fait partie intégrante de votre vie et de vos objectifs. Intégrez vos habitudes de lecture dans votre système global de gestion de vie grâce au modèle de productivité personnelle de ClickUp™. Ne considérez plus votre liste de lecture comme une liste de tâches distincte et établissez une connexion entre elle et ce qui compte vraiment.

Ce modèle établit la connexion entre vos lectures et vos objectifs généraux. Utilisez-le pour :

Suivez vos objectifs de lecture parallèlement à vos autres objectifs personnels et professionnels.

Planifiez des sessions de lecture dédiées dans votre semaine à l'aide du time blocking.

Développez une habitude de lecture régulière grâce à des rappels de tâches récurrentes et des fonctionnalités de suivi des habitudes.

6. Modèle de checklist hebdomadaire par ClickUp™

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos tâches de lecture hebdomadaires et effectuez le suivi de vos routines de préparation à l'aide de ClickUp Weekly.

Les grands objectifs de lecture peuvent être intimidants. Décomposez-les en petits engagements gérables et récurrents grâce au modèle de checklist hebdomadaire de ClickUp™. Il vous aide à prendre de bonnes habitudes de lecture en vous permettant d'obtenir des résultats quotidiens constants. Utilisez-le pour :

Configurez des tâches récurrentes ClickUp pour vos objectifs de lecture hebdomadaires, comme « Lire 30 minutes par jour ».

Profitons de la satisfaction de cocher une tâche chaque fois que nous achevons une session de lecture.

Dupliquez facilement votre checklist chaque semaine pour maintenir votre élan sans installation manuelle.

7. Modèle Getting Things Done (GTD) par ClickUp™

Obtenir un modèle gratuit Créez, organisez et suivez vos tâches avec le modèle Getting Things Done (Simple List) de ClickUp.

Si vous êtes fan de la méthodologie Getting Things Done (GTD), pourquoi ne pas l'appliquer à votre vie de lecteur ? Capturez instantanément les recommandations de livres et transformez-les en listes de lecture organisées et exploitables grâce au modèle Getting Things Done (GTD) de ClickUp™.

Ce modèle apporte la puissance de GTD à votre bibliothèque :

Utilisez la « Boîte de réception » pour enregistrer les recommandations de livres dès que vous en entendez parler, sans perdre votre concentration.

Déplacez les livres que vous êtes en train de lire vers votre liste « Prochaines actions ».

Conservez votre énorme pile de livres « À lire » dans une liste « Un jour/Peut-être » afin qu'elle ne crée pas de désordre.

8. Modèle de planification de lecture par ClickUp™

Obtenir un modèle gratuit Visualisez vos chapitres, intrigues et arcs narratifs en un coup d'œil grâce à la vue « Processus d'écriture » du modèle de planification de livres ClickUp.

Prêt pour un système spécialement conçu pour vous offrir de l'assistance dans votre processus d'écriture ? Bénéficiez du système de suivi le plus complet et le plus spécifique à l'écriture grâce au modèle de planification de livres de ClickUp™. Il combine les meilleures fonctionnalités pour suivre vos objectifs de lecture/écriture, vos lectures actuelles et les livres qui vous inspirent dans un modèle prêt à l'emploi, vous évitant ainsi tout travail d'installation.

Ce modèle est le système de lecture tout-en-un ultime. 🤩

Il est livré avec une structure pré-construite et des champs personnalisés ClickUp pour les évaluations, les critiques et les étiquettes de genre.

Il est intégré à ClickUp Brain, qui peut résumer vos notes de lecture ou même générer des recommandations de lecture en fonction de votre historique.

Il permet de séparer clairement vos lectures en cours, votre pile de livres à lire et les livres achevés pour une organisation facile.

Poursuivez votre série de lectures avec ClickUp

Le bon outil de suivi de lecture transforme vos habitudes de lecture dispersées en un système que vous utiliserez réellement.

Il peut s'agir d'une base de données simple et minimaliste. Ou bien d'un environnement de travail ClickUp entièrement structuré qui assure la connexion entre votre liste de lecture, vos notes, vos objectifs et votre progression en un seul endroit.

L'important n'est pas la complexité, mais la continuité.

Un système de suivi efficace ne se contente pas de cataloguer les titres. Il vous aide à lire de manière réfléchie, à repérer des tendances dans vos choix et à saisir des idées avant qu'elles ne disparaissent. Au fil du temps, vos lectures cessent d'être aléatoires et commencent à s'accumuler. Chaque livre s'appuie sur le précédent.

Si vous êtes prêt à passer de « je devrais lire davantage » à un système qui vous offre de l’assistance pour atteindre cet objectif, lancez-vous gratuitement avec ClickUp et créez un flux de travail de lecture qui évoluera avec vous.

Prêt à créer votre système de lecture ? Commencez gratuitement avec ClickUp.

Foire aux questions sur les modèles de suivi de lecture

Partagez le modèle avec votre groupe, attribuez des livres aux membres à l'aide de ClickUp Task Assignees, utilisez les commentaires pour les fils de discussion et créez des vues partagées ClickUp filtrées par lecteur. La collaboration en temps réel et la synchronisation automatique entre appareils de ClickUp rendent cette opération transparente pour tout le monde.

Une liste de lecture est un simple inventaire des livres que vous souhaitez lire (votre pile de livres à lire). Un outil de suivi de lecture est un système plus complet qui ajoute le suivi de la progression, les dates d'achèvement, les évaluations et les notes. Considérez-le comme une liste de souhaits plutôt que comme un journal de lecture complet.

Oui. ClickUp synchronise automatiquement toutes les données en temps réel sur le Web, les applications de bureau et les applications mobiles. De plus, grâce au mode hors ligne, vous pouvez enregistrer votre progression de lecture sans connexion Internet, et vos mises à jour seront synchronisées dès que vous serez de nouveau en ligne.