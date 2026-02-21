Top 10 des outils d'animation IA pour [année]

Saviez-vous que les équipes créatives ne consacrent que 28 % de leur journée à un travail créatif proprement dit ? Le reste du temps est consacré à des tâches administratives et au traitement des retours d'information. Ajoutez à cette perte de productivité des outils d'animation IA déconnectés, et vous vous retrouvez avec une pile volumineuse à gérer.

Ce guide présente les 10 meilleurs outils d'animation IA, des générateurs de vidéos professionnels aux plateformes adaptées aux débutants. Il vous aidera à organiser vos projets d'animation plutôt que de jongler entre plusieurs outils et des délais serrés.

Les outils d'animation IA utilisent l'intelligence artificielle pour créer du contenu animé à partir de données simples telles que du texte ou des images. Ces programmes vont des générateurs de texte-vidéo qui créent des clips entiers à partir d'une description écrite aux plateformes qui automatisent des tâches complexes telles que la synchronisation labiale des caractères et la synthèse de mouvements.

Traditionnellement, l'animation nécessitait un budget logiciel considérable et la patience de déplacer les pixels un par un. Il s'agissait d'un obstacle lent et coûteux que la plupart des équipes marketing et des créateurs ne pouvaient pas surmonter. Les générateurs d'animation IA remplacent le travail manuel par des capacités de traitement. Ils vous permettent de créer des vidéos animées sans être animateur.

🧠 Fait amusant : environ 86 % des annonceurs utilisent ou prévoient d'adopter l'IA générative pour créer des publicités vidéo.

Lorsque vous sélectionnez le meilleur logiciel d'animation 2D basé sur l'IA, vous devez trouver le bon équilibre entre la qualité du résultat et les possibilités de personnalisation. Par exemple, certains outils permettent de créer rapidement des vidéos au rendu soigné, mais offrent peu de contrôle créatif. D'autres offrent un contrôle précis sur les mouvements, le style et le timing, mais leur prise en main est plus difficile.

Avant la validation, tenez compte des facteurs clés suivants :

Qualité et résolution de sortie : l'outil exporte-t-il dans une résolution suffisamment élevée pour vos besoins, et les résultats ont-ils un aspect professionnel ?

Facilité d'utilisation ou contrôle créatif : recherchez-vous une interface simple qui accélère la production, ou avez-vous besoin de commandes avancées pour affiner vos réglages ?

Assistance pour les styles d'animation : avez-vous besoin de caractères en 2D, d'avatars IA réalistes, de graphiques animés abstraits ou de tout autre chose ?

Licence commerciale : pouvez-vous utiliser le contenu généré à des fins de marketing, de publicité ou pour le travail de vos clients sans restrictions légales ?

Intégration aux flux de travail existants : dans quelle mesure l'outil établit-il une connexion avec votre éditeur de vidéo, votre bibliothèque de ressources et votre système dans quelle mesure l'outil établit-il une connexion avec votre éditeur de vidéo, votre bibliothèque de ressources et votre système de gestion de projet

Vitesse de rendu et système de crédits : la tarification basée sur les crédits conviendra-t-elle à votre équipe ou deviendra-t-elle coûteuse en cas d'utilisation intensive ? Comprenez le coût avant de commencer à générer.

Choisir le bon outil d'animation IA peut sembler compliqué, et choisir le mauvais outil peut vous faire perdre du temps et de l'argent. Nous avons dressé une liste des 10 meilleurs outils d'animation IA afin de vous faciliter la tâche.

Nous disposons d'un environnement de travail IA convergent qui vous évite d'avoir à passer d'un outil à l'autre : ClickUp!

1. ClickUp (idéal pour les équipes qui gèrent des projets d'animation IA et des flux de travail créatifs)

Essayez ClickUp gratuitement Centralisez votre environnement de travail dans ClickUp avec des documents, des tâches, des chats et des automatisations intégrées en un seul endroit.

Votre logiciel d'animation rend les images, mais où pouvez-vous suivre les décisions créatives qui les ont façonnées ? ClickUp devient la colonne vertébrale opérationnelle de l'ensemble de votre pipeline de projets d'animation.

Vous pouvez regrouper les différentes étapes fastidieuses du processus de création : rédaction des scripts dans un système, storyboard dans un autre et obtention des validations des parties prenantes dans un troisième.

📌Par exemple, lorsqu'un client demande une révision de scène, vous pouvez vous référer aux tâches ClickUp correspondantes. Elles comprennent déjà des détails tels que la version du script, la référence du storyboard, l'outil d'IA utilisé pour le rendu, le statut d'approbation et les commentaires précédents. Cela évite d'avoir à passer d'un outil à l'autre pour rechercher le contexte.

Générez des scripts et demandez des suggestions liées à l'environnement de travail à ClickUp Brain.

ClickUp Brain joue également un rôle essentiel dans la mise à disposition immédiate du contexte. Tout en examinant un brief client de 12 pages, vous pouvez demander à l'assistant IA natif de ClickUp de résumer les principales exigences pour une vidéo animée de 60 secondes.

Et si vous êtes en pleine production, il peut également faire remonter tous les commentaires du dernier cycle de révision ou générer un premier jet de script basé sur des projets antérieurs. Comme Brain s'appuie sur vos documents, tâches et commentaires ClickUp, il comprend le contexte du projet. Vous ne vous adressez pas à un assistant IA vierge. Vous travaillez avec un assistant qui connaît déjà le style d'animation, le public cible, les délais et les révisions précédentes liées à ce projet.

Pour les équipes qui développent leur production de contenu, Brain fournit également de l'assistance :

Rédaction de légendes pour les réseaux sociaux afin d'accompagner une publication animée

Transformer les transcriptions de réunions en tâches de production structurées

Identifier les obstacles en fonction des délais non respectés ou des approbations bloquées

💡 Conseil de pro : lorsque les flux de travail d'animation évoluent, toutes les étapes ne peuvent pas être cartographiées à l'aide de règles d'automatisation rigides. Vous avez besoin d'automatisations qui comprennent le contexte avant d'exécuter le travail. Les Super Agents ClickUp fonctionnent dans le contexte de votre environnement de travail. Au lieu de déclencher de simples actions « si-alors-ça », ils interprètent la situation et agissent davantage comme un coordinateur de production. 📌 Voici à quoi cela ressemble dans la pratique : Imaginez un client qui télécharge ses commentaires de révision sur plusieurs scènes. Un super agent peut : Passez en revue les commentaires et regroupez-les par scène.

Signalez les changements importants qui affectent le timing de l'animation.

Attribuez les tâches de suivi à l’éditeur ou au concepteur de mouvements approprié en fonction de la charge de travail.

Joignez la dernière version du storyboard et du script à chaque tâche.

Générez un résumé à l'intention du client expliquant ce qui va changer. Vous ne définissez pas chaque étape du flux de travail. L'agent travaille en tenant compte du contexte de vos projets, des révisions passées et de la structure de votre équipe.

Pour les équipes d'animation qui gèrent plusieurs outils d'IA pour les animateurs, cela permet de rendre la production plus adaptative et moins fragile. Vos outils de rendu génèrent les visuels. ClickUp gère le système qui permet de livrer ces visuels dans les délais.

Comme l'IA fonctionne au sein même du flux de travail, vous disposez de beaucoup de temps pour vous concentrer sur la préproduction. À cette étape, les projets d'animation gagnent en clarté ou accumulent la confusion.

Les tableaux blancs ClickUp vous permettent de créer des storyboards, des séquences de scènes et des tableaux d'ambiance sur une toile visuelle avec une connexion directe à l'exécution. Lorsque vous finalisez le concept d'une scène, vous le convertissez en tâche en un seul clic.

Visualisez vos idées, de la conception à la réalisation, avec ClickUp Tableaux blancs.

En termes simples, si vous rédigez une présentation explicative d'un produit :

Image 1 : Installation du problème

Image 2 : Présentation du produit

Image 3 : Présentation des fonctionnalités

Image 4 : CTA

Chaque image devient une tâche réalisable avec un responsable, une échéance et des ressources liées. La planification visuelle et le suivi du projet restent connectés.

Créez des référentiels de connaissances pour votre organisation avec ClickUp Docs + Brain

Vous pouvez également utiliser ClickUp Docs pour la rédaction de scripts et la collaboration rapide. Ces référentiels de connaissances actifs facilitent la rédaction de scripts d'animation, le marquage des réviseurs ou des rédacteurs et le suivi de l'historique des versions. Et, une fois le script approuvé, vous attribuez les tâches de production directement à partir du document.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp Brain : analysez votre environnement de travail grâce à une IA contextuelle pour résumer les commentaires, rédiger des textes pour les réseaux sociaux pour votre nouvelle vidéo ou trouver une référence de storyboard dans un projet antérieur.

ClickUp Tableaux blancs : réfléchissez à des idées, planifiez des séquences d'animation, esquissez des storyboards sur une toile collaborative et convertissez le concept directement en tâche en un seul clic, en liant les ressources.

ClickUp Documents : rédigez et finalisez des scripts d'animation grâce à la collaboration en temps réel de votre équipe et intégrez des vidéos de référence avec des commentaires en ligne, afin que les commentaires soient directement liés à la ligne de dialogue spécifique.

Champs personnalisés ClickUp : organisez votre pipeline de production en créant des champs personnalisés pour filtrer la vue de votre projet afin de voir exactement ce qui est en attente, ce qui est approuvé et ce qui est dû, et suivez les informations. organisez votre pipeline de production en créant des champs personnalisés pour filtrer la vue de votre projet afin de voir exactement ce qui est en attente, ce qui est approuvé et ce qui est dû, et suivez les informations.

Tableaux de bord ClickUp : offrez aux parties prenantes une vue en temps réel de l'état d'avancement du projet grâce à des tableaux de bord personnalisables, et identifiez les goulots d'étranglement dans la charge de travail de l'équipe sans avoir à convoquer votre équipe créative à des réunions constantes pour faire le point. offrez aux parties prenantes une vue en temps réel de l'état d'avancement du projet grâce à des tableaux de bord personnalisables, et identifiez les goulots d'étranglement dans la charge de travail de l'équipe sans avoir à convoquer votre équipe créative à des réunions constantes pour faire le point.

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

Consolide les flux de travail créatifs: gérez les briefs, les scripts, les tâches et les commentaires dans un environnement de travail IA convergent afin de réduire la gérez les briefs, les scripts, les tâches et les commentaires dans un environnement de travail IA convergent afin de réduire la prolifération des outils dispersés et déconnectés.

Comprend le contexte du projet : contrairement aux assistants IA génériques, ClickUp Brain exploite les données de votre environnement de travail pour fournir des résumés et des suggestions pertinents.

Évolutif avec votre équipe : commencez par les fonctionnalités commencez par les fonctionnalités de gestion des tâches de base, puis ajoutez des fonctionnalités plus avancées telles que les tableaux de bord et les automatisations ClickUp à mesure que votre équipe s'agrandit.

Inconvénients :

Les multiples options de personnalisation peuvent sembler intimidantes pour les nouveaux utilisateurs.

L'application mobile offre moins de fonctionnalités que la version pour ordinateur.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur de G2 recommande ClickUp pour sa flexibilité :

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa personnalisation inégalée et l'étendue de ses fonctionnalités. Il est incroyablement puissant de pouvoir adapter presque tous les aspects d'un environnement de travail aux besoins spécifiques d'une équipe, des statuts et champs personnalisés à une multitude de vues telles que Liste, Tableau, Calendrier et vue Gantt. Cette flexibilité nous permet d'adapter véritablement la plateforme à nos flux de travail uniques, plutôt que d'avoir à adapter nos flux de travail à la plateforme. De plus, le fait de disposer de tout, de la gestion des tâches et du suivi du temps aux documents et tableaux blancs, en un seul endroit réduit considérablement la prolifération des outils et rend notre équipe beaucoup plus efficace.

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa personnalisation inégalée et l'étendue de ses fonctionnalités. Il est incroyablement puissant de pouvoir adapter presque tous les aspects d'un environnement de travail aux besoins spécifiques d'une équipe, des statuts et champs personnalisés à une multitude de vues telles que Liste, Tableau, Calendrier et diagramme de Gantt. Cette flexibilité nous permet d'adapter véritablement la plateforme à nos flux de travail uniques, plutôt que d'avoir à adapter nos flux de travail à la plateforme. De plus, le fait de disposer de tout, de la gestion des tâches et du suivi du temps aux documents et Tableaux blancs, en un seul endroit réduit considérablement la prolifération des outils et rend notre équipe beaucoup plus efficace.

2. Runway (idéal pour la création et la modification en cours de vidéos IA de qualité professionnelle)

via Runway

Si votre priorité en matière de vidéos est la précision physique et la cohérence de l'éclairage, Runway pourrait répondre à vos besoins. Dans la production vidéo professionnelle, les mouvements saccadés ou les détails changeants des caractères rendent un Clip inutilisable pour les projets à enjeux élevés. L'IA de Runway réduit ces artefacts, vous permettant de générer une vidéo IA qui conserve son intégrité visuelle de la première à la dernière image.

La plateforme comprend un ensemble d'outils de modification ciblés qui assurent l'automatisation des tâches manuelles de post-production. Vous pouvez utiliser le Motion Brush pour définir des zones de mouvement spécifiques dans une image statique. Vous pouvez également utiliser l'outil de suppression d'arrière-plan pour remplacer des environnements sans avoir recours au rotoscoping manuel.

Les meilleures fonctionnalités de Runway

Génération de texte en vidéo : décrivez une scène en précisant les détails concernant l'éclairage, l'angle de caméra et les mouvements afin de la restituer avec des mouvements naturels et une physique cohérente.

Automatisez les performances des caractères avec Act-One : mappez vos propres expressions faciales et votre voix directement sur un caractère animé ou cinématographique pour contourner les installations traditionnelles de capture de mouvement.

Suite d'édition multimodale basée sur l'IA : peaufinez les clips générés dans le même éditeur vidéo, à l'aide d'outils permettant de supprimer l'arrière-plan, d'ajuster les couleurs et de suivre les objets, ce qui vous permet d'affiner vos clips générés sans avoir à les exporter vers un éditeur vidéo séparé.

Avantages et inconvénients de Runway

Avantages :

Qualité de la vidéo à la pointe de l'industrie : le résultat est adapté aux projets commerciaux, avec un éclairage, des ombres et des mouvements d'apparence naturelle.

Boîte à outils de modification complète : la combinaison de la combinaison de l'IA générative et des outils de modification traditionnels dans une seule plateforme rationalise le processus de post-production.

Développement actif : Runway publie régulièrement des modèles améliorés et de nouvelles fonctionnalités, de sorte que les capacités de l'outil ne cessent de s'étendre.

Inconvénients :

Le modèle de tarification basé sur des crédits peut s'avérer coûteux si vous générez beaucoup de contenu.

Son apprentissage est plus difficile que celui des outils plus simples basés sur des modèles.

Les clips générés sont actuellement limités à des durées plus courtes.

Tarifs Runway

Gratuit : 125 crédits

Standard : 15 $/mois par utilisateur

Pro : 35 $/mois par utilisateur

Unlimited : 95 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Runway

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Runway ?

Un utilisateur de G2 a partagé son avis sur Runway :

RunwayML est l'un des meilleurs outils d'IA disponibles, il est très simple d'utilisation. J'apprécie particulièrement son outil d'image/texte-vidéo qui fonctionne comme une baguette magique. Il est très facile à intégrer dans mon flux de travail de montage vidéo. Je l'utilise fréquemment pour créer des séquences vidéo cinématographiques que je peux ensuite intégrer à mon échéancier afin de réaliser des vidéos complètes très attrayantes que mes spectateurs adorent.

RunwayML est l'un des meilleurs outils d'IA disponibles, il est très simple d'utilisation. J'apprécie particulièrement son outil d'image/texte-vidéo qui fonctionne comme une baguette magique. Il est très facile à intégrer dans mon flux de travail de montage vidéo. Je l'utilise fréquemment pour créer des séquences vidéo cinématographiques que je peux ensuite incorporer dans mon échéancier afin de réaliser des vidéos complètes très attrayantes que mes spectateurs adorent.

3. Animaker (idéal pour les débutants qui créent des vidéos et des présentations animées en 2D)

via Animaker

Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en motion design pour transformer un script en une vidéo explicative 2D utilisable. Animaker est destiné aux clients non animateurs qui ont besoin de contenus sociaux ou de vidéos pour leur site web d'aspect professionnel sans avoir à faire appel à une agence spécialisée. Il s'agit d'une plateforme conviviale pour les débutants, dotée d'une interface glisser-déposer et d'une vaste bibliothèque de caractères, d'arrière-plans et d'accessoires prédéfinis. Vous pouvez créer des contenus sociaux, des présentations et des vidéos explicatives en quelques heures.

Les meilleures fonctionnalités d'Animaker

Vaste bibliothèque de caractères et de ressources : accédez à des milliers de caractères prédéfinis avec des fonctionnalités personnalisables ; créez des caractères fidèles à votre marque sans avoir à les concevoir à partir de zéro.

Technologie de synchronisation labiale automatique : téléchargez un texte ou utilisez la fonction de synthèse vocale intégrée, et Animaker synchronise automatiquement les mouvements de la bouche du caractère avec l'audio.

Créateur de vidéos basé sur les scènes : utilisez-le comme vous utiliseriez un logiciel de présentation. Il permet à toute personne familiarisée avec PowerPoint ou Google Slides de créer facilement une vidéo scène par scène.

Avantages et inconvénients d'Animaker

Avantages :

Véritablement adapté aux débutants : les utilisateurs sans expérience en animation peuvent produire leur première vidéo en moins d'une heure.

Bibliothèque complète de modèles : commencez avec des modèles prédéfinis pour les cas d'utilisation courants, tels que les démonstrations de produits et les publicités sur les réseaux sociaux, plutôt qu'avec une toile vierge.

Faible barrière à l'entrée : la plateforme est suffisamment accessible pour être explorée, et les forfaits s'adaptent aux besoins des petites entreprises.

Inconvénients :

Le résultat final présente un aspect « basé sur un modèle » reconnaissable qui peut ne pas convenir à toutes les esthétiques de marque.

Les options de personnalisation avancées sont limitées par rapport aux logiciels professionnels.

La version gratuite inclut un filigrane sur toutes les exportations.

Tarifs Animaker

Free Forever

Basique : 27 $/mois

Starter : 45 $/mois

Pro : 79 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Animaker

G2 : 4,7/5 (plus de 950 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Animaker ?

Un utilisateur de Capterra a donné son avis sur Animaker :

C'est un programme très polyvalent qui permet de créer toutes sortes d'animations, en particulier en 2D. Je l'ai beaucoup utilisé pendant mes études et il était très facile à prendre en main grâce à son interface intuitive.

C'est un programme très polyvalent qui permet de créer toutes sortes d'animations, en particulier en 2D. Je l'ai beaucoup utilisé pendant mes études et il était très facile à prendre en main grâce à son interface intuitive.

4. Adobe Firefly (idéal pour les designers de l'écosystème Adobe qui ont besoin de ressources générées par l'IA)

via Adobe Firefly

Vous savez combien il est fastidieux de créer des ressources à partir de zéro dans Adobe Creative Cloud.

Adobe Firefly vous aide à éviter cette étape de préproduction fastidieuse. Il intègre l'IA générative directement dans les outils que vous utilisez déjà, tels que Photoshop et Illustrator, améliorant ainsi votre flux de travail existant. Non seulement vous pouvez générer rapidement des ressources, mais vous pouvez également inclure des éléments visuels à utiliser dans votre pipeline d'animation.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Firefly

Remplissage génératif dans Photoshop : sélectionnez une zone d'une image et décrivez ce que vous souhaitez ajouter pour que Firefly génère un contenu qui correspond à la perspective et au style existants.

Génération de texte en image : créez des concepts de caractères, des décors ou des storyboards de haute qualité à partir de simples instructions textuelles.

Intégration transparente à Creative Cloud : les fonctionnalités Firefly apparaissent directement dans vos applications Adobe, vous n'avez donc pas besoin de passer à un outil distinct.

Avantages et inconvénients d'Adobe Firefly

Avantages :

Clarté des licences commerciales : l'approche de formation d'Adobe offre des droits d'utilisation commerciale plus clairs, réduisant ainsi l'incertitude juridique pour les entreprises.

Intégration native : ajoute des fonctionnalités d'IA sans perturber les flux de travail établis pour les équipes qui ont déjà investi dans l'écosystème Adobe.

Contrôle constant de la qualité et du style : le contenu généré respecte les normes professionnelles et peut être adapté à l'esthétique de votre marque.

Inconvénients :

Nécessite un abonnement Adobe Creative Cloud pour bénéficier de toutes les fonctions.

Ils sont davantage axés sur la génération d'actifs que sur la création complète de vidéos ou d'animations.

Les crédits génératifs ont une limite en fonction de votre niveau d'abonnement.

Tarifs Adobe Firefly

Firefly Standard : 9,99 $/mois

Firefly Pro : 19,99 $/mois

Firefly Premium : 199,99 $/mois

Creative Cloud Pro : 69,99 $/mois

Évaluations et avis sur Adobe Firefly

G2 : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que pensent les utilisateurs réels d'Adobe Firefly ?

Voici ce qu'un utilisateur de G2 pense d'Adobe Firefly :

La flexibilité de créer du contenu unique à partir d'éléments préexistants. J'apprécie également la flexibilité des formats et des styles. Je peux créer plusieurs ajustements et les télécharger, mais aussi m'éloigner du sujet pour voir ce qui correspond le mieux à mes besoins. Je peux également créer pour plusieurs formats, ce qui est très utile. Je peux l'utiliser sur Internet, dans des documents imprimés, sur les réseaux sociaux... C'est très simple.

La flexibilité de créer du contenu unique à partir d'éléments préexistants. J'apprécie également la flexibilité des formats et des styles. Je peux créer plusieurs ajustements et les télécharger, mais aussi m'éloigner du sujet pour voir ce qui correspond le mieux à mes besoins. Je peux également créer pour plusieurs formats, ce qui est très utile. Je peux l'utiliser sur Internet, dans des documents imprimés, sur les réseaux sociaux... C'est très simple.

5. Synthesia (idéal pour les entreprises qui créent des vidéos de formation et de marketing avec des avatars IA)

via Synthesia

Alors que 91 % des entreprises utilisent désormais la vidéo comme principal outil marketing, la production proprement dite reste un goulot d'étranglement. Par exemple, faire passer un cadre ou un expert devant une caméra relève du cauchemar en termes de planification.

Synthesia vous évite d'avoir recours à un décor physique en transformant vos scripts en vidéos mettant en scène des avatars IA capables de réciter votre script dans plus de 140 langues. Vous pouvez produire des vidéos professionnelles sans caméra, studio ni compétences en montage vidéo.

Le processus est simple : choisissez parmi plus de 230 avatars IA disponibles ou créez-en un personnalisé, tapez votre script, et Synthesia génère une vidéo de l'avatar présentant le contenu avec des mouvements de lèvres naturels. Pour les organisations qui ont besoin de mettre en place un flux de travail de création de contenu, cela réduit considérablement le temps et les coûts de production.

Les meilleures fonctionnalités de Synthesia

Traduction en un clic : convertissez un seul script dans plus de 140 langues pour atteindre des équipes internationales sans avoir à engager des comédiens voix off locaux.

Assistant vidéo IA : téléchargez un fichier PDF ou PowerPoint pour permettre à l'IA de générer un script achevé et une structure de scène à partir de vos fichiers existants.

Avatars personnels : créez une version numérique personnalisée d'un cadre supérieur afin de diffuser des messages personnalisés sans qu'il soit nécessaire qu'il soit présent à chaque enregistrement.

Avantages et inconvénients de Synthesia

Avantages :

Élimine les obstacles traditionnels à la production de vidéos : toute personne capable d'écrire un scénario peut produire une vidéo de qualité professionnelle.

Mises à jour et itérations instantanées : pour modifier une vidéo, il vous suffit de modifier le script et de la ré-enregistrer, sans avoir à refaire de prises de vue ni à engager de coûts de production supplémentaires.

Sécurité de niveau entreprise : la certification SOC 2 et la conformité au RGPD le rendent adapté aux organisations ayant des exigences strictes en matière de confidentialité et de sécurité des données.

Inconvénients :

Bien qu'impressionnants, les avatars IA peuvent encore manquer de l'authenticité d'un présentateur humain réel dans certains cas d'utilisation.

Le résultat est limité à un format « talking head », qui ne convient pas à tous les types de contenu vidéo.

Tarifs Synthesia

Free Forever

Starter : 14 $/mois

Créateur : 59 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Synthesia

G2 : 4,7/5 (plus de 2 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 280 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Synthesia ?

Voici ce qu'un utilisateur de Capterra pense de Synthesia :

Un moyen ultra-rapide de créer des vidéos de haute qualité, filmées face à la caméra, dans n'importe quelle langue. Très facile à utiliser, avec de nombreuses options de disposition.

Un moyen ultra-rapide de créer des vidéos de haute qualité, filmées face à la caméra, dans n'importe quelle langue. Très facile à utiliser, avec de nombreuses options de disposition.

6. Sora (idéal pour les créateurs qui souhaitent générer des vidéos à partir de texte de manière cinématographique)

La recherche de séquences vidéo spécifiques est souvent un obstacle pour les équipes créatives. Généralement, vous êtes obligé de vous contenter d'une séquence d'archive qui ne correspond que vaguement à votre vision. Sora, le modèle de conversion de texte en vidéo d'OpenAI, transforme cette tâche de recherche et de sélection en une tâche de génération. Il fonctionne davantage comme un simulateur mondial que comme un animateur basique, comprenant l'espace 3D et la physique afin que les caractères interagissent de manière réaliste avec leur environnement.

Les meilleures fonctionnalités de Sora

Ancrez les identités avec des caractères : marquez un caractère spécifique dans vos instructions afin de conserver une apparence cohérente dans différentes scènes et différents environnements.

Capacité de durée prolongée : il peut générer des clips d'une durée maximale de 20 secondes tout en conservant une cohérence, ce qui rend le résultat plus utilisable pour des projets de vidéo réels.

Compréhension des scènes complexes : le modèle peut interpréter des invitations détaillées avec des mouvements de caméra spécifiques, comme un drone survolant une ville au coucher du soleil, avec une précision surprenante.

Avantages et inconvénients de Sora

Avantages :

La meilleure qualité visuelle de sa catégorie : la qualité des résultats de Sora est actuellement la meilleure sur le marché des vidéos IA accessibles aux consommateurs.

Intégration à ChatGPT : l'accès via un abonnement ChatGPT existant simplifie l'adoption pour les utilisateurs actuels.

Améliorations rapides des capacités : en tant que modèle de vidéo phare d'OpenAI, il bénéficie d'importantes ressources de développement.

Inconvénients :

La disponibilité et les quotas de génération ont une limite, même pour les abonnés.

Ils offrent moins de contrôle direct sur des éléments visuels spécifiques que les outils axés sur la modification en cours.

Il n'est pas conçu pour produire à grande échelle du contenu commercial cohérent avec l'image de marque.

Tarifs Sora

Inclus avec ChatGPT Plus : 20 $/mois

Inclus avec ChatGPT Pro : 200 $/mois

Évaluations et avis sur Sora

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

7. HeyGen (idéal pour les équipes marketing qui produisent du contenu vidéo personnalisé à grande échelle)

via HeyGen

Votre équipe commerciale a raison de vouloir des vidéos personnalisées pour entrer en contact avec des prospects. Après tout, une vidéo personnalisée a 3,5 fois plus de chances qu'une vidéo générique de convertir ou de fidéliser un client.

HeyGen peut vous aider dans ce domaine. Il se concentre sur la production vidéo d'avatars IA évolutive, vous permettant de créer des vidéos personnalisées en masse.

Commencez par créer un modèle de vidéo et générez automatiquement des milliers de versions dans lesquelles un avatar IA s'adresse à chaque prospect par son nom.

Les meilleures fonctionnalités de HeyGen

Traduction vidéo instantanée avec synchronisation labiale : téléchargez une vidéo et HeyGen la traduira dans plus de 40 langues tout en ajustant les mouvements des lèvres pour les adapter au nouvel audio.

Vidéos personnalisées à grande échelle : créez des modèles de vidéos avec des champs dynamiques pour les noms ou les coordonnées de l'entreprise afin de générer automatiquement des milliers de versions personnalisées.

Clonage d'avatar par IA : créez un jumeau numérique à partir de quelques minutes de séquences vidéo, ce qui permettra à votre avatar d'apparaître dans un nombre illimité de vidéos sans avoir à enregistrer de nouvelles sessions.

Avantages et inconvénients de HeyGen

Avantages :

Puissantes capacités de personnalisation : la possibilité de générer des vidéos personnalisées en masse ouvre la voie à des cas d'utilisation impossibles à réaliser avec la production vidéo traditionnelle.

Qualité de traduction authentique : les vidéos traduites conservent les caractéristiques vocales et les mouvements naturels des lèvres de l'orateur d'origine.

API et options d'intégration : une API conviviale pour les développeurs permet l'intégration avec les CRM et les plateformes d'automatisation du marketing.

Inconvénients :

La qualité des avatars IA peut varier, certains semblant plus naturels que d'autres.

Les fonctionnalités de personnalisation nécessitent une conception minutieuse des modèles afin d'éviter les formulations maladroites.

Un volume de production significatif nécessite des forfaits de niveau supérieur.

Tarifs HeyGen

Free Forever

Créateur : 29 $/mois par utilisateur

Entreprise : 149 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur HeyGen

G2 : 4,8/5 (plus de 1 400 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HeyGen ?

Une critique de Capterra revient sur l'utilisation de HeyGen :

Des avatars numériques réalistes peuvent être utilisés pour produire des vidéos à grande échelle. L'assistance multilingue et la création rapide de vidéos en font un outil idéal pour le commerce électronique.

Des avatars numériques réalistes peuvent être utilisés pour produire des vidéos à grande échelle. L’assistance multilingue et la création rapide de vidéos en font un outil idéal pour le commerce électronique.

8. Pika Labs (idéal pour les créateurs expérimentaux qui explorent l'art vidéo et les effets spéciaux basés sur l'IA)

via Pika Labs

Votre logiciel d'animation traditionnel est-il trop complexe pour apporter une touche artistique à votre portfolio d'illustrations sympas ? Essayez Pika Labs.

Il s'agit d'un générateur de vidéos IA axé sur la créativité, issu de la communauté artistique IA, qui privilégie l'expression artistique au détriment du raffinement commercial. Pika Labs est adapté à la conversion d'images en vidéos et à l'animation d'images fixes avec des mouvements naturels.

Ils vous offrent également un contrôle créatif sans précédent ! N'hésitez pas à télécharger une image et à spécifier la direction, l'intensité et le style du mouvement comme vous le souhaitez.

Les meilleures fonctionnalités de Pika

Animation image à vidéo : téléchargez n'importe quelle image fixe et Pika lui donne vie avec des mouvements naturels, en interprétant des instructions créatives telles que « une brise légère agite les feuilles ».

Effets de mouvement créatifs : appliquez des effets de mouvement stylisés qui vont au-delà de l'animation réaliste pour créer des visuels surréalistes ou abstraits.

Expérimentation accessible : la plateforme réduit les obstacles pour les créateurs intéressés par la vidéo IA.

Avantages et inconvénients de Pika

Avantages :

Puissantes fonctionnalités d'image à vidéo : la capacité de Pika à animer des images fixes avec des mouvements contrôlables et naturels est l'une des meilleures disponibles.

Communauté créative : une communauté Discord active offre un espace pour partager des techniques, des suggestions et des sources d'inspiration.

Point d'entrée abordable : l'offre gratuite et les forfaits payants à bas prix le rendent accessible aux créateurs individuels.

Inconvénients :

Ils sont moins adaptés à la production commerciale qui exige une cohérence stricte de la marque.

La qualité du résultat peut être inégale, nécessitant parfois plusieurs essais pour obtenir le résultat souhaité.

Ses fonctionnalités et son assistance pour les entreprises sont limitées.

Tarifs Pika

Free Forever

Évaluations et avis sur Pika

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. InVideo IA (Idéal pour les créateurs de contenu qui effectuent l'automatisation de la production de vidéos pour les réseaux sociaux)

via InVideo

Respecter un calendrier de contenu est un véritable défi. Par exemple, rédiger des scripts, rechercher des séquences d'archives et effectuer les modifications en cours peut vous prendre tout l'après-midi.

InVideo IA transforme ce processus de production en plusieurs étapes en une simple invite textuelle. Vous fournissez le sujet, et la plateforme génère en quelques minutes une première ébauche achevée comprenant le script, des séquences d'archives pertinentes, une musique de fond et une voix off.

Les meilleures fonctionnalités d'InVideo IA

Clonage vocal par IA : enregistrez un échantillon de 30 secondes de votre propre voix pour créer une version numérique capable de narrer tous vos futurs contenus, pour une meilleure cohérence de votre marque.

Modification en cours en langage naturel : utilisez la Magic Box, un centre de commande en langage naturel, pour échanger des Clips, ajuster le rythme ou supprimer des scènes entières en tapant simplement votre demande.

Intégration complète de médias stockés : accédez à plus de 16 millions de clips vidéo, d'images et de morceaux de musique directement dans l'éditeur.

Avantages et inconvénients de InVideo IA

Avantages :

Accélère considérablement la production de vidéo : compresse des heures de script, de recherche de séquences et de modification en cours en quelques minutes.

Convivial pour les débutants, avec un résultat professionnel : les utilisateurs sans expérience en modification vidéo peuvent produire des contenus regardables, car l'IA se charge des décisions techniques.

Modification en cours après la génération : contrairement aux outils qui produisent un résultat final non modifiable, InVideo IA génère des projets modifiables.

Inconvénients :

La forte dépendance aux images d'archives peut donner aux vidéos un aspect générique dans certains cas d'utilisation.

Les décisions créatives de l'IA ne correspondent pas toujours à la vision de l'utilisateur, ce qui nécessite des ajustements manuels.

La qualité de la voix off générée par l'IA peut varier en fonction de la langue et de la voix sélectionnées.

Tarifs d'InVideo IA

Free Forever

Plus : 35 $/mois

Max : 60 $/mois

Génératif : 120 $/mois

Équipe : 999 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur InVideo IA

G2 : 4,5/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 350 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'InVideo IA ?

Un utilisateur de Capterra a partagé son avis sur InVideo

J'apprécie sa facilité d'utilisation et son interface intuitive. J'aime le fait qu'il permette d'utiliser des photos d'archives tout en offrant des services haut de gamme. J'apprécie également le fait de pouvoir créer des vidéos beaucoup plus longues que sur d'autres plateformes.

J'apprécie sa facilité d'utilisation et son interface intuitive. J'aime le fait qu'il permette d'utiliser des photos d'archives tout en offrant des services haut de gamme. J'apprécie également le fait de pouvoir créer des vidéos beaucoup plus longues que sur d'autres plateformes.

10. Steve IA (idéal pour réaliser rapidement des vidéos explicatives et animées)

via Steve IA

Steve IA vous sauve dans les situations où vous pourriez avoir besoin d'une animation explicative en 2D ou d'un module de formation avant la fin de la journée, même si vous n'avez pas le temps de maîtriser une suite d'animation professionnelle.

Ils offrent une grande accessibilité et un contrôle créatif précis. Vous fournissez un script, et le moteur associe automatiquement votre texte à une bibliothèque de plus de 1 000 caractères et arrière-plans animés, produisant un brouillon synchronisé en quelques minutes.

Au-delà de la conversion de texte en animation, la plateforme propose une fonctionnalité Live to Animation. Elle transforme des séquences de vidéo réelles en animation tout en conservant les mouvements d'origine. Vous pouvez réutiliser des ressources existantes sans avoir à faire appel à une équipe spécialisée dans l'animation graphique.

Les meilleures fonctionnalités de Steve IA

Moteur breveté de conversion de texte en animation : l'IA convertit les scripts en vidéos animées grâce à la détection automatique des scènes, la sélection des caractères et la composition visuelle.

IA Super Intent : utilisez la compréhension contextuelle du moteur pour sélectionner automatiquement les visuels et les transitions pertinents en fonction du message central de votre script.

Intégration du kit de marque : téléchargez vos logos, couleurs et polices de caractère pour vous assurer que les vidéos générées correspondent automatiquement aux directives de votre marque.

Avantages et inconvénients de Steve IA

Avantages :

Vitesse de production rapide : des vidéos explicatives simples peuvent être générées en quelques minutes.

Conversion unique en direct : cette fonctionnalité offre des options créatives que la plupart des concurrents ne fournissent pas.

Plusieurs styles d'animation : vous pouvez choisir entre les modes d'animation cartoon, réaliste et stylisé.

Inconvénients :

Il offre moins de possibilités de personnalisation que les outils d'animation traditionnels.

La qualité de l'animation peut varier en fonction du style que vous sélectionnez et du contenu saisi.

Le prix de départ est plus élevé que celui d'autres outils adaptés aux débutants.

Tarifs de Steve IA

Starter : 29 $/mois

Pro : 59 $/mois

IA générative : 129 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Steve IA

G2 : 4,6/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Steve IA ?

L'avis d'un utilisateur G2 sur Steve IA :

La création d'une vidéo était très intuitive et plusieurs avatars prédéfinis étaient disponibles. Vous pouvez ajouter des images ou de petits clips ultérieurement.

La création d'une vidéo était très intuitive et ils proposaient des avatars prédéfinis. Vous pouvez ajouter des images ou de petits clips ultérieurement.

🧠 Anecdote amusante : l'utilisation par Disney de l'IA générative pour la conception et l'animation des caractères a permis de réduire le délai de production de 30 %.

Choisissez l'outil d'animation IA adapté à votre équipe

Vous avez vu les meilleures plateformes. Certaines se concentrent sur la conversion de texte en vidéo cinématographique, tandis que d'autres se spécialisent dans les avatars IA, les explicateurs 2D ou la personnalisation en masse.

Mais l'outil qui génère l'animation n'est qu'une partie de l'équation. Le plus grand défi consiste à gérer tout ce qui l'entoure : scripts, révisions, storyboards, boucles de rétroaction, crédits de rendu, délais et approbations des clients.

Lorsque ces outils sont dispersés dans différentes applications, le temps consacré à la création diminue et les frais de coordination augmentent. En d'autres termes, vous pouvez disposer du générateur de vidéos IA le plus avancé du marché. Si vos briefs se trouvent à un endroit, les mises à jour des scènes à un autre et l'historique des validations enfoui dans des fils de discussion, la production ralentit de toute façon.

C'est là qu'un environnement de travail IA convergent comme ClickUp devient essentiel. Vous regroupez vos ressources sous une seule couche opérationnelle qui assure la connexion entre vos documents, tâches, Tableaux blancs, tableaux de bord et assistance IA.

Une installation adaptée à votre équipe garantit visibilité, propriété et dynamisme tout au long du cycle de vie de l'animation.

Si vous souhaitez réduire le chaos lié à la coordination et permettre à votre équipe créative de se concentrer sur son travail, essayez ClickUp et gérez votre pipeline d'animation IA en un seul endroit.

Foire aux questions (FAQ)

Non, au contraire, les outils d'IA complètent les logiciels traditionnels. Les équipes utilisent l'IA pour esquisser des scènes, tester des orientations visuelles ou produire rapidement des ressources marketing, puis affinent ou développent ces résultats dans des plateformes d'animation traditionnelles lorsque la précision est importante.

Les équipes utilisent des plateformes de gestion de projet pour centraliser les scripts, les storyboards, les tâches, les échéances et les validations. Cela permet d'organiser le suivi des ressources, le contrôle des versions et les commentaires pour tous les outils d'IA et de modification en cours utilisés dans la production.

Les plateformes conviviales pour les débutants Animaker et Synthesia proposent des modèles, des éditeurs de type glisser-déposer et des flux de travail guidés qui ne nécessitent que peu ou pas de connaissances préalables en animation.

Souvent oui, mais cela dépend de la plateforme et du forfait. Lisez attentivement les conditions de licence pour confirmer les droits commerciaux, en particulier pour les ressources stockées, la musique et les voix générées par IA incluses dans votre vidéo.