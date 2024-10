Comment obtenir des résultats grâce à une stratégie vidéo personnalisée ?

Vous voulez connaître le secret pour réaliser des vidéos que votre public adore ? Il ne s'agit pas seulement d'un contenu de qualité, mais aussi de faire en sorte que le spectateur se sente spécial.

C'est là qu'intervient la vidéo personnalisée. Imaginez une vidéo accueillant un client par son nom, présentant des produits susceptibles de l'intéresser en fonction de ses achats antérieurs et proposant des recommandations personnalisées. C'est comme si l'on disposait d'une équipe commerciale dédiée à chaque spectateur.

Il n'est donc pas surprenant que la communication vidéo change la donne en matière de marketing numérique. Dans cet article de blog, nous allons parler de la création d'une stratégie vidéo personnalisée et explorer comment elle peut transformer votre communication et faire en sorte que votre public en redemande.

Qu'est-ce que la vidéo personnalisée ?

Une vidéo personnalisée va au-delà de l'ajout d'un nom à une vidéo - il s'agit de créer une expérience sur mesure qui s'adresse directement à chaque spectateur.

La vidéo personnalisée solutions de marketing vidéo répondent aux besoins, aux intérêts et aux préférences spécifiques des clients. Pensez à des tenues sur mesure plutôt qu'à des vêtements génériques produits en série. Ils s'ajustent parfaitement et laissent une impression durable.

Contrairement aux vidéos standard au contenu générique, les vidéos personnalisées reconnaissent que chaque spectateur est spécial et mérite une expérience unique. Ces vidéos donnent un contenu personnel et attrayant en utilisant des données telles que les noms, les emplacements, l'historique des achats et le comportement de navigation

Vous pouvez utiliser des messages vidéo personnalisés à n'importe quelle étape du parcours client, de la première interaction avec un prospect à l'entretien des relations existantes.

Les vidéos de fin d'année de Spotify sont un excellent exemple de création de contenu vidéo personnalisé pour améliorer les relations avec les clients. Ces vidéos personnalisées montrent aux utilisateurs de l'application leurs genres favoris et les chansons et artistes les plus écoutés.

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Spotify je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas comment je vais le faire Sans vouloir vous vanter, ClickUp peut aussi vous aider à créer une stratégie vidéo qui surprendra votre cible. Voici ce que les gens disent de nos vidéos :

la stratégie vidéo personnalisée de ClickUp /%img/ est un exemple de ce qu'il faut faire

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de ClickUp https://www.linkedin.com/posts/vinmatano\_clickup-created-a-viral-video-cheat-code-activity-7240328430465024001-y5oC/ LinkedIn /%href/

Nous utilisons l'humour pour mieux nous connecter avec notre public. De plus, le fait d'utiliser les mêmes caractères pour jouer des rôles différents contribue à créer un sentiment de familiarité.

Les avantages des vidéos personnalisées

Le contenu vidéo personnalisé offre plusieurs avantages qui peuvent renforcer considérablement vos efforts de marketing. Voici ses cinq avantages clés :

Des taux d'engagement plus élevés

Les spectateurs s'engagent dans une vidéo lorsqu'ils ont l'impression qu'elle s'adresse à eux. Les vidéos personnalisées attirent l'attention en s'adressant aux spectateurs par leur nom, en reconnaissant leurs préférences et en répondant à leurs besoins. Cette touche personnelle peut augmenter l'évaluation et conduire à des taux de clics plus élevés, des durées de visionnage plus longues et une interaction accrue avec votre contenu.

Augmentation des taux de discussion

Les messages vidéo personnalisés sont persuasifs. Ces vidéos guident naturellement les clients potentiels dans l'entonnoir commercial en proposant des solutions pertinentes. Qu'il s'agisse d'encourager quelqu'un à acheter votre produit, à s'inscrire à un service ou à réserver une démonstration, les vidéos personnalisées poussent à l'action et augmentent les taux de conversion.

Amélioration de l'expérience client

Les clients attendent des marques qu'elles les comprennent et leur fournissent un contenu pertinent et opportun. Les vidéos personnalisées montrent à votre public que vous avez pris le temps de répondre à ses besoins, ce qui se traduit par une expérience client plus positive.

Cette attention personnalisée peut renforcer la fidélité des clients, les rendant plus susceptibles de revenir pour de futurs achats ou interactions.

Utilisation maximale des données clients

Toutes les entreprises collectent des données clients, mais toutes ne les exploitent pas efficacement. Les vidéos personnalisées transforment ces données en un atout précieux en les utilisant pour créer un contenu significatif et pertinent. Les données telles que l'historique des achats, le comportement de navigation ou les informations démographiques vous permettent de concevoir des vidéos qui résonnent avec chaque individu.

Une meilleure fidélisation des clients

Les solutions de vidéo marketing personnalisées permettent de maintenir l'engagement des clients longtemps après la vente initiale. En fournissant un contenu personnalisé - recommandations de suivi, offres exclusives ou messages personnalisés - vous pouvez entretenir des relations à long terme.

Ces vidéos montrent à vos clients qu'ils ne sont pas un simple nombre, ce qui peut améliorer considérablement les taux de fidélisation et encourager les entreprises à revenir.

Les vidéos personnalisées attirent l'attention, instaurent la confiance, stimulent l'engagement et génèrent des résultats significatifs pour votre entreprise.

Types de vidéos personnalisées

Les vidéos personnalisées se déclinent en plusieurs types, chacun étant conçu pour engager les spectateurs à différentes étapes. Décortiquons quelques types de vidéos personnalisées.

Vidéos insérées dynamiquement

Il s'agit de vidéos préenregistrées avec des espaces réservés pour des éléments personnalisés tels que des noms, des emplacements ou des recommandations de produits. Les éléments sont insérés de manière dynamique en fonction des informations fournies par l'afficheur, créant ainsi une expérience de visionnage unique.

Vidéos à audience segmentée

Cette approche consiste à créer différentes versions de la vidéo pour des segments d'audience spécifiques en fonction des données démographiques, des intérêts ou du comportement. Par exemple, vous pouvez créer une version d'une vidéo pour les nouveaux clients et une autre pour les clients réguliers.

Vidéos entièrement personnalisées

Il s'agit de la forme la plus avancée de personnalisation, dans laquelle les plateformes alimentées par l'IA créent des vidéos uniques pour chaque spectateur.Ces vidéos peuvent intégrer des éléments personnalisés, tels que des recommandations sur mesure, des démonstrations de produits ou des essais virtuels.

Les vidéos personnalisées sont également classées dans les catégories suivantes:

Vidéo de style selfie: Cette forme décontractée, souvent capturée avec un smartphone ou une webcam, crée une connexion plus personnelle. Idéales pour les messages de remerciement, les salutations ou les mises à jour rapides de l'entreprise, les vidéos de type selfie ajoutent une touche d'authentification

Cette forme décontractée, souvent capturée avec un smartphone ou une webcam, crée une connexion plus personnelle. Idéales pour les messages de remerciement, les salutations ou les mises à jour rapides de l'entreprise, les vidéos de type selfie ajoutent une touche d'authentification Vidéo de partage d'écran: Parfaite pour les tutoriels et les présentations,vidéos de formationet l'assistance client, les vidéos en partage d'écran présentent l'écran de votre ordinateur pour démontrer visuellement des processus, des applications logicielles ou des diapositives. Elles sont indispensables pour les contenus éducatifs qui nécessitent des aides visuelles

Parfaite pour les tutoriels et les présentations,vidéos de formationet l'assistance client, les vidéos en partage d'écran présentent l'écran de votre ordinateur pour démontrer visuellement des processus, des applications logicielles ou des diapositives. Elles sont indispensables pour les contenus éducatifs qui nécessitent des aides visuelles Vidéo hybride: Mélangez le meilleur des deux mondes avec les vidéos hybrides. Commencez par une introduction ou un commentaire personnel, puis passez en douceur au partage d'écran pour des explications détaillées. Cette forme est particulièrement efficace pourles tutoriels attrayantsles démonstrations de produits ou les aperçus complets de services, pour lesquels une touche personnelle et des informations approfondies sont essentielles

La création de vidéos personnalisées peut sembler intimidante, mais avec les bons outils, c'est amusant. Voici les étapes à suivre pour créer des vidéos personnalisées efficaces.

Étape 1 : Préparez votre contenu

Commencez par définir votre public et vos objectifs. Quel message faites-vous passer et à qui vous adressez-vous ?

C'est ici que des outils comme CickUp est très utile. ClickUp est une plateforme de gestion de projet complète qui rationalise votre production vidéo.

Vous pouvez utiliser Documents ClickUp pour trouver des idées et structurer votre script. Les fonctionnalités collaboratives de ClickUp vous permettent de recueillir les commentaires de votre équipe en temps réel, ce qui facilite la mise au point de votre message afin que tous les détails soient couverts.

transformez vos scripts vidéo en récits captivants avec ClickUp Docs_

Qu'il s'agisse d'élaborer des équipes commerciales ciblées ou des tutoriels détaillés pour les clients, un scénario bien forfaitaire est l'épine dorsale d'une vidéo personnalisée. Les documents ClickUp vous aident à forfaiter le script parfait.

Avec ClickUp Docs, vous pouvez:

Connecter vos documents aux tâches de manière transparente, créant ainsi un flux de travail dynamique

Modifier les documents avec votre équipe en temps réel, pour que tout le monde soit sur la même page

Trouver l'inspiration créative et améliorer votre écriture grâce à des suggestions générées par l'IA

Mettez en forme vos documents avec des titres, des listes, des tableaux et des blocs de code

Suivez les modifications apportées à vos documents et revenez aux versions précédentes si nécessaire

Gagnez du temps et des efforts en utilisant des modèles préconstruits pour différents types de documents

Combinez la puissance des documents et des Tableaux blancs pour le brainstorming et la collaboration visuelle

Ajoutez des champs personnalisés pour suivre des informations spécifiques et organiser votre contenu

Étape 2 : Rédiger votre script avec l'IA

La rédaction d'un script ne doit pas nécessairement prendre beaucoup de temps, car vous disposez de ClickUp AI. Utilisez ClickUp Brain pour générer des scripts personnalisés pour des publics spécifiques. Il peut rapidement élaborer des supports marketing, notamment des scripts d'e-mail, des posts sur les médias sociaux et des textes de sites Web, en veillant à ce que le contenu vidéo soit aligné sur toutes les plateformes.

rendez vos vidéos plus attrayantes avec ClickUp Brain_

Vous pouvez également inviter l'IA à adapter le ton et les messages en fonction des données individuelles des clients, pour que chaque script semble unique et pertinent. Mais ce n'est pas tout ! Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour résumer des vidéos .

Étape 3. Remue-méninges et collaboration

Vous ne savez pas comment commencer à créer des vidéos personnalisées ou vous avez besoin d'idées nouvelles ? Utilisez Tableaux blancs ClickUp pour organiser des séances de brainstorming avec votre équipe d'une manière visuellement attrayante. Vous pouvez planifier les personas des clients, esquisser des concepts créatifs et suivre visuellement le flux de votre stratégie vidéo personnalisée, le tout en un seul endroit.

Les Tableaux blancs ClickUp sont un outil de collaboration visuelle puissant. Vous pouvez créer des cartes mentales et des organigrammes pour organiser vos idées . De plus, vous pouvez intégrer des tâches et des documents pour que tout ce qui concerne le projet soit regroupé en un seul endroit.

faites un brainstorming et planifiez vos vidéos personnalisées sans effort avec ClickUp Whiteboards_

Collaborez en temps réel avec votre équipe, en faisant du brainstorming et en planifiant ensemble de manière transparente. Glissez-déposez des éléments pour réorganiser facilement votre tableau blanc et utilisez des connecteurs pour lier visuellement des tâches, des documents et d'autres éléments afin d'obtenir un aperçu clair de votre projet.

Étape 4 : Visualiser avec des storyboards

Avant de tourner votre vidéo, utilisez un storyboard pour en forfaiter les éléments visuels. Modèles de storyboard décrivent clairement et visuellement chaque scène, chaque plan et chaque idée, vous donnant ainsi une image achevée de votre projet avant même que vous n'enregistriez votre film.

Vous pouvez facilement partager votre storyboard avec votre équipe, recueillir des commentaires et procéder à des ajustements rapides.

Le storyboard Modèle de scénarimage ClickUp est un outil parfait pour organiser et visualiser les scènes de votre vidéo personnalisée. Il vous permet de décomposer chaque moment de la vidéo, en assurant la clarté et la cohérence de votre message et de vos visuels.

Le plus beau ? Tout est stocké dans ClickUp, ce qui vous permet de lier les tâches de manière transparente, de fixer des paramètres et de suivre la progression en même temps que votre storyboard.

Étape 5 : Créez votre vidéo

Une fois que votre scénario est prêt, il est temps de lui donner vie avec ClickUp Clips . Cet outil permet d'enregistrer et de modifier rapidement des vidéos, ce qui facilite la personnalisation du contenu pour chaque spectateur. Que vous soyez l'enregistrement d'une présentation qu'il s'agisse d'une démonstration de produit, d'un message de remerciement ou d'une équipe commerciale, Clips simplifie le processus et garantit une expérience transparente.

Avec ClickUp Clips, l'enregistrement, la transcription et le partage des vidéos sont un jeu d'enfant. Vous pouvez également laisser des commentaires sur les vidéos, les transformer en tâches et même rechercher des informations spécifiques dans les vidéos.

Chaque Clip est soigneusement organisé au sein de son projet, ce qui permet de trouver facilement des vidéos pertinentes pour différentes équipes commerciales.

créez des vidéos personnalisées époustouflantes grâce aux outils de modification en cours de ClickUp Clips

De plus, le Hub Clips de ClickUp stocke tous vos clips enregistrés dans un emplacement centralisé pour un accès facile.

Voici quelques unes des fonctionnalités de ClickUp Clips:

Enregistrement d'écran gratuit sans filigrane

Transcriptions automatiques générées par l'IA avec horodatage et extraits

Intégrer des vidéos directement dans ClickUp, partager des liens publics ou télécharger des fichiers vidéo

Commentez les vidéos pour susciter des discussions autour du contenu

Convertir les vidéos en tâches et les assigner aux membres de l'équipe pour inciter à l'action

Effectuer des recherches dans les transcriptions des vidéos pour trouver des emplacements spécifiques

Gérez et organisez toutes vos vidéos dans le Hub Clips pour un accès simplifié

Ces fonctionnalités font de ClickUp Clips un outil puissant pour stimuler la productivité et la collaboration par le biais de la vidéo.

Étape 6 : Gérer efficacement la production vidéo

Le modèle Modèle de production vidéo ClickUp est votre solution tout-en-un pour transformer vos idées créatives en vidéos de qualité. Ce modèle vous aide à rester organisé, à gérer les tâches et à suivre les délais, de la préproduction aux modifications en cours.

Que vous produisiez une campagne de marketing, une série YouTube ou que vous travailliez sur un projet client, le modèle vous donne une feuille de route claire, des objectifs précis, l'organisation des tâches de préproduction et la programmation des ressources de production.

Une fois la personnalisation de votre vidéo achevée, il est temps de la partager ! Utilisez le Modèle de calendrier d'affichage sur les médias sociaux ClickUp pour organiser et planifier vos vidéos sur différentes plateformes. Vous pouvez planifier et suivre tous vos posts sur les médias sociaux, en assurant une livraison en temps voulu et une communication cohérente grâce à ce modèle.

Où utiliser les vidéos personnalisées

Les vidéos personnalisées offrent des possibilités infinies d'améliorer la communication et l'engagement des clients dans les paramètres du marketing et des entreprises. Elles permettent de créer une connexion plus profonde avec votre public.

Explorons les cas d'utilisation clés où les vidéos personnalisées peuvent avoir un impact significatif :

Vidéos de bienvenue

La première impression compte, et les vidéos de bienvenue personnalisées sont un excellent moyen de démarrer la relation client du bon pied.

Imaginez qu'un nouveau client reçoive une vidéo qui l'accueille par son nom et lui présente les fonctionnalités ou services spécifiques auxquels il s'est abonné.

Par exemple, une plateforme de commerce électronique pourrait envoyer une vidéo de bienvenue présentant des produits liés au premier achat du client, afin qu'il se sente spécial.

Vidéos de recommandation de produits

Avez-vous déjà fait des achats en ligne et vu des suggestions basées sur vos achats précédents ? Maintenant, imaginez cela sous forme de vidéo.

Par exemple, si un client a récemment acheté une paire de chaussures de course, vous pourriez lui envoyer une vidéo personnalisée présentant des accessoires assortis ou des équipements complémentaires, achevée avec son nom et ses préférences dans le contenu.

Vidéos de remerciement

Parfois, un simple "merci" fait beaucoup de bien. Vous pouvez envoyer des vidéos de remerciement personnalisées après qu'un client a effectué un achat, s'est inscrit à un service ou a participé à un webinaire.

Adressez-vous personnellement au spectateur et remerciez-le pour son action afin de créer une connexion plus authentique.

Par exemple, une entreprise de SaaS peut envoyer une vidéo personnalisée pour remercier les nouveaux abonnés, décrire les étapes suivantes et montrer qu'elle apprécie que le client ait choisi son produit.

Vidéos d'invitation à un évènement

Que vous organisiez un webinaire, un lancement de produit ou une conférence, une vidéo personnalisée d'invitation à un évènement peut considérablement augmenter le taux de participation. Adressez-vous aux invités par leur nom et faites référence à des détails tels que leur secteur d'activité ou leurs interactions antérieures pour donner à l'invitation un caractère exclusif.

Par exemple, si vous faites la promotion d'un évènement sur les logiciels, vous pouvez envoyer des vidéos personnalisées qui mettent en avant les sessions ou les produits les plus pertinents par rapport aux intérêts de chaque invité.

Vidéos de sensibilisation aux ventes

La personnalisation peut faire la différence entre se faire ignorer et conclure une affaire commerciale. Les vidéos d'approche commerciale sont parfaites pour se démarquer et établir un rapport avec les clients potentiels.

Par exemple, vous pouvez envoyer à un prospect une vidéo personnalisée dans laquelle vous abordez les défis spécifiques de son entreprise, expliquez comment votre produit ou service peut l'aider et faites même référence à des discussions ou des points de contact antérieurs. Un message personnel attire l'attention et montre que vous avez fait vos devoirs.

Vidéos de campagnes d'e-mailing

Intégrer des vidéos personnalisées dans votre e-mail peuvent augmenter vos taux d'ouverture et de clics. Saluez les destinataires par leur nom, répondez à leurs besoins spécifiques et délivrez un message qui semble taillé sur mesure pour eux, ce qui rend vos e-mails plus attrayants et plus percutants.

Supposons qu'un client ait récemment acheté un nouvel ordinateur portable. Vous pouvez lui envoyer un e-mail personnalisé accompagné d'une vidéo présentant les accessoires compatibles, tels qu'un étui pour ordinateur portable, une souris et des écouteurs.

La vidéo pourrait mettre en avant les avantages de chaque accessoire et inclure un message personnalisé du type : "Nous avons remarqué que vous avez récemment acheté notre nouvel ordinateur portable. Jetez un coup d'œil à ces accessoires indispensables pour améliorer votre expérience."

Vidéos de formation et de tutorat

Pour les entreprises B2B ou les fournisseurs prestataires, des vidéos de formation et de tutorat personnalisées vidéos de formation peuvent aider les clients à s'orienter dans votre produit ou service en fonction de leur cas d'utilisation unique. Qu'il s'agisse d'intégrer de nouveaux membres de l'équipe ou d'offrir une formation avancée à des clients de longue date, ces vidéos garantissent que le contenu est pertinent et attrayant.

Par exemple, un éditeur de logiciels propose un outil de gestion de projet complexe et a récemment intégré un nouveau client dans le secteur du marketing.

Au lieu d'envoyer un tutoriel générique, l'entreprise crée une vidéo de formation personnalisée pour ce client.

Le message vidéo personnalisé pourrait s'adresser au client par son nom et montrer comment utiliser les fonctionnalités de l'outil qui sont particulièrement pertinentes pour une équipe de marketing, comme le suivi des campagnes, la gestion des calendriers de contenu et la collaboration avec des équipes distantes.

Optimisez votre stratégie de vidéo personnalisée avec ClickUp

Les expériences personnalisées sont la clé pour se démarquer dans le marketing vidéo. Et les vidéos personnalisées sont l'un des moyens les plus puissants d'établir une connexion avec votre public.

Avec ClickUp, la création de vidéos personnalisées est un jeu d'enfant. De la rédaction des scripts à l'enregistrement et à la gestion des vidéos, ClickUp est votre plateforme ultime de marketing vidéo personnalisé.

De plus, grâce aux modèles ClickUp prêts à l'emploi, vous pouvez simplifier l'ensemble de votre processus, donner vie à vos idées plus rapidement et créer des vidéos en quelques secondes.

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et faites passer votre stratégie de vidéo marketing au niveau supérieur.