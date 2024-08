Comment envoyer une vidéo par e-mail ?

Vous êtes pressé. Vous avez apporté les dernières modifications en cours à votre vidéo et êtes prêt à l'envoyer par e-mail à votre équipe. Mais dès que vous appuyez sur "Envoyer", un message d'erreur s'affiche.

"La taille du fichier est trop importante. Ce message vous est familier ?

Alors que les vidéos comptent pour plus de 80% du trafic web dans le monde, il est déconcertant de constater que les e-mails sont toujours soumis à une limite déraisonnable en termes de taille de fichier. Il est plus facile que jamais de réaliser des vidéos, mais les envoyer... Ce n'est pas si simple, n'est-ce pas ? Il doit y avoir une solution plus intelligente !

Les vidéos sont utilisées sur les lieux de travail du monde entier pour de nombreuses raisons : formation des employés, démonstrations de produits ou tutoriels, enregistrements de réunions, présentations, etc outil de sensibilisation pour les spécialistes du marketing assistance informatique - la liste est longue.

L'impossibilité de joindre des vidéos aux e-mails peut être une véritable plaie. Mais il y a un hic : Vous ne pouvez envoyer des fichiers vidéo volumineux par e-mail que si vous savez comment faire.

Défis liés à l'envoi de vidéos par e-mail

La qualité des vidéos et des enregistrements d'écran s'améliorent d'année en année, et leur taille augmente en conséquence. Créer une vidéo est une chose, mais ne pas pouvoir l'envoyer peut s'avérer frustrant.

"Pourquoi ne puis-je pas envoyer une vidéo par e-mail ?" peut être très agaçant, surtout dans la précipitation. Le plus gros problème est la limite de taille des pièces jointes imposée par les différentes plateformes d'e-mailing. Pour Gmail et Yahoo Mail, elle est paramétrée à 25 Mo. Pour Microsoft Outlook et iCloud Mail, la limite de fichiers autorisée n'est que de 20 Mo.

Vous ne pouvez pas envoyer de vidéos volumineuses par e-mail car les fournisseurs de services de messagerie restreignent la taille maximale des fichiers pour des raisons de sécurité.

Il existe toutefois quelques moyens de contourner ce problème. Les plateformes vidéo vous demandent généralement d'héberger la vidéo sur leur plateforme et d'intégrer une URL dans votre message. Une autre solution consiste à compresser les vidéos, puis à les joindre aux e-mails.

Compression de vidéos pour l'e-mail

Voyons comment compresser une vidéo pour l'envoyer par e-mail. La compression consiste à réduire la taille du fichier tout en préservant les données d'origine. C'est l'un des moyens les plus simples d'envoyer des vidéos volumineuses par e-mail.

Vous pouvez procéder de deux manières : la compression avec perte et la compression sans perte.

La compression avec perte compromet la qualité de la vidéo, mais elle peut être un bon choix lorsque vous n'avez pas affaire à la version finale de la vidéo

compromet la qualité de la vidéo, mais elle peut être un bon choix lorsque vous n'avez pas affaire à la version finale de la vidéo La compression sans perte réduit la taille de la vidéo dans une certaine limite, mais ne compromet pas la qualité

Il y a deux façons de le faire. La première consiste à utiliser un outil de compression vidéo gratuit en ligne. Téléchargez la vidéo sur l'outil, sélectionnez la taille du fichier et les exigences de qualité, compressez la vidéo et téléchargez-la.

Une autre méthode consiste à créer un fichier ZIP compressé. Pour créer des fichiers compressés :

Sélectionnez le fichier vidéo que vous souhaitez compresser et cliquez avec le bouton droit de la souris Un menu déroulant s'ouvre, cliquez sur "Envoyer à" Sélectionnez "Dossier ZIP compressé" Envoyez le fichier compressé et enregistré localement en le joignant à votre e-mail

Maintenant que vous disposez d'un fichier compressé, la question suivante se pose : "À faire pour joindre une vidéo à un e-mail", voici comment :

Composez un nouvel e-mail et cliquez sur l'option de pièce jointe (généralement une icône représentant un trombone)

Vous serez redirigé vers les fichiers de votre disque local à télécharger dans l'e-mail. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez télécharger

Attendez que la pièce jointe soit achevée au bas de l'e-mail

Voici un guide étape par étape pour joindre des pièces jointes dans Gmail.

Ajoutez des fichiers à vos e-mails via Gmail

Astuce : Vous pouvez également utiliser votre téléphone pour envoyer des e-mails contenant des vidéos. Il vous suffit de sélectionner la vidéo dans votre galerie ou sur votre disque dur lors de la rédaction de l'e-mail. Vous ne pourrez peut-être pas compresser la taille du fichier vidéo, mais vous devriez pouvoir envoyer un lien partageable à partir de votre fournisseur de stockage cloud, tel que Dropbox, Google Drive ou Apple.

En joignant la vidéo, vous envoyez les fichiers vidéo en tant que partie intégrante de l'e-mail - le destinataire peut regarder la vidéo sans être redirigé.

Joindre des pièces jointes via Google Drive

Sélectionnez les pièces jointes que vous souhaitez.

Sélection de liens ou de pièces jointes via Google Drive

En bas de la page, décidez du mode d'envoi du fichier :

Lien Drive : Cela fonctionne pour tous les fichiers stockés dans Drive, y compris les fichiers créés à l'aide de Google Docs, Sheets, Slides ou Formulaires.

Pièce jointe : Cette option ne fonctionne que pour les fichiers qui n'ont pas été créés à l'aide de Google Docs, Sheets, Slides ou Formulaires

Cliquez sur Insérer

Pour les utilisateurs de Gmail, voici un formulaire de demande d'insertion Piratage de Gmail : Il existe des options dédiées pour télécharger des liens depuis Google Drive. Vous pouvez également utiliser l'extension Google Drive Chrome ou Google Photos pour télécharger des photos et simplifier leur partage.

2. MailDrop

Pour vous, fidèles d'Apple, MailDrop offre une possibilité similaire de partager des fichiers volumineux en les téléchargeant sur iCloud. Vous pouvez envoyer le lien vers la vidéo depuis iCloud, auquel l'utilisateur peut ensuite accéder et qu'il peut télécharger.

3. OneDrive

Service cloud proposé par Microsoft, OneDrive offre un accès gratuit à 5 Go par utilisateur pour télécharger des vidéos et d'autres fichiers et les partager avec d'autres personnes.

Mais existe-t-il un moyen d'envoyer une vidéo par e-mail à l'aide de votre iPhone, ou un moyen d'envoyer une vidéo par Gmail ?

Les utilisateurs d'Android et d'Apple ont le même souci : Alors qu'un compte Gmail autorise une taille de fichier maximale de 25 Mo, Apple n'autorise que 20 Mo. Vous pouvez surmonter cette difficulté en utilisant Google Drive et MailDrop et partager des vidéos par e-mail.

Partager des vidéos via les médias sociaux ou les plateformes vidéo en ligne

Les e-mails ne sont pas le seul moyen d'atteindre vos clients, les membres de votre équipe ou vos amis. En effet, si les l'e-mail et les outils associés facilitent grandement la communication, les canaux des médias sociaux ne sont pas en reste.

Médias sociaux

Les médias sociaux sont une excellente solution pour échanger rapidement et diffuser des informations à un large public. Vous pouvez partager des vidéos et des des campagnes vidéo sur les canaux de médias sociaux , tels que Facebook, Instagram, LinkedIn et Snapchat.

Le partage de vidéos sur les médias sociaux s'accompagne de son lot d'avantages. En voici quelques-uns :

Les entreprises et les individus peuvent facilement communiquer leurs idées, leurs messages et leurs expériences

La portée des médias sociaux permet de générer un engagement plus important

Outils d'analyse pour évaluer les performances de la vidéo, le nombre d'affichages et l'engagement

Toutefois, ces avantages s'accompagnent de certains inconvénients à prendre en considération :

L'évolution constante des algorithmes des médias sociaux peut avoir un impact sur la visibilité et la portée de vos vidéos

L'évaluation de l'impact d'une vidéo peut s'avérer difficile une fois qu'elle est partagée sur les médias sociaux

YouTube

YouTube est synonyme de partage de vidéos. La fonctionnalité de cette plateforme permet de visionner des vidéos de tous les genres, de toutes les longueurs et de toutes les formes. Les utilisateurs peuvent accéder (et même télécharger) les vidéos partagées sur cette plateforme d'hébergement vidéo en quelques secondes à partir de leur ordinateur, de leur téléphone portable ou de tout autre appareil compatible avec l'internet.

En plus de YouTube, il existe plusieurs alternatives à l'e-mail pour le partage de vidéos. En voici quelques-unes :

Vimeo : Une plateforme d'expérience vidéo conviviale utilisée en grande partie par les créatifs, les spécialistes du marketing et les artistes. La plateforme est conçue pour les professionnels, se concentrant sur un contenu de haute qualité et un hébergement vidéo raffiné avec différentes limites de téléchargement et options de partage

: Une plateforme d'expérience vidéo conviviale utilisée en grande partie par les créatifs, les spécialistes du marketing et les artistes. La plateforme est conçue pour les professionnels, se concentrant sur un contenu de haute qualité et un hébergement vidéo raffiné avec différentes limites de téléchargement et options de partage LinkedIn : Incontournable pour les entreprises et les professionnels, LinkedIn permet le partage de contenu vidéo pour amplifier votre message et favoriser les connexions

: Incontournable pour les entreprises et les professionnels, LinkedIn permet le partage de contenu vidéo pour amplifier votre message et favoriser les connexions Facebook : Offre une immense portée d'audience mais avec des limites de téléchargement et des options de monétisation spécifiques. C'est une excellente plateforme pour lesle marketing vidéo *Wistia : Idéal pour les entreprises qui se concentrent sur la génération de leads, fournissant des services d'analyse vidéo et d'hébergement de premier ordre

: Offre une immense portée d'audience mais avec des limites de téléchargement et des options de monétisation spécifiques. C'est une excellente plateforme pour lesle marketing vidéo *Wistia : Idéal pour les entreprises qui se concentrent sur la génération de leads, fournissant des services d'analyse vidéo et d'hébergement de premier ordre Vidyard et ses alternatives : Plateforme d'hébergement et d'analyse de vidéos qui permet aux utilisateurs de créer, d'héberger, de partager et de suivre l'audience de leurs vidéos

Partage de vidéos avec ClickUp

Vous cherchez un outil pour partager des vidéos de grande taille avec un minimum d'effort ? ClickUp est la solution qu'il vous faut.

Les enregistrements d'écran aident les gens à communiquer plus rapidement, à mieux expliquer et à travailler plus vite. Vous ne nous croyez pas ? Forbes a constaté que les spectateurs retiennent 95 % d'un message lorsqu'ils regardent une vidéo, contre 10 % lorsqu'ils lisent un texte. ClickUp Clips vous permet d'enregistrer et d'envoyer immédiatement des vidéos sans vous soucier de leur qualité ou de leur longueur. Qu'il s'agisse de donner un feedback, d'expliquer des contrats, de communiquer, de signaler des bugs, d'embarquer des clients, de faire des démonstrations de produits ou de partager des mises à jour de projets, c'est la seule application qui peut tout faire !

enregistrez et partagez vos vidéos en toute simplicité avec ClickUp Clips_

Prenons l'exemple des vidéos explicatives sur les produits : Vous n'avez plus besoin de rédiger de longs guides expliquant chaque étape. Il suffit d'enregistrer la fonction et de partager une vidéo d'un simple clic.

ClickUp Clips, un outil de ClickUp's d'enregistrement d'écran de ClickUp vous permet de

Communiquer efficacement avec des vidéos de haute qualité

Transcrire des vidéos avecClickUp Braincopier des extraits et utiliser les horodatages pour se déplacer dans la vidéo

Téléchargez la vidéo, partagez un lien d'accès public ou utilisez la vidéo dans l'outil

Commentez les clips pour fournir un retour d'information à votre équipe et affichez l'échéancier de tous les commentaires

Incorporer des clips dans les descriptions de tâches pour que vos clips fassent partie intégrante de votre flux de travail

Visualisez, recherchez et triez les clips en un seul endroit avec le Hub Clips

Avec logiciel de partage de fichiers comme ClickUp Clips, vous pouvez éviter d'envoyer par e-mail des fichiers vidéo lourds et, au lieu de cela, partager un lien qui permet aux spectateurs d'y accéder instantanément.

En outre, vous pouvez intégrer votre e-mail à ClickUp pour simplifier davantage le processus et exécuter toutes vos actions à partir d'un seul endroit grâce à cet outil.

ClickUp vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails directement dans une tâche et de basculer entre l'envoi d'e-mails à une personne extérieure à l'équipe et en interne. Il assiste plusieurs fournisseurs et clients d'e-mail, notamment Outlook, IMAP, Gmail et Microsoft 365.

envoyez des e-mails directement à partir d'une tâche et basculez entre les communications internes et externes en un instant grâce à l'intégration des e-mails ClickUp_

Avec Intégration de ClickUp e-mail avec ClickUp, vous pouvez

Envoyer des e-mails à partir d'une tâche et créer automatiquement un entonnoir d'e-mails

Définir des signatures d'e-mail par défaut et créer des modèles d'e-mail

Automatiser les flux de travail par e-mail pour une transaction sur un site web, des bugs, et plus encore

Bonnes pratiques d'envoi de vidéos par e-mail

Comme pour l'e-mail et le vidéo conférence il est important de respecter l'étiquette et les bonnes pratiques. Gardez ceci à l'esprit lorsque vous envoyez des vidéos par e-mail :

La concision est une vertu : La vidéo doit être aussi courte que possible pour garantir un engagement maximal. La durée idéale est de deux à trois minutes. Si votre vidéo est plus détaillée ou s'il s'agit d'une vidéo pratique, vous pouvez l'allonger jusqu'à cinq minutes

: La vidéo doit être aussi courte que possible pour garantir un engagement maximal. La durée idéale est de deux à trois minutes. Si votre vidéo est plus détaillée ou s'il s'agit d'une vidéo pratique, vous pouvez l'allonger jusqu'à cinq minutes Écrivez aussi l'e-mail : Rédigez un texte d'e-mail pertinent. Bien que la vidéo contienne la plupart des informations, il est essentiel de donner aux spectateurs un aperçu de la vidéo dans l'e-mail et de leur dire pourquoi ils devraient la regarder

: Rédigez un texte d'e-mail pertinent. Bien que la vidéo contienne la plupart des informations, il est essentiel de donner aux spectateurs un aperçu de la vidéo dans l'e-mail et de leur dire pourquoi ils devraient la regarder Rédigez un bon argumentaire : Veillez à ce que le mot vidéo figure obligatoirement dans l'objet de l'e-mail. Cela augmente les chances que les destinataires de l'e-mail ouvrent l'e-mail et la vidéo elle-même

: Veillez à ce que le mot vidéo figure obligatoirement dans l'objet de l'e-mail. Cela augmente les chances que les destinataires de l'e-mail ouvrent l'e-mail et la vidéo elle-même Concentrez-vous sur le contenu : Aucun utilisateur ne continuera à regarder une vidéo qui n'offre pas de valeur. Envoyez toujours des vidéos soigneusement structurées à vos spectateurs.

: Aucun utilisateur ne continuera à regarder une vidéo qui n'offre pas de valeur. Envoyez toujours des vidéos soigneusement structurées à vos spectateurs. Focus sur la qualité : Veillez à ce que l'engagement ne baisse pas à cause du manque de qualité de la vidéo ou de l'audio. Regardez la vidéo vous-même, et si vous vous enregistrez, positionnez-vous dans un endroit bien éclairé

: Veillez à ce que l'engagement ne baisse pas à cause du manque de qualité de la vidéo ou de l'audio. Regardez la vidéo vous-même, et si vous vous enregistrez, positionnez-vous dans un endroit bien éclairé Testez l'e-mail: Si c'est la première fois que vous joignez une pièce jointe vidéo à un e-mail, envoyez d'abord l'e-mail à vous-même ou à quelqu'un d'autre travaillant sur le même projet, afin de déterminer si la vidéo est accessible ou non

Ces facteurs visent principalement à offrir une expérience positive à l'utilisateur, ce qui garantit que les objectifs de l'envoi de la vidéo sont atteints.

Surmonter les défis liés aux fichiers vidéo avec ClickUp

Les vidéos sont devenues un élément essentiel de la communication, que ce soit pour le travail ou les loisirs.

Cependant, l'envoi de vidéos volumineuses par e-mail est presque impossible sans les compresser ou les télécharger vers un service cloud.

ClickUp Clips est un excellent outil qui vous permet d'enregistrer votre écran, de créer des tâches à partir de vidéos et de joindre des fichiers vidéo dans les interactions par e-mail. Avec un outil comme ClickUp, l'enregistrement, la gestion et le partage de vidéos sont un jeu d'enfant, tout comme la productivité et l'efficacité. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !