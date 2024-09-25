Vidéos explicatives 101 : créer des histoires convaincantes qui engagent, éduquent et convertissent

Le marketing ne concerne plus les produits que vous fabriquez mais les histoires que vous racontez

Seth Godin

Ces mots résonnent profondément aujourd'hui, alors que les durées d'attention se réduisent et que des contenus sans fin se disputent les clics. Avec tant de voix qui s'affrontent pour se faire entendre, il devient de plus en plus difficile de se démarquer. Vous n'avez que quelques instants pour accrocher votre public avant qu'il ne perde tout intérêt.

À ce titre, la question qui se pose est la suivante : comment faire pour que ces précieuses secondes comptent ?

C'est là que les vidéos explicatives entrent en jeu. Ces histoires visuelles courtes et engageantes sont devenues un outil de choix pour capter et faire une impression durable. 45% des spécialistes mondiaux du marketing s'appuient déjà aujourd'hui sur des vidéos explicatives pour orienter leur stratégie marketing. Mieux encore, les 73% des consommateurs ont acheté un produit ou un service après en avoir regardé un.

Mais qu'est-ce qu'une vidéo explicative et qu'est-ce qui la rend si efficace ? Plus important encore, comment faire une vidéo explicative qui crée véritablement un impact ?

Découvrons-le !

Qu'est-ce qu'une vidéo explicative ?

Les vidéos explicatives sont des éléments de contenu courts et dynamiques conçus pour décomposer des idées complexes en histoires faciles à digérer. Grâce à la puissance de la narration visuelle, elles transmettent des informations essentielles dans une forme attrayante.

Mais capter l'attention n'est qu'un début - ces vidéos permettent d'obtenir des résultats qui comptent. Voici comment :

1. Susciter l'intérêt avec facilité

Ne laissez pas la complexité vous empêcher d'établir une connexion avec votre public. Les vidéos explicatives transforment les idées abstraites en narrations engageantes qui résonnent instantanément.

De plus, avec 96% des personnes regardent ces vidéos pour s'informer sur une productivité, vous pouvez vous assurer que votre message passe clairement et sans effort. Cette tactique simplifie la prise de décision et aide votre marque à se démarquer sur un marché encombré.

2. Améliorez votre référencement et votre visibilité

Vous voulez être mieux classé dans les moteurs de recherche ? Les vidéos explicatives permettent aux visiteurs de rester plus longtemps sur votre site, en augmentant l'engagement et en signalant aux moteurs de recherche que votre contenu a de la valeur.

Ces vidéos attirent également des backlinks et des partages sociaux, renforçant ainsi l'autorité de domaine de votre site. Optimisez-les avec les bons mots-clés et métadonnées pour améliorer votre visibilité et générer un trafic organique cohérent vers votre site.

3. Augmenter le nombre de discussions

Les vidéos explicatives font plus qu'éduquer - elles transforment la curiosité en action. Un contenu pertinent montre comment votre produit ou service s'intègre parfaitement dans la vie de vos clients.

Les spectateurs retiennent 95% d'un message sous forme de vidéo, contre seulement 10 % à la lecture.

C'est pourquoi votre message est percutant et incite les internautes à passer à l'étape suivante, qu'il s'agisse d'un achat, d'une inscription ou d'une démonstration.

4. Instaurer la confiance et amplifier la reconnaissance de la marque

Voir, c'est croire. Les vidéos explicatives donnent vie à votre produit et renforcent la confiance par la transparence. En montrant visuellement votre offre en action, vous créez une connexion authentique avec votre public.

Des visuels cohérents et des messages clairs rendent instantanément votre marque reconnaissable. Cette approche renforce l'engagement et la crédibilité.

5. Obtenez un impact maximal pour un coût minimal

Vous souhaitez obtenir un impact de haute qualité sans avoir recours à une étiquette coûteuse ? Un screencast, un tableau blanc ou une vidéo explicative animée offrent une alternative économique tout en fournissant un impact visuel solide.

De plus, ces vidéos sont très accessibles ! Qu'elle soit partagée sur les médias sociaux, intégrée dans les e-mails ou utilisée sur les pages de renvoi, une vidéo explicative étend votre portée, offrant un retour sur investissement à long terme.

💡 Pro Tip: Vous voulez rendre votre vidéo explicative encore plus percutante ? Tirez parti du marketing par e-mail pour un engagement direct. Consultez ce guide sur comment envoyer des vidéos par e-mail pour obtenir des conseils faciles à mettre en œuvre !

Maintenant que nous avons abordé le "pourquoi" des vidéos explicatives, voyons le "comment" Prêt à explorer les fonctionnalités clés qui rendent ces vidéos si puissantes ? Décortiquons-les !

Caractéristiques des bonnes vidéos explicatives

Les vidéos explicatives sont incroyablement polyvalentes. Qu'il s'agisse d'une startup qui explique son modèle d'entreprise, d'une association à but non lucratif qui sensibilise le public ou d'une entreprise qui lance un nouveau produit, ces vidéos s'adaptent à tous les besoins.

Mais toutes les vidéos explicatives ne font pas mouche. Les plus percutantes partagent les caractéristiques essentielles suivantes :

Clarté et brièveté: Coupez court au bruit grâce à un script vidéo précis et direct. Répondez aux questions clés : quel est le problème ? Comment votre produit le résout-il ? Pourquoi les spectateurs devraient-ils s'y intéresser ? Ne dépassez pas 60 à 90 secondes pour susciter davantage d'engagement

Coupez court au bruit grâce à un script vidéo précis et direct. Répondez aux questions clés : quel est le problème ? Comment votre produit le résout-il ? Pourquoi les spectateurs devraient-ils s'y intéresser ? Ne dépassez pas 60 à 90 secondes pour susciter davantage d'engagement Messages ciblés: Parlez directement à votre public. Personnalisez le message pour qu'il corresponde à leurs besoins et à leurs défis. Que vous vous adressiez à des décideurs ou à des utilisateurs finaux, un message personnalisé crée instantanément la confiance et la connexion

Parlez directement à votre public. Personnalisez le message pour qu'il corresponde à leurs besoins et à leurs défis. Que vous vous adressiez à des décideurs ou à des utilisateurs finaux, un message personnalisé crée instantanément la confiance et la connexion Engageant sur le plan visuel : Utilisez des éléments visuels dynamiques pour capter l'attention des téléspectateurs. Qu'il s'agisse d'animations accrocheuses, de graphiques accrocheurs ou de prises de vue réelles, les visuels doivent rehausser l'histoire et non la distraire

: Utilisez des éléments visuels dynamiques pour capter l'attention des téléspectateurs. Qu'il s'agisse d'animations accrocheuses, de graphiques accrocheurs ou de prises de vue réelles, les visuels doivent rehausser l'histoire et non la distraire Une narration forte : Accrochez votre public sur le plan émotionnel en intégrant des histoires racontables dans votre vidéo. Les gens se connectent plus facilement à des situations réelles, alors créez un récit qui fait appel à leurs émotions et à leurs expériences

: Accrochez votre public sur le plan émotionnel en intégrant des histoires racontables dans votre vidéo. Les gens se connectent plus facilement à des situations réelles, alors créez un récit qui fait appel à leurs émotions et à leurs expériences Le bon ton et la bonne voix : Faites correspondre la personnalité de votre marque avec le bon ton et la bonne voix. Qu'il soit amusant et excentrique ou formel et professionnel, la cohérence permet à votre message d'être crédible et ciblé

: Faites correspondre la personnalité de votre marque avec le bon ton et la bonne voix. Qu'il soit amusant et excentrique ou formel et professionnel, la cohérence permet à votre message d'être crédible et ciblé Musique et effets sonores : ajoutez de la musique pour créer une ambiance et renforcer l'impact émotionnel. Une bande-son appropriée maintient l'attention du public, tandis que les effets sonores mettent l'accent sur les actions. Ensemble, ils confèrent à votre vidéo un aspect soigné et dynamique

: ajoutez de la musique pour créer une ambiance et renforcer l'impact émotionnel. Une bande-son appropriée maintient l'attention du public, tandis que les effets sonores mettent l'accent sur les actions. Ensemble, ils confèrent à votre vidéo un aspect soigné et dynamique Un CTA Effacé : Ne laissez pas votre public se demander ce qu'il va faire ensuite. Après avoir délivré votre message, guidez-les vers l'étape suivante. Utilisez des phrases d'action telles que " Commencer " ou " S'inscrire maintenant " pour les inviter à s'engager immédiatement

: Ne laissez pas votre public se demander ce qu'il va faire ensuite. Après avoir délivré votre message, guidez-les vers l'étape suivante. Utilisez des phrases d'action telles que " Commencer " ou " S'inscrire maintenant " pour les inviter à s'engager immédiatement Facilement partageable: Maximisez l'impact de votre vidéo en la concevant de manière à ce qu'elle soit facilement partageable. Ajoutez des boutons de partage social pour l'optimiser pour plusieurs canaux. À Terminé, une bonne vidéo explicative rend votre marque virale avec un minimum d'effort

💡 Pro Tip: Rappelez-vous que l'équilibre est essentiel. Les meilleures vidéos explicatives 'informent' sans faire la morale, 'engagent' sans submerger, et 'enchantent' sans être insistantes. Concentrez-vous sur l'apport de valeur, et votre vidéo fera le reste !

Structure d'une vidéo explicative efficace (+ exemples)

Maintenant que vous savez ce qui fait une bonne vidéo explicative, il est temps de mettre ces idées au travail. La magie réside dans une structure bien définie et convaincante pour que votre message reste précis et engageant.

Prêt à créer votre vidéo explicative ? Suivez ce format éprouvé pour vous assurer que votre vidéo est gagnante :

1. Introduction (accroche) : Commencez par un coup d'éclat

À faites-vous que 74 % de la valeur d'une vidéo est délivrée dans les dix premières secondes ? C'est pourquoi ces premiers instants sont cruciaux.

Commencez par quelque chose qui attire l'attention - une question intrigante, une déclaration frappante ou un scénario réaliste. Cet engagement initial vous donne l'occasion d'inciter les spectateurs à penser : "Wow, c'est ce dont j'avais besoin !

Par exemple, supposons que vous fassiez la promotion d'une nouvelle application de gestion des finances personnelles.

Commencez par : vous avez déjà regardé votre compte en banque et vous vous êtes demandé où était passé tout votre argent ? Je suis passé par là, nous allons y remédier"

2. Énoncé du problème : Définir le problème

Maintenant que vous avez attiré leur attention, il est temps de vous concentrer sur le problème. Énoncez les points douloureux auxquels votre public est confronté. Dressez un tableau vivant des défis à relever pour que les spectateurs se disent : "Oui, c'est ce que je vis !"

Par exemple, "Jongler avec les factures, les reçus et les dépenses sur différentes applications peut transformer votre vie en un cirque financier. Oublier des paiements et perdre le fil des dépenses est une recette pour le stress et les frais supplémentaires.'

3. Solution (votre offre) : Présentez la réponse

Présentez maintenant le produit ou le service de votre entreprise comme le héros qui résout le problème. Illustrez la façon dont il répond aux problèmes que vous venez d'évoquer, en transformant le chaos en clarté.

Par exemple, "Rencontrez XYZ, l'application ultime qui transforme votre gestion financière. Suivez toutes vos dépenses, fixez des objectifs budgétaires et recevez des rappels à l'aide d'un tableau de bord élégant pour ne jamais manquer un paiement. C'est comme si vous aviez un expert en finances personnelles dans votre poche.'

4. Mon travail : Décomposez-le

Maintenant que vous avez présenté votre offre, il est temps de montrer comment elle fonctionne. Simplifiez le processus ou les fonctionnalités de manière à ce qu'ils soient faciles à suivre et visuellement attrayants. Utilisez des étapes claires et concises ou mettez en évidence les fonctionnalités clés qui facilitent l'utilisation de votre produit.

Par exemple : "Avec XYZ, la mise en route est un jeu d'enfant. Liez vos comptes et notre application fait le reste. Instantanément, vous afficherez une vue unifiée de vos finances, recevrez des informations sur vos habitudes de dépenses et obtiendrez des conseils personnalisés pour économiser davantage.'

5. Outro : Conclure l'accord

Enfin, terminez par un appel à l'action (CTA) solide et direct. Renforcez une dernière fois la valeur de votre solution et guidez vos interlocuteurs vers une prise de décision.

Par exemple : "Ne laissez pas le chaos financier vous freiner - transformez votre budget dès aujourd'hui ! Cliquez sur "Commencer" et découvrez à quel point la gestion financière peut se faire sans effort

Voyons un exemple concret de vidéo explicative pour voir comment une vidéo bien faite peut engager et conquérir vos spectateurs. Inspirez-vous de la récente campagne d'Apple pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030.

Ce format de vidéo explicative animée informe et inspire. Avec des graphiques accrocheurs, une histoire convaincante et un excellent script vidéo, elle attire l'attention en abordant le besoin urgent de durabilité.

Elle commence par une accroche forte sur les raisons pour lesquelles l'action environnementale est cruciale, puis explique en douceur comment les innovations d'Apple contribuent à son objectif de neutralité carbone. Enfin, Apple met en avant ses stratégies uniques et sa validation sans faille, en expliquant pourquoi sa solution se démarque.

Types de vidéos explicatives (+ idées pour stimuler votre créativité)

Maintenant que vous avez cloué la structure de votre vidéo explicative, il est temps de réfléchir aux différents styles visuels qui peuvent donner vie à votre histoire.

Tous les types de vidéos explicatives ont un flair et une puissance uniques. Explorons-les, leurs meilleures utilisations et quelques exemples marquants :

1. Vidéos explicatives animées

Bestest For: Démystifier des concepts complexes et captiver un large public. 📊

L'animation est un concentré de puissance pour transformer des idées techniques ou abstraites en histoires vibrantes et faciles à digérer. La liberté de création est infinie, ce qui signifie que vous pouvez expliquer même les concepts les plus délicats d'une manière attrayante et amusante.

Voici quelques approches populaires pour la réalisation de vidéos explicatives animées :

Animations infographiques: Utilisez des diagrammes, des graphiques et des icônes pour faire ressortir les données et les statistiques. Elles sont parfaites pour illustrer les tendances, les comparaisons et les points de vue critiques

Utilisez des diagrammes, des graphiques et des icônes pour faire ressortir les données et les statistiques. Elles sont parfaites pour illustrer les tendances, les comparaisons et les points de vue critiques Animations axées sur les caractères: Donnez vie à votre message avec des personnages animés relatables qui résolvent des problèmes et partagent des expériences. Cela ajoute une touche personnelle qui marque les spectateurs

Par exemple, une startup financière pourrait utiliser une vidéo d'animation infographique pour simplifier les stratégies d'investissement et les rendre accessibles. À l'inverse, une application éducative pourrait mettre en avant un caractère animé explorant différents modules d'apprentissage pour mettre en avant ses fonctionnalités.

2. Vidéos explicatives en direct

Best For: Building trust and highlighting real-life applications. 🤩

Une vidéo explicative en direct met en scène des personnes et des scénarios réels, offrant ainsi une touche d'authentification. Ce type est idéal pour créer une connexion personnelle. Il peut inclure des témoignages de clients pour donner aux spectateurs la preuve sociale dont ils ont besoin pour croire en votre offre.

Utilisez des séquences en direct pour montrer le travail de votre produit. Par exemple, une marque de soins de la peau pourrait filmer une personne en train d'appliquer son nouveau produit et mettre en évidence les résultats, apportant ainsi de la crédibilité au message.

3. Vidéos explicatives sur tableau blanc

Best For: Simplifier le contenu éducatif et les processus étape par étape. 👩‍🏫

Les vidéos sur tableau blanc utilisent des illustrations dessinées à la main pour décomposer des informations complexes. L'effet d'esquisse permet d'impliquer les spectateurs et de simplifier les explications détaillées.

Par exemple, les universités pourraient utiliser une vidéo sur tableau blanc pour expliquer le processus d'admission aux futurs étudiants. Ou encore, un cabinet de conseil pourrait illustrer son approche de la gestion de projet, en détaillant chaque phase à l'aide de diagrammes visuels et d'annotations.

4. Vidéos de type "screencast"

Best For: Illustrer des produits technologiques et leurs fonctions en temps réel. 📱

Si vous présentez votre logiciel, une vidéo de type screencast est ce qu'il vous faut. Cette forme met en scène votre écran en pleine action et permet aux utilisateurs de découvrir le produit étape par étape.

**Par exemple, dans le cas d'une plateforme d'apprentissage en ligne, une vidéo explicative pourrait guider les utilisateurs dans la création d'un compte, la navigation dans les cours et l'utilisation des fonctionnalités clés. Il s'agit de fournir un fournisseur, une démonstration pratique en temps réel qui simplifie la courbe d'apprentissage.

5. Action en direct avec animation

Best For: Combiner l'attrait émotionnel de l'action en direct avec la créativité de l'animation. 👀

Ce type hybride de vidéo explicative mélange le meilleur des deux mondes. Vous pouvez utiliser des vidéos en prise de vue réelle pour établir une connexion personnelle avec les spectateurs, puis superposer des animations pour mettre l'accent sur les fonctionnalités importantes.

Par exemple, une entreprise de santé et de bien-être pourrait combiner des histoires de clients réelles avec des graphiques animés. Les séquences vidéo en direct créent un attrait émotionnel, tandis que les éléments animés aident à visualiser les avantages et l'impact de leurs services.

La création d'une nouvelle vidéo explicative nécessite plus que de bons visuels - elle exige une approche structurée qui transforme votre concept en un message convaincant. C'est à cette étape que ClickUp intervient en tant que votre logiciel de vidéo marketing tout-en-un .

Conçu pour stimuler la productivité et simplifier chaque étape, ClickUp vous aide à tout gérer, du forfait à la production finale. Suivez ce guide pour rationaliser la création de vos vidéos et obtenir des résultats en toute simplicité.

Étape 1 : Identifier vos objectifs et votre cible

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image20-2.gif Définissez des objectifs clairs et mesurables pour votre vidéo explicative avec ClickUp Objectifs /$$img/

définissez des objectifs clairs et mesurables pour votre vidéo explicative avec ClickUp Objectifs_

Avant de vous lancer dans la production d'une vidéo, clarifiez vos objets. S'agit-il de simplifier un concept complexe, de lancer un produit ou de résoudre un point de douleur spécifique ? Définissez ces objets dès le départ pour créer une vidéo qui fasse mouche.

Utiliser Objectifs ClickUp pour traduire vos idées en objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps). Cette fonctionnalité vous aide à suivre la progression et assure que votre contenu s'aligne sur les stratégies plus larges de l'entreprise ou du marketing

Étape 2 : Remue-méninges et recherche d'idées

Ensuite, faites circuler vos idées créatives. Avec ClickUp Brain avec ClickUp Brain, vous pouvez compiler des idées, des recherches sur les concurrents et des références visuelles dans un hub central. Cet outil vous aide à rassembler des données, à organiser des idées et à créer une base pour la narration de votre vidéo.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-184.png Utilisez ClickUp Brain pour trouver des idées pour votre politique de médias sociaux /$$img/

Utilisez ClickUp Brain pour trouver des idées pour votre vidéo explicative et collaborez à sa rédaction en partant de zéro

Voici comment l'utiliser pour améliorer votre processus de brainstorming :

Explorer les sujets : Quels sont les sujets à la mode dans votre secteur d'activité ? Y a-t-il des questions communes que votre public rencontre fréquemment ? Quels sont les avantages uniques de votre produit/service ?

: Quels sont les sujets à la mode dans votre secteur d'activité ? Y a-t-il des questions communes que votre public rencontre fréquemment ? Quels sont les avantages uniques de votre produit/service ? Recherchez des concurrents : Regardez ce que font vos concurrents. Quels sujets abordent-ils dans leurs vidéos ? Comment pouvez-vous différencier votre contenu ?

: Regardez ce que font vos concurrents. Quels sujets abordent-ils dans leurs vidéos ? Comment pouvez-vous différencier votre contenu ? Recueillez des informations essentielles : Analysez les commentaires des clients, les tendances des médias sociaux et les sondages pour déterminer ce que votre public veut voir.

À lire également Comment réaliser une vidéo de formation au travail ?

Étape 3 : Rédiger un script vidéo convaincant

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif Utilisez ClickUp Docs pour ajouter des notes sur les repères visuels, l'accentuation de la voix off ou les changements de scène au fur et à mesure que vous formez votre script /$$$img/

utilisez ClickUp Docs pour ajouter des notes sur les repères visuels, l'accentuation de la voix off ou les changements de scène au fur et à mesure que vous formez votre scénario

Toute vidéo explicative réussie commence par un scénario bien conçu. Utilisez Documents ClickUp pour rédiger, peaufiner et collaborer à votre scénario en temps réel.

Ce document évolutif permet à votre équipe d'apporter sa contribution, de contrôler les versions et de mettre à jour le contenu, garantissant ainsi l'impact de votre message.

Utilisez un langage simple, direct et gratuit pour faire passer votre message.

De plus, incorporez la narration. Rendez votre texte attrayant en y intégrant des scénarios du monde réel ou des études de cas réalistes afin d'y ajouter une touche personnelle. Une fois votre script prêt, visualisez le flux de votre vidéo.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Storyboard-Template.jpg Modèle de storyboard ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6236050&department=creative-design&\_gl=1\*15lecs2\*\_gcl\_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Utiliser le modèle Modèle de storyboard ClickUp pour organiser la structure de votre vidéo explicative. Il permet de s'assurer que chaque scène est un flux fluide tandis que vos visuels et vos messages restent alignés, ce qui rend la production plus rationnelle.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualiser et détailler chaque scène de votre vidéo, en assurant des transitions fluides et un flux logique

Veillez à ce que chaque élément visuel assiste et mette en valeur vos messages clés

Attribuer des tâches, suivre la progression et collaborer efficacement avec votre équipe de production pour maintenir la cohérence

Étape 5 : créer des vidéos qui engagent et captivent

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-247.png Partage d'enregistrements à l'aide de Clip by ClickUp /$$img/

partagez des enregistrements d'écran pour transmettre votre message avec précision sans avoir besoin d'une chaîne d'e-mails ou d'une réunion en personne grâce à Clip by ClickUp_

Avec ClickUp Clips avec ClickUp Clips, la création de vidéos didactiques, de démonstrations de produits ou de tutoriels attrayants devient un jeu d'enfant, le tout sur la même plateforme que celle où vous gérez vos tâches. Cet outil outil d'extraction dynamique vous permet d'enregistrer des vidéos et de les partager en toute transparence avec votre équipe.

Cet outil est d'autant plus puissant qu'il s'intègre au logiciel ClickUp Brain de Résumeur de vidéos IA de ClickUp Brain fonctionnalité. Au fur et à mesure de l'enregistrement, elle convertit le son en transcriptions textuelles précises à l'écran, éliminant ainsi la nécessité de prendre des notes.

Vous voulez voir ClickUp Clip en action ? Jetez un coup d'œil à cette exemple de vidéo explicative pour voir comment rationaliser la création de vidéos en quelques clics.

rationaliser la production de vidéos en quelques clics avec ClickUp Clips_

Étape 6 : Révision, modification en cours et finalisation

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUps-Video-Production-Template.png Modèle de production vidéo de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-240072804&department=creative-design&\_gl=1\*14y8z4c\*\_gcl\_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

La création de vidéos marketing professionnelles implique de nombreuses étapes, du brainstorming à l'enregistrement, en passant par le polissage et les modifications en cours. Utilisez les outils intégrés de ClickUp pour assigner des tâches de modification en cours, recueillir des commentaires en temps réel et suivre les révisions.

Par exemple, utilisez Le modèle de production vidéo de ClickUp pour organiser chaque étape de la création, de la modification en cours et du processus de révision. Il est conçu pour tout le monde, des grands studios de production aux créateurs de contenu internes, et il garantit que votre flux de travail reste fluide du début à la fin.

Voici un rapide aperçu de la façon dont il vous aide :

Passer de la préproduction à la postproduction grâce à un processus structuré qui maintient votre projet vidéo sur la bonne voie

Gérer les tâches, les échéances et les révisions, le tout sur une seule plateforme

Centraliser tous les aspects de la production vidéo pour éviter les goulets d'étranglement et les erreurs de communication

Assurer la cohérence, la clarté et le professionnalisme de chaque image

Étape 7 : Publier et partager

Votre vidéo explicative est prête, il est temps de la lancer ! Exportez votre montage final directement depuis ClickUp et partagez-le sur vos plates-formes - médias sociaux, page d'accueil de votre site Web ou présentations internes.

Suivez l'engagement, recueillez des commentaires et utilisez ces informations pour améliorer vos futures vidéos et maintenir l'engagement de votre public.

Réalisez une vidéo explicative avec ClickUp et restez à la pointe de la technologie

Créer des vidéos explicatives, c'est établir une connexion avec votre public, susciter l'engagement et obtenir des résultats. Qu'il s'agisse de lancer un produit, d'expliquer des services ou de simplifier des idées complexes, ces vidéos ont un impact durable lorsqu'elles sont bien faites.

Avec ClickUp, rationalisez l'ensemble du processus - brainstorming, écriture du scénario et production finale - en un flux de travail transparent. Collaborez en temps réel, restez organisé et créez un contenu vidéo captivant du début à la fin.

Prêt à dépasser vos objectifs en matière de vidéo marketing ? Commencez avec ClickUp dès aujourd'hui et donnez vie à vos vidéos explicatives !