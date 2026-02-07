Top 10 des alternatives à Cluely pour les informations basées sur l'IA et l'analyse du contenu

Cluely est conçu pour un moment très spécifique : vous êtes en pleine discussion et vous souhaitez obtenir des réponses en temps réel ainsi que des notes générées par l'IA, sans ajouter de bot assistant de réunion IA avec visibilité à l'appel.

Cela fonctionne pour certains appels commerciaux et réunions générales. Mais si vous faites partie d'une équipe marketing, GTM (Go-To-Market) ou d'analyse, le vrai problème commence après l'appel.

Vous avez besoin de réponses fiables, de notes consultables que vous pouvez citer et de recherches qui se transforment en briefs et en e-mails de suivi.

Ce guide compare les meilleures alternatives à Cluely qui offrent de meilleures fonctionnalités d'IA pour les informations et le contenu, et qui conviennent mieux aux équipes de recherche et de marketing.

Les 10 meilleures alternatives à Cluely en un coup d'œil

Voici un aperçu rapide des meilleures alternatives à Cluely afin que vous puissiez trouver l'outil adapté à votre flux de travail avant de vous plonger dans les analyses détaillées.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Convertissez les informations issues des réunions en travail GTM fondé sur la recherche dans un environnement de travail convergent. Résumés et prochaines étapes générés par l'IA, briefs et wikis évolutifs, chat lié au travail, tâches liées aux décisions, recherche inter-environnements de travail. Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises. Notion IA Recherche et rédaction simplifiées au sein d'un hub de connaissances Résumés et réécritures dans les documents, questions-réponses dans votre environnement de travail, remplissage automatique des bases de données, brouillons rapides pour les briefs et les pages. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois par utilisateur. Airtable AI Aide IA pour les données structurées relatives aux campagnes et aux recherches Champs IA pour des résultats cohérents, extraction des notes vers des enregistrements structurés, flux de travail de recherche reproductible. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 24 $/mois par utilisateur. Claude 3. 5 Sonnet Raisonnement, analyse et rédaction approfondis Résumé de contexte long, analyse structurée à partir de sources désordonnées, rédaction et synthèse solides pour les briefs. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois par utilisateur. ChatGPT (GPT-5. 1) Idéation rapide, réécriture et assistance à la recherche Notes d'information et points de discussion, questions de suivi, variations de contenu, réécritures multilingues, résultats structurés tels que les FAQ. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois par utilisateur. Jasper Contenu marketing à l'image de votre marque à grande échelle Contrôles de la voix de la marque, génération de textes de campagne, flux de travail d'équipe pour la révision et les approbations, réécritures pour plus de clarté et de conversion. Forfaits payants à partir de 69 $/mois par utilisateur Surfer IA Analyse et optimisation du contenu axées sur le référencement naturel (SEO) Directives basées sur le SERP, générateur de plans, vérifications d'optimisation, flux de travail Google Docs, couverture des lacunes de contenu Forfaits payants à partir de 59 $/mois par utilisateur Writer. com Gouvernance de contenu d’entreprise et résultats cohérents avec la marque Application des règles de marque, base de connaissances, flux de travail régis pour les équipes, contrôles d’administrateurs et de sécurité. Tarification personnalisée Copy. IA Flux de travail GTM pour le contenu commercial et marketing Flux de travail GTM reproductible, briefs structurés à partir de notes désordonnées, résultats cohérents pour les équipes marketing et commerciales. Forfaits payants à partir de 29 $/mois par utilisateur Perplexity IA Recherche avec citations et résumés rapides Recherche sur le Web avec réponses citées, vérification rapide des affirmations après les appels, résultats clairs que vous pouvez coller dans vos briefs. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/mois par utilisateur.

Que rechercher dans les alternatives à Cluely ?

Si vous évaluez des alternatives à Cluely, déterminez si vous avez besoin d'un assistant de réunion IA pour les discussions en direct ou d'un système qui transforme les informations en travail.

Recherchez :

Réponses de grande qualité avec sources et instructions contextuelles (pour que vos « informations » ne soient pas le fruit de conjectures)

Des notes consultables et une transcription en temps réel que vous pouvez réutiliser dans vos présentations, vos documents de communication et vos plans de lancement.

Position claire sur la transparence et la confidentialité des données

Assistance multiplateforme sur Zoom, Google Meet et Microsoft Teams

Un parcours allant des points de discussion aux tâches avec les propriétaires, les échéances, les questions de suivi et les e-mails de suivi.

Fonctionnalités telles que la détection du partage d'écran et l'enregistrement d'écran.

Tarification totalement transparente avec des forfaits Starter et Pro clairs. L'assistance en direct et les fonctionnalités de guidage en temps réel seraient des atouts supplémentaires très appréciables.

Les 10 meilleures alternatives à Cluely

Si vous souhaitez bénéficier d'une recherche et d'une intelligence de contenu plus performantes grâce à l'IA, vous avez besoin de plus que des réponses en temps réel lors de discussions en direct. Les outils ci-dessous vous aident à capturer des informations et à les transformer en travail que votre équipe peut réutiliser.

1. ClickUp (idéal pour transformer les informations issues des réunions en travail GTM étayé par des recherches dans un environnement de travail convergent)

Créez, gérez et adaptez vos informations GTM dans un espace collaboratif unique avec ClickUp

Chaque décision GTM commence par une discussion, mais les preuves restent rarement au même endroit. Vous quittez Google Meet, quelqu'un ajoute des notes IA dans un document et les points de discussion « finaux » se retrouvent dans un fil de discussion.

Lorsque vous devez rédiger un brief ou un descriptif de lancement, vous devez rechercher le contexte dans plusieurs applications. C'est ce qu'on appelle la prolifération des tâches, lorsque chaque étape de votre recherche et de votre flux de travail de contenu se trouve dans une application différente. Cela ralentit les révisions et rend plus difficile de prouver d'où proviennent les informations.

Ajoutez à cela des outils d'IA déconnectés et un assistant de réunion IA autonome. C'est ce qu'on appelle la prolifération de l'IA , qui produit souvent des résultats qui semblent rapides sur le moment, mais auxquels il est difficile de se fier par la suite.

Avec ClickUp for Marketing Teams, vous bénéficiez d'un espace de travail IA convergent qui relie la recherche, les documents, la collaboration et l'exécution en un seul endroit. Vous capturez ce qui a été dit, retracez la source derrière les affirmations clés et transformez les informations en travail que votre équipe peut examiner et livrer sans avoir à reconstruire le contexte à partir de zéro.

Transformez les conclusions de vos réunions en informations GTM exploitables.

Capturez la discussion, puis transformez-la en notes et en étapes suivantes avec ClickUp Brain

Vous terminez un appel et la même question arrive dans votre boîte de réception. Qu'avons-nous décidé et quelle est la prochaine étape ? ClickUp Brain peut transformer un appel en une transcription consultable, un résumé et une liste claire des prochaines étapes afin que vous n'ayez pas à réécouter l'enregistrement.

Passez ensuite de la prise de notes à l'action sans perdre le fil. Rédigez un bref résumé, créez des e-mails de suivi et transformez les points de discussion en tâches suivables. C'est ainsi que vous réduirez le travail tout en restant concentré sur la qualité des réponses.

📽️ Regardez une vidéo : Si vous souhaitez disposer de notes de réunion réellement exploitables après l'appel, voici une courte vidéo qui vous montre comment ClickUp AI Notetaker et ClickUp Brain capturent les décisions et les éléments à mener lors de toutes vos réunions.

💡 Conseil de pro : transformez chaque récapitulatif d'appel en briefing GTM avec ClickUp Super Agents. Créez des agents IA personnalisables capables d'assumer diverses responsabilités avec ClickUp Super Agents*. Au lieu de laisser les notes générées par l'IA dans un document que personne ne consulte, configurez un Super Agent ClickUp dédié au suivi GTM. Les Super Agents ClickUp peuvent effectuer des recherches, fournir des suggestions et même avertir votre équipe lorsque les projets prennent du retard, afin que les conclusions de vos réunions se transforment en travail prêt à être révisé, et non en fils lâches. Créez un Super Agent « GTM recap » qui convertit les transcriptions et les notes en un bref résumé comprenant les décisions, les risques, les questions de suivi et les points à aborder.

Demandez-lui de rédiger des e-mails de suivi et de partager un récapitulatif clair dans Chat afin que les parties prenantes comprennent le « quoi » et le « pourquoi » sans avoir à organiser une autre réunion.

Demandez-lui de créer des tâches à partir du récapitulatif, d'attribuer des propriétaires et de signaler les retards, afin que l'équipe reste concentrée sur l'exécution.

Verrouillez l'accès en accordant à l'agent des permissions uniquement pour les documents, tâches et Espaces appropriés, afin de garantir la confidentialité des données.

Utilisez ClickUp AI pour vous aider à rédiger les instructions destinées aux agents afin que les invites restent cohérentes et adaptées au contexte dans tous les projets.

Créez des briefs prêts à être révisés et des hubs de connaissances.

Documentez vos recherches, harmonisez les parties prenantes et facilitez la recherche des décisions grâce à ClickUp Docs

Un assistant de réunion peut vous fournir des notes générées par l'IA, mais votre équipe a toujours besoin d'un endroit pour les valider et les réutiliser. ClickUp Docs vous permet de créer des briefs, des wikis et des bases de connaissances évolutifs afin que vos recherches ne disparaissent pas après l'appel.

Vous pouvez collaborer en temps réel, taguer vos collègues dans les commentaires et attribuer des éléments directement dans le document afin que les révisions ne s'éternisent pas dans les fils de discussion.

Lorsque vous devez partager votre travail en dehors de votre équipe, vous pouvez définir des permissions et contrôler qui peut afficher ou modifier des documents et des pages spécifiques.

Conservez les commentaires des parties prenantes liés au travail

Envoyez des messages à votre équipe et transformez vos décisions en actions grâce à ClickUp Chat

Lorsque votre assistant de réunion consigne ses notes à un endroit et que votre équipe en discute à un autre, vous passez plus de temps à rechercher le contexte qu'à faire avancer le travail.

ClickUp Chat maintient vos discussions en lien avec votre travail, vous permettant ainsi de discuter de vos idées dans des canaux ou des messages privés, ou dans des tâches connectées, sans avoir à changer d'outil.

Dès qu'une décision se transforme en travail, créez une tâche à partir d'un message en un seul clic afin que les propriétaires et les prochaines étapes soient clairs.

💡 Conseil de pro : transformez les décisions prises dans ClickUp Chat en résumés GTM instantanés et partageables grâce à ClickUp Brain. Transformez toutes vos conversations en éléments concrets pour obtenir de meilleurs résultats avec ClickUp Brain Lorsque les commentaires et les décisions sont échangés dans ClickUp Chat, le risque suivant est simple. Quelqu'un manque le fil de discussion et vous répétez la même discussion lors d'une autre réunion. Utilisez ClickUp Brain pour maintenir la dynamique sans submerger les gens de captures d'écran ou de longs résumés. Générez un récapitulatif clair à partir du fil de discussion afin que les parties prenantes comprennent le « quoi » et le « pourquoi » en quelques secondes.

Identifiez les décisions, les propriétaires et les prochaines étapes afin que votre équipe puisse passer plus rapidement de la théorie à la pratique.

Rédigez des messages de suivi que vous pouvez coller dans ClickUp Chat, afin que toute l'équipe reste alignée au même endroit.

Les tâches ClickUp vous permettent de saisir les éléments à entreprendre avec les propriétaires, les dates d'échéance et les statuts, afin que les résultats de votre assistant de réunion ne restent pas bloqués sous forme de notes IA.

💡 Conseil de pro : transformez les tâches ClickUp en un centre de commande GTM toujours à jour grâce à ClickUp Brain MAX Transformez les mises à jour des tâches en résumés GTM partageables avec ClickUp Brain MAX Une fois que votre équipe a transformé les conclusions de la réunion en tâches ClickUp, le prochain défi consiste à rester aligné à mesure que les priorités changent. ClickUp Brain MAX vous aide à maintenir la connexion entre l'exécution et le contexte d'origine sans avoir à rechercher les mises à jour dans différents outils. Enregistrez plus rapidement votre progression grâce à Talk to Text : après un appel ou un compte rendu interne, faites un bref compte rendu, par exemple « Obstacle, prochaine étape, propriétaire, date d'échéance ». ClickUp Brain MAX le transforme en une mise à jour claire de la tâche, afin que votre équipe puisse conserver son élan sans avoir à taper de longues notes. Talk to Textaprès un appel ou un compte rendu interne, faites un bref compte rendu, par exemple « Obstacle, prochaine étape, propriétaire, date d'échéance ». ClickUp Brain MAX le transforme en une mise à jour claire de la tâche, afin que votre équipe puisse conserver son élan sans avoir à taper de longues notes.

Posez des questions sur l'ensemble de votre flux de tâches : interrogez ClickUp Brain MAX avec des questions telles que « Quelles tâches sont menacées cette semaine et pourquoi ? » ou « Résumez tous les éléments en suspens liés au récit de lancement. » Cela vous aide à obtenir des informations claires en temps réel sans avoir à parcourir chaque liste.

Trouvez la raison derrière une tâche grâce à ClickUp’s Enterprise Search : Lorsque quelqu'un demande « Pourquoi faisons-nous cela ? », utilisez ClickUp Enterprise Search pour retrouver la décision initiale, la note de réunion ou le document qui a donné lieu à la tâche. Cela accélère les révisions et protège les discussions professionnelles des conjectures. Lorsque quelqu'un demande « Pourquoi faisons-nous cela ? », utilisez ClickUp Enterprise Search pour retrouver la décision initiale, la note de réunion ou le document qui a donné lieu à la tâche. Cela accélère les révisions et protège les discussions professionnelles des conjectures.

Choisissez le modèle adapté au résultat souhaité : changez de modèle en fonction de la tâche à accomplir. Utilisez-en un pour obtenir des résumés clairs, un autre pour des analyses plus approfondies et un autre encore pour réécrire les mises à jour des parties prenantes, afin que chaque mise à jour de tâche se transforme en un récapitulatif GTM partageable.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Capturez les demandes de campagne, les contributions à la recherche et les commentaires des parties prenantes à l'aide des formulaires ClickUp , puis transformez les envois en travail exploitable au lieu de copier-coller les détails dans plusieurs outils.

Cartographiez visuellement le positionnement, les messages et les plans de lancement dans les tableaux blancs ClickUp , puis convertissez les idées en tâches et en documents afin que la planification ne reste pas bloquée au stade du brainstorming.

Acheminez automatiquement les briefs et les suivis post-appel grâce aux automatisations ClickUp , notamment l'IA Automation Builder qui peut générer des déclencheurs et des actions à partir d'une simple demande.

Accélérez les révisions créatives et des ressources avec ClickUp Révision , qui vous permet d'annoter des images, des vidéos et des PDF et d'ajouter des commentaires directement sur le fichier.

Limitations de ClickUp

Attendez-vous à une courbe d'apprentissage au début, car la plateforme est riche en fonctionnalités.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7 / 5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,6 / 5 (plus de 4 600 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

Un critique de G2 a partagé :

« Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa flexibilité et sa large gamme de fonctionnalités qui nous permettent de gérer les tâches, les projets et la documentation en un seul endroit. Il est facile à prendre en main, hautement personnalisable, s'intègre bien avec d'autres outils, et c'est un outil que nous utilisons quotidiennement pour assurer la cohésion et la productivité de nos équipes. »

« Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa flexibilité et sa large gamme de fonctionnalités qui nous permettent de gérer les tâches, les projets et la documentation en un seul endroit. Il est facile à prendre en main, hautement personnalisable, s'intègre bien avec d'autres outils, et c'est un outil que nous utilisons quotidiennement pour assurer la cohésion et la productivité de nos équipes. »

2. Notion IA (idéal pour transformer des recherches éparses en hubs de contenu structurés)

Via Notion IA

Si le plus grand problème de votre équipe est « nous avons les notes IA, mais personne ne les retrouve par la suite », Notion AI est un choix pratique.

Son flux de travail AI Meeting Notes capture les réunions et génère un résumé dès la fin de l'appel. Il enregistre également les transcriptions, les décisions et les éléments à mener dans votre environnement de travail afin qu'elles restent consultables sous forme de notes plutôt que de notes éparpillées.

Pour les équipes marketing et recherche, cela s'avère utile lorsque vous rassemblez des informations issues d'entretiens avec des parties prenantes, d'appels clients et de synchronisations internes. Vous pouvez conserver des extraits de recherche, des points de discussion et des brouillons à côté du matériel source et les réutiliser dans vos briefs.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Résumez les longues pages et transformez les notes brutes générées par l'IA en conclusions claires.

Rédigez et réécrivez du contenu marketing directement dans des documents et des wikis.

Remplissez automatiquement les bases de données et extrayez des champs structurés à partir de textes non structurés.

Répondez aux questions en utilisant le contexte de votre environnement de travail Notion.

Traduisez et adaptez le ton pour les équipes internationales lorsque cela est nécessaire.

Limites de Notion IA

Consacrez du temps à l'installation et à la gouvernance, car une personnalisation poussée peut ralentir les équipes.

Ralentissements des performances dans les environnements de travail volumineux et les bases de données lourdes.

Limites du forfait Free, telles que des limites de téléchargement de fichiers plus restreintes.

Tarifs de Notion IA

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Business : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion IA

G2 : 4,6/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 600 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Notion IA

Un utilisateur de Reddit a déclaré:

« Je pense que l'outil d'IA de Notion mérite d'être exploré et adopté pendant un certain temps afin de voir s'il peut vous être utile. »

« Je pense que l'outil d'IA de Notion mérite d'être exploré et adopté pendant un certain temps afin de voir s'il peut vous être utile. »

3. Airtable IA (idéal pour transformer les données de recherche en ensembles de données structurés et en flux de travail GTM reproductibles)

Via Airtable IA

Airtable IA est particulièrement utile lorsque votre équipe utilise déjà des données structurées : lanceurs de suivi, matrices concurrentielles, calendriers de campagne et référentiels de recherche.

Au lieu de traiter l'IA comme une fenêtre de chat distincte, Airtable l'intègre au système que vous utilisez déjà. Vous pouvez utiliser Airtable AI pour générer ou analyser du contenu dans des champs et standardiser les entrées désordonnées afin que les rapports restent cohérents.

Ce qui le distingue pour les équipes GTM, c'est la création de flux de travail. Omni d'Airtable se positionne comme un générateur conversationnel qui peut vous aider à créer des tableaux et des automatisations en décrivant ce dont vous avez besoin. Cela s'avère pratique lorsque vous essayez de mettre à l'échelle des contenus reproductibles et des flux de travail de recherche dans le cadre d'un plan d'équipe.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable IA

Résumez des textes et extrayez des informations à partir des données de recherche dans Airtable.

Utilisez un champ IA pour générer des résultats IA cohérents et en texte au sein des flux de travail.

Créez des applications et des flux de travail basés sur l'IA à l'aide des capacités d'IA d'Airtable.

Standardisez le marquage et l'analyse des commentaires pour les équipes GTM et de contenu.

Limites de l'IA d'Airtable

Vous devez passer du temps à concevoir la structure de base appropriée avant que les flux de travail ne fonctionnent de manière fluide.

Les coûts augmentent à mesure que votre équipe s'agrandit et que davantage d'éditeurs ont besoin d'y accéder.

Nécessite un certain apprentissage si votre équipe est habituée à utiliser des documents simples plutôt que des bases de données.

Tarifs d'Airtable IA

Free

Équipe : 24 $/mois par utilisateur

Business : 54 $/mois par utilisateur

À l'échelle de l'entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Airtable IA

G2 : 4,5/5 (plus de 3 100 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 2 200 avis)

Ce que les utilisateurs disent d'Airtable IA

Un critique de Capterra a déclaré :

« Airtable est un outil très précieux pour organiser les données, gérer les produits et rationaliser les flux de travail dans divers secteurs et cas d'utilisation. Il utilise des fonctionnalités de collaboration, des capacités d'intégration, des capacités d'automatisation, une accessibilité mobile et une communauté et des ressources d'assistance. »

« Airtable est un outil très précieux pour organiser les données, gérer les produits et rationaliser les flux de travail dans divers secteurs et cas d'utilisation. Il utilise des fonctionnalités de collaboration, des capacités d'intégration, des capacités d'automatisation, une accessibilité mobile et une communauté et des ressources d'assistance. »

4. Claude 3. 5 Sonnet (Idéal pour synthétiser des recherches approfondies en informations GTM claires)

Claude 3. 5 Sonnet est une option intéressante lorsque vous devez traiter des données longues et désordonnées et que vous avez besoin d'une réflexion claire. Pour les spécialistes du marketing produit et les analystes, cela signifie souvent combiner des transcriptions d'entretiens, des documents sur les produits et des études de marché en un seul récit avec des affirmations claires et des détails à l'appui.

Anthropic positionne Claude 3. 5 Sonnet comme un outil performant en matière de raisonnement visuel, notamment pour l'interprétation de diagrammes et de graphiques et l'extraction de texte à partir d'images imparfaites. Cela s'avère utile lorsque les rapports sont fournis sous forme de captures d'écran ou de fichiers PDF.

Cependant, Claude n'est pas un assistant de réunion IA au sens où il « rejoint votre Google Meet ». Il est plus efficace en tant que couche d'analyse que vous utilisez après les appels, en particulier lorsque vous souhaitez des invites contextuelles et un raisonnement plus réfléchi dans des fenêtres contextuelles plus larges.

Claude 3. 5 Les meilleures fonctionnalités de Sonnet

Résumez de longues recherches et transformez vos notes brutes en conclusions prêtes à être examinées.

Gérez de grandes fenêtres contextuelles pour la synthèse de plusieurs documents sources.

Assistance pour l'analyse structurée pour les flux de travail tels que les briefs concurrentiels et les tests de messages.

Offrez un accès API avec une tarification basée sur des jetons publiés pour une planification prévisible de l'utilisation.

Claude 3. 5 Limites de Sonnet

Vous devez apporter votre propre transcription ou vos propres notes, car il ne s'agit pas d'un enregistreur de réunion.

Atteint les limites d'utilisation des forfaits les plus légers lorsque vous effectuez fréquemment des flux de travail de recherche intensifs.

Semble parfois prudent ou prolixe, d'après les avis des utilisateurs.

Claude 3. 5 Tarifs Sonnet

Free

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Max : À partir de 100 $/mois par utilisateur

Équipe : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Claude 3. 5 Évaluations et avis sur Sonnet

G2 : 4,4/5 (90 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Claude 3. 5 Sonnet

Un utilisateur de Reddit a déclaré:

« Claude 3. 5 Sonnet m'a impressionné par ses prouesses en matière de codage, la précision de ses résumés et son style de communication naturel. »

« Claude 3. 5 Sonnet m'a impressionné par ses prouesses en matière de codage, la précision de ses résumés et son style de communication naturel. »

5. ChatGPT (GPT-5. 1) (Idéal pour les brouillons rapides, la synthèse et les résumés prêts à être utilisés pour la prise de décision à partir d'entrées désordonnées)

ChatGPT est le choix « tout-en-un » pour le travail GTM : itérations de messages, comparaisons concurrentielles, FAQ de lancement, questions de suivi et réécritures adaptées au ton.

OpenAI positionne GPT-5. 1 comme un modèle phare avec un raisonnement configurable, qui correspond bien au mode de travail des équipes marketing : parfois, vous voulez des options rapides, et d'autres fois, vous voulez un plan plus précis avec une logique plus solide.

Il est également couramment utilisé pour la préparation d'entretiens. Si vous êtes un manager qui encadre des candidats ou un candidat qui passe des entretiens simulés, vous pouvez vous entraîner à répondre à des questions comportementales, à passer des entretiens techniques, à passer des tests de codage ou même à répondre à des questions sur la science des données.

Meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Résumez de longues transcriptions et transformez des notes éparpillées en conclusions claires.

Rédigez des cadres de communication, des briefs de lancement et des récits prêts à être présentés aux parties prenantes.

Générez des listes de questions pour vos appels de recherche et affinez vos questions de suivi.

Réécrivez vos textes pour en améliorer le ton, la clarté et les variantes régionales dans plusieurs langues.

Créez des documents structurés tels que des FAQ, des battlecards et des comparaisons concurrentielles.

Limites de ChatGPT

Nécessite des instructions solides et des entrées sources propres pour garantir la qualité des réponses.

Produit parfois des erreurs fiables, vous devez donc toujours procéder à une vérification humaine et à une vérification des faits.

Vous vous sentirez moins intégré si votre processus dépend d'un assistant de réunion qui capture automatiquement le contexte dans votre flux de travail.

Tarifs ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois par utilisateur

Pro : 200 $/mois par utilisateur

Entreprise : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,6/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ChatGPT

Un utilisateur de Reddit a déclaré:

« Je choisirais GPT 5. 1 pro, car il est vraiment très performant... J'utilise 5. 1 Pro sur plusieurs onglets sans interruption, ainsi que 5. 1 thinking high pour d'autres tâches en parallèle, et je n'ai jamais atteint une seule fois la limite. »

« Je choisirais GPT 5. 1 pro, car il est vraiment très bon... J'utilise 5. 1 Pro sur plusieurs onglets sans interruption, ainsi que 5. 1 thinking high pour d'autres tâches en parallèle, et je n'ai jamais atteint une seule fois la limite. »

6. Jasper (idéal pour un contenu marketing cohérent avec la marque et homogène d'une campagne à l'autre)

Jasper est conçu pour répondre à un problème marketing courant : vous avez besoin de beaucoup de contenu, et celui-ci doit toujours refléter l'image de votre marque. Jasper met l'accent sur le contrôle de la voix de la marque et les messages adaptés à chaque public, afin que les équipes puissent générer des ressources pour leurs campagnes sans que chaque ébauche ne prenne un ton différent.

Pour les équipes GTM, cet outil est utile lorsque vous produisez des variantes sur différents canaux (e-mails, pages de destination, publicités payantes, réseaux sociaux) et que vous recherchez cohérence et rapidité.

Jasper conçoit également sa plateforme autour des flux de travail marketing et des agents, ce qui convient aux équipes qui cherchent à standardiser la production de contenu reproductible, et pas seulement à générer des textes ponctuels.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Générez des brouillons marketing pour les publicités, les pages de destination et les e-mails à partir d'entrées approximatives.

Assurez la cohérence vocale grâce aux contrôles de marque et de style.

Réécrivez vos textes pour plus de clarté, de ton et d'orientation vers la conversion.

Assistance pour les flux de travail collaboratifs pour la révision et les validations

Limites de Jasper

Semble coûteux par rapport aux outils d'IA généraux destinés aux petites équipes.

Nécessite une gouvernance pour garantir la cohérence des résultats entre les nombreux utilisateurs.

Nécessite toujours une vérification humaine pour les affirmations factuelles et les nuances de positionnement.

Tarifs Jasper

Pro : 69 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Jasper

Un critique de Capterra a déclaré:

« Vous pouvez utiliser Jasper pour réfléchir, reformuler des idées, organiser vos pensées et écrire beaucoup plus rapidement que si vous partiez de zéro. Dans l'ensemble, cela a permis d'améliorer considérablement l'efficacité individuelle et de l'équipe, et nous sommes très satisfaits des améliorations constantes apportées à la plateforme ! »

« Vous pouvez utiliser Jasper pour réfléchir, reformuler des idées, organiser vos pensées et écrire beaucoup plus rapidement que si vous partiez de zéro. Dans l'ensemble, cela a permis d'améliorer considérablement l'efficacité individuelle et de l'équipe, et nous sommes très satisfaits des améliorations constantes apportées à la plateforme ! »

7. Surfer IA (idéal pour l'analyse et l'optimisation du contenu axées sur le référencement)

Via Surfer IA

Si votre équipe publie beaucoup de contenu, le plus difficile est généralement de rédiger des articles qui correspondent à l'intention de recherche, couvrent correctement le sujet et ne manquent pas les termes attendus par Google. Surfer IA est conçu pour ce flux de travail.

Vous commencez par un mot-clé, et Surfer IA génère un brouillon basé sur des conseils tirés du SERP, puis vous le peaufinez dans l'éditeur de contenu de Surfer afin que la page reste conforme aux recommandations sur la page.

Pour les équipes GTM et marketing produit, Surfer IA fonctionne mieux lorsque vous savez déjà ce que vous voulez publier (pages de lancement, articles comparatifs, blogs BOFU) et que vous souhaitez que la couche SEO fasse partie du processus de rédaction, et non une étape distincte.

Les meilleures fonctionnalités de Surfer IA

Générez des plans à l'aide de l'Outline Builder pour accélérer la planification de vos brouillons.

Optimisez vos brouillons à l'aide de directives de contenu liées à Google et à la visibilité de la recherche IA.

Maintenez la cohérence de votre marque grâce à des modèles et des options vocales personnalisées.

Collaborez avec votre équipe sur une seule plateforme et connectez-vous à Google Docs.

Limites de Surfer IA

Nécessite une installation solide et une bonne connaissance du référencement pour obtenir des résultats cohérents à grande échelle.

Le passage d'un forfait Free à un forfait payant pour une utilisation plus intensive peut sembler coûteux.

Produit des résultats qui doivent encore être vérifiés par un humain, en particulier lorsque les faits et les références sont importants.

Tarifs de Surfer IA

Découverte : 59 $/mois par utilisateur

Standard : 119 $/mois pour 3 utilisateurs

Pro : 219 $/mois pour 5 utilisateurs

Tranquillité d'esprit : 359 $/mois pour 10 utilisateurs

Enterprise : à partir de 999 $/mois (facturation annuelle)

Évaluations et avis sur Surfer IA

G2 : 4,8/5 (plus de 530 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 420 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Surfer IA

Un critique de Capterra a déclaré:

« Surfer est un excellent outil SEO holistique... Surfer est mon outil de prédilection pour l'optimisation des entités. Cependant, outre l'optimisation des entités, son outil de recherche de mots-clés, la création de cartes thématiques et les audits sont tout aussi performants. »

« Surfer est un excellent outil SEO holistique... Surfer est mon outil de prédilection pour l'optimisation des entités. Cependant, outre l'optimisation des entités, son outil de recherche de mots-clés, la création de cartes thématiques et les audits sont tout aussi performants. »

8. Writer. com (Idéal pour la gouvernance du contenu à l'échelle de l'entreprise et les résultats cohérents avec la marque)

Lorsque plusieurs équipes publient du contenu, les risques peuvent inclure une terminologie incorrecte et des violations accidentelles des politiques qui se glissent dans les ressources destinées aux clients.

Writer.com se positionne comme une plateforme d'IA d'entreprise qui place la gouvernance et le contrôle de la marque au centre, notamment grâce à des profils de marque et de voix et à une supervision de niveau d'administrateur pour les équipes.

Writer mise également sur « l'utilisation de vos connaissances approuvées » comme moyen de réduire les réponses inventées. Son Knowledge Graph prend en charge la génération augmentée par la récupération, ce qui permet aux équipes de fonder leurs résultats sur des sources internes et de continuer à rédiger en conformité avec ce que l'entreprise a approuvé.

Si vous vous souciez de la confidentialité des données, de l'auditabilité et de la cohérence des messages sur les grandes surfaces de contenu, Writer est fait pour vous.

Writer. com : les meilleures fonctionnalités

Appliquez les règles relatives au ton et au style de la marque afin que le contenu reste cohérent entre les équipes.

Appuyez vos résultats sur Knowledge Graph pour une meilleure traçabilité et moins d'erreurs.

Créez des flux de travail reproductibles avec des agents et des guides pour les tâches GTM courantes.

Assistance pour la sécurité de l'entreprise et les contrôles d'administrateurs pour une adoption réglementée.

Limitations de Writer.com

Peut sembler lourd pour les petites équipes qui ont seulement besoin de brouillons rapides.

Nécessite une installation pour obtenir les contrôles de marque et les connaissances de base appropriés.

Dépend de vos contributions internes pour assurer la maintenance d'une qualité de réponse élevée.

Tarifs Writer.com

Starter : essai gratuit ; tarification personnalisée

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Writer.com

G2 : 4,3/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Writer.com

Un critique de G2 a déclaré:

« J'apprécie la façon dont Writer.com garantit la cohérence de tous nos contenus écrits avec l'image de notre marque. ... La plateforme facilite également la collaboration entre les équipes et la gestion des flux de travail, ce qui aide tout le monde à rester aligné et à maintenir une haute productivité. »

« J'apprécie la façon dont Writer.com garantit la cohérence de tous nos contenus écrits avec l'image de notre marque. ... La plateforme facilite également la collaboration entre les équipes et la gestion des flux de travail, ce qui aide tout le monde à rester aligné et à maintenir une bonne productivité. »

9. Copy. IA (Idéal pour transformer les flux de travail GTM en résultats reproductibles, de la recherche au contenu)

Si votre stratégie GTM repose sur la rapidité et la pertinence, vous connaissez déjà la routine : recherche de comptes, vérification des contacts, messages de première prise de contact, e-mails de suivi, puis à faire pour le segment suivant.

Copy. ai se positionne comme une plateforme d'IA GTM, avec des cas d'utilisation tels que « Prospecting Cockpit » qui se concentrent sur l'intelligence des comptes et la rédaction de messages de prospection spécifiques à chaque compte.

Copy. IA peut également extraire des informations des transcriptions des ventes pour le coaching commercial et les prévisions. Il ne vous donne pas d'indications en direct pendant un appel, mais il est plus efficace pour convertir ces discussions en résultats commerciaux concrets et en processus d'équipe organisés.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Créez des flux de travail GTM reproductibles pour les résumés, les briefs et les variations de contenu.

Transformez des notes non structurées en résultats structurés plus faciles à consulter.

Offrez l'assistance pour les flux de travail marketing et commerciaux qui s'appuient sur des arguments cohérents.

Réduisez les retouches en organisant les résultats au sein des flux de travail, plutôt que dans des brouillons éparpillés.

Limites de Copy.ai

Nécessite un certain temps d’installation pour que les flux de travail correspondent aux processus de votre équipe.

Dépend de la qualité de votre source, vous devez donc toujours effectuer une vérification rapide de l'exactitude.

Devient coûteux lorsque vous passez d'un forfait Free à un forfait payant pour les équipes plus importantes.

Tarifs de Copy.ai / IA

Discuter : 29 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Copy. IA : évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 180 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Copy. IA

Un critique de Capterra a déclaré:

« … Copy. IA prend en charge différents types de contenu, des textes commerciaux aux articles de blog en passant par les textes publicitaires numériques, afin que vous puissiez toujours créer le type de contenu dont votre public a besoin, quel qu'il soit. 3. Intégration facile aux flux de travail existants… »

« … Copy. IA prend en charge différents types de contenu, des textes commerciaux aux articles de blog en passant par les textes publicitaires numériques, afin que vous puissiez toujours créer le type de contenu dont votre public a besoin, quel qu'il soit. 3. Intégration facile aux flux de travail existants… »

10. Perplexity IA (idéal pour les recherches avec des citations que vous pouvez référencer dans votre travail GTM)

Via Perplexity

Pour les spécialistes du marketing produit et les analystes de recherche, les « réponses rapides » ne sont utiles que si vous pouvez montrer d'où elles proviennent.

Le principal argument de vente de Perplexity est la recherche vérifiable : il vous donne des réponses accompagnées de citations, ainsi que des questions de suivi intelligentes afin que vous puissiez approfondir l'analyse sans repartir de zéro. Cela en fait un outil idéal pour la recherche concurrentielle, le travail de positionnement et les briefs de contenu qui nécessitent des sources.

Perplexity facilite également la collaboration grâce à Espaces, qui permet aux équipes d'organiser les recherches et les fils de discussion par projet afin que les recherches ne se perdent pas entre plusieurs outils.

Il peut effectuer des recherches sur le Web et dans les fichiers internes avec des contrôles de permission, ce qui est utile lorsque vos recherches doivent inclure à la fois des sources publiques et des documents d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Perplexity IA

Obtenez des réponses accompagnées de citations pour une vérification plus rapide de vos recherches.

Effectuez des recherches sur le Web en temps réel afin que votre résumé reste à jour.

Produisez des résultats clairs et bien mis en forme que vous pouvez réutiliser dans vos briefs et vos présentations.

Offrez l'assistance pour les questions de suivi approfondies sans avoir à redémarrer le fil de discussion.

Limites de Perplexity IA

Nécessite un assistant de réunion distinct si vous souhaitez une capture automatique pendant les réunions.

Nécessite encore une vérification rapide des sources lorsque les citations sont rares ou ne correspondent pas à l'affirmation.

Augmente les coûts lorsque vous passez d'un forfait Free à un forfait payant pour une utilisation plus intensive de la recherche.

Tarifs de Perplexity IA

Free

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Enterprise Pro : 40 $/mois par utilisateur

Enterprise Max : 325 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Perplexity IA

G2 : 4,5/5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Perplexity IA

Un critique de G2 a déclaré:

« Les sources sont fiables et les informations sont précises. Je l'utilise [Perplexity / IA] quotidiennement pour le marketing de contenu. Cela m'a été utile à bien des égards. La rédaction de blogs et d'articles, les textes et le contenu sont faciles. »

« Les sources sont fiables et les informations sont précises. Je l'utilise [Perplexity. IA] quotidiennement pour le marketing de contenu. Cela m'a été utile à bien des égards. La rédaction de blogs et d'articles, les textes et le contenu sont faciles. »

Si vous comparez encore d'autres options que les principales alternatives à Cluely, ces trois outils peuvent combler les lacunes courantes une fois la discussion en direct terminée.

Elles sont utiles lorsque vous avez besoin de notes IA plus claires, d'un rappel plus rapide ou d'une pratique plus structurée pour les entretiens d'embauche.

fireflies.ai : un assistant de réunion IA qui enregistre vos réunions et les transforme en transcriptions, résumés et éléments à mener consultables. Il fonctionne sur toutes les plateformes vidéo telles que Google Meet, et comprend une extension Chrome qui permet de capturer et de résumer sans ajouter de bot à la réunion.

Otter.ai : un assistant de réunion qui capture la transcription en temps réel et crée des notes de réunion structurées que vous pouvez parcourir rapidement. Il peut se connecter automatiquement aux réunions sur Zoom, Microsoft Teams et Google Meet, ce qui est pratique si vos appels se font sur différents outils d'une semaine à l'autre.

Final Round IA : conçu pour les simulations d'entretiens d'embauche et les exercices d'entretien structurés, cet outil vous permet de répéter vos réponses et d'améliorer leur qualité avant les entretiens décisifs. Il est particulièrement utile si vous souhaitez vous entraîner dans des conditions proches de celles d'une véritable visio-conférence et si vous vous préparez à des entretiens de codage dans le cadre de votre processus de recrutement.

