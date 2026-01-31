Vous êtes créateur ou particulier et vous souhaitez gagner de l'argent grâce à l'IA ?

La bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible, même sans partir de zéro. Il vous suffit d'un flux de travail simple et d'une discipline à toute épreuve pour fournir un travail constant.

McKinsey estime que l'IA générative pourrait ajouter entre 2 600 et 4 400 milliards de dollars de valeur chaque année à des dizaines d'entreprises. Cette valeur se traduit par des équipes qui paient pour une création de contenu plus rapide et des opérations plus rigoureuses à l'échelle mondiale. Vous pouvez faire tout cela, et bien plus encore, grâce à l'IA.

Dans ce guide, nous aborderons la manière de gagner de l'argent grâce à l'IA. Nous discuterons des sources de revenus adaptées aux débutants, des produits à vendre et de la manière de les tarifer.

Vous apprendrez également à choisir les bons outils d'IA et à éviter les erreurs courantes. Nous vous expliquerons comment créer des systèmes qui vous permettront de gagner de l'argent grâce à l'IA, même si vous commencez avec des outils d'IA gratuits et des connaissances techniques de base.

Comment gagner de l'argent grâce à l'IA : les meilleures sources de revenus qui fonctionnent

Gagner de l'argent grâce à l'IA peut être facile. Que vous codiez, créiez du contenu ou conceviez des automatisations avec l'IA, les possibilités de tirer profit de cette technologie sont immenses. Il vous suffit de savoir quels outils utiliser et comment vendre ce que vous produisez.

✅ Passons en revue quelques forfaits et processus infaillibles pour gagner de l'argent à l'aide d'outils et de services d'IA :

1) Travailler en freelance avec l'IA (rédaction, conception, codage, automatisation)

Le freelancing est le moyen le plus rapide de gagner de l'argent avec l'IA, car vous vendez des résultats que les clients comprennent déjà. Vous utilisez des outils basés sur l'IA en coulisses pour livrer plus rapidement, puis vous facturez le résultat, et non l'outil.

Rédigez des articles de blog, des pages d'accueil et des séquences d'e-mails à l'aide à l'aide d'outils de rédaction IA et d'assistants de rédaction IA.

Concevez des miniatures, des créations publicitaires et des kits de marque à l'aide de générateurs d'art IA, de générateurs d'images IA et d'œuvres d'art générées par l'IA.

Créez des scripts et des intégrations simples à l'aide d'outils de codage IA pour accélérer la livraison aux clients.

Configurez des automatisations pour l'intégration, le suivi et la création de rapports en tant que services IA payants.

📌 Exemple : vous vendez un forfait « moteur de contenu mensuel » qui comprend 4 articles de blog + 12 publications sur les réseaux sociaux. Vous utilisez la génération de contenu par IA pour aller plus vite, puis vous effectuez des modifications en cours, vérifiez les faits et adaptez le ton pour qu'il reste humain.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA pour réaliser l'automatisation de tâches

2) Création de contenu IA (blogs, YouTube, vidéos courtes)

Via Canva

Vous pouvez transformer la création de contenu en source de revenus en produisant du contenu visuel basé sur l'IA. Choisissez un créneau et publiez régulièrement, tout en réutilisant les mêmes idées sur différents canaux. Cela vous permettra de multiplier votre effort au fil du temps.

Créez plus rapidement des articles de blog grâce aux assistants de rédaction IA , puis ajoutez des exemples concrets et des idées originales.

Écrivez et planifiez des vidéos YouTube avec l'IA, puis montez des clips à l'aide d'outils vidéo basés sur l'IA.

Créez des modèles pour les accroches, les titres et les miniatures afin de ne pas repartir de zéro chaque semaine.

📌 Exemple : vous gérez une chaîne YouTube spécialisée (comme « L'IA pour les agents immobiliers »). Une vidéo hebdomadaire devient un article de blog, un court e-mail et plusieurs vidéos courtes.

📖 À lire également : Comment optimiser la gestion de projet grâce à l'automatisation

3) Conseil ou coaching amélioré par l'IA

Si vous avez une expertise dans un domaine (fitness, design, équipes commerciales, RH, finance), vous pouvez vendre « l'IA + votre jugement ». Ici, les clients vous paieront pour choisir des outils, réduire les essais et erreurs et mettre en place des systèmes qui fonctionnent réellement.

Intégration de l'IA avec installation des outils, bibliothèques de messages, procédures opératoires normalisées et formation sous forme de services de conseil en IA.

Proposez des rapports hebdomadaires et de l'assistance à la décision à l'aide de l'analyse de données, de la visualisation de données et de l'analyse prédictive.

Recommandez une solution IA pratique pour un flux de travail (triage des prospects, assistance FAQ, pipeline de contenu), puis développez-la.

📌 Exemple : vous aidez une petite agence à intégrer l'IA à ses processus existants, puis vous lui fournissez un guide reproductible qu'elle peut mettre en œuvre chaque semaine.

📖 À lire également : Types d'agents IA pour booster l'efficacité de votre entreprise

4) Vendre des invites IA ou des packs d'invites

Si vous pouvez créer des invites qui permettent à vos équipes de gagner du temps et de l'argent, vous pouvez en tirer profit. Considérez les invites comme des « mini-flux de travail » réutilisables pour la création de contenu, la communication, les descriptions de produits ou l'assistance à la clientèle.

Vendez des packs basés sur les rôles (agent immobilier, coach, vendeur Etsy, clinique locale) avec des séquences d'invites à l'action étape par étape.

Inclure des « champs de saisie » et des exemples afin que les débutants puissent les utiliser sans avoir à deviner.

Ajoutez un ensemble de questions fréquentes sur l'IA pour le service client et les objections commerciales.

📌 Exemple : vous vendez un « pack de contenu pour les entreprises locales » comprenant des suggestions pour les publications Google Business, les publications sur les réseaux sociaux et de courts textes publicitaires, ainsi qu'une checklist hebdomadaire pour les publications.

5) Créer et vendre des flux de travail d'automatisation grâce à l'IA

Grâce aux flux de travail automatisés par l'IA, vous pouvez gagner plus d'argent en réduisant les tâches répétitives. En effectuant la connexion d'outils et en définissant des paramètres de déclenchement, vous pouvez mettre en place un flux de travail qui vous fait gagner du temps chaque semaine, ce qui facilite la tarification.

Créer des flux de travail pour la saisie des prospects (formulaire → CRM → suivi)

Créer des pipelines de contenu (brief → brouillon → révision → planification)

Effectuez l'automatisation de la création de rapports (collecte de données → tableau de bord → résumé hebdomadaire)

📌 Exemple : vous vendez un « système d'automatisation de l'intégration des clients » moyennant des frais d'installation uniques et des frais mensuels pour les mises à jour et les améliorations.

6) Vendre des produits numériques créés à l'aide de l'IA

Les produits numériques conviennent bien aux débutants, car vous pouvez les créer une seule fois et les vendre à plusieurs reprises. L'IA vous aide à rédiger plus rapidement, mais vous gagnez toujours en rendant le produit véritablement utilisable.

Vendez des modèles (calendriers de contenu, présentations commerciales, procédures opératoires normalisées, dossiers de proposition)

Vendez des offres groupées de niche (bibliothèques de légendes, séquences d'e-mails, checklists d'intégration)

Vendez des ressources créatives (icônes, arrière-plans, images IA de type stock)

📌 Exemple : vous créez un « kit de démarrage pour freelances » comprenant des modèles de propositions, un formulaire d'admission des clients et une simple checklist pour les livraisons.

7) Créer des chatbots IA pour les petites entreprises

Via ChatBot

Les petites entreprises souhaitent souvent obtenir des réponses plus rapides et réduire le nombre de questions répétitives. Vous pouvez créer des chatbots IA qui traitent les FAQ et qualifient les prospects.

Créez un chatbot à partir des FAQ, des politiques et de la liste des services existants d'une entreprise.

Ajouter la capture de prospects (nom, e-mail, type de demande) et les règles de routage

Conservez une intervention humaine pour les cas complexes afin de ne pas faire de promesses excessives.

📌 Exemple : vous configurez un chatbot IA pour une clinique qui répond aux questions relatives aux tarifs, aux horaires et aux rendez-vous, puis transmet toutes les questions d'ordre médical au personnel.

8) Offrir des services de vidéo et d'audio basés sur l'IA

Les créateurs et les entreprises sont prêts à payer pour gagner en rapidité. Vous pouvez utiliser l'IA pour rédiger, nettoyer ou réutiliser du contenu, puis fournir des résultats perfectionnés.

Modifiez vos podcasts plus rapidement (nettoyage, résumés, horodatage)

Transformez les longues vidéos en clips courts

Créez des scripts et des brouillons de voix off à l'aide de l'IA, puis peaufinez-les pour plus de clarté.

📌 Exemple : vous vendez « 10 clips courts par semaine » à partir d'un enregistrement d'une heure du fondateur, avec des légendes et des conseils de publication.

📖 À lire également : Les meilleurs agents IA pour la gestion de projet

9) Marketing d'affiliation à l'aide de contenu généré par l'IA

Les revenus d'affiliation augmentent lorsque vous publiez du contenu utile qui correspond aux intentions des acheteurs. L'IA facilite le flux de travail, mais vous devez établir votre crédibilité pour générer des conversions.

Créez des articles comparatifs , des guides pratiques et des résumés spécialisés.

Utilisez l'IA pour les plans et les brouillons , puis ajoutez des notes de test, des captures d'écran et les avantages/inconvénients.

Suivez les performances et mettez à jour le contenu à mesure que les tendances du marché évoluent.

Un positionnement plus clair serait celui d'un spécialiste du marketing d'affiliation alimenté par l'IA qui diffuse rapidement du contenu tout en privilégiant la précision.

📌 Exemple : vous gérez un blog qui passe en revue les outils destinés aux créateurs. Vous publiez régulièrement, puis vous gagnez des commissions grâce à des liens d'affiliation.

10) Gestion des réseaux sociaux avec l'IA

Les réseaux sociaux sont une activité de services. L'IA vous aide à produire davantage, et les clients vous rémunèrent pour votre constance, l'adéquation avec leur marque et les résultats obtenus (qu'il s'agisse d'un nombre accru de clics, d'inscriptions ou d'achats).

Planifiez les piliers de contenu et les calendriers hebdomadaires

Brouillons de légendes et variantes pour différentes plateformes

Créez des supports marketing tels que des graphiques promotionnels, des cadres d'histoire et des variantes publicitaires.

📌 Exemple : vous gérez la création de contenu d'une marque locale, soit 3 publications par semaine, 5 stories et un thème de campagne mensuel.

11) L'IA pour le dropshipping et l'optimisation du commerce électronique

Vous pouvez utiliser l'IA pour fournir de l'assistance pour la recherche de produits et l'optimisation de votre boutique.

Générez rapidement des descriptions de produits et des FAQ.

Améliorez la recherche sur site , les collections et les idées de merchandising.

Utilisez l'analyse prédictive pour repérer les tendances en matière de retours, de remboursements et de meilleures ventes.

📌 Exemple : vous proposez un service de « mise à niveau des annonces e-commerce » : réécriture de 30 listes, amélioration des images pour les bannières et ajout de FAQ plus pertinentes afin de réduire le nombre de tickets d'assistance.

12) Micro-produits SaaS basés sur l'IA

Si vous souhaitez créer une entreprise d'IA sans lever de fonds, les micro-produits vous permettent de garder une portée gérable. La création de micro-produits SaaS d'IA vous permet de résoudre un problème précis et de facturer un abonnement.

Créez un petit outil logiciel d'IA pour un flux de travail (résumés, saisie, balisage, rapports)

Proposez des intégrations simples afin que les clients puissent intégrer des solutions d'IA dans leurs outils existants.

Concentrez-vous sur la première version afin de ne pas passer des mois à développer des fonctionnalités.

📌 Exemple : vous créez un micro-outil qui transforme des notes de réunion désordonnées en éléments à mener et les envoie vers un tableau de projet.

13) L'IA pour les services d'analyse de données et de rapports

Via Julius IA

De nombreuses équipes disposent de données, mais ont du mal à y voir clair. Si vous parvenez à transformer des feuilles de calcul en décisions exploitables, vous pouvez générer rapidement des revenus, même sans créer vous-même de modèles d'apprentissage automatique.

Nettoyez et organisez la collecte de données provenant de plusieurs sources de données.

Créez des tableaux de bord et des rapports hebdomadaires avec des informations claires.

Ajouter une modélisation prédictive légère (prévision, indicateurs de risque de perte de clientèle, tendances simples)

Ce guide aborde les concepts d'apprentissage automatique et d'analyse prédictive, mais vous pouvez commencer par des rapports pratiques et passer ensuite à des projets plus avancés.

📌 Exemple : vous fournissez chaque semaine un « aperçu des ventes et du marketing » avec des diagrammes, des anomalies et des recommandations pour les prochaines étapes.

14) Vendre des cours ou des formations sur l'IA

Les formations se vendent bien lorsqu'elles ciblent un public spécifique et offrent des résultats rapides. Restez pratique et évitez de surcharger votre formation de théorie.

Apprenez aux débutants à utiliser l'IA pour des flux de travail adaptés aux débutants (invites, modèles, garde-fous).

Proposez des ateliers en direct aux équipes, puis vendez-leur une rediffusion et une boîte à outils.

Construisez une bibliothèque de cours en ligne pour des rôles spécialisés (agents immobiliers, coachs, chefs de projet en agence)

📌 Exemple : vous vendez un cours court intitulé « Comment gagner de l'argent en tant que freelance grâce à l'IA », avec des modèles et des livrables prêts à l'emploi pour vos clients.

Les revenus passifs sont rarement passifs au départ. Vous constituez un actif, vous l'améliorez, puis vous le vendez de manière répétée.

Modèles d'abonnement (packs de contenu hebdomadaires, bibliothèques de messages, modèles de rapports)

Chaînes YouTube consacrées à l'IA qui génèrent des revenus grâce à la publicité, aux affiliés et aux sponsors.

Outils basés sur des API ou automatisations légères que vous vendez en tant que service produit

Assistants personnalisés de type GPT (lorsqu'ils sont disponibles) qui regroupent un flux de travail pour un public niche.

OpenAI a abandonné les plugins ChatGPT en 2024 et s'est orienté vers des expériences GPT personnalisées. Concentrez-vous donc sur ce qui est actuellement pris en charge par les outils que vous choisissez.

📌 Exemple : vous vendez un abonnement mensuel « 30 packs de légendes + 10 créations » pour un créneau spécifique et vous le mettez à jour chaque mois afin de maintenir un taux de fidélisation élevé.

📖 À lire également : Les meilleurs modèles gratuits de flux de travail dans Excel et ClickUp

Comment commencer à gagner de l'argent grâce à l'IA

Si vous souhaitez apprendre à gagner de l'argent grâce à l'IA en tant que débutant, commencez par vendre un résultat clair et utilisez les bons Outils d'IA pour le fournir plus rapidement. Vous n'avez pas besoin d'une expertise technique approfondie en apprentissage automatique ou en algorithmes d'IA pour être rémunéré ; vous avez besoin d'un flux de travail que vous pouvez répéter.

1) Choisissez un service/outil qui résout un problème concret.

Choisissez un produit que les gens achètent déjà, puis utilisez des outils basés sur l'IA pour réduire le temps nécessaire à sa fabrication.

Rédigez des articles de blog et des pages d'accueil à l'aide d'outils de rédaction IA.

Produisez des ressources artistiques grâce à l'IA avec des générateurs d'images et des générateurs artistiques basés sur l'IA.

Configurez des chatbots IA pour les FAQ et le triage des prospects.

Créez des rapports hebdomadaires à l'aide de l'analyse de données et d'une visualisation simple des données.

🧠 Le saviez-vous ? Les recherches et les communiqués de presse d'Upwork mettent en évidence une forte demande pour les compétences liées à l'IA, notamment la « modélisation générative de l'IA » et l'« apprentissage automatique », ce qui suggère que les entreprises sont prêtes à payer pour du travail freelance lié à l'IA.

2) Mettre en place un système « entrée → sortie » reproductible

Vous gagnerez plus d'argent avec l'IA lorsque vous cesserez de réinventer votre processus.

Créez une checklist pour chaque livrable (entrées, étapes, assurance qualité, délai d'exécution)

Enregistrez des modèles de messages réutilisables pour la création de contenu, la communication et l'assistance.

Ajoutez une étape de révision humaine afin que le contenu généré par l'IA reste précis et conforme à l'image de marque.

Respectez la règle « pas de source, pas de revendication » pour les statistiques et les détails des produits.

Enregistrez un court extrait de « voix de marque » afin que vos résultats restent cohérents sur plusieurs Outils d'IA.

Au moins deux sources fiables sont requises pour étayer les affirmations factuelles.

3) Fixez le prix en fonction du résultat, pas du temps passé

L'IA vous aide à livrer plus rapidement, mais les clients paient pour les résultats.

Forfaits fixes (par exemple, « 4 articles de blog par mois » ou « 10 clips courts par semaine »)

Installation et assistance mensuelle ( par exemple, installation et mises à jour du chatbot)

Offres à plusieurs niveaux afin que les clients puissent effectuer leur sélection en fonction de leur budget

📖 À lire également : Modèles gratuits de gestion financière dans Excel pour optimiser vos dépenses

4) Créez 2 à 3 échantillons avant de présenter votre projet.

Vous conclurez plus rapidement une affaire si vous apportez des preuves. Les entreprises veulent des résultats tangibles avant d'investir dans votre projet.

Une transformation avant/après (ancienne version → nouvelle version)

Un « exemple de système » (un modèle ou un flux de travail reproductible)

Une mini-étude de cas (problème → processus → résultat)

Exemples concrets de personnes qui gagnent de l'argent grâce à l'IA

Vous pouvez vérifier les sources de revenus réelles en consultant les plateformes sur lesquelles des personnes vendent déjà des services et des produits assistés par l'IA.

1) Les freelancers qui vendent des services assistés par l'IA sur Upwork

Via Assistance Upwork

Upwork publie des études sur la demande de compétences et des communiqués de presse qui soulignent l'intérêt croissant pour les catégories de travail liées à l'IA.

En tant que freelance, vous devez vendre des prestations (rédaction, conception, automatisation et rapports) et tirer parti de l'IA pour livrer plus rapidement.

2) Vendeurs proposant des œuvres d'art générées par l'IA sur Etsy

Via Etsy

Etsy déclare autoriser les vendeurs à utiliser leurs propres invitations avec des Outils d'IA pour créer les œuvres d'art qu'ils vendent, et exige la divulgation des éléments créés par l'IA conformément à ses normes de créativité.

En tant que vendeur sur Etsy, vous pouvez produire des ensembles d'œuvres d'art générées par l'IA (impressions, modèles et ressources) et les vendre sous forme de téléchargements numériques.

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA

3) Vendeurs de prompts monétisant sur PromptBase

Via PromptBase

PromptBase fonctionne selon un modèle de marché où les frais varient selon que l'acheteur passe par le marché ou par votre lien. Si vous vendez sur PromptBase, vous pouvez tirer profit des packs de suggestions. Ces packs de suggestions aident généralement les acheteurs à obtenir des résultats en matière de localisation et de ventes.

4) Les développeurs qui publient des GPT dans la boutique GPT d'OpenAI

via OpenAI

OpenAI a annoncé le lancement du GPT Store et a déclaré qu'il allait mettre en place un programme de rémunération des créateurs de GPT, dans le cadre duquel les créateurs américains seraient rémunérés en fonction de l'engagement des utilisateurs avec leurs GPT.

Il s'agit en fait d'intégrer un flux de travail reproductible dans un GPT et de se concentrer sur la distribution. Cela inclut un assistant d'assistance FAQ et un assistant de proposition.

5) Les créateurs YouTube utilisent l'IA, mais la monétisation nécessite toujours de l'originalité

Via YouTube

Sur YouTube, vous pouvez utiliser l'IA pour la rédaction de scripts ou la modification en cours, mais vous avez toujours besoin d'une valeur ajoutée originale si vous souhaitez générer des revenus à long terme grâce à une chaîne YouTube.

Avec une chaîne YouTube, vous pouvez gagner de l'argent grâce au programme Partenaire YouTube. Cela vous permet de créer des vidéos sur n'importe quel sujet, dans des domaines aussi variés que la publicité, la finance ou le lifestyle.

Vous pouvez également utiliser des programmes d'affiliation, comme le shopping, pour gagner de l'argent grâce à l'IA sur YouTube.

🧠 Le saviez-vous ? YouTube a versé plus de 70 milliards de dollars aux créateurs, artistes et entreprises médiatiques entre 2021 et 2023.

Erreurs courantes lorsque l'on essaie de gagner de l'argent avec l'IA

Vous pouvez gagner rapidement de l'argent grâce à l'IA, mais vous pouvez aussi perdre tout aussi rapidement votre temps et votre crédibilité si vous considérez les outils d'IA comme un raccourci plutôt que comme un flux de travail. Voici quelques erreurs courantes à éviter lorsque vous essayez de gagner de l'argent grâce à l'IA :

Publier du contenu généré par l'IA sans vérifier les faits

Les assistants de rédaction IA peuvent inventer en toute confiance des sources, des nombres et des citations. C'est ce qu'on appelle l'hallucination IA. Si vous vendez du contenu, vous devez en garantir l'exactitude et la crédibilité.

Vérifiez chaque statistique auprès d'une source primaire avant de publier.

Conservez un « journal des sources » pour les articles de blog, les scripts et les supports marketing.

Évitez les allégations médicales, juridiques et financières, sauf si vous pouvez citer une autorité compétente.

🧠 Le saviez-vous ? Les directives du Bureau américain des droits d'auteur concernant les travaux contenant du matériel généré par l'IA soulignent le rôle de la paternité humaine, ce qui nous rappelle qu'il est important de documenter votre contribution humaine et votre contrôle éditorial, en particulier si vous prévoyez de réutiliser ou de concéder sous licence le travail ultérieurement.

Ignorer les règles de divulgation dans le marketing d'affiliation

Si vous percevez des commissions grâce au marketing d'affiliation, vous devez le mentionner clairement. Vous ne pouvez pas le cacher dans un pied de page ou dans un langage vague.

Divulguez clairement et de manière visible les relations d'affiliation à proximité du lien.

Rendez les informations faciles à trouver et à comprendre.

Évitez les promesses de performances non fondées lorsque vous faites la promotion d'outils.

Suivez les dernières directives de la FTC sur le sujet.

Essayer de monétiser à grande échelle des contenus produits en masse

Les débutants ont souvent tendance à privilégier le volume. Mais il faut comprendre que les plateformes récompensent l'originalité.

Créez moins d'actifs, mais de meilleure qualité , qui reflètent une expérience réelle et des exemples uniques.

Évitez de télécharger des dizaines de vidéos presque identiques ou de pages basées sur des modèles.

Ajoutez de la valeur humaine avec des démonstrations, des comparaisons, des résultats et des flux de travail spécifiques.

Vendre des œuvres d'art créées par l'IA sans suivre les règles du marché

Si vous vendez des œuvres d'art ou des images générées par l'IA, vous devez respecter les règles de divulgation de la plateforme et définir clairement vos attentes. Toute violation des règles du marché peut entraîner la désactivation de votre compte.

Divulguer l'utilisation de l'IA lorsque cela est nécessaire

Décrivez précisément ce que l'acheteur obtient (types de fichiers, tailles, droits d'utilisation).

Évitez de suggérer l'exclusivité si vous ne pouvez pas la garantir

🧠 Le saviez-vous ? Les directives d'Etsy à l'intention des vendeurs stipulent que ces derniers doivent indiquer dans la description de l'annonce si un élément a été créé à l'aide de l'IA, et font explicitement référence aux « créations IA à la demande du vendeur ».

Les clients paieront pour les résultats, mais c'est à vous qu'il incombe d'assurer la fiabilité. Si vous proposez des « solutions IA personnalisées » ou des « solutions IA intégrées », vous devez définir des limites claires.

Expliquez ce que vous configurez par opposition à ce que vous construisez.

Proposez d'abord un projet pilote (1 flux de travail, 1 équipe, 1 semaine)

Mettez par écrit l'assistance et la maintenance si vous vendez des services basés sur l'IA.

Mauvaise gestion des données clients

De nombreux outils d'IA traitent les données sur des serveurs externes. Vous risquez de perdre la confiance de vos clients si vous collez des données sensibles au mauvais endroit, ce qui peut nuire à votre crédibilité en tant que créateur/vendeur.

Supprimez vos données personnelles avant de tester les invites et les instructions.

Utilisez des exemples anonymisés pour les brouillons et les prototypes.

Choisissez des fournisseurs qui s'engagent clairement en matière de confidentialité et de contrôle de la conservation des données.

Pour commencer, vous n'avez besoin que d'une petite pile d'outils d'IA adaptés à ce que vous vendez. Une fois que vous aurez commencé à gagner de l'argent de manière régulière grâce à l'IA, vous pourrez passer à la vitesse supérieure.

1) Un assistant général pour la rédaction, la planification et l'itération

Ces outils vous aident à réfléchir, à esquisser, à réécrire et à présenter rapidement vos résultats, en particulier si vous apprenez à créer avec l'IA sans avoir de connaissances techniques approfondies.

Utilisez ChatGPT pour la rédaction, la conceptualisation et les itérations rapides.

Choisissez Claude pour la rédaction, la résumation, les questions-réponses et l'assistance au codage.

Utilisez Google Workspace avec Gemini si vous utilisez régulièrement Gmail, Google Docs et Meet et que vous souhaitez intégrer l'IA à votre travail quotidien.

Essayez ClickUp Brain MAX si vous souhaitez accéder à plusieurs modèles d'IA premium (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.) dans une seule interface.

Si vous proposez des services de création de contenu, utilisez des outils d'écriture basés sur l'IA pour gagner en rapidité et ajoutez de la valeur grâce à votre processus de modification en cours et de vérification des faits.

Générez des premières ébauches à l'aide d' assistants de rédaction IA , puis réécrivez-les pour en améliorer le ton et la précision.

Utilisez des instructions structurées pour la génération de contenu afin que les résultats restent cohérents entre les articles de blog et les publications sur les réseaux sociaux.

📖 À lire également : Comment créer un agent IA pour une meilleure automatisation

via Adobe Firefly

Si vous vendez des miniatures, des publicités ou des actifs de marque, les générateurs d'art IA vous aident à produire rapidement des œuvres d'art et des images IA.

Générez des visuels dans vos créations Canva à l'aide des fonctionnalités Magic Studio telles que Text to Image.

Utilisez Adobe Firefly si vous vous souciez d'un positionnement « commercialement sûr », car Adobe affirme que les modèles Firefly ont été formés à partir de contenus Adobe Stock sous licence et de contenus du domaine public dont les droits d'auteur ont expiré. si vous vous souciez d'un positionnement « commercialement sûr », car Adobe affirme que les modèles Firefly ont été formés à partir de contenus Adobe Stock sous licence et de contenus du domaine public dont les droits d'auteur ont expiré.

Essayez Midjourney si vous souhaitez bénéficier d'un flux de travail dédié à la génération d'images et d'un écosystème communautaire.

Via Canva

Si vous travaillez avec des vidéos YouTube ou devez effectuer des modifications en cours sur des podcasts, choisissez des outils qui réduisent le temps de production.

Choisissez Descript si vous souhaitez un montage basé sur une transcription qui fonctionne comme la modification en cours du texte, avec en plus une transcription par IA et des options telles que l'overdub.

Essayez Runway si vous souhaitez bénéficier de la génération de vidéos par IA et de contrôles créatifs dans une plateforme vidéo dédiée à l'IA.

Utilisez les fonctionnalités vidéo de l'IA de Canva si vous avez déjà créé des ressources dans Canva et que vous souhaitez obtenir rapidement des clips vidéo dans le même environnement de travail.

5) Plateformes d'automatisation pour créer des flux de travail rémunérés

Via n8n

Si vous vendez des services basés sur l'IA, des pipelines d'intégration ou des flux de travail opérationnels internes, vous avez besoin d'une couche d'automatisation fiable.

Connectez des applications avec des déclencheurs et des actions à l'aide de Zapier et de ses plus de 7 000 intégrations.

Utilisez Make si vous souhaitez disposer d'un constructeur visuel et de plus de 3 000 connexions d'applications préconfigurées.

Choisissez n8n IA si vous recherchez une plateforme d'automatisation des flux de travail appréciée des équipes techniques, qui vous offre un meilleur contrôle sur la manière dont vous déployez vos flux de travail. si vous recherchez une plateforme d'automatisation des flux de travail appréciée des équipes techniques, qui vous offre un meilleur contrôle sur la manière dont vous déployez vos flux de travail.

via DeepL Translator

Si vous proposez des services de traduction ou de localisation, commencez par utiliser des outils qui gèrent à la fois le texte et les fichiers.

Traduisez des textes et des documents tels que PDF, DOCX et PPTX avec DeepL .

Proposez la traduction par IA sous forme de service « brouillon + révision humaine » afin de garantir une qualité élevée et de gagner la confiance de vos clients.

7) Aides au codage si vous vendez du travail de développement léger ou d'automatisation

Via GitHub Copilot

Si vous effectuez des modifications sur des sites web, des scripts ou de petites intégrations, les outils de codage IA accélèrent la livraison sans que vous ayez besoin de former vous-même des modèles d'apprentissage automatique.

Un outil tel que GitHub Copilot aide à suggérer du code, qui peut inclure des lignes entières ou des fonctions complètes.

8) Rapports et tableaux de bord pour les services de données

via Looker Studio

Si votre offre comprend l'analyse de données ou des informations sur le marketing numérique, vous avez besoin d'outils qui facilitent le partage de la visualisation des données.

Obtenez Power BI pour le libre-service et la BI d'entreprise

Essayez Looker Studio gratuitement, des tableaux de bord interactifs

Choisissez Tableau si vous souhaitez bénéficier d'analyses visuelles par glisser-déposer et partager des flux de travail.

Comment ClickUp vous aide à créer et à développer une activité secondaire alimentée par l'IA

Suivez tout le travail de vos clients en toute simplicité avec ClickUp

Lorsque vous essayez de gagner de l'argent grâce à l'IA, la rapidité et la concentration sont essentielles, mais la plupart des équipes finissent par être ralenties par leurs propres outils. Elles ont du mal à transformer leurs expériences en matière d'IA en revenus, car leur travail est réparti entre trop de systèmes déconnectés.

Les idées sont documentées à un endroit, leur exécution est suivie ailleurs, tandis que les performances sont mesurées dans un outil distinct. Ce type de dispersion du travail augmente les frictions et ralentit la transition entre le concept et la monétisation.

Avec l'IA, les équipes sont aujourd'hui confrontées à une prolifération des outils d'IA, et se retrouvent à jongler entre plusieurs outils d'IA pour la génération de contenu, l'automatisation et l'analyse.

ClickUp relève ce défi en tant qu'espace de travail IA convergent et rassemble la gestion des tâches, la documentation et les capacités IA au sein d'une seule et même plateforme. Cette approche unifiée permet aux équipes de concevoir et d'optimiser des flux de travail basés sur l'IA sans perdre le contexte ni le contrôle.

Simplifiez la création de contenu, l'automatisation des tâches et la recherche.

Utilisez ClickUp Brain pour poser toutes vos questions, quel que soit le domaine

La plupart des outils de rédaction IA vous fournissent du texte. Mais vous devez encore transformer ce texte en un produit fini, créer des tâches, attribuer des propriétaires et garder tout cela en connexion avec la demande du client.

ClickUp Brain est conçu pour fonctionner dans votre environnement de travail afin que vous puissiez passer de l'idée à la réalisation sans avoir à passer d'une application à l'autre.

✅ Voici ce que vous pouvez faire avec cet outil lorsque vous développez des services basés sur l'IA :

Posez des questions et obtenez des réponses en utilisant le contexte de votre environnement de travail, puis passez à l'action à partir de là. en utilisant le contexte de votre environnement de travail, puis passez à l'action à partir de là.

Résumez les tâches ClickUp , les commentaires, les discussions et les documents afin de pouvoir vous mettre rapidement à jour et répondre en tenant compte du contexte.

Créez des éléments tels que des tâches, des documents et des rappels directement avec ClickUp Brain.

💡 Conseil de pro : standardisez la prestation de services aux clients basée sur l'IA avec ClickUp Brain MAX. Utilisez la fonction Talk to Text de ClickUp pour saisir vos idées spontanées et les convertir en texte où que vous soyez Lorsque les équipes utilisent l'IA pour générer des revenus, le véritable obstacle consiste à appliquer les commentaires et à transformer les livrables finaux en étapes d'exécution claires. ClickUp Brain MAX aide les équipes à gérer l'ensemble de ce processus au sein d'un seul environnement de travail, ce qui réduit les frictions et améliore la cohérence des livrables. ✅ Voici comment les équipes peuvent rationaliser les flux de travail des clients grâce à l'IA : Saisissez et peaufinez vos briefs plus rapidement avec Talk to Text : utilisez utilisez Talk to Text de ClickUp Brain pour dicter vos notes immédiatement après vos réunions ou vos appels. Cet outil convertit les entrées non structurées en contenu soigné et prêt à être présenté au client, sans réécriture manuelle.

Récupérez rapidement le contexte grâce à Enterprise Search : utilisez ClickUp Brain utilisez ClickUp Brain Enterprise Search pour trouver des informations pertinentes dans les tâches, les documents, les chats et les outils connectés. Faites ressortir le contexte clé et résumez les prochaines étapes au lieu de passer en revue manuellement de longs fils de discussion ou documents.

Passez sans difficulté de la production à l'exécution : transformez les livrables générés par l'IA en tâches et suivis directement dans ClickUp, afin de garantir la progression du travail du client sans interruption entre la création et la livraison.

Choisissez le modèle d'IA adapté à vos besoins : choisissez parmi plusieurs LLM, notamment Claude, GPT-4 et Gemini, en fonction de vos différentes exigences en matière d'invites et d'instructions.

Créer des flux de travail IA pour la livraison aux clients

Créez des formulaires pour recueillir des informations et des commentaires essentiels avec ClickUp Forms

Si vous vendez des services d'IA tels que des packs de contenu et des installations d'automatisation, votre goulot d'étranglement concerne principalement les transferts et les suivis.

✅ ClickUp vous fournit les blocs de base pour gérer vos livraisons comme un système :

Transformez les demandes en tâches traçables à l'aide à l'aide des formulaires ClickUp, puis acheminer les envois vers votre flux de travail.

Automatisez les étapes répétitives avec avec ClickUp Automations , notamment l'attribution de tâches, la publication de commentaires et la modification des statuts à l'aide de plus de 100 modèles d'automatisation.

Gardez les discussions avec les clients liées à l'exécution en créant des tâches à partir des messages de chat et en liant les discussions aux tâches associées.

🎥 Regardez la vidéo : effectuez l'automatisation de vos tâches et gagnez jusqu'à 26 heures par semaine grâce à ClickUp.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Super Agents pour gérer le transfert de vos demandes, de la réception à la livraison. Mettez les super agents de ClickUp à votre service Lorsque vous commencez à vendre des services d'IA (packs de contenu, rapports, automatisations), ce sont souvent les petites tâches de travail qui freinent votre progression : détails manquants et suivis lents. Les super agents ClickUp peuvent surveiller un déclencheur dans une liste ou un chat, puis agir selon vos instructions. Une installation simple qui convient à la plupart des freelances et des créateurs : Déclenchez-le lors d'un nouveau travail : configurez l'agent pour qu'il s'exécute lorsqu'une tâche est créée dans votre liste « Demandes des clients » (idéal si votre formulaire crée des tâches à cet endroit).

Vérifiez les informations manquantes : dans les instructions de l'agent, demandez-lui de scanner la description de la tâche à la recherche d'éléments essentiels (objectif, public, date limite, liens, notes sur la marque) et de poster un commentaire sur la tâche en demandant uniquement ce qui manque.

Création automatique du plan de livraison : créez des sous-tâches, désignez des propriétaires, ajoutez des dates d'échéance et mettez à jour le statut afin que chaque demande devienne instantanément un flux de travail traçable.

Obtenir de l'aide pour l'agent : utilisez l'option « Ask Brain » (Demander à Brain) dans le générateur d'agent pour rédiger plus rapidement des instructions plus claires. Si vous gérez également un canal ClickUp Chat destiné aux clients, vous pouvez activer Ambient Answers (un agent Autopilot préconfiguré) pour répondre aux questions courantes du type « Comment faire pour... ? » dans le fil de discussion.

Commercialisez des modèles et des services

Prenez des notes et stockez vos données dans un emplacement centralisé avec ClickUp Docs

Les packs de messages, les procédures opératoires normalisées, les modèles de proposition, les checklists de livraison et les guides d'intégration deviennent tous des produits à plus forte marge lorsque vous cessez de les recréer pour chaque client.

ClickUp Docs est conçu pour la documentation vivante qui reste connectée aux tâches et aux mises à jour.

✅ Avec ClickUp Docs, vous pouvez :

Créez un nombre illimité de documents, de wikis et de bases de connaissances. un nombre illimité de documents, de wikis et de bases de connaissances.

Utilisez des pages imbriquées, des modèles, des tableaux et des intégrations pour structurer des services productisés.

Collaborez en temps réel et partagez des documents publiquement sans avoir besoin de vous connecter.

Stockez tous vos documents et accédez-y à tout moment avec et accédez-y à tout moment avec ClickUp Hub Documents.

📖 À lire également : Guide sur l'automatisation des flux de travail grâce à l'IA pour booster la productivité

Gérez vos prestations en freelance en toute simplicité

Utilisez les tableaux Sprint de ClickUp pour une visibilité en temps réel de vos projets

Lorsque vous gérez plusieurs sources de revenus, votre semaine peut rapidement devenir chaotique. Vous pouvez être confronté à des délais de contenu, des révisions de clients et des tâches administratives qui requièrent toutes votre attention.

ClickUp Sprints vous offre une méthode structurée pour planifier les blocs de livraison, suivre les progrès et faire avancer le travail. ClickUp prend en charge la gestion des sprints grâce à l'application Sprints ClickApp, qui fournit des paramètres spécifiques aux sprints.

✅ Une façon pratique d'utiliser cela en tant que freelance :

Conservez un backlog des demandes des clients et des tâches personnelles en cours.

N'intégrez que ce que vous pouvez terminer dans le sprint actuel.

Passez en revue ce qui a été livré, ce qui vous a bloqué et ce qu'il faut changer lors du prochain sprint.

Suivez les demandes et les paiements en un seul endroit.

Suivez vos projets grâce à l’installation CRM de ClickUp

Beaucoup d'activités secondaires sont mises en veilleuse parce que les prospects sont dans les messages privés, les factures dans les e-mails et les suivis dans votre tête. L'installation CRM de ClickUp s'articule autour de pipelines flexibles et de champs suivis, ce qui fonctionne bien lorsque vous ne voulez pas d'un autre système autonome.

✅ Sur les pages et les modèles CRM de ClickUp, vous trouverez des blocs tels que :

Statut personnalisé flux de travail pour gérer un pipeline pour gérer un pipeline

Champs personnalisés pour suivre les détails tels que les prospects, les scores ou les étapes des transactions. tels que les prospects, les scores ou les étapes des transactions.

Modèles CRM qui incluent des statuts et des champs prêts à l'emploi (utiles si vous souhaitez démarrer rapidement)

Vous pouvez également associer votre pipeline à des modèles et des champs de suivi de type financier, puis en produire des rapports dans des tableaux de bord.

📖 À lire également : Les meilleurs outils de génération de flux de travail IA pour des processus rationalisés

Transformez les résultats de l'IA en un système d'entreprise reproductible avec ClickUp.

Vous pouvez gagner de l'argent avec l'IA plus rapidement que vous ne le pensez, mais vous ne continuerez à gagner que si vous la traitez comme un système. Idéalement, vous devriez choisir un service et fournir un travail constant. Vous devriez également réinvestir dans de meilleurs flux de travail au fur et à mesure.

Une fois que vous avez choisi votre ensemble d'outils d'IA et commencé à établir votre crédibilité, vous pouvez gagner de l'argent de manière régulière grâce à l'IA.

Si vous souhaitez disposer d'un seul endroit pour gérer vos tâches, vos documents et vos outils tout en développant plusieurs sources de revenus, essayez ClickUp. Cette plateforme alimentée par l'IA est conçue pour réunir les équipes, les tâches et les outils dans un seul environnement de travail. Avec ClickUp, vous resterez au fait de vos priorités sans jamais perdre le fil ni vous égarer dans les détails.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et constatez la différence ✅.