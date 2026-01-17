15 logiciels de gestion de l'équipe commerciale

La plupart des équipes commerciales en matière de publicité passent leur semaine à synchroniser les informations.

Ils mettent à jour le CRM, saisissent à nouveau les mêmes informations client dans les outils de gestion de projet et contactent les membres de l'équipe via des outils de chat pour vérifier si les ressources créatives sont prêtes.

Dans cet article, nous vous présentons 15 plateformes de gestion des ventes publicitaires qui promettent de mettre fin à ce chaos.

Des environnements de travail unifiés qui assurent la connexion de l'ensemble de votre processus, de la vente à la livraison, aux outils spécialisés conçus pour des types d'inventaires publicitaires spécifiques, nous avons tout couvert.

Les logiciels de gestion des ventes publicitaires en un coup d'œil

Ce tableau comparatif résume les meilleures options. 🛠️

ClickUp CRM, tâches, chat et documents ; super agents IA ; transferts automatisés De l'entreprise individuelle à la grande entreprise (équipes commerciales/opérationnelles interfonctionnelles) Free Forever ; forfaits payants disponibles Salesforce Media Cloud Modèle de données médias ; Agentforce IA ; Gestion des commandes omnicanales Entreprise internationale (organisations médiatiques complexes multi-départements) À partir de 165 $/utilisateur/mois (facturé annuellement) HubSpot Ads Suivi du retour sur investissement en boucle fermée ; synchronisation de l'audience CRM ; automatisation du marketing PME à moyennes entreprises (équipes commerciales axées sur le marketing) Gratuit ; forfaits payants à partir de 20 $/place/mois Pipedrive Pipeline Kanban visuel ; coaching basé sur les activités ; assistant IA. Petites et moyennes entreprises (représentants commerciaux très actifs et visuels) Forfaits payants à partir de 19 $/utilisateur/mois Freshsales Freddy IA lead scoring ; téléphone/e-mail intégré ; séquences de vente Petites et moyennes entreprises (équipes donnant la priorité à l'engagement des prospects) Gratuit ; forfaits payants à partir de 11 $/utilisateur/mois Zoho CRM Zia IA ; Canvas UI designer ; Intégration approfondie à l'écosystème Zoho Solo à Enterprise (équipes soucieuses de leur budget et évolutives) Gratuit ; forfaits payants à partir de 20 $/utilisateur/mois ADvendio Salesforce natif ; inventaire omnicanal ; facturation automatisée Moyennes et grandes entreprises (éditeurs et spécialistes des opérations publicitaires) Tarification personnalisée Google Ad Manager Enchères unifiées ; allocation dynamique ; rapports avancés sur le rendement Éditeurs de taille moyenne à grande (responsables des opérations publicitaires et du rendement) Tarification personnalisée Meta Ads Manager Avantage+ Créativité IA ; ciblage précis ; portée multiplateforme Des agences individuelles aux grandes agences (spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et du marketing à la performance) Pas de frais de plateforme (paiement à la publicité) Zendesk Sell Vue unifiée des ventes/de l'assistance ; listes intelligentes ; outils de vente mobiles Petites et moyennes entreprises (équipes commerciales axées sur les relations) Forfaits payants à partir de 25 $ par mois Insightly Relation relationnelle ; Suivi intégré des projets ; AppConnect Petites et moyennes entreprises (équipes chargées des ventes et de la livraison) Forfaits payants à partir de 29 $/utilisateur/mois Monday Équipe commerciale CRM Tableaux sans code ; Suivi visuel des transactions ; Enrichissement des prospects par l'IA Petites et moyennes entreprises (équipes commerciales visuelles et collaboratives) Gratuit ; forfaits payants à partir de 18 $/place/mois WideOrbit Gestion du trafic de diffusion ; automatisation de la facturation ; analyse de la portée Organismes de médias audiovisuels (équipes commerciales et trafic TV/radio) Tarification personnalisée Bitrix24 CRM tout-en-un ; visioconférences ; option auto-hébergée ; intranet social Solo à moyenne taille d'entreprise (équipes ayant besoin d'une solution « clé en main ») Tarification personnalisée AdRoll Reciblage cross-canal ; rapports d'attribution ; IA lookalike Petites et moyennes entreprises (équipes chargées de la croissance du commerce électronique et du D2C) Tarification personnalisée

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de l'équipe commerciale publicitaire ?

Les logiciels de gestion des ventes publicitaires sont des plateformes spécialisées qui aident les entreprises médiatiques, les éditeurs et les équipes publicitaires à gérer l'ensemble du cycle de vie des ventes publicitaires. Le processus commence par la génération de prospects et la création de propositions, puis passe par l'exécution de campagnes et le suivi des revenus.

Il comble le fossé entre les fonctionnalités traditionnelles des CRM et les besoins spécifiques liés à la vente d'espaces publicitaires sur les canaux numériques, imprimés, audiovisuels et hors domicile. Au lieu de jongler avec des outils disparates, les environnements de travail convergents éliminent cette fragmentation en consolidant tout sur une seule plateforme unifiée.

Les éléments clés de ces plateformes sont les suivants :

Gestion du pipeline : suivi des relations avec les annonceurs, de la prospection à la conclusion de la transaction

Gestion des stocks : visibilité sur les emplacements publicitaires disponibles et la planification

Automatisation des propositions et des contrats : rationalisation du processus de devis à la conclusion, du dossier de presse à l'ordre d'insertion.

Coordination des campagnes : garantir la cohérence des ressources créatives, des délais et des livrables pour le trafic des campagnes

Suivi et rapports sur les revenus : suivi des performances par rapport aux cibles pour une meilleure gestion du rendement

⚡️ Archive de modèles : Modèles publicitaires approuvés par des experts pour les spécialistes du marketing

Ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de gestion de l'équipe commerciale publicitaire

Votre équipe rencontre des difficultés parce que vous avez choisi un outil en vous basant sur une longue checklist de fonctionnalités, pour finalement vous rendre compte qu'il ne correspond pas à votre flux de travail réel.

Le meilleur outil de gestion des ventes publicitaires dépend du type d'inventaire que vous vendez (direct, programmatique ou hybride) et du degré d'intégration requis entre vos processus de vente et de livraison. Voici les critères à prendre en compte :

Gestion du pipeline et des contacts : votre logiciel doit être capable de gérer des relations complexes avec les annonceurs et leurs multiples contacts. Il doit vous permettre de suivre les transactions pour différents produits publicitaires (comme les affichages, les vidéos et les parrainages) et prendre en charge des étapes de vente personnalisées qui correspondent à votre processus réel.

Fonctionnalités de coordination des campagnes : assurez-vous que l'équipe commerciale peut être transférée aux opérations de manière transparente, sans avoir à saisir à nouveau les données. L'outil doit relier les propositions aux tâches réelles de la campagne et offrir une visibilité sur le statut de la création, le trafic et les dates de mise en ligne.

Rapports et informations sur les revenus : vous devez pouvoir consulter en temps réel la valeur du pipeline, vous devez pouvoir consulter en temps réel la valeur du pipeline, les OKR de l'équipe commerciale , les taux de réussite et la précision des prévisions. Recherchez un logiciel qui suit les revenus par rapport aux cibles par commercial ou par client et qui propose des rapports personnalisables sans avoir besoin d'un data scientist.

Intégration et automatisation des flux de travail : le bon outil se connecte à votre serveur publicitaire, à votre système de facturation et à vos applications de communication. Il doit automatiser les suivis, les mises à jour de statut et les notifications de transfert, avec l'aide de l'IA pour aider à hiérarchiser les prospects.

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils différents pour créer un contexte de travail. Un détail important peut être enfoui dans un e-mail, développé dans un fil de discussion Slack et documenté dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur leur travail. ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail sur une plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email Gestion de projet, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et accessible instantanément. Dites adieu au « travail sur le travail » et récupérez votre temps de productivité. 💫 Résultats concrets : grâce à ClickUp, les équipes gagnent plus de 5 heures par semaine, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils différents pour créer un contexte de travail au cours du travail. Un détail important peut être enfoui dans un e-mail, développé dans un fil de discussion Slack et documenté dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur leur travail. ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail sur une plateforme unique. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email Gestion de projet, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et accessible instantanément. Dites adieu au « travail sur le travail » et récupérez votre temps de productivité. 💫 Résultats concrets : grâce à ClickUp, les équipes gagnent plus de 5 heures par semaine, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

Top 15 des logiciels de gestion de l'équipe commerciale publicitaire

1. ClickUp (idéal pour unifier les flux de travail de l'équipe commerciale à la livraison)

Gérez tous vos documents, projets, discussions et bien plus encore sur une plateforme complète avec ClickUp.

L'équipe commerciale échoue rarement à cause de l'argumentaire. Elle échoue au moment du transfert.

Une transaction est conclue, l'enthousiasme est à son comble, puis la réalité s'impose. Le brief se trouve à un seul endroit, les détails de la campagne sont dans la boîte de réception de quelqu'un, les échéanciers sont « discutés » dans le chat et le service marketing commence l'exécution sans disposer de toutes les informations nécessaires. Lorsque les questions surgissent, l'élan est déjà perdu.

En tant que premier environnement de travail IA convergent au monde, ClickUp résout ce problème en traitant les ventes publicitaires et le marketing comme un flux de travail continu, et non comme deux départements distincts qui s'échangent des notes via différents outils. Voici comment.

Les ventes gèrent le pipeline dans ClickUp CRMVotre équipe commerciale suit les annonceurs, les agences, la valeur des contrats, les stocks et les étapes directement dans ClickUp CRM . Les champs personnalisés capturent tout ce qui est important pour les publicités. Budget, emplacements, formats, dates de diffusion, audience et exigences créatives. Rien n'est perdu dans un dossier ou un fil de discussion par e-mail. Au fur et à mesure que les contrats passent d'une étape à l'autre, ClickUp maintient un pipeline visible en temps réel que le service marketing peut déjà consulter.

Capturez facilement les informations essentielles grâce aux champs personnalisés dans les tâches ClickUp.

Le marketing agit en tenant compte de tout le contexte issu de l'équipe commerciale Le marketing travaille directement à partir des tâches ClickUp , liées à la transaction d'origine. Les briefs créatifs, les spécifications, les validations et les checklists de lancement se trouvent tous dans le même environnement de travail. Si quelqu'un demande « Pourquoi cette publicité est-elle structurée de cette manière ? », la réponse est déjà là. ClickUp Brain relie les campagnes passées, les notes du cycle de vente, les benchmarks de performance et les discussions, afin que les équipes ne perdent pas de temps à rechercher ou à réexpliquer.

Chaque discussion, élément d'action et tâche est consultable grâce à l'IA dans ClickUp.

Conclusion de la transaction → exécution automatique Lorsqu'une opportunité passe à l'état Clôturée/Gagnée, ClickUp Automations et Super Agents prennent le relais. Les tâches de campagne sont créées instantanément. Les propriétaires sont désignés. Les dates d'échéance sont renseignées en fonction de l'échéancier de la campagne. Un dossier ou un document lié à la campagne est généré avec tous les détails de la transaction préremplis.

Créez des agents IA personnalisés avec des instructions préconfigurées via ClickUp Super Agents.

Les mises à jour sont automatiquement transmises à l'équipe commercialeAu fur et à mesure que le marketing progresse, les mises à jour du statut des tâches et les jalons sont transmises à l'équipe commerciale sans nécessiter de réunions supplémentaires. Les agents peuvent publier des résumés, signaler les retards ou mettre en évidence automatiquement l'état de préparation au lancement. L'équipe commerciale sait toujours ce qui est en cours, ce qui est bloqué et ce qui va suivre. Cela se traduit par une meilleure communication avec les clients et moins de précipitation de dernière minute.

La collaboration reste centralisée, sans dispersionAu lieu de passer sans cesse de Slack aux e-mails et aux réunions, les équipes collaborent dans ClickUp Chat , juste à côté des tâches et des campagnes dont elles discutent. Les discussions restent liées au travail, sans être noyées dans des fils de discussion que personne ne retrouvera plus tard.

Communiquez avec votre équipe et créez des tâches dans votre fenêtre de chat avec ClickUp Chat.

ClickUp élimine les frictions entre la vente d'annonces et leur diffusion. L'équipe commerciale conclut plus rapidement les contrats, car l'exécution est prévisible. Le marketing lance des campagnes avec moins de surprises, car le contexte est complet. La direction bénéficie d'une visibilité réelle sur le pipeline, la capacité et la diffusion sans avoir à courir après les mises à jour !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp CRM : créez des pipelines personnalisés qui reflètent votre processus réel de vente publicitaire, avec des étapes pour la prospection, la proposition, la négociation et la conclusion. Vous pouvez suivre la valeur des transactions, les dates de conclusion prévues et la probabilité de générer des prévisions précises, et relier les contacts aux entreprises pour voir l'historique complet de la relation en un seul coup d'œil.

Tableaux de bord ClickUp: obtenez une visibilité en temps réel sur la valeur du pipeline, les taux de réussite et les revenus par rapport aux cibles sans attendre les rapports hebdomadaires. Créez obtenez une visibilité en temps réel sur la valeur du pipeline, les taux de réussite et les revenus par rapport aux cibles sans attendre les rapports hebdomadaires. Créez des tableaux de bord de vente personnalisés affichant les transactions par représentant ou par gamme de produits, afin de repérer instantanément les goulots d'étranglement et de prendre des mesures avant que les opportunités ne s'envolent.

ClickUp Brain : bénéficiez d'une assistance alimentée par l'IA qui comprend réellement votre contexte commercial, car elle est connectée à l'ensemble de votre environnement de travail. Résumez l'historique des communications avec les clients avant les appels de prospection, rédigez des e-mails de suivi personnalisés à partir des notes de réunion et mettez en évidence les transactions qui nécessitent une attention particulière en fonction des modèles d'activité.

ClickUp Automatisations : éliminez les transferts manuels et les mises à jour de statut grâce à des flux de travail basés sur des règles. Informez automatiquement les services opérationnels lorsque des contrats sont conclus, créez des tâches de configuration de campagne avec les coordonnées préremplies des clients et déclenchez des rappels de suivi lorsque les contrats sont en suspens.

ClickUp Docs: conservez vos propositions, vos dossiers de presse et vos modèles d'ordres d'insertion liés aux transactions et aux campagnes. Collaborez en temps réel sur les réponses aux appels d'offres grâce aux commentaires et à l'historique des versions, afin que rien ne se perde dans les pièces jointes des e-mails. conservez vos propositions, vos dossiers de presse et vos modèles d'ordres d'insertion liés aux transactions et aux campagnes. Collaborez en temps réel sur les réponses aux appels d'offres grâce aux commentaires et à l'historique des versions, afin que rien ne se perde dans les pièces jointes des e-mails.

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

Au lieu de payer pour des outils CRM et de gestion de projet distincts, tout est regroupé sur une seule plateforme, de sorte que les informations sur les clients et le statut des campagnes sont toujours connectés.

Que vous vendiez des campagnes directes ou des inventaires programmatiques, les champs personnalisés et les vues de ClickUp s'adaptent à votre processus.

ClickUp Brain devient plus intelligent à mesure que votre équipe l'utilise, en apprenant de vos modèles de vente spécifiques et de vos transactions réussies afin de vous fournir de meilleures suggestions.

Inconvénients :

Au début, la multitude d'options de personnalisation peut sembler intimidante ; les équipes ont tout intérêt à commencer par utiliser des modèles.

Les fonctionnalités des applications mobiles, bien que complètes, n'incluent pas encore toutes les fonctionnalités des applications de bureau.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis d'utilisateur dit :

La flexibilité de ClickUp est son principal avantage pour nous. Nous avons personnalisé l'ensemble de l'environnement de travail en fonction de nos flux de travail de l'entreprise, plutôt que d'adapter nos processus à l'outil. Nous l'utilisons dans les domaines de la réussite client, de la croissance, des opérations, de la conformité, des finances et de la technologie. Le fait de tout regrouper au même endroit nous a permis de bénéficier d'une structure solide et d'une grande visibilité. Les statuts, champs, automatisations et tableaux de bord personnalisés nous aident à gérer l'intégration, la conformité, les intégrations et le suivi interne de manière fluide, en réduisant considérablement notre dépendance aux e-mails et aux suivis.

La flexibilité de ClickUp est son plus grand avantage pour nous. Nous avons personnalisé l'ensemble de l'environnement de travail en fonction de nos flux de travail, plutôt que d'adapter nos processus à l'outil. Nous l'utilisons dans les domaines de la réussite client, de la croissance, des opérations, de la conformité, des finances et de la technologie. Le fait de tout regrouper au même endroit nous a permis de bénéficier d'une structure solide et d'une grande visibilité. Les statuts, champs, automatisations et tableaux de bord personnalisés nous aident à gérer l'intégration, la conformité, les intégrations et le suivi interne de manière fluide, en réduisant considérablement notre dépendance aux e-mails et aux suivis.

2. Salesforce Media Cloud (idéal pour les opérations médiatiques complexes des entreprises)

via Salesforce

Salesforce Media Cloud est le champion incontesté des entreprises médiatiques de grande envergure qui doivent jongler avec des opérations publicitaires multicanales complexes. Il va bien au-delà d'un CRM basique en proposant un modèle de données spécialement conçu pour le secteur qui unifie les ventes, la gestion des abonnés et la monétisation du contenu.

La plateforme dispose d'une fonctionnalité de moteur CPQ puissant qui gère sans difficulté les tarifications complexes basées sur les attributs et les multiplicateurs saisonniers. Grâce à l'intégration récente de l'IA Agentforce, les équipes peuvent désormais obtenir des informations de manière proactive et réaliser l'automatisation du processus de devis à encaissement sur les canaux numériques et linéaires.

Il élimine efficacement le problème des « silos de données » en regroupant les prévisions d'inventaire et la gestion des commandes sous un même toit. Bien que sa mise en œuvre représente un engagement important, il offre en contrepartie une source unique et fiable pour l'ensemble de votre chaîne de valeur médiatique. C'est un bon choix pour les organisations qui cherchent à augmenter leurs revenus publicitaires tout en maintenant la précision de leur facturation.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Media Cloud cloud

Gestion des ventes publicitaires : suivez les contrats médias complexes impliquant plusieurs produits et modèles de tarification dans une vue unifiée.

Système de gestion des commandes : convertissez les contrats fermés en commandes opérationnelles sans avoir à ressaisir les données ou à effectuer des transferts manuels.

Optimisation des revenus : tirez parti de l'IA Einstein pour identifier les opportunités de tarification et réaliser la prévision de la demande.

Avantages et inconvénients de Salesforce Media Cloud cloud

Avantages :

Spécialement conçu pour les flux de travail uniques de la vente publicitaire, réduisant les besoins de personnalisation.

Fournit une vue unifiée sur les canaux numériques, télévisés et imprimés.

Évolutif pour gérer le volume et la complexité des grandes organisations médiatiques

Inconvénients :

La mise en œuvre est complexe et nécessite souvent le recours à des consultants externes.

La richesse des fonctions rend l'apprentissage difficile.

La personnalisation personnalisée nécessite une expertise en développement Salesforce.

Tarifs Salesforce Media Cloud cloud

Growth : à partir de 165 $ par utilisateur/mois (facturation annuelle)

Advanced : à partir de 475 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Salesforce Media Cloud

G2 : 4,3/5 (plus de 18 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 18 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Salesforce Media Cloud ?

Un avis d'utilisateur dit :

Pour moi, la fonctionnalité qui se démarque le plus est la capacité d'automatisation de la plateforme. Journey Builder, la segmentation de l'audience et les campagnes basées sur des déclencheurs sont tous très efficaces lorsqu'ils sont correctement configurés. Bien qu'il y ait une courbe d'apprentissage initiale, une fois que vous vous êtes familiarisé avec le système, il s'avère fiable et ne nécessite qu'une maintenance minimale. Un autre atout majeur est sa capacité à consolider des données provenant de diverses sources de données. L'utilisation conjointe de Marketing Cloud et Data Cloud a véritablement transformé mon flux de travail. Cette combinaison me permet d'obtenir des informations précieuses, de créer des segments plus intelligents, d'activer des audiences et de proposer des communications personnalisées qui semblent vraiment pertinentes et utiles.

Pour moi, la fonctionnalité qui se démarque le plus est la capacité d'automatisation de la plateforme. Journey Builder, la segmentation de l'audience et les campagnes basées sur des déclencheurs sont tous très efficaces lorsqu'ils sont correctement configurés. Bien qu'il y ait une courbe d'apprentissage initiale, une fois que vous vous êtes familiarisé avec le système, il s'avère fiable et ne nécessite qu'une maintenance minimale. Un autre atout majeur est sa capacité à consolider des données provenant de diverses sources de données. L'utilisation conjointe de Marketing Cloud et Data Cloud a véritablement transformé mon flux de travail. Cette combinaison me permet d'obtenir des informations précieuses, de créer des segments plus intelligents, d'activer des audiences et de proposer des communications personnalisées qui semblent vraiment pertinentes et utiles.

Dites adieu à la « prolifération de l'IA ». BrainGPT est l'application de bureau spécialisée de ClickUp, conçue pour être votre interface principale pour le travail. Elle se trouve sur votre bureau, prête à agir sur toutes les informations de votre ordinateur et des applications connectées.

🧠 BrainGPT : votre centre de commande IA Dites adieu à la « prolifération de l'IA ». BrainGPT est l'application de bureau spécialisée de ClickUp, conçue pour être votre interface principale pour le travail. Elle se trouve sur votre bureau, prête à agir sur toutes les informations de votre ordinateur et des applications connectées. Recherche contextuelle universelle : effectuez des recherches simultanées dans ClickUp, Google Drive, Slack et GitHub. BrainGPT ne se contente pas de trouver des fichiers, il comprend le contexte de vos discussions et l'historique de vos projets.

Intelligence indépendante du modèle : activez/désactivez les meilleurs LLM au monde, notamment GPT-5. 1, Claude 4. 5 et Gemini 3, tout en préservant la sécurité et la confidentialité des données de votre environnement de travail propriétaire.

Talk-to-Text : optimisé pour les membres de l'équipe commerciale publicitaire en déplacement, son système de reconnaissance vocale, leader du secteur, vous permet de dicter des briefs créatifs ou des notes de réunion quatre fois plus rapidement qu'en tapant, directement dans n'importe quelle application. Intégrez tout votre travail pour obtenir des résultats plus rapides avec ClickUp BrainGPT.

3. HubSpot Marketing Hub (le meilleur pour l'attribution des prospects intégrée au CRM)

via HubSpot Marketing Hub

Les équipes marketing diffusent des publicités à l'aide d'outils spécifiques à chaque plateforme, tandis que l'équipe commerciale travaille dans un CRM distinct. Ce décalage empêche de distinguer les campagnes qui génèrent réellement des revenus de celles qui ne génèrent que des clics, ce qui entraîne un gaspillage des dépenses publicitaires.

HubSpot Marketing Hub est conçu pour les équipes modernes qui considèrent que le marketing et les ventes ne doivent jamais être traités séparément. Sa fonctionnalité phare est la possibilité de réaliser directement la connexion des publicités Google, Meta et LinkedIn à vos données CRM pour des rapports en boucle fermée.

Au lieu de simplement suivre les clics, vous pouvez voir quelle campagne publicitaire spécifique a conduit à la signature d'un contrat et à une valeur à vie élevée. La plateforme vous permet de synchroniser automatiquement vos listes CRM avec les plateformes publicitaires, garantissant ainsi que votre reciblage est parfaitement ciblé sur les prospects réels.

Avec l'ajout de « ChatSpot » et du scoring prédictif des prospects, le logiciel vous aide à identifier les prospects prêts à acheter avant même qu'ils ne le demandent. Il simplifie le chaos de l'attribution multicanal en tableaux de bord visuels compréhensibles par tous les membres de l'équipe. Pour les marques en pleine croissance, il offre le mélange parfait entre une automatisation haut de gamme et une interface qui ne nécessite pas de diplôme en informatique.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot Marketing Hub

Audiences basées sur le CRM : synchronisez vos listes de contacts directement avec les plateformes publicitaires pour cibler vos clients en fonction de données réelles.

Rapports d'attribution : identifiez les campagnes publicitaires qui génèrent des revenus réels, et pas seulement des clics ou des formulaires remplis.

Recommandations d'optimisation publicitaire : obtenez des suggestions pour améliorer les performances de vos campagnes en fonction des résultats CRM.

Avantages et inconvénients de HubSpot Marketing Hub

Avantages :

Fournit des rapports en boucle fermée en suivant les contacts tout au long du processus de vente.

Simplifie la gestion de l'audience en synchronisant les segments CRM sur toutes les plateformes.

Offre une intégration native pour les équipes qui utilisent déjà HubSpot CRM.

Inconvénients :

Les fonctionnalités sont limitées à Google, Facebook/Instagram et LinkedIn.

Les fonctionnalités avancées de gestion publicitaire nécessitent toujours du travail sur des plateformes natives.

La précision de l'attribution dépend d'une installation de suivi appropriée.

Tarifs HubSpot Marketing Hub

Free

Starter : à partir de 20 $/mois

Professionnel : à partir de 890 $/mois

Enterprise : à partir de 3 600 $/mois

Évaluations et avis sur HubSpot Marketing Hub

G2 : 4,4/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 6 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot Marketing Hub ?

Un avis d'utilisateur dit :

Ce que j'apprécie le plus dans HubSpot Marketing Hub, c'est sa grande facilité d'utilisation et le fait que nous pouvons générer et organiser les prospects de toute l'équipe à partir d'un seul portail, ce qui évite toute complication et permet à chacun de visualiser efficacement ses propres prospects.

Ce que j'apprécie le plus dans HubSpot Marketing Hub, c'est sa grande facilité d'utilisation et le fait que nous pouvons générer et organiser les prospects de toute l'équipe sur un seul portail, ce qui évite toute complication et permet à chacun de visualiser efficacement ses propres prospects.

📖 En savoir plus : Plus de 15 exemples de campagnes publicitaires qui ont fonctionné

📖 En savoir plus : Plus de 15 exemples de campagnes publicitaires qui ont fonctionné

4. Pipedrive (idéal pour la vente visuelle basée sur l'activité)

via Pipedrive

Pipedrive est conçu par l'équipe commerciale, pour l'équipe commerciale, et privilégie la dynamique réelle d'une transaction plutôt que les tâches administratives fastidieuses. Il a été le premier à proposer un pipeline visuel de type Kanban qui permet de voir très facilement où se situe chaque annonceur dans votre entonnoir de vente.

La philosophie de la « vente basée sur l'activité » garantit que vos commerciaux restent toujours concentrés sur l'étape suivante, qu'il s'agisse d'un appel de suivi ou d'une révision créative. Son assistant commercial IA agit comme un coach personnel, signalant les contrats en stagnation et suggérant les meilleurs moments pour contacter vos interlocuteurs. Vous pouvez automatiser les tâches répétitives, comme la création d'une tâche de campagne lorsqu'un contrat atteint l'étape de la négociation, sans avoir besoin de l'aide du service informatique.

La plateforme est réputée pour sa facilité d'adoption, ce qui signifie que votre équipe l'utilisera réellement au lieu de la combattre. Il s'agit d'un outil de conclusion de contrats allégé destiné aux équipes commerciales qui souhaitent un processus de vente rapide sans alourdir l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Pipeline de ventes visuel : faites glisser-déposer les transactions entre les différentes étapes et bénéficiez d'une visibilité instantanée sur l'état du pipeline.

Vente basée sur les activités : suivez et planifiez les actions qui font avancer les transactions, avec des rappels pour les activités à venir.

Assistant commercial IA : obtenez des suggestions d’automatisation pour les prochaines étapes et la hiérarchisation des transactions en fonction des modèles de pipeline.

Avantages et inconvénients de Pipedrive

Avantages :

Son design épuré et visuel favorise son adoption par l'équipe commerciale.

Chaque fonctionnalité est conçue pour vous aider à conclure des contrats, et pas seulement pour le suivi administratif.

L'application mobile offre un accès complet au pipeline, indispensable pour les équipes commerciales sur le terrain.

Inconvénients :

Contrairement à d'autres alternatives à Pipedrive , il manque de fonctionnalités robustes d'automatisation du marketing et de gestion des campagnes.

Les capacités de rapports ne sont pas à la hauteur de celles des plateformes CRM d'entreprise.

Les options de personnalisation sont plus limitées que celles des plateformes hautement flexibles.

Tarifs Pipedrive

Essentiel : 19 $ par utilisateur/mois

Avancé : 34 $ par utilisateur/mois

Professionnel : 64 $ par utilisateur/mois

Power/Enterprise : 89 $ par utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,3/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pipedrive ?

Un avis d'utilisateur dit :

Je trouve que Pipedrive est excellent pour gérer mes clients et mes appels. J'apprécie particulièrement la façon dont il me permet d'organiser les informations et de contacter les clients, tout en gardant un suivi des personnes que j'ai appelées, du nombre d'appels et des raisons de chaque appel. J'apprécie également la possibilité de prendre des notes sur mes interactions, ce qui m'aide à rester organisé avec chaque client.

Je trouve que Pipedrive est excellent pour gérer mes clients et mes appels. J'apprécie particulièrement la façon dont il me permet d'organiser les informations et de contacter les clients, tout en gardant un suivi des personnes que j'ai appelées, du nombre d'appels et des raisons de chaque appel. J'apprécie également la possibilité de prendre des notes sur mes interactions, ce qui m'aide à rester organisé avec chaque client.

📖 En savoir plus : 15 types de supports de vente qui favorisent les conversions (+ exemples)

📖 En savoir plus : 15 types de supports de vente qui favorisent les conversions (+ exemples)

5. Freshsales (le meilleur pour le scoring des prospects basé sur l'IA)

via Freshsales

Freshsales apporte un niveau d'intelligence rafraîchissant au processus de vente publicitaire en intégrant la communication et l'IA directement dans l'écran des transactions. Son IA propriétaire Freddy évalue vos prospects en temps réel, vous aidant à ignorer le bruit et à vous concentrer sur les annonceurs les plus intéressés.

Grâce aux fonctionnalités intégrées de téléphone, d'e-mail et de chat, votre équipe n'a plus besoin de changer d'onglet pour enregistrer une discussion ou un appel client. La fonctionnalité « Sales Sequences » (Séquences de vente) de la plateforme vous permet d'automatiser des communications personnalisées qui semblent humaines, mais qui fonctionnent en mode automatique. Vous bénéficiez d'une vue à 360 degrés du parcours de vos clients, y compris leurs interactions sur le site web et leurs tickets d'assistance passés, en plus de vos notes de vente.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales

Freddy IA : bénéficiez d'un système intelligent de notation des prospects qui hiérarchise les contacts les plus susceptibles de se convertir en fonction des signaux d'engagement.

Téléphone et e-mail intégrés : passez des appels et envoyez des e-mails directement à partir des fiches de contact avec enregistrement automatique.

Séquences de vente : effectuez l'automatisation de campagnes de prospection en plusieurs étapes qui s'adaptent en fonction des réponses des prospects.

Avantages et inconvénients de Freshsales

Avantages :

La communication unifiée élimine les changements d'outils et améliore la productivité.

L'IA fournit des suggestions pratiques basées sur vos données, et non des conseils génériques.

L'interface claire et moderne réduit la charge cognitive liée à la navigation dans des systèmes complexes.

Inconvénients :

Une personnalisation avancée peut nécessiter une assistance technique.

La profondeur des rapports n'est pas à la hauteur des plateformes d'entreprise.

L'écosystème d'intégration est plus petit que celui des principales plateformes CRM.

Tarifs Freshsales

Gratuit : 0 $

Croissance : 11 $ par utilisateur/mois

Pro : 47 $ par utilisateur/mois

Enterprise : 71 $ par utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Freshsales

G2 : 4,5/5 (plus de 1 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Freshsales ?

Un avis d'utilisateur dit :

J'apprécie le rapport qualité-prix de Freshsales : pour un coût modique, vous bénéficiez d'une suite complète avec de nombreuses fonctionnalités telles que les séquences et l'envoi groupé d'e-mails. La configuration est très simple grâce aux instructions étape par étape. Nous avons créé des champs de compte et une entreprise, et Freshsales fournit des modèles pour d'autres éléments. Nous avons testé la santé des e-mails sans faire de connexion avec les boîtes de réception, puis nous l'avons testée avec l'installation DKIM, SPF et DMARC sur Freshsales. Vous pouvez utiliser les séquences pour envoyer des e-mails selon une certaine logique, par exemple pour envoyer des suivis aux clients qui ont ouvert des e-mails. Cela vous permet d'envoyer des campagnes d'e-mails d'automatisation, et grâce à l'envoi groupé d'e-mails, nous pouvons envoyer un seul e-mail en tant que campagne et personnaliser chaque aspect de chaque e-mail.

J'apprécie le rapport qualité-prix de Freshsales : pour un coût modique, vous bénéficiez d'une suite complète avec de nombreuses fonctionnalités telles que les séquences et l'envoi groupé d'e-mails. La configuration est très simple grâce aux instructions étape par étape. Nous avons créé des champs de compte et d'entreprise, et Freshsales fournit des modèles pour d'autres éléments. Nous avons testé la santé des e-mails sans connecter les boîtes de réception, puis nous l'avons testée avec l'installation DKIM, SPF et DMARC sur Freshsales. Vous pouvez utiliser les séquences pour envoyer des e-mails selon une certaine logique, par exemple pour envoyer des suivis aux clients qui ont ouvert vos e-mails. Cela vous permet d'envoyer des campagnes d'e-mails automatisées, et grâce à l'envoi groupé, nous pouvons envoyer un seul e-mail en tant que campagne et personnaliser chaque aspect de chaque e-mail.

6. Zoho CRM (le meilleur pour son prix abordable et sa personnalisation poussée)

via Zoho CRM

Les équipes en pleine croissance ont besoin de fonctionnalités CRM évolutives, mais les plateformes d'entreprise sont coûteuses et les outils destinés aux petites entreprises deviennent rapidement obsolètes.

Zoho CRM est le « caméléon » des équipes soucieuses de leur budget qui exigent néanmoins une puissance de niveau entreprise et une personnalisation poussée. Il offre un intervalle incroyable de fonctionnalités, de l'automatisation des flux de travail à l'assistant IA Zia, qui peut prédire la conclusion des contrats et détecter les anomalies dans vos données.

Le studio de conception Canvas de la plateforme vous permet de reconstruire entièrement l'interface utilisateur afin de l'adapter à la terminologie spécifique et au flux de travail de votre équipe commerciale en matière de vente publicitaire. Faisant partie de l'écosystème Zoho, il s'intègre nativement à tous vos outils, de votre logiciel de facturation à vos plateformes de webinaires. Vous pouvez configurer des « SalesSignals » pour être averti dès qu'un prospect ouvre votre e-mail ou consulte votre page de tarifs, ce qui vous permet d'intervenir au moment opportun.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Assistant Zia IA : obtenez des prévisions sur les chances de conclusion d'une transaction et les meilleurs moments pour contacter les prospects.

Automatisation des flux de travail : créez des règles d'automatisation complexes sans codage à l'aide d'un générateur de flux de travail visuel.

Communication multicanal : engagez vos prospects par e-mail, téléphone, chat en direct et réseaux sociaux depuis votre CRM.

Avantages et inconvénients de Zoho CRM

Avantages :

Offre une valeur exceptionnelle, avec des fonctionnalités professionnelles sans les coûts associés.

Une intégration poussée avec les autres produits Zoho crée une plateforme d’entreprise unifiée.

Hautement personnalisable pour s'adapter à pratiquement tous les processus de vente de l'équipe commerciale

Inconvénients :

La multitude d'options disponibles peut dérouter les nouveaux utilisateurs.

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent des forfaits de niveau supérieur.

Les délais de réponse de l'assistance peuvent varier

Tarifs Zoho CRM

Free

Standard : 20 $ par utilisateur/mois

Professionnel : 35 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 50 $ par utilisateur/mois

Ultimate : 65 $ par utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (plus de 2 600 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 6 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho CRM ?

Un avis d'utilisateur dit :

Pour les équipes qui recherchent un contrôle sans alourdir l'entreprise, Zoho CRM est incroyablement flexible et abordable. Les intégrations de l'écosystème Zoho sont transparentes et les options de personnalisation (champs, flux de travail, automatisations) sont nombreuses. Il est excellent pour suivre les pipelines, les activités et les suivis en un seul emplacement pour les opérations de recrutement ou de vente. Lorsqu'il est correctement configuré, les rapports sont fiables.

Pour les équipes qui recherchent un contrôle sans alourdir l'entreprise, Zoho CRM est incroyablement flexible et abordable. Les intégrations de l'écosystème Zoho sont transparentes et les options de personnalisation (champs, flux de travail, automatisations) sont nombreuses. Il est excellent pour suivre les pipelines, les activités et les suivis en un seul emplacement pour les opérations de recrutement ou de vente. Lorsqu'il est correctement configuré, les rapports sont fiables.

📖 En savoir plus : Exemples de plans de vente : créer une stratégie efficace pour la croissance

📖 En savoir plus : Exemples de plans de vente : créer une stratégie efficace pour la croissance

7. ADvendio (idéal pour les opérations publicitaires natives de Salesforce)

via ADvendio

Les entreprises médiatiques qui utilisent Salesforce pour leur CRM manquent souvent de fonctions natives pour gérer leur inventaire publicitaire et leurs commandes, ce qui crée des silos de données et des problèmes d'intégration.

ADvendio est une solution native Salesforce puissante, spécialement conçue pour combler le fossé entre l'achat d'espace médiatique et la vente d'espaces publicitaires. Intégré directement à l'écosystème Salesforce, cet outil élimine le besoin de synchronisation fastidieuse des données et garantit une source unique et fiable pour l'ensemble de vos opérations publicitaires.

La plateforme excelle dans la gestion omnicanale des stocks, vous permettant de suivre en temps réel la disponibilité des ressources numériques, imprimées et hors domicile. Son moteur financier intégré effectue l’automatisation de la transition complexe entre un bon de commande signé et une facture finale, réduisant considérablement les erreurs manuelles. Grâce à des intégrations programmatiques avec les principaux SSP et bourses, il offre une vue unifiée des flux de revenus directs et automatisés.

Les meilleures fonctionnalités d'ADvendio

Gestion des commandes : gérez l'ensemble du flux de travail de vente publicitaire, de la proposition à l'exécution de la campagne, dans Salesforce.

Prévision des stocks : consultez la disponibilité en temps réel de vos produits publicitaires avant de procéder à la validation auprès de vos clients.

Intégration programmatique : effectuez la connexion entre l’équipe commerciale et la demande programmatique grâce à une gestion unifiée des stocks.

Avantages et inconvénients d'ADvendio

Avantages :

En tant qu'application native Salesforce, il élimine les problèmes d'intégration.

Comprend les flux de travail publicitaires tels que les tarifs publicitaires et les compensations, ce que les outils génériques ne font pas.

S'adapte à différents modèles commerciaux dans le domaine des médias, du numérique au cross-canal.

Inconvénients :

Nécessite Salesforce comme plateforme sous-jacente.

La complexité de la mise en œuvre reflète celle des projets Salesforce.

Les fonctionnalités autres que les opérations publicitaires peuvent nécessiter des applications Salesforce supplémentaires.

Tarifs ADvendio

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ADvendio

G2 : 4,6/5 (plus de 15 avis)

Capterra : 4,8/5 (5+ avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'ADvendio ?

Un avis d'utilisateur dit :

Advendio est un excellent CRM, parfaitement adapté à tous les processus de vente liés à la vente de services médias. La gestion des clients, la classification, les offres, les confirmations de commande, les mailings, les rapports et bien d'autres fonctionnalités sont très bien implémentés. Il existe entièrement dans le cloud, vous n'avez pas à vous soucier de la sauvegarde des données et de la maintenance du logiciel, la disponibilité est de 100 % pour moi jusqu'à présent.

Advendio est un excellent CRM, parfaitement adapté à tous les processus de vente liés à la vente de services médias. La gestion des clients, la classification, les offres, les confirmations de commande, les mailings, les rapports et bien d'autres fonctionnalités sont très bien implémentées. Il existe entièrement dans le cloud, vous n'avez pas à vous soucier de la sauvegarde des données et de la maintenance du logiciel, la disponibilité est de 100 % pour moi jusqu'à présent.

📖 En savoir plus : 10 fonctionnalités essentielles d'un logiciel de gestion des ventes pour assurer la réussite

📖 En savoir plus : 10 fonctionnalités indispensables pour assurer la réussite avec un logiciel de gestion des ventes

8. Google Ad Manager (idéal pour optimiser le rendement numérique des éditeurs)

via Google Ads

Google Ad Manager reste la référence pour les éditeurs qui ont besoin de maximiser leur rendement sur un volume massif d'impressions numériques. Sa technologie d'enchères unifiées oblige toutes les sources de demande, y compris les acheteurs directs et programmatiques, à se faire concurrence simultanément pour chaque emplacement publicitaire.

Récemment, la plateforme a évolué avec des « rapports interactifs » qui utilisent l'IA pour mettre en évidence de manière proactive les opportunités de revenus et identifier les goulots d'étranglement dans la livraison. Elle offre un contrôle granulaire de votre inventaire, des bannières publicitaires standard aux placements CTV et vidéo à forte valeur ajoutée. La fonctionnalité d'allocation dynamique du système vous garantit de ne jamais laisser passer une opportunité de gain en donnant automatiquement la priorité aux publicités les plus rémunératrices en temps réel.

Bien que son interface soit réputée pour sa complexité, la richesse de ses données et son intégration à l'écosystème Google en font un outil indispensable pour les sites à fort trafic. Pour les éditeurs qui souhaitent contrôler totalement leur stratégie de monétisation, cette plateforme est la solution la plus performante du secteur.

Les meilleures fonctionnalités de Google Ad Manager

Enchères unifiées : maximisez vos revenus en mettant toutes les sources de demande en concurrence simultanément pour chaque impression.

Allocation dynamique : équilibrez automatiquement les campagnes vendues directement avec la demande programmatique afin d'optimiser le taux de remplissage et le rendement.

Rapports avancés : comprenez les performances en matière de revenus à travers différentes dimensions telles que les blocs d'annonces, les zones géographiques et les appareils.

Avantages et inconvénients de Google Ad Manager

Avantages :

L'intégration à l'écosystème publicitaire de Google génère une demande importante pour les éditeurs.

Des algorithmes sophistiqués optimisent en permanence les revenus dans des scénarios complexes.

Adapté à toutes les tailles, avec une offre gratuite pour les petits éditeurs.

Inconvénients :

La complexité des fonctionnalités rend l'apprentissage difficile.

Crée une dépendance à l'égard de l'écosystème Google

L'assistance varie selon le niveau de l'éditeur.

Tarifs de Google Ad Manager

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Ad Manager

G2 : 4,2/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 30 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Google Ad Manager ?

Un avis d'utilisateur dit :

J'apprécie Google Ad Manager pour ses puissantes fonctionnalités de contrôle des annonces et ses analyses détaillées. Il offre un ciblage précis, des formats publicitaires flexibles et de puissants outils d'optimisation des revenus. J'apprécie également la façon dont il m'aide à optimiser la diffusion des annonces, au suivi des performances et à la maximisation efficace des revenus. Le passage à Google Ad Manager depuis les réseaux publicitaires de base et les placements publicitaires directs m'a permis de bénéficier d'un meilleur contrôle, d'une plus grande évolutivité et de rapports détaillés, le tout sur une seule et même plateforme.

J'apprécie Google Ad Manager pour ses puissantes fonctionnalités de contrôle des annonces et ses analyses détaillées. Il offre un ciblage précis, des formats publicitaires flexibles et de solides outils d'optimisation des revenus. J'apprécie également la façon dont il m'aide à optimiser la diffusion des annonces, au suivi des performances et à la maximisation efficace des revenus. Le passage à Google Ad Manager depuis les réseaux publicitaires de base et les placements publicitaires directs m'a permis de bénéficier d'un meilleur contrôle, d'une plus grande évolutivité et de rapports détaillés, le tout sur une seule et même plateforme.

9. Meta Ads Manager (idéal pour la portée des campagnes sur les réseaux sociaux)

via Meta Ads

Les équipes ont souvent du mal à atteindre efficacement leur public cible sur les plateformes sociales, gaspillant leur budget en impressions non pertinentes, car l'optimisation manuelle ne peut pas suivre le rythme des algorithmes des plateformes.

Meta Ads Manager est le centre de commande indispensable pour atteindre des milliards d'utilisateurs sur Facebook, Instagram, Messenger et Threads. Les outils Advantage+ de la plateforme, basés sur l'IA, automatisent les variations créatives et le ciblage d'audience afin de trouver les combinaisons les plus performantes. Il vous permet de créer des audiences personnalisées approfondies à partir de vos propres données CRM ou du trafic de votre site web suivi via l'API Conversions pour un reciblage très précis.

Le tableau de bord visuel simplifie le processus en testant les titres et les ressources vidéo pour déterminer ce qui stimule réellement les conversions. Grâce à la prise en charge native de formats immersifs tels que les publicités Reels et Carousel, il offre un ciblage comportemental sophistiqué, ce qui en fait un outil indispensable pour les marques qui cherchent à accroître rapidement leur clientèle. C'est l'outil idéal pour transformer l'engagement social en revenus mesurables grâce à des campagnes optimisées par l'apprentissage automatique.

Les meilleures fonctionnalités de Meta Ads Manager

Ciblage d'audience : constituez des audiences précises à partir de données démographiques, d'intérêts, de comportements et de données personnalisées telles que des listes de clients.

Optimisation des campagnes : laissez les algorithmes de Meta optimiser la diffusion en fonction de l'objectif que vous avez choisi, qu'il s'agisse de conversions, de prospects ou de trafic.

Couverture multiplateforme : gérez vos campagnes sur Facebook, Instagram et Messenger à partir d'une seule interface.

Avantages et inconvénients de Meta Ads Manager

Avantages :

Une audience inégalée, touchant des milliards d'utilisateurs dans le monde entier

Capacités de ciblage sophistiquées basées sur les données déclarées et les signaux comportementaux

Les annonceurs bénéficient des investissements continus de Meta dans l'apprentissage automatique pour la diffusion publicitaire.

Inconvénients :

L'attribution est devenue plus difficile avec les changements apportés à la confidentialité iOS.

La dépendance à la plateforme signifie que les changements d'algorithme peuvent avoir un impact significatif sur les performances.

La fatigue créative nécessite un renouvellement constant du contenu

Tarifs de Meta Ads Manager

Aucun frais de plateforme

Paiement à l'utilisation

Évaluations et avis sur Meta Ads Manager

G2 : 4,2/5 (plus de 600 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 800 avis)

📖 En savoir plus : Comment l'IA crée des moments décisifs pour les responsables de l'équipe commerciale afin de stimuler les revenus

10. Zendesk Sell (le meilleur pour la visibilité de l'équipe commerciale et de l'assistance)

via Zendesk Sell

Les équipes commerciales manquent souvent de visibilité sur les interactions avec l'assistance, ce qui conduit à des discussions embarrassantes où les commerciaux ne sont pas au courant des problèmes récents.

Zendesk Sell est le CRM incontournable pour les équipes qui considèrent que la meilleure arme d'un commercial est l'historique complet de l'expérience client. Il supprime de manière unique la barrière entre les ventes et l'assistance en montrant à vos commerciaux tous les tickets ouverts et les réclamations passées directement dans le dossier du contact. Cette transparence évite les « prises de contact maladroites » et permet à votre équipe d'adapter son argumentaire en fonction du niveau de satisfaction actuel du client.

La fonctionnalité « Smart Lists » de l'outil hiérarchise automatiquement vos tâches quotidiennes, vous permettant ainsi de suivre les prospects les plus prometteurs au moment opportun. Son application mobile est l'une des meilleures du secteur, offrant des outils de géolocalisation et un accès hors ligne pour l'équipe commerciale qui est constamment en déplacement.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk Sell

Vue unifiée du client : consultez les données du pipeline commercial et l'historique des tickets d'assistance dans une seule interface.

Listes intelligentes : créez des listes dynamiques qui se mettent automatiquement à jour pour hiérarchiser les activités quotidiennes des commerciaux.

Suivi des e-mails et des appels : enregistrez automatiquement toutes les communications avec le contexte complet comme pièce jointe aux fiches de contact et de transaction.

Avantages et inconvénients de Zendesk Sell

Avantages :

L'intégration native avec Zendesk Assistance offre une visibilité unique sur les clients.

L'interface claire et intuitive évite la surcharge de fonctionnalités et est intuitive pour les commerciaux.

La puissante application mobile permet aux équipes commerciales sur le terrain de travailler depuis n'importe où.

Inconvénients :

La proposition de valeur est particulièrement intéressante pour les utilisateurs actuels de Zendesk Assistance.

Les options de personnalisation sont plus limitées que celles des autres plateformes CRM.

Les capacités de rapports ne sont pas à la hauteur des outils d'analyse des ventes des entreprises.

Tarifs de Zendesk Sell

Sell Team : 25 $ par utilisateur/mois

Sell Growth : 69 $ par utilisateur/mois

Sell Professional : 149 $ par utilisateur/mois

Sell Enterprise : à partir de 199 $ par utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Zendesk Sell

G2 : 4,2/5 (plus de 480 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zendesk ?

Un avis d'utilisateur dit :

L'une des choses que j'apprécie le plus dans Zendesk Support Suite, c'est son intuitivité et sa facilité d'utilisation, même pour les nouveaux membres de l'équipe. L'interface est claire et bien organisée, ce qui facilite la gestion de plusieurs discussions sur différents canaux tels que les e-mails, le chat et les réseaux sociaux, le tout en un seul endroit. Le système de tickets est particulièrement puissant : il nous aide à rester au fait des demandes des clients, à les attribuer efficacement et à suivre leur progression sans rien laisser passer.

L'une des choses que j'apprécie le plus dans Zendesk Support Suite, c'est son intuitivité et sa facilité d'utilisation, même pour les nouveaux membres de l'équipe. L'interface est claire et bien organisée, ce qui facilite la gestion de plusieurs discussions sur différents canaux tels que les e-mails, le chat et les réseaux sociaux, le tout en un seul endroit. Le système de tickets est particulièrement puissant : il nous aide à rester au fait des demandes des clients, à les attribuer efficacement et à suivre leur progression sans rien laisser passer.

11. Insightly (idéal pour établir la connexion entre l’équipe commerciale et les projets)

via Insightly

Insightly résout le problème des « transferts chaotiques » en combinant un CRM hautement performant et un système de gestion de projet robuste au sein d'une seule et même plateforme. Au lieu de perdre votre élan une fois la transaction conclue, vous pouvez instantanément convertir une opportunité en projet en conservant tous les fichiers et notes d'origine intacts.

Sa fonctionnalité unique « Relationship Linking » va au-delà des listes basiques pour vous montrer le réseau complexe de contacts, d'organisations et de projets passés qui relient vos parties prenantes. L'IA « Insightly Copilot » aide à résumer les longs fils de discussion par e-mail et à rédiger des réponses de suivi afin que votre pipeline continue d'avancer à toute vitesse. Il offre également une suite intégrée d'automatisation du marketing, vous permettant de mener des campagnes coordonnées de génération de prospects qui alimentent directement votre entonnoir de vente.

Le moteur AppConnect d'Insightly offre des intégrations sans code avec plus de 2 000 autres outils, ce qui en fait un hub très flexible pour l'ensemble de votre entreprise. C'est le choix idéal pour les équipes qui ont besoin de rester organisées depuis la première présentation jusqu'à la livraison finale de la campagne.

Les meilleures fonctionnalités d'Insightly

Relations relationnelles : liez vos contacts, organisations et projets à l'aide de cartes relationnelles visibles afin de comprendre les réseaux des parties prenantes.

Gestion de projet intégrée : convertissez les opportunités fermées en projets sans avoir à saisir à nouveau les informations.

Automatisation des flux de travail : créez des processus automatisés pour l'acheminement des prospects, l'attribution des tâches et les notifications par e-mail.

Avantages et inconvénients d'Insightly

Avantages :

La combinaison du CRM et de la gestion de projet résout le problème du transfert entre l'équipe commerciale et la livraison.

L'intelligence relationnelle aide les équipes commerciales à comprendre les relations complexes entre les parties prenantes dans les ventes B2B.

Offre des fonctionnalités solides pour les entreprises en croissance à des prix raisonnables.

Inconvénients :

Les fonctionnalités de gestion de projet ne sont pas aussi complètes que celles des plateformes dédiées.

Les rapports personnalisés nécessitent un certain apprentissage.

L'intégration des e-mails peut parfois subir des retards pour synchroniser les messages.

Tarifs Insightly

Plus : 29 $ par utilisateur/mois

Professionnel : 49 $ par utilisateur/mois

Enterprise : 99 $ par utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Insightly

G2 : 4,2/5 (plus de 890 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Insightly ?

Un avis d'utilisateur dit :

J'adore les nouvelles fonctionnalités d'Insightly Marketing. Les modèles d'e-mails et leur création sont incroyables, et nous utilisons beaucoup la fonction « journeys ».

J'adore les nouvelles fonctionnalités d'Insightly Marketing. Les modèles d'e-mails et leur création sont incroyables, et nous utilisons beaucoup la fonction « journeys ».

12. Monday Sales CRM (le meilleur pour sa flexibilité visuelle et sans code)

via Monday

Monday Sales CRM transforme le monde traditionnellement rigide du suivi des ventes en un environnement de travail dynamique et visuel que les équipes apprécient réellement. Construit sur une base flexible sans code, il vous permet de créer par glisser-déposer un pipeline parfaitement personnalisé sans jamais avoir besoin d'un développeur.

Sa vue « Tableau » fournit une vue d'ensemble de la santé de vos transactions, en utilisant des statuts codés par couleur pour mettre en évidence les points bloquants d'une campagne. Grâce aux automatisations intégrées, vous pouvez déclencher des notifications instantanées pour votre équipe créative dès qu'un ordre d'insertion est signé.

Les fonctionnalités d'IA comprennent l'enrichissement automatisé des prospects, qui extrait des données sur le Web pour vous donner une longueur d'avance sur chaque prospect. Il comble le fossé entre l'équipe commerciale et les opérations en conservant toutes les communications et tous les fichiers dans un hub centralisé et consultable.

Les meilleures fonctionnalités de Monday Sales CRM

Pipelines personnalisés : créez des pipelines pour l’équipe commerciale adaptés à votre processus grâce à la personnalisation par glisser-déposer.

Gestion visuelle des transactions : visualisez l'ensemble de votre pipeline en un coup d'œil grâce à des statuts codés par couleur et des vues Tableau intuitives.

Intégration native de la gestion du travail : effectuez la connexion entre les activités commerciales et les campagnes marketing, l'intégration des clients et les demandes d'assistance.

Avantages et inconvénients du CRM Monday Sales pour l'équipe commerciale

Avantages :

Une flexibilité extrême sans code permet aux équipes de créer exactement le CRM dont elles ont besoin.

L'interface intuitive et visuelle réduit le temps de formation et favorise l'adoption par les utilisateurs.

Crée une plateforme unifiée pour l'équipe commerciale et les opérations pour les utilisateurs existants de monday.com.

Inconvénients :

Les fonctionnalités spécifiques à l'équipe commerciale, telles que les séquences d'e-mails, sont moins développées que sur les plateformes dédiées.

La flexibilité peut entraîner des installations incohérentes si elle n'est pas gérée avec soin.

Les rapports, bien que visuels, peuvent ne pas satisfaire les équipes commerciales qui ont besoin d'analyses approfondies des ventes, par rapport à certaines alternatives proposées par Monday.

Tarifs de l'équipe commerciale du CRM Monday

Basique : 18 $ par place/mois

Standard : 25 $ par place/mois

Pro : 41 $ par place/mois

Entreprise : devis personnalisé

Évaluations et avis sur Monday Sales CRM

G2 : 4,6/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Monday Sales CRM ?

Un avis d'utilisateur dit :

J'adore la fonctionnalité « e-mails et activités » de monday CRM, qui étiquette automatiquement les e-mails envoyés aux clients et prospects, rendant ainsi le suivi incroyablement efficace. Cette automatisation, combinée aux fonctionnalités d'IA, m'aide à extraire sans effort des informations cruciales telles que les dates de suivi et les détails importants. Le Workflow Center est une autre fonctionnalité remarquable, offrant une automatisation améliorée similaire à des instructions « si-alors-ça » qui font avancer mon travail et empêchent la stagnation, me permettant ainsi de gagner du temps et de l'argent.

J'adore la fonctionnalité « e-mails et activités » de monday CRM, qui étiquette automatiquement les e-mails envoyés aux clients et prospects, rendant ainsi le suivi incroyablement efficace. Cette automatisation, combinée aux fonctionnalités d'IA, m'aide à extraire sans effort des informations cruciales telles que les dates de suivi et les détails importants. Le Workflow Center est une autre fonctionnalité remarquable, offrant une automatisation améliorée similaire à des instructions « si-alors-que » qui font avancer mon travail et empêchent la stagnation, me permettant ainsi de gagner du temps et de l'argent.

13. WideOrbit (idéal pour la télévision et la radio)

via WideOrbit

Les entreprises de médias audiovisuels fonctionnent avec des flux de travail fondamentalement différents de ceux de la publicité numérique, et les outils génériques ne comprennent pas des concepts tels que les disponibilités, les compensations ou la programmation complexe des médias linéaires.

WideOrbit reste la référence incontestée pour les entreprises de médias audiovisuels qui doivent gérer la complexité et les enjeux importants liés à cet inventaire linéaire. Contrairement aux outils exclusivement numériques, il est spécialement conçu pour relever les défis propres à la télévision et à la radio, de la gestion des « disponibilités » à la programmation précise des spots publicitaires.

Son moteur de facturation intégré prend automatiquement en compte les préemptions et les « compensations », garantissant ainsi l'exactitude de vos rapports financiers au centime près. En reliant les ventes, le trafic et la direction, il crée un flux de données continu qui maximise les revenus sur chaque grille de diffusion. Parmi les autres fonctionnalités, citons l'intégration améliorée des données d'audience, qui permet aux diffuseurs de prouver la valeur de leur portée grâce à des analyses en temps réel. Pour les organisations opérant dans l'espace des médias traditionnels, ce logiciel fournit une infrastructure spécialisée que les CRM génériques ne peuvent égaler.

Les meilleures fonctionnalités de WideOrbit

Gestion du trafic : planifiez les spots publicitaires sur des grilles de diffusion complexes, en évitant les conflits et en optimisant l'inventaire.

Automatisation de la facturation : générez des factures qui reflètent fidèlement ce qui a été diffusé, y compris les compensations et les préemptions.

Intégration des données d'audience : effectuez la connexion des données d'évaluation pour démontrer les performances des campagnes aux annonceurs.

Avantages et inconvénients de WideOrbit

Avantages :

Une expertise approfondie en matière de diffusion signifie moins de personnalisations et une mise en œuvre plus rapide.

Couvre l'ensemble du flux de travail de publicité audiovisuelle, de l'équipe commerciale à la facturation, dans un seul système.

En tant que norme industrielle, il offre une plateforme mature et stable.

Inconvénients :

Cette spécialisation constitue une limite pour les entreprises ayant des activités numériques importantes.

La mise en œuvre nécessite des ressources dédiées et une formation.

L'interface utilisateur peut sembler dépassée par rapport aux plateformes plus récentes.

Tarifs WideOrbit

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur WideOrbit

G2 : 4,1/5 (plus de 50 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de WideOrbit ?

Un avis d'utilisateur dit :

Facilité d'utilisation. Possibilité de personnaliser et de créer plusieurs commandes.

Facilité d'utilisation. Possibilité de personnaliser et de créer plusieurs commandes.

via Bitrix24

Bitrix24 est un siège social numérique complet et tout-en-un qui remplace une demi-douzaine d'abonnements distincts. Il regroupe un CRM haute performance avec des outils de gestion de projet, de vidéoconférence et de création de sites web dans un environnement unique et unifié.

Cet outil excelle dans la collaboration interne, offrant des « flux d'activité » de type social et des fenêtres de chat instantané juste à côté de vos transactions commerciales actives. Vous pouvez automatiser l'ensemble de votre entonnoir de vente, du formulaire initial de capture de prospects sur votre site à la signature électronique finale d'un contrat.

Pour les équipes soumises à des exigences de sécurité strictes, c'est l'une des rares plateformes modernes qui propose encore une version auto-hébergée sur site. Son IA « Super Agent » vous aide à gérer votre calendrier, à résumer les notes de réunion et même à rédiger des textes marketing pour votre prochaine campagne de communication.

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24

CRM complet : gérez vos prospects, vos transactions et vos devis grâce à des pipelines personnalisables et des règles d'automatisation.

Collaboration intégrée : le chat, les visioconférences et les flux d'activité permettent aux équipes de rester connectées dans le contexte des enregistrements CRM.

Gestion de projets et de tâches : suivez vos projets à l'aide de diagrammes de Gantt et de tableaux Kanban, avec une connexion aux transactions CRM.

Avantages et inconvénients de Bitrix24

Avantages :

Bon rapport qualité-prix, regroupement de plusieurs outils sur une seule plateforme pour réduire les coûts

Une option auto-hébergée est disponible pour les organisations ayant des exigences spécifiques en matière de sécurité.

La généreuse offre gratuite permet aux équipes d'évaluer la plateforme de manière approfondie.

Inconvénients :

La richesse des fonctionnalités peut être intimidante pour les nouveaux utilisateurs.

Les composants individuels peuvent ne pas égaler la profondeur des outils spécialisés et haut de gamme.

L'interface peut sembler encombrée avec autant de fonctionnalités par rapport aux alternatives à Bitrix24

Tarifs Bitrix24

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Bitrix24

G2 : 4,1/5 (plus de 590 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 800 avis)

⚡️ Archive de modèles : 15 modèles de plans de vente gratuits au format Word, Excel et ClickUp

⚡️ Archive de modèles : 15 modèles de plans de vente gratuits au format Word, Excel et ClickUp

15. AdRoll (idéal pour les campagnes de reciblage dans le domaine du commerce électronique)

via AdRoll

AdRoll agit comme un puissant multiplicateur de force pour les marques de commerce électronique et D2C qui ont besoin de transformer les navigateurs occasionnels en clients fidèles. Il est spécialisé dans le reciblage sophistiqué, vous permettant de suivre les utilisateurs très intéressés grâce à des messages cohérents et personnalisés sur les réseaux d'affichage, les médias sociaux et les e-mails.

Cet outil simplifie également le monde souvent frustrant de l'attribution cross-canal en vous montrant exactement comment chaque point de contact a contribué à une vente finale. Grâce à des intégrations natives pour Shopify et WooCommerce, vous pouvez synchroniser votre catalogue de produits et lancer des campagnes créatives dynamiques en quelques clics seulement.

Il supprime les barrières techniques à l'entrée pour la publicité numérique haut de gamme, offrant aux petites marques le même pouvoir de reciblage que les géants mondiaux de la vente au détail. En 2026, sa suite « Brand Awareness » a évolué pour vous aider à atteindre de nouveaux publics similaires qui reflètent vos meilleurs clients existants.

Les meilleures fonctionnalités d'AdRoll

Reciblage cross-canal : touchez les visiteurs de votre site web grâce à des messages coordonnés sur les réseaux d'affichage, Facebook et par e-mail.

Segmentation de l'audience : créez des segments en fonction du comportement sur le site web, comme les pages visitées ou l'abandon du panier.

Attribution des revenus : reliez les impressions publicitaires et les clics aux achats réels grâce au suivi multi-appareils.

Avantages et inconvénients d'AdRoll

Avantages :

La gestion simplifiée des canaux croisés permet de gagner du temps et d'améliorer la cohérence.

Axé sur le commerce électronique, il comprend les flux de travail tels que les flux de produits et les créations dynamiques.

Rend la technologie de reciblage accessible aux marques qui ne disposent pas d'équipes dédiées aux opérations publicitaires.

Inconvénients :

Capacités limitées en haut de l'entonnoir pour les campagnes de sensibilisation

La précision de l'attribution a été affectée par les changements apportés à la confidentialité des navigateurs.

Les options créatives sont plus limitées que celles des outils créatifs dédiés.

Tarifs AdRoll

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AdRoll

G2 : 4,0/5 (plus de 690 avis)

Capterra : 4,0/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'AdRoll ?

Un avis d'utilisateur dit :

Ce que j'apprécie le plus chez AdRoll, c'est la facilité avec laquelle il permet de recibler plusieurs canaux à partir d'un seul endroit. L'installation est simple et les rapports sont suffisamment clairs pour comprendre rapidement ce qui stimule les conversions. Il est particulièrement utile pour rester présent à l'esprit des utilisateurs très motivés sans effort manuel important.

Ce que j'apprécie le plus chez AdRoll, c'est la facilité avec laquelle il permet de recibler plusieurs canaux à partir d'un seul endroit. L'installation est simple et les rapports sont suffisamment clairs pour comprendre rapidement ce qui stimule les conversions. Il est particulièrement utile pour rester présent à l'esprit des utilisateurs très motivés sans effort manuel important.

Le meilleur logiciel de gestion des ventes publicitaires dépend de vos besoins spécifiques, que vous vendiez directement des inventaires, gériez des campagnes programmatiques ou coordonniez des campagnes personnalisées. Le bon choix équilibre la gestion du pipeline, la coordination des campagnes et les capacités de rapports. Les équipes qui choisissent des plateformes intégrées plutôt que des solutions ponctuelles passeront moins de temps au travail administratif et plus de temps à développer leurs relations avec les annonceurs. Prêt à regrouper votre pipeline de ventes publicitaires et la gestion de vos campagnes ? Commencez gratuitement avec ClickUp. ✅

Réunissez vos publicités et votre équipe commerciale

Le meilleur logiciel de gestion des ventes publicitaires dépend de vos besoins spécifiques, que vous vendiez directement des inventaires, gériez des campagnes programmatiques ou coordonniez des campagnes personnalisées.

Le bon choix équilibre la gestion du pipeline, la coordination des campagnes et les capacités de rapports.

Les équipes qui choisissent des plateformes intégrées plutôt que des solutions ponctuelles passeront moins de temps sur le travail administratif et plus de temps à développer leurs relations avec les annonceurs.

Prêt à regrouper votre pipeline de ventes publicitaires et la gestion de vos campagnes ? Commencez gratuitement avec ClickUp. ✅

Foire aux questions

Les logiciels de gestion des ventes publicitaires comprennent des fonctionnalités spécifiques à ce secteur, telles que la gestion des stocks, les tarifs publicitaires et le trafic des campagnes, qui font défaut aux CRM généraux. Alors que les CRM effectuent le suivi des relations, les plateformes de vente publicitaire gèrent également ce que vous vendez et la manière dont cela est livré.

Les plateformes de gestion de projet peuvent prendre en charge le suivi du pipeline et la coordination des campagnes, en particulier pour les solutions publicitaires personnalisées. Cependant, les équipes ayant des besoins complexes en matière d'inventaire peuvent encore avoir besoin d'outils spécialisés, même si les environnements de travail convergents réduisent le besoin de disposer de plusieurs systèmes.

Recherchez des fonctionnalités d'IA pratiques telles que la notation des prospects pour hiérarchiser les actions de prospection, les informations sur les transactions pour identifier les opportunités à risque et les suggestions d'automatisation du suivi. La meilleure IA fournit des informations exploitables qui vous aident à vendre plus intelligemment, et pas seulement à générer davantage de rapports.

Oui, les versions gratuites de plateformes telles que ClickUp, HubSpot et Zoho offrent une réelle valeur ajoutée aux petites équipes qui démarrent. Vous devez évaluer les limites en termes de nombre d'utilisateurs et de fonctionnalités, mais les options gratuites constituent un point de départ tout à fait viable.