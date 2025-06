15 types de supports commerciaux qui favorisent les conversions (+ exemples)

Les cycles commerciaux longs peuvent discrètement faire échouer même les transactions les plus prometteuses. Vous avez plusieurs parties prenantes, des services financiers à l'informatique en passant par la direction, qui pèsent chaque décision. Chaque nouvelle question ralentit le processus.

Pire encore, après une démonstration ou une réunion réussie, la dynamique s'essouffle souvent parce que les champions internes ne disposent pas des outils nécessaires pour vendre votre solution en interne.

C'est là que les supports commerciaux vous aident à contrôler le discours et à accélérer le processus d'achat.

Tout d'abord, cela donne à vos commerciaux une raison de faire le suivi et de poursuivre la discussion, même en cas de longs délais.

Lorsque les parcours d'achat deviennent de plus en plus complexes, un excellent support commercial vous aide à rester présent à l'esprit des clients et à faire avancer les transactions.

Examinons ces 15 types de supports commerciaux, comment les créer et les gérer, ainsi que leur impact sur votre aide à la vente.

Qu'est-ce qu'un support commercial ?

Les supports commerciaux sont des contenus supplémentaires qui fournissent aux clients potentiels les informations dont ils ont besoin pour prendre une décision. Ils peuvent être utilisés par les commerciaux individuels et les équipes commerciales, ou comme supports marketing.

Vos commerciaux peuvent les utiliser pour faciliter leurs ventes.

Par exemple, imaginez un commercial qui cherche à prouver les avantages financiers de ce qu'il vend et qui trouve une étude de cas convaincante pour prouver le retour sur investissement. Ou encore une battlecard pour contrer la concurrence, ou une page récapitulative pour résumer l'argumentaire destiné aux décideurs.

Tous ces types de supports commerciaux sont conçus dans une optique centrée sur le client, afin de garantir que les documents répondent aux besoins spécifiques et aux points faibles de l'acheteur.

Grâce à des supports commerciaux prêts à l'emploi et personnalisables, vos équipes commerciales peuvent se concentrer sur le développement des relations plutôt que de perdre du temps à créer leurs propres présentations, e-mails ou documents.

Ils passent moins de temps à créer des supports ou à concevoir eux-mêmes des présentations commerciales. Ils consacrent ainsi plus de temps à la vente, ce qui accélère les cycles de vente et améliore les taux de réussite.

Voyons comment les bons supports commerciaux et marketing peuvent vous aider à chaque étape du parcours de l'acheteur.

Étape Ce que cela signifie pour vos prospects Idées de supports marketing Notoriété Ils ont un problème. Vos supports commerciaux les sensibilisent et leur montrent pourquoi ils en ont besoin Articles de blog, livres électroniques et livres blancs, infographies, vidéos, contenu pour les réseaux sociaux Considération Ils explorent différentes solutions. Les supports commerciaux démontrent votre valeur Études de cas, guides de comparaison de produits, webinaires, FAQ Décision Ils sont prêts à prendre une décision. Vos supports commerciaux renforcent la confiance Démonstrations de produits, essais gratuits ou échantillons, témoignages, fiches tarifaires Fidélisation Après la vente, renforcez la valeur du produit pour fidéliser vos clients, augmenter les ventes et les renouvellements Documents d'intégration, guides utilisateurs et tutoriels, newsletters, contenu exclusif

📚 Bonus : Les meilleures plateformes d'aide à la vente

Qu'est-ce qui fait un bon support commercial ?

Votre client potentiel évalue plusieurs options, votre représentant commercial doit donc apporter de la valeur pour susciter son intérêt et entretenir des discussions constructives.

Voici les éléments essentiels pour créer des supports commerciaux efficaces :

Pertinence pour l'acheteur : Les supports marketing répondent-ils directement aux besoins, au secteur d'activité et aux points faibles du prospect ? La personnalisation est ici la clé

Clarté du message : Comme tous les supports marketing, les supports doivent se concentrer sur un message central et construire le récit autour de celui-ci

Impact visuel : Lorsque vous créez du contenu pour vos supports commerciaux, veillez à ce qu'il soit organisé de manière visuelle, qu'il mette en évidence les informations clés et qu'il soit facile à parcourir

CTA claire : Que souhaitez-vous que le lecteur fasse ensuite ? Réserver une démonstration, s'inscrire à un essai gratuit ou demander un devis ? Un support commercial de haute qualité indique clairement les étapes suivantes

Alignement du parcours de l'acheteur : Adaptez la profondeur et le ton des supports à l'étape à laquelle se trouve l'acheteur. Les supports de sensibilisation destinés aux premières étapes diffèrent des outils d'assistance à la décision destinés aux étapes avancées

Adapté aux appareils mobiles : Le format est-il léger, adapté aux appareils mobiles et facile à transférer en interne sans être altéré ou perdu ?

⚡️Archive de modèles : Modèles de rédaction de contenu pour une création de contenu plus rapide

15 exemples de supports commerciaux pour inspirer votre équipe

Explorons maintenant 15 exemples de supports commerciaux que vos commerciaux peuvent utiliser comme source d'inspiration tout au long du cycle de vente :

1. Fiches produit d'une page

Vous êtes commercial et vous vous préparez à un appel de prospection avec le directeur des opérations d'une entreprise technologique de taille moyenne. Vous savez qu'elle évalue également trois autres fournisseurs.

Avant l'appel, vous envoyez par e-mail au prospect une fiche produit d'une page. Elle explique ce que fait votre produit, les principaux problèmes qu'il résout, quelques fonctionnalités remarquables et une brève histoire de réussite d'un client.

Lors de l'appel, vous ouvrez le document d'une page à l'écran et le parcourez avec votre interlocuteur.

Après l'appel, la responsable des opérations partage le document d'une page avec son comité d'achat interne. Votre solution reste au premier plan lors de l'étape de sensibilisation, même lorsque les clients évaluent d'autres options.

En tant que responsable de l'aide à la vente, vous avez déjà équipé vos commerciaux de ce modèle d'une page afin qu'ils puissent présenter les produits de manière cohérente et rapide !

🏆 Résultat : vous facilitez la tâche de l'acheteur pour promouvoir votre solution en interne.

⚡ Inspiration : Dans cet exemple de support commercial créé par Threekit, le titre exprime clairement la proposition de valeur. Une hiérarchie visuelle guide l'attention et liste les trois capacités clés. Comme il s'agit d'une intégration Salesforce, les plug-ins et leurs avantages sont clairement indiqués.

2. Présentations commerciales et argumentaires

Vous êtes un professionnel de la vente et vous vous préparez pour une deuxième réunion avec un comité d'achat composé de membres des services opérationnels, financiers et informatiques. Ils connaissent les bases. Mais ils veulent maintenant approfondir leurs connaissances : ils vous posent des questions sur les cas d'utilisation, le retour sur investissement, la sécurité et les échéanciers de déploiement.

Vous vous présentez ou vous rejoignez virtuellement votre interlocuteur avec un argumentaire de vente personnalisé. Vous identifiez le problème du client, présentez votre solution, mettez en avant ses fonctionnalités et ses avantages, et mappez le retour sur investissement attendu.

Dans cet outil commercial, vous utilisez des visuels, des études de cas clients et des données pour maintenir l'intérêt.

🏆 Résultat : à l'étape de la réflexion, vous gagnez la confiance de la direction, et pas seulement celle du premier défenseur du projet.

⚡Inspiration : Voici le dossier commercial 2014 de Snapchat, une présentation de 14 diapositives. Il explique aux marques comment interagir avec les prospects grâce à sa base d'utilisateurs en pleine croissance, principalement âgés de 13 à 24 ans. Il s'agit d'un exemple ancien, mais qui illustre bien la manière dont Snapchat a déployé une stratégie commerciale démontrant comment les marques pouvaient utiliser des fonctionnalités telles que les Snaps, les Stories et le Chat pour proposer des codes promotionnels, du contenu en coulisses et des annonces exclusives. N'oubliez pas que Snapchat n'existait que depuis trois ans à cette époque !

⚡️Archive de modèles : Modèles de forfait commercial gratuits au format Word, Excel et ClickUp

3. Études de cas

« Est-ce que cela fonctionnera vraiment pour une entreprise comme la nôtre ? » Une question que la plupart des commerciaux connaissent bien. Vers la fin du tunnel de vente, ce type de support commercial est idéal pour dissiper les doutes et conclure la vente.

Grâce à des études de cas sur le processus de vente, vous montrez à vos clients potentiels comment vous avez aidé un autre client confronté à des défis similaires à obtenir d'excellents résultats. Vous souhaitez l'utiliser comme outil commercial pour apporter une preuve sociale et réduire le risque perçu.

🏆 Résultat : vous passez de « expliquer pourquoi » à « montrer que cela fonctionne déjà »

⚡Inspiration : Dans cette étude de cas ClickUp X Finastra, vous découvrirez tout d'abord comment l'équipe marketing de Finastra utilise ClickUp pour développer ses activités GTM. Vous verrez ensuite l'impact de cette utilisation sous forme de données. Une vidéo présente également les fonctionnalités de ClickUp mises en œuvre par l'équipe.

4. Calculateurs de retour sur investissement ou de valeur

Le calculateur de retour sur investissement comprend des éléments interactifs dans le support commercial, montrant aux clients potentiels combien de temps, d'argent ou de ressources ils pourraient économiser ou gagner en utilisant votre produit. Quoi de mieux que de transformer les avantages potentiels en chiffres concrets pour convaincre ceux qui hésitent encore ?

🏆 Résultat : fournit des preuves personnalisées en fonction de la situation spécifique de l'acheteur.

⚡Inspiration : Le calculateur de retour sur investissement de Drift vous montre le chiffre d'affaires annuel que vous perdez sans marketing conversationnel. Ce type de support commercial vous pose des questions sur le nombre de sessions mensuelles sur votre site, le taux de clôture, etc.

5. Livres blancs et rapports de recherche

Vous êtes un dirigeant d'entreprise ou un cadre commercial senior ciblant des entreprises qui ont besoin d'une solution stratégique. Au début du processus commercial, vous partagez un livre blanc ou un rapport de recherche publié par votre entreprise qui examine les tendances du secteur, les défis à relever et votre approche unique pour les résoudre.

Vous ne faites pas de présentation directe. Lorsque vous informez les prospects à l'aide de supports commerciaux pertinents, la discussion passe d'une transaction à une discussion stratégique entre pairs, ce qui contribue à instaurer rapidement la confiance.

🏆 Résultat : Informe et influence les prospects en phase initiale.

⚡Inspiration : Voici le rapport IDC Maturity Model Report de ClickUp, dans lequel le cabinet d'études de marché IDC a sondé plus de 600 entreprises afin de créer un modèle permettant aux entreprises d'améliorer leurs opérations.

🔍 Le saviez-vous ? Les livres blancs ont été introduits pour la première fois par le gouvernement britannique en 1922 en tant que documents officiels destinés à expliquer clairement des politiques complexes aux législateurs et au public. Ils ont été appelés « livres blancs » en raison de leur couverture blanche et ont établi la norme en matière de présentation d'informations détaillées de manière claire et objective.

6. Témoignages et avis

Utilisés à bon escient, les témoignages de clients satisfaits deviennent vos arguments les plus convaincants à chaque étape du parcours de l'acheteur.

Vous pouvez les insérer de manière stratégique à différents moments :

Première étape : établissez une relation de confiance initiale, dans les e-mails et les messages sortants, avec le public cible

Étape intermédiaire : renforcez votre différenciation lors des démonstrations et des présentations

Étape finale : convainquez les acheteurs hésitants grâce à des propositions et des présentations sur le retour sur investissement

De plus, pour créer des supports commerciaux efficaces, présentez-les sous forme d'histoires avant/après. « Avant [Produit], nous étions [confrontés à X]. Après [Produit], nous avons obtenu [Résultat Y]. »

Pourquoi cette mise en forme ? Parce qu'elle rend le parcours client plus accessible. Vous montrez la transformation ainsi que le résultat final.

🏆 Résultat : Réduit les frictions. Les prospects n'ont pas besoin de vérifier tout ce que vous dites ; ils voient des preuves concrètes intégrées.

⚡Inspiration : Dans le témoignage ClickUp ci-dessous👇🏼, vous pouvez voir la transformation d'un flux de travail fragmenté en un environnement collaboratif. Ce qui le distingue, c'est qu'il est facile à comprendre et convaincant à toutes les étapes du parcours de l'acheteur.

Avant ClickUp, le suivi de nos projets était dispersé sur différentes plateformes, ce qui entraînait des malentendus et des pertes de temps. Nous avions du mal à maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde, et des tâches passaient souvent entre les mailles du filet. Après avoir mis en place ClickUp, nous avons centralisé nos processus, ce qui nous a permis de gagner un temps précieux et de réduire considérablement les malentendus. Aujourd'hui, notre équipe collabore de manière fluide, la visibilité des projets s'est améliorée et nous sommes toujours en avance sur le calendrier.

Avant ClickUp, le suivi de nos projets était dispersé sur différentes plateformes, ce qui entraînait des malentendus et des pertes de temps. Nous avions du mal à maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde, et des tâches passaient souvent entre les mailles du filet. Après avoir mis en place ClickUp, nous avons centralisé nos processus, ce qui nous a permis de gagner un temps précieux et de réduire considérablement les malentendus. Aujourd'hui, notre équipe collabore de manière fluide, la visibilité des projets s'est améliorée et nous sommes toujours en avance sur le calendrier.

7. Modèles et séquences d'e-mails

Considérez les modèles et les séquences d'e-mails comme une version « pilote automatique » de vos supports commerciaux, que vous pouvez utiliser pour interagir avec des clients potentiels.

Vos responsables de l'aide à la vente peuvent standardiser les suivis au sein de l'équipe. Par exemple, chaque commercial suit le même cadre de messagerie de haute qualité et à fort taux de conversion.

Et vos nouveaux commerciaux n'ont plus à se demander quoi écrire. Ils n'ont qu'à se connecter à la séquence et à commencer immédiatement à prospecter avec des textes éprouvés. Cela accélère leur intégration et leur donne de meilleures chances de remporter rapidement des succès.

🏆 Résultat : ils augmentent les points de contact sans augmenter la charge de travail.

⚡Inspiration : Chaque fois qu'un utilisateur crée un environnement de travail gratuit sur ClickUp, un conseiller ClickUp le contacte. Il l'encourage à prendre rendez-vous avec l'équipe commerciale pour en savoir plus sur les forfaits et les fonctionnalités. Le deuxième e-mail demande une confirmation, puis un rappel rapide pour prendre rendez-vous, et enfin, quelques ressources utiles. Découvrez l'exemple ci-dessous !👇🏼

8. Fiches comparatives

Les fiches comparatives aident les prospects à comprendre rapidement comment votre produit ou service se positionne par rapport aux autres options. Elles présentent côte à côte les différences clés, les fonctionnalités, les avantages et les points forts, ce qui permet aux acheteurs de voir plus facilement pourquoi votre solution se démarque.

Ces fiches comparatives sont particulièrement utiles pendant les étapes de réflexion et de décision, lorsque les prospects évaluent activement leurs choix et ont besoin de raisons claires et convaincantes pour vous choisir.

🏆 Résultat : cela permet de donner une forme à la checklist d'évaluation des clients potentiels.

⚡Inspiration : la fiche comparative de ClickUp avec Asana ci-dessous est très pertinente. La disposition est très claire, agréable à l'œil et facile à parcourir.

Il met en avant les fonctionnalités qui intéressent le public cible, telles que les objectifs, les automatisations et les statuts personnalisés.

💡Conseil de pro : Élaborez toujours votre tableau comparatif du point de vue du client. Outre les fonctionnalités, vous devez également vous concentrer sur les questions qu'il se pose déjà, telles que la facilité d'utilisation, le coût total sur la durée, le service client ou la flexibilité.

9. Guides tarifaires

Les guides de tarification aident les prospects à comprendre exactement ce pour quoi ils paient. Un bon guide de tarification détaille clairement chaque option, en indiquant les fonctionnalités, les niveaux de service ou les avantages inclus à différents prix.

Lorsque vous créez ce document, incluez les aspects pour lesquels votre public pourrait avoir besoin de plus de précisions. Il peut s'agir du nombre d'utilisateurs pour un forfait particulier, du niveau d'assistance, des options de personnalisation, de l'aide à la prise en main ou des possibilités de mise à niveau.

🏆 Résultat : cela apporte de la transparence dans les discussions du processus commercial, car les acheteurs savent exactement ce pour quoi ils paient.

⚡Inspiration : Ce guide des tarifs Shopify est très simple et concis. Il utilise un tableau clair, ce qui permet de comparer facilement les différents forfaits en un coup d'œil. Son design est fluide et convivial, ce qui aide les clients potentiels à déterminer rapidement et sans difficulté le forfait qui leur convient le mieux.

⚡️ Archive de modèles : Modèles de profil client pour dynamiser les ventes et le marketing

🔥 Bonus : Vous cherchez à perfectionner la tarification de vos produits ? Découvrez ce modèle gratuit de tarification de produits pour vous lancer !

10. Vidéos explicatives ou visites guidées des produits

Les vidéos explicatives sont de courtes vidéos, généralement d'une durée de 60 à 90 secondes, qui montrent visuellement comment votre produit résout un problème spécifique ou s'intègre dans le flux de travail d'un prospect. Elles se concentrent sur des cas d'utilisation réels, les résultats clés et les raisons pour lesquelles votre solution est importante, souvent à l'aide d'animations, d'écrans de produits réels ou de scénarios clients.

🏆 Résultat : simplifie le « moment de révélation » de votre solution en une expérience rapide et facile à comprendre.

⚡ Inspiration : La vidéo explicative sur le chatbot conversationnel IA de Certainly.io trouve le juste équilibre entre simplicité et engagement. Elle montre comment leur chatbot IA rationalise le travail des équipes commerciales, à l'aide d'animations ludiques et d'un script clair et accessible. La vidéo se concentre sur les points faibles des clients et montre rapidement comment Certainly. io peut les résoudre.

🔍 Le saviez-vous ? 98 % des personnes ont regardé une vidéo explicative pour en savoir plus sur un produit ou un service, un chiffre jamais atteint auparavant. De plus, 88 % des spécialistes du marketing vidéo affirment que la vidéo les a aidés à générer des prospects.

11. Démonstrations interactives

Les démonstrations interactives sont des expériences pratiques du produit dans le processus commercial qui permettent aux clients cibles d'interagir activement avec un produit ou un logiciel, sans avoir à l'installer ou à le configurer au préalable. Au lieu de regarder une vidéo ou de lire un guide, l'utilisateur peut cliquer, essayer les fonctionnalités et simuler des flux de travail réels dans un environnement contrôlé et guidé.

Toutes les démonstrations ne se valent pas. Voici quelques formats courants : Démonstrations intégrées au site Web : petites présentations interactives directement intégrées à une page d'accueil

Portails de démonstration autonomes : microsites complets permettant d'essayer le produit, souvent utilisés pour les produits SaaS haut de gamme

Visites guidées du produit dans l'application : après l'inscription, l'application guide l'utilisateur à travers les fonctionnalités clés

Démonstrations déclenchées par les ventes : démonstrations personnalisées créées spécialement pour les discussions commerciales avec les entreprises

🏆 Résultat : vous passez de « dire aux prospects ce que fait le produit » à « leur permettre de découvrir par eux-mêmes sa valeur ».

⚡ Inspiration : ClickUp évite l'obstacle traditionnel de la « réservation d'une démonstration ». Directement sur leur page d'accueil, les prospects peuvent explorer la plateforme en temps réel (sans inscription, sans carte de crédit, sans attente). Les utilisateurs peuvent interagir avec de véritables flux de travail, découvrir de près des fonctionnalités telles que les listes de tâches et les échéanciers, et constater la valeur ajoutée en quelques minutes seulement.

12. Documents FAQ

Un document FAQ (Foire Aux Questions) est une liste de questions et réponses courantes sur un sujet, un produit, un service ou un processus spécifique. Son objectif est de répondre de manière préventive aux doutes des utilisateurs et de réduire le besoin d'assistance directe ou d'explications répétitives.

✅ Commencez par les questions réelles des clients : extrayez-les directement des tickets d'assistance, des appels commerciaux, des discussions ou des commentaires d'intégration ✅ Regroupez les questions similaires : organisez-les par thèmes (par exemple, prix, fonctionnalités, dépannage) pour faciliter la lecture ✅ Donnez des réponses claires et concises : visez 2 à 5 phrases. Répondez simplement à la question sans donner trop de détails ✅ Lien vers des ressources plus approfondies si nécessaire : Si un sujet est complexe, donnez une réponse courte et ajoutez un lien vers un article d'aide ou une vidéo pour plus de détails ✅ Utilisez le langage du client : écrivez comme les utilisateurs s'expriment naturellement, et non comme votre équipe interne décrit les choses

🏆 Résultat : la page FAQ réduit le nombre de tickets d'assistance et accélère l'intégration des utilisateurs.

⚡Inspiration : la section FAQ d'Airbnb organise les questions par thème, telles que les réservations, les annulations et les paiements, afin que les utilisateurs puissent trouver rapidement ce dont ils ont besoin. Chaque réponse est concise mais utile, et renvoie vers une assistance plus approfondie si nécessaire.

13. Infographies

Les infographies sont des supports commerciaux visuels qui présentent des informations, des données ou des processus complexes sous une forme graphique simple et facile à parcourir. Elles combinent des éléments visuels tels que des icônes, des diagrammes, des illustrations et des textes courts pour aider les prospects à comprendre rapidement les points clés sans avoir à lire un contenu volumineux.

🏆 Résultat : Transmet votre message en un coup d'œil sans submerger le lecteur.

⚡Inspiration : L'infographie Duck.Design pour Guestpay mappe le parcours des clients d'un hôtel et met en évidence les étapes où les paiements ont lieu. Comme vous pouvez le constater, le devis final relie naturellement tous les éléments entre eux, ce qui le rend très convaincant.

🧠 Anecdote : Les peintures rupestres de Lascaux, créées il y a 17 000 ans en France, comptent parmi les premières formes de communication visuelle. À l'instar des infographies modernes, elles utilisaient des visuels simples pour partager des idées complexes, suivre les animaux, mapper les chasses et raconter des histoires, rendant ainsi les informations faciles à comprendre sans mots.

14. eBook

Les livres électroniques sont des contenus plus longs conçus pour éduquer, informer ou guider les prospects sur un sujet spécifique, tout en positionnant subtilement votre marque en tant qu'expert. Contrairement aux articles de blog ou aux flyers, les livres électroniques vous permettent d'approfondir les problèmes, les solutions, les tendances ou les stratégies, offrant ainsi une réelle valeur ajoutée aux lecteurs tout en instaurant une relation de confiance au fil du temps.

🏆 Résultat : Un bon eBook est un recueil exhaustif qui répond à toutes les questions qu'un prospect peut se poser sur un sujet. Il aide les marques à se positionner comme des experts dans leur champ.

⚡Inspiration : Prenez les « Ebooks sur la stratégie de marketing entrant » de HubSpot. La marque crée un contenu très pertinent pour les utilisateurs intéressés par le développement de leur génération de prospects, y compris des conseils pratiques qu'ils peuvent utiliser immédiatement.

🔍 Le saviez-vous ? Le mot « ebook » a été utilisé pour la première fois en 1987, bien avant l'apparition des Kindles, des iPads ou des tablettes modernes. Les premiers ebooks étaient de simples fichiers texte, souvent partagés sur des disquettes entre passionnés de technologie et étudiants universitaires.

15. Manuels d'utilisation

Les manuels d'utilisation sont des documents détaillés qui guident les clients dans la configuration, l'utilisation et le dépannage d'un produit. Bien qu'ils soient principalement considérés comme des supports d'assistance après-vente, les équipes commerciales utilisent également les manuels d'utilisation comme supports de vente, en particulier lorsqu'elles vendent des produits complexes que les prospects doivent comprendre avant de valider leur achat.

🏆 Résultat : un manuel d'utilisation clair renforce la confiance dans le produit et réduit les frictions liées à l'installation dans le processus commercial.

⚡ Inspiration : Le manuel d'utilisation de Notion guide les utilisateurs à travers chaque fonctionnalité à l'aide de courtes vidéos, d'images, de guides pratiques et même de suggestions pour divers cas d'utilisation. Cette clarté peut grandement aider quelqu'un à se sentir en confiance dans le choix de l'outil.

📚 Bonus : les meilleurs outils de création de contenu IA

Comment organiser et gérer efficacement les supports commerciaux

Avec tous ces types de supports commerciaux, les versions peuvent s'accumuler, les liens peuvent se perdre et la personnalisation des documents pour chaque prospect ajoute encore plus à votre charge de travail. Lorsque vous essayez également de rester synchronisé avec le marketing, il est facile de se sentir dépassé.

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, intervient au moment où votre équipe commerciale en a le plus besoin, en regroupant les tâches, le contenu et la collaboration au sein d'une plateforme simplifiée. Elle remplace les outils dispersés et les flux de travail désorganisés par une source unique et fiable, afin que votre équipe reste concentrée, rapide et synchronisée.

ClickUp Docs, par exemple, offre à votre équipe commerciale un espace centralisé pour créer, organiser et collaborer sur tous les supports commerciaux.

Créez, stockez et gérez toutes vos ressources commerciales à l'aide de ClickUp Docs

Voici comment vos commerciaux peuvent utiliser les documents ClickUp pour rester efficaces :

Conservez tout, des scripts commerciaux aux études de cas en passant par les supports marketing, dans un hub facilement consultable et accessible

Contrôlez qui peut afficher ou modifier le contenu, en garantissant la sécurité des documents sensibles

Triez les supports par étape du tunnel de conversion, par persona ou par gamme de produits afin que les commerciaux trouvent facilement ce dont ils ont besoin

Les équipes commerciales et marketing peuvent travailler ensemble en temps réel sur le même document, ce qui évite les conflits de versions et rationalise les approbations

Ajoutez des vidéos, des présentations commerciales, des checklists et des feuilles de calcul directement dans Docs afin de rendre vos ressources commerciales plus interactives et plus pratiques pour votre équipe

💡Conseil de pro : utilisez les tableaux blancs ClickUp pour réfléchir et présenter visuellement votre stratégie de supports commerciaux. Ajoutez des miniatures de vos documents d'une page, étiquetez vos collègues pour qu'ils examinent les présentations commerciales et mappez l'emplacement de chaque ressource dans l'entonnoir de vente.

Une fois que vos supports sont organisés et accessibles dans ClickUp Docs, l'étape suivante consiste à rendre leur utilisation plus intelligente et plus rapide. Pour ce faire, utilisez ClickUp Brain.

Cette IA pour la documentation peut vous aider à créer et à affiner vos supports commerciaux avec beaucoup moins d'efforts manuels. Vous avez besoin de rédiger une page de présentation d'un produit, de reformuler une étude de cas pour un nouveau persona ou de résumer un long livre blanc ? Insérez votre contenu, discutez en langage naturel et laissez ClickUp Brain se charger des tâches fastidieuses de votre processus commercial.

Rédigez les supports commerciaux les plus efficaces à l'aide de ClickUp Brain

Pour les équipes commerciales, cela signifie que vous ne perdez pas de temps à réécrire des documents ou à rechercher de l'aide pour la rédaction. Vous pouvez utiliser l'IA dans les ventes pour personnaliser les messages, créer des séquences et préparer des supports pour différentes étapes du funnel, le tout au sein de la plateforme.

Grâce à ClickUp Brain, qui facilite la personnalisation de votre contenu commercial, la prochaine étape consiste à mettre ce contenu en action.

ClickUp pour les équipes commerciales offre à votre équipe un espace unique pour gérer l'ensemble du moteur commercial, notamment la gestion du pipeline, la collaboration avec le marketing et le suivi de chaque transaction et document.

Centralisez l'ensemble de votre processus commercial dans un emplacement unique grâce à ClickUp

Cela facilite également la mise à l'échelle de la gestion de vos projets commerciaux. Vous pouvez attribuer des tâches pour la création de contenu, étiqueter les supports par étape du funnel ou par produit, et assurer la coordination de toutes les parties prenantes. Cela signifie moins de retards, aucune confusion entre les versions et plus de temps pour vos commerciaux pour se concentrer sur la conclusion des ventes.

Voici comment cet outil de productivité commerciale assiste votre équipe commerciale dans la pratique :

Affectez des propriétaires pour la mise à jour des présentations, des documents d'une page ou des e-mails de suivi dans le processus commercial à l'aide des tâches ClickUp

Créez des étapes de pipeline telles que « Appel de découverte », « Proposition envoyée » ou « Négociation » à l'aide des champs personnalisés ClickUp qui offrent à votre équipe un processus transparent et traçable, de la prospection à la conclusion

Utilisez les automatisations ClickUp pour attribuer des prospects, déclencher des tâches de suivi ou définir des rappels de date d'échéance en fonction des changements de statut ou des entrées dans les formulaires

Créez des tableaux de bord ClickUp pour suivre la progression des transactions, l'activité des commerciaux et les prévisions de revenus afin que vos responsables commerciaux aient toujours une visibilité sur ce qui fonctionne et ce qui stagne

Intégrez votre pile technologique commerciale à ClickUp pour centraliser le contenu et synchroniser l'ensemble de votre processus de documentation commerciale

📚 À lire également : Logiciel de flux de travail de contenu pour les équipes marketing

Simplifiez la gestion des supports commerciaux avec ClickUp

La gestion des supports commerciaux ne doit pas être un casse-tête. Avec les bons outils, vous pouvez rationaliser l'ensemble du processus, de la création de contenu à l'organisation et à la collaboration. ClickUp offre tout ce dont votre équipe commerciale a besoin pour garder une longueur d'avance.

Avec ClickUp, vous pouvez rationaliser vos flux de travail et collaborer facilement avec votre équipe, afin que tout dans l'entonnoir de vente reste sur la bonne voie. ClickUp Docs facilite l'organisation et l'accès à votre contenu commercial, le tout en un seul endroit. Enfin, ClickUp Brain vous permet d'accélérer le processus de création de contenu et d'affiner votre message en un rien de temps.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui pour rationaliser vos flux de travail commerciaux et conclure plus rapidement des contrats, à grande échelle.