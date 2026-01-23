Adobe Connect ou ClickUp SyncUp : quel outil de réunion vidéo est le meilleur ?

Votre calendrier est rempli de visioconférences, mais les projets sont toujours au point mort.

Une mise à jour est effectuée dans un webinaire, une autre dans un chat de groupe, et la « grande décision » de la semaine dernière est consignée dans le carnet de notes de quelqu'un plutôt que dans votre outil de gestion de tâches ou de projet.

L'indice des tendances de travail 2023 de Microsoft a révélé que les utilisateurs de Microsoft 365 consacrent 57 % de leur temps à des réunions, à des e-mails et à la discussion en ligne, et seulement 43 % à la création proprement dite. Pour les équipes à distance, cet écart entre « nous en avons parlé » et « nous l'avons livré » se traduit par des délais non respectés et des suivis interminables entre les différents outils.

Adobe Connect d'Adobe Creative Cloud se concentre sur les sessions en ligne structurées telles que les webinaires et les formations, tandis que ClickUp SyncUps est conçu pour les mises à jour quotidiennes de l'équipe qui restent proches de vos tâches et projets.

Dans cet article, nous comparerons Adobe Connect et ClickUp SyncUp en termes de réunions, de collaboration et d'exécution quotidienne afin que vous puissiez choisir la solution la mieux adaptée à la taille et au style de travail de votre équipe.

ClickUp et Adobe Connect : aperçu

Aspect ClickUp Adobe Connect Objectif principal Plateforme de gestion de projet tout-en-un basée sur le cloud et bénéficiant d'une forte présence sur le marché. Elle intègre des fonctionnalités de gestion des tâches, de documentation et ClickUp SyncUps afin que les équipes restent sur la même longueur d'onde et évitent les boucles de rétroaction. Classe virtuelle et plateforme de webinaires pour les formations, les évènements et les vidéoconférences hautement interactives, avec des dispositions et des modules personnalisables. Compte rendus quotidiens et synchronisation des statuts Conçu pour des comptes rendus rapides et récurrents dans les listes et les tableaux de sprint, avec des tâches mises à jour en temps réel pendant que vous discutez. Idéal pour les sessions structurées et nécessitant une préparation importante ; les comptes rendus quotidiens semblent fastidieux et nécessitent toujours un transfert manuel des tâches après coup. Gestion du travail en cours vs formation virtuelle Plateforme complète de gestion de projet et de tâches où les réunions côtoient la hiérarchie, les vues et les rapports. Optimisé pour les salles de classe virtuelles et les webinaires ; le suivi continu des tâches doit être effectué dans un outil distinct. Automatisation, IA et suivi après la réunion Les automatisations, associées à ClickUp Brain, AI Notetaker et AI Agents, transforment les récapitulatifs en tâches et acheminent automatiquement le travail. L'IA se concentre sur la réutilisation des enregistrements et l'aide aux sessions en direct ; le travail de suivi nécessite toujours une saisie manuelle ailleurs. Communication d'équipe et engagement en direct ClickUp Chat, les commentaires et SyncUps regroupent les discussions, les fichiers et les tâches dans un seul environnement de travail. Puissant pour l'engagement pendant les sessions grâce au chat, aux questions-réponses, aux sondages et aux pods, mais pas de hub natif pour le travail d'équipe asynchrone continu.

Qu'est-ce que ClickUp ?

Dans la plupart des configurations d'équipe, une application héberge les tâches, une autre stocke les notes de réunion et un chat privé contient les dernières modifications apportées au périmètre. Chaque changement de plateforme détourne l'attention, et quelqu'un doit toujours rattraper son retard au lieu de faire avancer le travail. C'est ce qu'on appelle la prolifération des tâches.

ClickUp rassemble tout dans un espace de travail IA convergent . Les projets, les tâches, les documents, le chat et ClickUp SyncUps se trouvent tous au même endroit.

Vous pouvez y gérer des projets, attribuer des tâches et partager des briefs, au lieu de passer d'un outil de collaboration à un autre et d'une application de visioconférence à une autre. Les décisions restent liées aux tâches qu'elles concernent, et ne sont pas enfouies dans le carnet de notes de quelqu'un.

Pour la collaboration à distance, ClickUp fait office à la fois de logiciel de gestion de projet et de hub de productivité. Les membres de l'équipe peuvent s'organiser grâce à des tableaux de tâches, des listes et des calendriers visuels, suivre l'avancement des projets en temps réel et remplacer les outils de liste de tâches dispersés par un environnement de travail unique.

ClickUp Brain ajoute à cela l'IA. Il résume les longues mises à jour et aide à rédiger des récapitulatifs afin que votre chef de projet passe moins de temps à réécrire et plus de temps à maintenir les projets actifs sur la bonne voie.

Un évaluateur G2 déclare :

« Ce que j'apprécie le plus, c'est la possibilité de tout centraliser en un seul endroit : tâches, documents, discussions, échéances et tableaux de bord pour différents projets et équipes. »

📖 À lire également : Comment améliorer la communication dans un environnement de travail hybride

Fonctionnalités de ClickUp

Gérez tous vos documents, projets, discussions et bien plus encore sur une plateforme complète avec ClickUp.

Voyons comment ClickUp aide les équipes à partager des mises à jour, à synchroniser rapidement et à transformer les discussions en travail clair et facile à suivre.

Fonctionnalité n° 1 : Chat ClickUp

Communiquez avec votre équipe et créez des tâches dans votre fenêtre de chat avec ClickUp Chat.

ClickUp Chat permet aux équipes d'avoir des discussions en temps réel directement dans les mêmes espaces, dossiers et listes où elles gèrent leur travail. Vous pouvez @mentionner vos collègues, partager des fichiers, lier des tâches et réagir aux messages sans quitter votre environnement de travail de gestion de projet, de sorte que le contexte ne disparaisse jamais dans une application de chat séparée.

Comme vos chats coexistent avec les tâches, les documents et les tableaux de bord, il est facile de transformer un message en tâche et de le suivre jusqu'à son achèvement. Cela comble le fossé « nous en avons discuté dans le chat » qui apparaît souvent lorsque les équipes s'appuient sur des outils de messagerie ou de webinaire autonomes tels qu'Adobe Connect, où les suivis doivent être transférés manuellement vers un autre système.

📌 Exemple : une équipe marketing utilise ClickUp Chat, qui est lié à sa liste de lancement. Au cours d'une discussion sur des modifications de dernière minute à apporter au texte, le responsable convertit deux messages clés en tâches via ClickUp Tasks et identifie le rédacteur. Comme toutes les tâches et toutes les conversations sont liées au même espace de travail, le suivi est beaucoup plus facile.

📖 À lire également : Les meilleures plateformes pour discuter

Fonctionnalité n° 2 : ClickUp SyncUps

Effectuez des mises à jour structurées directement dans votre environnement de travail avec ClickUp SyncUps

Les ClickUp SyncUps sont des réunions légères qui se déroulent dans votre environnement de travail ClickUp plutôt que dans une application de réunion distincte. Les équipes peuvent organiser des comptes rendus récurrents ou des vérifications de statut à partir des listes et des espaces, examiner les tableaux pendant qu'elles discutent et prendre des notes directement là où le travail est déjà suivi.

Contrairement aux outils de type webinaire tels qu'Adobe Connect, qui mettent l'accent sur les « salles » virtuelles et les dispositions, les SyncUps sont conçus pour une utilisation quotidienne.

Vous voyez les tâches et leur statut à l'écran pendant que vous en discutez, et vous pouvez créer ou mettre à jour des tâches en temps réel au lieu de copier des notes après l'appel. ClickUp SyncUps est doté d'une fonctionnalité intégrée de prise de notes par IA pour récapituler les éléments à mener.

Lorsque vous utilisez AI Notes dans ClickUp SyncUp, AI Notetaker crée automatiquement un document de notes de réunion ( ClickUp Doc ) à la fin de l'appel. Ce document comprend le résumé de la réunion, les points clés, les actions à mener, la transcription et les enregistrements, s'ils ont été activés. Les notes sont publiées dans le fil de discussion SyncUp et peuvent également être consultées dans le Hub Documents ou votre Planner, ce qui facilite leur accès, leur partage et la collaboration avec votre équipe.

Vous pouvez même enregistrer SyncUp pendant votre appel et y accéder ultérieurement depuis votre Hub Clips pour référence.

📌 Exemple : une équipe produit organise une réunion SyncUp de 15 minutes à partir de sa liste de sprints. Tout en discutant des obstacles, les membres ouvrent chaque tâche et créent de nouvelles sous-tâches dans la même vue. Ensuite, IA Notetaker publie un résumé et une liste d'actions dans le fil de discussion SyncUp (qui apparaît dans le canal de chat dédié à la liste), afin que tous ceux qui ont manqué l'appel puissent voir exactement ce qui a changé.

📽️ Regardez : vous passez encore votre temps à jongler entre le chat, les e-mails et les notes de réunion après chaque compte rendu ou SyncUp ? Et si vos mises à jour, décisions et suivis étaient tous regroupés au même endroit ?

Fonctionnalité n° 3 : ClickUp Brain, IA Notetaker et IA Agents

Résumez toutes vos tâches par catégories pour une meilleure compréhension avec ClickUp Brain

ClickUp Brain est la couche d'IA qui recouvre l'ensemble de votre environnement de travail ClickUp. Elle peut résumer de longs documents et tâches et extraire pour vous les actions à entreprendre à partir de votre environnement de travail. Cet outil d'IA contextuelle peut également répondre à des questions sur le travail en cours et rédiger des mises à jour ou des messages de suivi en fonction de ce qui est déjà stocké dans vos projets.

Mais pour quelque chose de plus pertinent pour vos réunions immédiates, vous pouvez essayer ClickUp AI Notetaker.

Obtenez des transcriptions de réunion en temps réel et des résumés générés par l'IA avec ClickUp AI Notetaker

Cet outil d'IA rejoint automatiquement les réunions prises en charge, enregistre l'audio et génère des transcriptions et des résumés qui restent consultables dans Docs et les tâches.

Comme ces récapitulatifs sont stockés dans ClickUp plutôt que dans un fichier séparé, ils sont plus faciles à établir directement avec les projets en cours.

De plus, ClickUp Super Agents et ClickUp Brain's Enterprise Search vous aident à extraire du contexte de ClickUp et des outils connectés. Super Agents peut résumer de longs fils de discussion ou aider à préparer des agendas et des messages de suivi, tandis que Enterprise Search trouve les documents et les tâches appropriés pour répondre aux questions sur un projet.

Accélérez vos flux de travail avec les Super Agents dans ClickUp.

📌 Exemple : après une synchronisation hebdomadaire des produits, un chef de produit (PM) colle des notes brutes dans une tâche et demande à ClickUp Brain de les regrouper en « Décisions », « Obstacles » et « Actions à entreprendre ». ClickUp Brain produit un récapitulatif clair et suggère des tâches, que le chef de produit attribue ensuite aux équipes d'ingénierie, de conception et d'assurance qualité (QA). Personne n'a besoin d'analyser les journaux de discussion ou de regarder les enregistrements pour comprendre les prochaines étapes.

💡 Conseil de pro : créez un système de suivi des réunions assisté par IA avec ClickUp BrainGPT. Dictez vos notes, tâches et résumés avec la fonction Talk to Text de ClickUp BrainGPT Dictez vos décisions et mises à jour avec Talk to Text : juste après un appel SyncUp ou client, utilisez Talk to Text de BrainGPT sur votre bureau pour dicter votre récapitulatif au lieu de le taper. Cette fonctionnalité gère la ponctuation, la structure et le bruit, de sorte que vos mises à jour vocales apparaissent sous forme de texte clair dans les tâches ClickUp, les documents ou les commentaires, sans avoir à revoir les enregistrements ou à utiliser des outils de dictée séparés. Demandez à ClickUp BrainGPT de transformer vos notes brutes en un plan d'action clair : Collez (ou dictez) les points clés de votre réunion dans un document et demandez à ClickUp BrainGPT de les regrouper en décisions, risques, obstacles et prochaines étapes. Il peut ensuite rédiger des descriptions de tâches et même proposer des dates d'échéance en fonction du contexte déjà stocké dans votre environnement de travailRecherchez les anciennes synchronisations ClickUp par sujet ou par projet : Au lieu de fouiller dans d'anciens documents et fils de discussion, posez à ClickUp BrainGPT des questions telles que « Qu'avons-nous prévu pour le déploiement de l'intégration au troisième trimestre ? » ou « Résumez les trois dernières synchronisations pour le lancement de notre ACME. » Comme ClickUp BrainGPT est connecté à votre environnement de travail ClickUp, il peut rassembler les bonnes décisions et les bonnes tâches dans une seule réponse à jourChoisissez le modèle d'IA adapté à chaque suivi : Utilisez l'accès de ClickUp BrainGPT à plusieurs modèles premium (tels que GPT-4, Claude et Gemini) à partir d'un seul endroit. Vous restez dans ClickUp pendant que ClickUp BrainGPT achemine le travail vers le moteur le mieux adapté à la tâche.

Fonctionnalité n° 4 : Réunions ClickUp et Calendrier ClickUp

Conservez vos réunions quotidiennes, vos ClickUp SyncUps et vos suivis au même endroit grâce au Calendrier ClickUp

La plupart des outils de réunion se concentrent sur ce qui se passe pendant l'appel. ClickUp renverse cette tendance en vous offrant tout ce dont vous avez besoin avant, pendant et après une réunion dans un seul environnement de travail.

Commencez par ClickUp Meetings. Vous pouvez créer un document ou une tâche de réunion et définir votre agenda à l'aide de l'édition de texte enrichi et de checklists. Vous pouvez ensuite utiliser les commentaires assignés pour transformer les points de discussion en propriétaires et en dates d'échéance sans jamais quitter la page.

Les tâches récurrentes permettent de maintenir un rythme prévisible pour les réunions hebdomadaires individuelles, les revues de sprint et les points sur les projets, tandis que ClickUp AI Notetaker et ClickUp Brain vous aident à générer des comptes rendus et des e-mails de suivi en quelques clics, au lieu de tout réécrire manuellement.

ClickUp Calendar intègre la planification dans le même système. Vous pouvez voir les tâches et les réunions ensemble dans des dispositions quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles et faire glisser et déposer des éléments pour les reprogrammer. Vous pouvez également attribuer un code couleur au travail en fonction de son statut ou de sa priorité afin de voir clairement ce qui doit être traité en premier.

Synchronisation du calendrier avec Google Agenda signifie que les modifications apportées dans ClickUp sont répercutées dans votre calendrier externe et vice versa, ce qui vous permet d'intégrer facilement ClickUp SyncUps et les check-ins dans le reste de votre journée sans double réservation.

📌 Exemple : une équipe produit exécute chaque semaine ClickUp SyncUp à partir d'une liste ClickUp. Dans le Calendrier ClickUp, les ClickUp SyncUps côtoient les tâches de sprint. Ainsi, lorsque les priorités changent, le chef de projet fait glisser les tâches et le prochain ClickUp SyncUp vers de nouveaux créneaux horaires dans une seule vue.

📖 À lire également : Comment prendre automatiquement des notes dans les réunions Zoom ?

Fonctionnalité n° 5 : automatisations et intégrations ClickUp

Activez l'automatisation dont vous avez besoin ou personnalisez les règles via l'IA en fonction de vos flux de travail.

Les automatisations ClickUp vous permettent de remplacer le travail de suivi manuel par des règles simples. Vous pouvez déclencher des actions lorsqu'un statut change, qu'une date d'échéance arrive, qu'une tâche est créée ou qu'un champ personnalisé est mis à jour.

Lorsque vous combinez ClickUp Automations avec ClickUp AI Notetaker et ClickUp Brain, le flux type se présente comme suit :

ClickUp Notetaker résume une réunion ClickUp SyncUps.

ClickUp Brain extrait les éléments d'action

Les tâches sont créées avec leurs propriétaires et leurs dates.

ClickUp Automatisations achemine ces tâches vers les listes ou les Sprints appropriés.

ClickUp s'intègre également à plus de 1 000 outils que votre équipe utilise déjà. Il s'agit notamment de plateformes de réunion courantes telles que Google Workspace, Microsoft Teams, Slack, Zoom et bien d'autres. Cela vous offre la flexibilité d'utiliser des outils vidéo externes lorsque cela s'avère utile, tout en centralisant le suivi des tâches et l'automatisation en un seul endroit.

Cela rend ClickUp idéal pour les équipes dynamiques à la recherche d'outils dotés de fonctionnalités de sécurité et de collaboration qui rationalisent facilement les flux de travail.

📌 Exemple : après une révision de conception, une tâche passe à l'état « En cours de révision ». Une automatisation l'attribue instantanément à la personne chargée de l'approuver, ajoute une date d'échéance et publie un commentaire la taguant avec un lien vers le récapitulatif de ClickUp AI Notetaker. Personne n'a besoin de se souvenir du transfert, et le flux de travail se poursuit sans heurts entre les réunions.

Tarifs ClickUp

📮 ClickUp Insight : les résultats de notre sondage sur l'efficacité des réunions indiquent que les travailleurs du savoir pourraient passer près de 308 heures par semaine en réunions dans une organisation de 100 personnes ! Mais que se passerait-il si vous pouviez réduire le temps consacré à ces réunions ? L'environnement de travail unifié de ClickUp réduit considérablement les réunions inutiles ! 💫 Résultats concrets : des clients tels que Trinetix ont réduit de 50 % le nombre de réunions en centralisant la documentation des projets, en effectuant l'automatisation des flux de travail et en améliorant la visibilité entre les équipes grâce à ClickUp. Imaginez gagner des centaines d'heures de productivité chaque semaine !

📖 À lire également : Les meilleures applications de messagerie tout-en-un

Qu'est-ce qu'Adobe Connect ?

Via Adobe

Imaginez que vous organisiez une formation virtuelle pour des centaines de personnes et que vous ayez besoin de plus qu'une simple visioconférence. Vous souhaitez disposer de dispositions soignées, d'outils d'engagement et de salles que vous pouvez réutiliser chaque semaine sans tout reconstruire à partir de zéro.

Adobe Connect est une plateforme de conférence Web et de classe virtuelle conçue pour les sessions structurées telles que les webinaires et les programmes d'intégration.

Les hôtes créent des « salles » à l'aide de modules et de dispositions pour discuter, réaliser des sondages, répondre aux questions, prendre des notes, partager des fichiers et réaliser le partage d'écran, puis les enregistrent en tant qu'espaces permanents qu'ils peuvent réutiliser lors d'autres évènements.

Comme les salles mémorisent leur configuration, les formateurs peuvent précharger le contenu et les diapositives une seule fois et les réutiliser pour chaque groupe. Adobe s'intègre parfaitement aux écosystèmes d'apprentissage (tels qu'Adobe Learning Manager et les plateformes LMS), ce qui en fait un choix populaire pour les entreprises disposant de programmes de formation et de développement formels et ayant des besoins importants en matière de formation à la conformité.

📖 À lire également : Meilleur logiciel de partage d'écran pour les réunions à distance

Fonctionnalités d'Adobe Connect

Adobe Connect met l'accent sur le contrôle de l'hôte, l'engagement des participants et la conception de salles reproductibles plutôt que sur le suivi quotidien des tâches.

Fonctionnalité n° 1 : salles virtuelles personnalisées avec pods et dispositions

Via Adobe

Adobe Connect utilise des « pods » (modules pour le chat, la vidéo, les questions-réponses, les sondages, les notes, les fichiers, etc.) et des « dispositions » (dispositions de ces pods) pour créer des salles persistantes.

Les hôtes peuvent configurer plusieurs dispositions. Par exemple, un hall d'accueil, une disposition de présentation principale, une disposition de discussion en petits groupes et une disposition de synthèse des questions-réponses, et passer de l'une à l'autre pendant une session en un seul clic.

Les salles étant permanentes, vous pouvez fermer la session et revenir plus tard pour retrouver tous les modules et les documents téléchargés tels que vous les avez laissés. Cela est particulièrement utile pour les programmes de formation récurrents et les cours en plusieurs sessions, où vous n'avez pas besoin d'utiliser le contrôle de version pour retrouver votre contenu.

Les utilisateurs peuvent également participer à des sessions via leurs appareils mobiles à l'aide de l'application mobile Adobe Connect.

Fonctionnalité n° 2 : salles de réunion pour la collaboration en petits groupes

Via Adobe

Dans les grandes salles de classe virtuelles ou les webinaires, il est facile pour quelques voix seulement de dominer tandis que tous les autres restent en mode silencieux, ce qui rend difficile la collaboration à distance.

Les salles de réunion d'Adobe Connect permettent aux hôtes de répartir les participants en petits groupes pour des discussions ou des jeux de rôle. Chaque salle de réunion peut avoir sa propre disposition et ses propres modules, notamment des Tableaux blancs, un chat et des notes partagées.

Les hôtes peuvent également passer d'une salle à l'autre, envoyer des messages diffusés à tous les groupes, puis ramener tout le monde dans la salle principale pour faire le point. Cela est particulièrement utile pour les ateliers et l'apprentissage en groupe, où l'interaction est le moteur des résultats.

Via Adobe

Les sessions virtuelles de grande envergure peuvent rapidement se transformer en présentations à sens unique où les participants se déconnectent, en particulier lorsqu'il n'existe aucun moyen simple de recueillir des commentaires ou d'impliquer le public.

Adobe Connect répond à ce besoin grâce à des modules interactifs pour les sondages, les questions-réponses, le chat et les notes partagées, afin que les hôtes puissent transformer les spectateurs passifs en participants actifs.

Associés à des modules de fichiers (pour la distribution de documents) et au partage d'écran, ces outils transforment les webinaires en expériences plus interactives qu'une simple visioconférence, sans avoir recours à des plugins tiers.

Fonctionnalité n° 4 : commandes avancées pour l'hôte et préparation en coulisses

Via Adobe

Lors d'un grand évènement virtuel, il est stressant de voir les présentateurs configurer leurs diapositives ou régler le son devant tout le monde, ou de ne pas pouvoir couper rapidement les lignes bruyantes et maintenir le bon déroulement de l'évènement.

Adobe Connect offre aux hôtes un contrôle détaillé sur ce que les participants voient et peuvent faire. Vous pouvez restreindre le chat et gérer les droits de partage d'écran ou d'interaction avec des pods spécifiques grâce à une série d'outils collaboratifs.

Un mode de préparation de type « coulisses » permet aux présentateurs de collaborer en arrière-plan ou de charger de nouveaux contenus pendant que les participants continuent de bénéficier d'un affichage stable. Cela réduit les erreurs à l'écran lors d'évènements très médiatisés.

Fonctionnalité n° 5 : performances optimisées par l'IA pour le contenu et les présentateurs

Via Adobe

Les fonctionnalités de performance basées sur l'IA d'Adobe Connect incluent la possibilité de réutiliser les enregistrements sous forme de contenu écrit et de générer des résumés structurés qui segmentent les longues sessions en chapitres et points clés.

Un assistant d'aide IA peut guider les animateurs et les équipes créatives à travers les fonctionnalités, et les nouveaux outils IA de questions-réponses sont conçus pour classer et aider à répondre aux questions du public pendant les sessions en direct.

Pour les équipes L&D (apprentissage et développement) qui organisent régulièrement des webinaires, cela peut rationaliser à la fois la diffusion et la documentation liée à l’évènement.

Tarifs Adobe Connect

Standard : 190 $/an par utilisateur

Premium : 290 $/an par utilisateur

Enterprise : 390 $/an par utilisateur

📖 À lire également : Des résumeurs de transcription IA pour vous faire gagner du temps

ClickUp SyncUps et Adobe Connect : comparaison des fonctionnalités

Avant de désigner un gagnant, voici comment ClickUp SyncUps et Adobe Connect se comparent lorsque vous avez besoin de réunions qui se transforment réellement en travail traçable au lieu de disparaître dans un autre lien de vidéo.

Fonctionnalité n° 1 : comptes rendus quotidiens et synchronisation des statuts

ClickUp SyncUps

ClickUp SyncUps est conçu pour vous aider à garantir que les comptes rendus quotidiens et les révisions rapides se déroulent dans le même environnement que vos tâches et vos documents. Elles s'exécutent à partir de vos listes, tableaux Sprint ou espaces de projet, de sorte que pendant que vous parlez, l'équipe consulte déjà les données en direct.

Adobe Connect

Adobe Connect peut héberger des comptes rendus de réunion debout en direct, mais il est avant tout conçu pour des sessions structurées et soignées, telles que des salles de classe virtuelles et des webinaires. Les pods, les dispositions et la préparation en coulisses sont parfaits pour les grands évènements, mais peuvent sembler lourds pour les réunions quotidiennes de 15 minutes. Une fois l'appel terminé, vous devez encore transférer vos notes dans un outil de projet pour créer et suivre les tâches.

🏆 Gagnant : ClickUp l'emporte pour les comptes rendus réguliers et les synchronisations de statut. ClickUp SyncUps s'intègre à votre environnement de travail et transforme immédiatement les mises à jour en tâches et statuts, tandis qu'Adobe Connect est plus adapté aux formations planifiées et aux réunions de type évènementiel.

📖 À lire également : Outils logiciels de collaboration pour l'équipe

Fonctionnalité n° 2 : gestion du travail en cours vs formation virtuelle

ClickUp SyncUps

ClickUp est conçu pour la gestion continue des projets et des tâches. La hiérarchie de ClickUp (environnement de travail → Espaces → Dossiers → Listes → Tâches) donne à chaque flux de travail une structure claire avec des tâches assignées, des priorités et un suivi du temps natif au niveau des tâches. Les équipes peuvent passer de la vue Liste à la vue Tableau, Calendrier et Gantt en utilisant les mêmes données et voir en un coup d'œil comment le travail avance.

Toutes les fonctionnalités de ClickUp s'articulent autour de ces tâches, de sorte que les discussions qui débutent lors d'une réunion aboutissent au même endroit où vous effectuez le suivi des progrès et des résultats.

Adobe Connect

Adobe Connect est optimisé pour offrir des salles de classe virtuelles et des webinaires structurés. Les salles et les pods permanents rendent ces sessions fluides et reproductibles. Cependant, une fois la session terminée, vous devez toujours transférer les éléments à mener et les décisions prises vers une plateforme de gestion de projet distincte pour un suivi à long terme.

🏆 Vainqueur : ClickUp l'emporte clairement pour la gestion de projet et la gestion des tâches. Adobe Connect est performant pour l'organisation d'évènements virtuels, mais doit s'appuyer sur un autre système pour gérer le suivi.

📖 À lire également : Modèles gratuits pour prendre des notes et mieux s'organiser

Fonctionnalité n° 3 : automatisation, IA et suivi après la réunion

ClickUp SyncUps

ClickUp utilise des automatisations et l'IA pour améliorer la collaboration sur le lieu de travail en garantissant la continuité du travail après l'appel. Les automatisations ClickUp vous permettent de déclencher des actions basées sur des règles lorsque les statuts changent ou que des tâches sont créées, afin que les tableaux restent précis sans nécessiter de mises à jour manuelles constantes.

ClickUp Brain, AI Notetaker et Super Agents peuvent ensuite travailler ensemble pour résumer votre réunion ClickUp SyncUps, extraire les actions à entreprendre, suggérer des suivis et même générer des descriptions de tâches à partir de notes ou de transcriptions.

Adobe Connect

Les capacités d'IA d'Adobe Connect sont axées sur les évènements. Elles permettent de réutiliser les enregistrements pour créer du contenu, générer des résumés et aider les animateurs pendant les sessions en direct grâce à une assistance et une meilleure gestion des questions-réponses. Cela est très utile pour les équipes de formation et de marketing, mais la connexion de ces informations aux tâches en cours dépend toujours d'une autre plateforme.

🏆 Gagnant : ClickUp l'emporte pour l'automatisation du suivi après les réunions et l'intégration directe de l'IA aux tâches, aux documents et aux flux de travail. Adobe Connect est le meilleur choix pour l'IA qui améliore et recycle le contenu de formation.

👀 Anecdote amusante : les travailleurs du savoir passent d'une application à l'autre et d'un site web à l'autre près de 1 200 fois par jour, perdant environ 4 heures par semaine à se réorienter, exactement le type de perte de temps que l'environnement de travail tout-en-un de ClickUp et SyncUps sont conçus pour réduire.

Fonctionnalité n° 4 : communication de l'équipe et engagement en direct

ClickUp

ClickUp permet de maintenir la communication quotidienne de l'équipe au plus près du travail. Vous pouvez mentionner vos collègues à l'aide du signe @, partager des fichiers, convertir les discussions en tâches et vous assurer que les décisions restent liées au travail qu'elles concernent.

Adobe Connect

Adobe Connect excelle dans l'engagement pendant les sessions programmées. Les hôtes s'appuient sur le chat, les questions-réponses, les sondages, les Tableaux blancs, les pods de fichiers et les salles de discussion pour maintenir l'activité des participants.

Pour les webinaires ou les formations en direct, cette solution semble plus riche qu'une simple visioconférence. Cependant, une fois la session terminée, il n'existe pas d'environnement de travail natif pour poursuivre le chat asynchrone ou le suivi des tâches.

🏆 Vainqueur : ClickUp l'emporte pour la communication continue entre les équipes, qui reste liée aux tâches et aux projets. Adobe Connect est plus performant pour les interactions individuelles-collectives lors d'évènements virtuels structurés.

👀 Anecdote amusante : NetMeeting de Microsoft a contribué à la création des premières réunions Web publiques. Plus tard, en 1999, WebEx Meeting Center a été créé, puis rebaptisé WebEx, ce qui a contribué à renforcer la popularité des webinaires.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA dans les visioconférences

ClickUp vs Adobe Connect sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit considèrent généralement que ces outils répondent à des besoins très différents : ClickUp est un outil tout-en-un qui permet de planifier le travail et de synchroniser les mises à jour avec les tâches, tandis qu'Adobe Connect est davantage mentionné dans les discussions sur les webinaires structurés, les salles de classe virtuelles et les sessions de formation formelles.

Les utilisateurs soulignent la richesse et la flexibilité de ClickUp en tant qu'application de productivité :

✅ « Nous utilisons ClickUp depuis au moins 4 ans maintenant et, honnêtement, c'est de loin l'un des meilleurs outils de gestion de projet. »

Les utilisateurs soulignent également un inconvénient de ClickUp :

🚩 « J'ai l'impression que ClickUp regorge de fonctionnalités, ce qui constitue également son principal inconvénient, car cela le rend trop lourd et ralentit son fonctionnement. »

En ce qui concerne Adobe Connect, les enseignants et les administrateurs soulignent souvent sa facilité d'utilisation:

✅ « En tant qu'utilisateur d'Adobe Connect, je trouve cette solution très pratique. Je la préfère à Lync pour les discussions vidéo multi-utilisateurs, car elle permet de voir toutes les discussions vidéo à la fois dans une vue galerie, contrairement à Lync qui n'affiche que l'« interlocuteur actif » (ce qui est souvent incorrect). »

En ce qui concerne Adobe Connect, Reddit mentionne qu'il peut fonctionner pour des sessions structurées, mais que le coût et les frictions sont des thèmes récurrents. Un enseignant a résumé son expérience de la manière suivante :

🚩 « Je suis resté fidèle à Adobe pendant des années malgré les multiples augmentations de prix et les mises à jour/ajouts de fonctionnalités indésirables de l'interface utilisateur, mais le logiciel est désormais tellement lent qu'il en devient pratiquement inutilisable et j'en ai assez. »

Dans l'ensemble, Reddit penche plutôt en faveur de ClickUp lorsque vous avez besoin d'une gestion continue des tâches et de flux de travail de réunion à action pour les travailleurs à distance.

Les utilisateurs préfèrent Adobe Connect lorsqu'ils ont besoin de salles de classe virtuelles plus lourdes, de type évènementiel, mais sont prêts à accepter un coût supplémentaire et une expérience plus traditionnelle.

📖 À lire également : Les meilleurs outils d'IA pour les réunions et les assistants de réunion

Quel outil de réunion règne en maître ?

Adobe Connect est excellent lorsque vous avez besoin d'une « étape d'évènement » soignée pour des salles de classe virtuelles, des webinaires et des formations structurées. Si votre objectif est d'organiser des sessions hautement interactives avec des dispositions, des modules et des outils d'engagement pour de grands groupes, cet outil est particulièrement adapté, notamment pour les équipes d'apprentissage et les grandes entreprises.

ClickUp, quant à lui, se concentre sur la gestion de projet et la collaboration intégrée. Avec ClickUp SyncUps à côté de vos tâches, documents et chats, il aide les équipes à transformer les mises à jour rapides en actions claires.

Vous pouvez regrouper la gestion des tâches et les notes de réunion, évitant ainsi les décisions qui se perdent dans des outils de vidéoconférence distincts. Grâce à ClickUp Brain, qui fonctionne comme une couche d'IA intelligente, les résumés et les prochaines étapes restent liés au travail plutôt que de flotter dans un récapitulatif séparé.

Si vous avez besoin d'évènements importants et soignés, Adobe Connect est un choix sûr. Mais si vous souhaitez que les réunions quotidiennes et les vérifications asynchrones alimentent directement la planification de vos projets et la gestion de vos tâches, ClickUp SyncUps est l'outil de réunion qui vous accompagne après la fin de l'appel.

