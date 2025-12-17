Modèles gratuits pour planifier, concevoir et suivre le développement de votre jeu vidéo

Votre jeu dispose d'un cycle de base exceptionnel, d'un graphisme unique et d'une structure qui fonctionne globalement bien. Mais votre liste de bugs se trouve dans Discord, vos notes de niveau sont enfouies dans Google Docs et personne ne sait où est passée la version finale « approuvée » du script de la cinématique.

Ce n'est pas un pipeline de production. C'est une prolifération de tâches de travail.

Alors que de plus en plus d'équipes et de studios indépendants accélèrent et rationalisent leurs processus, votre capacité à planifier et à exécuter proprement devient un avantage concurrentiel. Que vous développiez un seul niveau ou que vous prépariez le lancement, vous avez besoin de systèmes capables de suivre votre rythme.

Ce guide rassemble les meilleurs modèles de jeux vidéo, des documents de conception aux tableaux de sprint, qui vous aideront à développer plus intelligemment, à aligner votre équipe et à éviter les refontes fastidieuses avant la sortie.

Les 12 meilleurs modèles de jeux vidéo pour les développeurs de jeux en un coup d'œil

Que vous soyez un développeur indépendant, un studio ou que vous vous lanciez dans votre premier jeu, ces modèles vous aideront à organiser, planifier et rationaliser chaque étape du développement de votre jeu vidéo.

Que sont les modèles de jeux vidéo ?

Un modèle de jeu vidéo est une structure prête à l'emploi permettant de planifier une partie du développement, comme les documents de conception, le suivi des bogues, les sprints ou les checklists de lancement.

Au lieu de partir d'une page blanche à chaque fois, vous commencez avec un format qui comprend déjà les sections que vous risquez d'oublier lorsque vous êtes plongé dans la production.

La plupart des modèles de jeux vous aident à consigner vos décisions et à assurer la cohérence des éléments essentiels, tels que les mécanismes, les niveaux, les ressources, les notes de test et les tâches de lancement. Que vous travailliez seul ou en équipe, ces modèles vous aident à ne manquer aucun détail et à passer plus rapidement de l'idée au lancement.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de jeu vidéo ?

Un bon modèle de jeu vidéo doit permettre une planification claire tout en offrant des fonctionnalités adaptées à votre genre et à votre flux de travail.

Voici ce que devrait comporter le modèle de jeu vidéo idéal :

Sections claires pour le concept, le gameplay, les mécanismes, les caractères, les ressources et les tests.

Structure facile à suivre pour la planification et la documentation

Espace pour consigner les modifications, les commentaires et les révisions

Compatibilité avec les outils et les flux de travail courants pour les projets

Champs personnalisables pour adapter le modèle à différentes équipes et différents styles de jeu.

Fonctionnalités de collaboration en temps réel pour les équipes ou les studios

Des checklists et des échéanciers intégrés pour assurer un suivi complet du projet.

Les 12 meilleurs modèles de jeux vidéo

Le développement de jeux vidéo ne se limite plus à la gestion de fichiers et de tâches, il s'agit désormais de gérer l'intelligence. Mais lorsque les outils d'IA pour les documents, le chat, les notes et la planification sont tous hébergés dans des systèmes distincts, vous vous retrouvez avec ce que nous appelons une prolifération de l'IA: des informations déconnectées, des mises à jour dispersées et aucune source unique de vérité.

C'est là que l'environnement de travail convergent alimenté par l'IA de ClickUp change la donne. Il rassemble tout (tâches, documents, ressources, échéanciers et désormais l'IA) en un seul endroit qui comprend votre travail. Ainsi, vous ne travaillez pas seulement plus vite, vous travaillez aussi plus intelligemment.

Vous trouverez ci-dessous 12 modèles de développement de jeux conçus pour réduire les retouches, éliminer les angles morts et vous aider à commercialiser votre produit, que vous soyez en train d'esquisser votre premier mécanisme ou de planifier une sortie mondiale.

1. Modèle de document de conception de jeu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, documentez et gérez tous les éléments du jeu en un seul endroit grâce au modèle de document de conception de jeu ClickUp.

Lorsque vous êtes plongé dans la production, il est dangereusement facile d'oublier ce sur quoi l'équipe s'est réellement mise d'accord. Le modèle ClickUp Game Design Doc regroupe votre boucle principale, vos mécanismes, vos fonctionnalités et vos plans d'actifs dans un hub modifiable, afin que les décisions ne disparaissent pas en cours de sprint.

Conçu comme un modèle ClickUp Docs, il est destiné à couvrir les objectifs, les fonctionnalités, l'apprentissage du gameplay, les mécanismes et les ressources. Il permet également de créer un flux de travail plus large grâce à des fonctionnalités telles que les listes, les diagrammes de Gantt, la charge de travail, le Calendrier, etc. Il est également conçu pour faciliter le suivi grâce à l'édition collaborative, les automatisations, l'enregistrement d'écran et l'IA au sein de votre processus.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez les objectifs de développement afin que l'équipe puisse s'accorder sur ce que signifie « terminé ».

Définissez les fonctionnalités et les mécanismes afin que les décisions relatives à la portée du projet soient consignées dès le début.

Documentez les ressources afin que le travail artistique, audio et d'interface utilisateur ne soit pas repensé à plusieurs reprises.

Créez un flux de travail qui va au-delà du document à l'aide des vues Liste, Gantt, Charge de travail et Calendrier.

Suivez la progression grâce à l'édition collaborative, aux automatisations et à l'enregistrement d'écran, afin que les mises à jour restent visibles.

✨ Idéal pour : les développeurs indépendants, les utilisateurs de logiciels de conception de jeux, les étudiants et les studios qui souhaitent disposer d'un modèle de jeu vidéo unique pour documenter leurs décisions et suivre leur exécution au même endroit.

💡 Conseil de pro : un bon document de conception de jeu n'est utile que s'il reste à jour à mesure que vos mécanismes, vos niveaux et votre champ d'application évoluent. Rédigez, effectuez des modifications en cours sur les documents liés au jeu et accédez-y avec ClickUp Docs Utilisez ClickUp Docs comme « source de vérité » pour votre document. Ensuite, connectez-le directement au travail de production afin de ne pas avoir à copier des sections dans des tâches à chaque sprint. ClickUp Docs prend en charge les pages imbriquées, les tableaux, les intégrations et les modèles. Vous pouvez collaborer en temps réel et transformer du texte en tâches traçables directement à partir du document. Pour que votre équipe passe rapidement de l'idée à la réalisation : Rédigez votre document de conception de jeu dans ClickUp Docs , puis convertissez les paragraphes clés en tâches pour le combat, l'interface utilisateur, l'audio et la conception des niveaux. , puis convertissez les paragraphes clés en tâches pour le combat, l'interface utilisateur, l'audio et la conception des niveaux.

Esquissez les boucles principales, les flux de quêtes ou les cinématiques dans ClickUp Tableaux blancs , puis reliez les images aux tâches afin que le « pourquoi » reste lié au « quoi ».

Conservez une section « Modifications » dans le document et étiquetez les propriétaires lorsque les mécanismes changent afin que tout le monde soit informé. L'IA peut faciliter la rédaction de documents, qu'il s'agisse de guides d'utilisation, de procédures opérationnelles standard, de contrats juridiques ou de descriptions de produits.

📽️ Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment utiliser l'IA pour rédiger de la documentation à l'aide d'exemples concrets et de suggestions éprouvées.

2. Modèle ClickUp pour le suivi des bugs et des problèmes

Obtenir un modèle gratuit Suivez, attribuez et corrigez rapidement les bugs grâce à des mises à jour en temps réel à l'aide du modèle ClickUp Bug and Issue Tracking.

Une version parfaitement fonctionnelle peut tout de même sembler défectueuse lorsque des bugs sont signalés sur Discord, reproduits dans des messages et « suivis » dans les notes personnelles de quelqu'un. Le modèle de suivi des bugs et des problèmes de ClickUp fournit à votre équipe un journal partagé pour les problèmes, afin que rien ne disparaisse entre les tests et les corrections.

Il est conçu pour prendre en charge la création de rapports structurés, l'attribution des tâches, la hiérarchisation des priorités et le suivi des résolutions, afin que les équipes d'assurance qualité et de développement ne perdent pas de temps à réévaluer les mêmes problèmes. Vous pouvez conserver les étapes de reproduction, les captures d'écran, les journaux et les mises à jour de statut liés à l'enregistrement du problème afin que tout le monde puisse intervenir sans avoir à faire de suppositions.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Saisissez les rapports de bogues à l'aide de champs clairs pour la gravité, le propriétaire et la plateforme.

Attribuez les problèmes au bon coéquipier afin que les corrections ne restent pas en suspens.

Suivez le statut, de l'ouverture à la résolution, afin que l'équipe d'assurance qualité sache toujours ce qu'il faut retester.

Enregistrez les captures d'écran, les journaux et les étapes de reproduction dans le dossier du problème pour faciliter les transferts.

Regroupez les problèmes par fonctionnalité, niveau ou version afin que les schémas apparaissent plus rapidement.

✨ Idéal pour : les testeurs QA, les développeurs et les studios qui ont besoin d'un journal de bugs fiable qu'ils peuvent tenir à jour tout au long des différentes versions.

💡 Conseil de pro : associez ClickUp Agents à quelques automatisations ciblées afin que votre pipeline d'assurance qualité reste cohérent même lorsque l'équipe avance rapidement. Recevez facilement des mises à jour et des Messages grâce à des flux de travail préconfigurés avec ClickUp Agents Les agents ClickUp peuvent agir de manière autonome en fonction des instructions que vous leur donnez (y compris des options prédéfinies et un générateur sans code). Ils sont également parfaits pour les flux de travail répétitifs et chronophages, tels que le résumé des mises à jour dans un canal de direction ou la création de tâches à partir d'éléments d'action. Voici une installation pratique qui convient aux tests de jeux : Utilisez un agent ClickUp pour résumer l'activité quotidienne liée aux bugs (nouveaux problèmes critiques, blocages, ce qui a été résolu) et publiez une mise à jour claire sur votre canal de développement.

Utilisez des automatisations pour les étapes prévisibles telles que les règles d'attribution, les changements de statut et les rappels de retard à l'aide de déclencheurs et d'actions.

Si votre équipe conserve des artefacts dans d'autres outils, ClickUp Agents peut extraire le contexte des applications connectées (comme Google Drive ou GitHub) afin que les liens appropriés s'affichent avec le rapport de bogue.

3. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les tâches de développement et effectuez l'automatisation des flux de travail grâce au modèle de gestion des tâches ClickUp.

Si votre plan de développement reste dans votre tête, vous devrez le reconstruire à chaque fois qu'un élément déraille. Le modèle de gestion des tâches ClickUp vous aide à transformer votre travail en un plan concret que vous pouvez attribuer et réviser, que vous travailliez seul ou que vous coordonniez un petit studio.

Il s'agit d'une base flexible pour organiser les tâches par jalon, rôle ou fonctionnalité. Ce modèle est particulièrement efficace lorsque vous essayez de maintenir la production tout en effectuant le suivi des tests et de la préparation de la construction.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Divisez la production en tâches par fonctionnalité, niveau et jalon afin que la portée soit visible.

Attribuez des propriétaires et des dates afin que le travail ne soit pas interrompu lorsque les priorités changent.

Suivez les dépendances afin que les travaux « bloqués » soient clairement identifiés avant l'échéance.

Passez en revue les prochaines étapes dans des dispositions de type liste, Tableau ou Calendrier, en fonction du mode de fonctionnement de votre équipe.

Enregistrez votre progression en un seul endroit, afin que les mises à jour ne soient pas dispersées entre les chats et les documents.

✨ Idéal pour : les développeurs indépendants et les petits studios qui souhaitent disposer d'un seul endroit pour planifier leurs tâches, suivre leur progression et rester cohérents, du prototype au lancement.

🧠 Anecdote amusante : dans le domaine du génie logiciel, des études montrent que les développeurs introduisent 15 à 30 défauts pour 1 000 lignes de code, et que leur correction prend souvent plus de temps que l'écriture de la fonctionnalité initiale.

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions cruciales dispersées dans des chats, des e-mails et des feuilles de calcul. C'est là que ClickUp entre en jeu. Grâce à ses puissantes fonctionnalités de gestion des tâches, vous pouvez transformer instantanément vos discussions en actions. Créez des tâches directement à partir de messages instantanés, de commentaires, de documents ou même d'e-mails, le tout en un seul clic.

Voici le témoignage de l'un de nos clients !

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester en contact avec les autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Elle a été très utile à notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester en contact avec les autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Elle a été très utile à notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

4. Modèle de storyboard ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les scènes et peaufinez l'histoire de votre jeu de manière collaborative grâce au modèle de storyboard ClickUp.

Les jeux riches en histoire deviennent compliqués lorsque l'intrigue se trouve dans un document, la liste des cinématiques dans un tableur et les références visuelles dispersées dans différents dossiers. Le modèle de storyboard ClickUp vous aide à mapper les scènes et les séquences afin que le rythme narratif reste cohérent tout au long de vos itérations.

Il est utile pour planifier des cinématiques, des tutoriels, des quêtes ou même le flux de l'interface utilisateur. Ce modèle de storyboard est particulièrement utile lorsque plusieurs personnes doivent examiner la même scène dans son contexte et laisser des commentaires sans tout réécrire.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez les scènes et les séquences afin que la structure narrative reste claire.

Suivez les modifications par scène afin que les révisions n'effacent pas les décisions antérieures.

Recueillez des références par séquence afin que les équipes artistiques et narratives puissent examiner les mêmes informations.

Attribuez des propriétaires aux scènes afin que la rédaction, la voix off et la mise en œuvre restent coordonnées.

Conservez la visibilité des approbations afin d'éviter toute confusion liée à la « version finale ».

✨ Idéal pour : les concepteurs narratifs et les équipes créatives qui développent des jeux axés sur l'histoire avec de nombreuses scènes et révisions.

💡 Conseil de pro : la cohérence est la partie la plus difficile dans la création d'un jeu, en particulier lorsqu'il s'agit de documenter les commentaires en cours de production. ClickUp BrainGPT vous facilite la tâche grâce à la fonction Talk to Text, qui vous permet d'enregistrer vos notes de test, de résumer les mises à jour et de poser des questions telles que « Quel niveau présente le plus de bugs ? » sans perdre votre concentration. Utilisez votre voix pour dicter des notes, des résumés et des mises à jour avec la fonction Talk to Text de ClickUp BrainGPT Vous pouvez même effectuer des recherches sur GitHub, Google Drive et votre environnement de travail grâce à l'extension Chrome, choisir parmi plusieurs modèles d'IA (comme Claude ou ChatGPT) et faire confiance à la conception de ClickUp, qui privilégie la confidentialité, pour assurer la sécurité de votre propriété intellectuelle.

5. Modèle de document de brief créatif ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez clairement la vision, le ton et les objectifs du jeu grâce au modèle de document de brief créatif ClickUp.

Lorsque votre équipe n'est pas d'accord sur l'objectif du jeu, vous vous retrouvez avec un excellent travail qui ne s'harmonise pas. Le modèle de document créatif ClickUp vous aide à définir la vision dès le début, afin que l'art, l'écriture, la conception de l'expérience utilisateur (UX) et le développement tendent tous vers la même cible.

Ils fournissent un cadre structuré pour définir les objectifs, le public, le ton, les livrables clés et les contraintes, et sont faciles à mettre à jour au fur et à mesure de l'évolution du projet.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez les objectifs, le public cible et les techniques créatives afin que l'équipe se mette d'accord dès le début.

Enregistrez les contraintes telles que les plateformes cibles et la portée afin que les décisions restent réalistes.

Partagez un brief avec les parties prenantes afin que les commentaires soient basés sur le même flux de travail de gestion des documents

Reliez le brief aux tâches de production afin qu'il reste lié à l'exécution.

Conservez la visibilité des révisions afin que la « direction actuelle » ne soit jamais floue.

✨ Idéal pour : les studios et les équipes indépendantes qui ont besoin d'un brief concis pour harmoniser la direction créative avant le début de la production.

💡 Conseil de pro : une fois que votre brief créatif contient les éléments essentiels (objectifs, résultats souhaités, échéancier, budget), utilisez ClickUp Brain pour transformer ce document en un plan prêt à être mis en œuvre. Obtenez instantanément des résumés et des aperçus de haut niveau de vos documents avec ClickUp Brain Demandez à ClickUp Brain de résumer le brief en une « ligne directrice » à laquelle votre équipe pourra se référer, puis demandez-lui d'extraire les livrables et les contraintes dans une courte checklist qui facilitera le suivi de tout le processus. ClickUp Brain peut également résumer des documents en quelques secondes, ce qui est parfait pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde lorsque le brief évolue inévitablement en cours de production.

6. Modèle ClickUp Scrum et Sprint Planning

Obtenir un modèle gratuit Réalisez des sprints agiles et effectuez le suivi des cycles de développement grâce au modèle ClickUp Scrum et Sprint Planning.

Les délais de développement des jeux sont souvent dépassés lorsque la planification des sprints est vague, que le backlog n'est pas hiérarchisé et que les obstacles sont découverts trop tard. Le modèle ClickUp Scrum et Sprint Planning vous offre une structure de sprint reproductible qui vous permet de planifier les itérations, d'apporter des améliorations et de garder une visibilité sur le travail, du backlog à la finalisation.

Ils sont conçus pour organiser le travail en sprint et passer en revue ce qui s'est passé afin que l'équipe tire des leçons de chaque cycle au lieu de répéter les mêmes erreurs.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez les éléments en attente afin que la planification du sprint commence avec des priorités claires.

Suivez le travail par statut afin que la progression soit visible au quotidien.

Enregistrez les obstacles afin que le travail « bloqué » soit signalé rapidement.

Examinez les résultats des sprints afin d'améliorer la planification au fil des itérations.

Gardez les tâches de planification et de livraison des sprints ensemble afin que les transferts restent clairs.

✨ Idéal pour : les équipes de développement agiles et les producteurs qui recherchent un système de sprint prenant en charge les builds fréquents et les itérations structurées.

7. Modèle de checklist pour le plan de lancement d'un produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Coordonnez toutes les tâches liées au lancement, du teaser aux commentaires, grâce au modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp.

Un lancement peut être stressant lorsque les délais de livraison des bandes-annonces, les contrôles qualité, les ressources commerciales, les notes de mise à jour et les mises à jour de la communauté sont tous suivis à différents endroits. Le modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp fournit un échéancier et une checklist clairs, garantissant que chaque tâche de lancement est prise en compte et que la progression reste visible.

Ils sont conçus pour aider les équipes à s'aligner sur les échéanciers et les ressources, et pour permettre un suivi en temps réel de l'avancement des travaux afin que les parties prenantes sachent toujours où en sont les choses. Ils comprennent des statuts personnalisés tels que Terminé, À réviser, En cours, En attente et En suspens, ainsi que des champs personnalisés tels que Catégorie de tâche et Durée pour organiser le travail de lancement.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez un échéancier efficace pour les tâches liées au lancement afin que les délais soient clairs.

Organisez le travail préparatoire afin de ne rien oublier d'important avant la sortie.

Suivez la progression en temps réel afin que tout le monde puisse voir ce qui bloque.

Utilisez des statuts tels que « Achevé » et « À réviser » pour gérer les approbations.

Enregistrez la catégorie et la durée des tâches afin que le travail de lancement reste facile à analyser.

✨ Idéal pour : les studios indépendants et les éditeurs qui coordonnent le marketing, l'assurance qualité, l'installation de la boutique et le suivi après le lancement dans une seule checklist.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp AI Notetaker pour les appels de préparation au lancement et les débriefings des tests de jeu. Obtenez des transcriptions et des résumés détaillés de vos réunions grâce à ClickUp AI Notetaker Ils permettent de consigner les discussions, de résumer les décisions et de mettre en évidence les éléments à entreprendre afin que vous puissiez immédiatement convertir les « points à corriger avant la sortie » en tâches assignées.

8. Modèle de gestion des actifs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Coordonnez toutes les tâches liées au lancement, du teaser aux commentaires, grâce au modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp.

Les fichiers de jeu s'accumulent rapidement. Et si vous ne suivez pas ce qui est définitif, qui possède quoi ou où se trouvent les éléments, vous finirez par recréer des ressources que vous avez déjà créées. Le modèle de gestion des ressources ClickUp vous aide à organiser et à stocker les données relatives aux ressources, à suivre leur utilisation et à visualiser les échéanciers (notamment à l'aide de diagrammes de Gantt simples).

Bien qu'il soit conçu pour le suivi général des ressources, il s'adapte bien aux besoins de la production de jeux, tels que le suivi des packs artistiques, des bibliothèques audio, des licences, des appareils et des équipements. Il comprend des statuts personnalisés tels que Achevé, Fonctionnel, Achat, Réparation et Vente, ainsi que plusieurs vues (notamment un calendrier de réparation et des vues des coûts) qui vous permettent de suivre les mises à jour et les coûts au fil du temps.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez et stockez les données des ressources dans une base de données afin que les fichiers ne soient pas dispersés.

Suivez leur utilisation afin de savoir ce qui est actuel et ce qui est obsolète.

Visualisez les échéanciers à l'aide de diagrammes de Gantt simples pour le travail sur les ressources.

Suivez le statut des ressources à l'aide de libellés personnalisés, tels que « Fonctionnel » ou « En réparation ».

Utilisez plusieurs vues pour surveiller les réparations et les coûts en un seul endroit.

✨ Idéal pour : les équipes qui gèrent une bibliothèque croissante de ressources artistiques/audio, d'outils, de licences et d'équipements de production qui doivent rester organisés jusqu'à la sortie du jeu.

9. Modèle de plan marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, lancez et évaluez efficacement vos campagnes marketing grâce au modèle de plan marketing ClickUp.

Même un jeu solide peut sous-performer si les tâches marketing ne sont pas suivies et les résultats non analysés. Le modèle de plan marketing ClickUp vous aide à planifier et optimiser vos campagnes en un seul endroit. Il vous aide également à créer un espace pour définir des objectifs et diviser le travail en tâches réalisables qui peuvent ensuite être suivies avec ClickUp Tasks.

Ce modèle ClickUp comprend des statuts personnalisés tels que Annulé, Achevé, En cours, Besoin d'informations et Planifié, ainsi que des vues personnalisées telles que Résultats clés, Échéancier, Objectifs et Tableau de progression pour surveiller et suivre la progression.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Fixez des objectifs marketing réalisables afin que le plan reste mesurable.

Divisez la promotion en tâches afin que le travail de lancement ne reste pas « dans la tête de quelqu'un ».

Suivez la progression à l'aide d'indicateurs afin de pouvoir ajuster vos campagnes en fonction des résultats.

Utilisez plusieurs vues pour gérer les échéanciers et les résultats clés dans un seul plan.

Suivez votre travail grâce au suivi du temps, aux étiquettes et aux dépendances lorsque les campagnes se chevauchent.

✨ Idéal pour : les équipes et studios indépendants qui planifient leurs pages boutique, leur contenu social, leurs relations presse et leurs actualités communautaires parallèlement à l’échéancier de lancement.

🧠 Anecdote amusante : l'un des premiers et des plus célèbres easter eggs de jeux vidéo est apparu dans le jeu Adventure pour Atari 2600 en 1980, caché par le développeur Warren Robinett.

10. Modèle de script de jeu vidéo par Template.net

Lorsque les scripts des dialogues et des cinématiques sont dispersés dans différents fichiers, la rédaction devient plus difficile à réviser et encore plus difficile à mettre en œuvre. Le modèle de script de jeu vidéo de Template.net vous offre une disposition prête à l'emploi que vous pouvez modifier en ligne et partager avec vos collaborateurs, au lieu de devoir tout mettre en forme à partir de zéro.

Il prend également en charge un flux de travail de téléchargement en ligne pour les formats courants, notamment Microsoft Word, Google Docs et PDF. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous devez remettre des scripts à des scénaristes, des acteurs ou des partenaires de localisation utilisant différents outils.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Rédigez les dialogues et les cinématiques dans un fichier script structuré.

Veillez à ce que les lignes des caractères soient lisibles afin d'accélérer les révisions.

Partagez une version avec votre équipe sans avoir à copier-coller dans plusieurs documents.

Exportez vers des formats courants tels que Word, Google Docs et PDF pour les transferts.

Enregistrez le script final avec les tâches afin que la mise en œuvre reste en connexion.

✨ Idéal pour : les concepteurs narratifs et les développeurs indépendants qui recherchent un format de script épuré qu'ils peuvent modifier en ligne et exporter pour leurs collaborateurs.

11. Modèle de calendrier de tournage de jeu vidéo par Template.net

Les sessions d'enregistrement vocal et la capture des cinématiques peuvent être perturbées lorsque la disponibilité et le timing sont suivis dans des messages et en mémoire. Le modèle de calendrier de tournage de jeux vidéo de Template.net vous aide à planifier les sessions sous forme de calendrier afin que les jours de production restent organisés.

Comme les autres fichiers Template.net, il est conçu autour d'un flux de travail axé sur l'éditeur, avec des options d'exportation qui prennent en charge les formats de téléchargement courants. Cela s'avère utile lorsque votre planning doit être partagé au-delà de votre équipe principale.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez les sessions d'enregistrement vocal, de capture de mouvement ou de capture d'images avec des blocs horaires clairement définis.

Suivez les personnes nécessaires pour chaque session afin qu'aucun rôle ne soit oublié.

Gardez les plans de session visibles afin de faciliter la coordination des changements de dernière minute.

Partagez le calendrier sous forme de fichier à télécharger lorsque vos collaborateurs ont besoin d'un accès hors ligne.

Assurez-vous que la préparation de la production reste liée aux tâches de lancement afin que les dépendances soient visibles.

✨ Idéal pour : les studios et les équipes indépendantes qui coordonnent des contenus enregistrés tels que des voix off, des captures de mouvements et des cinématiques dans des délais limités.

12. Modèle de fiche de caractère par Genially

Via Genially

Les caractères deviennent incohérents lorsque la « version réelle » d'une histoire se trouve dans un document et que les références visuelles sont ailleurs. Le modèle de fiche de caractère de Genially vous offre une fiche de caractère structurée que vous pouvez partager afin que les scénaristes et les concepteurs travaillent à partir de la même source d'information.

Ce modèle Genially est conçu pour la création de contenu interactif et partageable, sans codage, ce qui peut être idéal pour les utilisateurs non techniciens.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Consignez les détails relatifs à l'identité des caractères dans une seule fiche afin que les scénaristes et les graphistes puissent s'aligner.

Consignez vos notes visuelles et de personnalité de manière cohérente afin que les révisions ne s'égarent pas.

Partagez une fiche de caractère par rôle afin que les grandes distributions restent organisées.

Présentez les feuilles dans un format facile à consulter en équipe.

Réutilisez la même structure pour tous les caractères non joueurs (PNJ) afin que votre documentation reste cohérente.

✨ Idéal pour : les concepteurs de jeux, les artistes et les éducateurs qui souhaitent disposer d'une fiche de caractère qu'ils peuvent partager et mettre à jour pour un casting toujours plus nombreux.

💡 Conseil de pro : si vous passez constamment d'un document à l'autre, d'une tâche à l'autre et d'une note à l'autre, utilisez ClickUp Brain pour résumer ce qui a changé. Ajoutez les commentaires des tests de jeu dans un document, demandez à ClickUp Brain d'extraire les principaux problèmes et faites-lui rédiger des tâches avec les propriétaires et les priorités afin que vos modèles restent à jour sans avoir à les copier-coller manuellement.

Pourquoi les équipes de développement de jeux ont-elles besoin d'un système de modèles ?

La création d'un jeu vidéo est un processus hautement collaboratif et multidisciplinaire. Sans un système structuré, il est facile de passer à côté de détails essentiels.

Voici pourquoi les modèles sont plus importants que jamais :

Itération rapide = chaos croissant : avec un nombre croissant de développeurs travaillant à un rythme effréné, la documentation et le suivi des tâches ne peuvent pas être à la traîne. Les modèles offrent à votre équipe un point de départ structuré à chaque fois.

La dispersion du travail est une réalité : lorsque votre document de conception se trouve dans une application, vos notes de sprint dans une autre et vos rapports de bogues dans un chat, la progression ralentit. Les modèles vous aident à consolider vos flux de travail et à réduire les efforts inutiles.

La mise à l'échelle est plus simple : les équipes indépendantes se transforment en studios. Plus tôt vous standardisez la manière dont les décisions, les ressources et les tâches de production sont enregistrées, plus il est facile de mettre à l'échelle de manière cohérente.

Que vous créiez votre premier jeu ou votre cinquantième, l'utilisation de modèles structurés vous aide à avancer plus rapidement sans perdre le fil.

Pourquoi ClickUp fonctionne si bien pour le développement de jeux vidéo

La plupart des équipes de développement dépassent les feuilles de calcul et les listes de tâches de base lorsqu'elles atteignent la phase bêta. C'est là que ClickUp vous donne un réel avantage.

Voici les paramètres qui le distinguent pour le développement de jeux :

Environnement de travail tout-en-un : stockez vos documents, storyboards, journaux de bogues, ressources, plans de sprint et briefs créatifs. Finis les passages d'onglet en onglet et la surcharge d'outils.

Personnalisation intégrée : utilisez utilisez les champs personnalisés , les vues et les automatisations ClickUp pour adapter ClickUp à votre genre, à la taille de votre équipe et à votre flux de travail.

Visibilité en temps réel : les tableaux de bord et les vues Gantt de ClickUp vous aident au suivi de tout, de la production aux cycles d'assurance qualité, le tout en un seul endroit.

ClickUp Brain: bénéficiez de l'aide de l'IA pour rédiger des documents de conception, résumer les commentaires, transformer les décisions en tâches et effectuer des recherches dans différents outils, même à l'aide de votre voix. bénéficiez de l'aide de l'IA pour rédiger des documents de conception, résumer les commentaires, transformer les décisions en tâches et effectuer des recherches dans différents outils, même à l'aide de votre voix.

Voici ce qu'un critique de G2 avait à dire :

ClickUp a changé la donne pour notre agence de marketing créatif. Je l'utilise tous les jours ! Il nous aide à rester organisés dans toutes nos tâches et tous nos projets, et la vue Charge de travail combinée aux estimations de durée facilite la gestion de la capacité de notre équipe. Nous apprécions particulièrement le fait que tout soit personnalisable, ce qui nous permet vraiment d'adapter la plateforme à notre flux de travail. C'est également un excellent outil pour collaborer et suivre la progression de plusieurs projets à la fois.

ClickUp a changé la donne pour notre agence de marketing créatif. Je l'utilise tous les jours ! Il nous aide à rester organisés dans toutes nos tâches et tous nos projets, et la vue Charge de travail combinée aux estimations de durée facilite la gestion de la capacité de notre équipe. Nous apprécions particulièrement le fait que tout soit personnalisable, ce qui nous permet vraiment d'adapter la plateforme à notre flux de travail. C'est également un excellent outil pour collaborer et suivre la progression de plusieurs projets à la fois.

Si votre équipe utilise déjà des outils tels que GitHub, Drive, Unity ou Figma, ClickUp s'intègre également à ceux-ci, permettant ainsi de maintenir la connexion de l'écosystème, de l'idée au lancement.

Tout grand jeu vidéo commence par un plan et un bon modèle.

La plupart des équipes de développement de jeux vidéo commencent avec un système disparate. Une équipe peut avoir un brief créatif dans un document, des notes sur les mécanismes dans un autre et des mises à jour sur la production cachées dans des discussions en ligne.

Après quelques itérations, il devient plus difficile de se souvenir de ce qui a changé. C'est ce qu'on appelle la prolifération du travail, qui ralentit discrètement tout, des décisions de conception à la validation par l'assurance qualité.

Les modèles gratuits vous offrent un moyen plus clair de planifier et de créer. Vous pouvez documenter votre vision dès le début et garder tout le monde sur la même longueur d'onde à mesure que le jeu évolue. Au moment de la sortie, la checklist de lancement et le plan marketing vous aident au suivi de chaque étape afin que le travail de lancement ne se transforme pas en une course de dernière minute.

ClickUp offre à ces modèles un véritable foyer.

Vous pouvez conserver vos documents, tâches, ressources et validations dans un seul environnement de travail, puis utiliser les fonctionnalités d'IA de ClickUp pour réduire les tâches fastidieuses à mesure que le projet prend de l'ampleur.

Prêt à travailler plus efficacement ? Inscrivez-vous à ClickUp et accédez à des modèles personnalisables et à une collaboration en temps réel.

Foire aux questions

Un modèle de document de conception de jeu vous aide à planifier votre jeu. Il couvre des éléments tels que les mécanismes, les caractères, les niveaux et l'histoire. Les modèles vous offrent une disposition prête à l'emploi afin que vous n'oubliiez pas les éléments clés de votre jeu pendant sa création.

Oui. Les développeurs indépendants gèrent souvent tout eux-mêmes, de la conception au marketing. Les modèles vous aident à organiser vos idées, à suivre votre progression et à gagner du temps en vous donnant une longueur d'avance dans la planification.

Il doit comporter des sections pour votre concept, vos systèmes de jeu, vos caractères, vos ressources et vos notes de test. Un bon modèle permet également le suivi des modifications, facilite le travail d'équipe et s'intègre aux outils que vous utilisez déjà.

Utilisez un modèle de suivi des bogues pour consigner les problèmes avec des détails tels que la plateforme, la gravité et des captures d'écran. Cela permet de regrouper tous les problèmes au même endroit et aide les équipes à corriger les bogues plus rapidement et sans confusion.

Oui. De nombreux modèles sont flexibles. Par exemple, un jeu RPG peut nécessiter des sections pour les quêtes et les arbres de compétences, tandis qu'un jeu de plateforme peut nécessiter des détails sur le timing et la disposition des niveaux.

ClickUp vous permet de conserver tous vos documents, tâches, bugs et sprints liés au jeu au même endroit. Ses modèles vous aident à planifier, suivre et gérer chaque étape du développement de votre jeu, que vous soyez un développeur indépendant ou que vous fassiez partie d'une équipe.