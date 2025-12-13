Comment partager vos objectifs trimestriels avec votre responsable

Partager vos objectifs trimestriels avec votre responsable ne se résume pas à cocher une case.

C'est ainsi que vous resterez aligné, obtiendrez l'assistance dont vous avez besoin et établirez un bilan qui facilitera grandement les évaluations de performance.

Dans cet article, nous vous guiderons dans la préparation de vos objectifs, leur présentation en toute confiance et la maintenance de votre élan tout au long du trimestre.

Pourquoi il est important de partager vos objectifs trimestriels avec votre responsable

Partager vos objectifs trimestriels avec votre responsable est le moyen le plus sûr d'obtenir l'assistance dont vous avez besoin pour réussir.

En communiquant de manière proactive vos ambitions, vous instaurez un climat de confiance et vous vous positionnez comme quelqu'un qui prend véritablement en main son développement professionnel. Ce simple acte de communication montre que vous comprenez comment vos contributions individuelles s'inscrivent dans une perspective plus large.

En partageant vos objectifs dès le départ, vous créez une compréhension commune dès le premier jour.

Le fait de consigner cette discussion par écrit facilite grandement les évaluations de performance futures. Au lieu d'essayer de vous souvenir de tout ce que vous avez accompli, vous disposerez d'un historique clair et documenté de vos contributions et de votre progression tout au long de l'année.

Contrairement à l'évaluation semestrielle des performances, par exemple, les évaluations trimestrielles permettent de suivre de manière cohérente la progression réalisée sur des périodes définies de manière uniforme, avec des objectifs relativement plus courts. Cela permet de jeter des bases solides pour les discussions sur votre évolution de carrière et vos opportunités futures.

⭐ Modèle présenté Le modèle de définition d'objectifs individuels de ClickUp vous offre un moyen clair et structuré de transformer vos objectifs personnels en un plan que vous pouvez suivre et partager en toute confiance avec votre responsable. Vous pouvez utiliser le cadre SMART et les champs personnalisés pour définir précisément ce que vous visez, diviser vos objectifs en étapes gérables et planifier l'effort nécessaire. BrainGPT vous aide à affiner votre langage afin que vos objectifs soient clairs et professionnels, et les vues du modèle permettent de montrer facilement comment chaque objectif est lié à votre croissance ou à l'impact de votre équipe. Au moment de faire le point, vous pouvez partager votre progression, vos mises à jour et vos jalons directement depuis ClickUp, créant ainsi un dialogue transparent et continu avec votre responsable qui vous permet de rester alignés tout au long du trimestre. Obtenir un modèle gratuit Saisissez et partagez vos objectifs trimestriels à l'aide du modèle de définition d'objectifs individuels de ClickUp.

Comment préparer vos objectifs trimestriels avant la discussion

Une discussion productive sur le partage des objectifs commence bien avant que vous n'entriez dans la salle de réunion.

Une préparation minutieuse montre à votre responsable que vous respectez son temps et que vous vous engagez à atteindre vos objectifs. Passons en revue les étapes essentielles.

Alignez vos objectifs sur ceux de votre équipe et de votre entreprise.

Pour que vos objectifs trimestriels aient vraiment du sens, ils doivent être en lien avec ce que le reste de votre équipe et l'entreprise tentent d'accomplir.

Avant de commencer à rédiger vos propres objectifs, prenez le temps d'examiner les OKR (objectifs et résultats clés) de votre entreprise, les initiatives stratégiques de votre service ou toute autre priorité de haut niveau.

Lorsque vos objectifs soutiennent directement ces objectifs plus larges, il est beaucoup plus facile pour votre responsable d'en percevoir la valeur et de les défendre.

Cet alignement montre que vous ne vous concentrez pas uniquement sur vos propres tâches, mais que vous vous efforcez également d'obtenir des résultats commerciaux significatifs. Une approche SMART pour la définition des objectifs peut vous aider dans ce domaine.

Donnez la priorité à vos objectifs les plus percutants.

Il est tentant de dresser une longue liste de tout ce que vous souhaitez accomplir, mais il est plus efficace de privilégier la qualité à la quantité. Efforcez-vous de présenter vos trois à cinq principaux objectifs pour le trimestre.

Pour déterminer quels sont les objectifs les plus efficaces, posez-vous quelques questions clés :

❗️Impact commercial : cet objectif contribue-t-il directement à la réussite de l'équipe ou de l'entreprise ? Demandez-vous s'il permettra de générer des revenus, d'améliorer l'efficacité ou d'accroître la satisfaction des clients.

❗️Faisabilité : pouvez-vous réellement atteindre cet objectif en un trimestre, compte tenu de vos autres responsabilités ? Il vaut mieux atteindre quelques objectifs significatifs que d'échouer sur plusieurs.

❗️Potentiel de croissance : cet objectif vous permet-il de développer vos compétences de manière à faire progresser votre carrière ? Recherchez les opportunités qui vous poussent à sortir de votre zone de confort.

❗️Visibilité : l'achevement de cet objectif sera-t-il remarqué et valorisé par les principales parties prenantes, notamment votre responsable et d'autres dirigeants ? Un travail très visible peut ouvrir la voie à de nouvelles opportunités.

📮ClickUp Insight : Vous pensez que votre liste de tâches fonctionne ? Détrompez-vous. Notre sondage montre que 76 % des professionnels utilisent leur propre système de hiérarchisation pour la gestion des tâches. Cependant, des recherches récentes confirment que 65 % des travailleurs ont tendance à se concentrer sur les tâches faciles plutôt que sur celles à forte valeur ajoutée, sans hiérarchisation efficace. Les priorités de tâches de ClickUp transforment la façon dont vous visualisez et abordez les projets complexes, en mettant facilement en évidence les tâches critiques. Grâce aux flux de travail alimentés par l'IA et aux indicateurs de priorité personnalisés de ClickUp, vous saurez toujours par quoi commencer.

Documentez vos objectifs à l'aide d'indicateurs clairs.

Les objectifs vagues sont difficiles à suivre et encore plus difficiles à célébrer.

Pour éviter toute confusion, veillez à ce que chaque objectif que vous présentez soit précis et mesurable. Cela signifie que vous devez définir ce que signifie « terminé » à l'aide de résultats clés ou d'indicateurs de réussite clairs, afin que votre responsable et vous-même puissiez suivre objectivement votre progression.

Voici comment transformer un objectif vague en un objectif bien documenté :

Améliorez la satisfaction client Augmenter les scores des sondages de satisfaction client de 85 % à 90 % d'ici la fin du trimestre. Acquérez de nouvelles compétences Achevez la certification Google Analytics avancée et appliquez vos connaissances à notre rapport marketing du troisième trimestre. Soyez plus productif Réduisez de 15 % le temps moyen de résolution des tickets d'assistance en effectuant l'automatisation de deux processus manuels.

Guide étape par étape pour le partage de vos objectifs trimestriels avec votre responsable

Une fois que vous avez terminé votre travail de préparation, il est temps d'entamer la discussion.

La manière dont vous présentez vos objectifs est tout aussi importante que les objectifs eux-mêmes. Voici un cadre simple que vous pouvez utiliser pour toute discussion visant au partage de vos objectifs. ✨

Planifiez une réunion dédiée à la définition des objectifs.

N'essayez pas de caser cette discussion importante dans les cinq dernières minutes de votre entretien individuel régulier. Réservez une réunion séparée et dédiée pour discuter de vos objectifs trimestriels. Cela montre à votre responsable que vous prenez ce processus au sérieux et vous garantit à tous les deux suffisamment de temps pour une discussion approfondie.

Organisez tous les détails de vos réunions et trouvez facilement un créneau qui vous convient à tous les deux grâce au Calendrier de ClickUp. Cette fonctionnalité vous permet de planifier, programmer et gérer votre temps de manière visuelle. Vous pouvez même joindre votre document de planification des objectifs directement à l'invitation à la réunion afin que tout soit relié.

Envoyez vos objectifs documentés à votre responsable (via ClickUp Docs ) au moins un jour à l'avance afin qu'il puisse les lire. Cela lui laissera le temps d'examiner vos réflexions et de se préparer à la réunion en formulant des commentaires pertinents.

Présentez vos objectifs en les replaçant dans leur contexte et en expliquant leur raison d'être.

Lorsque vous présentez vos objectifs, ne vous contentez pas de les lire sur une liste. Placez chacun d'entre eux dans son contexte afin d'aider votre responsable à comprendre votre raisonnement. Pour chaque objectif, soyez prêt à expliquer ce que vous souhaitez faire, pourquoi c'est important et comment vous mesurerez votre réussite.

Suivez cette structure simple pour rendre votre présentation claire et convaincante :

L'objectif : énoncer le résultat spécifique que vous souhaitez atteindre.

La raison : expliquez en quoi cet objectif contribue aux objectifs plus larges de l'équipe ou de l'entreprise.

La méthode : décrivez brièvement votre approche et les jalons clés.

La mesure : décrivez les indicateurs spécifiques que vous utiliserez pour suivre la réussite.

En réalité, les discussions sur la définition des objectifs peuvent prendre plusieurs détours et nécessiter plusieurs discussions avant d'aboutir à des objectifs solides. Et vous risquez de perdre certaines de ces notes en participant activement à la discussion. C'est là qu'un outil de prise de notes intégré peut faire toute la différence.

L'outil AI Notetaker de ClickUp facilite la saisie et la mise en œuvre des discussions relatives à la définition des objectifs. Il enregistre automatiquement les points clés de votre discussion, extrait les décisions et les prochaines étapes, puis transforme ces informations en tâches de suivi que vous pouvez attribuer immédiatement.

Au lieu d'essayer de vous souvenir de ce dont vous avez convenu avec votre responsable, tout est clairement résumé et prêt à être intégré à vos objectifs, ce qui vous permet de garder vos plans clairs, précis et de progresser. Découvrez le flux de travail en action ci-dessous ! 👇🏼

Demandez des commentaires et ajustez si nécessaire.

N'oubliez pas que le partage de vos objectifs est une discussion, pas un monologue.

L'avis de votre responsable est extrêmement précieux, car il a souvent une vision plus large des priorités de l'équipe et de l'entreprise. Soyez ouvert à ses commentaires et prêt à faire des ajustements.

Posez des questions ouvertes pour encourager une discussion collaborative. Vous pouvez demander : « Qu'est-ce qui rendrait cet objectif encore plus efficace ? » ou « Y a-t-il d'autres priorités que je devrais prendre en compte ? ». Cela montre que vous êtes un joueur d'équipe qui apprécie la collaboration. Votre responsable peut avoir des informations sur les projets à venir ou les changements stratégiques qui pourraient influencer vos objectifs.

Conservez tous vos précieux commentaires au même endroit en les saisissant directement là où se trouve votre travail à l'aide de ClickUp Comments. Assurez-vous de donner suite à tous les changements convenus en attribuant des commentaires comme éléments à mener dans ClickUp.

Capturez vos idées sans les mains grâce aux Clips audio et vidéo intégrés dans ClickUp et attribuez-les à vous-même ou à votre responsable afin que les commentaires restent traçables.

📮 ClickUp Insight : 69 % des employés affirment que les évaluations les aident à clarifier leurs objectifs, mais 22 % déclarent que les évaluations ne sont liées à aucune priorité spécifique ! Cela représente beaucoup d'occasions manquées pour une croissance ciblée et une harmonisation. Alors, comment vous assurer que chaque évaluation est exploitable ? Avec les tâches ClickUp ! Reliez directement les commentaires à des objectifs mesurables, décomposez-les en jalons et associez chacune d'elles aux tâches ou projets sur lesquels vous travaillez. Finies les promesses vagues, place à une feuille de route claire et concrète pour vos prochaines étapes.

Exemples d'objectifs trimestriels à partager avec votre responsable

Besoin d'inspiration ? Voici quelques exemples d'objectifs trimestriels bien structurés que vous pouvez adapter à votre propre rôle.

Remarquez que chacun d'entre eux est spécifique, mesurable et aligné sur les besoins potentiels de l'entreprise.

Catégorie Exemple d'objectif trimestriel Résultats mesurables Développement des compétences Achevez une certification en gestion de projet (par exemple, PMP) et appliquez le cadre au prochain lancement de produit. Améliorez la ponctualité des livraisons de 10 %. Amélioration des processus Identifiez et documentez les trois principaux goulots d'étranglement dans le processus de révision du contenu et mettez en place un flux de travail rationalisé. Réduisez les cycles d'évaluation de 5 à 3 jours. Réalisation du projet Diriger le développement du nouveau portail d'intégration des clients et le lancer d'ici la fin du trimestre. Atteindre un taux de satisfaction des utilisateurs ≥ 8/10 Collaboration interfonctionnelle Organisez une réunion hebdomadaire avec l'équipe commerciale afin de synchroniser vos mises à jour relatives au marketing produit. Augmenter l'utilisation des nouveaux supports de 20 %. Impact sur les clients Créez cinq nouveaux articles dans le centre d'aide pour répondre aux questions courantes. Réduisez de 15 % les tickets d'assistance à haute priorité. Efficacité Migrez tout le suivi des projets de l'équipe vers un environnement de travail unifié et formez les membres de l'équipe. Réduisez le temps de changement de contexte de 25 %. Données et rapports Créez un tableau de bord mensuel pour les campagnes marketing. Améliorez la précision et la rapidité des rapports de 30 %. Leadership Encadrez deux membres juniors de votre équipe à l'aide d'un plan de développement structuré. Offrez à chacun l'assistance nécessaire pour atteindre un jalon important en matière de compétences. Innovation Menez une expérience pilote avec un outil d'IA pour automatiser les tâches répétitives de documentation. Réduisez le temps consacré à la documentation manuelle de 20 %. Alignement des parties prenantes Organisez un atelier de planification trimestrielle avec les équipes produit, conception et ingénierie. Présentez une feuille de route harmonisée avec une propriété claire pour tous les jalons importants.

Que faire après le partage de vos objectifs ?

La réunion de définition des objectifs n'est qu'un début.

Pour éviter que vos objectifs ne tombent dans l'oubli, vous devez maintenir votre élan en considérant la communication et le suivi comme faisant partie intégrante du travail lui-même, et non comme une réflexion après coup.

Lorsque le flux de mises à jour est régulier, vous créez un sentiment d'orientation commun, éliminez toute ambiguïté et évitez que vos objectifs ne dérivent vers ce territoire nébuleux où l'on se dit « Je pensais que nous étions d'accord sur... » 👀

Le trimestre devient plus facile à gérer car la progression est visible, les attentes restent alignées et les corrections de cap sont effectuées tôt, plutôt que dans la précipitation de la dernière semaine.

Voici ce qu'il faut faire après votre réunion :

Consignez par écrit ce dont vous avez convenu.

Revenez à votre document d'objectifs et mettez-le à jour en y indiquant précisément les termes, les changements et les attentes sur lesquels vous vous êtes mis d'accord. Notez les cibles, les ajustements de portée, les dépendances et toute nouvelle mesure de réussite. Cela transforme votre réunion en une source unique et fiable d'informations, et non en un test de mémoire. Cela donne également à votre responsable l'assurance que vous travaillez tous à partir du même plan d'action.

Remarque : Si vous utilisez ClickUp, vous disposez déjà de ce cadre sous la forme d'un document ClickUp structuré, compilé par ClickUp AI Notetaker.

Consignez les notes de réunion, les résumés et les éléments à prendre en compte à l'aide de l'outil ClickUp AI Notetaker.

Définissez une fréquence de vérification

Convenez de la fréquence et de la forme des mises à jour sur la progression. Les mises à jour hebdomadaires conviennent bien aux projets qui évoluent rapidement, tandis que les mises à jour bihebdomadaires ou asynchrones peuvent suffire pour les initiatives à plus long terme.

Définissez également le format : une brève note écrite, une mise à jour du tableau de bord ou un bref résumé lors de votre entretien individuel. Ce rythme permet d'obtenir une visibilité prévisible, ce qui réduit le besoin de vérifications ponctuelles du statut.

Suivez la progression de manière visible

Conservez vos objectifs dans un espace partagé où vous et votre responsable pouvez afficher en temps réel les changements de statut, les jalons, les obstacles et le contexte.

La visibilité élimine les frictions : vous n'aurez plus besoin de réexpliquer les décisions passées, votre responsable n'aura plus besoin de rechercher les dernières informations et vous pourrez tous deux vous référer à la même source lorsque vous discuterez des progrès réalisés. C'est également là qu'une IA contextuelle peut faire toute la différence.

Par exemple, vous pouvez demander à BrainGPT ce dont vous avez discuté lors de la dernière réunion de définition des objectifs trimestriels et il fera immédiatement ressortir les informations pertinentes de la transcription, ce qui facilitera la comparaison entre les objectifs et les performances réelles.

Ne perdez plus jamais le suivi d'une discussion. BrainGPT est là pour vous aider !

Comment ClickUp vous aide au suivi et au partage de vos objectifs trimestriels

Éliminez le cycle sans fin des allers-retours entre les feuilles de calcul, les documents et les applications de chat en regroupant tout dans l'environnement de travail convergent basé sur l'IA de ClickUp.

Il s'agit d'une plateforme unifiée où les projets, les documents, les discussions et les analyses cohabitent, alimentée par une IA contextuelle qui comprend votre travail et vous aide à le faire avancer.

1. Commencez à définir vos objectifs dans ClickUp Documents.

Commencez par créer un document. C'est l'endroit le plus simple pour noter vos idées, esquisser les thèmes du trimestre et mettre vos pensées sur papier sans vous engager dans quoi que ce soit de formel pour l'instant.

Par exemple, vous pourriez vous dire : « Je devrais améliorer l'intégration... peut-être mieux l'aligner avec l'équipe commerciale ? » Docs vous permet d'explorer ces idées avant de vous préoccuper des nombres et des dates d'échéance.

Ou peut-être disposez-vous déjà de ce résumé fourni par l'assistant de prise de notes IA, comme indiqué ci-dessus.

2. Utilisez ClickUp BrainGPT dans ClickUp Docs pour rationaliser tout.

Une fois que vous avez une ébauche, faites appel à BrainGPT pour affiner la formulation. Il peut suggérer des formulations plus claires, proposer des cibles mesurables et clarifier tout ce qui est vague ou ambigu.

Cette mention générique « optimiser les rapports » devient soudainement « lancer un flux de travail de reporting hebdomadaire qui réduit le temps de préparation manuelle de 30 % ». C'est beaucoup plus clair et beaucoup plus facile à suivre.

Faites appel à l'IA pour vous aider à peaufiner et affiner vos objectifs.

3. Partagez le document avec votre responsable afin de finaliser les objectifs ensemble.

Invitez maintenant votre responsable à rejoindre le document. Il pourra commenter directement le texte, signaler toute information manquante et aider à confirmer ce que devrait être la réussite. Tous les échanges sont conservés au même endroit.

Au lieu d'échanger des versions par e-mail, votre responsable peut simplement ajouter un commentaire attribué à côté de l'objectif en disant « Ajoutons un jalon ici », et vous êtes instantanément alignés.

4. Transformez chaque objectif finalisé en tâche et ajoutez une structure à l'aide de champs personnalisés.

Une fois la formulation finalisée, convertissez chaque objectif en une tâche ClickUp. Ajoutez des personnes assignées, des dates d'échéance, des priorités, des sous-tâches et des champs personnalisés pour les indicateurs et les jalons afin que l'objectif devienne réalisable.

Votre déclaration soigneusement rédigée devient un véritable plan : une tâche avec des indicateurs spécifiques à atteindre, un échéancier clair à suivre et des étapes suivantes bien définies.

Utilisez les champs personnalisés pour saisir toutes vos informations clés et ajoutez des notes via les commentaires dans les tâches.

5. Conservez la pièce jointe afin que tout le contexte reste connecté.

Liez le document original à chaque tâche afin de ne jamais perdre de vue l'historique de l'objectif, les décisions, les commentaires et le raisonnement. Tout cela accompagne le travail.

Lors d'une synchronisation en milieu de trimestre, vous ouvrez la tâche et le document s'affiche immédiatement, vous expliquant le « pourquoi » de chaque détail.

Décidez de la fréquence à laquelle vous ferez le point sur chaque objectif : une brève mise à jour hebdomadaire, un examen bimensuel de l'état d'avancement ou une note asynchrone. Utilisez les commentaires, les statuts et les checklists pour faire avancer les choses.

Par exemple, votre responsable sait qu'il peut s'attendre à recevoir des mises à jour tous les jeudis, et vous n'avez pas à vous démener pour vous souvenir de ce qui s'est passé ; tout est consigné dans la tâche, avec des résumés intégrés générés par l'IA.

Obtenez des résumés instantanés de vos tâches, discussions, documents et plus encore.

Au fur et à mesure que le trimestre avance, continuez à mettre à jour vos tâches : modifiez les statuts, consignez les obstacles, mettez à jour les indicateurs et marquez les jalons achevés. Lorsque votre responsable vous demande comment les choses avancent, il vous suffit d'ouvrir la tâche pour avoir une vue d'ensemble.

Vous ne souhaitez pas le faire manuellement ? Laissez un agent ClickUp se charger de ce flux de travail de bout en bout. Il peut rassembler des informations, créer des rapports et les partager dans des canaux ou directement avec votre responsable. Découvrez comment. 👇🏼

7. Créez un tableau de bord une fois que votre système est pleinement opérationnel.

Une fois vos tâches et champs personnalisés renseignés, créez un tableau de bord sans code dans ClickUp qui permet de visualiser tout : progression, charge de travail, obstacles, échéances.

Cela vous donne un aperçu en temps réel. Au lieu de rédiger un document de statut hebdomadaire, vous renvoyez votre responsable vers le tableau de bord. Celui-ci présente un aperçu complet et prêt à l'emploi.

Les tableaux de bord ClickUp sont dotés de résumés intégrés qui vous aident à comprendre plus rapidement vos données.

8. Utilisez l'ensemble du système pour optimiser les entretiens individuels et les évaluations.

Au moment où vous arrivez à vos entretiens individuels ou à votre évaluation trimestrielle, tout est déjà enregistré.

Les décisions, les progrès, les obstacles, les victoires, tout y est. La discussion passe alors de l'explication à la planification. Au lieu de vous efforcer de créer une présentation PowerPoint pour votre évaluation, vous arrivez avec votre environnement de travail ouvert. Le trimestre est déjà documenté.

Vous pouvez désormais utiliser les cartes IA pour obtenir ces résumés en un coup d'œil ou afficher les détails avec BrainGPT !

Lorsque tout est connecté dans un seul environnement de travail, vous restez en phase avec votre responsable et gagnez du temps en réduisant le besoin de réunions constantes pour faire le point. Vos objectifs, vos tâches et vos discussions sont tous à portée de main, quand vous en avez besoin.

💟 Bonus : Brain MAX est votre assistant de bureau alimenté par l'IA qui vous permet de créer et de partager sans effort vos objectifs trimestriels avec votre responsable. Grâce à une intégration approfondie de vos tâches, documents et Calendrier, Brain MAX vous aide à organiser vos objectifs, à les décomposer en étapes réalisables et à fixer des échéanciers réalistes. Vous pouvez utiliser la fonction de reconnaissance vocale pour rapidement réfléchir à des idées ou définir vos objectifs, et Brain MAX vous aidera à les affiner, à hiérarchiser les résultats clés et à générer des résumés clairs. Brain MAX peut même suggérer des indicateurs de performance clés mesurables, signaler les obstacles potentiels et mettre en forme vos objectifs dans un document ou une présentation soignés. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez facilement partager vos objectifs avec votre responsable par e-mail, discussion en ligne ou environnement de travail partagé, garantissant ainsi l'alignement et la transparence chaque trimestre.

Suivez vos objectifs avec ClickUp

Le partage de vos objectifs trimestriels avec votre responsable est une discussion continue. Elle porte sur ce qui est important au quotidien, vos priorités et la manière dont votre travail s'inscrit dans une perspective plus large.

Lorsque vous abordez ce processus avec clarté, en fixant des objectifs réfléchis, en communiquant régulièrement et en utilisant un système qui garantit la visibilité de tout, vous permettez à votre responsable d’offrir une assistance plus facile et vous pouvez vous-même rester concentré beaucoup plus facilement.

ClickUp vous offre la structure nécessaire pour faciliter cet alignement. Vous capturez des idées, les affinez grâce à l'IA, collaborez sur la formulation, les transformez en tâches réalisables et suivez la progression de manière transparente à chaque étape.

Prêt à rendre votre prochaine discussion sur le partage des objectifs la plus productive jamais ? Essayez ClickUp et découvrez comment il facilite l'ensemble du processus.

Foire aux questions

Les OKR sont un cadre spécifique de définition d'objectifs avec des objectifs qualitatifs et des résultats clés mesurables, tandis que les objectifs trimestriels peuvent suivre n'importe quel format. Considérez les OKR comme un moyen structuré de définir vos objectifs chaque trimestre.

Essayez de fournir de brèves mises à jour toutes les une à deux semaines, soit lors de vos entretiens individuels réguliers, soit de manière asynchrone via une plateforme partagée. Cela permet à votre responsable de rester informé sans ajouter de réunions inutiles à son Calendrier.

Posez des questions clarificatrices pour comprendre leur point de vue et leurs préoccupations, puis collaborez pour trouver un terrain d'entente. Les meilleurs objectifs sont ceux qui s'alignent sur les priorités de l'équipe tout en soutenant votre évolution de carrière personnelle.