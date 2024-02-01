Comment demander un retour d'information et des évaluations pour améliorer ses compétences ?

Il vous faut plus que du dévouement et du travail pour obtenir la promotion ou l'augmentation tant attendue.

Avez-vous sous-estimé le pouvoir du retour d'information et des critiques sincères ? Il n'est jamais trop tard. Vous êtes au bon endroit. L'apprentissage continu est la clé pour rester pertinent, et savoir comment rechercher, traiter et appliquer le retour d'information est une compétence.

Voyons comment demander un retour d'information à votre supérieur hiérarchique pour votre développement personnel et professionnel.

Restez avec nous pour découvrir de nouveaux outils que vous pouvez utiliser sur votre lieu de travail pour recevoir un feed-back constructif constructif sur vos performances professionnelles d'améliorer votre travail et de développer un état d'esprit de croissance pour débloquer tout votre potentiel.

L'importance du retour d'information dans la croissance professionnelle

Le retour d'information constructif est le moteur de la croissance professionnelle. Il provient d'une source honnête et vous aidera à identifier vos forces, vos faiblesses et vos points faibles, ce qui vous poussera à devenir la meilleure version de vous-même.

N'oubliez pas que le retour d'information est un cadeau et non une menace. Il ne s'agit pas d'une attaque personnelle contre votre ego, mais d'une occasion en or d'apprendre, de réfléchir, d'accepter et d'agir. Le retour d'information aide à prendre conscience de soi et à fixer des objectifs d'amélioration continue et de réussite.

Considérez-le comme une feuille de route pour l'amélioration, la maîtrise et l'évitement des pièges. Vous en comprendrez la valeur en l'abordant avec un esprit ouvert et une volonté d'apprendre.

Avantages de demander un retour d'information

Demander un retour d'information peut mettre mal à l'aise, mais c'est essentiel pour la réussite professionnelle. Comme le dit le proverbe, "la vraie croissance se fait au-delà de votre zone de confort". Exploitez le pouvoir du retour d'information pour mener votre carrière vers la réussite.

Voici quelques avantages à recevoir un retour d'information et des évaluations qui vous motiveront à demander un retour d'information à votre supérieur.

Identification des angles morts: Le feedback fournit des indications précieuses qui vous aident à reconnaître et à rectifier les angles morts. Il est essentiel de s'attaquer aux faiblesses cachées pour améliorer vos capacités

Une meilleure connaissance de soi: Le retour d'information fournit des informations cruciales sur la façon dont les autres vous perçoivent. Cette meilleure compréhension de vous-même favorise la connaissance de soi, ce qui vous permet d'améliorer vos interactions personnelles et professionnelles

Confiance et motivation accrues: Le feedback positif valide vos efforts et renforce votre confiance et votre motivation. Cette confiance retrouvée peut nourrir votre ambition de faire de grandes choses au travail

Démonstration d'initiative et de validation: Le fait de demander un retour d'information montre que vous vous consacrez à votre développement personnel et professionnel. Cela indique une volonté d'apprendre, de s'adapter et de repousser les limites, des qualités très appréciées dans n'importe quelle profession

Alignement des objectifs: Le retour d'information de votre supérieur peut vous aider à aligner vos objectifs personnels sur les objectifs de l'organisation. Cela permet de s'assurer que vos efforts contribuent à l'ensemble de la situation

Cultiver un état d'esprit de croissance: La recherche active de feedback développe un état d'esprit de croissance, c'est-à-dire la conviction que vos capacités, votre intelligence et votre travail acharné font la différence

Maintenant que vous savez pourquoi vous devez demander un retour d'information, voyons comment le faire correctement.

À faire pour tirer le meilleur parti d'une discussion sur le retour d'information ? Dans ce cas, vous devez vous rappeler que demander un retour d'information nécessite une approche pleine de tact.

Vous devez faire preuve d'ouverture d'esprit et être prêt à recevoir des conseils pour améliorer vos compétences. C'est comme se regarder dans un miroir - c'est essentiel pour l'auto-réflexion et la croissance.

Voici quelques étapes pour vous aider à demander un retour d'information, y compris les outils qui vous aideront, vous et votre équipe, à vous développer sur le plan personnel et professionnel.

1. Vérifier la disponibilité

Collaborez, partagez, liez des ressources et demandez des commentaires, le tout en temps réel avec ClickUp Chat

Assurez-vous que votre manager est dans le bon état d'esprit pour partager un feedback constructif. Vous ne voulez pas qu'il soit préoccupé par ses tâches ou tracassé par son retard à une autre réunion.

Il est préférable de planifier une discussion bien à l'avance. Vérifiez les disponibilités de votre manager sur son Calendrier, puis reconfirmez le créneau horaire avec lui afin d'éviter les situations désagréables ou inutiles.

Vous pouvez également utiliser ClickUp Discuter pour leur envoyer un message en temps réel et leur demander quand ils seraient disponibles pour une discussion sur le retour d'information.

Pour que les choses restent privées, créez une vue de discussion personnalisée pour des équipes et des projets spécifiques et recevez des notifications instantanées lorsque votre manager vous répond.

Avec ClickUp Chat, discuter en temps réel, @mentionner les membres de l'équipe et même assigner des tâches est possible !

2. Planifier une réunion

Organisez vos projets et gérez vos échéanciers grâce à l'affichage du calendrier de ClickUp

Si les e-mails, les discussions et les sondages en ligne peuvent être des outils précieux pour votre évaluation des performances, il y a quelque chose d'irremplaçable dans la connexion humaine et la communication nuancée lors des sessions de feedback en face à face.

Une fois que vous savez quel est le bon moment pour parler à vos managers, vous pouvez programmer des réunions vidéo avec Intégrations ClickUp comme Microsoft Teams, Zoom, Calendly ou Slack.

Ces intégrations informeront instantanément vos managers de l'heure et de la date de la réunion et l'incluront dans leurs calendriers.

Grâce à la fonctionnalité de glisser-déposer, vous pouvez également utiliser l'affichage du calendrier ClickUp pour planifier des réunions avec vos managers.

Astuce : Vous pouvez démarrer une réunion depuis ClickUp en utilisant le bouton Zoom meeting ou la commande /zoom /Slash !

3. Préparer les questions et prendre des notes sur le feedback

Prenez des notes de réunion, notez des idées et préparez des questions avec le bloc-notes ClickUp

Prêt pour votre session de feedback programmée ?

Préparez-vous et tirez le meilleur parti de votre temps.

Notez toutes les questions nécessaires pour votre tour de table. Évitez les invitations à répondre par oui ou par non. Posez plutôt des questions ouvertes comme "Qu'avez-vous trouvé de plus percutant dans ma présentation ?" ou "Avez-vous des suggestions pour mon prochain projet ou l'amélioration de mes compétences en communication ?"

Avec ClickUp Bloc-notes clickUp Notepad vous permet de noter rapidement les éléments clés de la discussion. Vous pouvez également ajouter vos idées à vos notes pour commencer à travailler sur le retour d'information dès le départ. Vous pouvez facilement organiser vos notes et les convertir en tâches exploitables afin de créer une hiérarchie visuelle des étapes à franchir pour améliorer vos performances.

Après le cycle de feedback, n'oubliez pas de remercier vos managers et de leur témoigner votre reconnaissance pour le temps et les efforts qu'ils ont consacrés à l'amélioration de vos performances le fournisseur, prestataire .

4. Tirez les leçons de votre retour d'expérience

Créez des liens partageables et gérez les permissions avec ClickUp Docs

Une fois que vous avez eu la possibilité de traiter le retour d'information, prenez le temps d'y réfléchir. Réfléchissez aux questions suivantes : "Qu'est-ce que cela signifie pour moi ?", "Quels sont mes points forts et mes points faibles ?", "Quels sont les domaines que je dois m'efforcer d'améliorer ?" et "Y a-t-il quelque chose que je dois améliorer dans mon travail ?" style de travail ?"

Utiliser Documents ClickUp pour compiler le retour d'information en un seul endroit et même l'insérer dans vos flux de travail lorsque c'est nécessaire. Gérez l'accès en demandant un retour d'information uniquement aux auteurs concernés. Même si vous partagez ces documents sur le chat, seules des personnes spécifiques peuvent les ouvrir, et l'accès reste ainsi privé.

Il s'agit d'un outil formidable pour collaborer avec votre équipe . Pour améliorer la situation et éviter toute confusion, utilisez Détection de la collaboration ClickUp . Il vous permet de savoir instantanément quand les tâches et les commentaires sont traités, ce qui permet un retour d'information immédiat et exploitable.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-53.gif Objectifs ClickUp /$$img/

Suivez votre progression en créant des objectifs pour votre équipe et pour vous-même avec ClickUp Objectifs Utiliser les Objectifs ClickUp pour prendre des mesures en fonction des commentaires que vous avez reçus. Créez et hiérarchiser des objectifs concrets pour aborder les domaines mentionnés par votre manager. Il peut s'agir de suivre une formation, de lire un livre ou simplement d'être plus attentif à votre style de communication.

Après donner un retour d'information lors de l'évaluation des performances , les managers d'équipe peuvent créer des Statuts de tâches ClickUp personnalisés pour libeller le statut du retour d'information de l'employé - terminé, en attente et en cours. Cela permet d'assurer un cycle de retour d'information transparent et sans accroc. Champs personnalisés ClickUp peuvent également être libellés et distinguer différents domaines de feedback comme le style de communication, les KPI, l'attitude, etc.

5. Suivez votre progression

Personnalisez et affichez tous vos commentaires en un seul endroit avec le modèle de commentaires des employés de ClickUp

Faites savoir à votre supérieur que vous prenez ses commentaires au sérieux et que vous travaillez à vous améliorer. Cela lui montre que vous êtes validé pour votre développement professionnel.

N'oubliez pas que l'utilisation du retour d'information comme base pour initier un changement positif est un voyage, et non une destination. Ne vous attendez pas à devenir parfait du jour au lendemain. L'apprentissage et l'évolution demandent du temps et des efforts. Soyez patient avec vous-même et continuez à travailler pour atteindre vos objectifs .

Avec Modèle de rétroaction des employés de ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez collecter et afficher tous vos commentaires, suggestions et idées en un seul endroit. Ce modèle vous aidera à suivre votre progression et à améliorer vos performances.

Identifiez les tendances et les faiblesses au sein de votre équipe ou de votre organisation grâce au modèle de rapport de gestion de ClickUp

En outre, permettez à vos responsables d'envoyer des mises à jour quotidiennes, de mettre en évidence les problèmes et de vous faire part de leurs commentaires en un seul endroit grâce à l'outil de gestion de l'information de l'entreprise Modèle de rapport de gestion ClickUp . Les responsables peuvent également utiliser ce modèle pour aider tout le monde à rester sur la même page pour suivre les performances et résumer les résultats.

Personnalisez et affichez tous vos commentaires en un seul endroit avec le modèle de commentaires des employés de ClickUp'

Si vous cherchez un modèle simple qui permette à votre prestataire d'évaluer et de fournir un retour d'information, le modèle Modèle d'évaluation des performances ClickUp est fait pour vous. Ce modèle aidera votre supérieur à évaluer vos forces et vos faiblesses, à vous fournir un feed-back effacé et à fixer vos paramètres d'amélioration.

L'utilisation efficace du retour d'information favorise votre développement personnel et professionnel et, en fin de compte, rend vos efforts plus efficaces. Les discussions liées au retour d'information conduisent également à l'analyse des processus l'analyse des processus permet d'améliorer l'efficacité de l'organisation.

Voyons comment vous pouvez utiliser le retour d'information pour améliorer vos performances et obtenir des résultats positifs.

Soyez ouvert au retour d'information: Considérez le retour d'information comme une occasion d'apprendre et de progresser. Soyez ouvert aux critiques constructives

Considérez le retour d'information comme une occasion d'apprendre et de progresser. Soyez ouvert aux critiques constructives Demandez un retour d'information à plusieurs sources: Recueillez le retour d'information de vos supérieurs et de vos collègues dans votre réseau professionnel. Combinez différents points de vue pour obtenir une compréhension globale

Recueillez le retour d'information de vos supérieurs et de vos collègues dans votre réseau professionnel. Combinez différents points de vue pour obtenir une compréhension globale Agissez sur le retour d'information: Apportez des changements et des améliorations pratiques sur la base de votre retour d'information. Prenez des mesures concrètes pour traiter les points à améliorer

Apportez des changements et des améliorations pratiques sur la base de votre retour d'information. Prenez des mesures concrètes pour traiter les points à améliorer Réfléchir et apprendre: Réfléchissez constamment au retour d'information que vous avez reçu et améliorez vos performances

Convertir la discussion sur le feedback en action avec ClickUp

Demander un retour d'information n'est pas un signe de faiblesse ; cela indique un état d'esprit orienté vers la croissance.

Lorsque vous vous ouvrez à la critique constructive, vous découvrez vos points forts, vous travaillez sur vos faiblesses et vous accélérez votre développement professionnel.

Utilisez les outils ClickUp et les modèles de formulaires de retour d'information pour transformer les discussions sur le retour d'information en étapes réalisables qui génèrent des résultats pour vous et votre organisation. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et gratuitement !

FAQ communes

1. **Pourquoi est-il important de demander un retour d'information au travail ?

Demander un retour d'information au travail, c'est comme ouvrir un coffre au trésor d'opportunités de croissance et de développement. C'est un catalyseur qui permet d'accélérer l'apprentissage, de renforcer la confiance en soi, d'améliorer la connaissance de soi, de consolider les relations et de contribuer à un environnement de travail plus innovant et plus collaboratif.

**2. Comment puis-je demander efficacement un retour d'information à mes collègues ?

Demander un retour d'information à ses collègues peut sembler intimidant, mais c'est une aventure qui vaut la peine d'être entreprise. Voici comment naviguer efficacement dans ce processus :

Soyez clair et précis sur ce sur quoi vous avez besoin d'un retour d'information

Choisissez le bon moment et le bon endroit pour aborder vos collègues

Posez des questions ouvertes qui encouragent un retour d'information honnête et constructif

Soyez ouvert et réceptif au retour d'information que vous recevez

Remerciez vos collègues pour leur contribution et utilisez-la pour apporter des améliorations

**3. Comment puis-je me préparer à recevoir un retour d'information au travail ?

Se préparer à recevoir un retour d'information au travail revient à préparer les paramètres d'une expérience d'apprentissage puissante. Voici comment vous préparer à ce processus et en tirer le meilleur parti :