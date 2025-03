Comment faire face à un patron qui fait du micromanagement ?

Nous plaisantons tous sur le fait que nos patrons sont parfois difficiles, mais attendez d'avoir fait l'expérience du style de leadership d'un patron qui fait de la microgestion.

Imaginez une méfiance constante, une autonomie nulle et les autres membres de votre équipe qui surveillent constamment derrière leur dos parce qu'ils ont peur de faire des erreurs.

Le micromanagement agit comme un poison lent dans la culture du lieu de travail et va à l'encontre d'un environnement de travail productif.

Le micromanagement est le signe d'un manager qui n'est pas en phase avec son équipe.

Amy Edmondson, professeur à la Harvard Business School

Il existe toutefois des moyens de faire face à un patron micro-manager (qui n'impliquent pas de quitter l'entreprise). Dans cet article, nous allons dissiper une partie de ces inquiétudes en abordant la question difficile de savoir comment faire face à un patron microgestionnaire grâce à des compétences en gestion et à des discussions productives.

Tout d'abord, prenez une grande respiration avant de commencer.

Qu'est-ce que le micromanagement ?

Presque trois travailleurs sur quatre affirment que la microgestion est le principal signal d'alarme sur le lieu de travail. Et près de la moitié d'entre eux - 46 % pour être exact - quitteraient leur emploi pour cette raison.

Alors, quel est exactement ce tueur d'emplois qui se cache dans les couloirs des bureaux ?

Nous utilisons fréquemment le terme "micromanagement", mais il s'agit en réalité d'un style de management particulier et souvent douloureux.

Le micromanagement implique une supervision et un contrôle excessifs, ainsi qu'un manque général de confiance. Il s'agit d'un mode de comportement dans lequel les managers limitent la prise de décision et surveillent constamment les processus de travail des employés en s'impliquant de manière excessive, ce qui ne laisse aucune autonomie à l'employé.

Alors, comment faire pour repérer ces tendances au micromanagement ? Voici quelques exemples quelques signes classiques :

Ils veulent être mis en copie conforme sur chaque e-mail. C'est vrai, il est pratiquement votre ombre numérique

Ils regardent toujours par-dessus votre épaule - au sens propre comme au sens figuré - et surveillent chacun de vos mouvements

Les mises à jour ne suffisent jamais. Ils ont besoin de connaître le statut des tâches toutes les cinq minutes, et ne leur parlez même pas des "petites choses" ; ils vous demanderont des détails sur chacune d'entre elles

Les patrons qui pratiquent le micromanagement aiment contrôler et ne laissent souvent aucune place à la prise de décision indépendante. À vrai dire, on peut avoir l'impression qu'il ne se contente pas de vouloir que le travail soit terminé, mais qu'il veut qu'il soit fait à sa façon, à chaque étape.

Voici un exemple concret : Dans une entreprise de Article de la BBC alison, une ingénieure en logiciel de 24 ans de Bristol, au Royaume-Uni, a partagé ses déboires en matière de microgestion : "Si elle voit que mon statut Slack est passé à "absent", je sais que dans les 30 minutes qui suivent, il y aura un e-mail pour me demander où en est mon projet."

Identifier les signes d'un patron qui fait du micromanagement

Le micromanagement peut dérouter les employés et les employeurs car il part souvent d'une bonne intention, même si ce n'est pas le cas. Selon le Harvard Business Review les cadres supérieurs font de la microgestion pour se sentir plus en connexion avec les employés de niveau inférieur.

Si cette raison peut sembler inoffensive, elle est rarement ressentie comme telle par ceux qui la reçoivent.

Alors, comment faire pour repérer un micromanager en action ? Voici sept signes révélateurs :

Perdre de vue la situation dans son ensemble : Les micro-managers sont souvent pris dans des détails mineurs, ce qui les empêche de se concentrer sur les objectifs globaux

: Les micro-managers sont souvent pris dans des détails mineurs, ce qui les empêche de se concentrer sur les objectifs globaux L'approbation est requise à chaque étape : Les micromanagers lâchent rarement le contrôle, exigeant des employés qu'ils signent les moindres décisions, ce qui peut rapidement ébranler la confiance

: Les micromanagers lâchent rarement le contrôle, exigeant des employés qu'ils signent les moindres décisions, ce qui peut rapidement ébranler la confiance Besoin constant de mises à jour : Le besoin de mises à jour permanentes peut amener les employés à passer plus de temps à faire des rapports qu'à travailler, ce qui alimente un sentiment de méfiance

: Le besoin de mises à jour permanentes peut amener les employés à passer plus de temps à faire des rapports qu'à travailler, ce qui alimente un sentiment de méfiance Difficultés à déléguer des tâches : Les micro-managers hésitent à déléguer des responsabilités, ce qui amène les employés à se demander si on leur fait confiance pour faire leur travail

: Les micro-managers hésitent à déléguer des responsabilités, ce qui amène les employés à se demander si on leur fait confiance pour faire leur travail Besoin d'être impliqué dans toutes les discussions : Les micromanagers veulent être mis en copie de tous les e-mails, ce qui témoigne de la peur d'être mis à l'écart et d'un besoin de contrôler tous les détails

: Les micromanagers veulent être mis en copie de tous les e-mails, ce qui témoigne de la peur d'être mis à l'écart et d'un besoin de contrôler tous les détails Surcharger les instructions de détails : Les tâches simples deviennent trop complexes car les micromanagers essaient de contrôler chaque petit détail, ce qui laisse les employés confus et trop dépendants

: Les tâches simples deviennent trop complexes car les micromanagers essaient de contrôler chaque petit détail, ce qui laisse les employés confus et trop dépendants La conviction qu'ils sont les seuls à pouvoir faire les choses correctement : Les micro-managers pensent souvent que personne d'autre n'est capable, exigeant des membres de l'équipe qu'ils vérifient chaque décision, aussi petite soit-elle

🔍 Did You Know? (Le saviez-vous ?) Selon la recherche les personnes travaillant dans des entreprises où la confiance est élevée ont une vie professionnelle nettement meilleure que celles qui travaillent dans des entreprises où la confiance est faible. Ils déclarent 74 % de stress en moins, 106 % d'énergie en plus au travail et 50 % de productivité en plus. En outre, ils prennent 13 % de congés de maladie en moins, sont 76 % plus engagés et se sentent 29 % plus satisfaits de leur vie en général.

L'impact du micromanagement sur les employés

Comment les travailleurs à distance peuvent-ils faire face à cette surveillance incessante ? (Certains peuvent recourir à des solutions créatives, comme l'utilisation de souris qui s'agitent pour garder leur statut actif même lorsqu'ils se sont éloignés de l'entreprise.

C'est un jeu du chat et de la souris qui montre à quel point le micromanagement peut être préjudiciable.

Voici dix façons dont le micromanagement affecte les employés :

1. Les employés perdent leur motivation

Le micromanagement a vite fait de saper la motivation des employés.

Par exemple, Lisa, spécialiste en marketing, aimait faire des brainstormings pour trouver des idées créatives. Mais lorsque son patron a commencé à lui dicter ses moindres gestes, elle a cessé de faire des efforts supplémentaires. Elle pensait que s'en tenir à la routine était le seul moyen d'éviter un examen plus approfondi. Au fil du temps, ce contrôle permanent l'a amenée à remettre en question ses capacités et à se demander si son rôle lui convenait.

2. Les travailleurs sont moins engagés

Si nous avons appris quelque chose de notre dernier exemple, c'est que l'engagement consiste à se sentir absorbé par son travail. Le micromanagement tue ce sentiment.

Au lieu de se concentrer sur leurs tâches, les employés commencent à faire face à des instructions constantes et à des questions intrusives. Certains se déconnectent mentalement, tandis que d'autres deviennent anxieux ou frustrés. Quoi qu'il en soit, leur engagement diminue, tout comme leur intérêt pour le travail.

3. L'initiative est reléguée au second plan

De nombreux managers attendent de leurs employés qu'ils prennent des initiatives, mais ne parviennent pas à créer un environnement d'assistance. Lorsque quelqu'un vous souffle dans le cou, prendre des initiatives semble inutile. Pourquoi s'en préoccuper si vos idées sont susceptibles d'être rejetées ?

Les salariés cessent de suggérer de nouvelles approches, sachant que leur patron les ignorera de toute façon.

4. La confiance s'érode

Une microgestion constante est le signe d'un manque de confiance.

Un représentant commercial, Teams, a observé que la surveillance constante de son patron rendait son équipe méfiante. Peu à peu, les membres de l'équipe ont commencé à garder des choses pour eux, réticents à partager leurs idées ou à collaborer, car ils s'attendaient à ce que le manager passe outre leur avis. Cette atmosphère de suspicion a mis à mal les liens entre les membres de l'équipe et créé un climat d'incertitude.

5. Le compte devient un problème

Le fait est que les employés ont besoin de se sentir en sécurité pour admettre leurs erreurs. Or, le micromanagement leur donne l'impression d'être toujours suspectés. Résultat : ils cachent leurs erreurs au lieu d'en tirer des leçons.

Cela peut conduire à des jeux de blâme, où les employés pointent du doigt au lieu de s'engager. Le lieu de travail devient une compétition de "qui peut éviter le blâme" au lieu d'être un environnement productif.

6. Le travail d'équipe en prend un coup

Le micromanagement ne nuit pas seulement aux individus, mais à l'équipe tout entière.

Ben, développeur de logiciels, a remarqué que son équipe avait commencé à travailler de manière isolée. En raison de la surveillance constante du manager, personne ne voulait collaborer sur les projets. Ce contrôle excessif a créé des tensions, donnant au travail d'équipe l'impression d'être un fardeau plutôt qu'une force. Résultat : la productivité s'en ressentait et le moral de l'équipe chutait considérablement.

7. Les relations avec les employés s'aggravent

Comme on peut s'y attendre, la microgestion crée un environnement hostile et des tensions entre collègues. Le travail d'équipe s'en ressent et le moral baisse. Cela conduit à des relations tendues et à une atmosphère de travail toxique. Selon BetterUp , les employés ayant un faible sentiment d'appartenance subissent 77 % de stress et 109 % d'épuisement professionnel de plus que leurs pairs.

8. Les conflits interpersonnels augmentent

Les conflits sur le lieu de travail coûtent des milliards aux entreprises chaque année. Les micro-managers, sans le savoir (ou en le sachant !), attisent l'insatisfaction, la frustration et les tensions.

Lorsque les employés se sentent constamment sous pression, des problèmes mineurs peuvent dégénérer en conflits majeurs. Le micromanagement jette de l'huile sur le feu, en faisant paraître les petits problèmes plus importants. Il en résulte une augmentation constante des conflits interpersonnels.

9. Les travailleurs hésitent à s'exprimer

Les employés qui se sentent surcontrôlés hésitent à s'exprimer et à signaler les problèmes potentiels.

Prenons l'exemple d'une équipe de développement de logiciels qui travaille sur un projet important pour un client clé. Au départ, l'équipe avait des idées et des idées précieuses pour améliorer le produit. Cependant, leur responsable a commencé à microgérer chaque détail, du cadre de codage aux choix mineurs de conception de l'interface.

Les membres de l'équipe ont rapidement compris que toute suggestion sortant du cadre du forfait établi par le manager était rejetée, si bien qu'ils ont cessé d'exprimer leurs préoccupations.

Résultat : un problème de fonction essentiel n'a pas été résolu. Plusieurs membres de l'équipe l'avaient remarqué dès le début, mais n'en avaient pas parlé, pensant que le manager ne serait pas réceptif.

Lorsque le problème a été découvert, sa résolution a nécessité des travaux de reprise coûteux et a entraîné des dépassements de délais, ce qui a frustré à la fois le client et l'équipe.

10. Baisse de la créativité et de l'innovation

Sans liberté, la créativité souffre. Les entreprises ont besoin d'idées nouvelles pour rester compétitives, mais la microgestion réduit ce potentiel à néant. Les employés qui ne se sentent pas valorisés ne feront pas l'effort d'innover. Au lieu de cela, ils s'en tiendront au statu quo, et les entreprises passeront à côté d'un potentiel de croissance.

À vrai dire, le micromanagement fait plus de mal que de bien. Ce style de gestion est loin d'être "productif" et se rapproche davantage d'une prophétie auto-réalisatrice de stress et d'insatisfaction.

Le micromanagement rend la vie au travail amère, et personne ne le mérite. Mais avant de forfaiter votre fuite, il y a encore de l'espoir ! Vous pourriez être en mesure de fixer certains paramètres et de voir si le message résonne avec votre patron. ClickUp dispose d'outils intéressants qui peuvent rendre les choses un peu moins intenses.

Conseil 1 : Instaurer la confiance par la transparence

Face à un patron qui pratique la microgestion, la visibilité de votre progression compte beaucoup.

Le suivi de la progression des tâches ClickUp vous permet de les mettre à jour en temps réel, sans vérifications constantes. En utilisant l'outil Modèle de suivi de projet ClickUp vous pouvez créer un projet clair, disposition visuelle claire de toutes vos tâches de vos tâches, de leurs dates d'échéance et de leur progression.

Télécharger ce modèle : Modèle de suivi de projet par ClickUp

De plus, les membres de l'équipe peuvent forfaiter leurs tâches les uns à côté des autres, ce qui favorise la collaboration et aide tout le monde à rester aligné. Votre patron peut voir ce qui se passe en un coup d'œil, ce qui réduit le besoin constant de vous demander des mises à jour.

Tableau de bord ClickUp

Avec le Tableau de bord ClickUp avec le tableau de bord ClickUp, vous pouvez créer un rapport complet indiquant le statut du projet et les produits à livrer, les responsabilités de l'équipe et l'affectation des ressources.

En suivant les indicateurs clés de performance (ICP) tels que le taux d'achvévement des tâches, les échéanciers et le nombre d'heures de travail, vous pouvez créer un rapport complet sur l'état d'avancement du projet et les livrables la distribution et la gestion de la charge de travail vous pouvez donner à votre patron une image achevée de la progression du projet, en un seul endroit.

ajoutez, modifiez et gérez facilement les indicateurs de performance clés à l'aide du ClickUp Dashboard

Le plus beau ? Les tableaux de bord ClickUp sont hautement personnalisables. Vous pouvez concevoir une disposition qui présente les données critiques sous forme de diagrammes, de graphiques ou de toute autre visualisation qui fonctionne le mieux pour votre projet. Cela permet non seulement de les tenir informés, mais aussi de passer moins de temps à expliquer et plus de temps à faire les choses terminées.

obtenez un aperçu complet des statuts des projets et des tâches restantes pour votre équipe ou votre département en utilisant les tableaux de bord ClickUp_

ClickUp Tâches

Pour un environnement de travail vraiment transparent, Tâches ClickUp offre un moyen puissant de créer des flux de travail complexes avec tous les détails contextuels.

Avec la suite de gestion de projet de ClickUp, vous pouvez assigner des tâches à un ou plusieurs assignés, ajouter des commentaires, et même configurer des champs personnalisés pour des calculs spécifiques. Cette installation est idéale pour fournir à votre équipe le bon mélange d'assistance aux tâches et de prise de décision indépendante. Vous pouvez également ajouter des dates d'échéance et personnaliser les notifications pour aider tout le monde à rester sur la bonne voie.

Assigner des tâches à plusieurs membres de l'équipe, déléguer des commentaires et créer des calculs personnalisés

ClickUp Chat Afficher

Ensuite, il y a ClickUp Affiche de discussion clickUp Chat View est un outil qui vous permet d'avoir des discussions en temps réel au sein de la plateforme. Utilisez-le pour partager des mises à jour, clarifier des tâches ou discuter de préoccupations, le tout sans avoir besoin d'une réunion séparée ou de fils d'e-mails interminables.

En utilisant les @mentions et en attribuant des commentaires directement dans la discussion, vous pouvez faire en sorte que tout le monde reste concentré et que les éléments d'action soient traités dans les plus brefs délais, instructions à l'appui.

marquez les membres de l'équipe et attribuez des commentaires pour que la discussion reste ciblée et conduise à l'action_

💡 Conseil pro: Essayez de combiner le suivi du temps avec vos mises à jour de l'affichage du chat. Cela permet à votre patron de voir où va le temps et vous aide à garder les discussions pertinentes et efficaces. De cette façon, tout le monde reste dans la boucle avec un minimum de perturbation du travail réel.

Conseil 2 : Définir des paramètres clairs dès le départ

Lorsqu'on a affaire à un patron qui a besoin d'être constamment informé, il est essentiel de fixer des paramètres dès le départ afin de réduire les interruptions de type "Comment ça va ?". ClickUp propose une série d'outils qui peuvent vous aider à faire cela.

Calendrier ClickUp Calendrier de ClickUp est parfait pour planifier des contrôles réguliers, des mises à jour et des jalons clés. En planifiant une réunion de progression ou une mise à jour hebdomadaire, vous établissez un rythme prévisible qui permet à votre patron de rester au courant sans demandes surprises de mises à jour

De plus, vous pouvez partager l'affichage du Calendrier avec votre patron afin qu'il sache exactement quand il doit s'attendre à des mises à jour, réduisant ainsi la probabilité de demandes aléatoires.

restez organisé et au courant de vos tâches en les faisant glisser et en les déposant sur la vue du Calendrier de ClickUp_

En attendant, Automatisation du ClickUp vous décharge des tâches répétitives, comme l'envoi de rappels, la mise à jour des statuts ou le passage des tâches à l'étape suivante.

Grâce à l'automatisation, vous pouvez mettre en place des déclencheurs pour avertir votre patron lorsque certains jalons sont atteints ou même lorsque des tâches spécifiques sont achevées. Par exemple, vous pouvez automatiser l'envoi d'une notification à votre patron lorsqu'une tâche est marquée comme "Terminé", ce qui lui permet d'être informé sans avoir à envoyer d'e-mails ou de messages supplémentaires.

Lire aussi: Comment éviter le micromanagement sur le lieu de travail /$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/automations.jpg Automatisations ClickUp : le patron qui fait du micromanagement /$$img/

ajoutez automatiquement des assignés et des observateurs aux nouvelles tâches, réduisant ainsi les erreurs et permettant à votre équipe de rester alignée

💡 Pro Tip: Utilisez l'Automatisation pour assigner automatiquement des tâches au fur et à mesure de leur progression à travers différentes étapes. Cela vous aide à rester organisé et à tenir tout le monde (y compris votre patron) informé de tout changement en temps réel.

Marquez ou accédez à n'importe quelle tâche ou sous-tâche de votre projet en utilisant ClickUp Tasks

Conseil 3 : Demandez un retour d'information et répondez aux préoccupations

Montrer que vous accordez de la valeur à l'avis de votre patron peut contribuer à l'établissement d'une meilleure relation de travail. Documents ClickUp et Commentaires ClickUp facilitent le suivi du suivi et montrent à votre patron que vous êtes sur la même page.

Par exemple, vous pouvez créer un document partagé pour un projet dans lequel les participants peuvent laisser des commentaires et vous pouvez y répondre directement. Tout est ainsi organisé et vous ne risquez pas d'oublier ce qui a été discuté. De plus, si vous avez besoin de vous référer à leurs commentaires, ils sont tous là, au même endroit.

Créer des documents de qualité professionnelle avec ClickUp Docs, qui offre de nombreuses options de mise en forme et des commandes slash qui permettent de gagner du temps

💡 Conseil de pro: Utilisez les commentaires sur des tâches spécifiques pour que les commentaires restent liés au bon endroit. De cette façon, vous pouvez faire des mises à jour ou des changements au fur et à mesure, montrant que vous êtes à l'écoute et que vous gardez les choses sur la bonne voie.

gardez le feedback organisé et pertinent en utilisant les commentaires sur des tâches spécifiques dans ClickUp_

Conseil 4 : Créer des limites pour un travail ciblé

Avec un patron qui fait de la microgestion, il est facile d'avoir l'impression d'être constamment sous surveillance.

Cependant, le Suivi du temps ClickUp la fonctionnalité de suivi du temps vous permet de fixer des paramètres en indiquant la durée des tâches.

Imaginez que votre patron vous interrompe constamment pour vous demander où vous en êtes. En suivant votre temps, vous pouvez lui montrer comment se déroule votre journée, ce qui peut l'aider à comprendre que vous êtes concentré et productif. Cela montre également que vous tirez le meilleur parti de vos heures de travail, ce qui l'incitera peut-être à réduire un peu les interruptions.

Rappel amical: Vous ne pouvez pas changer votre patron ou son style de gestion ; c'est hors de votre contrôle. Ce que vous pouvez faire, c'est gérer votre temps et votre énergie de manière saine.

suivez la charge de travail et la productivité de votre équipe à l'aide de ClickUp Time Tracking_

Être productif sous l'autorité d'un micro-manager peut s'avérer lourd et épuisant. Cela dit, ce n'est pas impossible. Voici deux stratégies que vous pouvez appliquer pour tirer le meilleur parti de vos heures de travail :

Hiérarchiser efficacement les tâches

Lorsque votre patron plane, il est plus important que jamais de déterminer quelles tâches nécessitent une attention immédiate et lesquelles peuvent attendre.

Commencez par identifier les tâches les plus importantes pour les objectifs de votre service. En alignant votre travail sur ces priorités, vous resterez productif et montrerez à votre patron que vous êtes en phase avec les objectifs généraux de l'équipe. Cela peut grandement contribuer à réduire leur besoin de vérification constante.

En prime, le fait de hiérarchiser les tâches vous donne un sentiment de contrôle. Elle vous aide à vous concentrer sur l'essentiel et vous permet d'expliquer plus facilement vos choix à votre supérieur s'il remet en cause votre approche.

Garder une trace des réalisations - historique des tâches et affichage des tâches achevées

Lorsque vous êtes sous l'œil attentif d'un micro-manager, les rapports d'incidents et les journaux des réalisations ne sont pas seulement une tape dans le dos - ils vous donnent un moyen tangible de mettre en évidence votre progression.

Les rapports hebdomadaires vous donnent un aperçu visuel de vos réalisations et vous permettent de constater facilement votre progression au fil du temps. En outre, vous pouvez fournir des exemples précis de votre travail à vos employeurs (en l'occurrence, votre patron obsessionnel) ou dans le cadre d'évaluations des performances. Objectifs ClickUp vous aide à vous acquitter de cette tâche avec facilité.

Disons que vous vous êtes fixé comme objectif d'augmenter les paramètres de satisfaction des clients de 20 % au cours du prochain trimestre. Avec ClickUp Objectifs, vous pouvez diviser un objectif en cibles gérables, comme la résolution de 50 requêtes de clients en avril, l'obtention d'une moyenne de 4,5 étoiles en mai et la mise en place d'un sondage de satisfaction en juin. Suivi de ces tâches dans l'affichage des tâches achevées, il est facile de cocher les jalons et de représenter visuellement vos réalisations.

définissez des objectifs clairs et suivez la progression vers vos objectifs en utilisant les Objectifs de ClickUp_

💡 Pro Tip: Définissez des cibles intermédiaires dans vos objectifs, comme achever une formation spécifique ou atteindre certains taux de réponse. Ces marqueurs vous aident à rester sur le suivi et vous donnent des jalons concrets à partager avec votre patron.

Gérer l'impact émotionnel du micromanagement

Mon travail sous la direction d'un patron qui fait de la microgestion a des répercussions sur votre santé mentale. Lorsque vos moindres faits et gestes sont scrutés à la loupe, il est facile de se sentir stressé et dépassé.

C'est pourquoi il est important de se concentrer sur son bien-être. Vous pouvez également élaborer des stratégies pour gérer l'impact émotionnel. Examinons-en quelques-unes :

Se concentrer sur les soins personnels et la gestion du stress

Prendre soin de soi ne consiste pas seulement à prendre des bains moussants et à s'offrir des journées de spa (même si cela peut aussi aider) ; il s'agit de s'accorder des pauses régulières et de trouver des moyens de se détendre.

**Essayez de pratiquer la pleine conscience, la méditation ou des exercices de respiration profonde pour vous aider à vous ressourcer pendant la journée de travail

Il est essentiel de trouver des moyens d'évacuer tout stress résiduel à la fin de la journée de travail. Une microgestion constante peut maintenir votre système nerveux en état d'alerte, il est donc clé de trouver du temps pour décompresser.

Essayez des activités qui vous aident à vous reconnecter à vous-même : faites une promenade, allez à la salle de sport ou laissez-vous emporter par un bon livre ou votre musique préférée. Il est également utile d'avoir une routine du soir qui marque la fin de la journée de travail, afin de pouvoir passer à des questions personnelles et familiales.

Rappel amical: Prévoyez des mini-pauses tout au long de la journée. Prenez cinq minutes par-ci par-là pour vous éloigner de votre écran, prendre une tasse de thé ou de café et respirer. Ces petits moments peuvent vous aider à faire une pause dans la journée et à vous sentir mieux ancré dans la réalité.

Construire un réseau d'assistance

Lorsque vous êtes aux prises avec un patron qui fait de la microgestion, un réseau d'assistance peut faire toute la différence. Une communauté de travail solide offre une sauvegarde émotionnelle et une camaraderie.

Commencez par rechercher des collègues qui comprennent ce que vous vivez. D'après les recherches, les personnes qui disposent d'un solide réseau d'assistance au travail sont 45 % plus résilientes dans les situations difficiles.

En partageant un rire rapide ou en échangeant des regards complices, le fait d'avoir des collègues qui "comprennent" peut contribuer à alléger le fardeau et à donner un sentiment d'appartenance.

Une autre option intéressante est de rejoindre ou d'aider à organiser un groupe de ressources pour les employés (ERG). Ces groupes créent un espace où les employés peuvent plaider en faveur du changement et créer une communauté. En outre, ils offrent des possibilités de réseautage et d'évolution de carrière, ce qui nous amène à l'étape ultime.

Quand escalader la situation

Si votre supérieur hiérarchique continue de vous harceler après avoir essayé toutes les solutions proposées, il est temps de prendre des mesures sérieuses. Voici quelques éléments à prendre en compte :

Reconnaître les signes indiquant qu'il est temps de parler aux RH

Lorsque la microgestion devient insupportable, il est peut-être temps de demander une assistance formelle.

Si le comportement de votre patron a de graves répercussions sur votre santé mentale, voire s'apparente à de la maltraitance, n'hésitez pas à en parler aux RH. Ils contribuent à la médiation et à la résolution des problèmes sur le lieu de travail, en particulier si vous êtes maltraité ou si vous craignez des représailles.

Parler aux RH peut vous donner un autre point de vue et vous aider à clarifier les options qui s'offrent à vous. Qu'il s'agisse de déposer une plainte, de demander une médiation ou simplement de comprendre vos droits, les RH peuvent vous donner un autre point de vue

Savoir quand envisager de partir

Parfois, aucun rapport ni aucune confrontation ne peut remédier à un environnement de travail toxique. Si vous avez essayé de fixer des paramètres, d'utiliser toutes les stratégies d'adaptation et même de parler aux RH, mais que la situation reste toxique, il est peut-être temps de chercher de nouvelles opportunités.

Lorsque vous envisagez un nouvel emploi, réfléchissez à ce qui est vraiment important pour vous. Voici quelques conseils qui pourraient vous aider :

Dressez une liste de vos priorités, comme les prestations de santé, les options de travail télétravail et une culture d'entreprise positive

Le réseautage est crucial pendant cette période, alors connectez-vous avec des personnes de votre champ pour obtenir des pistes d'emploi et des conseils. N'hésitez pas à faire appel à vos amis, à votre famille et à des réseaux en ligne tels que LinkedIn

La mise à jour de votre CV et la collecte de recommandations devraient également figurer sur votre liste de choses à faire lorsque vous commencez votre recherche d'emploi

Rappel amical: Lorsque vous décrochez une nouvelle position, n'oubliez pas de comprendre votre nouveau patron et son style de gestion. De même, évaluez la culture de l'entreprise dans les 90 premiers jours pour vous assurer qu'elle correspond à vos valeurs et à votre bien-être.

Un patron qui fait du micromanagement ? Reprenez le contrôle avec ClickUp

Voici notre dernier point à retenir : Vous méritez de travailler dans un environnement sain et d'assistance où vous vous sentez valorisé.

Si vous êtes aux prises avec un patron qui fait de la microgestion, les outils de ClickUp peuvent vous aider à tirer le meilleur parti possible de votre situation, mais n'oubliez pas qu'il est tout à fait normal de vous faire passer en premier et de chercher un lieu de travail qui vous respecte vraiment.

Les objectifs, le suivi de la progression et le suivi du temps de ClickUp sont tous conçus pour créer un environnement de travail qui fonctionne pour vous et votre équipe. Ils vous aident à rester organisé, à démontrer votre dévouement et à montrer à votre patron ce qu'il en est réellement, sans surveillance constante.

En fin de compte, ces outils parlent d'eux-mêmes. Ils vous aident à suivre les réalisations et à mesurer la progression en toute transparence. Ils vous permettent de prouver la valeur de votre travail, quel que soit le degré de surveillance.

Prêt à prendre le contrôle de votre journée de travail et à vous donner de l'air ? Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement !