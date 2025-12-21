Vos systèmes hérités ont atteint leurs limites, et vous le savez mieux que quiconque.

Ils sont lents, incapables de traiter les énormes flux de données qui circulent aujourd'hui, et ils n'ont certainement pas été conçus pour s'intégrer à l'IA.

Plus facile à dire qu'à faire. Vous devez tout migrer (des années de données et de processus critiques) sans perturber vos opérations.

Dans cet article, nous partageons quelle pile IA convient aux équipes qui migrent depuis des outils hérités. Nous abordons les bases et expliquons comment construire la pile technologique.

Le défi de l'abandon des systèmes hérités

Il y a dix ans, les systèmes hérités étaient peut-être synonymes de rapidité. Mais aujourd'hui, ils sont synonymes de performances médiocres, de flux de travail interrompus, d'efficacité réduite, de silos de données et d'expérience utilisateur médiocre.

Bien que l'abandon de ces outils soit la bonne décision, le processus de migration comporte de nombreux défis clés :

Votre équipe est habituée à l'ancienne méthode de travail.

Perturbation potentielle des projets en cours

Problèmes de compatibilité avec les systèmes d'IA modernes

Crainte d'une baisse de la productivité pendant la transition

Résistance culturelle aux nouveaux flux de travail

Cependant, ne laissez pas cela vous dissuader de passer aux Outils d'IA. Considérez cela comme une occasion unique de moderniser vos opérations, de garantir la sécurité de vos systèmes et de doubler votre agilité.

En effet, les bons outils d'IA simplifient* la migration. Ils n'obligent pas vos équipes à tout reconstruire.

Il vous suffit de brancher et d'utiliser vos flux de travail existants, de réaliser la connexion avec vos sources de données existantes, d'effectuer l'automatisation des tâches manuelles et de créer une visibilité unifiée entre les différents services.

Exemples concrets de transition de l'ancien vers l'IA

Voyons comment certaines entreprises de divers secteurs ont réussi la transition des systèmes hérités aux piles IA modernes :

1. Construction : CEMEX

CEMEX, une grande entreprise de matériaux de construction, a créé une agence de marketing interne, CEMEX Content Studio. Cependant, son équipe marketing était ralentie par des outils déconnectés, des transferts manuels et l'absence de processus standard pour les demandes de projet.

Pour remédier à cela, l'ensemble de l'équipe marketing de CEMEX, composée de 50 personnes, a migré vers la pile IA unifiée de ClickUp. Elle a automatisé la prise en charge des projets, lié les tâches interfonctionnelles et mis en place des tableaux de bord en temps réel pour une visibilité complète sur les projets.

🎯 Résultats : réduction de 15 % du délai de mise sur le marché ; réduction du temps de transfert des projets de plusieurs heures à quelques secondes.

Voici ce qu'en dit Oscar Aguilar, responsable de la gestion de projet marketing chez CEMEX :

C'est formidable, car toute l'équipe suit ses tâches quotidiennes dans ClickUp », explique Oscar. « Avant l'automatisation, chaque fois qu'un rédacteur terminait une tâche, nous devions communiquer manuellement à la hiérarchie que le texte était prêt. Cela pouvait prendre 36 heures.

2. Commerce de détail : McDonald's

L'exemple le plus significatif et le plus visible de transition de l'ancien vers l'IA est peut-être la modernisation des menus et des systèmes de commande de McDonald's.

Grâce à l'IA intégrée à la fois dans son application mobile et dans ses bornes en magasin, McDonald's peut analyser la manière dont les clients interagissent avec ses menus : où ils cliquent, sur quoi ils s'attardent et comment ils naviguent dans le processus de commande.

Ils ont utilisé ces informations pour affiner les dispositions, améliorer le placement des produits et suggérer des modules complémentaires pertinents, rendant ainsi l'expérience de commande plus rapide et beaucoup plus intuitive.

🎯 Résultats : augmentation de 20 % du volume des commandes numériques

3. Santé : la Cleveland Clinic

La Cleveland Clinic a réalisé une réussite en étendant ses services de télésanté en modernisant ses systèmes informatiques obsolètes grâce à l'intégration de l'IA.

Ils ont mis en place des outils basés sur l'IA pour intégrer et unifier les données des patients dispersées dans les systèmes hérités. Cela signifie que les fournisseurs de soins de santé peuvent désormais afficher de manière fiable et instantanée les dossiers complets des patients lors de tout rendez-vous virtuel.

🎯 Résultats : augmentation de 25 % de l'adoption de la télésanté

Qu'est-ce qu'une pile IA et pourquoi est-elle importante lors d'une migration ?

Lorsque vous abandonnez vos systèmes hérités, il est facile de se perdre dans le tumulte des technologies d'IA émergentes.

Vous n'aurez pas besoin de tous les outils d'IA disponibles, mais seulement de quelques-uns qui fonctionnent bien ensemble pour optimiser vos opérations et soutenir vos objectifs d'entreprise.

Entrez : la pile IA.

Une pile IA désigne un ensemble d'outils d'IA soigneusement conçus pour fonctionner ensemble afin d'automatiser les flux de travail, d'analyser les données, de générer du contenu et de simplifier la communication.

📚 Pour en savoir plus : 15 exemples et modèles d'automatisation des processus d'entreprise

Comprendre les couches de la pile IA

Une pile IA est composée de différentes couches, un peu comme un sandwich. Chaque couche contient des outils et des frameworks qui remplissent une fonction cruciale.

Les trois couches principales d'une pile IA sont les suivantes :

Couche de données : contient vos bases de données, fichiers, dossiers clients, informations sur les produits, bref tout ce que votre organisation a créé ou collecté au fil des ans. Les pipelines de données, les sources de données et les intégrations sont des composants indispensables de cette couche.

Couche d'intelligence : comprend les modèles d'IA et les systèmes d'apprentissage automatique qui transforment les données de la première couche en logique prédictive. Ils interprètent le contexte, identifient des modèles et génèrent des informations, des décisions ou du contenu. L'automatisation, l'analyse prédictive, le développement de modèles et l'intégration de l'IA se font dans cette couche.

Couche applicative : permet aux utilisateurs finaux et aux autres systèmes d'interagir avec l'intelligence créée dans la deuxième couche. Vous disposez ainsi de copilotes IA, de générateurs de contenu, d'automatisations de flux de travail, de tableaux de bord, d'interfaces de chat, de plugins et de toutes les applications personnalisées dont votre équipe a besoin.

🧠 Anecdote amusante : la crise du bug de l'an 2000 a provoqué une panique mondiale. Les gens craignaient qu'à l'arrivée de l'année 2000, le système interprète « 00 » comme 1900. En effet, les programmeurs économisaient de la mémoire en n'enregistrant que les deux derniers chiffres de l'année (par exemple, 1998 était stocké sous la forme 98). via Torch Au lieu de réécrire des milliards de lignes de code pour stocker quatre chiffres (1998 > 1998), ce qui aurait été très coûteux, les entreprises ont trouvé une solution rapide : le fenêtrage. Elles ont choisi une année de coupure (par exemple 1950) et ont codé en dur le système avec une règle simple : si les deux chiffres de l'année sont supérieurs ou égaux à 50, le siècle est le 20e. Sinon, le siècle est le 21e. Si cela a fonctionné temporairement, cela signifiait également qu'à l'arrivée de l'année 2050, le système la lirait comme 1950 !

En quoi une pile IA diffère-t-elle des piles logicielles traditionnelles ?

Voici en quoi les piles IA et les piles logicielles traditionnelles diffèrent :

Aspect Pile IA Pile logicielle traditionnelle Fonction principale Apprend à partir des données, s'adapte, fait des prédictions, effectue l'automatisation des décisions Suit des règles fixes écrites par les développeurs Composants essentiels Entrepôts de données, pipelines de données, frameworks ML, outils GenAI Bases de données structurées, moteurs basés sur des règles, serveurs SQL, logiciels COTS Utilisation des données Consomme en continu des données en temps réel Utilise des entrées de données statiques Évolution au fil du temps S'améliore continuellement à mesure que les modèles apprennent Reste inchangé à moins que les développeurs ne l'améliorent manuellement. Gérer la complexité Gère des flux de travail dynamiques en plusieurs étapes Gère les flux de travail linéaires basés sur des règles Évolutivité Évolutif à mesure que les données et l'utilisation augmentent Évolutivité grâce à une infrastructure plus importante

Avantages de l'adoption d'une pile IA modulaire

Dans une pile IA modulaire, vous combinez des composants indépendants (ou Outils d'IA) au lieu de vous appuyer sur un système rigide.

Il s'agit d'un système hautement évolutif, car vous pouvez échanger, mettre à niveau ou rétrograder des outils sans tout reconstruire à partir de zéro. De plus, si un outil devient trop coûteux ou trop limité, vous pouvez remplacer uniquement ce composant sans perturber l'ensemble de votre installation IA.

📮 ClickUp Insight : Alors que 35 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour des tâches basiques, les fonctionnalités avancées telles que l'automatisation (12 %) et l'optimisation (10 %) semblent encore hors de portée pour beaucoup. La plupart des équipes se sentent bloquées au « niveau débutant en IA » car leurs applications ne traitent que des tâches superficielles. Un outil génère des copies, un autre suggère des attributions de tâches, un troisième résume des notes, mais aucun d'entre eux ne partage le contexte ni ne travaille en collaboration. Lorsque l'IA fonctionne dans des poches isolées comme celle-ci, elle produit des résultats, mais pas des effets. C'est pourquoi il est important d'avoir des flux de travail unifiés. ClickUp Brain change la donne en exploitant vos tâches, votre contenu et le contexte de vos processus, vous aidant ainsi à mettre en œuvre sans effort une automatisation avancée et des flux de travail proactifs, grâce à une intelligence intégrée intelligente. Il s'agit d'une IA qui comprend votre travail, et pas seulement vos invitations et instructions.

Signes indiquant que votre pile héritée a besoin d'une mise à niveau IA

Tous les systèmes hérités ne nécessitent pas une mise à niveau immédiate vers l'IA. Certains outils remplissent encore parfaitement leur fonction, et imposer l'IA là où elle n'est pas nécessaire peut créer plus de complexité que de valeur ajoutée.

Cela dit, passons en revue les signes indéniables qui indiquent que vous devez migrer vers des systèmes /IA :

Transferts fréquents de données et flux de travail déconnectés

C'est le symptôme classique : les informations sont constamment bloquées ou doivent être transférées manuellement entre différents systèmes. Vous passez plus de temps à déplacer des données qu'à les utiliser.

Rapports lents ou manque d'informations en temps réel

Vous devez attendre des heures, voire des jours, pour que des rapports basiques soient générés. Vos décisions cruciales sont toujours basées sur des informations obsolètes, car votre système n'est pas assez rapide pour traiter rapidement le volume de données entrantes.

Collaboration limitée entre les services

Le marketing dispose de ses propres outils, l'équipe commerciale en a d'autres, les opérations en ont d'autres, et aucun d'entre eux ne communique correctement. Sans une vision commune des données cruciales, vous finissez par perdre le contexte ou par dupliquer le travail.

Prise de décision manuelle sans informations prédictives

Si vos analystes passent des semaines à nettoyer des données, à rapprocher des feuilles de calcul ou à identifier manuellement des tendances, votre système ne fournit pas l'assistance nécessaire à l'entreprise, il la ralentit.

Les piles IA modernes améliorent la prise de décision en intégrant des fonctionnalités de prévision, de détection des anomalies et de recommandations automatisées.

Vous payez constamment pour des corrections personnalisées, des heures d'assistance ou des spécialistes de niche juste pour que tout continue de fonctionner. De plus, vos outils ont du mal à s'intégrer aux nouvelles applications ou tombent en panne à chaque mise à jour.

Le coût continu des correctifs, de la maintenance et de la configuration manuelle des intégrations est financièrement insoutenable.

🧠 Anecdote : le système MOCAS (Mechanization of Contract Administration Services), déployé pour la première fois en 1958 par le ministère américain de la Défense, est l'un des plus anciens logiciels encore en service dans le monde. Il fonctionne toujours aujourd'hui et gère des données liées à des contrats de défense d'une valeur de 1 200 milliards de dollars.

Comment créer une pile IA pour la migration

Pour migrer des outils hérités vers une pile IA, une approche structurée est nécessaire.

Pour cela, il faut évaluer les systèmes critiques, définir des objectifs clairs en matière d'IA, préparer la modernisation des données, adopter les technologies d'IA appropriées et surveiller attentivement l'ensemble de la transition.

Passons en revue toutes ces étapes en détail.

Étape 1 : Auditez vos systèmes hérités

Commencez par évaluer la manière dont vos systèmes hérités gèrent le travail quotidien.

Divisez votre écosystème actuel en trois parties :

Outils : identifiez les fonctionnalités de chaque application héritée, les équipes qui l'utilisent et si plusieurs équipes utilisent des outils différents pour effectuer la même tâche. Documentez l'âge de l'outil, ses coûts globaux et sa facilité de connexion avec les API modernes.

Flux de travail : accordez une attention particulière aux transferts manuels, aux délais d'exécution des processus, aux taux d'erreur et aux points de friction courants. Plus le nombre de goulots d'étranglement et de tâches manuelles fastidieuses est élevé, plus le besoin d'automatisation rapide est grand.

Données : comprenez comment votre entreprise stocke actuellement les données. Vos données sont-elles cohérentes entre les différents outils et bases de données ? Sont-elles accessibles à une seule équipe (par exemple, les données comptables que l’équipe commerciale ne peut pas consulter) ? Enfin, notez toutes les exigences en matière de sécurité des données et de réglementation auxquelles vos anciens systèmes ne répondent pas.

🎥 Bonus : regardez cette courte vidéo pour découvrir six types de stratégies de cartographie des processus et comment utiliser ClickUp pour chacune d'entre elles :

Étape 2 : Définissez vos objectifs en matière d'IA

Sur la base de votre audit, dressez la liste de tous les problèmes que vous avez découverts dans vos flux de travail existants.

Regroupez-les dans des catégories pertinentes. Il peut s'agir de : rapports et analyse, communication d'équipe, gestion de projet, etc.

Fixez des objectifs clairs et mesurables pour chaque catégorie. En d'autres termes, quelle amélioration souhaitez-vous obtenir en introduisant l'automatisation ou l'intelligence dans cette partie du flux de travail ?

Si les rapports et l'analyse constituent une seule catégorie, vous pouvez vous fixer des objectifs IA tels que « Réduire le temps de génération des rapports à moins de 10 minutes » ou « Les tableaux de bord doivent s'actualiser automatiquement toutes les 15 minutes ». De même, pour la communication au sein de l'équipe, vous pouvez définir des objectifs tels que « Réduire de 50 % le temps passé à rechercher des informations ».

💡 Conseil de pro : tenter une refonte complète dès le départ peut être source de confusion et ralentir l'adoption. Commencez par les tâches les plus faciles. Identifiez 1 ou 2 catégories qui causent le plus de frustration à votre équipe. Ce sont vos flux de travail pilotes, les premiers domaines dans lesquels vous introduirez l'IA et l'automatisation pour une migration progressive.

Étape 3 : Préparez vos données pour le processus de migration

Une fois que vous avez identifié les changements à apporter à votre système actuel, il est temps de trier, nettoyer et structurer vos données.

Voici un flux de travail étape par étape :

Étape Ce que cela implique Rassembler Localisez toutes les données dispersées dans d'anciens systèmes, notamment les feuilles de calcul, les bases de données, les disques partagés, les pièces jointes aux e-mails, les rapports exportés, les dossiers clients, etc. Catégoriser Regroupez les données dans des catégories claires telles que « clients », « finances », « juridique » ou « marketing », puis subdivisez chaque catégorie par type, par exemple « rapports », « contrats », « briefs de projet » ou « ressources créatives ». Désencombrez Supprimez les doublons, les versions obsolètes, les documents inutiles et les fichiers inutilisés, tout en archivant uniquement ce qui reste important pour une consultation à long terme. Standardisez Corrigez les noms de fichiers incohérents, mettez à jour les champs obsolètes ou incomplets et créez des formats standard pour structurer les documents clés entre les équipes.

Vos fichiers sont désormais tous triés et prêts à être transférés vers la migration.

🚀 L'avantage ClickUp : utilisez les tâches ClickUp pour gérer et suivre toutes vos données. Voici comment :

Créez une liste principale avec des tâches pour chaque catégorie de données : ajoutez des tâches de haut niveau telles que Finance, Juridique, Marketing, Ventes et Produit.

Divisez chaque catégorie en sous-tâches : ajoutez des sous-tâches pour des ressources spécifiques telles que les feuilles de calcul, les dossiers, les rapports, les exportations, les lecteurs partagés ou les dossiers clients.

Utilisez les champs personnalisés pour suivre les informations clés : ajoutez des champs pour la source de données, l'emplacement, le propriétaire et le statut de révision afin de tout organiser. : ajoutez des champs pour la source de données, l'emplacement, le propriétaire et le statut de révision afin de tout organiser.

Attribuez des responsables et des dates d'échéance : rendez chaque tâche et sous-tâche responsable en attribuant des membres de l'équipe et en fixant des échéanciers.

Créez un flux de travail de nettoyage avec des statuts : créez des statuts tels que « Trouvé », « Catégorisé », « Nettoyé », « Standardisé » et « Prêt à être exporté », afin que chaque ressource suive le même cycle de vie.

Utilisez les commentaires de tâche pour les mises à jour : consignez les décisions, observations ou obstacles dans la tâche afin que la progression reste visible.

Suivez la progression dans la vue Liste ou Tableau : visualisez toutes les tâches, de la découverte au nettoyage, en un seul endroit et identifiez rapidement celles qui nécessitent votre attention.

Utilisez l'IA pour hiérarchiser automatiquement vos tâches et les attribuer aux bonnes personnes.

📚 En savoir plus : Comment organiser efficacement vos fichiers numériques

Étape 4 : Intégrer les fonctionnalités d'IA et l'automatisation

Lorsque vous évaluez des outils d'IA, tenez compte de vos flux de travail pilotes. N'oubliez pas de planifier les autres processus que vous migrerez ultérieurement.

Il est essentiel d'éviter la dette technique, qui survient lorsque vous investissez dans des solutions temporaires ou incomplètes. Cela dit, voici quelques fonctionnalités d'intelligence artificielle de base qui méritent d'être prises en compte pour votre pile technologique moderne :

Routage intelligent des tâches : utilisez l'IA pour attribuer automatiquement les tâches en fonction de leur priorité, de la capacité de l'équipe, de la charge de travail individuelle et du niveau de compétence.

Assistance IA générative : créez du contenu plus rapidement grâce aux modèles Gen AI. Rédigez rapidement des e-mails, générez des ressources créatives pour le marketing, trouvez des idées et rédigez de la documentation technique.

Copilotes IA : ces outils s'intègrent directement à votre flux de travail, guidant les membres de l'équipe à chaque étape et suggérant les actions suivantes. Par exemple, ces outils s'intègrent directement à votre flux de travail, guidant les membres de l'équipe à chaque étape et suggérant les actions suivantes. Par exemple, GitHub Copilot facilite l'analyse du code en le révisant automatiquement, en identifiant les bugs et en suggérant un code amélioré.

Vision par ordinateur : utilisez l'IA pour lire automatiquement le texte dans les images, identifier des objets, extraire des informations à partir de fichiers numérisés et classer les ressources visuelles.

Optez pour une plateforme conviviale qui offre plusieurs fonctionnalités d'IA sous un même toit. Cela vous permettra de réaliser des économies et de réduire la courbe d'apprentissage de votre équipe.

Prenez ClickUp Brain, par exemple. Il regroupe de nombreuses tâches d'IA dans un seul système, vous n'avez donc pas besoin d'outils distincts pour créer votre flux de travail de migration.

Avec Brain, vous pouvez :

Rédigez et effectuez la modification en cours de la documentation opérationnelle : créez des procédures opératoires normalisées, des guides de processus, des notes de migration, des explications techniques et des journaux de modifications sans partir de zéro.

Accélérez les audits et les recherches lors des mises à niveau du système : décomposez les concepts complexes, comparez les capacités des systèmes, résumez les longs documents et recueillez rapidement des informations provenant de plusieurs sources.

Générez rapidement des résumés des informations héritées : transformez les tickets volumineux, les documents historiques, les chaînes d'e-mails, les traces d'exigences ou les transcriptions de réunions en résumés concis mettant en évidence les décisions et les prochaines étapes.

Posez des questions liées à votre travail et à vos efforts de modernisation : récupérez les tâches à accomplir dans un sprint, les obstacles à la migration, les exigences système, les mises à jour récentes ou les dépendances directement depuis votre environnement de travail.

Cela permettra à vos équipes d'accélérer le nettoyage, la préparation et la migration sans ajouter d'outils d'IA fragmentés à une pile technologique déjà complexe.

Associez-la à ClickUp Automations pour gérer les tâches administratives courantes à l'aide d'une puissante IA agentique. Configurez des automatisations, telles que « Lorsqu'une tâche passe à l'état « Soumise », ajoutez automatiquement le réviseur et informez-le. »

Les agents IA de ClickUp font passer l'intégration et l'automatisation de l'IA à un niveau supérieur. Ils surveillent en permanence votre environnement de travail, prennent des décisions basées sur les données et adaptent les actions pour assurer la continuité des activités, même lorsque vous n'êtes pas disponible.

Étape 5 : Créez un environnement de travail unifié pour tout regrouper

La prolifération du travail est une réalité, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les équipes ne parviennent pas à tirer parti de leurs investissements dans l'IA.

Si les membres de votre équipe doivent encore passer d'une plateforme à l'autre pour terminer une tâche ou retrouver un fichier, votre pile IA n'est pas assez efficace. Pour tirer le meilleur parti de vos efforts de modernisation, assurez-vous que tous les composants de votre pile IA s'intègrent parfaitement aux systèmes existants.

Recherchez des outils d'IA natifs du cloud qui peuvent se connecter directement aux systèmes centraux de votre pile technologique existante, comme votre logiciel CRM ou votre plateforme marketing. Privilégiez également une assistance API solide, des intégrations natives et une automatisation sans code, car elles minimisent les perturbations et la complexité de la migration.

ClickUp BrainGPT est conçu pour résoudre ce problème. Cette super application d'IA regroupe toutes vos tâches, documents, objectifs, tableaux blancs, tableaux de bord, projets, IA et applications externes sur une seule plateforme connectée.

Avec ClickUp Enterprise AI Search, vous pouvez rapidement trouver un fichier, une tâche ou une information dans l'ensemble de votre environnement de travail convergé, y compris ClickUp et les services d'applications tierces intégrés.

Accédez instantanément à tout votre environnement de travail grâce à la recherche IA d'entreprise de ClickUp.

👀 Le saviez-vous ? ClickUp propose plus de 1 000 intégrations natives pour une assistance multiplateforme robuste. Il vous suffit de sélectionner les outils que vous souhaitez utiliser pour le travail, de les activer/désactiver et de les connecter à votre environnement de travail ClickUp en un clin d'œil. Pas besoin d'embaucher un développeur ou de modifier le code hérité de votre ancien système. Créez une pile technologique IA intégrée à l'aide des intégrations ClickUp.

Étape 6 : Mesurer la progression et adapter la migration

Suivez les cibles mesurables que vous avez définies précédemment (à l'étape 2) pour évaluer les performances de votre pile IA.

Comparez vos nouveaux nombres avec votre base de référence existante afin d'identifier les gains les plus importants et les ajustements nécessaires.

Ensuite, assurez-vous que votre projet pilote fonctionne de manière cohérente. Migrez progressivement davantage de vos opérations d'entreprise vers les nouveaux systèmes intelligents. Cela ouvrira la voie à l'achèvement d'une transformation numérique.

🚀 L'avantage ClickUp : passez des rapports chaotiques basés sur des feuilles de calcul à un suivi automatisé des performances grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Suivez visuellement les indicateurs clés à l'aide de widgets de tableau de bord, tels que des barres de progression pour les taux d'achèvement, des cartes thermiques pour les goulots d'étranglement dans le flux de travail, des diagrammes circulaires pour la distribution de la charge de travail et des graphiques de vélocité pour la prévisibilité des projets.

Obtenez des mises à jour alimentées par l'IA sur vos flux de travail migrés à l'aide des tableaux de bord ClickUp.

Les cartes IA intègrent des analyses avancées basées sur l'intelligence artificielle directement dans les tableaux de bord : résumés dynamiques, prévisions et actions à partir de données en temps réel. Par exemple, une carte IA peut générer une mise à jour concise à l'intention d'un cadre supérieur, expliquant le statut général de vos initiatives de migration, la progression clé et les risques immédiats.

📚 En savoir plus : Comment créer une checklist pour la gestion du changement

Consultez les exemples de piles IA ci-dessous pour avoir une idée de la manière de fusionner différents outils d'IA et d'optimiser leur valeur pour votre équipe :

1. Pour les équipes d'assistance au service client

ClickUp Tâches + ClickUp Brain → Acheminez les escalades vers le bon propriétaire, étiquetez automatiquement les problèmes, résumez les longs fils de discussion, suggérez des réponses, créez des tâches de suivi. Zendesk → Réception des tickets, suivi de l'historique des clients, saisie des données CSAT, boîte de réception multicanal Tableaux de bord ClickUp → Alertes de désabonnement, évaluation de la santé, informations sur le sentiment des clients, analyse des tendances d'utilisation, informations sur le NPS Gong → Analysez automatiquement les transcriptions d'appels, signalez les appels de clients mécontents, identifiez les plaintes courantes concernant les produits et évaluez automatiquement l'empathie des agents.

2. Pour les équipes de développement logiciel

ClickUp Tasks + Brain → Hiérarchisez les rapports de bogues, résumez les longs fils de discussion sur la révision du code, effectuez l'automatisation de la création de tâches à partir des journaux d'erreurs, générez des mises à jour sur le statut des projets. GitHub Copilot → Code à saisie automatique, suggestions d'implémentations, génération de tests unitaires, refactorisation de fonctions, explication du code hérité Datadog → Surveillez les performances des applications, détectez les erreurs système inhabituelles, analysez les causes profondes, surveillez l'utilisation des ressources du serveur. ClickUp Docs → Créez des exigences produit, des spécifications techniques, de la documentation API et des notes de mise à jour.

3. Pour les équipes financières

Tâches ClickUp + Brain → Automatisez la réception des demandes de budget, résumez les rapports financiers complexes, suivez les exigences d'audit, générez des mises à jour financières hebdomadaires. QuickBooks → Enregistrez les transactions, classez les dépenses, rapprochez les flux bancaires, générez des comptes de résultats, gérez les factures. Anaplan → Créez des modèles financiers, élaborez des prévisions multi-scénarios, harmonisez les facteurs budgétaires entre les équipes, regroupez les plans par entité. Tipalti → Capturez les factures par OCR, gérez les paiements multidevises, vérifiez les sanctions, signalez les factures en double ou suspectes.

4. Pour les équipes marketing et commerciales

ClickUp Tasks + Brain → Générez des briefs de campagne, rédigez des e-mails de suivi, hiérarchisez les prospects à l'aide de notes, résumez les appels de découverte, créez des listes de tâches à partir des comptes rendus de réunion, ClickUp Docs → Enregistrez les directives de la marque, maintenez les cadres de messagerie, stockez les documents relatifs aux personas. HubSpot → Capturez des prospects, suivez les étapes des transactions, envoyez des séquences d'automatisation, enregistrez les ouvertures d'e-mails, évaluez les prospects Canva → Concevez des créations pour les réseaux sociaux, créez des variantes publicitaires, créez des présentations pour l’équipe commerciale

Erreurs courantes lors de la migration vers une pile IA

Examinons les défis courants liés à l'adoption de l'IA auxquels de nombreuses organisations sont confrontées lors de la migration depuis des applications héritées, ainsi que les solutions pratiques qui s'offrent à elles :

Erreurs courantes Solutions Ne pas effectuer d'audit approfondi des systèmes hérités Cartographiez visuellement toutes vos applications, flux de travail et bases de données hérités. Cela vous aidera à identifier correctement les lacunes et à définir des objectifs IA spécifiques et mesurables pour commencer. Essayer de tout mettre à niveau en même temps Commencez par 1 ou 2 flux de travail à fort impact. Prouvez leur valeur, affinez le processus et développez-le progressivement. Ajouter trop d'outils d'IA à la fois Donnez la priorité à la consolidation des outils et choisissez un logiciel qui offre plusieurs fonctionnalités d'IA au sein d'une seule plateforme. Cela évite le chevauchement des fonctionnalités et la prolifération de l'IA Ne pas recueillir de commentaires pendant les phases pilotes Organisez des réunions régulières avec les utilisateurs qui testent les nouveaux flux de travail afin d'améliorer l'adoption du produit . Ne passez à l'échelle supérieure qu'une fois que tout le monde est à l'aise avec le nouveau système.

📚 En savoir plus : Gestion du cycle de vie des logiciels : étapes, outils et bonnes pratiques

Avantages de la migration vers une pile compatible avec l'IA

Voici quelques avantages stratégiques indéniables offerts par une pile compatible avec l'IA :

Agilité concurrentielle : la nature modulaire de la pile IA vous permet de vous adapter instantanément aux changements du marché. Vous pouvez rapidement tester et déployer de nouvelles fonctionnalités IA en quelques jours tout en préservant la logique métier.

Productivité améliorée : l'IA automatise les tâches volumineuses, complexes et répétitives, permettant ainsi aux membres de l'équipe de se concentrer sur du travail stratégique qui ne peut pas être automatisé.

Atténuation proactive des risques : les plateformes d'analyse et de données basées sur l'IA permettent de surveiller en permanence les flux de travail afin de détecter les anomalies subtiles, d'envoyer des alertes instantanées et de déclencher des actions de prévention automatisées pour minimiser les risques.

Une meilleure prise de décision : les dirigeants et les responsables reçoivent des informations en temps réel, basées sur des données, sur les projets de leur entreprise. Cela réduit le recours à l'intuition et les rapports fastidieux.

Une collaboration plus forte au sein de l'équipe : l'intégration de l'IA brise les silos départementaux en offrant une vision unifiée de la réalité et en permettant à tous de travailler dans la même direction.

👀 Le saviez-vous ? Le principe des « ironies de l'automatisation » stipule que plus un système automatisé est performant, moins l'opérateur humain est préparé aux rares moments de défaillance. En libérant les humains des tâches routinières, l'automatisation garantit que lorsqu'une erreur catastrophique et inhabituelle se produit, la personne appelée à la résoudre a perdu les compétences opérationnelles essentielles nécessaires pour intervenir avec succès.

Passez du chaos à la clarté dans votre processus de modernisation avec ClickUp

La transformation numérique est aujourd'hui une exigence fondamentale pour toute entreprise.

Pour les moyennes et grandes entreprises, cela signifie non seulement abandonner les systèmes papier, mais aussi intégrer pleinement l'IA afin d'atteindre les résultats commerciaux souhaités.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, fait office de pile IA moderne. Elle étend l'intégration complète de l'IA, y compris l'IA générative, l'IA agentique et l'IA conversationnelle, pour optimiser l'ensemble des opérations de votre entreprise.

ClickUp Brain, Automatisations et l'espace de travail IA convergent offrent ensemble un système intelligent et fluide pour accélérer votre modernisation.

Prêt à migrer depuis vos systèmes hérités et à créer une pile évolutive ? Inscrivez-vous sur ClickUp pour commencer.

Foire aux questions (FAQ)

Une pile IA est une installation en couches de systèmes de données, de modèles IA et d'applications qui, ensemble, automatisent les flux de travail, fournissent une assistance intelligente et stimulent la productivité. Lors de la migration depuis des systèmes hérités, une pile IA bien conçue permet de faire évoluer facilement les flux de travail, de minimiser les perturbations, d'assurer la prise en charge multiplateforme et de préserver la logique métier.

La modernisation des systèmes existants commence par l'identification des problèmes spécifiques qu'ils posent, puis par l'association de chaque problème à une fonctionnalité IA capable de le résoudre. Choisissez des outils qui s'intègrent à votre écosystème existant, prennent en charge l'évolutivité future et offrent de multiples fonctionnalités en un seul endroit afin que votre pile reste ciblée, simple et facile à maintenir.

Les principaux défis consistent à ne pas procéder à un audit approfondi des systèmes hérités, à essayer de tout mettre à niveau en même temps, à ajouter trop d'outils d'IA aux fonctionnalités redondantes et à ne pas recueillir de commentaires pendant les phases pilotes.

ClickUp offre une intégration IA puissante tout en centralisant les communications, les tâches et les documents dans un seul hub. ClickUp Brain, son assistant IA natif, offre des fonctionnalités telles que le routage intelligent des tâches, l'assistance IA générative, le résumé de texte et la gestion des connaissances. ClickUp Automations automatise les tâches administratives courantes telles que la création de tâches, l'attribution de travail, le partage des mises à jour de progression et la rédaction de rapports hebdomadaires.

Garantir la sécurité des données pendant la migration est une nécessité pour les secteurs réglementés. À faire, commencez par classer les données en fonction de leur sensibilité et définissez les contrôles d'accès appropriés avant de déplacer quoi que ce soit. Utilisez des intégrations sécurisées, le chiffrement et des permissions basées sur les rôles lorsque vous effectuez la connexion avec de nouveaux Outils d'IA. Enfin, passez en revue toutes les politiques d'IA tierces et surveillez qui accède à quoi.