L'adoption des produits : Définition, étapes, défis et stratégies d'amélioration

Si seulement nous pouvions disposer d'une formule magique qui transforme les prospects en clients fidèles, chaque entreprise deviendrait le prochain Apple, Inc. 🧙‍♂️

Comme ce n'est pas le cas, vous devez trouver des stratégies efficaces pour favoriser l'adoption du produit. Vous devez construire un produit robuste, investir dans son marketing, stimuler l'engagement des utilisateurs et les rendre fidèles.

Qu'est-ce que l'adhésion ? L'adhérence s'explique par la façon dont nous scrollons sur Instagram ou Twitter pendant des heures. C'est ce qui fait de nous des utilisateurs collants. C'est le rêve de tout propriétaire de produit.

Dans ce guide, nous allons parler de tout ce qui concerne l'adoption d'un produit. Outre les bases nécessaires pour comprendre le concept, nous explorerons les méthodes pour le mesurer, les défis personnalisés et comment les surmonter, ainsi que les stratégies que vous pouvez mettre en œuvre pour stimuler l'adoption des produits et la réussite des clients.

Qu'est-ce que l'adoption de produits ?

L'adoption d'un produit, ou adoption par l'utilisateur, est le processus par lequel vos clients passent avant de décider d'intégrer votre nouveau produit ou votre nouvelle fonctionnalité dans leur vie quotidienne ou dans leurs activités Business. Elle représente l'ensemble des paramètres achevés qui signifient que les nouveaux utilisateurs ont trouvé une valeur dans le produit. ✨

L'adoption d'un produit est similaire à l'acquisition d'un produit, mais elles ont des objectifs distincts :

Acquisition: Se concentre sur la découverte - ce qui amène les visiteurs sur votre site Web, comment ils apprennent à connaître votre produit et ce qui les transforme en adopteurs précoces **L'adoption de produits : elle se concentre sur la fidélisation des clients - ce qui transforme les visiteurs en utilisateurs

Les deux concepts sont essentiels, mais c'est l'adoption du produit qui indique la réussite à long terme du client. Avoir beaucoup de visiteurs est un bon début, mais cela ne veut pas dire grand-chose si ces visiteurs ne se convertissent pas en clients acheteurs.

L'importance de l'adoption du produit

L'adoption d'un produit est un concept universellement reconnu indicateur clé de performance (ICP) . Il aide les équipes chargées des produits à savoir si leur stratégie produit et les efforts de développement sont couronnés de succès. Elle se reflète dans de nombreux autres indicateurs de gestion des ventes et des produits, dont voici quelques exemples :

La valeur de la durée de vie des clients

Le taux de discussion

Taux de fidélisation de la clientèle

Taux de désabonnement

Score d'engagement des clients

Revenus mensuels récurrents de l'utilisateur moyen

Coûts d'acquisition des clients

Coût par lead

L'objectif est d'identifier et de quantifier les actions qui indiquent l'adoption du produit. À cette fin, nous pouvons évaluer objectivement si notre produit a atteint son objectif principal, à savoir fournir les avantages pour lesquels il a été conçu.

Lorsque vous savez quelles actions convertissent les nouveaux utilisateurs en utilisateurs à long terme, vous pouvez optimiser le produit pour que les utilisateurs répètent ces actions.

Même une légère augmentation du taux d'adoption du produit a un impact considérable. Plus vite les utilisateurs adopteront le produit, plus vite ils y trouveront de la valeur et plus ils accumuleront de la valeur au fil du temps.

6 étapes de l'adoption d'un produit

Le processus d'adoption d'un nouveau produit représente le parcours du client, de la découverte initiale à l'utilisation répétée du produit. Il se compose généralement des six étapes suivantes :

Prise de conscience L'intérêt L'évaluation Essai Activation Adoption

Chaque étape de l'adoption d'un produit doit être traitée avec le même soin et la même attention. Elles sont toutes cruciales pour amener l'utilisateur jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est-à-dire la satisfaction à l'égard du produit. 🏁

Étape 1 : Sensibilisation

Au cours de l'étape de sensibilisation, les utilisateurs découvrent votre produit et ses avantages potentiels. C'est à ce moment-là que les utilisateurs découvrent votre produit et ses avantages potentiels le marketing du produit monte sur l'étape.

Le marketing permet à votre base d'utilisateurs cibles de prendre connaissance de votre produit et de sa capacité à résoudre leurs problèmes. Dans certains cas, il permet même d'identifier les problèmes eux-mêmes.

Pour que vos efforts de développement de produits et de marketing soient efficaces, vous devez avoir une compréhension approfondie des points douloureux des clients. 💥

Avoir une marque établie et bien connue peut vous donner une longueur d'avance. Si les utilisateurs vous font déjà confiance, ils seront plus enclins à essayer et à adopter votre nouveau produit ou votre nouvelle fonctionnalité.

Étape 2 : Intérêt

Si la campagne de sensibilisation porte ses fruits et que les utilisateurs ont le sentiment que votre produit peut leur être utile, ils s'y intéresseront. Ils continueront à explorer votre produit, en évaluant comment il les aide dans leur travail à faire (JTBD).

De nombreux facteurs peuvent influencer l'intérêt des utilisateurs. Par exemple, le fait de découvrir le produit au bon moment peut être déterminant dans la décision des utilisateurs de l'étudier plus avant. 🔍

Lorsqu'il s'agit de solutions innovantes et non conventionnelles, il faut investir davantage dans le marketing pour convaincre les utilisateurs de s'y intéresser.

Étape 3 : Évaluation

À l'étape de l'évaluation, les utilisateurs considèrent votre produit comme une solution viable à leurs problèmes. Ils sont attentifs à son coût et à ses avantages supplémentaires tels que l'assistance client . Il est essentiel que toutes les informations leur soient facilement accessibles.

Les clients et utilisateurs potentiels chercheront également à obtenir des recommandations de bouche à oreille et des avis en ligne. Ils compareront votre produit à d'autres options sur le marché. Enfin, ils décideront d'essayer le produit ou non.

Au cours de l'étape d'évaluation, vous devez vous attacher à mettre en évidence les avantages de votre produit par rapport à ses concurrents, en permettant à votre le positionnement du produit pour se mettre en avant. Proposer des réductions, des bonus, des essais gratuits et des démonstrations peut faire pencher la balance pour certains utilisateurs. ⚖️

Utilisez le modèle de positionnement de produit de ClickUp pour définir la vision, la mission, le segment de marché, les points douloureux, etc. de votre produit

Étape 4 : Essai

À ce stade, les utilisateurs sont en train d'échantillonner votre produit. Ils prennent en compte des facteurs tels que :

Si le produit tient ses promesses marketing et résout leurs problèmes

La convivialité du produit

La façon dont le produit s'intègre dans leur pile technologique

La réussite à cette étape dépend de la conception de votre produit et de sa capacité à s'intégrer dans la pile technologique l'expérience d'accueil . Veillez à fournir suffisamment de ressources et d'assistance pour faciliter l'apprentissage des capacités de votre produit. 🦸

Identifier les domaines à améliorer, utiliser des cartes thermiques et des enregistrements de sessions. Le retour d'information qualitatif sous forme d'entretiens et de sondages est également précieux.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Form-Simplified-Menu-Expanded-1400x934.png Formulaires ClickUp /$$img/

Utilisez les formulaires ClickUp pour recueillir des informations sur les besoins des utilisateurs et obtenir un retour d'information sur votre produit

Étape 5 : Activation

L'activation se produit lorsque les utilisateurs découvrent la véritable valeur de votre produit. Cette étape est le passage obligé entre l'exploration initiale et l'adhésion totale. 👞

Votre tâche consiste à aider les utilisateurs à atteindre l'étape d'activation le plus rapidement possible. L'activation peut se présenter différemment selon le profil de l'utilisateur, vous devez donc ajuster vos efforts en conséquence.

Vous pouvez accélérer le processus en présentant des exemples d'utilisation de votre produit et en proposant des modèles pour les aider à démarrer rapidement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Template-Center.png Centre de modèles ClickUp /$$img/

ClickUp propose plus de 1 000 modèles prêts à l'emploi, dont plus de 100 conçus pour les équipes de produits et d'ingénierie

Étape 6 : Adoption

Lorsque les utilisateurs adoptent votre produit, cela signifie qu'ils l'ont intégré à leur vie personnelle ou professionnelle. Le prix qu'ils ont payé et les efforts qu'ils ont déployés pour explorer et tester le produit ont maintenant porté leurs fruits. Si le produit leur convient, les clients existants peuvent même passer le mot et devenir des promoteurs de votre marque. 🗣️

Maintenant que vous avez gagné la confiance des utilisateurs, concentrez vos efforts pour la conserver. Vous pouvez le faire par le biais de des stratégies de fidélisation de la clientèle les programmes de fidélisation, les jalons, et l'amélioration continue des produits .

Nous mesurons l'adoption d'un produit à l'aide du taux d'adoption du produit, qui est le pourcentage d'utilisateurs potentiels qui sont devenus des utilisateurs personnalisés du produit, c'est-à-dire des clients fidèles.

L'adoption d'un produit est un concept complexe, c'est pourquoi il peut être difficile d'en mesurer la portée réelle. Tout d'abord, vous devez définir ce qui constitue l'évènement d'adoption - la série d'actions qui indiquent l'acceptation du produit par l'utilisateur.

Pour déterminer la valeur que les clients retirent du produit, nous utilisons divers indicateurs d'adoption du produit, tels que :

Taux de conversion: Le pourcentage d'utilisateurs qui ont achevé à la fois l'inscription et la première action clé qui indique l'adoption

Le pourcentage d'utilisateurs qui ont achevé à la fois l'inscription et la première action clé qui indique l'adoption Le temps nécessaire à l'obtention d'une valeur: Le temps (minutes ou clics) dont les utilisateurs ont besoin pour obtenir une valeur mesurable du produit qu'ils ont acheté

Le temps (minutes ou clics) dont les utilisateurs ont besoin pour obtenir une valeur mesurable du produit qu'ils ont acheté **Taux d'achèvement de l'intégration : le pourcentage d'utilisateurs qui ont achevé le processus d'intégration du produit

Fréquence d'utilisation: La fréquence des connexions ou des sessions d'utilisateurs au cours d'une période, qui indique le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens

La fréquence des connexions ou des sessions d'utilisateurs au cours d'une période, qui indique le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens Fréquence des achats: Nombre moyen d'achats effectués par les utilisateurs au cours d'une période donnée

Nombre moyen d'achats effectués par les utilisateurs au cours d'une période donnée Score de satisfaction client: Mesure subjective de la satisfaction à court terme à différents moments du parcours client

Mesure subjective de la satisfaction à court terme à différents moments du parcours client Score de promoteur net: Mesure subjective de la probabilité que l'utilisateur recommande le produit à quelqu'un d'autre, ce qui indique une satisfaction et une fidélité à long terme

Mesure subjective de la probabilité que l'utilisateur recommande le produit à quelqu'un d'autre, ce qui indique une satisfaction et une fidélité à long terme Valeur de la durée de vie du client: Profit total réalisé par les utilisateurs au cours de leur relation avec le produit

L'analyse des indicateurs d'adoption d'un produit nous donne les outils nécessaires pour suivre et analyser le comportement et les préférences des utilisateurs. Ils nous permettent d'affiner notre développement de produits afin de garantir la satisfaction continue des utilisateurs.

Surmonter les obstacles dans le processus d'adoption d'un produit

Nous examinerons ci-dessous les obstacles les plus courants auxquels les entreprises sont confrontées en matière d'adoption de produits et proposerons quelques solutions :

Manque de visibilité du produit

Les utilisateurs n'adopteront pas votre produit s'ils ne savent pas qu'il existe ou s'ils n'en reconnaissent pas le besoin. La concurrence étant généralement élevée, vous devez trouver un moyen de vous démarquer et de faire connaître votre produit. Voici comment vous pouvez le faire :

Familiarisez-vous avec votre population cible et comprenez ce dont elle a besoin

Concevoir le produit en gardant à l'esprit l'adéquation produit-marché, en créant une proposition de valeur pour les utilisateurs

Mettez en place des campagnes de marketing et d'éducation au produit efficaces, en soulignant les avantages du produit qui sont pertinents pour le public

Avec un produit de valeur et un marketing efficace, vous pouvez atteindre une masse critique avant même le lancement du produit, paramétrant ainsi votre produit pour la réussite. 🌟

Difficultés techniques

Disons que les utilisateurs connaissent votre produit et le trouvent prometteur. Ils l'essaient avec enthousiasme mais se heurtent à une conception déroutante, un déluge de fonctionnalités ou des bugs gênants. Leur enthousiasme risque de s'émousser. Ils ne testeront même pas le produit, et l'adopteront encore moins.

Pour étouffer ce problème dans l'œuf, faites ce qui suit :

Investissez dansla conception de l'expérience utilisateur (UX) et testez votre produit à la perfection

Analysez en permanence les analyses de produits et les commentaires des clients, puis utilisez-les pour optimiser le produit

Construisez un processus d'intégration fluide et une base de connaissances complète

Fournir une excellente assistance client, en répondant aux requêtes des utilisateurs et en résolvant les problèmes rapidement

Coût élevé et contraintes budgétaires

Même si l'utilisateur connaît et apprécie votre produit, il ne l'adoptera pas si son prix est trop élevé pour lui, surtout si un concurrent le propose moins cher.

Ce problème est courant et difficile à résoudre. Il n'est pas toujours possible de baisser ses prix.

Il s'agit de trouver un équilibre, en tenant compte des coûts de production et de main-d'œuvre, tout en rendant le produit abordable pour votre base d'utilisateurs cible. Les utilisateurs peuvent être prêts à débourser de l'argent si le produit est unique et offre une grande valeur. 🪙

4 bonnes pratiques pour améliorer l'adoption des produits

Nous allons partager ci-dessous quelques conseils pour vous aider à stimuler l'adoption des produits. Vous découvrirez également comment un processus complet de plateforme de gestion de projet complète telle que ClickUp peut vous assister à chaque étape du processus d'adoption d'un produit.

1. Construire et maintenir un produit génial

La course à l'adoption d'un produit commence dès sa conception. Pour développer un produit dont les utilisateurs ne peuvent se passer, vous devez d'abord comprendre leurs points de douleur et leurs préférences. Ensuite, vous devez utiliser ces connaissances pour construire un produit incontournable et convivial. Une bonne organisation est essentielle à toute opération, en particulier à une opération complexe telle que le développement d'un produit. A outil de productivité tel que ClickUp peut rendre la le travail des chefs de produit plus facile et moins stressant. Les fonctionnalités de ClickUp pour les équipes de production sont multiples. L'application peut servir de hub pour toutes vos connaissances et votre documentation, la planification stratégique, gestion des versions et le suivi des sprints.

Avec sa structure hiérarchique et son Tâches ClickUp clickUp Tasks, vous permet d'assigner et de planifier le travail, en le divisant en sous-tâches et en checklists. La sélection de plus de 15 affichages de ClickUp et 20 Champ personnalisé les environnements de travail vous permettent de personnaliser votre espace de travail en fonction de vos besoins.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image6-1.gif Affiches ClickUp /$$$img/

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

Par exemple, le classique Vue Tableau ClickUp permet de visualiser facilement le travail à venir, comme les problèmes, les mises à jour et les produits les campagnes de marketing .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Tableau-view-simplified-1400x934.png Vue Tableau ClickUp /$$img/

Supervisez les tâches et les projets d'un seul coup d'œil et glissez-déposez les tâches, triez et filtrez sans effort grâce à une vue Tableau Kanban entièrement personnalisable

Vous pouvez utiliser Tableaux blancs ClickUp pour faire un brainstorming avec votre équipe et élaborer des feuilles de route stratégiques et des plans de cheminement de l'utilisateur attrayants. 🗺️

Réalisez des feuilles de route créatives et des cartes de parcours utilisateur avec votre équipe en utilisant ClickUp Whiteboards ClickUp Formulaires vous permettent de créer et de distribuer des sondages afin de recueillir des informations sur les besoins des utilisateurs, les bugs et les commentaires sur les produits. Pour vous faire gagner du temps et des efforts, les réponses peuvent être automatiquement converties en tâches. Vous pouvez ainsi détecter et résoudre rapidement les problèmes, tout en préservant la satisfaction de vos clients. ClickUp intègre avec de nombreux outils de développement, tels que GitHub, GitLab et Bitbucket, ce qui vous permet de rationaliser votre flux de travail.

2. Ne lésinez pas sur le marketing

Créer un engouement autour de votre produit est une étape nécessaire à son adoption. Vous devez publier du contenu tel que des blogs et des posts sur les médias sociaux, en éduquant le public sur votre produit et le problème qu'il tente de résoudre. Faire cela vous permet aussi de construire l'autorité et d'établir la confiance dans votre entreprise et votre marque.

Vous pouvez utiliser ClickUp pour forfaiter et exécuter vos campagnes de marketing. Rédigez un contenu attrayant à l'aide de Documents ClickUp et ses riches options de mise en forme. 🖋️

En attendant, ClickUp AI est votre assistant de rédaction IA de confiance. En quelques secondes seulement, il peut rédiger les grandes lignes d'une campagne, proposer des idées, résumer des notes, vérifier l'orthographe de votre contenu marketing, et bien plus encore !

Grâce aux fonctions IA de ClickUp, les équipes marketing peuvent produire rapidement et simplement des documents importants comme une étude de cas

Vous pouvez également gérer la publication de votre contenu marketing au sein de l'application, en tant que Affichage du Calendrier de ClickUp sert également de calendrier de contenu. Tout ce que vous avez à faire est de créer des tâches de contenu et de les faire glisser sur le calendrier pour les planifier. L'affichage est hautement personnalisable, vous permettant de basculer entre les affichages quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et d'ajouter des couleurs, des émojis et des filtres.

Suivez votre calendrier de marketing et publiez tout votre contenu à temps avec l'affichage du Calendrier de ClickUp

Une fois que les utilisateurs ont collé l'étape de sensibilisation et envisagent d'essayer ou d'acheter votre produit, il est important de leur faciliter l'obtention de réponses. Vous devez fournir des informations complètes sur votre site web et créer des contenus de milieu et de bas de tunnel, tels que des tutoriels et des comparaisons de produits.

3. Mesurer l'adoption d'un produit pour assurer sa réussite

Vous devez surveiller les performances de votre produit et recueillir les commentaires des utilisateurs à chaque étape du développement et de l'adoption du produit. À faire cela vous permet d'être objectif et de prendre des décisions qui propulseront votre produit vers la réussite. 🙌

Au cours de l'étape de sensibilisation, utilisez Les outils de recherche de référencement pour déterminer les sujets qui intéressent votre base d'utilisateurs. Suivez les indicateurs d'adoption du produit, tels que les pages affichées et le taux de rebond, pour évaluer les performances du contenu marketing.

Au fur et à mesure que les utilisateurs s'intéressent au produit, suivez le nombre d'appels, de démonstrations et d'inscriptions. Utilisez des cartes thermiques et des enregistrements de sessions pour comprendre comment les utilisateurs interagissent avec votre produit.

La collecte d'informations qualitatives est également cruciale. Créez et partagez des formulaires ClickUp pour :

Obtenir des informations sur les besoins des utilisateurs

Découvrir comment ils ont appris l'existence de votre entreprise ou ce qui les a incités à s'inscrire

Obtenir les commentaires des clients sur votre produit

Si vous mesurez la progression au cours d'un processus de développement du projet vous pouvez détecter les goulets d'étranglement et obtenir des idées pour améliorer votre flux de travail. Objectifs ClickUp vous permet de suivre la progression vers des cibles et des Objectifs spécifiques, tandis que Tableaux de bord ClickUp vous donne un aperçu en temps réel de votre travail et de l'utilisation des ressources. Avec plus de 50 cartes, vous pouvez personnaliser votre tableau de bord pour afficher les informations dont vous avez besoin.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Objectifs.png Tableaux de bord ClickUp /$$img/

Obtenez un aperçu rapide de la progression de votre travail et des performances de votre équipe grâce aux tableaux de bord ClickUp

4. Restez connecté aux utilisateurs

À partir du moment où vous avez accroché les utilisateurs, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour entretenir les connexions.

Communiquez avec les utilisateurs dans l'application et en externe par e-mail. Offrez une assistance pendant la phase d'intégration, en particulier si votre produit a une courbe d'adoption abrupte. Fournissez des renforcements positifs pour des comportements spécifiques, en célébrant chaque jalon. Partagez des conseils, mettez les utilisateurs au courant des nouvelles fonctionnalités et des changements, et proposez des programmes de fidélité et des réductions en guise de remerciement. 🙏

En faisant cela, vous solidifierez votre relation, assurant que vos utilisateurs se transforment d'adopteurs précoces en défenseurs

Soutenir et accélérer l'adoption des produits avec ClickUp

L'adoption d'un produit n'est pas un concept facile à saisir et à influencer. Un forfait bien pensé et un flux de travail efficace peuvent cependant vous aider. A outil de gestion des produits comme ClickUp vous assiste dans vos efforts, en améliorant la productivité et la collaboration des équipes sur l'ensemble du Tableau.

Avec un flux de travail en ordre, un produit excellent et évolutif, et une évaluation continue des performances, votre produit se distinguera sur le marché concurrentiel et vos utilisateurs resteront contenus. 😊 S'inscrire à ClickUp et découvrez toutes les façons dont il peut assurer le développement et l'adoption de produits en toute transparence.