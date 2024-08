Décoder le comportement des utilisateurs : 10 meilleurs logiciels de cartes thermiques pour des informations qui changent la donne

Voir les utilisateurs rebondir sur votre site web peut être vraiment décourageant. Vos graphiques soigneusement conçus ne font toujours pas mouche, et malgré l'exploitation du big data pour obtenir des informations, vous vous demandez pourquoi votre site web n'est pas aussi performant. 🤔

Vous négligez peut-être des détails cruciaux - où vos clients passent le plus de temps, les endroits sur lesquels ils cliquent le plus souvent et les zones du site web qui ont désespérément besoin d'être relookées.

C'est pourquoi les cartes thermiques sont votre meilleur allié ! Elles constituent une mine d'or en termes de d'informations sur le comportement des visiteurs de votre site et leurs préférences. Avec leur découpage visuel codé par couleur de l'activité des utilisateurs sur votre site web ou votre application, les outils de cartes thermiques vous aident à prendre des décisions stratégiques éclairées.

Dans cet article, nous allons passer en revue le top 10 des logiciels de heatmap qui guideront vos efforts d'optimisation de site web. Rejoignez-nous pour découvrir leurs avantages, leurs inconvénients et les détails de leur tarification !

Que faut-il rechercher dans un logiciel de cartographie thermique ?

Lorsque vous choisissez votre logiciel de carte thermique idéal, prenez en compte ces facteurs clés pour vous assurer qu'il s'aligne sur vos besoins :

Type de cartes thermiques: Différents logiciels peuvent se spécialiser dans différents types de cartes thermiques comme les cartes thermiques de clics, de défilement, de mouvements de souris, etc.

Visualisation des données: La personnalisation et le filtrage des données sont cruciaux pour extraire des informations significatives

Vitesse de chargement: Recherchez un logiciel de carte thermique qui ne compromet pas la vitesse de chargement de votre site Web, car un site lent peut avoir un impact sur la précision de la collecte de données

Suivi au niveau des éléments: Assurez-vous que l'outil va au-delà du niveau de la page web et capture le comportement des utilisateurs au niveau des éléments afin que vous puissiez avoir une idée plus précise des actions des utilisateurs et des segments de visiteurs distincts

Segmentation: Un bon logiciel de carte thermique devrait permettre le ciblage et la segmentation des visiteurs avant et après les campagnes. Cela vous aide à comparer les comportements de divers groupes d'utilisateurs à différents moments de leur parcours personnalisé

## Top 10 des logiciels de cartographie thermique à utiliser en 2024

Curieux de connaître les points les plus chauds de votre site web ? Découvrez-les grâce à ces logiciels de cartographie thermique de premier ordre que nous avons sélectionnés pour vous !

Nous passons en revue leurs forces, leurs faiblesses et leurs prix, de sorte que trouver la solution idéale pour votre entreprise sera un jeu d'enfant. Explorons-les ! 🕵

1. Mouseflow

Via : Flux de souris Mouseflow est un outil d'analyse web comportementale qui commence à évaluer le parcours du visiteur dès qu'il arrive sur votre site web. Il identifie les emplacements géographiques de vos utilisateurs les plus engagés, affine votre analyse de l'entonnoir et affine les campagnes PPC. 📍

Les heatmaps et les outils d'analyse de l'entonnoir du logiciel révèlent des modèles de comportement des utilisateurs d'une valeur inestimable, aidant les entreprises à repérer les points d'amélioration et à améliorer l'expérience utilisateur globale de leur site web.

L'un des meilleurs arguments de vente de Mouseflow est sa fonctionnalité statistiques d'attention automatisées, qui fournit bien plus que des cartes thermiques de défilement conventionnelles. Elle vous donne une évaluation approfondie de la force de persuasion de vos pages de destination.

En outre, Mouseflow mesure et analyse l'efficacité du contenu dynamique tel que les menus, les curseurs et les formulaires, offrant ainsi un aperçu plus approfondi des éléments cliquables inclus dans votre site.

Les meilleures fonctionnalités de Mouseflow

Évaluation de l'engagement des utilisateurs

Plans de clics

Cartes thermiques des mouvements

Statistiques d'attention automatisées

Intégration avec des outils populaires tels que HubSpot et Adobe Analytics

Limites de Mouseflow

La version mobile pourrait être mise à jour plus fréquemment

Le tableau de bord pourrait bénéficier de davantage de fonctionnalités personnalisables

Prix de Mouseflow

Free

Démarrage: 34 $/mois

34 $/mois Croissance: 121 $/mois

121 $/mois Business: 244$/mois

244$/mois Pro: 444$/mois

444$/mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.6/5 (500+ commentaires)

4.6/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ commentaires)

2. Hotjar

Via : Hotjar Hotjar est une plateforme tout-en-un qui vous aide à comprendre les interactions de votre audience avec votre site web ou votre application. Le logiciel vous permet de configurer des heatmaps sur plusieurs pages simultanément et affiche une vue panoramique du parcours d'achat de vos clients afin que vous puissiez optimiser efficacement vos entonnoirs.

Hotjar ne s'arrête pas au suivi des clics - il analyse les mouvements de la souris, révélant les endroits où les utilisateurs s'engagent profondément, s'arrêtent pour afficher le contenu ou le font défiler.

Outre les cartes thermiques, le logiciel permet également d'enregistrer les activités. Il simplifie le processus d'examen en capturant les moments où les utilisateurs cliquent, expriment leur frustration ou quittent les pages. 🏃

En outre, Hotjar propose des sondages et des sondages de rétroaction, aidant les entreprises à comprendre les comportements et les préférences de leurs utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Hotjar

Enregistrements des visiteurs

Outils de collecte de commentaires

Entonnoirs de conversion

Cartes thermiques et cartes de clics

Intégration avec des outils tels que Google Analytics et WordPress

Limites de Hotjar

Le forfait Free peut être trop limité pour certains utilisateurs

L'outil d'analyse du comportement des utilisateurs ne fait pas appel à la fonctionnalité d'analyse prédictive

Prix de Hotjar

Basic: Gratuit

Gratuit Plus: 32 $/mois

32 $/mois Business: 80$/mois

80$/mois Scale: $171/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.3/5 (300+ avis)

4.3/5 (300+ avis) Capterra: 4.7/5 (500+ avis)

3. Histoire complète

Via : Histoire complète FullStory est une solution logicielle d'analyse de l'expérience numérique conçue pour améliorer l'expérience des utilisateurs dans le cadre de SaaS du commerce électronique et des sites de contenu. Ses heatmaps et sa fonctionnalité Session Replay vous permettent d'en savoir plus sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre site, de réfléchir à vos choix en matière de conception, et de d'évaluer les performances des pages . 📑

Le logiciel dispose d'une fonctionnalité de recherche avancée, vous permettant de localiser rapidement des sessions d'utilisateurs spécifiques sur la base de divers critères tels que l'URL de la page, le type de navigateur et les actions de l'utilisateur. Ses fonctions d'analyse et de outils de rapports fournissent des informations sur le comportement des utilisateurs afin que vous puissiez prendre des décisions fondées sur des données qui permettent d'affiner l'expérience globale de l'utilisateur.

Ce qui distingue FullStory est son enregistrement méticuleux des interactions utilisateur, capturant les clics d'erreur, les clics morts et les moments de frustration. L'obtention de rapports détaillés sur l'impact de la conception de votre site web sur les utilisateurs vous permet d'identifier et d'éliminer rapidement les points de douleur, en optimisant les pages web pour des interactions fluides avec les utilisateurs.

FullStory fonctionnalités clés

Outil de relecture de session

Segments d'utilisateurs

Plans de défilement et de clics

Analyses et perspectives

Capacités de recherche avancée

Limites de FullStory

L'interface utilisateur du logiciel pourrait être améliorée

L'installation initiale peut prendre un peu de temps

Prix de FullStory

Enterprise: Disponible sur contact

Disponible sur contact Avancé: Disponible sur contact

Disponible sur contact Business: Disponible sur contact

G2: 4.5/5 (300+ commentaires)

4.5/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (60+ commentaires)

4. Boîte à verre

Boîte à verre via G2 Glassbox identifie les points faibles de vos entonnoirs de discussion et vous fournit Des recommandations basées sur l'IA pour apporter des améliorations. 🤖

Ses interaction maps offrent un intervalle d'indicateurs, vous aidant à visualiser les taux de clics, le temps de concentration, les erreurs, les luttes et leur effet sur les revenus. Glassbox suit également la durée de défilement habituelle des utilisateurs vers le bas d'une page, ce qui permet de s'assurer que votre contenu est remarqué. De plus, il indique le pourcentage d'utilisateurs qui ont cliqué sur un élément après l'avoir affiché, ce qui vous permet de savoir ce qui influence l'engagement de l'audience.

Les analyses à l'intérieur de la page de Glassbox affichent clairement le contenu avec lequel les clients s'engagent le plus, ce qui invite à prendre des instructions pour les futures campagnes publicitaires création de contenu et l'allocation des ressources .

Glassbox fonctionnalités clés

Cartes thermiques de la profondeur de défilement

Plans d'interaction

Analyse des tests A/B

Recommandations générées par l'IA

Segmentation de l'audience

Les limites de Glassbox

Les affichages des rapports et les éléments pour la création d'entonnoirs pourraient être plus personnalisables

La configuration des rapports peut prendre un peu de temps

Prix de Glassbox

Disponible sur demande

G2: 4.9/5 (plus de 500 commentaires)

4.9/5 (plus de 500 commentaires) Capterra: 4.7/5 (20+ avis)

5. Orange chanceuse

Via : Orange chanceuse Lucky Orange propose des enregistrements de sessions, des cartes thermiques et des informations en temps réel sur l'utilisation du site web afin de faciliter la prise de décision.

Ses cartes thermiques dynamiques révèlent des données en temps réel sur les interactions des utilisateurs, tandis que les enregistrements de session permettent aux propriétaires d'observer la navigation des utilisateurs. Cela vous permet de d'identifier les points à améliorer tout en garantissant la confidentialité des utilisateurs.

À l'aide de filtres, vous pouvez facilement trouver des enregistrements liés à des actions spécifiques telles que le clic rageur ou le défilement rapide, afin de mieux comprendre les déclencheurs du comportement des utilisateurs. 🖱️

Lucky Orange capture chaque action de l'utilisateur, même les interactions avec des éléments dynamiques tels que les pop-ups ou les menus, ce qui vous permet d'évaluer l'efficacité de l'application l'efficacité des efforts marketing .

Lucky Orange fonctionnalités clés

Cartes thermiques dynamiques

Tableau de bord

Enregistrements de sessions

Segmentation intégrée

Sondages et analyses

Limites de Lucky Orange

Certaines fonctionnalités nécessitent une configuration manuelle

Les données peuvent parfois ne pas être tout à fait exactes

Prix de Lucky Orange

Free

Construire: 32 $/mois

32 $/mois **Croissance : 64 $/mois

Expansion: $144/mois

$144/mois Échelle: 600 $/mois

600 $/mois Enterprise: Disponible sur contact

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (100+ commentaires)

4.7/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (150+ commentaires)

6. VWO Insights

Via : VWO VWO Insights est une plateforme de test web et d'optimisation du taux de conversion (CRO) qui vous permet de créer des affichages spécialisés pour des segments d'utilisateurs pilotés par des déclencheurs et des critères spécifiques. Il s'agit également d'un puissant outil de test A/B qui vous permet d'expérimenter diverses idées de pages d'atterrissage.

L'outil est excellent pour capturer et déchiffrer les actions des visiteurs à l'aide d'un tableau de cartes thermiques - du suivi de la souris aux cartes de clics et aux visuels de profondeur de défilement.

Grâce à ses fonctionnalités de segmentation, vous obtenez des informations sur la façon dont vos utilisateurs idéaux explorent votre produit, identifient les problèmes et comprennent leurs niveaux de satisfaction afin que vous puissiez travailler à l'amélioration de leur expérience.

La cerise sur le gâteau ? En combinant ces outils avec d'autres fonctionnalités de VWO telles que l'analyse des formulaires, les sondages et les informations approfondies sur les clients, vous disposez d'une puissante boîte à outils pour l'expérimentation, ce qui, au final, alimente vos conversions. 🍒

Les meilleures fonctionnalités de VWO Insights

Enregistrements de sessions

Notes de session

Sondages

Analyse de l'entonnoir

Application mobile d'analyse

Limites de VWO Insights

Les cartes thermiques peuvent parfois être décalées

La navigation dans le logiciel pourrait être améliorée

VWO Insights - Prix du Web

Croissance: $171/mois

$171/mois Pro: 405 $/mois

405 $/mois Enterprise: 956 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

VWO Insights - Évaluations et critiques du Web

G2: 4.2/5 (plus de 50 commentaires)

4.2/5 (plus de 50 commentaires) Capterra: 5/5 (moins de 10 commentaires)

7. Inspectlet

Via : Inspectlet Les outils de cartographie du parcours client d'Inspectlet sont conçus pour tracer les mouvements de souris et les comportements de défilement des visiteurs sur votre site web.

Le logiciel offre une suite de fonctionnalités - de l'analyse de l'entonnoir et des tests A/B aux sondages de rétroaction et à l'analyse des formulaires. Vous pouvez ainsi collecter des données sur chaque segment d'utilisateurs qui atterrissent sur votre site web. 📊

Grâce à sa fonctionnalité d'enregistrement de session, vous pouvez revoir les interactions individuelles des utilisateurs sur votre site. De plus, ses options de filtrage vous aident à identifier avec précision des segments d'utilisateurs spécifiques.

Inspectlet suit du temps méticuleusement le temps que les visiteurs passent à remplir les différents champs du formulaire. Cette information est cruciale pour repérer les domaines à améliorer car il permet d'optimiser les formulaires et d'améliorer l'expérience des utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités d'Inspectlet

Cartes thermiques de clics et de défilement

Tests A/B

Analyse de l'entonnoir

Outils de sondage

Enregistrements de sessions

Limites d'Inspectlet

La personnalisation nécessite une configuration précise pour obtenir des résultats adéquats

Les étiquettes dans la fonctionnalité de filtre de recherche ne fonctionnent pas toujours correctement

Prix d'Inspectlet

Free

Micro: 33 $/mois

33 $/mois Démarrage: $67/mois

$67/mois **Croissance : 127 $/mois

Accélérer : 254 $/mois

254 $/mois Enterprise: 424 $/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.2/5 (20+ avis)

4.2/5 (20+ avis) Capterra: 4/5 (30+ avis)

8. Smartlook

Via : Vue d'ensemble Smartlook de Cisco fournit des click maps, scroll maps et movement maps, mettant précisément en lumière les éléments de la page qui brillent. 🌟

Étant donné que Smartlook recueille automatiquement chaque interaction de l'utilisateur, les cartes thermiques nouvellement générées sont remplies de données historiques, remontant aussi loin que votre forfait de conservation des données le permet. Il n'est donc pas nécessaire d'attendre la collecte de nouvelles données à chaque fois que vous créez une nouvelle carte thermique.

L'outil propose également des reprises de session qui vous permettent d'identifier les obstacles rencontrés par les visiteurs ou les problèmes d'accès à votre site tombent sur des bugs affectant les performances du site.

De plus, vous pouvez suivre les actions des utilisateurs (visites d'URL, clics sur des boutons et saisies de texte) grâce à l'analyse d'évènements, ce qui permet de dresser un tableau complet des interactions individuelles des utilisateurs.

Smartlook meilleures fonctionnalités

Trois types de cartes thermiques

Reprise des sessions

Analyse de l'entonnoir

Événements pour vérifier toute l'activité de l'utilisateur

Analyse des applications mobiles

Limites de Smartlook

Les enregistrements de sessions ne sont parfois pas fiables

L'ajout de plus de mesures de confidentialité et de sécurité des données pourrait être bénéfique

Prix de Smartlook

Free

Forfait Pro: 61$/mois

61$/mois Forfait Enterprise: Disponible sur contact

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.6/5 (800+ commentaires)

4.6/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

9. Œuf fou

Via : Oeuf fou Crazy Egg fournit des outils tels que des cartes thermiques, des enregistrements de sessions, des tests A/B, des analyses de trafic et des sondages pour vous aider à affiner votre produit et à augmenter vos taux de conversion.

La fonctionnalité Snapshots heatmap de Crazy Egg offre un intervalle de rapports tels que la carte de défilement, le rapport confetti et le rapport de superposition. Ces rapports vous aident à prendre des décisions fondées sur des données quant à l'emplacement des éléments cruciaux de votre site Web, tels que les CTA. Planifier le parcours du client est plus simple avec Recordings, qui offre un regard en temps réel sur les interactions des visiteurs. Ils révèlent les zones que les visiteurs évitent et le temps qu'ils passent sur votre site. ⏳

En outre, Crazy Egg aide à analyser le trafic web provenant de diverses sources afin que vous puissiez comparer les données et optimiser votre site en conséquence. Ses sondages ciblés recueillent des commentaires précieux de la part des utilisateurs, favorisant des taux d'engagement plus élevés.

Les meilleures fonctionnalités de Crazy Egg

Différents rapports de cartes thermiques

Tests A/B

Analyse du trafic

Enregistrements du comportement de l'utilisateur

Sondages

Limites de Crazy Egg

Le logiciel peut parfois être lent

Le service client peut fournir des réponses tardives

Prix de Crazy Egg

Standard: 49$/mois

49$/mois Plus: 99$/mois

99$/mois Enterprise: $249/mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.2/5 (100+ commentaires)

4.2/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (80+ commentaires)

10. Clarté Microsoft

Via : Clarté de Microsoft Clarity est un outil d'analyse comportementale gratuit de Microsoft qui couvre tout, des enregistrements de sessions aux cartes thermiques en passant par les analyses automatisées, et qui s'intègre à Google Analytics.

Ses cartes thermiques rapides clic, défilement et zone mettent instantanément en évidence les zones les plus engageantes de votre page et révèlent la profondeur de défilement des visiteurs.

L'outil d'enregistrement de session de Clarity vous permet de retracer les étapes de vos visiteurs à travers votre site Web, en découvrant les frustrations potentielles ou les points d'abandon. Chaque enregistrement présente un échéancier détaillé de l'utilisateur - il vous aide à suivre son point d'entrée sur le site et son parcours de navigation. De plus, vous pouvez accéder à des données précieuses telles que l'emplacement de l'utilisateur, l'appareil, le système d'exploitation et le temps passé sur le site. 🕒

Le logiciel transfère également les données d'enregistrement vers son tableau de bord de rapports et signale les problèmes critiques . Des erreurs JavaScript aux clics morts en passant par les clics rageurs, ces enregistrements mis en évidence offrent un aperçu des frustrations potentielles des utilisateurs afin que vous puissiez trouver et résoudre rapidement les problèmes .

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Clarity

Diverses cartes thermiques

Tableaux de bord des rapports

Détection des erreurs

Enregistrement des sessions

Intégration avec Google Analytics

Limites de Microsoft Clarity

Il peut y avoir des bugs occasionnels dans les enregistrements de sessions

Il pourrait bénéficier de l'ajout de fonctionnalités d'analyse plus avancées

Prix de Microsoft Clarity

Free

Microsoft Clarity évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (30+ reviews)

4.5/5 (30+ reviews) Capterra: 4.8/5 (30+ avis)

Autres outils de gestion des données utilisateur

Les logiciels de cartes thermiques sont excellents pour suivre les clics, identifier les points d'abandon et recueillir des données essentielles sur le comportement des clients. L'analyse de ces données peut considérablement les performances de votre entreprise et la satisfaction de vos clients.

Une fois que vous avez sélectionné votre outil de cartographie thermique préféré, faites appel à ClickUp pour une assistance supplémentaire ! Stockez vos données dans des documents modifiables, organisez-les dans différents affichages de tâches, comprenez mieux vos clients grâce à modèles de questionnaires et outils de retour d'information et de suivre les performances à l'aide de tableaux de bord pratiques.

Mais ne faire qu'effleurer les capacités de ClickUp ne lui fera pas honneur. Passons en revue ses fonctionnalités en profondeur pour découvrir ses nombreuses possibilités ! 💎

Tirez parti de tableaux de bord puissants pour suivre les performances à l'aide de diagrammes et de graphiques dans ClickUp

ClickUp n'est pas un système de outil de gestion de projet typique c'est une machine à rapports, - c'est une machine à rapports, - c'est une machine à rapports la visualisation des données , et l'organisation de l'information, excellent pour la prise de décision intelligente qui favorisent la satisfaction des clients et l'amélioration de la qualité des services la croissance de l'entreprise . 🌱

Par par paramètres Effacées Objectifs ClickUp et en utilisant détaillé Tableaux de bord cette plateforme devient votre alliée dans des processus tels que :

Définir les objets de la campagne

L'établissement des paramètres échéanciers

Déterminer les cibles

Suivi et visualisation de la progression à l'aide de diagrammes et de graphiques intuitifs

Avec 15+ affichages du projet disponible, gérer votre entonnoir marketing, les horaires de l'équipe et la charge de travail devient un jeu d'enfant - la gestion des calendriers est un jeu d'enfant.

Pour mieux comprendre vos clients, mettez à profit Les formulaires de feedback de ClickUp et des sondages. Utiliser Formulaires ClickUp pour recueillir des informations spécifiques relatives aux produits et Documents ClickUp comme votre espace collaboratif pour la création et la modification en cours de documents de feedback, alignant votre équipe sans effort. ✌

Assurez-vous que les services de votre entreprise répondent aux attentes des clients et découvrez leurs véritables sentiments grâce au modèle de sondage ClickUp sur la satisfaction des clients

Débloquez des informations précieuses sur les perceptions des clients grâce au modèle d'enquête de satisfaction client ClickUp Modèle de sondage ClickUp sur la satisfaction des clients . Cet outil offre une fenêtre sur la façon dont les clients affichent vos produits, vos services et votre assistance, ce qui permet d'identifier les domaines d'amélioration pour une meilleure fidélisation des clients.

Lorsque vous décidez d'élaborer de nouvelles stratégies d'optimisation avec votre équipe, tournez-vous vers les fonctionnalités de ClickUp pour les sessions de brainstorming :

Tableaux blancs ClickUp2. Cartes mentales Analysez les variations des tests en capturant les données sur le comportement des utilisateurs avant et après et en les organisant proprement dans une liste ou une vue Tableau pour faciliter la comparaison. Optimisez votre site web avec l'aide de l'IA en utilisant l'outil Invitations ClickUp ChatGPT pour le modèle d'optimisation du taux de conversion . Cet outil suscite des idées pour améliorer l'expérience utilisateur et booster les taux de clics grâce à des insights générés par l'IA. 🤖

Utilisez les invites ChatGPT de ClickUp pour la génération de leads afin d'obtenir des idées personnalisées pour vos cibles

Intégrer ClickUp avec plus de 1 000 applications pour centraliser la gestion de votre entreprise et ne plus avoir à activer/désactiver de nombreux outils !

Boostez la performance de votre site avec le meilleur logiciel de carte thermique + ClickUp

La mise en œuvre de l'une de ces 10 solutions logicielles de heatmap peut changer la donne pour votre site web. Préparez-vous à voir les performances de votre site s'améliorer, à augmenter la satisfaction de vos clients, à les fidéliser davantage et à catapulter votre chiffre d'affaires vers de nouveaux sommets ! Essayez ClickUp gratuitement pour continuer sur cette lancée ! Avec plus de 1 000 modèles à portée de main, des tableaux de bord puissants pour des rapports détaillés, et de nombreux outils de CRO , ClickUp vous arme pour devenir imparable dans toutes vos entreprises ! 💪