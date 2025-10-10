Gestion du cycle de vie des logiciels : étapes, outils et bonnes pratiques

Avez-vous déjà eu l'impression que votre processus logiciel était à deux doigts d'achever son voyage dans le chaos ?

Une équipe met en place des correctifs, le service d'assurance qualité est submergé par les tests de régression du dernier trimestre, et personne ne sait vraiment qui est responsable de cette fonctionnalité qui vient de tomber en panne... encore une fois.

En réalité, la création et la maintenance d'un logiciel performant ne se limitent pas à l'écriture d'un code propre.

La gestion du cycle de vie des logiciels (SLM) joue un rôle crucial dans ce processus.

Dans cet article, nous allons détailler les étapes clés de la gestion du cycle de vie des logiciels et mettre en avant des outils (tels que ClickUp!) qui vous aideront à naviguer dans cette complexité. C'est parti ! 🧰

Qu'est-ce que la gestion du cycle de vie des logiciels ?

La gestion du cycle de vie des logiciels (SLM) est le processus structuré de gestion des applications logicielles, depuis la planification initiale jusqu'au développement, au déploiement, à la maintenance et à la mise hors service éventuelle.

Il garantit l'alignement entre les objectifs d'entreprise et l'exécution technique en intégrant le contrôle des versions, la gestion des versions, le suivi des configurations et les protocoles de conformité dans tous les environnements.

Ce processus garantit la sécurité, la stabilité et l'évolutivité des systèmes tout en minimisant la dette technique et en maximisant la valeur à long terme dans des écosystèmes logiciels complexes et des environnements de production dynamiques.

⭐ Fonctionnalité présentée Le modèle de développement logiciel ClickUp donne aux équipes une longueur d'avance grâce à des dossiers, des statuts et des automatisations alignés sur le cycle de vie, permettant une installation immédiate conforme aux bonnes pratiques agiles. Grâce à des vues prédéfinies telles que les diagrammes de Gantt, la feuille de route par initiatives et le calendrier par équipe, les équipes peuvent suivre la progression des versions, gérer les dépendances et hiérarchiser les tâches en toute clarté. Le modèle de développement logiciel structure les tâches par statut de version, initiatives et hiérarchisation MoSCoW, garantissant ainsi que chaque élément est lié aux objectifs d'entreprise. Obtenir un modèle gratuit Passez de la feuille de route à la mise en production grâce au modèle de développement logiciel ClickUp

Avantages d'une gestion efficace du cycle de vie des logiciels

La gestion du cycle de vie des logiciels normalise la manière dont les logiciels sont forfaités, développés, commercialisés, assistés et retirés du marché.

Cela garantit que chaque phase est stratégiquement alignée sur les objectifs d'entreprise, les critères de qualité et l'efficacité opérationnelle. Voici quelques avantages qui facilitent la vie des développeurs de logiciels. ⚓

Feuille de route claire : établit des objectifs, des jalons et des responsabilités précis pour toutes les phases du développement logiciel afin d'assurer une exécution harmonisée

*suivi centralisé : améliore la visibilité sur l'avancement, les risques et les livrables grâce à des outils de surveillance et de rapports unifiés

planification structurée :* permet des prévisions précises grâce à des cadres d'estimation, des méthodes de planification et une hiérarchisation stratégique des priorités

Application de la qualité : garantit des résultats cohérents en appliquant des normes, en validant les fonctions et en minimisant les défauts grâce à des outils de gestion du cycle de vie des applications (ALM)

*flux de travail de test intégrés : prend en charge la gestion des tests de validation, de régression et de conformité grâce à une coordination transparente entre les phases

*collaboration interfonctionnelle : rationalise le travail entre le développement, les opérations, les tests d'assurance qualité et les parties prenantes de l'entreprise sur une seule plateforme

*allocation intelligente des ressources : améliore l'efficacité grâce à l'automatisation, à l'équilibrage de la charge de travail et à la distribution intelligente des tâches

🔍 Le saviez-vous ? Au XIXe siècle (oui, avant que l'électricité ne se généralise), Ada Lovelace a écrit le premier programme informatique au monde pour une machine qui n'existait même pas encore complètement ! En 1843, elle a en quelque sorte code l'avenir.

Étapes clés du cycle de vie des logiciels

Le cycle de vie moderne des logiciels n'est certainement pas une voie à sens unique.

Il s'agit d'un système évolutif et itératif où chaque étape s'appuie sur la suivante. C'est pourquoi vous avez besoin du logiciel de gestion de projet agile ClickUp.

Il s'agit d'un espace de travail flexible conçu pour fournir l'assistance complète du cycle de vie, vous aidant à relier la stratégie produit, l'exécution des sprints, les flux de travail d'assurance qualité et la gestion des versions logicielles en un seul endroit.

Examinons chaque étape du processus et voyons comment le logiciel de gestion du cycle de vie peut vous aider. ⚒️

Étape n° 1 : planification et recueil des exigences

Cette étape établit les bases de toutes les activités en aval.

L'important ici est d'avoir une vision très claire de ce que vous construisez, à qui cela s'adresse et pourquoi cela est important. Si vous passez à côté de cela, vous tombez directement dans des dettes techniques et des problèmes de portée.

Voici ce qui est à faire : Définissez les critères d'acceptation et la logique de hiérarchisation

Identifiez les objectifs d'entreprise, les contraintes techniques et les besoins des utilisateurs grâce à des ateliers interfonctionnels ou des sprints de découverte

Traduisez les objectifs en récits d'utilisateurs, cas d'utilisation et , cas d'utilisation et documents de conception logicielle

Pour saisir tous les livrables clés à cette étape, utilisez ClickUp Docs pour rédiger les exigences directement dans les dossiers de projet concernés. Vous pouvez imbriquer des documents dans des dossiers ou des listes, par exemple en plaçant un document d'exigences sous le sprint « Q3 Release » (Version T3), pour un contexte et une traçabilité instantanés.

Travaillez en toute transparence dans ClickUp documents Centralisez votre flux de travail avec ClickUp Docs pour agir à partir d'une source unique et fiable

Dans un document, chaque exigence ou section peut être convertie en une tâche ClickUp, avec ses priorités, ses dates d'échéance et ses dépendances. Les champs personnalisés ClickUp ajoutent une autre couche de structure, vous permettant de marquer les tâches par type de fonctionnalité (interface utilisateur, API, sécurité) ou par priorité stratégique (MVP, phase 2), afin que rien ne se perde dans les détails.

💡 Conseil de pro : Adoptez la matrice « Responsable, Compte rendu, Consulté et Informé » (RACI) pour chaque phase du cycle de vie du développement logiciel (SDLC). Créez un diagramme de partage pour chaque cycle de publication afin d'éviter les goulots d'étranglement dans la prise de décision.

Étape n° 2 : Conception et architecture

C'est là que sont forfaitées la faisabilité technique, l'interopérabilité des systèmes et la maintenabilité à long terme. Outre l'interface utilisateur/l'expérience utilisateur, cela inclut également les modèles de données, les contrats API et les modèles d'évolutivité.

Cette étape comprend généralement : Définition des modèles d'interaction des services et des exigences non fonctionnelles (par exemple, latence, disponibilité)

Traduire les exigences en wireframes , diagrammes d'architecture et schémas de base de données

Prise de décisions concernant les langages, les frameworks et les limites du système

Pour mapper tout cela visuellement, les tableaux blancs ClickUp sont particulièrement utiles. Ils permettent aux équipes d'esquisser des diagrammes d'architecture, des flux API ou des cartes de services en temps réel pour le développement collaboratif de logiciels.

Transformez vos concepts en résultats concrets grâce aux tableaux blancs ClickUp

Chaque forme, flux ou élément de diagramme peut être instantanément converti en tâche, et la liaison des tâches par glisser-déposer facilite le passage de la conception de haut niveau à l'exécution concrète dans la gestion de projet logiciels.

Par exemple, une équipe logicielle qui développe un système de planification dans le domaine de la santé peut utiliser des tableaux blancs pour mapper de manière collaborative les interactions entre le module de prise de rendez-vous, l'authentification des utilisateurs et les intégrations de calendriers tiers. Au fur et à mesure qu'ils finalisent l'architecture, ils convertissent les composants logiciels, tels que « Concevoir le schéma du profil patient » ou « Définir le contrat API Auth », en tâches. Vous pouvez ensuite utiliser le modèle en cascade pour établir visuellement la connexion entre les dépendances entre les tâches.

Étape n° 3 : Développement

La phase de développement transforme les plans architecturaux en logiciels de travail, en tirant pleinement parti de l'automatisation, du contrôle de la qualité du code et des boucles de rétroaction étroites.

Vous devez : *tirez parti des stratégies de branchement (par exemple, GitFlow, trunk-based) pour minimiser les conflits de fusionner

Implémentez des fonctionnalités à l'aide d'un code modulaire et testable

Réalisez des évaluations par les pairs et intégrez des tests automatisés d'unité, d'intégration et de sécurité

ClickUp Sprints offre aux équipes de développement logiciel un moyen structuré de planifier les cycles de sprint avec une assistance intégrée des corrections de backlog, de l'attribution de points d'histoire et du suivi de la vélocité.

Grâce aux cartes de sprint et aux tableaux de bord alimentés par l'IA de ClickUp, les informations dont vous avez besoin sont toujours accessibles

Vous pouvez utiliser les automatisations dans ClickUp pour reporter les tâches inachevées, démarrer automatiquement de nouveaux sprints et même marquer les sprints comme achevés lorsque le temps est écoulé. De cette façon, chaque validation, branche et demande de tirage est automatiquement jointe à la tâche ClickUp correspondante.

Par exemple, si un développeur ou un éditeur de code ouvre une demande de modification pour une nouvelle fonctionnalité de connexion, une automatisation peut instantanément déplacer la tâche vers « Révision du code » et en informer le responsable de l'assurance qualité en temps réel.

🧠 Anecdote amusante : Brendan Eich a créé JavaScript en seulement 10 jours en 1995, alors qu'il travaillait chez Netscape. Ce langage était presque basé sur Scheme, un langage de programmation minimaliste. Mais les supérieurs de Brendan Eich voulaient qu'il ressemble davantage à Java, il a donc fusionné les deux idées.

Étape n° 4 : Tests et assurance qualité

La phase de test permet de s'assurer que ce qui a été développé travaille comme prévu, ne perturbe pas les fonctions existantes et répond aux exigences non fonctionnelles telles que la vitesse, la résilience et la sécurité.

Cette phase du cycle du cycle de vie des tests logiciels comprend généralement : tests de régression : *Ces méthodes permettent de vérifier que les nouvelles mises à jour ou corrections de bugs n'ont pas involontairement endommagé les fonctions existantes

tests manuels : *Les testeurs utilisent directement le logiciel pour vérifier ses fonctions et sa facilité d'utilisation, et détecter les problèmes visuels ou liés à l'expérience utilisateur

tests automatisés : *les outils exécutent des scripts de test pré-écrits pour vérifier les fonctionnalités rapidement et de manière cohérente, améliorant ainsi la précision

Ensemble, ces méthodes de test garantissent la stabilité, la fiabilité et la disponibilité du produit pour sa mise sur le marché.

Obtenir un modèle gratuit Suivez le triage et résolvez les bugs plus rapidement grâce au modèle de suivi des bugs et des problèmes ClickUp

À cette étape, le modèle de suivi des bugs et des problèmes ClickUp devient un outil essentiel pour garder tout sur la bonne voie. Le modèle comprend trois listes principales : Defect Master, Reported Bugs et Limitations and Workarounds, ce qui facilite l'organisation des problèmes en fonction de leur gravité, de leur impact et de leur statut de correction.

📮 ClickUp Insight : 43 % des personnes interrogées affirment que les tâches répétitives fournissent une structure utile à leur journée de travail, mais 48 % les trouvent épuisantes et les détournent de travail plus important. Si la routine peut donner un sentiment de productivité, elle limite souvent la créativité et vous empêche de réaliser une progression significative. ClickUp vous aide à sortir de ce cycle en automatisant les tâches routinières grâce à des agents IA intelligents, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail. Automatisez les rappels, les mises à jour et l'attribution des tâches, et laissez des fonctionnalités telles que le bloc automatique du temps et les priorités des tâches protéger vos heures de travail les plus productives. résultats concrets : *Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

Étape n° 5 : déploiement et mise en production

Une fois le logiciel développé et testé, l'étape suivante consiste à le mettre en service et à assurer sa stabilité. C'est là que le déploiement et la mise en production entrent en jeu, et que les protocoles CI/CD et de restauration prennent toute leur importance.

Au lieu d'attendre les approbations et les téléchargements manuels, les modifications sont automatiquement testées, intégrées et déployées chaque fois que les développeurs publient des mises à jour dans SDLC Agile.

Voici comment cela fonctionne :

L'intégration continue (CI) signifie que les développeurs fusionnent fréquemment leur code dans un espace de travail partagé, ce qui permet de détecter plus rapidement les bugs

le déploiement continu (CD)* garantit que, une fois tous les tests réussis, le code est automatiquement mis en production

Mais tout ne se passe pas toujours parfaitement. C'est pourquoi les protocoles de restauration sont essentiels. Si une version pose des problèmes, une restauration vous permet de revenir rapidement à la dernière version stable sans temps d'arrêt prolongé ni dommages.

Une restauration intelligente comprend : Surveillance et alertes pour détecter rapidement les problèmes et déclencher la restauration si nécessaire

Restaurations automatiques qui se déclenchent lorsqu'un problème survient pendant ou après le déploiement

Stratégies en cas d'échec pour définir ce qu'il faut faire en cas de problème

C'est là que ClickUp entre en jeu

Les automatisations et les agents IA de ClickUp vous offrent des workflows basés sur des déclencheurs pour modifier automatiquement le statut des tâches, assigner des collègues ou envoyer des notifications lorsque le code est fusionné ou que le déploiement commence.

Utilisez les agents ClickUp AI pour automatiser les tâches, répondre aux questions et être plus produit

Mais l'automatisation intelligente ne s'arrête pas là. ClickUp Brain ajoute une couche supplémentaire d'intelligence artificielle à vos flux de travail. Cette fonctionnalité :

Récupère le contexte des tâches, des documents et des discussions pour répondre en temps réel aux questions de l'équipe

Utilise des instructions en langage naturel pour vous aider à créer des automatisations complexes sans code grâce à IA Automation Builder

Rédige des notes de mise à jour, résumer les modifications apportées au code et automatise la communication avec les parties prenantes, afin que les mises à jour de vos produits soient clairement communiquées à l'ensemble de l'organisation

Vous voulez savoir où vous en êtes dans le sprint ? Demandez à Brain de vous fournir des résumés rapides

Par exemple, après le déploiement, ClickUp Brain génère un résumé de la version, met à jour le journal des modifications et informe automatiquement les canaux ou les parties prenantes concernés.

Vous pouvez également demander à ClickUp Brain de générer des extraits de code, de répondre à des questions techniques, de réviser le code et même d'aider à mettre à jour automatiquement la documentation lorsque le code change.

Demandez à ClickUp Brain de générer des extraits de code afin de créer des logiciels de haute qualité

Étape n° 6 : Maintenance et assistance

Les services de maintenance et d'assistance garantissent que vos indicateurs clés de performance restent dans leur forme en corrigeant les problèmes, en améliorant les performances et en aidant les utilisateurs grâce à un système d'assistance structuré.

Les actions principales à cette étape sont les suivantes : *tickets d'assistance : centralisez le suivi des problèmes, des demandes et des commentaires des utilisateurs

*correction de bug : résolvez les erreurs et les dysfonctionnements pour que tout fonctionne correctement

Optimisation des performances : améliorez la vitesse et l'efficacité pour une meilleure expérience utilisateur

Un bon système d'assistance technique permet de tout regrouper, en offrant un suivi des tickets, une communication rationalisée, l'automatisation des tâches répétitives et des informations permettant d'anticiper les problèmes récurrents.

Mais la collecte des tickets n'est que la moitié du chemin ; c'est la compréhension de la situation dans son ensemble qui permet d'apporter de réelles améliorations. C'est là que les tableaux de bord ClickUp entrent en jeu.

Suivez les tendances en matière de problèmes et la charge de travail de l'équipe grâce à des informations en temps réel sur l'assistance via les tableaux de bord ClickUp

Grâce à des tableaux de bord entièrement personnalisables, vous pouvez transformer les données d'assistance en informations claires et exploitables. Voyez exactement combien de bugs sont ouverts, combien de temps il faut pour résoudre les problèmes et où votre équipe consacre son temps.

Par exemple, si plusieurs utilisateurs signalent des plantages de l'application lors de la connexion, l'assistance peut les enregistrer sous forme de tickets d'assistance, les développeurs peuvent les classer par ordre de priorité dans leur sprint et les chefs de produit peuvent suivre la correction via un tableau de bord dans ClickUp.

📖 À lire également : Outils de déploiement continu pour les équipes logicielles

Étape n° 7 : Retrait

La mise hors service des logiciels est rarement considérée comme une priorité, mais elle est essentielle pour réduire les coûts, la complexité et les risques. Qu'il s'agisse d'une API héritée ou d'un système complet, une mise hors service structurée évite les dépendances pendantes et garantit la préservation du contexte historique.

Cette partie du processus de développement logiciel s'articule autour des éléments suivants : Désallouer les ressources cloud et révoquer les identifiants d'accès

informer les utilisateurs *ou les services concernés de la dépréciation à venir

Archivage de la documentation et du code pertinents

Suppression de la surveillance, de la facturation et des alertes liées au système

Voici comment ClickUp vous aide dans cette étape :

*créez des listes de mise hors service à l'aide des checklist standardisées de ClickUp pour l'archivage des actifs, l'arrêt des systèmes et les notifications aux parties prenantes

conservez l'historique des versions dans ClickUp Docs* afin de pouvoir vous référer aux configurations ou décisions précédentes

Attribuez des tâches aux équipes juridiques, de sécurité et informatiques afin de révoquer les accès, de désallouer les ressources et de mettre à jour les référentiels de documentation

ClickUp Recurring Tasks* pour les révisions de licence, les audits d'expiration des clés API ou les confirmations de résiliation de contrat configurezClickUp Recurring Tasks* pour les révisions de licence, les audits d'expiration des clés API ou les confirmations de résiliation de contrat

Les défis de la gestion du cycle de vie des logiciels

Même avec un modèle de cycle de vie de développement logiciel bien défini, vous pouvez rencontrer des points de friction qui perturbent les échéanciers, compromettent la qualité et augmentent les charges de maintenance à long terme.

Explorons quelques-uns de ces défis liés au développement logiciel pour une livraison durable. 💁

documentation et suivi cloisonnés :* les équipes produit, développement, assurance qualité et assistance travaillent souvent dans des outils déconnectés, ce qui entraîne des problèmes de communication et des retards dans les transferts

*manque de visibilité : les tâches restent en « en cours » sans mises à jour en temps réel ni demandes de tirage connectées, ce qui rend leur statut peu clair

Pratiques d'assurance qualité incohérentes : une couverture de test qui limite, un suivi fragmenté des bugs et des versions instables réduisent l'efficacité et la fiabilité des tests de régression

Versions manuelles et sujettes aux erreurs : les étapes de déploiement sont souvent non standardisées, avec des protocoles de restauration mal définis et des environnements non validés

maintenance réactive :* les tickets d'assistance sont rarement liés au backlog de développement, ce qui entraîne des bugs manqués, du travail répétitif et des problèmes fondamentaux non résolus

*systèmes hérités négligés : les anciennes infrastructures restent en place sans forfait de mise hors service ni documentation, ce qui augmente les risques en matière de sécurité et de coûts

Pourquoi ClickUp est l'outil tout-en-un pour la gestion du cycle de vie des logiciels

L'un des principaux obstacles à la gestion du cycle de vie d'un produit est la prolifération des outils, les équipes produit, ingénierie, assurance qualité et DevOps s'appuyant sur des plateformes disjointes pour la planification, le suivi, les tests et le déploiement.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Maintenant que nous avons vu comment ClickUp s'intègre parfaitement à votre flux de travail, voyons comment le logiciel de gestion de projet ClickUp Software Team va au-delà des outils traditionnels pour prendre en charge toutes les étapes de la livraison de logiciels modernes. 📦

Statuts personnalisés pour une précision optimale du cycle de vie

Contrairement aux flux de travail rigides des outils traditionnels, les équipes peuvent utiliser les statuts de tâche personnalisés de ClickUp pour créer des états granulaires tels que « Révision du code », « En cours de préparation » ou « En attente d'approbation QA » pour chaque phase du cycle de vie.

Cette flexibilité favorise une propriété claire, rationalise les transferts et reflète le flux exact de votre processus de livraison.

Créez des flux de travail précis grâce aux statuts de tâches personnalisés ClickUp qui correspondent à votre processus de développement Agile

Gestion des sprints et tri des tâches en attente

Avec ClickUp Sprints, les équipes logicielles bénéficient d'un système de gestion de sprints achevé et personnalisable qui remplace les outils dispersés ou les plugins externes.

Visualisez les points d'histoire achevés tout au long du cycle logiciel avec ClickUp Sprints

Attribuez et personnalisez des points de sprint aux tâches et sous-tâches, regroupez-les dans des tâches parentes et répartissez-les par assigné. De plus, vous pouvez surveiller les performances des sprints grâce à des visualisations prêtes à l'emploi telles que :

*graphiques Burndown : suivez le travail restant par rapport à l'échéancier du sprint

*diagrammes Burnup : visualisez la progression réalisée et les changements de périmètre au fil du temps

Diagrammes de flux cumulatifs : identifiez les goulots d'étranglement et analysez l'efficacité des flux

rapports de vélocité : *Comprenez ce que votre équipe est capable de livrer de manière constante

Intégrations Git et communication transparentes

Les intégrations ClickUp prennent en charge la connexion directe avec GitHub, GitLab, Bitbucket, Slack et Google Drive. Vous pouvez lier les commits et les demandes de tirage aux tâches, mettre à jour les statuts via les messages de commit et afficher l'activité PR dans votre espace de travail.

Connectez le code aux outils de gestion de projet grâce à l'intégration GitHub de ClickUp pour un suivi en temps réel du développement

🔍 Le saviez-vous ? Plus de 62 % des développeurs parlent JavaScript, suivi de près par HTML/CSS avec 53 %, puis Python, SQL et TypeScript qui complètent le top 5.

Nous utilisons ClickUp pour le suivi de nos projets de développement logiciel en interne ; la gestion de plusieurs projets et équipes me facilite la tâche, c'est l'un des meilleurs outils que j'ai utilisés jusqu'à présent pour gérer mes projets scrum et agiles modernes.

Nous utilisons ClickUp pour le suivi de nos projets de développement logiciel en interne ; la gestion de plusieurs projets et équipes me facilite la tâche, c'est l'un des meilleurs outils que j'ai utilisés jusqu'à présent pour gérer mes projets scrum et agiles modernes.

Accélérez le développement logiciel grâce à ClickUp

Bien que la gestion du cycle de vie des logiciels puisse sembler fastidieuse, elle ne doit pas nécessairement être fragmentée.

ClickUp regroupe toutes les phases, de la planification et du développement aux tests, à la mise en production et à la maintenance, dans un système unique et connecté.

Grâce aux solutions ClickUp Software et Agile Management, vos équipes bénéficient d'une visibilité en temps réel, de workflows personnalisables et de transferts fluides. Utilisez ClickUp Automations pour réduire les tâches manuelles fastidieuses et ClickUp Brain pour générer instantanément des PRD, des plans de sprint ou des documents de test.

Prêt à unifier votre cycle de vie logiciel ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!

Foire aux questions

La gestion du cycle de vie des logiciels consiste à superviser une application logicielle depuis sa conception initiale jusqu'à son développement, son déploiement, sa maintenance continue et son retrait éventuel. Cette approche garantit que les logiciels sont forfaités, développés, testés, commercialisés, maintenus et finalement retirés de manière structurée et efficace, aidant ainsi les organisations à maximiser la valeur et à minimiser les risques tout au long du cycle de vie du logiciel.

Les 7 étapes du cycle de vie des logiciels, communément appelées « cycle de vie du développement logiciel » (SDLC), comprennent la planification, l'analyse des besoins, la conception, le développement (ou la mise en œuvre), les tests, le déploiement et la maintenance. Chaque étape représente une phase critique dans la création et la gestion des logiciels, garantissant que le produit final répond aux objectifs commerciaux, aux normes de qualité et aux besoins de l'utilisateur.

Les logiciels de gestion du cycle de vie désignent les outils ou les plateformes qui aident les organisations à gérer chaque phase de la vie d'un produit ou d'une application logicielle. Ces solutions offrent généralement des fonctionnalités de planification, de suivi des progrès, de facilitation de la collaboration entre les équipes, de gestion de la documentation, de test, de déploiement et de maintenance des logiciels. Grâce à ces logiciels, les équipes peuvent rationaliser les flux de travail, améliorer la communication et garantir la conformité tout au long du cycle de vie du logiciel.

La différence entre SDLC et ALM réside dans leur portée. Le SDLC, ou cycle de vie du développement logiciel, se concentre spécifiquement sur le processus structuré de développement de logiciels, couvrant les étapes allant de la planification à la maintenance. L'ALM, ou gestion du cycle de vie des applications, est un concept plus large qui inclut le SDLC, mais englobe également la gouvernance, la gestion de projet, la collaboration et l'assistance continue de l'application tout au long de son cycle de vie. En substance, le SDLC est une composante de l'ALM, tandis que l'ALM couvre l'ensemble des activités nécessaires à la gestion d'une application, de sa création à sa mise hors service.