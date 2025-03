Comment créer une checklist pour la gestion du changement ?

Votre entreprise est passée d'un système comptable vieux de 15 ans à une solution moderne basée sur le cloud.

Une mise à niveau passionnante, mais qu'est-ce qui s'ensuit ? Le chaos. 🤯

Les équipes sont confrontées à des flux de travail inconnus, à des intégrations rompues et à une productivité réduite.

D'après une récente étude de WTW, juste 43% des employés pensent que leur organisation gère efficacement le changement -une baisse significative par rapport aux près de 60 % enregistrés en 2019. Cela met en évidence la nécessité d'un forfait solide pour gérer le changement avec succès.

C'est là qu'intervient une checklist de gestion du changement.

Cet article vous guidera dans la création et l'exécution d'un plan de gestion du changement réalisable checklist pour la gestion du changement . Nous aborderons tout, de la définition d'objectifs clairs à l'engagement des parties prenantes, en passant par l'utilisation d'outils tels que les plateformes d'adoption numérique.

⏰ Résumé en 60 secondes

La gestion réussie du changement organisationnel nécessite une planification et une exécution minutieuses. En voici un rapide aperçu :

Démarrer avec un forfait solide : Définir des objectifs clairs, évaluer l'état de préparation et élaborer des stratégies pour formaliser le processus de changement

Définir des objectifs clairs, évaluer l'état de préparation et élaborer des stratégies pour formaliser le processus de changement Engager le leadership : Les dirigeants doivent se faire les champions du changement pour aligner les équipes et favoriser l'adoption.

: Les dirigeants doivent se faire les champions du changement pour aligner les équipes et favoriser l'adoption. Communiquer efficacement : Veiller à la cohérence des messages et tenir toutes les parties prenantes informées.

: Veiller à la cohérence des messages et tenir toutes les parties prenantes informées. Former et développer : Doter les équipes des compétences nécessaires pour une transition en douceur.

: Doter les équipes des compétences nécessaires pour une transition en douceur. Faire face aux résistances : Gérer les difficultés de manière proactive afin d'encourager l'adhésion.

: Gérer les difficultés de manière proactive afin d'encourager l'adhésion. Suivre et pérenniser : Suivre la progression et affiner les processus pour une réussite à long terme.

Des outils comme ClickUp peuvent simplifier le processus en automatisant les flux de travail, en suivant la progression et en favorisant la collaboration pour assurer des transitions en douceur.

Qu'est-ce que la gestion du changement ?

La gestion du changement prépare les équipes et les organisations aux transitions, qu'il s'agisse de nouveaux processus, outils, méthodes de travail ou d'ajustements de la structure organisationnelle. Sans elle, vous risquez la confusion, les erreurs de communication et les occasions manquées.

Pour comprendre son importance, voici un exemple. L'acquisition par Revlon de son concurrent Elizabeth Arden en 2016. Au lieu de tirer parti des systèmes ERP existants [Microsoft Dynamics AX et Oracle Fusion], Revlon a introduit un nouveau système SAP S4/HA avec une planification minimale et une mauvaise intégration informatique.

Le résultat ? Un arrêt de la production, des millions de dollars de pertes commerciales et des poursuites judiciaires de la part des actionnaires. 😱

Cela souligne l'importance d'une gestion efficace du changement.

Lire aussi : L'importance de la gestion du changement dans la mise en œuvre d'un projet

Élaboration d'un forfait de gestion du changement

Selon McKinsey, 70% des programmes de changement n'atteignent pas leurs objectifs en raison de la résistance des employés et du manque d'assistance de la part de la direction. Un forfait bien structuré permet de minimiser les perturbations, d'aligner les transitions sur les objectifs et d'obtenir l'adhésion des parties prenantes.

Prenons un exemple.

Supposons que vous soyez directeur régional d'une banque et que vous ayez décidé de remplacer le système d'accueil des clients par une nouvelle plateforme numérique. Bien qu'il s'agisse en apparence d'une simple mise à jour technologique, cette décision exige une exécution minutieuse pour que la transition se fasse en douceur.

Voici comment planifier la mise en place d'un système d'accueil des clients mener votre équipe à travers ce changement avec succès.

Définissez des objectifs clairs : Concentrez-vous sur des objets tels que la réduction du temps d'intégration ou l'amélioration de l'expérience utilisateur

: Concentrez-vous sur des objets tels que la réduction du temps d'intégration ou l'amélioration de l'expérience utilisateur Évaluer l'état de préparation : Assurez-vous que les flux de travail, l'infrastructure et les capacités de l'équipe sont compatibles avec le nouveau système. Identifier les lacunes et y remédier à l'avance

: Assurez-vous que les flux de travail, l'infrastructure et les capacités de l'équipe sont compatibles avec le nouveau système. Identifier les lacunes et y remédier à l'avance Formalisez votre forfait : Soumettez undemande de changement en soulignant les objets, les avantages, les risques et les approbations nécessaires de la part des parties prenantes

: Soumettez undemande de changement en soulignant les objets, les avantages, les risques et les approbations nécessaires de la part des parties prenantes Prévoir une communication efficace : Tenir toutes les parties prenantes informées, des équipes internes aux clients

Mise en œuvre de la gestion du changement

Un forfait de gestion du changement nécessite une exécution minutieuse, et un leadership fort est la clé de sa réussite. Le leadership va au-delà de la prise de décision ; il donne aux équipes les moyens d'accepter le changement et de gérer efficacement les transitions.

Un leadership efficace : Une étude de cas sur la gestion du changement Le leadership de Jack Welch en tant que PDG de General Electric a transformé l'entreprise grâce à une

la conduite du changement . Sous son mandat, de 1981 à 1998, la valeur boursière de GE est passée de 13 milliards de dollars à 450 milliards de dollars.

Il y est parvenu grâce à la refonte des processus, à la mise en œuvre de Six Sigma, à des économies de 10 milliards de dollars et à une forte croissance de l'entreprise management d'équipe alignés sur la vision et les valeurs de GE.

Création d'une équipe de gestion du changement

Une fois le leadership en place, la création d'une équipe de gestion du changement est l'étape suivante. Selon l'ouvrage de Prosci Modèle ADKAR de Prosci [Awareness, Desire, Knowledge, Ability, and Reinforcement], l'équipe devrait comprendre :

Parrain exécutif : Parrainage exécutif : conduit l'alignement et le compte-rendu

: : conduit l'alignement et le compte-rendu Gestionnaire du changement : Gestionnaire du changement : développe et exécute les stratégies de changement

: Gestionnaire du changement : développe et exécute les stratégies de changement Les responsables fonctionnels : Représentent les départements et apportent leur contribution

: Représentent les départements et apportent leur contribution Responsable de la communication : Responsable de la communication : gère les messages pour assurer la sensibilisation

: Responsable de la communication : gère les messages pour assurer la sensibilisation Responsable de la formation : Développe les compétences des employés en vue de la transition

Attribuer les rôles en fonction de l'expertise et s'assurer de la solidité de l'équipe de direction gestion des ressources permettra à l'équipe d'être en mesure de relever les défis qui se présenteront au cours de la phase de mise en œuvre.

Étapes de l'exécution du forfait de gestion du changement

La mise en œuvre d'un forfait de gestion du changement organisationnel nécessite l'assistance des dirigeants, une communication effacée et une approche structurée. Ces éléments garantissent une transition en douceur et aident votre équipe à gérer le changement de manière efficace.

Stratégie et forfait de gestion du changement Évaluation de l'état de préparation au changement Parrainage et assistance des dirigeants Communication claire et cohérente sur la gestion du changement **Formation et développement complets **Gestion de la résistance Soutenance et réussite à long terme

Examinons maintenant chacune de ces étapes en détail.

1. Stratégie et forfait de gestion du changement

Une stratégie claire et réalisable permet d'organiser le processus et de garantir l'alignement de l'équipe.

Les étapes clés sont les suivantes :

Définir des objectifs clairs afin d'établir des indicateurs de réussite pour l'initiative de changement

Établir des jalons et des échéanciers pour suivre la progression et maintenir l'élan

Attribuer des rôles et des responsabilités spécifiques afin que chacun connaisse son rôle

Attribuer des ressources (budget, outils et personnel) pour répondre aux besoins du projet

Le forfait pour les risques avec des stratégies d'atténuation pour éviter les perturbations

2. Évaluations de l'état de préparation au changement Le Service national de santé du Royaume-Uni [NHS] a lancé un système de dossiers électroniques d'une valeur de 12 milliards de livres sterling en 2002, mais il a échoué en raison d'évaluations insuffisantes de l'état de préparation, notamment en ce qui concerne la formation du personnel et la compatibilité de l'infrastructure technique. Cela a entraîné des retards et, finalement, l'effondrement du système.

L'évaluation de l'état de préparation de l'organisation permet d'assurer une transition plus harmonieuse. Pour ce faire, il faut

Effectuer une analyse de l'état actuel pour évaluer les flux de travail, l'infrastructure et les systèmes

Évaluer l'état de préparation des employés en identifiant les lacunes potentielles en matière de connaissances ou d'attitudes

Mettre en évidence les pénuries de compétences ou de ressources susceptibles d'influer sur l'adoption du changement

Mesurer l'adéquation du changement avec la culture de l'entreprise afin d'anticiper les points de résistance

💡Pro Tip: Effectuez un essai pilote avec un groupe restreint avant de déployer les changements à l'échelle de l'entreprise. Cela peut permettre d'identifier des problèmes imprévus et d'affiner le forfait.

3. Le parrainage et l'assistance des dirigeants

Les dirigeants se font les champions du changement, en favorisant la confiance, en définissant les paramètres et en fournissant des orientations. Leur participation active favorise l'adhésion de l'équipe et l'adoption des nouveaux processus.

Voici comment faire en sorte que les dirigeants se fassent les champions du changement :

Les impliquer dès le début : Alignez l'initiative de changement sur les objectifs de l'organisation et leurs priorités

: Alignez l'initiative de changement sur les objectifs de l'organisation et leurs priorités Présentez des arguments solides : Utiliser des données pour communiquer clairement les avantages et les risques

: Utiliser des données pour communiquer clairement les avantages et les risques Tenez-les informés : Fournir des mises à jour régulières sur la progression et les défis

: Fournir des mises à jour régulières sur la progression et les défis Montrer leur impact : Montrer leur impact : mettre en évidence comment leur implication favorise l'adhésion de l'équipe et les résultats

4. Une communication claire et cohérente

La communication est l'épine dorsale du changement et vous devez la forfaiter de manière proactive. Partagez régulièrement les mises à jour, répondez aux préoccupations et veillez à ce que chacun comprenne son rôle. La transparence permet d'instaurer la confiance et d'assurer une transition en douceur.

Veillez à :

Partager des mises à jour régulières sur la progression, les décisions clés et les échéanciers

De répondre rapidement aux invitations et aux questions afin de renforcer la confiance

Souligner les avantages du changement pour encourager son adoption

À lire également Les 10 meilleurs outils de communication asynchrone

5. Formation et développement complets

Doter les équipes des compétences adéquates garantit une intégration plus harmonieuse des changements. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire :

Créer des programmes de formation sur mesure en fonction des besoins des employés

Proposer des sessions de mise en pratique d'outils ou de systèmes

Fournir des ressources d'apprentissage accessibles telles queguides de gestion du changement ou des modules d'apprentissage en ligne

Mesurer les résultats de la formation pour s'assurer de la rétention et de l'application des connaissances

Encourager le retour d'information pour améliorer en permanence l'efficacité de la formation

6. Gestion de la résistance

Le changement se heurte souvent à des résistances, et il est essentiel de les gérer pour surmonter les obstacles et garantir la collaboration.

Voici comment vous pouvez la forfaiter de manière proactive :

Identifier les sources potentielles de résistance dès le début

Engager les parties prenantes dans un dialogue ouvert pour comprendre leurs préoccupations

Proposer des systèmes d'assistance tels que le mentorat ou une formation complémentaire

Célébrer et renforcer l'impact positif du changement sur les individus et les équipes

💡Pro Tip: Proposez des sessions de coaching individuelles aux employés qui ont du mal à s'adapter au changement. Une assistance personnalisée peut les aider à se sentir plus confiants et plus engagés.

7. Pérennité et réussite à long terme

Pour que le changement soit durable, il faut se concentrer sur l'amélioration continue et l'engagement. Veillez à :

Contrôler la progression après la mise en œuvre et suivre les indicateurs clés

D'affiner les processus en fonction du retour d'information et des données de performance

Célébrer les jalons et les réussites pour motiver les équipes

En suivant cette checklist du processus de gestion du changement, votre équipe peut aborder en toute confiance n'importe quel changement, garantissant ainsi une réussite immédiate et à long terme.

À lire également Qu'est-ce que la gestion du changement ? 3 phases pour une transition en douceur

Des étapes concrètes pour accélérer le changement

La gestion du changement organisationnel peut être un défi, mais les bons outils et les bonnes stratégies en font un processus structuré et réalisable. L'un de ces outils est ClickUp .

ClickUp est un logiciel complet de logiciel de gestion du changement qui permet d'assurer des transitions plus fluides et une exécution efficace des changements organisationnels. Voici comment vous pouvez accélérer le changement en combinant la stratégie et les capacités de ClickUp :

Établir des objectifs clairs et aligner les parties prenantes sur les Objectifs de ClickUp

L'établissement d'objectifs et d'indicateurs clairs est essentiel pour aligner les parties prenantes de l'organisation pendant les initiatives de changement. Objectifs de ClickUp offrent un moyen puissant de gérer ce processus, en aidant les équipes à définir, suivre et aligner les cibles de manière efficace.

Par exemple, le fait de lier les tâches aux objectifs permet de suivre automatiquement la progression, affichant ainsi une vue claire des contributions de chaque équipe aux objets de l'organisation.

Définissez et suivez des objectifs clairs sans effort avec ClickUp Objectifs pour favoriser la réussite de votre équipe

La fonctionnalité Roulements de progression vous permet également de suivre des objectifs connexes en un seul endroit, en particulier lors d'initiatives de changement à grande échelle. Cette fonctionnalité permet aux dirigeants d'avoir une vue d'ensemble et d'assurer l'alignement au sein de plusieurs équipes.

les *Vrais/Faux objectifs rationalisent le suivi des étapes essentielles, telles que les installations de logiciels ou les sessions de formation, en offrant des marqueurs clairs de la progression.

Voici ce qu'un client a à dire sur les capacités de ClickUp :

_Les objectifs à l'échelle de l'entreprise sont faciles à suivre, et le forfait devient plus facile puisque nous pouvons vérifier si nous nous alignons sur les objectifs dans un cadre plus large

Kartikeya Thapliyal, Chef de produit, smallcase

Suivre la progression dans l'ensemble de l'organisation avec les tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp affichent en temps réel les données clés, assurant ainsi une communication optimale tout au long du processus de gestion du changement. En ajustant les widgets [tels que les diagrammes et les listes] et les cartes, vous pouvez vous concentrer sur les données clés telles que l'achèvement des tâches, les charges de travail de l'équipe et les délais.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-752.png Tableau de bord ClickUp /$$$img/

Suivez la progression de vos projets en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp

Grâce à l'intégration à des fonctionnalités telles que Sprints, Suivi du temps et Champs personnalisés, vous pouvez suivre et ajuster les indicateurs de vos projets en temps réel. Cela vous aide à rester proactif dans la gestion du changement. Les tableaux de bord favorisent la collaboration en permettant un partage facile et en garantissant que tout le monde accède à des informations actualisées.

Automatisation des flux de travail avec ClickUp pour réduire les tâches répétitives Automatisation avec ClickUp simplifie la gestion des changements en automatisant les tâches répétitives, ce qui minimise les erreurs manuelles. ClickUp assiste plus de 100 modèles d'automatisation.

Voici quelques cas d'utilisation essentiels de l'automatisation pour la gestion du changement :

Mise à jour du statut des tâches : Mettre à jour automatiquement les statuts des tâches au fur et à mesure de leur progression dans le flux de travail de la gestion du changement Ajustements de l'assigné : Réassignez les tâches ou informez les membres de l'équipe lorsque les responsabilités changent afin de garantir la responsabilisation Gestion des priorités : Déclencher des actions telles que des commentaires ou des notifications lorsque la priorité d'une tâche change [par exemple, de "Élevée" à "Critique"] Suivi des jalons : Paramétrer des déclencheurs pour envoyer des mises à jour ou créer des tâches de suivi lorsque des jalons spécifiques sont atteints Suivi des dates d'échéance : Automatiser les rappels ou escalader les tâches approchant de leur échéance pour maintenir la progression

Eliminez les tâches manuelles répétitives avec ClickUp Automatisations

$$$a Créez une checklist robuste avec le modèle de checklist de gestion du changement de ClickUp

Le changement au niveau de l'organisation peut sembler insurmontable, mais la liste de contrôle de la gestion du changement de ClickUp est un outil efficace Modèle de checklist pour la gestion du changement ClickUp est là pour simplifier le processus.

Voici comment modèles de gestion du changement comme celui-ci peuvent accélérer votre processus :

Définir des étapes claires pour le changement: Décrivez chaque étape de votre forfait de gestion du changement, de la planification et de l'alignement des parties prenantes à l'exécution et à l'évaluation, en gardant tout sur la bonne voie

Décrivez chaque étape de votre forfait de gestion du changement, de la planification et de l'alignement des parties prenantes à l'exécution et à l'évaluation, en gardant tout sur la bonne voie Favoriser la collaboration au sein de l'équipe: Attribuer des tâches, définir des priorités et laisser des commentaires directement dans le modèle afin d'assurer une communication cohérente et la responsabilisation de toutes les équipes

Attribuer des tâches, définir des priorités et laisser des commentaires directement dans le modèle afin d'assurer une communication cohérente et la responsabilisation de toutes les équipes Suivre la progression en temps réel: Utiliser des tableaux de bord pour visualiser les indicateurs clés et améliorer les résultatsgestion des processus Suivre les progrès en temps réel : Utiliser des tableaux de bord pour visualiser les indicateurs et améliorer la gestion des processus /%href/ **S'assurer que les initiatives de changement restent sur la bonne voie en minimisant les goulets d'étranglement

Utiliser des tableaux de bord pour visualiser les indicateurs clés et améliorer les résultatsgestion des processus Utiliser des tableaux de bord pour visualiser les indicateurs et améliorer la gestion des processus /%href/ **S'assurer que les initiatives de changement restent sur la bonne voie en minimisant les goulets d'étranglement Automatisation des tâches répétitives **Simplifiez vos flux de travail en automatisant les mises à jour et les notifications de routine, en minimisant les retards et les erreurs manuelles

**Simplifiez vos flux de travail en automatisant les mises à jour et les notifications de routine, en minimisant les retards et les erreurs manuelles Personnalisez pour vos besoins: Utilisez jusqu'à 15 statuts de tâches personnalisés tels que proposition, en cours de révision, approuvé et mis en œuvre pour correspondre parfaitement à votre processus de gestion du changement

Démarrez votre stratégie avec le modèle de plan simple de gestion du changement ClickUp

Le ClickUp Gestion du changement Modèle de plan simple est idéal pour les projets simples nécessitant une structure claire et sans fioritures. Avec des étapes faciles à suivre, il rationalise le processus de changement, aidant votre équipe à effectuer une transition en douceur et de manière efficace.

Also Read: 10 modèles de planification stratégique gratuits sous ClickUp, Word et Excel

Maximiser le retour sur investissement dans la gestion du changement

Une étude de McKinsey a révélé qu'une gestion efficace du changement à tous les niveaux de l'organisation.. peut générer un retour sur investissement de 143% .

Le suivi de la progression et des résultats des initiatives de changement se fait en toute transparence grâce aux outils de rapports de ClickUp, tels que les tableaux de bord ClickUp et le système de gestion de la qualité ClickUp Vue ClickUp Charge de travail .

Grâce à ces outils, vous pouvez

Suivre la capacité de travail quotidienne de votre équipe

Identifier les personnes surchargées ou sous-utilisées afin de réduire les goulets d'étranglement et d'allouer les ressources de manière efficace

Identifier les domaines à améliorer et maintenir des performances constantes

Bonnes pratiques pour pérenniser le changement

S'il est essentiel de pérenniser le changement, il est tout aussi important de reconnaître et de surmonter les obstacles qui peuvent entraver sa réussite. Examinons quelques bonnes pratiques qui aident les équipes à pérenniser le changement.

Intégrer le changement dans la culture de l'organisation : Pour garantir une réussite à long terme, le changement doit faire partie des valeurs et des croyances fondamentales de l'organisation. Veillez à ce que les dirigeants s'engagent à tous les niveaux. Vous pouvez également intégrer les valeurs du changement dans la mission et la vision de l'entreprise. Créer des jalons clairs et mesurables : Le fait de se fixer des objectifs permet de suivre la progression et de maintenir l'attention tout au long du processus de changement. Fixez des objectifs à court et à long terme pour mesurer la réussite. Utiliser Tâches ClickUp pour diviser les jalons en tâches réalisables Encouragez les boucles de retour d'information continues : Un retour d'information régulier vous permet de traiter rapidement tous les problèmes et favorise l'engagement des employés. Utilisez des sondages ou des contrôles réguliers pour recueillir les commentaires des employés. Analysez le retour d'information pour identifier les domaines à améliorer.

Études de cas de mises en œuvre réussies de la gestion du changement

1. La transformation numérique d'IKEA

Sous la direction de Barbara Martin Coppola, IKEA a adopté la transformation numérique pour rester pertinent dans une économie en mutation.

Priorités clés: IKEA s'est efforcé de devenir plus accessible, de maintenir un prix abordable et de favoriser le développement durable. Les outils numériques ont permis de mettre en place de nouvelles équipes commerciales et de nouveaux services de livraison en ligne, améliorant ainsi l'accès aux clients

IKEA s'est efforcé de devenir plus accessible, de maintenir un prix abordable et de favoriser le développement durable. Les outils numériques ont permis de mettre en place de nouvelles équipes commerciales et de nouveaux services de livraison en ligne, améliorant ainsi l'accès aux clients **Collaboration interfonctionnelle : Teams a donné aux équipes les moyens de prendre des décisions rapides, en particulier pendant le COVID, ce qui a permis d'accélérer l'exécution et l'adaptation

Intégration de la durabilité : IKEA a associé les outils numériques à la productivité en lançant un modèle d'entreprise circulaire, permettant aux clients de recycler les produits. Lors du Black Friday, 100 000 éléments ont été retournés pour être recyclés

La transformation d'IKEA met en évidence la puissance de l'intégration des outils numériques aux valeurs fondamentales de l'entreprise pour une croissance durable.

2. La transformation des ressources humaines d'Adobe pour un changement stratégique La transition d'Adobe vers un modèle basé sur le cloud en 2011 a nécessité une transformation non seulement de la stratégie produit mais aussi de sa fonction RH.

Adaptation au nouveau modèle d'entreprise: Adobe est passé de la vente de logiciels sous licence dans des Box à l'offre d'abonnements basés sur le cloud. Ce changement a obligé les RH à passer d'un rôle administratif traditionnel à un rôle d'assistance à l'innovation et à la croissance des employés

Adobe est passé de la vente de logiciels sous licence dans des Box à l'offre d'abonnements basés sur le cloud. Ce changement a obligé les RH à passer d'un rôle administratif traditionnel à un rôle d'assistance à l'innovation et à la croissance des employés Approche des ressources humaines centrée sur l'humain: Les ressources humaines sont passées d'opérations basées sur des bureaux à une approche plus interactive, avec du personnel visitant les employés en personne pour leur offrir de l'aide et favoriser des boucles de retour d'information continues

Les ressources humaines sont passées d'opérations basées sur des bureaux à une approche plus interactive, avec du personnel visitant les employés en personne pour leur offrir de l'aide et favoriser des boucles de retour d'information continues **Les évaluations annuelles ont été remplacées par la méthode "check-in", qui permet aux employés de définir et de suivre leurs objectifs en permanence

Surmonter les obstacles à la gestion du changement

Comme nous l'avons vu dans des organisations telles que JPMorgan, IKEA et Blackwoods, la gestion du changement exige des efforts constants et la capacité de relever les défis.

Vous trouverez ci-dessous des obstacles courants auxquels les organisations sont confrontées dans le cadre d'initiatives de changement, ainsi que des stratégies pour les surmonter :

Résistance des employés

Les employés résistent souvent au changement par peur de l'inconnu ou parce qu'ils se sentent à l'aise dans le statu quo. Pour faire face à cette résistance, il convient d'impliquer les employés dès le début, de leur fournir une formation et de mettre l'accent sur les avantages personnels et professionnels.

Manque d'alignement du leadership

Les efforts de changement peuvent échouer si les dirigeants ne sont pas unis ou ne s'investissent pas pleinement dans la transformation. Les cadres supérieurs doivent définir une vision claire et montrer l'exemple.

Ressources et assistance insuffisantes

Un changement réussi nécessite des ressources appropriées, telles que du temps, des outils et du personnel. Les organisations doivent optimiser leurs gestion du flux de travail de l'entreprise, d'allouer des ressources suffisantes et de fournir les mécanismes d'assistance adéquats.

Désalignement culturel

Le désalignement culturel peut entraver les changements souhaités. Pour y remédier, les responsables du changement doivent travailler à modifier progressivement la culture en promouvant de nouvelles valeurs par le biais du comportement des dirigeants et en les renforçant par des initiatives et des communications ciblées.

Le rôle du retour d'information et de l'adaptation en continu

Le retour d'information et l'adaptation en continu sont essentiels pour garantir la pérennité du changement et son évolution efficace.

Un sondage de McKinsey & Company a révélé que des systèmes de feedback efficaces augmentent l'engagement des employés de 14,2 % et modifient les résultats de 30 %.

Voici comment les organisations peuvent mettre en œuvre cette approche avec ClickUp :

Capturer le retour d'information avec Formulaires ClickUp Utilisez les formulaires ClickUp pour recueillir les réactions des équipes, des parties prenantes et des employés. Cela permet de s'assurer que le point de vue de chacun est pris en compte, d'identifier rapidement les problèmes et d'apporter les ajustements nécessaires à la stratégie de changement.

Simplifiez la saisie des réponses grâce à la logique conditionnelle avec ClickUp Forms

Avec ClickUp Comments, vous pouvez favoriser une communication et une collaboration continues. Lorsque des commentaires nécessitent une action, assignez-les pour vous assurer que rien n'est oublié.

Créez instantanément des éléments d'action en attribuant des commentaires dans ClickUp

💡Pro Tip: Planifiez des sondages trimestriels de prise de pouls en utilisant Formulaires ClickUp pour suivre le sentiment des employés et les taux d'adoption.

À poser des questions telles que "Quelles sont vos préoccupations concernant ce changement ?" ou "De quelles ressources avez-vous besoin pour vous adapter ? Cela peut vous aider à découvrir des défis cachés.

Réussir la mise en œuvre de votre stratégie de gestion du changement

Une gestion efficace du changement ne se limite pas à l'exécution d'un processus de gestion du changement ; il s'agit de guider les personnes à travers la transformation avec confiance et clarté.

À l'avenir, l'importance du retour d'information continu, de l'adaptabilité et de l'engagement des employés ne fera que croître. Les organisations qui accordent la priorité à ces aspects assureront des transitions en douceur et une réussite à long terme.

Créez votre checklist de gestion du changement et guidez votre équipe vers la réussite. Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui ! 🚀