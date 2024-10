Comment utiliser le modèle ADKAR pour la gestion du changement ?

Le changement sur le lieu de travail peut être une arme à double tranchant. D'un côté, il y a l'excitation de l'innovation ; de l'autre, l'incertitude.

Lorsque votre organisation lance une nouvelle initiative, que ce soit pour répondre à un nouveau besoin du marché ou pour stimuler la productivité et la collaboration, les dirigeants ont tendance à être optimistes, tandis que les employés s'inquiètent des changements à venir. À faire, quelque chose d'aussi prometteur suscite-t-il de l'appréhension ?

Les recherches montrent que 41% des employés résistent au changement en raison d'un manque de confiance dans le leadership. Les approches traditionnelles négligent souvent le rôle des employés, ce qui entraîne une résistance et une baisse de la productivité.

La réussite du changement passe par l'implication de tous. Le modèle ADKAR - Conscience, Désir, Connaissance, Capacité et Renforcement - aide les dirigeants et les employés à gérer efficacement le changement et favorise la propriété.

Ce blog explore la manière dont les outils de gestion du changement tels que le modèle ADKAR peuvent faciliter les transitions et responsabiliser votre personnel, en transformant les défis en opportunités de croissance et de développement des compétences.

Comprendre le modèle ADKAR

Le modèle de gestion du changement ADKAR est une approche axée sur les résultats. Il vise à aider les organisations à passer au changement souhaité en minimisant les résistances. Le modèle ADKAR se compose de cinq étapes distinctes et d'éléments que les organisations doivent planifier et auxquels elles doivent se soumettre une gestion efficace du changement .

L'utilisation du modèle ADKAR se traduit par plusieurs avantages pour les individus comme pour les organisations :

Satisfaction des employés: Assurer que tous les employés et le personnel d'assistance d'une organisation sont bien informés et motivés pour le changement, ce qui améliore leur satisfaction

Assurer que tous les employés et le personnel d'assistance d'une organisation sont bien informés et motivés pour le changement, ce qui améliore leur satisfaction Amélioration des performances de l'organisation: Augmentation des performances de l'organisation grâce à une gestion du changement réussie

Augmentation des performances de l'organisation grâce à une gestion du changement réussie Changement durable: Souligne l'importance du renforcement pendant le changement, ce qui encourage les méthodologies de changement durable

Souligne l'importance du renforcement pendant le changement, ce qui encourage les méthodologies de changement durable Réduction de la résistance: S'attaque de manière proactive aux goulets d'étranglement et aux obstacles au changement, réduisant ainsi la résistance, souvent de manière spectaculaire

Outre ADKAR, plusieurs autres modèles de gestion du changement, tels que Le modèle en 8 étapes de Kotter et l'analyse du champ de forces, aident à la transformation des équipes ou des organisations. Voici un aperçu comparatif de chaque modèle dans le tableau ci-dessous :

Modèle Centre d'intérêt Composantes clés Modèle de gestion du changement ADKAR Changement individuel Conscience, Désir, Connaissance, Capacité, Renforcement Modèle de changement en 8 étapes de Kotter - Changement organisationnel - Créer l'urgence, former une coalition puissante, créer une vision, communiquer la vision, donner les moyens d'agir, créer des gains à court terme, consolider les gains et ancrer les changements dans la culture - Modèle de changement en 8 étapes de Lewin - Modèle de changement en 8 étapes de Kotter - Modèle de changement en 8 étapes de Kotter - Modèle de changement en 8 étapes de Kotter - Modèle de changement en 8 étapes de Kotter - Modèle de changement en 8 étapes de Kotter - Modèle de changement en 8 étapes de Lewin Modèle de changement de Lewin Décongeler-Changer-Recongeler Décongeler l'état existant, mettre en œuvre le changement de l'état futur et recongeler le nouvel état Alignement organisationnel - Stratégie, structure, systèmes, style, personnel, compétences, valeurs partagées Analyse du champ de forces - Forces motrices et forces restrictives - Identification des forces qui assistent ou s'opposent à la gestion du changement et élaboration de stratégies visant à accroître les forces motrices et à réduire les forces restrictives

Comparaison des modèles de gestion du changement

Les 5 éléments du modèle ADKAR

ADKAR est un acronyme qui signifie :

Sensibilisation:La base du modèle ADKAR est la communication de la nécessité du changement. Si elles ne comprennent pas pourquoi le changement est nécessaire, les parties prenantes risquent de résister ou de se désengager.

**Désir : au-delà de la sensibilisation, les employés doivent se sentir motivés. La mise en évidence des avantages personnels et organisationnels du changement peut susciter cette motivation.

Connaissances:Une formation adéquate et des ressources de partage des connaissances et des aptitudes sont essentielles. Cela permet aux employés d'aborder les changements en toute confiance et de contribuer à leur réussite.

Capacité: Renforcement des compétences des employés est la clé d'un changement efficace. Les prestataires doivent fournir des outils, des formations et des systèmes d'assistance pour que les employés puissent appliquer leurs connaissances.

Renforcement: Le maintien du changement est un processus continu. Renforcez les comportements positifs et célébrez les jalons pour maintenir l'enthousiasme et prévenir la régression.

Application du modèle ADKAR dans le monde réel

Lors de la mise en œuvre du changement, vous devez adopter une approche structurée et transparente. Le modèle ADKAR offre un processus clair pour une gestion du changement réussie.

Un guide étape par étape pour la mise en œuvre du modèle ADKAR

La mise en œuvre du modèle ADKAR de gestion du changement comporte cinq étapes :

1. Sensibilisation

Communication : Créer une documentation qui explique la nécessité du changement et les pièges potentiels de ne pas l'entreprendre Implication : Impliquer les principales parties prenantes dans les discussions et leurs implications Narration : Élaborer un récit convaincant qui illustre les avantages du changement de manière persuasive

Sensibiliser au changement pour attirer l'attention et préparer les employés à participer. Cette phase se déroule en trois étapes, comme mentionné ci-dessus

Exemple: Supposons que vous mettiez en place un nouveau système de gestion de la relation client (CRM) pour remplacer le système existant par une option plus moderne.

Vous communiquez la nécessité du nouveau CRM à vos équipes centrées sur le client, en soulignant ses avantages pour la gestion des données clients. En impliquant l'équipe CRM dans le processus, vous soulignez comment le nouveau système améliorera l'efficacité commerciale et les capacités de rapports, aidant ainsi les commerciaux à atteindre leurs cibles.

2. Desire

**La communication n'est pas synonyme d'acceptation. Vos employés doivent percevoir la valeur du changement pour pouvoir l'adopter activement et y participer. Les points clés suivants mettent en évidence la manière dont vous pouvez cultiver le désir de participer :

Avantages : Mettez l'accent sur les résultats positifs de la mise en œuvre du changement aux deux niveaux - individuel et organisationnel Préoccupations : Travailler activement à l'identification des préoccupations (comme l'impact du changement sur les heures de travail des employés, par exemple) afin de réduire la résistance Urgence : Créer une prise de conscience et un sentiment d'urgence en présentant une perspective claire sur le changement par le biais d'analyses internes (par exemple, le rapport coûts-avantages et l'impact économique du changement)

Exemple: En reprenant le même exemple de mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client, vous pouvez souligner comment le nouveau système stimule la productivité de l'équipe, améliore la satisfaction des clients et allège la charge de travail des représentants. Incluez des témoignages d'utilisateurs précoces qui ont fait l'expérience de ces avantages.

3. Connaissances

La connaissance est la pierre angulaire de la mise en œuvre du modèle ADKAR, car elle permet de sensibiliser les employés aux impacts du changement sur l'organisation. La mise en œuvre de la phase de connaissance s'effectue selon les étapes suivantes :

Formation : Proposez des programmes de formation complets conçus pour doter vos employés des nouvelles compétences qui leur permettront de gérer efficacement le changement Assistance : Fournir une assistance continue pour aider vos employés à surmonter les difficultés Ressources : Fournir aux responsables et aux participants des ressources d'apprentissage telles que des guides pratiques et de la documentation technique sur le changement.

Exemple: Organisez des sessions de formation pour les employés afin qu'ils explorent les fonctionnalités du nouveau CRM. Créez un hub de ressources avec des vidéos et de la documentation pour faciliter l'adoption de l'outil. Utilisez des études de cas pour partager les connaissances et illustrer les bonnes pratiques pour exploiter efficacement le nouveau système.

4. Capacité

Assurez-vous que votre équipe a la confiance et les capacités nécessaires pour mettre en œuvre les changements. Comme c'est le cas pour toutes les compétences, cela dépend du forfait, de la pratique et de l'état d'esprit. Catalysez les capacités de votre personnes chargées de la mise en œuvre du changement de la manière suivante :

Obstacles : Identifier rapidement les problèmes qui créent des obstacles, tels que le manque de technologie ou d'outils, l'inefficacité des processus, les barrières culturelles ou les structures organisationnelles Outils : Exploiter les outils alimentés par l'IA comme les systèmes de recommandation pour les personnes qui mettront en œuvre le changement Responsabilisation : Encourager la propriété et le compte pour favoriser une culture positive du changement progressivement

Exemple : Lors de la mise en œuvre du nouveau CRM, veillez à ce que toutes les ressources nécessaires - vidéos de formation, guides logiciels, ateliers - soient facilement accessibles aux utilisateurs. Donnez aux employés les moyens de fournir un retour d'information et de partager leurs expériences afin de favoriser une culture de la propriété.

5. Renforcement

Surveillez et renforcez les nouveaux comportements et processus de vos employés après l'adoption des changements. Utilisez les méthodes suivantes :

Célébrer : Reconnaître et récompenser les connaissances des personnes qui contribuent au changement Assistance : Assistance : fournir une assistance et des conseils pour renforcer les processus et les comportements modifiés Ajuster : Suivre la progression de la mise en œuvre et procéder aux ajustements nécessaires

Exemple: Après le lancement réussi du CRM, organisez un évènement de reconnaissance pour célébrer les efforts de l'équipe. Recueillez des informations en retour au moyen de sondages afin d'identifier les difficultés et les domaines à améliorer, en renforçant la validation d'une culture de croissance et d'adaptation continues.

💡Pro Tip: Use Formulaires ClickUp pour recueillir les réactions des employés afin de comprendre leurs préoccupations, les forfaits d'amélioration potentiels et les suggestions pour la poursuite de l'adoption du changement.

Explorer la communication et la responsabilisation des équipes L'autonomisation des équipes et l'exploration sont essentiels pour une gestion efficace du changement.

Imaginez une salle où les parties prenantes réfléchissent ensemble à un changement organisationnel à venir. Il est peu probable que la discussion porte uniquement sur la logistique ; il s'agira de favoriser un environnement de collaboration dans lequel le changement sera une réussite parce que tout le monde y adhère. Pour que cela se produise, chaque voix doit compter. Vous devrez prendre en compte les perspectives de toutes les personnes impliquées, car elles seront en fin de compte responsables de la réussite du changement.

La prise en compte de points de vue multiples peut également susciter des idées novatrices qui feront avancer votre organisation. En encourageant un dialogue ouvert, vous invitez votre équipe à faire partie du voyage.

Avantages de la responsabilisation des équipes:

Propriété: Une équipe responsabilisée explore activement le changement et ses implications, se sentant plus confiante dans l'apport de ses connaissances et de ses compétences.

Par instance, une équipe est encouragée à proposer ses outils de communication et ses plateformes de collaboration préférés lors d'une initiative à l'échelle de l'entreprise visant à adopter le travail télétravail. En impliquant les employés dans le processus décisionnel, l'organisation a renforcé l'adhésion et identifié les outils qui correspondent le mieux à leur style de travail, ce qui a conduit à des transitions plus fluides et à une productivité accrue.

Innovation: Les activités d'exploration, telles que les sessions de brainstorming, débouchent sur des idées novatrices uniques qui améliorent l'efficacité et l'efficience de la mise en œuvre du changement.

Prenons l'exemple d'une équipe de développement de logiciels chargée de passer à un flux de travail agile. En organisant régulièrement des "journées de l'innovation", l'équipe propose et teste de nouvelles approches de la gestion de projet, ce qui permet en fin de compte d'améliorer la vitesse de livraison et la qualité des produits.

Moral: Les équipes responsabilisées ont un meilleur moral et une plus grande capacité d'adaptation lorsqu'elles relèvent des défis.

Par exemple, dans une entreprise de vente au détail qui procède à une mise à niveau majeure de son système, les responsables organisent régulièrement des sessions de retour d'information au cours desquelles les employés peuvent faire part de leurs préoccupations et de leurs suggestions. Ce dialogue ouvert stimule le moral de l'équipe et permet au manager d'aborder les problèmes potentiels de manière proactive, ce qui résulte en une transition plus douce.

Défis identifiés: Les activités exploratoires permettent d'identifier les défis potentiels qui pourraient compromettre les opérations et de s'y préparer à l'avance.

Par instance, des équipes interfonctionnelles sont formées lors d'une fusion pour discuter des défis liés à l'intégration. Ces discussions révèlent le risque de différences culturelles et de goulets d'étranglement opérationnels. En sachant cela à l'avance, l'organisation peut élaborer des stratégies ciblées pour résoudre ces problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.

**L'exploration favorise la coopération et le travail d'équipe, améliorant ainsi la communication et la compréhension du changement.

Par exemple, un organisme de soins de santé qui met en place un nouveau système de dossier médical électronique (DME) organise des ateliers interdisciplinaires pour permettre au personnel de partager ses idées et d'acquérir des connaissances. Cela favorise la collaboration et crée un sentiment d'appartenance à la communauté, donnant l'impression que le changement est un effort collectif.

Mise en œuvre d'ADKAR avec ClickUp

Le forfait d'une transition vers ADKAR peut s'avérer accablant.

Heureusement, ce processus peut devenir beaucoup plus fluide et plus facile à gérer avec les bons outils.

Entrer ClickUp clickUp* : une plateforme polyvalente conçue pour améliorer la productivité et la collaboration. En utilisant ClickUp, vous pouvez simplifier chaque étape de la stratégie de gestion du changement ADKAR, en veillant à ce que tout le monde soit aligné et engagé. Voyons comment vous pouvez exploiter ClickUp de manière efficace dans le cadre d'ADKAR.

Gestion des tâches

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-135.png Tâches ClickUp https://app.clickup.com/login ?product=tasks_projects&_gl=1*4fv5e3*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/ Tâches ClickUp est un outil polyvalent pour gérer votre travail, individuellement ou en équipe. Il vous permet de travailler avec des champs personnalisés, des dépendances, des dates d'échéance, des estimations de durée, etc. Grâce à lui, vous pouvez

Identifier et catégoriser vos tâches ADKAR

Définir des paramètres de priorité

Relier les tâches liées d'ADKAR entre elles et affecter des membres de l'équipe à l'exécution des changements

Exemple: Imaginez que vous soyez chargé d'élaborer un forfait de communication pour informer les parties prenantes des changements imminents. Créez une tâche ClickUp détaillant ce qui doit être communiqué, qui en est responsable et quand cela doit être terminé. Utilisez les champs personnalisés pour attribuer des niveaux de priorité et des dates d'échéance afin de ne pas perdre le fil.

Affectez des membres de l'équipe à des tâches spécifiques et fixez des échéances pour garantir une exécution en temps voulu. Cela permet à chacun de rester compte et de se concentrer sur des rôles tout aussi importants pour faciliter la prise de conscience.

Communication centralisée

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-45.gif ClickUp Discuter /$$$img/

gardez vos discussions sur ADKAR en un seul endroit avec ClickUp Chat_

Collaborez avec les membres de l'équipe en temps réel avec ClickUp Discuter . Cette fonctionnalité vous permet de :

De partager les mises à jour d'ADKAR avec les membres de l'équipe

Lier les ressources ADKAR dans la fenêtre de discussion

Collaborer de manière transparente partout dans votre environnement de travail

Exemple : Vous pouvez partager des mises à jour, répondre à des questions et recueillir des commentaires sur les préoccupations des employés. Utilisez cet espace pour discuter des avantages du changement et de son impact sur les rôles individuels, favorisant ainsi un sentiment d'urgence et d'importance.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-docs-4-1400x686.png ClickUp Docs pour mettre en œuvre le modèle ADKAR /$$img/

rédiger, modifier et collaborer facilement sur ClickUp Docs_

ClickUp offre une plateforme centralisée pour héberger toute votre documentation ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) - avec Documents ClickUp . Vous pouvez ainsi rationaliser considérablement vos processus de gestion du changement et améliorer l'efficacité globale du projet.

Utilisez cette fonctionnalité pour :

Créer de la documentation ADKAR, comme des organigrammes de processus qui décrivent la progression d'ADKAR ou de la documentation pour le nouveau changement que vous mettez en œuvre

Collaborer sur des idées avec l'équipe pendant l'exploration de l'équipe pour découvrir des perspectives uniques

Connecter vos documents aux flux de travail ADKAR pour permettre à toutes les parties prenantes d'y accéder facilement

Visibilité et transparence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Dashboards-4.png ClickUp Dashbaoards pour la gestion du changement ADKAR /$$$img/

restez au courant de la progression d'ADKAR grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables Tableaux de bord ClickUp améliorent la visibilité de la performance du changement ADKAR. En utilisant efficacement ces tableaux de bord, vous pouvez identifier les domaines à améliorer et prendre des décisions fondées sur des données pour garantir la réussite de la mise en œuvre.

Utilisez cette fonctionnalité pour :

Créer un tableau de bord qui suit les indicateurs clés de performance (ICP) liés à l'initiative de changement

Personnaliser les données ADKAR visualisées dans les tableaux de bord

Centraliser les indicateurs de suivi du temps pour surveiller la progression d'ADKAR

Visualiser les charges de travail des personnes chargées de la mise en œuvre du changement dans ADKAR à un emplacement central

Modèles prêts à l'emploi

ClickUp propose des modèles préconstruits que vous pouvez utiliser pour mettre en œuvre facilement le modèle de gestion du changement ADKAR :

1. ClickUp Change Management Plan (Plan de gestion du changement)

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Comprehensive-Change-Management-Plan-Template.png Modèle de plan global de gestion du changement ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-44416772&department=operations&_gl=1*19nu61b*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Tirez parti de la Plan de gestion du changement ClickUp le plan de gestion du changement ClickUp est un outil qui permet de rationaliser les changements importants au sein de votre organisation. Il vous permet de franchir la première étape du processus de gestion du changement en fournissant des éléments prestataires pour construire un forfait d'action. Utilisez ce modèle pour :

Élaborer des forfaits d'action détaillés pour chaque étape d'ADKAR

Mettre en œuvre des protocoles et suivre la progression pour guider le processus ADKAR

Enrichir la visibilité du processus ADKAR en séparant les tâches en cours et les tâches en attente

Télécharger ce modèle

2. Checklist ClickUp pour la gestion du changement

Télécharger ce modèle

Utiliser le modèle Checklist ClickUp pour la gestion du changement pour appliquer une gestion active du changement et superviser votre processus ADKAR. Elle vous aide à mesurer si votre stratégie de gestion du changement est prête à réussir. Ce modèle vous aide à :

Identifier les objets du changement

Définir les processus et les protocoles pertinents pour le changement

Préparer vos équipes à la transition

Suivre en permanence la progression au fur et à mesure qu'ADKAR avance

Vous pouvez également utiliser des modèles tels que le Document du plan de gestion du changement ClickUp . Ces documents vous aident à définir les stratégies du processus ADKAR et à introduire rapidement des changements sans perturber les flux de travail.

Les Modèle de proposition de changement ClickUp vous permet de créer des projets initiaux pour expliquer en détail votre processus de changement.

Défis et solutions dans l'application du modèle ADKAR

1. Résistance au changement

De nombreuses personnes résistent au changement parce qu'elles sont familières et à l'aise avec les processus existants. Cette résistance passive peut découler de la peur de l'inconnu ou du scepticisme quant aux avantages du changement.

à faire : Ce que vous pouvez faire:

**Créer des forums de discussion où les employés peuvent exprimer leurs préoccupations et poser des questions. Cette ouverture favorise la confiance et peut atténuer les craintes.

Exemple: Une organisation de soins de santé s'est heurtée à des résistances lors de l'introduction d'un nouveau système de dossier médical électronique (DME). La direction a organisé des réunions publiques au cours desquelles les employés ont pu exprimer leurs préoccupations et recevoir un retour d'information immédiat. Cette approche a permis de dissiper les craintes liées à la transition et de mettre l'accent sur les avantages, tels que l'amélioration des soins aux patients.

Impliquer les parties prenantes: Impliquer activement les employés dans le processus de changement pour leur donner un sentiment de propriété. En outre, la désignation de responsables du changement est essentielle dans le processus de gestion du changement, car ces personnes aident à identifier les problèmes à un stade précoce et facilitent une transition en douceur.

Exemple : Une entreprise manufacturière a formé des groupes de discussion avec les employés de l'usine et les travailleurs de première ligne afin de recueillir leurs commentaires sur les nouveaux processus. En intégrant le retour d'information des employés dans la stratégie de changement, l'organisation a réduit la résistance et augmenté l'adhésion.

**2. Manque d'adhésion des parties prenantes

Les parties prenantes peuvent ne pas comprendre ou assister pleinement l'initiative de changement, ce qui entraîne une baisse de la motivation et de la validation.

À faire:*

Implication précoce: Impliquer les parties prenantes dès le début du processus de changement pour favoriser la compréhension et la validation.

Exemple: Une institution financière a mis en place un nouveau programme de conformité en faisant participer les parties prenantes clés, y compris les cadres supérieurs et les responsables de la conformité, aux étapes de planification. Cette implication a permis de s'assurer que leurs idées donnaient forme à l'initiative, ce qui s'est traduit par une assistance plus forte dans l'ensemble des services.

Communication sur mesure: Personnaliser la communication en fonction de l'audience afin d'en assurer la clarté et la pertinence.

**Exemple : lors de la mise en œuvre d'un nouveau système de gestion de la relation client (CRM), une entreprise de vente au détail a adapté ses présentations aux différentes parties prenantes, notamment les équipes commerciales, de marketing et d'assistance. En expliquant comment le système de gestion de la relation client profiterait spécifiquement à chaque groupe, l'entreprise a renforcé l'adhésion des parties prenantes et leur enthousiasme à l'égard du changement.

3. Des objectifs peu clairs

Défi: Des objectifs non définis ou ambigus peuvent entraver l'acceptation et créer une certaine confusion parmi les employés quant à l'orientation de l'initiative de changement.

À faire :

Établir des objectifs clairs: Fixer des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART) pour guider le processus de changement.

Exemple: Lorsqu'une startup technologique visait à passer à une gestion de projet agile, elle a établi des objectifs clairs, tels que la réduction du délai de livraison du projet de 20 % dans les six mois. Cette clarté a motivé les équipes et fourni une cible concrète vers laquelle travailler.

Share regular progress updates: Fournir des mises à jour régulières pour informer les employés de la progression et des ajustements d'objectifs.

**Exemple : un établissement d'enseignement mettant en œuvre un nouveau programme d'études a fourni des bulletins d'information réguliers et organisé des réunions pour partager la progression vers les objectifs. Cette transparence a permis de maintenir l'élan et de faire en sorte que tout le monde adhère à l'initiative de changement.

Drive Successful Transformations with ClickUp (Conduire des transformations réussies avec ClickUp)

Le changement est un élément naturel de la croissance d'une organisation, et une gestion efficace du changement est cruciale pour la réussite. La bonne façon d'introduire le changement est d'accepter que les processus et les flux de travail existants évoluent. C'est en sortant de leur zone de confort que les organisations se développent, et c'est le changement qui ouvre la voie.

ClickUp simplifie cette transition grâce à de nombreux outils, modèles et fonctionnalités qui renforcent vos flux de travail et votre collaboration. Utilisez ClickUp pour guider votre processus ADKAR, le contrôler et maintenir l'alignement de votre équipe à chaque étape. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui !