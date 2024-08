Maîtriser le modèle de changement en 8 étapes de Kotter pour une mise en œuvre efficace

S'il est une chose que les dirigeants d'entreprise comprennent, c'est bien celle-ci : Ce qui a fonctionné dans le passé pourrait ne pas fonctionner à l'avenir.

Et franchement, l'absence de changement peut avoir des effets désastreux, voire entraîner la fermeture de l'entreprise. Un exemple concret ? Rien qu'en 2023, 3 200 entreprises privées financées par des capitaux à risque ont fait faillite -même lorsqu'elles bénéficiaient d'un financement de 27 milliards de dollars.

Si l'utilisation permanente des mêmes outils, de la même technologie, de la même structure organisationnelle ou des mêmes processus internes peut certainement faciliter le travail (et la vie !), ce n'est pas une voie royale vers la réussite. Au contraire, les dirigeants d'entreprise doivent être prêts à s'adapter à l'évolution des temps, en identifiant continuellement les domaines potentiels d'amélioration. 👊

La mise en œuvre de changements à l'échelle de l'entreprise n'est jamais simple, c'est pourquoi les organisations s'appuient sur des modèles qui ont fait leurs preuves. L'une des méthodes les plus choisies est le modèle de changement en 8 étapes de Kotter, qui a été mis au point par John Kotter en 1995 et a été révisé plusieurs fois depuis.

Nous examinons ci-dessous chaque étape du modèle de Kotter, ses avantages et ses inconvénients, ainsi que la manière de le mettre en œuvre au sein de votre organisation.

Qu'est-ce que le modèle de changement en 8 étapes de Kotter ?

Stimuler le changement au sein d'une organisation est un équilibre délicat. Si vous le faites trop rapidement, vous risquez de vous heurter à des obstacles, à des réactions négatives et à des employés mécontents. Mais si vous mettez en œuvre le changement trop lentement, vous risquez de ne pas atteindre vos objets.

C'est précisément là qu'intervient le modèle de changement en 8 étapes de Kotter. 🙌

Ce modèle a été mis au point par John P. Kotter, professeur à la Harvard Business School et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet gestion du changement dont Leading Change , Accelerate, et CHANGE.

Mon travail s'est appuyé sur une centaine d'organisations en cours de changement, observant les stratégies qui fonctionnaient et celles qui tombaient à plat. Ses réussites ont abouti à un processus en huit étapes, aidant les organisations à réussir à mettre en œuvre de nouveaux processus de la technologie ou d'autres changements.

Le modèle de Kotter est considéré comme une ressource de référence en matière de gestion du changement, c'est-à-dire un cadre qui aide les individus et les entreprises à adopter le changement. Comme d'autres modèles de gestion du changement, le modèle de changement en 8 étapes de Kotter aide à mettre en œuvre les éléments suivants l'amélioration des processus prépare et assiste les employés, et identifie les étapes nécessaires au changement.

8 étapes du modèle de changement de Kotter

Le modèle en 8 étapes de Kotter propose un guide étape par étape sur la manière dont les entreprises peuvent mettre en œuvre efficacement les changements - que ceux-ci aient à faire avec le leadership , des outils et des technologies, ou des lignes de produits. Les huit étapes sont les suivantes.

1. Créer un sens de l'urgence

L'une des phrases les plus répétées que l'on entend dans un environnement d'entreprise est la suivante : "C'est ainsi que nous avons toujours fait les choses." 🙅

Les employés sont des personnes - et les personnes ont l'habitude de faire ce qui est confortable. À encourager toute une organisation à mettre en œuvre des changements sérieux, vous devrez faire preuve d'une grande force de conviction. Si vous devez inciter vos collaborateurs à agir, envisagez de prendre les mesures suivantes :

Entamez un dialogue: Ayez des discussions ouvertes et honnêtes avec les parties prenantes, les fournisseurs, les clients et les employés sur les raisons pour lesquelles le changement est nécessaire

Ayez des discussions ouvertes et honnêtes avec les parties prenantes, les fournisseurs, les clients et les employés sur les raisons pour lesquelles le changement est nécessaire Fixez de nouveaux objectifs: Créez une vision claire de l'avenir, en expliquant les opportunités qui vous attendent de l'autre côté du changement

Créez une vision claire de l'avenir, en expliquant les opportunités qui vous attendent de l'autre côté du changement Recueillez des données sur l'industrie: Étayez votre argument sur la nécessité du changement en recueillant des mesures quantitatives et qualitatives

2. Construire une coalition directrice

Le changement ne peut être achevé par une seule personne. Vous avez plutôt besoin d'un groupe de personnes dévouées à votre vision de l'avenir pour servir d'agents de changement au sein de votre organisation.

Les agents de changement sont les gestionnaires de projet qui mettent en œuvre le changement. Ce sont eux qui communiquent avec toutes les parties prenantes, répartissent les tâches, obtiennent l'adhésion de l'équipe de direction et veillent à ce que les éléments soient terminés à temps. En un mot, ils guideront votre organisation à chaque étape du processus de changement.

Lors de l'élection de ces dirigeants, tenez compte des éléments suivants :

Ne suivez pas la hiérarchie de votre organisation: En fait, il est parfois préférable de ne pas suivre la hiérarchie de votre organisationd'inclure une équipe de cadres à 100 %. Au lieu de cela, recrutez des personnes ayant des expériences et des niveaux d'ancienneté variés

En fait, il est parfois préférable de ne pas suivre la hiérarchie de votre organisationd'inclure une équipe de cadres à 100 %. Au lieu de cela, recrutez des personnes ayant des expériences et des niveaux d'ancienneté variés Faites participer tous les services: Pour que le changement fonctionne, veillez à inclure des représentants de chaque service, avec des compétences et des expertises différentes

Pour que le changement fonctionne, veillez à inclure des représentants de chaque service, avec des compétences et des expertises différentes Recherchez la passion: Parfois, les meilleurs agents du changement ne sont pas ceux qui ont le plus d'expérience, mais ceux qui ont une passion évidente pour votre vision du changement

3. Formez une vision stratégique

Pour mettre en œuvre un changement efficace, votre équipe doit s'aligner sur une vision claire. (Et oui, lorsque vous entamerez le processus, votre équipe sera inondée d'idées et d'objectifs potentiels. C'est à vous de faire la part des choses)

Expliquez clairement en quoi l'avenir sera différent de vos initiatives passées. Et démontrez comment ces nouveaux changements bénéficieront à la culture d'entreprise, aux équipes commerciales ou aux processus quotidiens. Pour commencer, invitez les instructions suivantes :

Définissez vos valeurs: Avec votre coalition directrice, définissez les valeurs fondamentales pour réaliser le changement au sein de l'entreprise

Avec votre coalition directrice, définissez les valeurs fondamentales pour réaliser le changement au sein de l'entreprise Écrivez votre vision: Rédigez un énoncé de vision de deux phrases courtes et agréables qui clarifie les choses pour l'ensemble de votre entreprise

Rédigez un énoncé de vision de deux phrases courtes et agréables qui clarifie les choses pour l'ensemble de votre entreprise **Vérifiez votre langage : si vous demandiez à vos parties prenantes : "Quelle est notre vision du changement ?", obtiendriez-vous des réponses très différentes ? Veillez à ce que votre coalition ait une vision claire et répète le même langage aux autres membres de l'équipe

4. Enrôler une armée de volontaires$$

Une fois que vous avez mis en place votre stratégie et votre vision, vous devez communiquer cette vision. Et les meilleures personnes pour mener la charge sont celles qui sont unies derrière l'opportunité future.

Une armée de volontaires est un groupe de personnes unies dans la poursuite d'objectifs communs. Ces personnes sont chargées de

Communiquer le changement: Ils communiqueront votre stratégie à l'ensemble de l'organisation

Ils communiqueront votre stratégie à l'ensemble de l'organisation Gérer les obstacles: Votre armée de volontaires s'occupera de tous les problèmes et préoccupations des autres employés

Votre armée de volontaires s'occupera de tous les problèmes et préoccupations des autres employés **Comme le savent tous les responsables du changement, votre forfait initial risque de ne pas être parfait. Votre armée de volontaires doit créer un système d'évaluation des performances, de réunions et de contrôles afin de procéder aux ajustements nécessaires

5. Permettre l'action en supprimant les obstacles

Tout changement organisationnel - qu'il s'agisse d'adapter votre mission, votre cible ou vos processus internes - se heurte à des obstacles. C'est pourquoi l'une des étapes essentielles du modèle de changement en huit étapes de John Kotter consiste à éliminer les obstacles.

Une fois votre stratégie de changement mise en place, vous devrez vérifier en permanence l'existence d'obstacles. Pour garantir la réussite de vos efforts de changement, prenez les mesures suivantes :

Vérifier les résistances au changement: Il y aura toujours des membres de l'équipe qui deviendront amers à cause de la mise en œuvre du changement. Organisez des réunions individuelles avec ces personnes pour les aider à identifier (et à résoudre) les points de contenu

Il y aura toujours des membres de l'équipe qui deviendront amers à cause de la mise en œuvre du changement. Organisez des réunions individuelles avec ces personnes pour les aider à identifier (et à résoudre) les points de contenu Examinez les initiatives de changement en dehors de votre entreprise : Les obstacles peuvent survenir n'importe où. Envisagez de réviser les descriptions de poste, les systèmes de rémunération ou de récompense, les évaluations par les pairs et la structure organisationnelle pour faire avancer le projet de changement

Les obstacles peuvent survenir n'importe où. Envisagez de réviser les descriptions de poste, les systèmes de rémunération ou de récompense, les évaluations par les pairs et la structure organisationnelle pour faire avancer le projet de changement Éliminer les obstacles: Parfois, vous serez obligé d'éliminer les menaces potentielles au changement, qu'il s'agisse d'éliminer des personnes, des systèmes, des outils ou des technologies

6. Générer des gains à court terme

La mise en œuvre d'une structure de changement à grande échelle peut prendre des mois (voire des années). Cet échéancier peut être rempli de frustrations, d'obstacles et de revers - n'oubliez donc pas de célébrer chaque victoire.

Décomposez votre projet de changement à grande échelle en petits jalons. Chaque fois que vous passez d'un phase du projet à la suivante, n'oubliez pas de récompenser votre équipe qui a travaillé dur. Envisagez de prendre les étapes suivantes :

Récompensez les membres de votre équipe : Créez un système de récompense des employés pour leur dévouement et leur travail acharné. (Il peut s'agir d'un après-midi de congé, d'un jour supplémentaire ajouté à leur politique de vacances ou d'une carte-cadeau)

Créez un système de récompense des employés pour leur dévouement et leur travail acharné. (Il peut s'agir d'un après-midi de congé, d'un jour supplémentaire ajouté à leur politique de vacances ou d'une carte-cadeau) Partagez chaque jalon : Faites connaître chaque victoire dans l'ensemble de l'entreprise. Envisagez de créer des mini-récits de réussite et de les partager lors d'une réunion de l'ensemble de l'entreprise

jalon : Faites connaître chaque victoire dans l'ensemble de l'entreprise. Envisagez de créer des mini-récits de réussite et de les partager lors d'une réunion de l'ensemble de l'entreprise Créez une liste prédéterminée de facteurs de réussite : À quoi ressemble la réussite (au-delà du fait d'achever le projet dans son intégralité) ? Chaque fois que vous atteignez une cible, ne manquez pas de le célébrer avec l'entreprise

7. Soutenir l'accélération

À l'issue de ces victoires d'étape, comment faire pour maintenir l'élan ?

Garantissez la réussite de votre entreprise en redoublant d'efforts, c'est-à-dire en ne relâchant pas la pédale d'accélérateur dans votre quête de changement. Dans le cadre du processus en 8 étapes de Kotter, tirez parti de chaque réussite en mettant en œuvre les éléments suivants :

Sessions de révision et d'examen: Après chaque mini-victoire, arrêtez-vous et réfléchissez aux points faibles de votre processus. À partir de là, vous pouvez améliorer le forfait de votre projet pour aller de l'avant

Après chaque mini-victoire, arrêtez-vous et réfléchissez aux points faibles de votre processus. À partir de là, vous pouvez améliorer le forfait de votre projet pour aller de l'avant Changez de coalition: Pour garder les idées fraîches, construisez une coalition puissante en changeant d'agents de changement

Pour garder les idées fraîches, construisez une coalition puissante en changeant d'agents de changement Réorganisez votre processus de prise de décision: Apprenez à pivoter rapidement en voyant comment vous pouvez rationaliser votre processus de prise de décision

8. Instaurer le changement

La dernière étape du processus ? S'assurer que les changements pour lesquels vous avez travaillé si dur soient réellement appliqués

Pour que les changements continuent à faire partie de votre culture organisationnelle, prenez les mesures suivantes :

**Les dirigeants et les cadres supérieurs doivent rappeler aux employés les changements organisationnels lors des entretiens individuels, des retraites d'entreprise et des réunions générales

Simplifiez vos success stories : Créez des mini-études de cas pour chaque victoire, en rappelant à votre équipe le chemin parcouru en tant qu'organisation

Créez des mini-études de cas pour chaque victoire, en rappelant à votre équipe le chemin parcouru en tant qu'organisation Revenez à vos valeurs et à votre vision: Pour vous assurer que chaque changement est bien ancré dans les esprits, revenez à votre vision. De cette façon, votre équipe n'oubliera jamais pourquoi vous avez fait ces changements en premier lieu

Avantages et inconvénients de l'utilisation du modèle de changement en 8 étapes de Kotter

Le modèle de gestion du changement en huit étapes de Kotter présente des avantages et des inconvénients. Il est important de tenir compte de ces deux éléments pour décider si le modèle convient à votre organisation.

Les avantages du modèle de Kotter sont les suivants :

Le modèle est relativement facile à comprendre

Il fournit une feuille de route claire et structurée pour la mise en œuvre du changement

Le modèle met l'accent sur l'unité autour d'objectifs à long terme tout en célébrant les victoires à court terme en cours de route

Le modèle met l'accent sur l'obtention de l'adhésion de l'ensemble de l'entreprise, y compris des personnes influentes et du personnel subalterne

Il met fortement l'accent sur l'intégration du changement dans la culture de l'entreprise

Les pièges du modèle de changement en huit étapes sont les suivants :

Il est principalement conçu pour les grandes entreprises et peut ne pas convenir aux propriétaires de petites entreprises

Il convient généralement à des hiérarchies organisationnelles strictes

Le modèle est assez rigide, ce qui peut ne pas correspondre à la nature complexe des changements organisationnels

Le modèle suit un échéancier abonné (alors que le changement peut être beaucoup plus volatile avec de multiples itérations)

Le modèle n'aborde pas les facteurs psychologiques et émotionnels liés au changement, ce qui peut poser problème aux membres de l'équipe

Conseils pour la mise en œuvre Modèle de changement en 8 étapes de Kotter

Avant de pouvoir mettre en œuvre des changements à l'échelle de l'organisation, vous devez disposer des bons outils. Pour vous assurer de créer un processus transparent vers le changement (et faire en sorte que ces changements perdurent), suivez les conseils suivants. 🤩

N'ayez pas peur de réviser votre processus

Ce qui fonctionne au début peut ne pas fonctionner au milieu ou à l'étape finale de votre projet. Lorsque cela se produit dans votre organisation, acceptez-le. C'est l'occasion rêvée de revoir votre processus pour l'améliorer.

Ne commencez pas votre travail à partir de zéro - choisissez des options préétablies dans le centre de modèles ou créez votre propre modèle que votre équipe pourra utiliser

Envisagez d'utiliser Les modèles d'amélioration des processus de ClickUp pour rationaliser le forfait de votre projet de changement.

Définir clairement les priorités

Avec Les jalons de ClickUp vous pouvez transformer même le plus intimidant des forfaits de projet de changement en morceaux réalisables et de la taille d'une bouchée.

Visualiser les jalons d'un projet avec la vue Gantt de ClickUp

Les tâches critiques seront identifiables par un texte en gras et une icône en forme de diamant. Cela permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne les cibles clés.

Vous pouvez également afficher la manière dont vos jalons sont connectés et contribuent aux objectifs généraux du projet.

Diviser votre projet en plusieurs phases

Les Méthodologie agile est une tactique courante qui consiste pour les dirigeants à diviser un grand projet en phases plus petites, appelées sprints. En mettant en œuvre cette stratégie, vous pouvez maintenir la motivation de votre équipe et continuer à célébrer chaque mini-victoire.

Créer le parfait Flux de travail agile et construisez un système Kanban flexible pour visualiser votre travail et améliorer la gestion du projet avec la vue Tableau dans ClickUp

Avec la vue Tableau de ClickUp, vous pouvez mettre en œuvre la méthodologie Agile en découpant votre projet en étapes ou en sprints et en créant un flux de travail visuel.

Créer un visuel pour vos processus

Avec la vue hautement collaborative et visuelle de ClickUp, vous pouvez mettre en œuvre la méthodologie Agile en divisant votre projet en étapes et en sprints et en créant un flux de travail visuel outils de mappage des processus votre équipe peut se mettre d'accord sur les échéanciers, superviser la progression et rationaliser les processus.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Tableau blanc-gif.gif Équipe collaborant à l'aide des tableaux blancs ClickUp /$$img/

ClickUp Tableaux Blancs est votre hub visuel centralisé pour transformer les idées de l'équipe en actions coordonnées Tableau blanc de ClickUp de ClickUp est parfaite pour cela. Elle permet à votre équipe d'organiser visuellement des séances de brainstorming, d'élaborer des stratégies et de créer des plans de processus. De plus, vous pouvez tous collaborer sur le Tableau en temps réel.

Créer un guide de hiérarchie

La hiérarchie de ClickUp vous permet d'organiser les équipes et les projets de votre entreprise

Avec Hiérarchie de ClickUp avec ClickUp, la plateforme est conçue pour vous permettre de rester organisé, de la vue d'ensemble jusqu'aux détails. Cela signifie qu'avec des espaces, des dossiers et des listes, vous pouvez créer une vue structurée des équipes et des projets. À partir de là, vous pouvez ajouter des tâches, des sous-tâches, des sous-tâches imbriquées et des checklists pour organiser le travail et assurer le suivi et l'affectation de chaque étape en cours de route.

Rencontrez votre équipe là où elle se trouve

Les membres de l'équipe n'assimilent pas tous les informations de la même manière. Heureusement, grâce aux Affichages ClickUp vous pouvez vous assurer que tout le monde reste au courant de vos processus de gestion du changement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image6-1.gif Les vues Tableur, Liste, Gantt et Tableau de ClickUp /$$img/

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

ClickUp Views offre plus de 15 façons d'assimiler les informations, les tâches et les priorités. Les employés peuvent utiliser la vue Liste pour voir les tâches du jour, créer une vue Calendrier pour voir les projets à l'horizon, ou utiliser la vue Tableau pour comprendre les étapes de chaque projet.

Ne pas partir de zéro

Les premières étapes d'un processus de gestion du changement peuvent être accablantes. Aidez-nous à démarrer en utilisant Les modèles de gestion du changement de ClickUp .

Simplifiez et gérez les changements au sein de votre organisation avec ce modèle de Gantt simple

Par exemple, avec le modèle de Modèle de plan de gestion du changement par ClickUp avec le plan de gestion du changement, vous pouvez forfaiter, surveiller et mettre en œuvre des changements à l'échelle de l'organisation. Avec un échéancier précis, une analyse de la gestion des risques et un plan de communication avec les parties prenantes, vous disposez des outils nécessaires pour mener à bien des changements cruciaux.

Foire aux questions commune

1. Qu'est-ce que le modèle en 8 étapes de Kotter dans le domaine des soins infirmiers ?

La mise en œuvre de changements dans le champ des soins de santé est un processus délicat. Grâce au modèle en 8 étapes de Kotter, les infirmières peuvent mettre en œuvre des changements au niveau de la technologie, des processus, des procédures et des tâches professionnelles.

2. Combien d'étapes sont présentes dans le modèle de changement de Kotter ?

Le modèle de changement de Kotter comporte huit étapes : créer un sentiment d'urgence, mettre en place une coalition directrice, former une vision stratégique, enrôler une armée de volontaires, permettre l'action en éliminant les obstacles, générer des gains à court terme, maintenir l'accélération et instituer le changement.

**3. Pourquoi utiliser le modèle de changement en 8 étapes de Kotter ?

Le modèle de changement en 8 étapes de Kotter est un cadre de référence pour la gestion du changement au sein des organisations. Vous pouvez utiliser les étapes pour réunir un groupe diversifié de membres de l'équipe afin de fixer des objectifs, d'élaborer une stratégie et de mettre en œuvre les paramètres nécessaires ou les améliorations de processus.

Utiliser ClickUp pour mettre en œuvre le modèle de changement en 8 étapes de Kotter pour le changement

Le modèle de changement en 8 étapes de Kotter est une méthode qui a fait ses preuves pour mettre en œuvre un changement à l'échelle de l'organisation. Ce modèle encourage les dirigeants d'entreprise à définir une vision claire, à fixer des priorités, à recruter des personnes passionnées pour mener la charge et à célébrer les petits jalons.

Pour garantir la réussite de votre plan de gestion du changement, utilisez ClickUp, la plateforme de productivité tout-en-un qui aide les équipes à travailler plus efficacement. ClickUp est achevé avec des outils incontournables tels que des jalons, des guides de hiérarchie, des vues personnalisables et des modèles de cartographie des processus pour que vos changements tiennent la route. 👏👏

ClickUp est achevé avec des milliers de modèles, des centaines d'intégrations et plus de 100 automatisations pour faire de votre plan de gestion du changement une réussite. Pour voir comment , essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .