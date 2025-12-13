Les meilleures alternatives à Glue IA pour un chat d'équipe et une automatisation plus intelligentes

Les équipes comptent sur Glue IA pour faire avancer leur travail, mais leur croissance s'accompagne de nouvelles exigences.

Les ingénieurs veulent un contrôle plus riche, les responsables de l'automatisation poussent pour une orchestration plus claire et les dirigeants ont besoin d'une plateforme qui s'adapte sans créer de friction.

À un moment donné, les limites deviennent évidentes et la recherche d'alternatives à Glue IA devient une étape pratique.

Si vos flux de travail vous semblent contraignants ou si vos agents ont besoin d'une flexibilité qui correspond à vos objectifs techniques, il est judicieux d'explorer d'autres options. Une solution mieux adaptée peut renforcer la collaboration, rationaliser la prise de décision et soutenir le rythme attendu par votre équipe.

Dans cet article, nous vous présentons les 10 meilleures alternatives à Glue IA. C'est parti ! 💪🏼

Aperçu des meilleures alternatives à Glue IA

Voici un aperçu des meilleures alternatives à Glue IA et de ce qu'elles ont à offrir. 👇

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Automatisation des projets et orchestration des tâches à partir des discussions grâce à l'IA pour les équipes produit, opérations et PMO d'entreprise. ClickUp Brain pour des réponses contextuelles basées sur l'IA, Automatisation pour les flux de travail basés sur des déclencheurs et la gestion des tâches répétitives, Agents pour l'exécution de tâches IA dans tous les projets et documents. Gratuit à vie ; personnalisation disponible pour les entreprises. Coworker. IA Création d'agents sans code pour une automatisation rapide des flux de travail dans plusieurs services Générateur d'agents visuel par glisser-déposer, déclencheurs webhook, tests en mode sandbox avec restauration de version, tableaux de bord de surveillance des performances, permissions basées sur les rôles. Tarification personnalisée Slack Automatisation des processus native au chat et intelligence des messages pour une collaboration en temps réel et des équipes en pleine croissance. Déclencheurs par emoji et mot-clé, résumés IA, canevas pour le contexte du projet, prise en charge CLI pour le déploiement d'applications personnalisées, épinglage de canaux. Gratuit ; les forfaits payants commencent à 8,75 $/mois par utilisateur. Microsoft Teams Collaboration d'entreprise et automatisation IA pour les organisations Microsoft 365 Copilot IA pour les récapitulatifs et la rédaction, intégration Power Automate, contrôles de conservation eDiscovery, modération des canaux, synchronisation SharePoint + Outlook Gratuit ; les forfaits payants commencent à 7,20 $ par mois et par utilisateur. Google Chat Messagerie IA légère et communication native Chrome pour les équipes Google Workspace Résumés de messages Gemini, conversion de messages en tâches, épinglage d'espace, filtrage par mots-clés, bots Apps Script Essai gratuit ; forfaits à partir de 8,40 $/mois par utilisateur. Mattermost Messagerie d'équipe sécurisée et auto-hébergée pour les secteurs réglementés ou soumis à des exigences de conformité. Déploiement sur site, contrôles SSO/SAML, guides d'intervention en cas d'incident, journalisation complète des exportations, marché de plugins pour des intégrations approfondies. Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 10 $/mois par utilisateur (facturation annuelle). Rocket. Discuter Messagerie omnicanale entre les équipes internes et les canaux de discussion publics pour l'assistance et les opérations sur le terrain Traduction en temps réel, permissions basées sur les rôles, automatisations des chatbots, tableaux de bord analytiques, politiques de conservation des messages Gratuit ; les forfaits payants commencent à 8 $/mois par utilisateur (facturation annuelle). Twist Communication asynchrone, axée sur les threads, pour les équipes distribuées et les flux de travail complexes et axés sur la concentration. Espaces dédiés aux fils de discussion, rappels de fils, mises à jour longues avec mise en forme riche, exportation de fils au format PDF, notifications sélectives. Gratuit ; les forfaits payants commencent à 8 $/mois par utilisateur. CrewAI Orchestration multi-agents pour les équipes techniques qui développent des systèmes IA en Python Comportements des agents définis par rôle, routines séquentielles/parallèles/hiérarchiques, sélection multi-LLM, journaux d'exécution, systèmes de mémoire. Tarification personnalisée AutoGen Résolution de problèmes par agent de discussion pour les groupes de recherche et d'ingénierie Raisonnement des agents basé sur le dialogue, sandbox d'exécution de code, discussions reproductibles, mise en cache des réponses, conditions de terminaison. Gratuit (open source)

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Que rechercher dans les alternatives à Glue IA ?

Lorsque vous recherchez des alternatives à Glue AI, vous voulez un outil qui comprenne le contexte, établisse une connexion parfaite avec vos systèmes et utilise l'IA pour automatiser les tâches sans nécessiter une surveillance constante. Cela établit un ensemble de critères clairs :

Extrait l'intention du message à partir de l'historique complet du fil de discussion plutôt que de déclencheurs de messages individuels.

Assistance pour les conditions imbriquées, les transformations de données, les filtres regex et la logique en plusieurs étapes.

Créez des tâches avec des champs tels que la priorité, le sprint, les libellés, les personnes assignées et les ressources liées.

Résume les longs fils de discussion avec les points de décision, les obstacles, les suivis et les horodatages.

Exécute des automatisations de gestion de projet à grande échelle avec gestion des files d'attente, exécution parallèle et aucune limite de fréquence soudaine.

Offre l'authentification unique (SSO), le provisionnement SCIM, la liste blanche d'adresses IP, les journaux d'audit et les contrôles de résidence des données.

Comprend un générateur visuel avec mode test, historique des versions et options de restauration.

Les meilleures alternatives à Glue IA

Voici notre sélection des meilleures alternatives à Glue IA. 📝

1. ClickUp (idéal pour les équipes qui souhaitent bénéficier de l'IA et de l'automatisation pour la gestion de projet et de tâches)

Bénéficiez de l'aide de ClickUp AI pour créer des agents personnalisés capables de gérer vos flux de travail de bout en bout.

ClickUp est le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde. Vos tâches, projets, documents, automatisations et IA restent connectés dans un seul système, ce qui permet à votre équipe d'éviter la prolifération des tâches et de passer de la planification à l'exécution en un seul flux.

Glue AI améliore l'automatisation, mais ne fonctionne pas à partir des données réelles de vos projets. ClickUp vous offre l'IA, les flux de travail et la visibilité sur vos projets sous un même toit, ce qui signifie que vous effectuez des modifications une seule fois et que toutes les équipes restent alignées sans avoir à reconstruire le contexte.

Voici un aperçu plus détaillé ! 👀

Accélérez vos décisions quotidiennes grâce à l'IA contextuelle

ClickUp Brain renforce vos décisions opérationnelles, car il comprend votre charge de travail, vos dépendances, l'historique des tâches et les activités inter-équipes. Vous demandez des éclaircissements et obtenez des réponses qui reflètent le travail déjà achevé par votre équipe.

Supposons que vous gériez les opérations d'une entreprise menant plusieurs initiatives en parallèle.

Vous demandez à Brain d'analyser l'activité d'un nouveau projet de mise en œuvre. Il lit les tâches, les commentaires et les documents liés, puis vous fournit un compte rendu clair du statut : ce qui est en bonne voie, les propriétaires qui ont besoin d'assistance et les risques à venir que vous devriez examiner avant votre prochaine réunion.

Vous avancez plus vite car vous évitez le travail de détective.

📌 Essayez ces instructions : Examinez ce projet de mise en œuvre. Indiquez la progression actuelle, signalez les risques et dressez la liste des prochaines étapes que je devrais assigner avant la révision de demain.

Assurez la cohérence des processus grâce à l'automatisation.

Activez l'automatisation dont vous avez besoin ou personnalisez les règles via l'IA en fonction de vos flux de travail.

Les équipes opérationnelles perdent du temps lorsque des actions routinières passent entre les mailles du filet. ClickUp Automatisation gère ces moments afin que vos flux de travail avancent sans effort manuel.

Par exemple, supposons que votre équipe PMO gère la prise en charge des projets.

Une nouvelle demande arrive via un formulaire ClickUp. L'automatisation crée la tâche du projet, attribue un propriétaire, fixe une date d'échéance et ajoute une checklist en fonction du type de projet.

Une autre automatisation met à jour votre tableau de bord de portefeuille lorsque la tâche d'admission est approuvée. Vous garantissez la cohérence sans surveillance supplémentaire.

Développez vos opérations à l'aide d'agents IA

Les agents ClickUp vous aident à gérer des charges de travail importantes et répétitives sans disperser vos outils. Les agents se chargent des tâches routinières, analysent votre environnement de travail et prennent en charge les tâches de supervision qui ralentissent généralement les équipes PMO et opérationnelles.

Supposons, par exemple, que vous supervisiez un portfolio de plus de 40 projets actifs.

Vous créez un agent qui examine chaque matin les tableaux de bord de votre projet, vérifie les retards éventuels et publie une brève mise à jour dans votre tâche de révision hebdomadaire. Un autre agent lit les changements de statut des tâches d'ingénierie et prépare un résumé que vous partagez lors de votre réunion de synchronisation avec la direction.

Vous bénéficiez d'une couche d'assistance qui surveille votre environnement de travail, ce qui vous permet de consacrer votre temps à la prise de décisions plutôt qu'à la recherche d'informations. Voici comment créer votre propre solution :

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gardez toutes les discussions liées au travail stratégique : discutez des tâches, partagez des idées et associez directement les décisions aux livrables grâce à discutez des tâches, partagez des idées et associez directement les décisions aux livrables grâce à ClickUp Chat

Transformez des données éparses en informations exploitables : utilisez utilisez ClickUp BrainGPT pour interpréter les tâches, les discussions et les documents, résumer ce qui est important et orienter vos prochaines étapes dans l'ensemble de l'environnement de travail.

Capturez rapidement vos idées sans ralentir : dictez les mises à jour, les exigences ou les conclusions des réunions pour travailler 4 fois plus vite avec dictez les mises à jour, les exigences ou les conclusions des réunions pour travailler 4 fois plus vite avec ClickUp Talk to Text

Regroupez tous vos outils : effectuez la connexion de votre CRM, de vos outils de gestion des tickets, de vos applications de messagerie et de vos systèmes de contenu via effectuez la connexion de votre CRM, de vos outils de gestion des tickets, de vos applications de messagerie et de vos systèmes de contenu via les intégrations ClickUp , afin que l'IA fonctionne dans un contexte complet.

Conservez les connaissances de votre équipe là où le travail est effectué : créez des guides internes, des documents clients, des briefs et des recherches dans créez des guides internes, des documents clients, des briefs et des recherches dans ClickUp Docs afin que les informations restent accessibles et liées aux tâches.

Limitations de ClickUp

L'utilisation de l'IA est soumise à des limites dans le cadre du forfait Free.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur satisfait l'a formulé ainsi :

Je trouve ClickUp extrêmement utile, car il regroupe toutes les fonctions sur une seule plateforme, ce qui permet de centraliser l'ensemble du travail et des communications en un seul endroit et m'offre ainsi un contexte complet. Cette intégration simplifie la gestion de projet, améliore l'efficacité et la clarté. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité Brain AI, qui agit comme un agent IA exécutant mes commandes et effectuant efficacement des tâches à ma place. Cet aspect d'automatisation est très utile, car il rationalise mon flux de travail et réduit les efforts manuels. De plus, l'installation initiale de ClickUp était très facile à naviguer, ce qui a rendu la transition depuis d'autres outils très fluide. J'apprécie également le fait que ClickUp s'intègre à d'autres outils que j'utilise, tels que Slack, Open AI et GitHub, créant ainsi un environnement de travail cohérent. Dans l'ensemble, pour ces raisons, je recommande vivement ClickUp à d'autres personnes.

Je trouve ClickUp extrêmement utile, car il regroupe toutes les fonctions sur une seule plateforme, ce qui permet de centraliser l'ensemble du travail et des communications en un seul endroit et m'offre ainsi un contexte complet. Cette intégration simplifie la gestion de projet, améliore l'efficacité et la clarté. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité Brain AI, qui agit comme un agent IA exécutant mes commandes et effectuant efficacement des tâches à ma place. Cet aspect d'automatisation est très utile, car il rationalise mon flux de travail et réduit les efforts manuels. De plus, l'installation initiale de ClickUp était très facile à naviguer, ce qui a rendu la transition depuis d'autres outils très fluide. J'apprécie également le fait que ClickUp s'intègre à d'autres outils que j'utilise, tels que Slack, Open AI et GitHub, créant ainsi un environnement de travail cohérent. Dans l'ensemble, pour ces raisons, je recommande vivement ClickUp à d'autres personnes.

🔍 Le saviez-vous ? L'un des premiers modèles de type réseau neuronal a été proposé en 1943 par Warren McCulloch et Walter Pitts : un minuscule « neurone artificiel » qui a jeté les bases mathématiques de ce qui est devenu bien plus tard l'apprentissage profond.

2. Coworker. ai (idéal pour la création d'agents IA sans code)

Coworker.ai vous permet de créer des agents IA sans toucher à une seule ligne de code. Le générateur visuel de flux de travail effectue la connexion de vos outils existants afin que les agents puissent extraire les données clients de votre CRM, vérifier les stocks dans votre base de données et envoyer des mises à jour à Slack en une seule séquence d'automatisation.

Vous apprenez essentiellement aux agents à gérer les tâches répétitives que votre équipe effectue manuellement : traitement des tickets d'assistance, mise à jour des feuilles de calcul et qualification des prospects. L'alternative à Glue IA suit les actions de chaque agent grâce à des tableaux de bord de surveillance, ce qui vous permet de voir quelles tâches ont été achevées et où les choses ont déraillé.

Les meilleures fonctionnalités de Coworker.ai

Programmez les agents pour qu'ils s'exécutent à des intervalles spécifiques ou déclenchez-les en fonction des webhooks entrants provenant de vos systèmes existants.

Exportez les indicateurs de performance des agents et les journaux d'achèvement des tâches pour analyser les goulots d'étranglement dans vos flux de travail automatisés.

Attribuez différents niveaux de permission aux membres de l'équipe afin qu'ils puissent afficher, modifier ou déployer des agents en fonction de leur rôle.

Testez les flux de travail des agents dans des environnements sandbox avant de les déployer dans les canaux de production.

Revenez aux versions précédentes de l'agent lorsque les mises à jour provoquent un comportement inattendu dans vos automatisations.

Limitations de Coworker.ai

La bibliothèque de modèles offre moins de points de départ que les alternatives matures à Glue IA.

La logique des flux de travail nécessite une certaine réflexion technique, même si vous n'écrivez pas de code.

Les options d'intégration ne couvrent pas autant d'outils spécialisés que les plateformes d'entreprise.

Tarifs de Coworker.ia

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Coworker.ai

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🧠 Anecdote : Le concept d'intelligence collective, selon lequel de nombreux agents simples travaillant localement peuvent créer un comportement collectif complexe, s'inspire directement d'observations biologiques (fourmis, termites, abeilles, volées d'oiseaux). En IA, cette idée a été formalisée pour la première fois en 1989 par Gerardo Beni et Jing Wang dans le contexte des systèmes robotiques cellulaires.

3. Slack (idéal pour l'automatisation des flux de travail basée sur le chat)

via Slack

Avec Slack, vous pouvez déclencher des automatisations lorsque quelqu'un ajoute un emoji spécifique à un message, mentionne un mot-clé ou publie dans un canal particulier. Un développeur de votre équipe peut envoyer une validation à GitHub, et Slack crée automatiquement un fil de discussion dans votre canal d'ingénierie, identifie les personnes concernées et l'ajoute à votre tableau de sprint.

De plus, l'IA de Slack résume les longs fils de discussion, vous évitant ainsi de devoir faire défiler 200 messages pour comprendre quelle décision a été prise. Ce qui rend cette solution intéressante pour les équipes techniques, c'est l'écosystème API. Vous pouvez transférer les données de vos outils internes vers des canaux et créer des automatisations personnalisées qui réagissent aux évènements sur l'ensemble de votre pile.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Épinglez les messages ou fichiers importants dans l'en-tête des canaux afin que les nouveaux membres de l'équipe puissent immédiatement voir les documents et liens importants.

Créez des documents Canvas qui combinent des notes de réunion, des échéanciers de projet et des fichiers intégrés dans un seul espace collaboratif.

Configurez les préférences de notification spécifiques à chaque canal afin de masquer les espaces à faible priorité tout en restant attentif aux canaux urgents.

Archivez les canaux inactifs pour désencombrer votre environnement de travail tout en conservant l'historique des messages consultable.

Utilisez Slack CLI pour déployer et tester des applications personnalisées localement avant de les distribuer dans toute votre organisation.

Limitations de Slack

La résumation par IA et les fonctionnalités avancées nécessitent des forfaits payants.

Le niveau gratuit limite l'historique des messages, ce qui signifie que vous perdez le contexte au fil du temps.

Le niveau d'automatisation n'est pas à la hauteur des plateformes de flux de travail dédiées pour les séquences complexes.

Tarifs Slack

Free

Pro : 7,25 $/mois par utilisateur

Business+ : 15 $/mois par utilisateur

Enterprise Grid : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slack

G2 : 4,5/5 (plus de 37 045 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 23 910 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Slack ?

Selon une critique publiée sur G2:

J'utilise Slack principalement pour le travail et je le trouve extrêmement utile pour la communication à l'échelle de l'organisation. Sa capacité à configurer des discussions de groupe, des messages directs et à automatiser des tâches est impressionnante. J'apprécie vraiment les flux d'automatisation que Slack permet, me permettant de capturer automatiquement des données critiques, ce qui rationalise bon nombre de mes tâches. […] L'installation initiale a été extrêmement facile et les paramètres sont intuitifs, ce qui améliore considérablement l'expérience utilisateur.

J'utilise Slack principalement pour le travail et je le trouve extrêmement utile pour la communication à l'échelle de l'organisation. Sa capacité à configurer des discussions de groupe, des messages directs et à automatiser des tâches est impressionnante. J'apprécie vraiment les flux d'automatisation que Slack permet, me permettant de capturer automatiquement des données critiques, ce qui rationalise bon nombre de mes tâches. […] L'installation initiale a été extrêmement facile et les paramètres sont intuitifs, ce qui améliore considérablement l'expérience utilisateur.

4. Microsoft Teams (idéal pour l'intégration d'automatisations basée sur l'IA de Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Teams est utile lorsque votre organisation utilise déjà Microsoft 365. Copilot s'intègre à l'interface et peut rédiger des messages, générer des résumés de réunion ou répondre à des questions en effectuant des recherches dans vos documents SharePoint et vos e-mails Outlook. La connexion Power Automate vous permet de créer des flux qui réagissent à l'activité Teams : si quelqu'un mentionne une date limite dans le chat, une tâche apparaît automatiquement dans Planner.

Les équipes d'ingénieurs peuvent intégrer des applications personnalisées directement dans Teams à l'aide du Toolkit, qui permet d'accéder aux outils propriétaires sans changement de contexte. Les contrôles de conformité sont particulièrement utiles pour les entreprises soumises à des réglementations ; vous pouvez établir des politiques de conservation, effectuer le suivi de l'activité des utilisateurs et appliquer la gouvernance des données sur tous les canaux.

Les meilleures fonctionnalités de Teams

Enregistrez les sessions de formation ou les réunions générales et demandez à Teams de générer automatiquement des chapitres en fonction des changements de sujet dans la discussion.

Épingle les onglets des sites SharePoint, des tableaux de bord Power BI ou des outils internes fréquemment utilisés directement dans les canaux de l'équipe.

Configurez les paramètres eDiscovery pour rechercher et exporter des données de chat à des fins d'audits juridiques ou de conformité.

Attribuez des permissions de modération dans les canaux afin que les membres désignés puissent supprimer des messages ou contrôler qui publie des annonces.

Synchronisez le calendrier Teams avec Outlook pour afficher vos disponibilités et refuser automatiquement les conflits de réunion.

Limitations de Teams

Les coûts de licence Copilot s'ajoutent à votre abonnement Microsoft 365.

L'interface devient encombrée dès que vous ajoutez plusieurs onglets et applications aux canaux.

Les performances se dégradent dans les canaux qui accumulent un historique de messages volumineux, contrairement aux alternatives à Microsoft Teams

Tarifs Teams de Microsoft

Free

Microsoft 365 Business Basic : 7,20 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Standard : 15 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Premium : 26,40 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Applications pour les entreprises : 9,90 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Teams

G2 : 4,4/5 (plus de 16 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 10 000 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Microsoft Teams ?

Un avis partagé sur G2 indique :

Le principal atout de Microsoft Teams réside dans son excellente intégration avec le reste de la suite Microsoft 365. Le passage entre Teams, Outlook, SharePoint et OneDrive est fluide, ce qui améliore considérablement la productivité...

Le principal atout de Microsoft Teams réside dans son excellente intégration avec le reste de la suite Microsoft 365. Le passage entre Teams, Outlook, SharePoint et OneDrive est fluide, ce qui améliore considérablement la productivité...

🔍 Le saviez-vous ? Même dans des environnements très stressants ou à haut risque (comme les hôpitaux), de meilleures pratiques de communication améliorent directement le travail d'équipe et les résultats.

5. Google Chat (idéal pour une collaboration simple dans l'environnement de travail de Google)

via Google Chat

Dans Google Chat, vous disposez d'espaces pour les discussions d'équipe, les messages directs et les fils de discussion de base. Gemini AI gère la rédaction des messages et les résumés de discussion, mais son véritable intérêt réside dans la façon dont Chat se connecte aux autres applications Google. Vous examinez une feuille de calcul et vous vous rendez compte que vous avez besoin de l'avis de votre équipe. Vous pouvez alors démarrer une discussion directement à partir de cette feuille, et tout le monde dispose instantanément du contexte.

Apps Script permet aux développeurs de créer des bots personnalisés qui surveillent des mots-clés spécifiques et répondent automatiquement, mais vous aurez besoin de certaines connaissances en codage pour le configurer. L'accès invité fonctionne bien pour la collaboration temporaire sur des projets, en particulier lorsque vous devez faire appel à des prestataires externes ou à des clients pour une période définie.

Les meilleures fonctionnalités de Google Chat

Épinglez les espaces importants en haut de votre barre latérale afin de ne pas perdre le suivi des projets actifs dans un environnement de travail encombré.

Filtrez les messages par personne, intervalle de dates ou mot-clé pour retrouver les discussions pertinentes datant de plusieurs mois.

Mentionnez des espaces entiers à l'aide de @space pour informer toutes les personnes abonnées à ce fil de discussion.

Configurez des réponses d'absence du bureau qui répondent automatiquement aux messages directs lorsque vous n'êtes pas disponible.

Convertissez vos messages en tâches Google Tasks qui se synchronisent avec votre liste de tâches et votre calendrier existants.

Limitations de Google Chat

L'automatisation nécessite un développement personnalisé ou des outils tiers pour tout ce qui dépasse les fonctionnalités de base.

Tarifs de Google Chat

Essai gratuit

Starter : 8,40 $/mois par utilisateur

Standard : 16,80 $/mois par utilisateur

Plus : 26,40 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Chat

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 365 avis)

Que pensent les utilisateurs réels de Google Chat ?

Un critique de Capterra note :

Google Chat est un excellent logiciel qui nous permet de communiquer avec nos clients, nos collègues et nos testeurs. Je l'utilise depuis plus d'un an et je le trouve extrêmement utile, en particulier grâce à sa connexion avec notre compte Gmail.

Google Chat est un excellent logiciel qui nous permet de communiquer avec nos clients, nos collègues et nos testeurs. Je l'utilise depuis plus d'un an et je le trouve extrêmement utile, en particulier grâce à sa connexion avec notre compte Gmail.

📮 ClickUp Insight : Lorsqu'une tâche se perd dans le chat, 41 % des employés fouillent dans les fils de discussion pour la retrouver, 22 % déclarent qu'elle n'est jamais terminée et 19 % essaient de la recréer plus tard de mémoire. Vous travaillez essentiellement avec un système où 40 % des discussions sont perdues dans le vide. Les équipes commencent à faire des captures d'écran des messages, à envoyer des rappels par messagerie directe ou à créer des documents parallèles pour compenser la fragilité du chat. ClickUp AI, qui fonctionne dans ClickUp Chat, change la donne. Il fait automatiquement apparaître les engagements, signale les éléments non attribués et les relie aux projets pertinents. Plus aucun détail ne se perd. Juste un enregistrement qui suit le rythme de la discussion.

6. Mattermost (idéal pour la communication d'équipe auto-hébergée)

via Mattermost

Mattermost fonctionne sur votre propre infrastructure, ce qui est important lorsque vous ne pouvez pas laisser les données de communication passer par des serveurs externes. Les entreprises du secteur de la santé, les sous-traitants de la défense et les institutions financières l'utilisent car ils contrôlent où les messages sont stockés et qui peut y accéder.

Les guides pratiques accompagnent les équipes tout au long des processus standardisés. Lorsque votre ingénieur de garde est alerté d'une panne, Mattermost le guide à travers votre checklist des interventions en cas d'incident tout en enregistrant chaque action. Vous pouvez connecter des outils d'IA via des webhooks et créer des bots personnalisés qui interagissent dans les canaux.

Les meilleures fonctionnalités de Mattermost

Configurez l'authentification SSO et SAML pour l'intégrer à vos systèmes de gestion des identités existants.

Configurez des canaux dédiés pour chaque exécution de playbook afin que toutes les communications relatives aux incidents restent organisées et consultables.

Déployez des plugins disponibles sur le marché ou créez-en des personnalisés pour étendre les fonctions à vos flux de travail spécifiques.

Exportez des archives complètes de messages dans des formats standard pour la création de rapports de conformité ou la migration de données.

Configurez la liste blanche d'adresses IP et la limite de fréquence pour protéger votre instance contre les tentatives d'accès non autorisées.

Limitations de Mattermost

L'auto-hébergement signifie que vous avez besoin de ressources DevOps pour gérer la maintenance des serveurs, les mises à jour de sécurité et la mise à l'échelle.

Le catalogue d'intégrations tierces est moins fourni que celui des plateformes de chat natives du cloud.

Tarifs Mattermost

Essai gratuit

Professionnel : 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : tarification personnalisée

Enterprise avancée : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Mattermost

G2 : 4,3/5 (plus de 350 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 165 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Mattermost ?

Extrait d'un message publié sur Reddit:

Nous utilisons Mattermost comme principal outil de communication. Il s'avère très fiable. Cependant, leur gestion de projet (qu'ils appellent « Tableaux ») est assez limitée et simplifiée.

Nous utilisons Mattermost comme principal outil de communication. Il s'avère très fiable. Cependant, leur gestion de projet (qu'ils appellent « Tableaux ») est assez limitée et simplifiée.

7. Rocket. Chat (idéal pour les besoins en communication omnicanale)

via Rocket.Chat pour discuter

Rocket. Chat combine la messagerie d'équipe et les canaux de communication avec les clients sur une seule plateforme. Vous pouvez gérer les discussions internes de l'équipe tout en traitant simultanément les demandes des clients provenant de WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram et des widgets de chat en direct. Cette alternative à Glue IA offre des options de déploiement hébergées dans le cloud ou auto-hébergées, vous offrant ainsi une grande flexibilité en fonction des besoins de votre infrastructure.

La traduction en temps réel élimine les barrières linguistiques entre les équipes internationales, en convertissant automatiquement les messages entre des dizaines de langues pendant les discussions. De plus, la boutique de l'application de communication d'équipe héberge des centaines d'applications et d'intégrations, des systèmes CRM aux outils d'assistance.

Les meilleures fonctionnalités de Rocket. Chat

Créez des rôles personnalisés qui définissent précisément les permissions dont dispose chaque membre de l'équipe sur l'ensemble des canaux et des fonctions administratives.

Configurez des déclencheurs automatisés qui transfèrent les discussions entre les agents en fonction de mots-clés, de temps d'attente ou de niveaux de priorité des clients.

Surveillez les performances des agents grâce à des tableaux de bord analytiques indiquant les temps de réponse, les taux de résolution et les volumes de discussions.

Configurez des politiques de conservation des messages qui suppriment ou archivent automatiquement les discussions après une période donnée.

Déployez des chatbots qui traitent les requêtes courantes des clients avant de transférer les problèmes complexes à des agents humains.

Limitations de Rocket. Chat

L'interface peut sembler encombrée lorsque vous gérez simultanément les canaux de communication internes et externes.

Les fonctionnalités omnicanales nécessitent des forfaits de niveau supérieur, ce qui limite l'accès aux petites équipes.

Tarifs Rocket. Discuter

Free

Pro : 8 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Rocket. Chat

G2 : 4,2/5 (plus de 335 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 155 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rocket. Chat ?

D'après une critique publiée sur G2:

J'apprécie Rocket. Chat pour sa flexibilité et sa capacité à prendre en charge efficacement notre flux de travail. Il nous permet de créer un nombre quasi illimité de canaux et d'intégrer divers bots, ce qui améliore considérablement nos capacités de communication. La plateforme fournit des notifications en temps réel provenant de différents systèmes d'entreprise, ce qui est essentiel pour rester à jour.

J'apprécie Rocket. Chat pour sa flexibilité et sa capacité à prendre en charge efficacement notre flux de travail. Il nous permet de créer un nombre quasi illimité de canaux et d'intégrer divers bots, ce qui améliore considérablement nos capacités de communication. La plateforme fournit des notifications en temps réel provenant de différents systèmes d'entreprise, ce qui est essentiel pour rester à jour.

🧠 Anecdote amusante : l'un des premiers robots autonomes, Elmer et Elsie, a été construit en 1948-1949 par le neurophysiologiste William Grey Walter. Ces petits robots « tortues » utilisaient de simples capteurs de lumière et des interrupteurs à butée (reliés à des circuits à tubes à vide) pour se diriger vers la lumière et éviter les obstacles.

8. Twist (idéal pour la communication asynchrone basée sur des fils de discussion)

via Twist

Twist organise tout en fils de discussion plutôt qu'en canaux en temps réel. Chaque discussion se déroule dans son propre espace dédié, vous n'avez donc pas à regarder les messages défiler dans un chaos chronologique. Cette structure réduit la fatigue liée aux notifications, car vous répondez aux fils de discussion lorsque cela vous convient, et non immédiatement après la publication d'un message.

Cette alternative à Glue IA sépare les messages privés urgents des discussions en fil de discussion, vous aidant ainsi à faire la distinction entre « répondre immédiatement » et « répondre dès que possible ». Chaque message est converti en une tâche qui apparaît dans votre liste de tâches, comblant ainsi le fossé entre la discussion et l'action.

Les meilleures fonctionnalités de Twist

Marquez les fils de discussion comme non lus après les avoir affichés afin qu'ils restent visibles dans votre boîte de réception jusqu'à ce que vous soyez prêt à y répondre correctement.

Abonnez-vous aux fils de discussion spécifiques qui sont importants pour votre travail tout en ignorant les autres dans le même canal afin de réduire le bruit des notifications.

Joignez des pièces jointes jusqu'à 100 Mo directement aux messages du fil de discussion sans avoir recours à des services externes de partage de fichiers.

Exportez des fils de discussion entiers au format PDF lorsque vous devez partager le contexte d'une décision en dehors de la plateforme.

Définissez des rappels qui vous alertent à des moments précis pour suivre les discussions qui nécessitent votre attention ultérieurement.

Limitations de Twist

La collaboration en temps réel entre les équipes semble délibérément plus lente que les plateformes de messagerie instantanée.

Les options d'intégration sont limitées par rapport aux outils de communication courants.

Tarification Twist

Free

Unlimited : 8 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Twist

G2 : 4/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 35 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Twist ?

Selon une critique publiée sur G2:

J'apprécie la façon dont Twist organise la communication de l'équipe en fils de discussion, ce qui facilite grandement le suivi des discussions sans être submergé par le désordre habituel des chats.

J'apprécie la façon dont Twist organise la communication de l'équipe en fils de discussion, ce qui facilite grandement le suivi des discussions sans être submergé par le désordre habituel des chats.

9. CrewAI (idéal pour l'orchestration d'IA multi-agents)

via CrewAI

CrewAI vous offre un cadre Python pour constituer des équipes d'agents IA qui travaillent réellement ensemble. Vous définissez des agents avec des rôles spécifiques : l'un recherche les prix concurrentiels, un autre rédige des textes marketing et un troisième vérifie la conformité de la marque.

Le cadre prend en charge différents modèles de flux de travail : séquentiel (les agents travaillent dans l'ordre), parallèle (les agents travaillent simultanément) ou hiérarchique (un agent gestionnaire coordonne les agents travailleurs). Vous pouvez diriger différents agents vers différents fournisseurs LLM, en combinant ChatGPT pour les raisonnements complexes avec des modèles plus rapides et moins coûteux pour les tâches routinières.

Les systèmes de mémoire permettent aux agents d'apprendre à partir de leur travail précédent, afin qu'ils s'améliorent dans leurs rôles spécifiques au fil du temps plutôt que de repartir de zéro à chaque tâche.

Les meilleures fonctionnalités de CrewAI

Définissez des dépendances de tâches personnalisées qui contrôlent quels agents doivent achever leur travail avant que d'autres puissent commencer les étapes qui leur sont assignées.

Configurez les antécédents des agents qui déterminent la forme de leur approche des problèmes et de leur communication avec les autres agents de l'équipe.

Remplacez les comportements par défaut des agents pour des tâches spécifiques lorsque vous avez besoin d'approches de raisonnement différentes pour les cas particuliers.

Exportez les journaux d'exécution de l'équipe qui montrent l'historique complet des discussions entre les exemples d'agents IA et leur processus décisionnel.

Limitations de CrewAI

Des connaissances en programmation Python sont nécessaires pour configurer efficacement les systèmes d'agents et les flux de travail.

La documentation s'appuie largement sur des exemples de code, ce qui peut être difficile pour les équipes novices en matière d'orchestration de l'IA.

Les interactions multi-agents deviennent difficiles à déboguer lorsque les agents se coordonnent de manière inattendue.

Tarifs CrewAI

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CrewAI

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,6/5 (plus de 45 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de CrewAI ?

D'après les commentaires partagés sur G2:

Le principal avantage de crewAI est que lors de la création d'un agent, nous pouvons lui attribuer un rôle, un objectif et une histoire, ce qui améliore considérablement ses performances. Il prend en charge tous les fournisseurs LLM tels que OpenAI, Groq, Nvidia Nemo, etc. La documentation est très claire et facile à comprendre. Il prend en charge de nombreux outils et serveurs MCP que nous pouvons utiliser pour créer des systèmes multi-agents.

Le principal avantage de crewAI est que lors de la création d'un agent, nous pouvons lui attribuer un rôle, un objectif et une histoire, ce qui améliore considérablement ses performances. Il prend en charge tous les fournisseurs LLM tels que OpenAI, Groq, Nvidia Nemo, etc. La documentation est très claire et facile à comprendre. Il prend en charge de nombreux outils et serveurs MCP que nous pouvons utiliser pour créer des systèmes multi-agents.

🔍 Le saviez-vous ? La qualité de la communication est bien plus importante que sa fréquence. Les équipes sont plus productives lorsqu'elles prennent le temps de partager leurs idées de manière claire et réfléchie, plutôt que de simplement discuter souvent.

10. AutoGen (idéal pour la résolution conversationnelle de problèmes multi-agents)

via AutoGen

Développé par Microsoft Research, AutoGen se concentre sur des agents qui résolvent les problèmes par le dialogue plutôt que par des flux de travail rigides.

Les agents débattent des différentes approches, remettent en question le raisonnement de leurs collègues et négocient des solutions à travers des discussions. Cela est particulièrement important pour les tâches complexes dont la solution n'est pas claire dès le départ ; les agents peuvent explorer différentes approches et critiquer la logique de leurs collègues jusqu'à ce qu'ils parviennent à un consensus.

L'outil d'agent IA exécute du code Python pendant les discussions, ce qui lui permet d'effectuer des calculs, d'analyser des données ou de tester des hypothèses sans quitter la discussion. Vous pouvez intervenir à tout moment dans les discussions de l'agent pour fournir des conseils ou prendre des décisions, ce qui permet aux humains de garder le contrôle lorsque cela est nécessaire.

Les meilleures fonctionnalités d'AutoGen

Définissez un nombre maximal de tours de discussion pour éviter que les agents ne débattent indéfiniment lorsqu'ils ne parviennent pas à un consensus.

Configurez des sandbox d'exécution de code qui isolent le code généré par les agents de votre environnement de production pour plus de sécurité.

Définissez des conditions de résiliation qui mettent fin aux discussions des agents lorsqu'ils atteignent des objectifs spécifiques ou remplissent des critères de réussite.

Mettez en cache les réponses des agents afin d'éviter les appels API redondants lorsque les agents discutent plusieurs fois de problèmes similaires.

Mettez en œuvre des fonctions de sélection personnalisée des interlocuteurs qui déterminent quel agent prendra la parole en fonction du contexte de la discussion.

Limitations d'AutoGen

Les discussions multi-agents prolongées consomment beaucoup de jetons, ce qui augmente rapidement les coûts liés aux API.

Le passage du développement au déploiement en production nécessite une infrastructure supplémentaire au-delà du cadre.

Tarifs AutoGen

Gratuit (open source)

Évaluations et avis AutoGen

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'AutoGen ?

Un utilisateur de Reddit écrit :

Pour les tâches simples telles que la génération de code avec LLM (par exemple, la génération de scripts à l'aide de ChatGPT4), il est très efficace. La couche UserProxyAgent rationalise la vérification, l'évaluation et l'exécution du code (même dans Docker). Cela élimine le cycle fastidieux consistant à copier-coller le code dans un IDE, à l'exécuter, à vérifier le résultat, à identifier les problèmes, à les renvoyer au LLM pour correction et à répéter ce processus plusieurs fois. UserProxyAgent se charge de cette automatisation.

Pour les tâches simples telles que la génération de code avec LLM (par exemple, la génération de scripts à l'aide de ChatGPT4), il est très efficace. La couche UserProxyAgent rationalise la vérification, l'évaluation et l'exécution du code (même dans Docker). Cela élimine le cycle fastidieux consistant à copier-coller le code dans un IDE, à l'exécuter, à vérifier le résultat, à identifier les problèmes, à les renvoyer au LLM pour correction et à répéter ce processus plusieurs fois. UserProxyAgent se charge de cette automatisation.

Placez la barre plus haut avec ClickUp

Les équipes évoluent rapidement, et les outils qui fonctionnaient autrefois sans problème commencent à montrer leurs limites lorsque le travail augmente, que les enjeux deviennent plus importants et que tout le monde souhaite disposer de moyens plus efficaces pour communiquer et réaliser l’automatisation des processus.

Explorer les alternatives à Glue IA revient davantage à trouver une solution qui correspond au mode de fonctionnement de votre équipe.

ClickUp vous offre cette flexibilité. Vous bénéficiez d'une IA qui comprend le contexte réel du projet, d'une automatisation qui suit vos processus et d'agents qui gèrent les tâches de supervision répétitives sans ajouter de couche de complexité supplémentaire. Tout reste connecté, ce qui permet à votre équipe de travailler en toute clarté.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et créez un environnement de travail qui évolue avec vous. ✅