Modèles gratuits de listes de prises de vue pour planifier chaque séance photo

Aujourd'hui, 21 % des spécialistes du marketing déclarent utiliser le contenu visuel pour augmenter le temps de visite comme stratégie SEO principale. Les images sont ce qui attire les gens et les incite à rester. Mais un bon contenu nécessite du soin et de la planification.

C'est là qu'un modèle de liste de prises de vue photographiques s'avère utile. Il vous permet d'élaborer un plan précis afin de capturer toutes les prises de vue dont vous avez besoin de manière organisée. Grâce à lui, vous pouvez confirmer le numéro de scène, le numéro de prise de vue, le type de prise de vue, tout équipement spécial et l'heure de la prise de vue.

Dans cet article, nous passerons en revue les meilleurs modèles de listes de prises de vue photographiques afin que vous puissiez créer votre propre liste en toute confiance.

🔎 Le saviez-vous ? La « règle des tiers » vient de la peinture du XVIIIe siècle, et non de la photographie. Cette expression est apparue pour la première fois en 1797, lorsque le peintre anglais John Thomas Smith a écrit sur la division des compositions en tiers pour équilibrer la lumière et l'obscurité dans les peintures, bien avant l'invention des appareils photo. La photographie a ensuite adopté cette idée comme guide de composition rapide, et c'est aujourd'hui l'une des superpositions de « grille » les plus courantes que l'on trouve dans les applications pour appareils photo.

Aperçu des modèles de listes de prises de vue photographiques

Voici un tableau résumé de tous les modèles ClickUp et autres modèles de listes de prises de vue photographiques présentés dans cet article :

Que sont les modèles de listes de prises de vue photographiques ?

Les modèles de listes de prises de vue photographiques sont des checklists préétablies qui répertorient les photos spécifiques qu'un photographe prévoit de prendre pendant une séance. Ils fournissent une disposition claire des catégories de prises de vue, des angles requis, des poses, des compositions et des images demandées par le client.

Cela permet de s'assurer que chaque détail est documenté et qu'aucun plan ou angle n'est oublié pendant une session. Cela permet à votre équipe de rester sur la même longueur d'onde, de l'installation à la fin du tournage, ce qui est essentiel lors d'une journée de tournage chargée.

Voici quelques éléments à prendre en compte :

Aide à planifier le temps de tournage et le temps d'installation afin que les membres de l'équipe sachent où se trouver et à quel moment.

Offre l’assistance pour plusieurs caméras et plusieurs angles sans perdre le suivi de aucun plan individuel.

Devenez un journal de tournage vivant que vous pouvez consulter en post-production pour vérifier que toutes les prises de vue sont achevées.

Favorise la clarté en matière d'éclairage, d'emplacement et d'équipement spécial, réduisant ainsi les changements de dernière minute et les moments manqués.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste de prises de vue photographiques ?

Un bon modèle de liste de prises de vue photographiques transforme cette intention en choix clairs que vous pouvez mettre en œuvre. Il doit être simple à utiliser, facile à parcourir et conçu pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, de l'idée initiale à la livraison finale.

✅ Aligne chaque prise de vue individuelle sur l'objectif, le message et le public du client afin que le plan serve une histoire, et ne soit pas seulement une checklist.

✅ Comprend des références visuelles et des indications de style telles que l'ambiance, les couleurs et des notes sur la composition afin que l'équipe puisse s'accorder sur l'aspect et l'ambiance d'un seul coup d'œil.

✅ Capturez les garde-fous pratiques tels que les droits d'utilisation, les autorisations de modèle, les besoins en matière d'accès et de permis, les emplacements de sauvegarde et les notes d'urgence en cas de mauvaises conditions météorologiques ou de retards.

Les 11 meilleurs modèles de listes de prises de vue photographiques

Vous ne prenez pas une photo, vous la créez.

Vous ne prenez pas une photo, vous la créez.

Ansel Adams a très bien capturé l'esprit de la photographie dans cette citation. Mais lorsque vous planifiez une séance photo, le travail se fait rarement au même endroit. Les modèles de liste de prises de vue dans un tableur, la feuille d'appel dans un PDF, les références sur un tableau d'ambiance, les commentaires dans le chat et peut-être un outil d'IA distinct pour les notes ou les légendes.

Cette fragmentation est un exemple classique de dispersion du travail, où les tâches, les fichiers et les mises à jour sont dispersés dans des applications déconnectées, ce qui vous coûte du temps et de l'énergie.

ClickUp existe pour vous faciliter la tâche. Il s'agit du premier espace de travail convergent basé sur l'IA où toutes vos tâches, photos, plannings et documents sont regroupés au même endroit.

Vous pouvez même compter sur l'IA de ClickUp, ClickUp Brain , pour résumer vos notes ou affiner une liste de prises de vue en fonction du contexte, grâce à sa connaissance approfondie de vos projets et fichiers 🧠.

Voici 11 modèles de listes de prises de vue qui s'intègrent à l'environnement de travail convergent basé sur l'IA. Vous pouvez commencer par une structure qui correspond à votre style, puis ajouter les fonctionnalités de ClickUp pour que vos séances photo se déroulent sans accroc.

1. Modèle de plan stratégique pour photographes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Coordonnez un shooting de marque de plusieurs jours avec de multiples angles et équipements à l'aide du modèle de plan stratégique pour photographes de ClickUp.

Le modèle de plan stratégique pour photographes de ClickUp vous offre un hub centralisé pour les objectifs, les campagnes et le calendrier de prise de vue de votre studio. Il est ainsi plus facile de créer un modèle de liste de prises de vue réaliste pour chaque campagne, car les échéanciers et les livrables se trouvent déjà dans le même environnement de travail.

Vous pouvez personnaliser les tâches et les champs personnalisés pour inclure le numéro de scène, le numéro de prise, le type de prise, les angles de caméra, la taille de la prise, la durée du tournage et tout équipement spécial. Les vues telles que Liste, diagramme de Gantt, Échéancier, Charge de travail et Objectifs montrent comment les séquences de prises s'organisent entre les différents emplacements et équipes.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Reliez les objectifs du studio, les campagnes de tournage et les listes de prises de vue détaillées dans un seul espace ClickUp.

Regroupez les prises de vue par client, emplacement ou date pour voir quels projets se disputent la même équipe ou le même matériel.

Utilisez les vues Gantt et de l’échéancier pour planifier le temps de préparation, le temps de prise de vue et les dates de livraison pour toutes les prises de vue prévues.

Suivez la charge de travail afin que les photographes, les assistants et les éditeurs aient des emplois du temps équilibrés autour des jours de tournage clés.

✨ Idéal pour : les studios qui souhaitent planifier leurs objectifs commerciaux et leurs listes de prises de vue détaillées dans le même environnement de travail ClickUp.

💡 Conseil de pro : Transformez vos idées éparpillées en une liste de prises de vue claire grâce à ClickUp Brain. Déposez vos notes brutes, les e-mails de vos clients ou les commentaires de votre moodboard dans ClickUp Docs ou ClickUp Tâches, puis demandez à ClickUp Brain de « transformer cela en une liste de prises de vue structurée avec des champs pour le numéro de scène, le numéro de prise de vue, le type de prise de vue et l’emplacement ». Transformez vos notes longues et complexes en checklists et résumés faciles à comprendre grâce à ClickUp Brain*. ClickUp Brain peut également résumer les longs fils de discussion et suggérer les prochaines étapes afin que vous obteniez toujours une liste utilisable et facile à suivre. Comme il fonctionne sur l'ensemble de vos tâches, documents et Tableaux blancs, vous pouvez continuer à affiner la même liste de prises de vue à mesure que les commentaires arrivent, au lieu de tout recommencer.

🔎 Le saviez-vous ? Le terme « heure dorée » n'est pas seulement une expression romantique. Il fait littéralement référence à la distance parcourue par la lumière. Lorsque le soleil est bas, la lumière traverse une plus grande partie de l'atmosphère, ce qui la diffuse et réchauffe les couleurs, créant des ombres plus douces et des reflets délicats, idéaux pour la photographie de portrait et de paysage. C'est pourquoi de nombreux photographes planifient leurs listes de prises de vue spécifiquement autour des créneaux horaires du petit matin et de la fin d'après-midi.

2. Modèle de tableau blanc ClickUp Creative Brief

Obtenir un modèle gratuit Préparez facilement une séance photo ou vidéo en associant les repères sonores, la fréquence d'images et le type de prise de vue aux images grâce au modèle de Tableau blanc ClickUp Creative Brief.

Le modèle de Tableau blanc ClickUp Creative Brief vous aide à rassembler vos objectifs et vos références avant de commencer la séance photo. Ajoutez des images d'ambiance, des références de couleurs, des typographies et des exemples de cadres afin que tout le monde soit d'accord sur le rendu avant de créer un modèle de liste de prises de vue.

Une fois le concept défini, vous pouvez convertir les notes autocollantes ou les formes en tâches et ajouter des champs pour le numéro de scène, le numéro de prise, le type de prise, la taille de la prise, le mouvement de la caméra et les angles de caméra.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Rassemblez des références visuelles et des notes écrites pour chaque prise de vue individuelle sur un Tableau blanc partagé.

Transformez les éléments du tableau en tâches avec des propriétaires clairement identifiés, des dates d'échéance et des champs détaillés en quelques clics.

Utilisez les vues Liste et Échéancier pour regrouper des prises spécifiques par scène, emplacement ou heure de la journée.

Conservez les commentaires des clients, les validations et les cadres révisés directement liés aux prises de vue concernés.

✨ Idéal pour : les directeurs artistiques, les équipes de marque, les photographes et les producteurs qui souhaitent disposer d'un brief partagé clair et concis.

3. Modèle de checklist de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Réalisez toutes vos prises de vue en toute confiance grâce au modèle de checklist pour projets de ClickUp.

Les tournages tournent mal lorsque les bases ne sont pas respectées : les batteries ne sont pas chargées ou personne ne se souvient qui s'occupe des disques durs de sauvegarde. Une simple checklist peut éviter cela, mais seulement si elle se trouve là où votre équipe travaille déjà. Le modèle de checklist de projet ClickUp transforme la préparation de votre tournage en une simple checklist à laquelle vous pouvez vous référer.

Au lieu d'avoir des tâches éparpillées dans des notes et des e-mails, vous obtenez des tâches classées par ordre pour la préproduction, le jour du tournage et la postproduction, avec des propriétaires et des dates clairement indiqués. Les vues Liste, Gantt, Calendrier et Charge de travail vous aident à voir quand plusieurs équipes, lieux ou livrables se chevauchent, ce qui vous permet de les réorganiser avant le jour du tournage.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Divisez votre prochain projet en étapes de préproduction, de tournage et de postproduction que vous pouvez cocher au fur et à mesure.

Joignez les briefs, les cartes d'emplacement et les feuilles d'appel directement aux tâches afin que personne n'ait à rechercher les fichiers.

Regroupez les éléments de la checklist par emplacement, installation d'éclairage ou équipe afin de réduire les réinitialisations entre les différents angles.

Utilisez les vues Gantt et Calendrier pour vous assurer que vous disposez de suffisamment de temps pour chaque bloc de prises de vue prévu.

✨ Idéal pour : les photographes et les producteurs qui souhaitent disposer d'une checklist étape par étape pouvant également servir de liste de prises de vue traçable.

4. Modèle de planification d'évènements ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Passez d'une zone à l'autre grâce à des plages horaires claires et des notes de référence avec le modèle de planification d'évènements ClickUp.

Les évènements en direct évoluent rapidement et suivent rarement votre scénario idéal, ce qui fait qu'il est facile de manquer des moments clés si la logistique et les listes de prises de vue se trouvent à des emplacements différents. Le modèle de planification d'évènements ClickUp relie les fournisseurs, les échéanciers et les emplacements au travail photographique, de sorte que votre liste de prises de vue se trouve dans le même plan que celui qui régit l'évènement.

Vous pouvez créer des tâches pour chaque segment de l'évènement et ajouter des champs personnalisés ou des sous-tâches pour chaque séquence de prise de vue, notamment le numéro de scène, le numéro de prise de vue, le type de prise de vue et les positions de caméra. De plus, les vues Liste, Tableau, Calendrier et Échéancier vous aident à voir quand les membres de l'équipe se déplacent d'un espace à l'autre et combien de temps il faut pour réaliser l'installation entre les principales prises.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez les cérémonies, les discours, les performances et les transitions avec un calendrier clair et des responsables désignés.

Joignez les plans d'étage, les diagrammes de table et les diagrammes d'éclairage afin que la planification des prises de vue reflète l'espace réel.

Coordonnez plusieurs angles et plusieurs caméras dans différentes pièces sans double emploi du personnel.

Utilisez les vues Calendrier et Échéancier pour visualiser quand les prises de vue clés ont lieu et où les équipes doivent se trouver.

✨ Idéal pour : les organisateurs d'évènements, les responsables photo et les équipes de marque qui souhaitent gérer la logistique et les listes de prises de vue à partir d'une source commune.

5. Modèle de liste ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Coordonnez le son, la fréquence d'images et les transferts de modification en cours à l'aide du modèle de liste ClickUp.

La plupart des prises de vue commencent par un flux d'idées : les emplacements que vous aimez et les exigences du client que vous griffonnez dans différents fichiers. Le modèle de liste ClickUp vous aide à transformer ces idées en un modèle de liste de prises de vue clair, où chaque prise de vue individuelle devient une tâche traçable.

Vous pouvez passer d'une vue Liste à une vue Tableau, diagramme de Gantt ou Calendrier pour afficher les mêmes informations sous forme de planning, de tableau Kanban ou de simple checklist. Vous pouvez ensuite ajouter des commentaires pour les notes prises sur le plateau et marquer les tâches comme achevées à mesure que vous capturez chaque image, ce qui vous permet de conserver un journal de tournage bien organisé que vous pouvez consulter en post-production.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Capturez toutes les prises de vue que vous souhaitez dans une seule liste avec des champs et des statuts cohérents.

Filtrez par emplacement, sujet ou heure de la journée pour vous concentrer sur le prochain bloc de travail.

Regroupez les prises de vue multi-angles sous une seule scène, afin de ne pas perdre le suivi lorsque l’installation change.

Partagez la liste avec vos clients ou votre équipe afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde quant à ce qui doit être couvert.

✨ Idéal pour : les photographes, les coordinateurs de studio et les équipes créatives qui recherchent un modèle de liste de prises de vue simple, personnalisé pour n'importe quel projet.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain MAX pour enregistrer vos prises de vue à l'aide de votre voix. Sur le plateau, vous avez rarement le temps de saisir chaque détail pendant que la scène change. Avec la fonction Talk To Text de ClickUp Brain MAX, vous pouvez appuyer sur le microphone de votre application de bureau ClickUp, décrire la prise de vue à voix haute (« Scène 4, prise 7, gros plan du produit sur fond noir, 85 mm, f/2, angle héros ») et laisser ClickUp Brain MAX convertir cela en tâches ou en éléments de checklist avec les champs appropriés. Sa reconnaissance vocale haute précision est conçue pour traiter le langage naturel et les mots de remplissage, ce qui vous permet de passer moins de temps sur les tâches manuelles et répétitives.

🔎 Le saviez-vous ? La première photographie qui nous soit parvenue a nécessité plusieurs heures d'exposition. La Vue depuis la fenêtre à Le Gras (vers 1826-1827) de Joseph Nicéphore Niépce est largement considérée comme la plus ancienne photographie qui nous soit parvenue. Elle a été réalisée en exposant pendant plusieurs heures une plaque recouverte de bitume dans une camera obscura située dans son domaine en France.

6. Modèle de calendrier ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un modèle de liste de prises de vue par projet et placez les éléments clés dans le calendrier à l'aide du modèle de planificateur de calendrier de ClickUp.

Si vous planifiez vos prises de vue une par une, vous risquez facilement de vous surcharger sans vous rendre compte du nombre de modifications en cours et de nouvelles demandes qui s'accumulent dans votre agenda. Le modèle de planificateur de calendrier ClickUp vous permet de visualiser les prises de vue et les listes de clichés associées sur plusieurs semaines et plusieurs mois, afin que vous puissiez vous engager sur des calendriers que vous êtes réellement en mesure de respecter.

Vous pouvez créer des tâches pour chaque prise de vue et joindre la liste détaillée des prises de vue, puis utiliser les champs pour l'heure de la prise de vue, l'heure d'appel et le temps d'installation afin de planifier des blocs réalistes. Les vues Résumé, Échéancier et Planificateur mensuel permettent de repérer facilement les jours surchargés, les longs intervalles ou les sessions consécutives qui nécessitent une marge de manœuvre.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez les prises de vue, les sessions de modification en cours et les livraisons sur un calendrier partagé accessible à toute votre équipe.

Ajoutez des détails temporels tels que l'heure d'appel, le temps d'installation et le temps de prise de vue afin que les journées ne se confondent pas.

Joignez les listes de prises de vue, les feuilles d'appel et les notes d'emplacement directement aux évènements du Calendrier.

Utilisez les vues Échéancier et Résumé pour répartir le travail sur plusieurs semaines au lieu de tout concentrer sur un seul week-end.

✨ Idéal pour : les producteurs, les responsables photo et les directeurs de studio qui souhaitent synchroniser leurs plannings et leurs listes de prises de vue.

7. Modèle Kanban ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez le bon déroulement des tâches afin que l'équipe puisse se concentrer sur l'image grâce au modèle Kanban ClickUp.

Le modèle Kanban ClickUp vous aide au suivi d’un tournage sous forme de cartes passant par différentes étapes telles que la préproduction, le tournage, la modification en cours et la livraison.

Chaque carte peut représenter une scène, un lieu ou un livrable avec sa propre mini-liste de prises de vue dans la description de la tâche ou la checklist. Cela vous permet de gérer visuellement votre modèle de liste de prises de vue, en particulier lorsque vous menez plusieurs projets à la fois.

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour le numéro de scène, la plage de prises de vue, l'emplacement et l'équipe, puis faire glisser les cartes d'une colonne à l'autre à mesure que les prises de vue spécifiques sont capturées et approuvées.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Organisez votre travail en colonnes simples telles que Planification, Prise de vue, Modification en cours et Livraison.

Joignez des listes de prises de vue détaillées, des images de référence et des feuilles d'appel en pièce jointe à chaque carte.

Regroupez les cartes par client, production ou jour afin de pouvoir suivre la progression d'un seul coup d'œil.

Limitez le travail en cours pour éviter que l'équipe ne se disperse sur trop de scènes à la fois.

✨ Idéal pour : les planificateurs visuels qui préfèrent une vue Tableau pour gérer les prises de vue et les listes de prises de vue associées.

8. Modèle de liste de prises de vue pour mariage Word par TemplateLAB

via TemplateLAB

Les jours de mariage sont riches en émotions et en petits moments magiques. Mais le rythme effréné laisse très peu de temps pour réfléchir à ce que vous pourriez oublier.

Le modèle de liste de prises de vue pour mariage de TemplateLAB vous offre une disposition structurée et imprimable afin que vous puissiez passer la journée avec une liste claire de toutes les photos que vous avez promis de prendre. Comme il s'agit d'un fichier Word, il est facile de personnaliser les colonnes, d'ajouter les noms des familles et d'imprimer des copies pour chaque photographe.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Planifiez toute la journée du mariage dans un tableau simple que vous pouvez modifier et imprimer.

Documentez les détails techniques tels que la taille de la prise de vue, les angles de caméra et les mouvements de caméra pour chaque prise de vue individuelle.

Regroupez les prises de vue par scène ou par emplacement afin que les équipes puissent se déplacer efficacement d'un espace à l'autre.

Conservez une trace écrite que vous pouvez rapidement consulter pendant la post-production pour vérifier la couverture.

✨ Idéal pour : les photographes et coordinateurs de mariage qui recherchent un modèle de liste de prises de vue classique et imprimable, qui fonctionne même lorsque le Wi-Fi n'est pas fiable.

9. Modèle de liste de prises de vue sous forme de feuille de calcul et de document Word par Vimeo

via Vimeo

Vous vous souvenez de la scène de combat dans le couloir dans Oldboy, qui se déroule d'un seul trait, sans coupures pour se cacher ? Le modèle de feuille de calcul et de liste de prises de vue Word de Vimeo vous offre ce type de structure pour planifier vos tournages ou vos séances photo de manière plus détaillée.

La version tableur comprend des colonnes pour des éléments tels que le numéro de scène, le numéro de prise, la description, l’emplacement, le type de prise, etc., de sorte que chaque ligne représente une prise individuelle complète. Si vous préférez utiliser du papier sur le plateau, vous pouvez exporter ou imprimer la même disposition sous forme de simple checklist Word ou PDF.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Utilisez des colonnes prêtes à l'emploi pour le numéro de scène, le type de prise de vue, le mouvement de caméra et l'équipement au lieu de créer une feuille à partir de zéro.

Réorganisez les prises de vue par emplacement, heure de la journée ou acteur afin de créer un planning efficace.

Passez du format tableur au format imprimable en fonction des préférences de votre équipe.

Conservez des notes détaillées sur le son, la fréquence d'images ou l'équipement spécial à côté de chaque prise.

✨ Idéal pour : les cinéastes, les équipes commerciales et les photographes qui ont besoin d'un modèle de liste de prises de vue flexible, utilisable aussi bien sur ordinateur portable que sur papier.

10. Modèle de liste de prises de vue photographiques par Template.net

Si vous avez déjà dû refaire la même liste de prises de vue à partir de zéro pour des clients similaires, vous savez combien cette répétition peut prendre du temps. Le modèle de liste de prises de vue photographiques de Template.net vous offre une structure modifiable dans laquelle vous pouvez insérer vos scènes et vos notes sans avoir à réinventer la disposition à chaque fois.

Vous pouvez modifier les titres, ajouter des lignes et renommer les champs afin que la disposition corresponde à votre style de travail, quel que soit le type de prise de vue. Grâce à sa personnalisation, vous pouvez ajouter des colonnes pour le numéro de scène, le numéro de prise de vue, la taille de la prise de vue, le type de prise de vue, l'emplacement, le sujet et toute autre note supplémentaire dont vous avez besoin.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Commencez à partir d'un modèle de liste de prises de vue prêt à l'emploi que vous pouvez adapter en quelques clics.

Ajoutez ou supprimez des colonnes pour les adapter à votre façon d'envisager les scènes, les emplacements et les sujets.

Dupliquez le fichier pour chaque client afin que leurs détails et demandes spécifiques restent au même endroit.

Exportez ou imprimez des versions à utiliser sur le plateau tout en conservant une trace numérique pour plus tard.

✨ Idéal pour : les photographes et les studios qui souhaitent disposer d'un document personnalisable et prêt à l'emploi pour leur liste de prises de vue sans avoir à le concevoir eux-mêmes.

11. Modèle de liste de prises de vue pour séance photo par Milanote

via Milanote

Le modèle de liste de prises de vue de Milanote vous offre un tableau visuel où les références et les tâches cohabitent. Vous pouvez faire glisser des images, des croquis et des échantillons de couleurs sur le tableau, puis ajouter des cartes de texte pour les emplacements et les prises de vue spécifiques.

C'est comme si vous planifiez sur le mur d'un studio, mais tout est numérique et facile à partager avec votre équipe ou votre client. Vous pouvez utiliser des colonnes ou des groupes sur le Tableau pour organiser le modèle de liste de prises de vue par emplacement, tenue ou heure de la journée, et ajouter des cases à cocher afin que chaque prise de vue puisse être cochée au fur et à mesure que vous la réalisez.

Les commentaires et les liens de partage permettent aux membres de l'équipe d'ajouter facilement des détails tels que des indications d'éclairage ou des idées de sauvegarde.

🌻 Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Combinez inspiration visuelle et détails écrits sur les prises de vue sur un tableau flexible.

Regroupez les photos par scène, pièce ou tenue afin de visualiser le flux de la journée d'un seul coup d'œil.

Ajoutez des checklists à chaque carte pour garder une trace des différents angles ou variations d'une prise de vue.

Partagez le tableau avec vos clients ou collaborateurs pour obtenir rapidement leur accord avant le jour du tournage.

✨ Idéal pour : les planificateurs visuels qui souhaitent disposer d'une liste de prises de vue collaborative de type Tableau, pouvant également servir de tableau d'ambiance et de checklist.

Planifiez la prise de vue parfaite avec ClickUp

Si vous avez lu jusqu'ici, vous connaissez déjà la puissance discrète d'un plan réussi qui contient des exemples de listes de prises de vue, une liste de prises de vue finale, un processus de préproduction détaillé et les détails de l'installation de votre appareil photo.

Lorsque vous disposez de tous les détails, vous pouvez configurer vos prises de vue spécifiques, quelle que soit leur complexité.

Voici pourquoi ClickUp l'emporte. 💯

Tout est regroupé au même endroit, votre modèle de liste de prises de vue se trouve donc juste à côté du Calendrier, des Tableaux blancs, des briefs et des tâches.

Vous pouvez mapper un storyboard, ajouter des images de référence, attribuer des propriétaires et suivre un journal de tournage. Si cela correspond au type de sérénité que vous recherchez pour votre prochain projet, inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp!