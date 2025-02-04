9 meilleurs outils d'IA pour l'utilisation personnelle et la productivité en 2025

Vous vous souvenez des Jetsons ?

Un robot qui prépare le dîner pour la famille, des voitures volantes, des outils IA et tout ce qui est automatisé - une vie futuriste.

Bien que nous ne soyons pas encore aussi axés sur l'IA que les Jetsons, les outils d'intelligence artificielle ont remarquablement fait leur entrée dans nos vies pour simplifier notre quotidien.

Les meilleurs outils d'IA nous rendent plus efficaces, augmentent nos compétences existantes et nous transforment en individus autonomes et organisés.

Ce qui est passionnant, c'est que la révolution de l'intelligence artificielle est devenue grand public, avec des outils d'IA disponibles pour tout le monde.

Grâce à des technologies telles que l'IA générative et l'apprentissage automatique, les outils d'IA s'appuient sur de vastes ensembles de données pour nous fournir les résultats contextuels souhaités. Vous pouvez les aider à comprendre votre contexte et vos préférences uniques en interagissant avec eux à l'aide de simples invitations textuelles pour générer des sorties personnalisées.

À la génération d'images et de vidéos visuellement attrayantes, à la recherche de réponses spécifiques dans de vastes bases de données, à la rédaction de vos e-mails ou à l'aide à l'amélioration de votre santé, les outils d'IA à usage personnel font tout.

Voyons quelques-uns des meilleurs outils d'IA à usage personnel qui vous aident à réduire le travail manuel, à optimiser les processus et à vous concentrer sur ce qui compte le plus.

**Que faut-il rechercher dans les outils d'IA à usage personnel ?

Avant de nous plonger dans les détails des meilleurs outils IA pour un usage personnel, prenez en compte ces facteurs pour vous assurer de choisir le bon.

Facilité d'utilisation : l'outil IA doit présenter une interface intuitive, des fonctionnalités conviviales et une navigation aisée

: l'outil IA doit présenter une interface intuitive, des fonctionnalités conviviales et une navigation aisée Intégration : Envisagez des outils IA qui s'intègrent de manière transparente aux autres outils que vous utilisez quotidiennement, comme les clients e-mail, les calendriers, la gestion de projet et Google Docs. Cela rationalisera votre flux de travail et vous permettra de les utiliser littéralement pour tout, de vos besoins personnels aux tâches professionnelles

: Envisagez des outils IA qui s'intègrent de manière transparente aux autres outils que vous utilisez quotidiennement, comme les clients e-mail, les calendriers, la gestion de projet et Google Docs. Cela rationalisera votre flux de travail et vous permettra de les utiliser littéralement pour tout, de vos besoins personnels aux tâches professionnelles Privacité et sécurité: Les outils d'IA à usage personnel doivent donner la priorité à la confidentialité des utilisateurs. Assurez-vous que l'outil ou le modèle d'IA que vous choisissez dispose d'un cryptage des données et de politiques de traitement des données transparentes pour protéger vos informations personnelles

Les outils d'IA à usage personnel doivent donner la priorité à la confidentialité des utilisateurs. Assurez-vous que l'outil ou le modèle d'IA que vous choisissez dispose d'un cryptage des données et de politiques de traitement des données transparentes pour protéger vos informations personnelles Coût: Les meilleurs outils d'IA pour un usage personnel ne vous ruineront pas. Sélectionnez des outils avec une version gratuite afin que vous puissiez les essayer avant de dépenser pour une variante payante

Les meilleurs outils d'IA pour un usage personnel ne vous ruineront pas. Sélectionnez des outils avec une version gratuite afin que vous puissiez les essayer avant de dépenser pour une variante payante Automatisation : Choisissez un outil d'assistant IA qui peut automatiser vos tâches routinières et répétitives comme les réponses aux e-mails, la réalisation de résumés de réunions, l'organisation de fichiers ou la planification de rendez-vous

: Choisissez un outil d'assistant IA qui peut automatiser vos tâches routinières et répétitives comme les réponses aux e-mails, la réalisation de résumés de réunions, l'organisation de fichiers ou la planification de rendez-vous Capacités d'apprentissage : pour vous aider de manière cohérente dans vos journées chargées, vous avez besoin d'un outil qui apprend à partir de vos données, de vos préférences et de vos commentaires, et qui s'adapte en conséquence

Les 9 meilleurs outils d'IA pour un usage personnel en 2024

1. ClickUp

ClickUp est l'un des meilleurs outils d'IA pour un usage personnel et professionnel. Cet outil de productivité et de gestion de projet tout-en-un booste votre productivité en vous aidant à en faire plus terminé. ClickUp Brain combine l'intelligence artificielle, la compréhension contextuelle, la gestion des connaissances et la gestion de projet. Le résultat est un assistant virtuel qui apprend de vos préférences, vous donne des recommandations personnalisées et vous fait gagner des heures.

affichez tous vos travaux grâce à la vue Tableur et à la vue Calendrier de ClickUp 3.0

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Obtenez des réponses instantanées et contextuelles aux requêtes avec ClickUp Brain, l'ultime acolyte IA intégré, et votre assistant virtuel. Utilisez-le pour créer des tableaux, remplir automatiquement des modèles, générer des transcriptions de vos appels et rédiger des pages d'atterrissage, des e-mails et bien plus encore.

Créez un environnement de travail collaboratif partageable avec le logiciel ClickUp Docs et collaborez avec vos clients sur des idées et des documents en temps réel

Planifiez vos activités et gardez une trace de tous vos rendez-vous en affichant le Calendrier

créez simplement une liste de tâches à usage multiple pour gérer facilement vos idées et votre travail avec les listes de tâches de ClickUp_

Restez responsable en créant des listes pour vos objectifs personnels, vos tâches mensuelles, les livres à lire et à peu près n'importe quoi d'autre

Simplifiez-vous la vie en connectant vos applications fréquemment utilisées, comme les e-mails, les messageries, les calendriers, les outils de suivi du temps, les applications de prise de notes, et même Alexa et Google Assistant, avec ClickUp

Faites un remue-méninges pour trouver des idées et les convertir en tâches réalisables avec Tableaux blancs ClickUp et ClickUp Cartes mentales comme toile de fond de votre créativité

ClickUp limites

L'IA n'est pas disponible sur la version gratuite

Les applications mobiles peuvent ne pas disposer de fonctions IA de bout en bout

Tarification ClickUp

Free Forever ::::::::::::: :

::::::::::::: : Forfait Unlimited : 7$/mois par utilisateur facturé annuellement

: 7$/mois par utilisateur facturé annuellement Forfait Business : 12$/mois par utilisateur facturé annuellement

: 12$/mois par utilisateur facturé annuellement Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9000+ reviews)

4.7/5 (9000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4000+ avis)

2. Cléo

via Cléo Cleo est une application de finances personnelles IA conçue spécialement pour la génération Z. L'outil IA fournit des aperçus financiers personnalisés et des conseils adaptés à vos besoins et à votre situation financière.

Cleo propose également un outil de budgétisation pour vous aider à surveiller vos dépenses et à épargner davantage.

À l'aide d'une interface utilisateur conversationnelle, Cleo interagit avec vous comme un ami, lance des blagues et vous rosse lorsqu'on le lui demande. Vous pouvez interroger Cleo sur les stratégies budgétaires, l'épargne, les dépenses et tout ce qui touche à la finance.

Grâce à des aperçus en temps réel et à la puissance des algorithmes d'apprentissage automatique, il analyse vos habitudes et vos données financières afin de vous fournir des recommandations personnalisées pour atteindre vos objectifs financiers.

Les meilleures fonctionnalités de Cleo

Définissez et suivez des budgets, obtenez une représentation visuelle des paramètres de dépenses et recevez des alertes en cas de dépassement du budget défini

Catégorisez automatiquement les transactions et obtenez une ventilation détaillée des dépenses pour aider à identifier les habitudes de dépenses excessives

Automatisation de l'épargne en transférant le montant souhaité dans le portefeuille de l'application, qui peut être transféré sur un compte d'épargne

Limites de Cleo

La création d'un portefeuille nécessite actuellement une adresse américaine valide, ce qui empêche les utilisateurs internationaux d'utiliser le portefeuille et les fonctionnalités qui y sont liées, comme les transferts automatisés

L'application se déconnecte spontanément du compte

Tarification de Cleo

Free

Fonctionnalités bonus : 5,99 $/mois

Les fonctionnalités bonus et le porte-monnaie Cleo ne sont disponibles que pour les utilisateurs ayant une adresse aux États-Unis.

Évaluations et critiques de Cleo

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

3. Breathhhh

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Breathhh-1400x392.jpg Souffle /$$$img/

via Respiration Breathh est un outil innovant qui vous guide à travers des pratiques de pleine conscience et vous aide à atteindre la clarté mentale et la relaxation, à réduire l'épuisement professionnel et à vous concentrer davantage.

L'application utilise des modèles IA pour fournir une assistance et des conseils personnalisés par le biais d'un travail sur la respiration. Son interface est intuitive et simple ; l'appli propose une extension Google Chrome qui affiche automatiquement les pratiques au bon moment par-dessus l'appli mobile.

Breathhh utilise la technologie des moteurs neuronaux pour analyser vos modèles, afficher les pratiques, suggérer des exercices d'échauffement pour les épaules et les yeux, et fournir un son de fond pour la relaxation et l'amélioration de la santé mentale.

Les meilleures fonctionnalités de Breathhh

Faites des exercices de respiration grâce au simulateur de respiration pour des pauses intelligentes

Utilisez le journal des humeurs pour trouver l'équilibre de votre santé mentale et développer votre intelligence émotionnelle

Détendez-vous plus facilement grâce à la possibilité de masquer les bruits parasites

Limitation de la respiration

Certaines fonctionnalités pourraient être améliorées, comme l'ajout d'un chronomètre ou d'un plus grand nombre de schémas respiratoires

Prix de la respiration

Free

Breathhh Ultima : 4$/mois

Évaluations et critiques de Breathhh

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

4. Decktopus IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/decktopus.png

/$$$img/

via Decktopus Decktopus est un générateur de présentation alimenté par l'IA qui vous aide à créer des plans de diapositives, du contenu, des icônes, des images et des scripts pour la conception et la mise en forme de votre présentation.

En dehors des présentations, vous pouvez créer un portfolio, un microsite, un entonnoir de vente, un pitch de démarrage, des études de cas, une proposition, une génération de leads, un lien bio et un lien de signature de courrier.

Abandonnez les tâches manuelles de conception comme la modification en cours d'une image existante ou la création d'une présentation à partir de zéro.

Utilisez Decktopus pour créer automatiquement des présentations engageantes et contextuelles basées sur le contenu que vous alimentez le modèle IA. Concentrez-vous sur le peaufinage des messages et laissez l'IA générer les images de vos présentations.

Les meilleures fonctionnalités de Decktopus

Créez rapidement des présentations contextuelles en renseignant des détails tels que le sujet, la cible, l'objectif et la durée souhaitée

Insérez automatiquement des images et des icônes dans vos diapositives en fonction du contexte et du contenu de la diapositive

Choisissez parmi un intervalle de modèles de diapositives pour différents objectifs tels que les pitchs de démarrage, les présentations d'entreprise, les études de cas et les résumés exécutifs

Limites de Decktopus

Les fonctions de l'IA doivent être améliorées, car les résultats sont médiocres lorsque les données sont descriptives

Le processus actuel de création de pages entrave l'expérience des utilisateurs en les empêchant d'accéder aux modèles plutôt qu'aux dispositions lorsqu'ils ajoutent de nouvelles pages à la présentation

Tarifs de Decktopus

Free Forever

Pro IA : 14,99 $/mois par utilisateur

: 14,99 $/mois par utilisateur Business IA : 48 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Decktopus

G2: 4.6/5 (55 commentaires)

4.6/5 (55 commentaires) Capterra : 4.6/5 (57 commentaires)

5. Reclaim

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Reclaim-AI.jpg IA de récupération /$$$img/

via Récupérer l'IA Reclaim est un outil d'automatisation de la planification qui vous aide à optimiser votre emploi du temps et à stimuler votre productivité. Outre la planification, Reclaim optimise vos stratégies de gestion du temps et libère votre temps pour des tâches plus importantes et des loisirs.

Cet outil IA analyse votre emploi du temps et votre calendrier pour trouver du temps et définir une routine pour les choses que vous voulez faire, comme la création d'une nouvelle habitude ou d'un passe-temps.

Conçu pour des utilisations personnelles et professionnelles, Reclaim vous aide à suivre les tâches, à synchroniser vos calendriers Google pour défendre le temps pour les habitudes, et à prendre des pauses intelligentes pour déstresser et trouver un équilibre entre le travail et la vie privée.

Les meilleures fonctionnalités de Reclaim

Découvrez le moment optimal pour un travail ciblé dans Google Agenda en analysant les horaires, les priorités, les tâches et les validations à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle

Automatisez la gestion de votre calendrier en le synchronisant avec votre Google Agenda existant et en activant des notifications et des contrôles intelligents pour éviter aux utilisateurs de faire des heures supplémentaires

Optimisez la semaine de travail et les habitudes de productivité grâce aux analyses de suivi du temps. Suivez le temps passé sur les différentes tâches avec des rapports hebdomadaires sur la productivité et la performance

Réclamer les limites

À ne fait pas d'application mobile

Les intégrations prennent plus de temps pour synchroniser et programmer les tâches

Tarifs de récupération

Free Forever pour un utilisateur unique

pour un utilisateur unique Débutant : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Business : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Enterprise : 18$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Récupérer les évaluations et les avis

G2 : 4.8/5 (66 commentaires)

: 4.8/5 (66 commentaires) Capterra : Pas assez de critiques

Check out these* **CLICKUP AI !

6. Gymbuddy

via GymBuddy Gymbuddy vous fournit des programmes d'entraînement personnalisés. Cet outil d'IA permet de créer des programmes d'exercices efficaces pour les particuliers et les entraîneurs de fitness qui cherchent à créer des programmes de remise en forme.

Cette application basée sur l'intelligence IA vous permet de vous entraîner à votre niveau - définissez votre niveau de forme physique, créez vos exercices et planifiez vos séances d'entraînement à l'heure qui vous convient le mieux.

Les meilleures fonctionnalités de Gymbuddy

Obtenez des forfaits d'entraînement personnalisés en fonction de votre niveau de forme, de vos objectifs et de vos préférences

Trouvez le meilleur moment pour une séance d'entraînement en fonction de votre emploi du temps à l'aide du planificateur d'entraînement

Créez des programmes d'entraînement personnalisés pour vos clients (utile pour les entraîneurs de fitness)

Limites de Gymbuddy

Les séances d'entraînement sont générées pour des intervalles de deux semaines, et vous ne pouvez pas changer de programme pendant cette période

Tarification de Gymbuddy

Free Forever pour toujours

Pour les entraîneurs : 20% de frais sur toutes les équipes commerciales

Évaluations et critiques de Gymbuddy

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

7. ChatGPT

via ChatGPT Le chatbot IA ChatGPT utilise des algorithmes de traitement du langage naturel pour répondre à vos requêtes. L'un des modèles d'IA les plus sophistiqués développés par OpenAI, cet outil d'écriture IA comprend et répond à vos entrées avec une précision remarquable.

Générez des contenus courts et longs formulaires à l'aide d'invitations textuelles conversationnelles. ChatGPT vous aide également à peaufiner un texte existant, à vérifier la grammaire, à créer des horaires, à forfaiter des voyages, à rédiger des descriptions de produits et à écrire du code.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Générer des réponses dynamiques basées sur le contexte, imitant les modèles humains

Recevez des réponses sur mesure basées sur vos requêtes, vos interactions passées et vos commentaires

Bénéficiez de son ensemble de données vaste et diversifié pour couvrir un large intervalle de sujets pour la génération de contenu

Limites de ChatGPT

ChatGPT ne fait pas toujours les informations les plus récentes, car les réponses sont basées sur des données d'entraînement dont la dernière mise à jour date de janvier 2022

À est un assistant d'écriture IA et ne fait pas l'assistance à la génération d'images IA, à la génération de vidéos ou de contenus vidéo animés

Tarifs de ChatGPT

Free Forever

ChatGPT Plus : 20$/mois par utilisateur

: 20$/mois par utilisateur ChatGPT Team : 30$/mois par utilisateur

: 30$/mois par utilisateur Enterprise:Tarification personnalisée

ChatGPT ratings and reviews (évaluations et critiques de ChatGPT)

G2 : 4.7/5 (443 commentaires)

: 4.7/5 (443 commentaires) Capterra : 4.6/5 (40 commentaires)

8. Amelia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/amelia.png

/$$$img/

via Amélie Amelia est un outil d'IA d'entreprise qui offre des solutions d'engagement des employés et d'assistance aux clients pour accélérer le délai de rentabilité, augmenter la valeur totale créée et réduire le coût total de propriété à l'aide de l'IA conversationnelle.

En automatisant les processus RH et informatiques chronophages et complexes, Amelia peut être utilisé pour offrir une expérience de prestation de services transparente.

Les meilleures fonctionnalités d'Amelia

Créez rapidement des flux de travail conversationnels pour l'assistance client grâce à son intégration wow-code, son contenu préconstruit et sa compréhension du langage naturel

Offrir une communication transparente dans plus de 100 langues grâce à la reconnaissance de plusieurs intentions et à la possibilité de changer de contexte

Entraîner l'outil sur des données issues de discussions escaladées et d'interactions avec les utilisateurs et obtenir des indicateurs de performance

Limites d'Amelia

Une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs débutants

Absence d'une base de connaissances étendue sur les produits pour construire l'outil

Prix d'Amelia

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques d'Amelia

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

9. Brightcrowd:::::::::::::::: :

via BrightCrowd BrightCrowd est une plateforme dynamique qui vous aide à trouver des connexions professionnelles significatives en facilitant la mise en réseau et la collaboration.

Avec des fonctionnalités telles que les livres communautaires, il catalyse la croissance professionnelle, en vous donnant les moyens de vous connecter avec des professionnels dans divers domaines et industries.

Les meilleures fonctionnalités de Brightcrowd

Créez des livres numériques sur votre page pour partager les mises à jour de votre vie, vos réalisations et vos souvenirs

Connectez-vous avec des professionnels qui partagent les mêmes compétences, intérêts ou objectifs

Mettez en avant votre expertise, votre expérience et vos intérêts professionnels pour attirer des opportunités et des collaborations

Limites du nombre de visiteurs

Son utilité pourrait être limitée aux groupes d'anciens élèves, aux classes universitaires, etc.

Évaluations et critiques de Brightcrowd

G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Capterra : Pas assez de commentaires

Les Outils d'IA à usage personnel sont vos boosters de productivité

De nombreux outils IA sont aujourd'hui disponibles pour un usage personnel ; ils automatisent les tâches personnelles et professionnelles redondantes et vous aident à en faire plus, plus rapidement. Choisissez ceux qui conviennent le mieux à vos besoins.

ClickUp est un outil de productivité alimenté par l'IA, adapté aux débutants, qui vous permet de travailler plus efficacement, de collaborer plus rapidement et de gérer facilement vos projets.

Libérez la magie des outils alimentés par l'IA en en vous inscrivant sur ClickUp pour un essai gratuit.