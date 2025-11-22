Les 15 meilleurs modèles Notion de suivi des devoirs pour les étudiants

Vous pensez peut-être que les devoirs prennent fin après l'école ou l'université, mais ce n'est pas le cas. Les échéances nous suivent tout au long de nos études doctorales, de notre travail et de nos projets passionnants.

Lorsque les tâches, les travaux et les projets s'accumulent, vous avez besoin d'un endroit unique pour voir ce qui doit être fait et quand. Un outil de suivi des devoirs permet de mettre de l'ordre dans ce chaos.

Au lieu de conserver les dates et les détails dans des notes éparpillées, vous disposez d'un espace unique pour organiser vos devoirs et suivre votre progression.

Dans cet article, nous allons voir comment un modèle de suivi des tâches Notion peut vous aider à mettre en place un système clair et serein pour vos cours, vos projets et bien plus encore. En bonus, nous découvrirons également les modèles gratuits ClickUp.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de suivi des tâches Notion ?

Un modèle de suivi des tâches Notion offre un espace fiable pour gérer les tâches, les échéances et les ressources sans confusion.

Un bon modèle doit être facile à comprendre, indiquer les échéances et votre état d'avancement, et permettre des modifications personnelles.

Voici ce à quoi vous devez faire attention :

✅ Suivez vos devoirs grâce à des champs dédiés au cours, aux dates d'échéance, à la priorité et aux notes.

✅ Organisez vos notes, fichiers et références directement avec chaque tâche.

✅ Affichez les échéances et la progression dans des calendriers, des tableaux ou des tableaux de bord.

✅ Mettez à jour les statuts de « non commencé » à « achevé » en toute clarté.

✅ Personnalisez les onglets, les affichages et les libellés en fonction de vos cours et de vos habitudes quotidiennes

📖 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Notion

Aperçu des modèles de suivi des devoirs

Voici un tableau de résumé de tous les modèles de suivi des tâches Notion et ClickUp:

15 modèles gratuits de suivi des tâches Notion

Trouver le bon modèle de suivi des devoirs Notion peut s'apparenter à un processus d'essais et d'erreurs. Ces 15 modèles Notion gratuits couvrent une grande variété de besoins des étudiants, des simples checklist des dates d'échéance aux tableaux de bord complets.

1. Suivi de tâches simple par Notion

via Notion

Vous vous souvenez de la scène dans Le Jeu de la dame où Beth Harmon visualise l'échiquier sur son plafond, chaque pièce à sa place ? Le suivi des tâches simple de Notion offre aux étudiants et aux professionnels la même clarté en affichant les tâches en vues quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

La matrice Eisenhower intégrée est particulièrement utile. Au lieu de vous concentrer sur une longue liste à faire, vous pouvez classer vos devoirs par ordre d'urgence, d'importance ou de priorité, ce qui facilite la planification de votre temps d'étude. Vous disposez également de suffisamment d'espace pour anticiper les échéances de la semaine ou du mois suivant, ce qui vous évite les surprises de dernière minute.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez vos devoirs en fonction des dates d'échéance à venir, que ce soit dans la journée, dans la semaine ou dans le mois.

Hiérarchisez efficacement vos priorités grâce à la matrice Eisenhower intégrée qui met en évidence le travail urgent et important.

Planifiez à l'avance en ayant une visibilité claire de ce qui vous attend au cours du semestre ou de la semaine suivante.

Personnalisez les icônes, les couleurs et les bannières pour créer un tableau de bord qui vous ressemble et vous motive.

✨ Idéal pour : les étudiants qui recherchent un outil de suivi léger qui leur permet de garder une visibilité sur leurs échéances sans compliquer leur routine d'étude.

🧠 Le saviez-vous ? L'excuse « mon chien a mangé mes devoirs » est plus ancienne que la plupart des gens ne le pensent. Elle a été mentionnée pour la première fois dans un ouvrage publié vers 1905, en connexion avec l'histoire d'un ministre gallois, et est depuis devenue une excuse courante dans la culture anglophone. Elle est désormais tellement ancrée dans les mœurs que les gens l'utilisent souvent de manière humoristique plutôt que littérale.

2. Agenda d'étude par Notion

via Notion

Si vous avez déjà regardé Stranger Things, vous savez à quelle vitesse l'univers des enfants se remplit de mystères, de code et de missions urgentes qui s'entremêlent. Sans leurs murs recouverts de notes et de chaînes, ils perdraient le suivi de ce qui compte le plus.

Le modèle d'agenda d'études joue un rôle similaire dans la vie étudiante, en offrant un aperçu clair des tests, des devoirs et des échéances. Au lieu de passer d'une application à l'autre ou de jongler avec des post-it, vous pouvez enregistrer vos devoirs, vos examens et vos projets dans un seul tableau de bord et même le synchroniser avec votre calendrier principal.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez vos devoirs, vos examens et vos projets dans un seul agenda sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Synchronisez les échéances avec votre calendrier habituel pour afficher une vue d'ensemble de vos engagements.

Restez organisé pendant les semaines d'examens et les périodes de devoirs intensifs grâce à un tableau de bord clair.

✨ Idéal pour : les apprenants qui préfèrent disposer d'un agenda centralisé pour gérer leurs devoirs, leurs examens et leurs projets sans avoir à jongler entre plusieurs applications.

📖 À lire également : Applications de journal numérique pour le bullet journaling

3. Suivi des bourses d'études par Notion

via Notion

Selon un rapport de Forbes Advisor, plus de 100 millions de dollars de bourses d'études ne sont pas réclamés chaque année parce que les étudiants manquent les dates limites ou ne parviennent pas à suivre les opportunités. Le modèle de suivi des bourses d'études est conçu pour vous assurer de ne manquer aucune de ces opportunités.

Ce modèle rassemble tous les détails importants dans un seul espace, des échéances et statuts des candidatures aux brouillons de dissertations et montants des bourses. Vous pouvez définir des rappels, trier les bourses par type ou par priorité et joindre des pièces jointes afin que tout soit prêt lorsque vous en avez besoin.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez toutes les bourses dans un seul tableau avec leur statut et leurs détails.

Définissez des rappels et affichez les échéances à venir sur un calendrier.

Ajoutez vos pièces jointes (essais, relevés de notes et ressources) directement à vos candidatures.

Enregistrez les montants des récompenses et calculez automatiquement le montant total des prix.

✨ Idéal pour : les étudiants qui postulent à plusieurs bourses et qui ont besoin d'un seul hub pour le suivi des échéances, des conditions requises et des envois.

📮 ClickUp Insight : 43 % des personnes interrogées affirment que les tâches répétitives fournissent une structure utile à leur journée de travail, mais 48 % les trouvent épuisantes et les détournent de travail plus important. Si la routine peut donner un sentiment de productivité, elle limite souvent la créativité et vous empêche de réaliser une progression significative. ClickUp vous aide à sortir de ce cycle en automatisant les tâches routinières grâce à des agents IA intelligents, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail. Automatisez les rappels, les mises à jour et l'attribution des tâches, et laissez des fonctionnalités telles que le bloc automatique du temps et les priorités des tâches protéger vos heures de travail les plus productives. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité du travail.

4. Suivi des tâches par Notion

via Notion

Près de 70 % des étudiants admettent avoir manqué au moins une échéance en raison d'une mauvaise organisation ou d'une mauvaise gestion du temps. Ce n'est pas une question de capacité, mais d'avoir un système clair en place. Le modèle de suivi des devoirs est conçu pour offrir aux étudiants ce système sous la forme la plus simple possible.

Grâce à ce modèle, vous pouvez suivre vos devoirs, vos dates d'échéance et vos progrès dans toutes vos classes dans une disposition claire et esthétique. Une formule intégrée indiquant le nombre de jours restants montre exactement combien de temps il reste avant chaque échéance, tandis que le suivi du statut permet de voir facilement ce qui est en attente, en cours ou achevé.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez les devoirs, les dates d'échéance et la progression pour tous vos cours dans un seul et même espace.

Utilisez la formule « jours restants » pour voir combien de temps il vous reste avant chaque échéance.

Mettez à jour les statuts pour rester informé de ce qui est en attente, en cours ou achevé.

Personnalisez la disposition en fonction de votre style d'étude et créez un environnement de travail motivant.

✨ Idéal pour : les étudiants qui souhaitent éviter de manquer leurs échéances grâce à un journal des devoirs simple et clair.

💡 Conseil de pro : si vous vous êtes déjà senti frustré à force de fouiller dans des dossiers, des documents et des disques durs sans fin, voici la solution que vous attendiez. Avec ClickUp Brain MAX, vous pouvez : 🔍 Recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et toutes vos applications connectées, ainsi que sur le Web, pour localiser des fichiers, des documents et des pièces jointes en quelques secondes.

Utilisez Talk to Text pour poser des questions, dicter et commander votre travail à la voix, sans les mains et où que vous soyez⚡ Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates (tels que ChatGPT, Claude et Gemini) par une solution unique et contextuelle qui connaît votre flux d'étude. 🎙️pour poser des questions, dicter et commander votre travail à la voix, sans les mains et où que vous soyez⚡ Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates (tels que ChatGPT, Claude et Gemini) par une solution unique et contextuelle qui connaît votre flux d'étude. Capturez vos idées, partagez des instructions et accomplissez vos tâches quatre fois plus rapidement grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX. Ainsi, tandis que votre suivi des tâches Notion vous aide à structurer vos études, ClickUp Brain MAX vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment : apprendre, créer et progresser, sans vous perdre dans le désordre numérique.

5. Tableau de bord académique par Notion

via Notion

La vie universitaire ressemble souvent à une succession de niveaux dans un jeu vidéo. Chaque semaine apporte son lot de nouveaux défis : un essai ici, un projet là, et des examens qui vous attendent à l'étape finale. Ce qu'il vous faut, c'est un bon mapper... ou vous pouvez essayer le modèle de tableau de bord académique de Notion.

Le modèle propose une planification hebdomadaire afin que vous puissiez diviser votre charge de travail en parties gérables. De plus, la vue principale du modèle rassemble toutes les tâches en un seul endroit, tandis que les fonctionnalités de calendrier et de suivi des progrès vous aident à visualiser clairement vos responsabilités à court et à long terme.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez la semaine en cours et la semaine à venir grâce à des outils de planification clairs.

Suivez toutes vos tâches scolaires, des dissertations aux examens, dans un seul tableau de bord.

Suivez les progrès et les échéances grâce aux vues calendrier et liste.

Utilisez les mises à jour de statut pour rester informé du travail en attente, en cours ou achevé.

✨ Idéal pour : les étudiants universitaires qui doivent jongler entre les dissertations, les projets de groupe et les examens et qui ont besoin d'un tableau de bord global.

🧠 Le saviez-vous ? Pendant la guerre froide, les éducateurs américains ont relancé leur forte assistance aux devoirs. La motivation était géopolitique : les écoles étaient poussées à préparer les jeunes à rivaliser avec les résultats scolaires soviétiques. Les devoirs étaient considérés non seulement comme un outil d'apprentissage, mais aussi comme un élément d'un projet national urgent.

6. Système simple de gestion des tâches par Notion

via Notion

Le modèle Simple Task Management System offre un espace clair pour enregistrer les tâches, définir les priorités et suivre la progression sans l'encombrement des agendas plus complexes. Des étiquettes telles que « en cours », « en pause » ou « à commencer » vous permettent de voir où en est chaque tâche, et les dates d'échéance facultatives garantissent que les échéances importantes restent visibles.

La force de ce modèle réside dans son minimalisme et sa flexibilité, ce qui le rend facile à adopter tout en restant suffisamment puissant pour fournir l'assistance nécessaire à divers travaux scolaires ou projets personnels.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Enregistrez vos tâches académiques, personnelles ou créatives dans un seul système.

Utilisez des étiquettes de statut flexibles pour refléter l'état réel de chaque tâche.

Marquez les dates d'échéance pour rester informé des priorités à venir.

Assurez-vous une certaine cohérence grâce à une disposition simple qui encourage une utilisation quotidienne.

✨ Idéal pour : les étudiants qui doivent gérer à la fois des tâches personnelles et académiques et qui ont besoin d'un système flexible et gratuit.

📖 À lire également : Les meilleures applications à faire

7. Bachelor | Tableau de bord des études aux États-Unis par Notion

via Notion

Suivre un programme de licence peut parfois être très intense. Il y a tellement de cours, de devoirs, d'examens et de délais à respecter. Le modèle US Study Dashboard rassemble tous ces éléments dans un espace numérique structuré et fait office de centre de commande académique.

Ils vous aident au suivi des modules, des devoirs et des examens tout en gardant à portée de main les dates et les documents importants. Vous pouvez les personnaliser en fonction de votre programme spécifique, ajouter des notes et organiser vos cours d'une manière qui vous convient.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez vos devoirs, vos examens et vos modules dans un système organisé.

Élaborez des plans d'étude et établissez la connexion avec des objectifs hebdomadaires et semestriels.

Conservez les documents et dates importants à côté de vos tâches.

Personnalisez le tableau de bord en fonction de votre programme et de votre style d'étude.

✨ Idéal pour : les étudiants de première année qui souhaitent afficher une vue d'ensemble structurée des modules, des examens et des devoirs dans un seul et même espace.

📣 Découvrez comment suivre vos tâches en 7 étapes simples :

8. Agenda scolaire par Notion

via Notion

Tous ceux qui ont vu Legally Blonde se souviendront du respect strict des délais par Elle Woods, un niveau d'organisation essentiel pour les étudiants pendant un semestre chargé. Le modèle de planificateur académique vous offre un espace à faire de même.

Cet agenda est conçu comme un hub tout-en-un où vous pouvez suivre vos évaluations, organiser vos tâches et planifier votre emploi du temps hebdomadaire. Il comprend même un planificateur de sessions d'étude et un chronomètre Pomodoro, qui vous aident à rester concentré pendant les longues périodes de travail.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez le suivi des évaluations, des devoirs et des échéances dans un seul agenda.

Organisez vos emplois du temps hebdomadaires en parallèle de vos tâches et de vos obligations.

Utilisez le chronomètre Pomodoro intégré pour rester concentré pendant vos sessions d'étude.

Plannez les cours par thème pour structurer votre apprentissage et y voir plus clair.

✨ Idéal pour : les apprenants qui souhaitent gérer leurs cours hebdomadaires, leurs devoirs et leurs sessions d'étude dans un seul et même hub organisé.

📖 À lire également : Comment utiliser Notion pour la gestion de projet

9. Préparation et organisation des examens par Notion

via Notion

Le modèle Notion Exam Preparation & Organisation vous aide à mieux gérer votre temps et votre productivité pendant les périodes d'examens. Grâce à ce modèle, vous pouvez créer un portail principal pour tout ce qui concerne les examens, en combinant un calendrier, des suivis par matière et même des intégrations Spotify pour rester concentré pendant vos sessions d'étude. Vous pouvez mapper plusieurs examens, prévoir ce que vous devez réviser semaine après semaine et utiliser des suivis de progression pour voir où vous en êtes dans les différentes matières.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez plusieurs matières et sessions de préparation aux examens dans un seul hub.

Utilisez le calendrier pour organiser vos échéanciers de révision et noter les dates importantes des examens.

Suivez vos progrès grâce aux outils de suivi intégrés pour chaque matière.

Personnalisez-les avec des intégrations et des ressources pour personnaliser votre espace d'étude.

✨ Idéal pour : les étudiants qui révisent pour plusieurs examens et qui ont besoin d'une routine d'étude structurée et d'un système de préparation basé sur un calendrier.

10. Mémoire de maîtrise par Notion

via Notion

Le modèle de thèse de master est d'une grande aide dans le cadre d'une recherche de thèse sans fin. Ce modèle Notion vous aide à suivre le nombre de mots, à enregistrer les références et à organiser les commentaires de votre directeur de thèse sans avoir besoin de fichiers séparés et de notes autocollantes.

Vous pouvez diviser le travail en étapes plus petites à l'aide des pages de planification par chapitre, ce qui vous permettra de considérer chaque section achevée comme un jalon important dans votre parcours vers l'achèvement du projet.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez votre progression grâce au comptage de mots en temps réel dans les chapitres et les sections.

Organisez vos références, citations et notes de supervision dans un seul environnement de travail.

Forfait les chapitres à l'aide de pages dédiées pour guider la structure et le flux.

✨ Idéal pour : les étudiants de troisième cycle qui rédigent des mémoires de recherche volumineux et souhaitent suivre l'avancement des chapitres, les références et les commentaires de leur directeur de thèse.

📚 À lire également : Plus de 50 modèles Notion gratuits pour vos notes, tâches et bien plus encore

11. Suivi des échéances des devoirs par Notion

via Notion

Le modèle de suivi des échéances des devoirs vous donne l'impression d'être un super-héros capable de tout faire. Vous pouvez trier les devoirs par cours, date d'échéance ou notes et définir des priorités pour savoir quelles tâches méritent votre attention en premier. Au lieu de passer d'un programme à l'autre, de rappels à des notes autocollantes, vous travaillez à partir d'un tableau de bord clair qui permet de tout garder en ordre.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Triez les devoirs par date d'échéance, cours ou importance.

Suivez vos notes et vos échéances pour afficher une vue achevée de vos priorités.

Concentrez-vous sur les tâches importantes tout en gardant les tâches plus modestes avec visibilité.

✨ Idéal pour : les étudiants qui jonglent avec plusieurs devoirs et souhaitent les classer par cours, date d'échéance et importance.

📖 À lire également : Comment optimiser votre vie grâce à l'accumulation d'habitudes

12. Suivi des tâches de base par Notion

via Notion

L'une des pires choses à l'école est lorsqu'un enseignant vous demande un devoir dont vous ne connaissiez pas la date de remise. Ces moments peuvent être évités grâce à un système adapté. Le suivi des devoirs de base de Notion vous offre cette sécurité. Ce modèle vous aide à enregistrer vos devoirs par matière ou par projet, à noter les dates d'échéance et à suivre vos progrès étape par étape. Grâce à des niveaux de priorité et à des marqueurs d'état simples, vous pouvez voir en un coup d'œil ce qui nécessite votre attention et ce qui est déjà terminé.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez vos devoirs par matière, projet ou catégorie.

Enregistrez clairement les dates d'échéance pour éviter de manquer les délais.

Suivez la progression grâce à de simples mises à jour de statut pour chaque tâche.

Ajoutez des priorités et des notes pour personnaliser votre flux de travail.

✨ Idéal pour : les apprenants qui recherchent un outil de suivi simple mais fiable pour éviter les surprises de dernière minute.

13. Tableau de bord universitaire par Notion

via Notion

L'université présente souvent une multitude de défis à relever simultanément. C'est passionnant, mais aussi très intense, et c'est là que le modèle Uni Dashboard devient indispensable. Le tableau de bord rassemble tout en un seul endroit, afin que vous n'ayez pas l'impression de tourner en rond.

Vous pouvez consulter votre emploi du temps quotidien, hebdomadaire ou mensuel en un coup d'œil et voir quelles tâches, évènements ou cours nécessitent votre attention.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Passez d'une vue quotidienne à une vue hebdomadaire ou mensuelle pour gérer vos tâches et vos échéances.

Organisez vos notes de cours par matière et retrouvez-les facilement dans la bibliothèque de notes.

Suivez vos cours et vos horaires pour toujours savoir où vous devez être.

Utilisez le suivi des devoirs pour séparer les tâches urgentes des objectifs à long terme.

✨ Idéal pour : les étudiants universitaires qui doivent s'adapter à de nouveaux horaires, cours et échéances et qui ont besoin d'un hub académique unique.

14. Suivi des devoirs par Notion

via Notion

Le modèle de suivi des devoirs vous offre un moyen simple de vous libérer de la charge mentale que représente le fait de devoir vous souvenir de vos devoirs. Grâce à ce modèle, vous pouvez enregistrer toutes vos tâches et les filtrer par cours, date d'échéance ou statut.

Il propose des catégories claires telles que « Non commencé », « En cours », « Prêt à soumettre » et « Soumis », afin que vous sachiez toujours où vous en êtes. Une vue calendrier met en évidence les échéances à venir, tandis qu'un tableau détaillé regroupe les instructions et les notes de cours dans un endroit facile d'accès.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez vos devoirs par statut pour voir ce qui est en attente, en cours ou achevé.

Organisez vos devoirs par cours pour avoir une vision plus claire de votre charge de travail.

Utilisez le tableau détaillé pour classer les instructions et les notes.

Affichez les dates d'échéance à venir dans un calendrier pour mieux planifier votre travail.

✨ Idéal pour : les étudiants qui souhaitent enregistrer leurs devoirs par cours et par statut tout en gardant leurs notes et leurs instructions à portée de main.

À lire également : Comment hiérarchiser les tâches au travail

15. Calculateur de note finale par Notion

via Notion

Peu de moments dans la vie étudiante sont aussi stressants que de rester assis avec sa calculatrice la veille des examens finaux, à essayer de déterminer la note dont on a besoin pour réussir le cours ou assurer la sécurité de cette bourse.

Le modèle Notion Final Grade Calculator lie vos semestres, vos cours et vos notes dans un système unique qui se met à jour en temps réel. Vous pouvez enregistrer vos devoirs et vos examens, les pondérer en fonction des crédits et voir votre moyenne générale calculée automatiquement. Les diagrammes de progression et les comparaisons entre les semestres vous permettent de comprendre facilement si vous vous améliorez, si vous restez stable ou si vous devez ajuster votre effort.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Calculez automatiquement votre moyenne générale pour tous vos cours et semestres.

Enregistrez vos devoirs, vos tests et vos projets avec des crédits pondérés.

Affichez la progression grâce à des diagrammes et des comparaisons visuels.

Suivez votre suivi académique afin de planifier vos demandes de bourses ou d'admission.

✨ Idéal pour : les étudiants qui souhaitent calculer leurs notes et effectuer le suivi de leur progression scolaire tout au long des semestres.

📖 À lire également : Comment créer une checklist pour la routine matinale des adultes

Limites de Notion

Les performances peuvent être ralenties, en particulier avec des bases de données volumineuses ou sur mobile. L'accès hors ligne reste peu fiable.

Les performances peuvent être ralenties, en particulier avec des bases de données volumineuses ou sur mobile. L'accès hors ligne reste peu fiable.

Les avis G2 sur Notion soulignent souvent ce que de nombreux étudiants et enseignants ressentent après avoir essayé quelques modèles : lorsque les pages s'accumulent, de petits points de friction apparaissent et, avec le temps, ils s'accumulent. Si vous utilisez quotidiennement un modèle de suivi des devoirs Notion, ces problèmes commenceront à perturber votre travail.

Examinons les principales limites de Notion afin que vous puissiez planifier en conséquence :

Les grands environnements de travail et les bases de données volumineuses peuvent sembler lents, en particulier sur les appareils mobiles, ce qui rend l'utilisation quotidienne des outils de suivi et des tableaux de bord moins fluide qu'elle ne devrait l'être.

L'utilisation hors ligne est limite et la recherche peut manquer des résultats. Il n'est donc pas toujours fiable de retrouver une ancienne tâche, une note de cours ou une page de cours lorsque vous en avez besoin rapidement.

Dans le cadre du forfait Free, un environnement de travail comptant plus d'un propriétaire atteint une limite de mille blocs, et la suppression de contenu ne réduit pas ce nombre. Les hubs de partage peuvent donc être bloqués, à moins que vous ne modifiiez la composition des membres ou que vous passiez à un forfait supérieur.

L'installation peut être déroutante, et il est facile de se perdre dans les ajustements de disposition et des vues lies au lieu d'étudier ou d'enseigner, ce qui rend certains modèles lourds avant même qu'ils ne soient utiles.

Les tableaux et les formules ne sont pas aussi performants que les feuilles de calcul complètes, et les permission peuvent manquer de précision, de sorte que les carnets de notes complexes ou les outils de suivi multi-cours peuvent atteindre leurs limites.

📖 À lire également : Modèles gratuits pour la rédaction de contenu afin d'accélérer la création de contenu

Modèles Notion alternatifs

Les devoirs et les projets de groupe souffrent souvent d'une dispersion du travail. Pour un étudiant, cela se traduit par une fragmentation des devoirs, des programmes et des notes entre plusieurs outils et systèmes disparates qui ne communiquent pas entre eux.

Si vous aimez les modèles de suivi des tâches Notion, mais que vous avez besoin de performances plus rapides pour les listes volumineuses ou d'autorisations plus strictes pour le travail en groupe, les modèles ClickUp méritent d'être pris en considération.

ClickUp propose le premier environnement de travail IA convergent au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail. Cela signifie que vous pouvez étudier, prendre des notes, enregistrer votre progression, faire vos devoirs et suivre les échéances, le tout au même endroit. Vous trouverez ci-dessous douze options ClickUp qui vous sembleront familières, mais qui vous permettront de gérer plus facilement vos travaux scolaires et vos projets d'équipe.

1. Modèle de devoirs de classe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gagnez du temps grâce à des flux de travail réutilisables qui simplifient à la fois l'attribution et la notation des devoirs avec le modèle de devoirs de classe de ClickUp.

Le modèle de devoirs de classe ClickUp aide les enseignants à centraliser le suivi des devoirs, les échéances et les notes en un seul endroit. Les enseignants peuvent créer des tâches pour chaque devoir, fixer des dates d'échéance et mettre à jour les statuts en quelques clics seulement.

Les champs personnalisés de ClickUp vous permettent d'étiqueter les devoirs par type, sujet ou priorité. Plusieurs vues, telles que « Examens », « Devoirs » et « Liste par date d'échéance », permettent aux enseignants de passer d'une vue d'ensemble à un suivi détaillé des tâches.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez vos devoirs grâce à des statuts et des champs personnalisés pour les notes, les échéances et les sujets.

Utilisez plusieurs vues pour gérer les tâches par type, date d'échéance ou étape d'avancement.

Partagez les mises à jour avec les étudiants et vos collègues en temps réel pour une meilleure transparence.

✨ Idéal pour : les enseignants qui gèrent plusieurs classes et souhaitent rationaliser l'attribution, le suivi et la notation des devoirs.

📖 À lire également : Modèles et techniques de brainstorming

2. Modèle ClickUp pour la planification de projets étudiants

Obtenir un modèle gratuit Planifiez chaque étape de votre projet grâce à la ventilation des tâches à l'aide du modèle de planification de projet étudiant ClickUp.

Imaginez : vous venez de vous voir attribuer un projet de groupe qui s'étend sur tout le semestre. Au début, cela semble gérable, mais très vite, chacun travaille à son rythme, les échéances approchent à grands pas et personne ne sait vraiment qui est responsable de quoi. Le modèle de planification de projet étudiant ClickUp vous aide à éviter cette spirale. 😌

Ce modèle divise les projets en tâches gérables, établit des échéanciers clairs et facilite la collaboration. Les étudiants peuvent utiliser ClickUp Docs pour réfléchir ensemble et ClickUp diagrammes de Gantt pour mapper les échéanciers.

Les professeurs et les mentors peuvent également fournir des commentaires, ce qui favorise la responsabilisation de toute l'équipe. Contrairement aux outils traditionnels ou aux dispositions statiques de Notion, ClickUp offre une automatisation, un équilibrage de la charge de travail et une visibilité en temps réel qui permettent à tous les membres de rester sur la même page du début à la fin.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Collaborez avec vos coéquipiers et vos mentors directement dans ClickUp.

Surveillez les échéances grâce aux vues Gantt, Calendrier et Tableau pour une visibilité totale.

Utilisez les automatisations et le suivi des progrès pour respecter votre calendrier et réduire votre stress.

✨ Idéal pour : les étudiants travaillant sur des projets de groupe qui ont besoin d'une répartition structurée des tâches et d'une responsabilité claire.

💡 Conseil de pro : posez la question « Qu'est-ce qui a changé dans ce projet cette semaine ? » pour obtenir un aperçu clair des nouvelles tâches, des retards et des obstacles. Transformez ce résumé en tâches, fixez des dates d'échéance et attribuez-les sans quitter la page. ClickUp Brain extrait le contexte des documents, des commentaires et des statuts, vous évitant ainsi d'avoir à rechercher les mises à jour. Utilisez-le avant les réunions hebdomadaires pour réduire la dispersion du contexte et commencer avec un plan clair. Obtenez ClickUp Brain gratuit Plus besoin de fouiller dans des pages, résumer vos projets en quelques secondes avec ClickUp Brain.

3. Modèle ClickUp pour étudiants

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos cours, vos travaux et vos examens en un seul endroit grâce au modèle étudiant de ClickUp.

Une minute, vous regardez Hannah Montana mener une double vie, et la minute d'après, vous êtes étudiant à l'université et vous réalisez que vous faites la même chose. Une partie de vous est occupée à se faire de nouveaux amis. L'autre partie est stressée par les projets, les échéances et les examens.

Le modèle ClickUp Student vous aide à maintenir cet équilibre. Il rassemble toutes vos notes, tâches et échéances dispersées en un seul espace afin que vous puissiez rester à jour dans vos études sans passer à côté des aspects ludiques de la vie étudiante.

Dans le modèle, vous pouvez configurer des cours sous forme de projets, diviser les devoirs en tâches plus petites et suivre les échéances dans un calendrier ou une liste. Les mises à jour sur l'avancement vous permettent de rester concentré, tandis que les rappels vous évitent de devoir tout faire à la dernière minute.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Gérez les projets de groupe grâce aux tâches et aux mises à jour partagées.

Définissez des rappels pour ne jamais être pris au dépourvu par les échéances.

Suivez vos progrès grâce à une vue claire affichant ce qui est terminé et ce qui est à faire.

✨ Idéal pour : les étudiants qui concilient études et vie étudiante et qui souhaitent disposer d'un hub centralisé pour leurs tâches, leurs notes et leurs échéances.

À lire également : Les meilleures applications de suivi des objectifs

4. Modèle ClickUp pour suivre la progression des étudiants

Obtenir un modèle gratuit Tenez vos parents et administrateurs informés grâce à des rapports structurés avec le modèle ClickUp Student Progress Template.

Partout, les enseignants ont la tâche de repérer rapidement les lacunes afin qu'aucun élève ne soit laissé pour compte, mais gérer cela à grande échelle sans systèmes appropriés peut sembler impossible. Le modèle ClickUp Student Progress Template a été conçu pour résoudre ce problème. Au lieu de jongler avec des notes papier, des feuilles de calcul et des outils à moitié mis à jour, les enseignants disposent d'un hub clair et unique pour suivre la progression de chaque élève.

Vous pouvez enregistrer les performances, contrôler l'assiduité et même documenter les comportements en temps réel. Ce modèle de journal quotidien rend les données visuelles et exploitables. Grâce à plusieurs affichages, les enseignants peuvent passer des performances globales de la classe au parcours individuel de chaque élève.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez la progression individuelle de chaque élève grâce à des champs personnalisés détaillés.

Identifiez les personnes qui ont besoin d'une aide supplémentaire grâce à des statuts tels que « Besoin d'attention ».

Partagez des rapports d'avancement clairs avec les parents et les responsables scolaires.

Utilisez les tableaux de bord pour visualiser les tendances de performance dans toutes les classes.

✨ Idéal pour : les enseignants et les administrateurs qui souhaitent un suivi en temps réel des performances individuelles des élèves.

📖 À lire également : Les meilleures applications gratuites de planification numérique

5. Modèle ClickUp pour l'éducation des étudiants

Obtenir un modèle gratuit Créez des cadres cohérents pour plusieurs cours à l'aide du modèle « Student Education » (Éducation des étudiants) de ClickUp.

Le modèle ClickUp Student Education est conçu pour les étudiants et les enseignants qui souhaitent tout regrouper au même endroit.

Ils couvrent le contenu des cours, les devoirs, les échéances, les prérequis et même les jalons, afin que vous puissiez suivre votre progression et la gérer sans vous sentir dépassé. Grâce aux champs personnalisés pour les notes, les crédits et les nombres de cours, vous ne voyez pas seulement ce qui doit être fait, vous comprenez également où vous en êtes.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez le matériel de cours grâce aux affichages « programme » et « prérequis ».

Suivez vos notes, vos crédits et vos échéances grâce aux champs personnalisés.

Définissez des jalons et visualisez les échéances grâce aux diagrammes de Gantt.

Assurez la coordination de tous, des élèves aux enseignants en passant par les parents.

✨ Idéal pour : les étudiants et les enseignants qui ont besoin d'un cadre cohérent pour le suivi des programmes, des devoirs et des jalons.

👀 Anecdote amusante : dans certains pays, comme la Chine, de récentes réformes politiques appelées « Double réduction » visent à limiter les devoirs des jeunes élèves afin de réduire leur stress et leur permettre de mener une vie plus équilibrée. Par exemple, les enfants de CP et CE1 ont été informés qu'ils n'auraient que peu ou pas de devoirs écrits à faire dans le cadre de cette politique.

6. Modèle de feuille de calcul ClickUp College

Obtenir un modèle gratuit Passez facilement des détails à la vue d'ensemble grâce au modèle de feuille de calcul universitaire de ClickUp.

La plupart des étudiants s'appuient sur des calendriers numériques pour organiser leur vie. Ils sont parfaits pour envoyer un rappel indiquant qu'une tâche doit être effectuée aujourd'hui, mais c'est aussi là que réside le problème. Vous ne vous en rendez compte que lorsque le moment est déjà venu.

Le modèle de feuille de calcul universitaire de ClickUp vous affiche une vue d'ensemble de votre semestre. Au lieu de recevoir des alertes éparpillées, vous pouvez mapper vos candidatures, vos examens et vos projets en un seul endroit. Il est flexible, personnalisable et beaucoup plus utile pour la planification à long terme qu'une simple application de calendrier.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Planifiez et suivez les échéances à l'aide d'une liste, d'un calendrier et d'une vue des exigences.

Organisez vos devoirs, vos candidatures et vos documents dans un seul environnement de travail.

Hiérarchisez les tâches à l'aide de champs personnalisés tels que les dissertations, les bourses et les dates du SAT.

Gardez une longueur d'avance grâce à des rappels qui vous aident à vous préparer plusieurs semaines à l'avance.

✨ Idéal pour : les étudiants qui souhaitent aller au-delà des calendriers pour planifier leurs candidatures, leurs examens et leurs projets en affichant une vue d'ensemble.

7. Modèle de suivi de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez les risques à l'avance et agissez avant que les délais ne soient dépassés grâce au modèle de suivi de projet ClickUp.

Le modèle de suivi de projet ClickUp rassemble vos projets en un seul endroit où vous pouvez voir ce qui doit être fait et quand.

Vous pouvez passer des diagrammes de Gantt pour les calendriers aux listes pour les détails et aux tableaux de bord pour avoir une vue d'ensemble. Mieux encore, vous pouvez attribuer des tâches, ajouter des champs personnalisés pour des éléments tels que l'étape du projet ou les risques, et tenir tout le monde informé.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Suivez vos projets à travers plusieurs vues telles que des listes, des diagrammes de Gantt et des répartitions par personne assignée.

Organisez vos tâches à l'aide des champs personnalisés pour les étapes, le calendrier et les échéances.

Attribuez clairement les responsabilités et suivez ensemble la progression réalisée.

✨ Idéal pour : les étudiants qui gèrent plusieurs projets et souhaitent visualiser clairement les échéances et la progression.

📖 À lire également : Modèles gratuits de forfaits de soins personnels

8. Modèle ClickUp « Notes de cours pour étudiants universitaires »

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos notes par cours et par sujet dans un seul environnement de travail grâce au modèle « Class Notes » (Notes de cours) de ClickUp.

Vous connaissez ce moment où le professeur dit : « Ce sera dans l'examen », et où votre cerveau panique instantanément parce que vos notes sont un mélange de phrases à moitié griffonnées, de gribouillis et de taches de café ? Oui, nous sommes tous passés par là !

Avec le modèle « Notes de cours » de ClickUp, vous disposez d'un espace organisé pour chaque cours. Vous pouvez créer un document pour chaque matière, ajouter des sections pour les cours, les lectures ou les devoirs, et même créer rapidement des checklist.

De plus, tout est consultable, donc plus besoin de paniquer à 2 heures du matin avant les examens finaux en appuyant sur « Ctrl+F ». Vous pouvez également partager vos notes avec vos camarades de classe, réfléchir ensemble sur un tableau blanc et conserver les points clés en un seul endroit.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Ajoutez des checklists pour chaque cours afin de suivre ce que vous avez couvert.

Partagez vos notes avec vos camarades de classe pour faciliter la collaboration.

Définissez des rappels pour réviser vos notes avant les examens.

✨ Idéal pour : les étudiants qui souhaitent disposer de notes de cours organisées et consultables, synchronisées avec leurs tâches et leurs rappels.

9. Modèle de délais ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos échéances dans un échéancier simple à afficher grâce au modèle ClickUp Deadlines.

Le modèle ClickUp Deadlines vous aide à garder une étape en avance sur le chaos des échéances. Vous obtenez une vue claire de ce qui vous attend, de ce qui est déjà en cours et de ce qui est déjà terminé.

De plus, vous pouvez joindre des fichiers, définir des rappels et même consulter un échéancier visuel pour savoir si votre semaine va être chaotique ou se dérouler sans encombre. La collaboration en temps réel est un autre avantage. Si vous travaillez sur un projet de groupe, tout le monde voit les mêmes échéances et les mêmes mises à jour en temps réel.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Hiérarchisez les tâches afin que les plus urgentes ne soient pas noyées dans la masse.

Définissez des rappels pour éviter les précipitations de dernière minute.

Partagez les mises à jour avec vos coéquipiers pour assurer le suivi des projets de groupe.

✨ Idéal pour : les étudiants qui ont besoin de regrouper toutes leurs échéances dans un seul échéancier afin d'éviter le stress de dernière minute.

📖 À lire également : Les meilleures applications gratuites de notes autocollantes en ligne

10. Modèle de checklist pour la planification des études ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Conservez vos tâches, dates et rappels dans un espace de travail centralisé grâce au modèle de checklist pour la planification étudiante ClickUp.

Le modèle de checklist pour la planification étudiante de ClickUp introduit le concept de planification adaptative dans la vie étudiante. Au lieu de travailler à partir de notes éparpillées ou d'horaires rigides, cette checklist vous offre un cadre structuré mais flexible.

Vous pouvez mapper vos objectifs, anticiper les obstacles et prévoir des mesures de sauvegarde afin de ne pas être pris au dépourvu par les échéances. Le modèle aide également les étudiants à diviser les grands objectifs en étapes plus petites et réalisables. Plutôt que de considérer « postuler à l'université » ou « réussir ses examens de mi-semestre » comme un seul élément écrasant, il vous guide pour créer des sous-tâches, définir des rappels et suivre votre progression de manière visuelle.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Mapper vos objectifs académiques et personnels dans des checklists exploitables.

Intégrez une certaine flexibilité dans vos échéances et évitez le stress de dernière minute.

Partagez les mises à jour avec vos parents, vos enseignants ou vos mentors pour plus de responsabilité.

✨ Idéal pour : les étudiants qui souhaitent diviser leurs objectifs en étapes gérables et rester responsables grâce à des checklists claires.

📖 À lire également : Activités productives à faire pendant votre temps gratuit

11. Modèle de plan de cours universitaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gagnez du temps en réutilisant des mises en forme de cours structurées grâce au modèle de plan de cours universitaire de ClickUp.

Le modèle de plan de cours ClickUp College offre aux professeurs un moyen simple de structurer leur processus d'enseignement, éliminant ainsi les tâches administratives supplémentaires.

Ce modèle se distingue par sa flexibilité. Vous pouvez mapper les leçons selon le cadre ADDIE (analyse, conception, développement, mise en œuvre et évaluation), créer des échéanciers dans la vue Gantt ou pivoter rapidement si un sujet nécessite plus de temps.

Ce modèle permet également d'assurer la cohérence entre plusieurs cours ou sections, ce qui est particulièrement utile pour les professeurs qui doivent gérer une charge de travail importante.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Élaborez et personnalisez vos plans de cours en fonction des objets et des résultats attendus.

Suivez la progression grâce à des statuts clairs tels que « Analyse », « Conception », « Développement » et « Évaluation ».

Stockez et organisez vos supports de cours, vos devoirs et vos évaluations dans un seul et même espace.

✨ Idéal pour : les professeurs qui créent des forfaits de cours structurés et reproductibles, avec la possibilité de les adapter aux besoins de la classe.

📖 À lire également : Comment utiliser la gestion de projet Bullet Journal pour le suivi

12. Modèle de programme ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Centralisez tous vos supports de cours dans un seul hub accessible grâce au modèle de programme de cours de ClickUp.

Il y a toujours ce moment à l'université où quelqu'un demande : « Attendez, c'est quand les examens de mi-semestre ? » et la moitié de la classe reste bouche bée parce que personne ne se souvient de ce qui était écrit dans le programme. C'est là que le modèle de programme ClickUp entre en jeu. Au lieu de rester dans un PDF oublié ou un e-mail à moitié lu, votre programme devient un espace de travail interactif et dynamique qui évolue au fur et à mesure du cours. De plus, le modèle facilite également la mise à l'échelle. Les enseignants peuvent définir les objets, les dates limites et les politiques de notation tout en établissant des liens directs vers les lectures, les devoirs ou les documents collaboratifs.

🌻 Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Communiquez clairement les objets, les attentes et les thèmes hebdomadaires.

Mettez à jour les échéances et les ressources en temps réel afin que rien ne soit oublié.

Réutilisez et adaptez des plans de cours structurés sur plusieurs semestres.

✨ Idéal pour : les enseignants qui souhaitent conserver des programmes dynamiques et accessibles tout en communiquant clairement leurs attentes.

Étudiez plus intelligemment avec ClickUp

Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous connaissez déjà une vérité sur la vie étudiante : les devoirs ne ralentissent jamais, ils s'accumulent. Ce qui compte, c'est la manière dont vous choisissez de les gérer.

C'est là que ClickUp se démarque discrètement des autres. Il ne se contente pas de conserver vos notes ou de stocker vos tâches, il établit la connexion entre tous les éléments. Vous pouvez voir vos échéances, suivre votre progression et vous sentir réellement en contrôle au lieu de simplement réagir.

Pour les étudiants qui visent l'excellence académique et les enseignants qui se concentrent sur la gestion de leur classe, cet outil devient l'espace de travail numérique idéal, qui reste convivial même lorsque votre charge de travail augmente.

Vous pouvez les utiliser pour améliorer votre concentration, rationaliser vos routines et rester productif, afin que vos systèmes améliorent réellement la productivité au lieu de créer des frictions. Au fil du temps, votre façon de planifier, d'apprendre et de collaborer passera d'efforts dispersés à un rythme clair et confiant.

Au final, il ne s'agit pas tant d'ajouter un nouvel outil à votre routine que de disposer enfin d'un endroit où votre univers scolaire prend tout son sens.

Vous voulez vous sentir prêt ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp !