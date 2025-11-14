Comment choisir un logiciel CRM pour améliorer la gestion des clients

Tout le monde sait que les CRM sont importants, car ils vous aident à comprendre vos clients, à suivre ce qui travaille, et à établir des relations plus solides au fil du temps. En fait, avec plus d'un responsable marketing sur trois déclarant que les taux de conversion sont l'un de ses principaux indicateurs clés de performance, les CRM jouent un rôle stratégique dans votre stratégie d'entreprise.

Mais malheureusement, tous les CRM ne se valent pas.

Vous avez besoin d'un logiciel adapté à votre équipe, à vos clients et au fonctionnement de votre entreprise. Beaucoup de gens sautent cette étape et se retrouvent avec des outils qui compliquent les choses.

Dans cet article, nous vous expliquons comment choisir un logiciel CRM qui vous offre de l'assistance pour votre croissance et simplifie votre travail.

Qu'est-ce qu'un logiciel CRM ?

Le CRM a été créé parce que les entreprises avaient besoin d'un endroit unique pour voir qui est le client, ce qui s'est passé récemment et ce qui devrait se passer ensuite.

Un logiciel de gestion de la relation client ou CRM est un système qui organise toutes les interactions avec les clients dans les domaines du marketing, de l'équipe commerciale et des services.

Un système CRM moderne prend en charge l'automatisation du marketing, suit un pipeline de ventes clair et fournit des capacités de rapports qui guident la meilleure action à entreprendre. Il offre une connexion avec vos outils existants tels que l'e-mail, les calendriers et les logiciels de comptabilité, créant ainsi une source fiable d'informations pour les petites entreprises et les équipes en pleine croissance. Il permet également :

Centralise les informations client provenant des formulaires, des e-mails, des appels et des discuter dans un profil unique auquel tous les membres de l'équipe commerciale et agents du service client peuvent se fier, ce qui améliore le suivi des interactions avec les clients et réduit les doublons.

Cartographiez vos processus de vente en étapes claires, attribuez des tâches commerciales et enregistrez les résultats afin de pouvoir établir des prévisions fiables et améliorer vos performances commerciales.

Automatise les suivis de routine et la gestion des campagnes , envoie des messages en temps opportun et segmente les audiences afin que les outils marketing travaillent en étape avec votre équipe commerciale.

Transformez l'activité en informations exploitables grâce à des tableaux de bord et des rapports qui indiquent où les transactions sont bloquées, quels canaux sont efficaces et comment rationaliser les processus sur l'ensemble de la plateforme CRM.

👀 Le saviez-vous ? Bien avant l'arrivée des ordinateurs, les entreprises conservaient les informations sur leurs clients dans des registres, puis les commerciaux transportaient des cartes et des barres des tâches Rolodex à mesure que leur liste de clients s'allongeait. Dans les années 1980 et 1990, les bases de données et les outils de vente ont aidé les équipes à stocker les noms, les notes et les commandes en un seul endroit. Les applications cloud ont ensuite tout mis en ligne afin que les équipes puissent partager les mises à jour en temps réel, où qu'elles se trouvent.

Pourquoi il est important de choisir le bon CRM

Je me suis interrogé sur l'impact réel d'un CRM sur la croissance d'une entreprise. Certains disent qu'un CRM n'est qu'une base de données clients, mais dans la pratique, il devient souvent le centre névralgique du fonctionnement des équipes.

Cette réflexion tirée de Reddit reflète ce que de nombreux leaders du secteur expriment dans des interviews et lors de conférences.

Le bon logiciel CRM forme la manière dont une équipe commerciale hiérarchise son travail, dont le marketing automatisation cible le segment le plus prometteur et dont les équipes de service répondent en tenant compte du contexte.

Dans les sections suivantes, nous verrons comment une plateforme bien choisie peut faire la différence.

Centralise les données clients personnalisées pour prendre de meilleures décisions

Sans données, vous n'êtes qu'une personne parmi d'autres qui donne son avis.

Les paroles de W. Edwards Deming sonnent juste pour toutes les entreprises modernes.

La dispersion des données clients entre plusieurs outils conduit à des décisions qui manquent de précision. Une stratégie CRM fiable rassemble toutes les informations en un seul endroit, créant ainsi une vue unique et précise de chaque client.

Grâce à cette clarté, les propriétaires d'entreprise et les dirigeants peuvent identifier des tendances, comprendre le comportement des personnes personnalisées et prendre des mesures basées sur des informations réelles plutôt que sur des suppositions.

📌 Exemple : une marque de vente au détail utilisant un CRM a remarqué que la plupart des acheteurs réguliers provenaient d'une campagne de parrainage spécifique. En concentrant ses ressources sur cette campagne, elle a amélioré ses taux de conversion. La centralisation des données clients permet de gagner du temps et aide les équipes à prendre des décisions commerciales plus rapides et plus sûres.

Améliore l'alignement entre l'équipe commerciale et le marketing

👀 Le saviez-vous ? Le taux d'adoption moyen des utilisateurs de CRM parmi les équipes commerciales est de 72 %, et le retour sur investissement moyen est atteint en seulement 12 mois.

Ces nombres indiquent que lorsque les équipes utilisent véritablement leur système CRM, celui-ci devient rapidement l'un des atouts les plus précieux pour la croissance de l'entreprise.

L'un des principaux avantages d'une utilisation cohérente du CRM est qu'il comble le fossé qui existe depuis longtemps entre l'équipe commerciale et le marketing.

Grâce à une solution CRM unifiée, le suivi permet aux spécialistes du marketing de déterminer lesquelles des campagnes génèrent des prospects qualifiés, tandis que l'équipe commerciale peut voir toutes les interactions qui ont eu lieu avant son premier appel.

Augmentez votre productivité grâce à l'automatisation

Environ 40 % des équipes commerciales utilisent encore des tableurs et e-mail pour gérer les données clients.

Cette approche manuelle ralentit tout.

Une plateforme CRM bien conçue permet d'automatiser les tâches répétitives telles que les suivis, les rappels de rendez-vous et les mises à jour du pipeline. L'automatisation garantit qu'aucune interaction avec un prospect ou un client n'est manquée.

📌 Exemple : lorsqu'un prospect passe à l'étape « proposition », le CRM peut automatiquement programmer un appel de suivi et en informer le responsable de compte. Cela permet d'économiser des heures de travail manuel chaque semaine, mais aussi de donner aux équipes plus de temps pour se concentrer sur des discussions constructives qui génèrent des résultats.

Améliore l'expérience client et la fidélisation

Aujourd'hui, les clients attendent un service personnalisé, rapide et attentionné.

Un système CRM adapté aide les équipes à répondre à cette attente en assurant la visibilité et l'accessibilité de chaque interaction. Qu'il s'agisse d'une discussion commerciale, d'une demande de service ou d'un rappel de renouvellement, tous les membres de l'équipe peuvent voir l'ensemble du contexte.

📌 Exemple : une entreprise du secteur hôtelier qui utilise l'automatisation CRM peut suivre la date du dernier séjour d'un invité régulier, noter ses préférences et lui envoyer un message chaleureux et personnalisé avant sa prochaine visite. Ce type d'attention renforce la confiance et la fidélité, ce qui se traduit par des taux de rétention plus élevés.

Facteurs clés à prendre en compte lors du choix d'un logiciel CRM

Le choix du bon logiciel CRM a des conséquences très concrètes pour les petites entreprises et les équipes en pleine croissance.

Avant de présélectionner des fournisseurs, basez votre recherche sur des faits et sur les besoins spécifiques de votre entreprise. Étudiez les modèles d'adoption et les coûts réels liés à l'exploitation d'un système CRM sur la durée.

Voici une checklist réaliste des éléments à prendre en compte, qui mappe l'apprentissage à vos processus de vente et à vos relations clients :

✅ Intégration approfondie avec vos outils de e-mail, de calendrier, de compte et de gestion de projet, afin que les flux de données soient automatiques et que vous évitiez la fragmentation.

✅ Coût total de propriété, y compris la migration, la formation, l'assistance et les mises à niveau, afin d'éviter toute surprise ultérieure.

✅ Facilité d'utilisation et d'adoption par les utilisateurs réels afin que votre équipe commerciale et vos spécialistes du marketing continuent à l'utiliser.

✅ Qualité des données et puissance des rapports pour transformer les informations brutes sur les clients en informations exploitables

✅ Évolutivité et feuille de route du fournisseur pour que votre solution CRM évolue en fonction des besoins de votre entreprise.

Combien devriez-vous payer pour un logiciel CRM ?

Quel est le coût normal d'un CRM ? Est-ce que je paie trop cher ?

Quel est le coût normal d'un CRM ? Est-ce que je paie trop cher ?

Ce type de questions revient souvent sur Reddit et d'autres forums.

C'est une question légitime, qui a un point de départ clair. Sur les principales plateformes, les forfaits peuvent se situer dans un intervalle allant de 15 à plus de 300 dollars par utilisateur et par mois, un forfait complet coûtant souvent entre 60 et 70 dollars par utilisateur et par mois.

Les niveaux d'entrée se situent en moyenne autour de 20 dollars, tandis que les forfaits de niveau intermédiaire et supérieur augmentent à mesure que les fonctionnalités et les limites s'étendent.

Ces critères de référence sont utiles lorsque vous apprenez à choisir un logiciel CRM et que vous comparez un système CRM pour petites entreprises à des suites plus avancées.

Mais le prix n'est qu'un élément parmi d'autres. Le bon logiciel CRM doit réduire le délai de valeur et éviter les coûts cachés. Créez donc un modèle de coût total de propriété qui inclut l'installation, la migration des données, la formation des utilisateurs, les niveaux d'assistance, les limites d'utilisation et les intégrations requises.

De nombreux acheteurs valident également le retour sur investissement au cours de la première année, lorsque l'adoption est élevée. Par conséquent, ajoutez un forfait simple pour le suivi de l'augmentation du pipeline de ventes, des capacités de rapports utilisées et de la réduction des tâches répétitives et d'entrée de données.

Voici les éléments à prendre en compte, en fonction du niveau de sophistication dont vous avez besoin :

Groupe À quoi s'attendre Critères de référence pour vérifier la pertinence Entrée-niveau Gestion des contacts de base, pipeline basique, automatisation limitée, limites restreintes Environ 15 à 25 dollars par utilisateur et par mois Forfait complet pour les PME avec de nombreuses fonctionnalités Principes de base de l'automatisation du marketing, pipelines personnalisés, rapports plus fiables, limites plus larges Environ 60 à 70 dollars par mois en moyenne Avancé et entreprise Automatisation plus poussée, analyses, gouvernance, assistance premium, fonctionnalités d'IA, limites plus élevées Généralement entre 100 et 300 dollars par utilisateur et par mois, selon l'édition et les modules complémentaires.

Vérifications rapides avant l'achat :

Vérifiez la réduction annuelle offerte par le fournisseur par rapport à la facturation mensuelle et les exigences minimales en matière de places pour les niveaux supérieurs.

Vérifiez les prix de liste publics des produits spécifiques que vous envisagez d'acheter, tels que les places HubSpot Starter ou les éditions Salesforce Sales Cloud, car ceux-ci constituent votre base de négociation.

Renseignez-vous sur les changements de prix à court terme ou les mises à jour d'édition qui pourraient avoir une incidence sur le renouvellement, en particulier si le fournisseur a annoncé des ajustements du prix de liste.

5 logiciels CRM populaires pour les équipes de toutes tailles

Avec autant d'options disponibles, il est utile de savoir lesquelles se distinguent par leur fiabilité, leur facilité d'utilisation et leur valeur.

Voici un aperçu des solutions logicielles CRM collaboratives les plus populaires à l'heure actuelle et des raisons pour lesquelles chacune d'entre elles mérite d'être prise en considération.

1. ClickUp

Standardisez les champs, les étapes et les rapports dès le premier jour grâce à ClickUp CRM

J'adore la polyvalence de ClickUp et le fait que notre équipe puisse le personnaliser pour l'adapter à n'importe quelle situation. Ce n'est pas seulement un outil de gestion de projet, c'est tout un hub opérationnel pour nous ! Nous gérons tout, du travail des clients à notre CRM, et nous apprécions la flexibilité des options et les automatisations intégrées. Nous apprécions également le fait que ClickUp soit en constante évolution et qu'ils soient à l'écoute de leurs clients !

La prolifération des tâches donne aux équipes l'impression d'être occupées, mais en retard. Les tâches, les mises à jour et les décisions se trouvent dans les chats, les e-mails, les documents et les feuilles de calcul, de sorte que le contexte est toujours à une étape de distance.

ClickUp s'attaque à la prolifération du travail en regroupant le travail, l'IA professionnelle et le contexte de travail dans un espace de travail IA convergent, afin que vous puissiez cesser de chercher et commencer à agir.

Organisez vos données clients grâce à une hiérarchie personnalisée

Organisez votre CRM à l'aide d'espaces, de dossiers et de listes pour les prospects, les contacts, les comptes et les transactions. Chaque client ou transaction peut être représenté sous forme de tâche, ce qui facilite le suivi de la progression et des détails. Reliez les tâches (telles que les contacts aux comptes ou aux transactions) pour créer une base de données connectée.

Conseil de pro : envoyez et recevez des e-mails directement depuis les tâches ClickUp avec l'application ClickApp E-mail.

Standardisez votre processus avec les champs et vues personnalisés de ClickUp

Ajoutez vos transactions et vos projets afin que les informations pertinentes soient toujours affichées grâce aux champs personnalisés ClickUp.

Chaque entreprise fonctionne différemment, mais des flux de travail désorganisés ralentissent tout le monde.

ClickUp vous permet de façonner votre environnement de travail à votre processus. Utilisez les champs personnalisés ClickUp pour saisir des informations telles que la taille de la transaction, la source du prospect ou les dates de renouvellement.

Choisissez entre les vues Liste, Tableau ou Calendrier pour visualiser votre travail sous différents angles afin de toujours savoir ce qui se passe, où en sont les choses et ce qui nécessite votre attention ensuite.

Gagnez du temps grâce aux automatisations ClickUp

Gérez les rappels, les affectations et les suivis tout en vous concentrant sur vos clients grâce à ClickUp Automatisations

Les mises à jour manuelles et les rappels incessants font perdre un temps précieux.

Avec ClickUp Automatisations, vous pouvez créer des déclencheurs qui se chargent des tâches répétitives à votre place. Lorsqu'une tâche passe à une autre étape, ClickUp peut attribuer la bonne personne, envoyer un suivi ou mettre à jour automatiquement la date d'échéance.

Centralisez vos communications avec ClickUp Document

Rédigez des briefs, des cahiers des charges et des notes, et épinglez-les aux tâches correspondantes dans ClickUp Docs

Le contexte disparaît lorsque les e-mail, les notes et les livrables se trouvent à des emplacements disparates. ClickUp Document les rassemble tous.

Travaillez avec votre équipe en temps réel pour co-rédiger des documents, des wikis, des contrats, des propositions, etc. L'éditeur prend en charge le formatage enrichi, les feuilles Google Sheets intégrées et les commentaires en ligne. Partagez des documents avec vos clients en un seul clic et stockez facilement les briefs de projet ou les cahiers des charges à côté des tâches associées.

Vous n'aurez plus jamais besoin de fouiller dans d'anciens fils de discussion ou dossiers : toutes les informations contextuelles resteront à portée de main.

Suivez les performances grâce aux tableaux de bord ClickUp

Suivez en temps réel votre pipeline, la santé de vos projets et votre charge de travail grâce aux tableaux de bord ClickUp

Sans rapports clairs, il est facile de passer à côté des projets qui stagnent ou des transactions qui ralentissent. Les tableaux de bord ClickUp vous offrent une visibilité instantanée sur les indicateurs clés tels que l'avancement des transactions, la santé des projets et la charge de travail de l'équipe.

Vous pouvez repérer rapidement les goulots d'étranglement, réattribuer rapidement les tâches et prendre des décisions plus éclairées grâce à des données en temps réel.

💡Conseil de pro : ajoutez des cartes IA à vos tableaux de bord pour obtenir des rapports en temps réel, des résumés exécutifs et des vérifications de l'état du pipeline, sans avoir à créer de rapports manuellement.

Configurez votre CRM en quelques minutes grâce aux modèles ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Maintenez votre pipeline de vente en mouvement tout en conservant les informations clients au même endroit grâce au modèle CRM ClickUp.

Le modèle CRM de ClickUp vous offre un environnement de travail prêt à l'emploi qui mappe à votre véritable pipeline de ventes.

Intégrez-le à vos outils existants, capturez les informations importantes et transformez les mises à jour dispersées en un système CRM unique que vos équipes commerciales et de service client utiliseront réellement.

Suivez les prospects, les transactions et les renouvellements dans des étapes claires du pipeline avec des affectations, des priorités et des dates d'échéance.

Stockez, filtrez et segmentez les informations riches sur les clients grâce à des champs personnalisés pour le secteur d'activité, la taille de la transaction, le dernier contact et le score de santé.

Automatisez les tâches répétitives telles que les transferts, les suivis et les mises à jour de statut afin que les commerciaux passent moins de temps à saisir des données et plus de temps à interagir avec les clients.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez vos prospects, vos contacts, vos comptes et vos transactions, et gérez la livraison dans le même environnement de travail.

Standardisez les données de votre pipeline grâce à des champs personnalisés et des statuts, et bénéficiez d'une visibilité claire à chaque étape grâce à plus de 15 vues ClickUp

Automatisez les transferts, les suivis, les affectations et les rappels SLA grâce à des automatisations sans code (y compris l'automatisation des e-mails).

Centralisez la communication avec vos clients en envoyant/recevant des e-mails directement à partir des tâches à l'aide de l'application ClickApp E-mail, qui permet de garder les messages liés au travail.

Suivez en temps réel la santé du pipeline, la charge de travail et les indicateurs clés de performance des projets grâce à des tableaux de bord et des cartes configurables.

Réduisez le travail manuel en utilisant ClickUp Brain pour générer des brouillons d'e-mails, des résumés de réunions et de discussions, etc.

Limites de ClickUp

Attendez-vous à une courbe d'apprentissage compte tenu de l'étendue des fonctionnalités et des options de configuration.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

2. Salesforce

via Salesforce

Ce que j'apprécie le plus dans Salesforce Sales Cloud, c'est qu'il regroupe tout ce qui concerne les ventes en un seul endroit. Les fonctionnalités de gestion des prospects et des opportunités facilitent considérablement le suivi de l'ensemble du cycle de vente, et les tableaux de bord de rapports donnent une image claire de l'état d'avancement du pipeline.

Salesforce se distingue par sa flexibilité et sa profondeur. Il offre aux équipes des fonctionnalités avancées de routage des prospects, de suivi des transactions et de prévision qui contribuent à établir un pipeline de ventes fiable.

Einstein AI ajoute des informations intelligentes, prédit les résultats des transactions et recommande les prochaines étapes. Parallèlement, des outils d'automatisation gèrent les approbations et les mises à jour répétitives, tandis que les intégrations avec Gmail, Slack et des centaines d'outils d'entreprise facilitent les flux de travail.

Les responsables disposent de tableaux de bord en temps réel qui mettent en évidence les performances et la progression de l'équipe, aidant ainsi tout le monde à rester sur la même longueur d'onde.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce

Centralisez la gestion des prospects, des comptes et des opportunités sur une seule plateforme, avec la création de pipelines assistée par l'IA, la prévision et les informations sur les revenus.

Automatisez les flux de travail de l'équipe commerciale à l'aide de l'automatisation intégrée de la force de vente afin de rationaliser l'acheminement des prospects, les suivis, les validations et l'attribution des tâches.

Réalisez des prévisions grâce à l'inspection du pipeline et à l'analyse en temps réel pour le suivi des performances et l'amélioration de la précision des transactions.

Intégrez votre pile grâce à des intégrations natives d'extension et à AppExchange pour assurer la connexion de vos outils de e-mail, de collaboration, de téléphonie et d'analyse.

Personnalisez les objets, les champs, les rapports et les tableaux de bord afin de les adapter aux processus complexes des différentes équipes et régions.

Limites de Salesforce

Attendez-vous à une courbe d'apprentissage et à une installation complexe qui peuvent nécessiter l'expertise d'un administrateur pour l'automatisation avancée et la création de rapports.

Souscrivez un forfait de licence plus élevé et des coûts de module complémentaire à mesure que l'utilisation et la personnalisation augmentent.

Anticipez les ralentissements occasionnels des performances lorsque vous travaillez avec des ensembles de données très volumineux.

Tarifs Salesforce

Suite Starter : 25 USD/utilisateur/mois (facturation mensuelle ou annuelle)

Pro Suite : 100 USD/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Entreprise : 175 USD/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Illimité : 350 USD/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Agentforce 1 Équipe commerciale : 550 USD/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Salesforce

G2 : 4,4/5 (plus de 24 700 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 18 700 avis)

3. HubSpot

via HubSpot

Le CRM tout-en-un de HubSpot établit la connexion entre le marketing, l'équipe commerciale et le service client dans une plateforme unique et claire. Vous pouvez gérer les prospects, automatiser les suivis par e-mail et suivre l'ensemble du parcours client grâce à des outils d'automatisation intégrés.

Les fonctionnalités d'IA telles que les suggestions de contenu et la notation prédictive aident les équipes à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Les tableaux de bord affichent des indicateurs en temps réel sur les campagnes, les revenus et l'engagement, afin que les dirigeants puissent prendre des décisions rapides et éclairées.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Centralisez vos contacts, vos transactions, vos tâches, le suivi des e-mails, vos réunions et vos discussions en direct.

Générez des pipelines et des flux de travail de vente grâce à des outils assistés par l'IA pour la prospection, la prévision et la vente guidée dans Sales Hub.

Automatisez les séquences multicanales, la création de tâches et les suivis.

Suivez les performances grâce à des outils d'analyse, des tableaux de bord et des prévisions intégrés afin d'améliorer la précision des transactions et le coaching.

Intégrez votre pile à l'aide des plus de 1 900 applications HubSpot et des connexions natives Gmail/Outlook pour un flux de travail unifié.

Limites de HubSpot

Les utilisateurs ont trouvé l'installation et la personnalisation avancées difficiles.

Certaines fonctionnalités avancées ont une limite sur les niveaux inférieurs et peuvent nécessiter des mises à niveau.

Tarifs HubSpot

Free

Sales Hub Starter : à partir de 15 $ par place/mois

Sales Hub Professional : à partir de 100 $ par place/mois

Sales Hub entreprise : à partir de 150 $ par place/mois

Évaluations et avis HubSpot

G2 : 4,4/5 (plus de 13 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 400 avis)

4. Zoho CRM

via Zoho

Ce que j'apprécie particulièrement dans Zoho CRM, c'est sa facilité d'utilisation et le fait qu'il permette de tout regrouper au même endroit. Il permet de gérer les prospects, les suivis et les discussions avec les clients de manière plus organisée, sans que cela ne devienne trop fastidieux.

Zoho CRM offre un environnement de travail convivial et adaptable qui aide les équipes à assurer le suivi des prospects, à gérer les contacts et à surveiller les pipelines de vente.

Cet outil comprend des fonctions d'automatisation pour les suivis et les rapports, tandis que l'IA Zoho Zia prédit les tendances et fournit des recommandations personnalisées.

Vous pouvez établir la connexion entre vos e-mails, vos réseaux sociaux et votre téléphonie, afin de regrouper toutes les interactions avec vos clients au même endroit. L'intégration avec d'autres outils Zoho tels que Desk et Books vous offre un système unifié, idéal pour les petites entreprises à la recherche d'une structure simple.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Centralisez vos prospects, vos contacts, vos comptes et vos transactions grâce à des modules, des affichages et des tableaux de bord configurables qui s'adaptent à votre processus.

Automatisez les suivis, les affectations, les approbations et les cadences multicanaux afin que les commerciaux passent moins de temps à effectuer des mises à jour manuelles.

Personnalisez les dispositions, les champs et les flux de travail (y compris Blueprint et Canvas) pour refléter les étapes complexes de la vente sans avoir à écrire de code complexe.

Intégrez e-mail, la téléphonie et plus de 500 applications (Marketplace) pour conserver les discussions et les données dans un seul système d'enregistrement.

Effectuez une prévision des revenus et hiérarchisez le travail grâce aux informations fournies par Zia IA, à la détection des anomalies et à la notation afin d'améliorer la précision de votre pipeline.

Limites de Zoho CRM

Les évaluateurs ont noté une courbe d'apprentissage pour l'installation avancée et la prise en main.

Certaines fonctionnalités nécessitent une mise à niveau du forfait.

Vous pouvez rencontrer occasionnellement des frustrations liées à l'interface utilisateur ou aux performances dans les environnements de travail volumineux ou personnalisés.

Tarifs de Zoho CRM

Gratuit : jusqu'à 3 utilisateurs

Standard : 20 $ par utilisateur/mois

Professionnel : 35 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 50 $ par utilisateur/mois

Ultimate : 65 $ par utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (plus de 2 807 avis)

Capterra : 4,3/5 (6 943 avis)

5. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive mise sur la clarté : il aide les équipes commerciales à visualiser leur pipeline de ventes et à rester concentrées sur la prochaine étape.

Les fonctionnalités d'automatisation éliminent le travail manuel en attribuant automatiquement les tâches et en envoyant des suivis. Des informations intelligentes mettent en évidence les transactions qui nécessitent une attention particulière, tandis que les outils de rapports facilitent la mesure des taux de conversion et des performances de l'équipe.

Il s'intègre également de manière fluide à Google Workspace, Zoom et aux outils marketing, ce qui permet à l'équipe commerciale de passer moins de temps à changer d'onglet et plus de temps à vendre.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Visualisez les transactions dans des pipelines personnalisables grâce à la vente basée sur les activités, aux pipelines multiples et au CRM mobile afin que vos commerciaux restent concentrés sur les prochaines actions à mener.

Automatisez les tâches fastidieuses grâce à l'automatisation des tâches, aux webhooks et à une API ouverte afin que les mises à jour, les transferts et la journalisation s'effectuent en arrière-plan.

Rendez compte des performances grâce à Insights et à des rapports personnalisables permettant d'établir des prévisions et de détecter des tendances au sein des équipes et à différentes étapes.

Intégrez votre pile via plus de 500 applications Marketplace, notamment Google, QuickBooks, Slack, Zoom, etc.

Accélérez votre prospection grâce à un assistant IA, un rédacteur/résumeur d'e-mail IA et des rapports IA instantanés pour accélérer la prospection et les évaluations.

Limites de Pipedrive

Certains utilisateurs mentionnent des filtres ou une flexibilité limite dans les rapports personnalisés.

Les fonctionnalités avancées nécessitent des forfaits plus coûteux, ce qui peut sembler cher pour les petites équipes.

Tarifs Pipedrive

Lite : 19 USD par place/mois

Croissance : 34 USD par place/mois

Premium : 64 USD par place/mois

Ultimate : 89 USD par place/mois

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,3/5 (2 800 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 030 avis)

Logiciels CRM pour différents besoins en entreprise

Les attentes vis-à-vis des systèmes CRM sont aujourd'hui très différentes de celles d'il y a quelques années.

Lorsque vous choisissez un logiciel CRM, ce qui fonctionne pour une petite start-up ne fonctionnera pas toujours pour une grande agence ou pour une grande entreprise. Voyons comment les besoins en matière de CRM évoluent à chaque étape et quelles sont les priorités en fonction de votre entreprise.

Startups et petites entreprises : prix abordable, simplicité et facilité d'utilisation

Lorsque vous débutez, chaque décision compte.

Vous recherchez un outil qui vous aide à assurer le suivi de vos personnalités, à assurer le suivi des prospects et à stocker toutes vos coordonnées en un seul endroit sans vous sentir submergé.

La plupart des petites entreprises obtiennent les meilleurs résultats avec des outils qui offrent des tableaux de bord simples, un accès mobile et une automatisation de base qui gère discrètement les petites tâches en arrière-plan.

PME en pleine croissance : évolutivité, automatisation, rapports

À mesure que votre entreprise se développe, les choses deviennent naturellement un peu plus complexes. Vous avez plus de prospects, plus de discussions et plus de données à analyser. C'est à ce stade que votre CRM doit vous aider à garder une longueur d'avance.

Ce dont vous avez besoin, c'est d'un outil capable d'automatiser les rappels, d'organiser votre pipeline et de vous montrer ce qui travaille et ce qui ne travaille pas.

Entreprises : fonctionnalités avancées, intégrations approfondies, informations basées sur l'IA

Les grandes organisations comportent de nombreux éléments mobiles, c'est pourquoi un CRM plus puissant et mieux connecté devient essentiel.

Un CRM puissant peut vous aider à identifier les tendances dans le comportement des clients, à réaliser une prévision des équipes commerciales et à réagir plus rapidement aux opportunités. Il garantit également la sécurité et l'organisation de vos données.

Agences et fournisseurs de services : hybride projet + CRM

Pour les agences, les relations et la prestation vont de pair.

Un CRM adapté à vos projets peut vous aider à tout regrouper au même endroit. Vous pouvez suivre les communications avec les clients, les mises à jour des projets et les tâches ensemble, afin que votre équipe sache toujours ce qui l'attend.

Pharmacy Mentor, une agence de marketing pour les pharmacies communautaires, a adopté ClickUp comme plateforme centrale de CRM et de gestion de projet. Elle a doublé la productivité de son équipe et augmenté ses taux de réponse de 20 % à 80 %.

ClickUp a aidé notre entreprise à devenir beaucoup plus productive, en nous faisant gagner du temps, en réduisant le nombre de réunions inutiles et en augmentant considérablement la satisfaction des employés et des clients.

Ce tableau résume les fonctionnalités CRM à rechercher en fonction de votre type d'entreprise :

Type d'entreprise Ce qui importe le plus Ce qu'il faut rechercher Exemples Startups et petites entreprises Simplicité et facilité d'utilisation Gestion des contacts et des clients , installation rapide, accès mobile Zoho CRM, Freshsales, ClickUp, Less Annoying CRM PME en pleine croissance Organisation et croissance Automatisation, rapports, collaboration en équipe Pipedrive, monday CRM, ClickUp, HubSpot Entreprises Perspicacité et contrôle Intégration des données, prévision des équipes commerciales, accès sécurisé Salesforce, Microsoft Dynamics, HubSpot Enterprise, ClickUp Agences et fournisseurs de services Coordination et clarté Suivi de projet, portails clients, tâches unifiées ClickUp, Insightly, Zoho Projet + CRM

Voici une vidéo de Stewart Gauld qui vous montre comment utiliser ClickUp CRM :

Erreurs courantes à éviter lors du choix d'un CRM

Il est facile de prendre une décision précipitée lorsque vous souhaitez simplement disposer d'un pipeline clair et d'une meilleure visibilité. Prenez le temps de réfléchir afin que votre choix soit profitable à votre équipe au cours du prochain trimestre et de l'année à venir.

Voici les points à surveiller, avec des solutions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui.

Choisir uniquement en fonction des fonctionnalités et négliger la facilité d'utilisation conduit à un faible taux d'adoption. Il est donc important de laisser les utilisateurs réels prendre la place pendant l'essai et d'évaluer la rapidité avec laquelle ils achevent leurs tâches quotidiennes.

Ignorer le coût total au-delà de la licence masque les dépenses liées à la mise en œuvre du CRM , à la migration des données, à la formation, aux niveaux d'assistance et aux modules complémentaires. Modélisez donc le coût total de propriété sur 12 à 24 mois avant d'acheter.

Sous-estimer les risques liés à la migration des données peut entraîner des enregistrements erronés et des problèmes de conformité. Il est donc important de planifier l'automatisation du mapper, la validation des champs et les audits avant de procéder à la migration.

Si vous ne prévoyez pas d'intégration, les données clients resteront cloisonnées. Vérifiez donc comment le CRM établit la connexion avec la messagerie e-mail, les calendriers, les outils marketing et les systèmes financiers, puis testez un flux de travail réel de bout en bout.

Se lancer sans projet pilote ni mesures claires du retour sur investissement est source de déception. Il est donc préférable de mener un essai limité dans le temps avec des indicateurs de réussite définis et de comparer les résultats avant et après.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment utiliser l'IA afin de rendre votre processus d'équipe commerciale plus efficace :

Conseils bonus pour choisir le bon CRM

Voici quelques conseils supplémentaires que nous avons recueillis en travaillant avec des équipes et en discutant avec des utilisateurs.

Ce sont de petits changements qui font souvent une grande différence, en particulier lorsque vous évaluez des logiciels CRM basés sur le cloud et que vous décidez quel système CRM vous convient le mieux.

✅ Commencez toujours par définir vos flux de travail « indispensables » avant de comparer les fournisseurs : si ceux-ci ne fonctionnent pas, rien d'autre n'a d'importance.

✅ Demandez un environnement sandbox ou de test afin de pouvoir tester des données réelles avec de vrais utilisateurs avant la mise en service.

✅ Vérifiez rapidement l'application mobile : si vos commerciaux sont sur le terrain, une interface mobile médiocre nuit à l'adoption du logiciel.

✅ Discutez avec d'autres clients du fournisseur de CRM ayant une taille d'entreprise ou un secteur d'activité similaire et demandez-leur ce qu'ils changeraient.

✅ Négociez l'intégration ou une formation supplémentaire dans votre contrat : les fournisseurs ont souvent la possibilité de les inclure à prix coûtant ou gratuitement.

✅ Surveillez l'adoption par les utilisateurs au cours des 30 à 60 premiers jours et résolvez immédiatement les problèmes grâce à des sessions de feedback.

✅ Prévoyez la conservation et la sauvegarde des données afin que, en cas de migration, les informations de vos clients soient sécurisées et transférables.

Conseil de pro : assurez-vous que l'outil CRM que vous sélectionnez dispose de fonctionnalités d'IA qui permettent à vos équipes de gagner du temps et d'économiser leur effort. En exemple, grâce à l'IA intégrée à ClickUp, vous pouvez : Générez instantanément des résumés des transactions, des comptes ou des interactions avec les clients.

Rédigez, effectuez la modification en cours et personnalisez vos e-mails ou vos notes CRM, afin de rendre vos actions de prospection et de suivi plus rapides et plus cohérentes.

Réduisez la saisie manuelle de données grâce aux champs IA qui remplissent automatiquement ou résument les données telles que les prochaines étapes, l'avancement des tâches, la valeur des transactions, etc.

Générez automatiquement des résumés quotidiens ou hebdomadaires des activités CRM pour votre équipe, afin que tout le monde reste informé.

Traduisez instantanément les notes CRM, les e-mail ou les communications avec les clients pour aider les équipes et les clients internationaux.

Capturez, transcrivez et résumer automatiquement les notes de réunion à l'aide de l'IA Notetaker afin que votre équipe ne manque jamais les détails importants des appels de l'équipe commerciale ou des réunions avec les clients. L'IA intégrée à ClickUp garantit que les équipes ne manquent jamais aucun détail important.

ClickUp et Report Better

Voici ce qu'il faut retenir. La plupart des outils permettent de stocker des contacts et d'envoyer des rappels. ClickUp vous aide à gérer l'ensemble du processus sans dispersion du travail.

ClickUp est la solution idéale pour les équipes très occupées. Il réduit les changements de contexte, remplace les tâches répétitives par une automatisation claire et consolide les mises à jour dispersées en rapports clairs et fiables. Vous disposez d'un environnement de travail qui s'adapte à votre processus actuel et qui évolue sans vous obliger à le reconstruire demain.

Si vous êtes une petite entreprise, vous bénéficiez d'une simplicité que votre équipe utilisera réellement. Si vous êtes en pleine croissance, vous bénéficiez des garde-fous et de la visibilité nécessaires pour maintenir votre élan.

Découvrez la différence en vous inscrivant dès maintenant à ClickUp!

FAQ

Si vous débutez dans la gestion de la relation client, des outils tels que ClickUp et Freshsales sont parmi les plus faciles à prendre en main. Ils offrent des interfaces claires et des tableaux de bord simples qui vous aident à gérer les données et les interactions avec les clients sans courbe d'apprentissage abrupte.

La plupart des logiciels CRM coûtent entre 15 et 80 dollars par utilisateur et par mois, selon les fonctionnalités et la taille de l'entreprise. Les petites entreprises peuvent commencer avec des forfaits abordables ou des essais gratuits, tandis que les équipes plus importantes peuvent avoir besoin de solutions CRM plus avancées avec des outils d'automatisation, d'intégration et d'analyse.

Oui, la plupart des plateformes CRM modernes se connectent facilement à des outils de gestion de projet tels que ClickUp, Asana ou Trello. Cela aide les équipes à suivre les interactions avec les clients parallèlement aux projets en cours, garantissant ainsi une meilleure collaboration et une meilleure visibilité sur l'ensemble des processus d'entreprise.

Les petites entreprises doivent rechercher des fonctionnalités de gestion des contacts, d'intégration des e-mails, d'automatisation des tâches répétitives et de création de rapports. Ces fonctionnalités facilitent la gestion des relations clients, rationalisent les processus et assurent l'assistance d'une équipe commerciale en pleine croissance.

Oui, ClickUp est le meilleur logiciel CRM pour les équipes qui souhaitent gérer à la fois leurs projets et leurs relations clients en un seul endroit. Il combine des outils CRM avec le suivi des tâches, l'automatisation et la création de rapports, ce qui en fait un choix flexible pour les petites entreprises et les agences qui valorisent la collaboration et la simplicité.