Comment utiliser Canva Contenu Planner pour planifier vos publications sur les réseaux sociaux

Demandez à n'importe quel PDG, il vous dira que l'équipe commerciale et le contenu sont deux des éléments les plus importants d'une entreprise. Tous deux s'adressent aux clients à leur manière.

Si l'équipe commerciale peut impliquer des interactions en face à face, le contenu est ce qui touche vos clients lorsqu'ils sont au lit, qu'ils font défiler leur fil d'actualité ou qu'ils tapent pour rechercher votre produit.

Près d'un tiers des utilisateurs d'internet âgés de plus de 16 ans découvrent de nouvelles marques et de nouveaux services grâce aux moteurs de recherche. Cela nous montre à quel point un contenu de qualité est puissant.

Mais voici le hic. Un contenu positif ne suffit pas à lui seul. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la cohérence. Se montrer encore et encore permet d'instaurer la confiance. Et la cohérence est le résultat direct d'un calendrier de contenu bien structuré et organisé qui garantit que chaque publication, chaque vidéo et chaque campagne est mise en ligne au bon moment.

Dans cet article, nous vous expliquons comment Canva Content Planner vous aide à planifier à l'avance, à respecter votre calendrier et à assurer le flux de votre contenu avec moins de stress.

⭐️ Fonctionnalité présentée Le modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux de ClickUp offre une disposition simplifiée pour planifier, publier et suivre le contenu sur vos différents réseaux sociaux. Collaborez facilement avec votre équipe et organisez toutes vos campagnes dans un seul et même hub. Obtenez un modèle gratuit Suivez vos publications, mesurez leurs performances et planifiez vos campagnes grâce au modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux de ClickUp.

Qu'est-ce que Canva Contenu Planner ?

via Canva

Les créateurs de contenu détestent quitter leur environnement de travail. Imaginez devoir passer d'une application à l'autre juste pour vérifier si un design a été traité ou programmé correctement, sans être sûr que la publication ait bien été mise en ligne. C'est un véritable soulagement de pouvoir compter sur une seule plateforme pour tout faire.

C'est précisément ce que propose Canva Content Planner. Il s'agit d'un outil de planification intégré qui vous aide à faire bien plus que simplement concevoir. Vous pouvez planifier, créer et programmer du contenu sur vos plateformes de réseaux sociaux placées dans les favoris sans jamais quitter Canva.

Avec Content Planner, vous pouvez planifier des publications pour Instagram, Facebook Pages, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack et même Tumblr.

Pour les propriétaires d'entreprises, cela signifie que vous pouvez concevoir une publication le matin, définir la date et l'heure, et laisser Canva s'occuper du reste. Et si vous avez besoin de mettre en pause ou de faire une modification en cours sur une publication avant sa mise en ligne, vous pouvez le faire sans avoir à recommencer ou à télécharger à nouveau le fichier.

Les équipes le trouveront particulièrement utile. Canva Teams facilite le partage de votre calendrier, invite d'autres personnes à concevoir ou à effectuer la modification en cours, et permet à tout le monde de travailler synchronisés.

💡 Conseil de pro : comme Content Planner est fourni avec Canva Pro, vous pouvez profiter d'options supplémentaires telles que Magic Resize, des kits de marque et des milliers de modèles. Ces outils vous permettent de garantir la cohérence de vos publications, tandis que le planificateur se charge de la programmation, pour que vous restiez organisé sans stress supplémentaire.

Principales fonctionnalités de Canva Contenu Planner

via Canva

Selon cet utilisateur de Reddit,

Canva est un outil de conception incroyablement facile à utiliser et intuitif. Il facilite également la planification de votre contenu sur les réseaux sociaux.

Canva est un outil de conception incroyablement facile à utiliser et intuitif. Il facilite également la planification de votre contenu sur les réseaux sociaux.

Voilà pourquoi tant de créateurs lui font confiance. Et si vous n'êtes toujours pas sûr que Canva Contenu Planner vaille la peine, voici les fonctionnalités qui pourraient vous convaincre :

✅ Planifiez, créez et programmez du contenu pour Instagram, Facebook Pages, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack et Tumblr, le tout en un seul endroit.

✅ Programmez la publication de vos publications à la date et à l'heure exactes de votre choix, avec la possibilité de les suspendre ou de les modifier à tout moment avant leur publication.

✅ Partagez un calendrier de contenu avec votre équipe via Canva Teams, afin que chacun puisse créer, effectuer la modification en cours et rester synchronisé.

✅ Utilisez les extras de Canva Pro tels que Magic Resize, les kits de marque et des milliers de modèles pour garantir la cohérence et l'adéquation à votre marque de chaque publication.

✅ Suivez les impressions, les clics, les mentions « J'aime » et les commentaires depuis le planificateur pour voir les performances de vos publications.

📖 À lire également : Comment automatiser la création de contenu ?

Avantages de l'utilisation de Canva pour la planification de contenu

Rendez-le simple. Rendez-le mémorable. Rendez-le attrayant à regarder. Rendez-le agréable à lire.

Rendez-le simple. Rendez-le mémorable. Rendez-le attrayant à regarder. Rendez-le agréable à lire.

Cette phrase de Leo Burnett résume bien l'essence d'un bon contenu, mais pour y parvenir, il faut planifier. Si vous publiez précipitamment une belle publication au mauvais moment ou si vous oubliez de la publier, elle perdra tout son impact.

Canva Contenu Planner vous simplifie la vie en vous aidant à rester organisé et en veillant à ce que vos idées atteignent leur public au moment le plus opportun.

Via Canva

Voici ce que vous gagnez en adoptant cet outil :

Gagnez du temps en concevant et en programmant vos publications au même endroit, sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Restez cohérent grâce à un calendrier qui affiche vos publications plusieurs jours, semaines ou mois à l'avance.

Évitez le stress de dernière minute en paramétrant la publication automatique de vos publications, même lorsque vous êtes hors ligne.

Conservez l'image et la voix de votre marque grâce aux outils Canva Pro tels que les modèles, les kits de marque et Magic Resize.

Invitez votre équipe au partage d'un calendrier de contenu unique, pour une collaboration plus fluide et moins dispersée.

💡 Conseil de pro : connectez Canva à Slack afin que votre équipe soit informée lorsque des publications sont planifiées ou publiées. C'est un moyen simple de rester sur la même page. via Canva

📮 ClickUp Insight : Seuls 7 % des professionnels utilisent principalement l'IA pour la gestion et l'organisation des tâches. De nombreux outils d'IA peuvent avoir une seule fonction, telle qu'un calendrier, une liste de tâches ou un e-mail. Avec ClickUp, l'IA va encore plus loin. Elle prend en charge vos e-mails, vos communications, votre calendrier, vos tâches et vos documents, le tout dans un même espace. Vous pouvez même demander : « Quelles sont mes priorités aujourd'hui ? » et ClickUp Brain analysera votre environnement de travail pour mettre en évidence ce qui est le plus important à ce moment-là. Au lieu de jongler entre cinq applications différentes, vous disposez de tout au même endroit.

📖 À lire également : Comment utiliser Trendspotting (avec des exemples)

Comment utiliser Canva Contenu Planner (étape par étape)

L'un des principaux atouts de Canva Contenu Planner est sa simplicité d'utilisation. Pas besoin d'être un expert en technologie pour s'en servir.

Voici un guide simple pour vous aider à démarrer :

Étape 1 : Ouvrez le Content Planner

via Canva

Sur votre page d'accueil Canva, cliquez sur « Content Planner ». Vous accéderez à un calendrier affichant les semaines à venir. Canva le préremplit également avec les jours fériés mondiaux sur les réseaux sociaux, que vous pouvez conserver pour vous inspirer ou filtrer si vous préférez repartir de zéro.

📌 Exemple : supposons que vous planifiez à l'avance la Journée internationale des femmes. Le calendrier indiquera déjà la date du 8 mars, ce qui vous donnera une longueur d'avance pour créer quelque chose de significatif pour cette journée.

Étape 2 : Connectez vos comptes de réseaux sociaux

Avant de pouvoir planifier, connectez vos comptes en cliquant sur « Connecter ». Canva travaille avec Instagram, les pages Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack et Tumblr.

Une fois en connexion, vous pourrez choisir exactement où chaque création doit être publiée.

📖 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Canva

Étape 3 : Choisissez ou créez votre design

Choisissez une date dans le calendrier et cliquez sur le bouton « + ». Vous pouvez utiliser l'un de vos projets récents, partir de zéro avec un modèle vierge ou choisir parmi des milliers de modèles Canva.

Magic Resize permet d'adapter facilement le même design à différentes plateformes, par exemple en transformant une publication Instagram carrée en épingle Pinterest ou en bannière LinkedIn.

🧠 Le saviez-vous ? Coca-Cola a été l'une des premières grandes marques à considérer la planification de contenu comme un calendrier éditorial plutôt que comme une simple publicité. Elle a créé ce qu'elle a appelé « Content 2020 », qui mettait l'accent sur la planification de récits sur plusieurs plateformes plusieurs mois à l'avance. De cette façon, leur message n'était pas seulement lié aux vacances ou aux grands lancements, mais s'intégrait dans les discussions quotidiennes. Les évènements culturels ont formé et modifié leur calendrier de contenu, transformant les publications et les campagnes en un document dynamique.

Étape 4 : Ajoutez votre légende et planifiez la publication

via Canva

Une fois votre conception prête, cliquez sur « Partage », puis sur « Planifier ». Sélectionnez le réseau social, ajoutez votre légende et vos hashtags, puis définissez la date et l'heure exactes. Canva confirmera la planification et vous la verrez apparaître dans votre calendrier.

📌 Exemple : si vous prévoyez de lancer un nouveau produit, vous pouvez concevoir une publication, définir la date de lancement à 10 h et laisser Canva la publier automatiquement pendant que vous vous concentrez sur les commentaires.

Étape 5 : Gérez et effectuez la modification en cours des publications programmées

via Canva

Les plans changent parfois, et Canva facilite les ajustements. Cliquez sur n'importe quel élément planifié dans votre planificateur pour le reprogrammer, le modifier ou le supprimer. N'oubliez pas que si vous apportez des modifications à la conception elle-même après la planification, Canva peut vous demander de reprogrammer. C'est une petite étape, mais elle permet de garantir l'exactitude.

💡 Conseil de pro : Vous en avez assez de courir après les délais et de suivre l'état d'avancement des tâches ? Grâce aux agents IA de ClickUp, vous pouvez automatiser les tâches répétitives liées à la planification de contenu afin que votre équipe puisse se concentrer sur la création plutôt que sur la microgestion. Utilisez des agents ClickUp AI Autopilot prédéfinis ou créez-en des personnalisés pour faciliter la gestion de contenu. Voici comment les agents IA peuvent rationaliser votre processus de création de contenu : Si un rédacteur ne soumet pas son brouillon à temps, un agent de rappel enverra automatiquement un rappel dans la tâche et ajustera l'échéancier des révisions, afin de maintenir votre rythme de publication intact.

Une fois qu'une sous-tâche de conception est achevée, l' agent d'approbation entre en action : il attribue le contenu au réviseur approprié, met à jour le statut de la tâche et la fait passer à l'étape « Prêt à publier ».

Un Insights Agent peut générer un résumé à la fin de chaque semaine, mettant en évidence le contenu qui a été publié, celui qui a été retardé, et même rédiger un rapport rapide pour le partage avec les parties prenantes. Grâce à l'IA qui se charge des suivis et des mises à jour de statut, votre équipe peut consacrer plus de temps à la création de contenu à fort impact et moins de temps à la gestion logistique.

Tarifs et disponibilité de Canva Contenu Planner

En ce qui concerne la planification des publications avec Canva, ce dont vous bénéficiez dépend du forfait que vous avez choisi : gratuit, Canva Pro ou Canva Teams.

La clé à savoir est que le Content Planner n'est disponible que dans les versions Pro et Teams. Cela signifie que les utilisateurs gratuits peuvent toujours concevoir et partager, mais qu'ils devront publier manuellement à chaque fois. Le forfait Free est idéal si vous souhaitez simplement découvrir l'éditeur Canva, qui donne accès à des millions de modèles et d'illustrations. Mais si vous souhaitez planifier vos publications à l'avance, les mettre en pause ou les modifier avant leur publication, et suivre leur engagement, vous devrez passer au forfait Pro ou Teams.

Canva Pro est destiné aux particuliers qui souhaitent bénéficier d'outils de conception haut de gamme en plus de la fonctionnalité de planification, tandis que Canva Teams est idéal si vous travaillez avec des collègues et avez besoin d'un calendrier partagé avec des outils de collaboration.

Voici un tableau comparatif pour vous aider à comprendre les différences entre les fonctionnalités proposées :

Forfait Prix Principales fonctionnalités Limites Idéal pour Free Free Plus de 2 millions de modèles, plus de 4,5 millions de photos d'archives, 5 Go de stockage, éditeur glisser-déposer Pas de planification, publication manuelle uniquement Débutants, créateurs occasionnels Pro 12,99 $/mois (1 utilisateur) Planner de contenu, planification des publications, analyses, plus de 140 millions de ressources, Magic Resize, 1 To de stockage Limite à un utilisateur Freelances, propriétaires de petites entreprises Teams 100 $/an par utilisateur Toutes les fonctionnalités Pro, calendrier de partage, validations, flux de travail, 1 To par membre Coûte plus cher à mesure que l'équipe s'agrandit Équipes et entreprises de petite et moyenne taille

Qui devrait passer à Canva Pro ?

Freelances et propriétaires de petites entreprises qui souhaitent gagner du temps en programmant leurs publications à l'avance.

Créateurs qui ont besoin d'une cohérence de marque grâce à des fonctionnalités telles que Magic Resize et Brand Kits.

Équipes qui collaborent souvent et ont besoin de visibilité sur un calendrier de contenu partagé

💡 Conseil de pro : si vous ne savez pas si Canva Pro vous convient, commencez par essayer gratuitement pendant 30 jours. Vous aurez ainsi un accès complet au Content Planner et aux outils de conception premium, ce qui vous permettra de voir combien de temps vous gagnez réellement.

Conseils pour tirer le meilleur parti du Planner de contenu de Canva

L'utilisation du Content Planner de Canva est simple, mais pour en tirer le meilleur parti, il faut adopter quelques petites habitudes. Avec les bons conseils, vous pouvez le transformer d'un simple outil de planification en un véritable gain de temps qui vous permet de garantir la cohérence de votre contenu.

Création et planification groupées de contenu

Au lieu de courir tous les jours pour tout préparer à la dernière minute, vous créez vos publications de manière concentrée, puis vous laissez le calendrier s'occuper du reste.

Un utilisateur de Reddit l'a résumé simplement :

Créez votre contenu en une seule fois. Des applications telles que Canva facilitent considérablement la création rapide de graphiques ou de publications. Associez-les à des outils de planification... et vous êtes prêt pour les 30 prochains jours sans stress quotidien.

Créez votre contenu en une seule fois. Des applications telles que Canva facilitent considérablement la création rapide de graphiques ou de publications. Associez-les à des outils de planification... et vous êtes prêt pour les 30 prochains jours sans stress quotidien.

C'est l'essence même du traitement par lots : vous fournissez un effort unique, mais les avantages s'étendent sur plusieurs semaines.

Canva facilite le traitement par lots, car vous pouvez concevoir plusieurs publications à la suite à l'aide de modèles ou dupliquer une conception existante pour créer une série. Au lieu de publier aujourd'hui une publication Instagram, demain une bannière LinkedIn et après-demain une épingle Pinterest, vous pouvez les concevoir toutes en même temps et les insérer proprement dans le Planner de contenu.

👀 Anecdote amusante : le mot « calendrier » vient du latin calendae, qui désignait le premier jour du mois romain, jour où les dettes et les comptes étaient réglés. D'une certaine manière, le calendrier original ne servait pas à organiser les évènements de la vie, mais à rappeler aux gens de payer leurs dettes. Curieusement, le calendrier de contenu actuel n'est pas si différent : il nous rappelle toujours les dates limites.

2. Utilisation des modèles Canva pour plus de cohérence

L'autre avantage est la cohérence. Lorsque vous travaillez par lots, vos visuels, votre ton et vos thèmes s'harmonisent plus naturellement.

Un utilisateur de Reddit a partagé

J'ai créé 6 mois de contenu de base... en une seule journée. » Cela peut sembler extrême, mais même planifier deux semaines à l'avance peut vous libérer l'esprit pour vous consacrer à d'autres aspects de votre travail.

J'ai créé 6 mois de contenu de base... en une seule journée. » Cela peut sembler extrême, mais même planifier deux semaines à l'avance peut vous libérer l'esprit pour vous consacrer à d'autres aspects de votre travail.

La bibliothèque de Canva contient des milliers de modèles couvrant tout, des citations aux annonces de produits. Vous pouvez commencer par choisir un modèle qui correspond à votre marque, puis ajuster les couleurs, les polices de caractère et les images pour l'adapter à votre style.

Une fois que vous en avez configuré quelques-uns qui correspondent à votre style, ils deviennent vos points de départ incontournables chaque fois que vous regroupez du contenu. Il est ainsi beaucoup plus facile de rester fidèle à votre image de marque sans avoir à remettre en question chaque choix de conception.

📌 Exemple : imaginez que vous prépariez des publications pour le lancement d'un produit. Vous pourriez choisir un modèle pour les publications de compte à rebours, un autre pour les témoignages et un troisième pour les points forts du produit. En réutilisant ces modèles sur différentes plateformes, votre public bénéficie d'un récit cohérent, quel que soit l'endroit où il vous voit.

3. Exploiter les analyses des plateformes connectées

Avec Canva Contenu Planner, vous pouvez vérifier les performances de vos publications sans quitter l'outil. Chaque publication programmée vous montre des indicateurs simples tels que les impressions, les clics, les mentions « J'aime » et les commentaires.

✒ Note : les analyses fonctionnent sur toutes les plateformes prises en charge par Canva (Instagram, Pages Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Slack et Tumblr), ce qui vous permet de suivre votre contenu en un seul endroit.

Il est clair et facile à lire, ce qui le rend pratique pour les créateurs et les propriétaires de petites entreprises qui ne veulent pas se perdre dans des tableaux de bord compliqués.

📌 Exemple : un petit café pourrait remarquer qu'une publication fonctionnant comme une fonctionnalité mettant en valeur son personnel en train de préparer du café a suscité plus d'interactions qu'une photo soignée du produit. C'est un signal utile pour favoriser le partage de davantage de moments qui semblent authentiques et auxquels les clients peuvent s'identifier.

4. Collaborer avec les membres de l'équipe

La collaboration dans Canva Content Planner est très naturelle, car tout se trouve dans un espace de partage. Vous avez peut-être l'habitude d'échanger des fichiers ou de vous demander qui dispose de la version la plus récente. Mais avec Canva, les membres de l'équipe peuvent se connecter, consulter le même calendrier et travailler ensemble sur les publications.

Mais ce n'est pas tout : vous pouvez attribuer des rôles, donner des droits de modification en cours ou de commentaire, et enregistrer ce qui a été planifié sans perdre de temps dans des discussions interminables ou des fils d'e-mail.

Pour les petites entreprises, cette fonction peut être un véritable soulagement. Un responsable peut rédiger le brouillon de la publication, un designer peut peaufiner les visuels et quelqu'un d'autre peut s'occuper des légendes. Tout le monde sait ce qui va se passer et les modifications sont visibles immédiatement.

📖 À lire également : Modèles de calendrier Canva pour une planification facile

Limites de Canva Contenu Planner

Vous pouvez rencontrer des obstacles lors de l'organisation de vos publications sur Canva. C'est pourquoi il est important de savoir à quoi ressemblent ces obstacles :

Vous ne pouvez programmer que 25 publications avec une seule image par jour, ce qui peut sembler limité si vous menez des campagnes intensives ou que vous partagez beaucoup de contenu Pinterest.

Canva ne prend pas encore en charge les Reels, les Stories, les carrousels ou les publications multi-images. Tout ce qui est interactif ou superposé doit donc être fait manuellement.

Si vous effectuez une modification en cours sur un design après l'avoir planifié, vous devrez le mettre en pause et le replanifier, même pour une modification mineure telle que la correction d'une faute d'orthographe.

Pour les équipes, le planificateur est peu structuré. Vous ne trouverez pas de flux de travail approfondi, d'approbations ou de suivi des tâches comme le proposent des outils tels que ClickUp.

Canva est idéal pour quelques flux de contenu. Si vous gérez plusieurs marques ou clients, les choses peuvent rapidement devenir compliquées sans un système plus détaillé en place.

📖 À lire également : Outils d'IA pour les réseaux sociaux destinés aux spécialistes du marketing

Alternatives à Canva Contenu Planner

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Si le planificateur de Canva ne répond pas tout à fait à vos besoins, ces outils alternatifs pourraient vous aider à combler les lacunes :

La recherche d'informations est l'un des aspects les plus frustrants de la gestion d'un calendrier de contenu pour les réseaux sociaux. Où est le logo final ? Quel est le dernier message de la campagne ? Quelle feuille de calcul contient les données d'engagement du dernier trimestre ?

Bien que Canva Content Planner soit un excellent outil pour créer et planifier des publications, il commence à montrer ses limites lorsque les équipes gèrent plusieurs canaux, les validations des clients ou des campagnes de grande envergure. ClickUp offre un système achever qui combine des applications de planification pour les réseaux sociaux et Instagram avec la gestion de projet et une assistance basée sur l'IA.

Utilisation de ClickUp AI pour générer des idées de campagne en tenant compte du public cible et des objectifs de la campagne

Il s'agit du premier environnement de travail IA convergent au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail. Vous n'avez donc plus besoin de passer d'un outil à l'autre pour différentes tâches, ce qui évite la prolifération des outils.

De plus, ClickUp élimine toutes les formes de dispersion du travail, c'est-à-dire la fragmentation des projets, des fichiers, des discussions et des flux de travail entre plusieurs outils déconnectés, par exemple lorsque votre équipe planifie le contenu dans une application, conçoit dans une autre, suit le suivi des approbations par e-mail et prépare des rapports dans une autre plateforme encore.

ClickUp est un fournisseur, un prestataire de contexte complet et d'un espace unique où les humains et les agents peuvent travailler ensemble.

Donnez une orientation à vos réseaux sociaux avec ClickUp Calendrier.

Glissez-déposez vos publications vers de nouvelles dates pour ajuster instantanément votre calendrier de publication sur les réseaux sociaux à l'aide du Calendrier ClickUp

Le calendrier alimenté par l'IA de ClickUp vous offre un moyen dynamique et interactif de gérer votre calendrier de contenu. Au lieu de simplement vous montrer une publication à une date précise, il vous permet de tout voir dans son contexte.

Voici un guide rapide sur la façon de créer un calendrier de contenu dans ClickUp :

Vous pouvez glisser-déposer des tâches vers de nouvelles dates, les classer par couleur en fonction de la campagne et les filtrer par membre de l'équipe ou par plateforme. Votre calendrier devient ainsi un hub central où chaque travail est visible et facile à modifier.

📌 Exemple : une agence numérique gérant cinq marques différentes peut créer une liste « Réseaux sociaux » pour chaque client. Dans le calendrier ClickUp, elle peut visualiser toutes les publications, les jalons des campagnes et les dates limites en un seul endroit. Si un client appelle avec une demande de dernière minute, l'équipe peut déplacer la publication à une autre date en une seule action, et tout le monde voit instantanément le changement. Ce type de flexibilité est quelque chose que Canva ne peut pas offrir.

Étiquetez directement vos collègues sur les tâches pour accélérer les retours et les validations grâce aux outils de collaboration de ClickUp.

Les outils de campagne de ClickUp structurent chaque étape de la gestion de projet sur les réseaux sociaux.

Tâches et statuts personnalisés ClickUp : chaque livrable de campagne peut être configuré comme une tâche dans ClickUp Tasks et suivi via les statuts personnalisés ClickUp tels que « Brouillon », « En cours de révision », « Planifié » et « Publié ». Cela rend la progression de chaque publication totalement transparente.

ClickUp Assign Comments : les membres de l'équipe peuvent laisser des commentaires et se taguer mutuellement pour obtenir des retours ou des validations directement dans la tâche, éliminant ainsi les échanges incessants d'e-mails et de fil de discussion. les membres de l'équipe peuvent laisser des commentaires et se taguer mutuellement pour obtenir des retours ou des validations directement dans la tâche, éliminant ainsi les échanges incessants d'e-mails et de fil de discussion.

ClickUp Automations : les étapes routinières telles que le passage d'une tâche au statut suivant ou son attribution à un réviseur peuvent être automatisées, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs. les étapes routinières telles que le passage d'une tâche au statut suivant ou son attribution à un réviseur peuvent être automatisées, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.

Automatisez les étapes routinières telles que l'attribution de réviseurs ou le transfert des tâches après validation grâce à ClickUp Automatisations.

💡 Conseil de pro : créez des tâches récurrentes pour les thèmes hebdomadaires tels que « Motivation du lundi » ou « Conseils du vendredi ». Ajoutez des rappels afin que l'équipe ne perde jamais de vue les publications récurrentes et les campagnes saisonnières.

Assistance alimentée par l'IA pour les équipes sociales via ClickUp Brain

Générez des légendes, résumer des briefs ou fixez des délais sans quitter votre environnement de travail grâce à ClickUp Brain

ClickUp Brain rend la planification de contenu plus rapide et plus intelligente en intégrant directement l'IA à votre flux de travail. Il peut générer des idées de publications, rédiger des légendes, résumer des briefs ou même répondre à des questions pratiques sur vos campagnes.

Cet outil est particulièrement utile pour les équipes qui travaillent sur plusieurs marques ou avec des délais serrés, car il réduit le besoin de changer d'outil ou de passer des heures à réfléchir.

📌 Exemple : si vous vous préparez pour la Journée mondiale de l'environnement, vous pouvez demander à ClickUp Brain de rédiger des légendes Instagram, de résumer les performances de l'année dernière à partir de vos documents de campagne et de mettre en évidence les dates de révision à venir. Il peut même créer un brouillon de message à envoyer aux clients pour validation. Le fait d'intégrer ce niveau d'assistance IA à votre processus de planification confère à ClickUp un avantage certain sur Canva, où les outils IA sont principalement axés sur la création de designs plutôt que sur la gestion de campagnes.

Avec ClickUp Brain, votre équipe bénéficie d'un espace de travail IA convergent qui établit la connexion entre vos tâches, vos documents, vos collaborateurs et vos outils intégrés tels que Google Docs, Sheets et Drive.

Ne laissez pas passer de bonnes idées de contenu

Vous avez déjà eu une idée géniale pour une publication, mais vous l'avez oubliée au moment de la mettre par écrit ? Avec Brain MAX de ClickUp, capturer votre inspiration est aussi simple que de la formuler à voix haute. Il vous suffit d'utiliser la fonctionnalité Talk to Text pour enregistrer instantanément vos concepts de publication, vos idées de campagne ou vos brouillons de légende directement dans votre liste de contenu.

Capturez vos idées, partagez des instructions et terminez vos tâches 4 fois plus rapidement grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp Brain MAX

Allez encore une étape plus loin avec ClickUp Brain MAX, la super application IA pour bureau qui transforme vos mémos vocaux rapides en contenu prêt à l'emploi :

Dites quelque chose comme « Publication promotionnelle pour le webinaire de jeudi prochain, mentionnez la session de questions-réponses gratuite » → Brain MAX la transforme en légendes soignées, optimisées pour des plateformes telles que LinkedIn, Instagram ou X (anciennement Twitter).

Lancez-vous dans une série de hashtags ou de thèmes de campagne → Brain MAX les organise instantanément en une checklist claire et exploitable.

Découvrez comment utiliser l'IA dans le marketing :

Utilisez les modèles de calendrier ClickUp prédéfinis.

Obtenez un modèle gratuit Suivez vos publications, mesurez leurs performances et planifiez vos campagnes grâce au modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux de ClickUp.

ClickUp propose des modèles de planification média prêts à l'emploi qui facilitent la planification sans avoir à créer de systèmes à partir de zéro. Prenez par instance le modèle de calendrier moderne pour les réseaux sociaux de ClickUp. Ce modèle de calendrier de contenu vous offre un système prêt à l'emploi pour planifier, organiser et suivre vos publications sur plusieurs plateformes.

Vous bénéficierez ainsi d'une visibilité en temps réel sur les performances et pourrez ainsi garder une longueur d'avance sur vos campagnes.

Gérez et suivez les indicateurs clés de performance des réseaux sociaux avec les tableaux de bord.

Les tableaux de bord ClickUp font office de centre de contrôle de mission, vous offrant une vue d'ensemble en temps réel des éléments mobiles, tels que les échéanciers de campagne, les validations d'actifs, le contenu spécifique à chaque plateforme et la charge de travail de l'équipe. Voici comment :

Suivez la progression, effectuez le suivi des objectifs et alignez vos efforts sur les objectifs grâce aux tableaux de bord ClickUp

Suivez la progression de votre campagne : Imaginons que vous gériez le lancement d'un produit sur plusieurs plateformes : blog, LinkedIn, Instagram Reel, e-mail et publicités payantes. Votre tableau de bord affiche en temps réel le statut des tâches, par exemple « En cours de conception » ou « Planifié », ce qui vous permet de voir immédiatement que la publication LinkedIn a encore besoin d'un visuel ou que l'e-mail est en retard pour révision.

Surveillez le statut du contenu par plateforme : Filtrez les tâches par canal et par date pour vous assurer d'atteindre vos cibles pour chaque plateforme

Visualisez la charge de travail de votre équipe : Utilisez les widgets de charge de travail pour voir qui est surchargé et qui est disponible. Si votre designer jongle avec cinq demandes cette semaine tandis que votre rédacteur n'en a qu'une, vous pouvez immédiatement rééquilibrer les tâches.

Voyez ce qui est publié et quand : Utilisez une vue calendrier pour afficher l'ensemble de votre calendrier de contenu par date. Cela est particulièrement utile lors de campagnes telles que le Black Friday, où le timing est essentiel*.

2. Buffer

via Buffer

Buffer est devenu l'outil placé dans les favoris des créateurs et des petites équipes qui recherchent la simplicité sans perdre le contrôle. Contrairement à Canva, qui met l'accent sur la conception avant la planification, Buffer place la publication et la cohérence au cœur de son système.

Voici comment procéder :

Organisez vos publications sur les réseaux sociaux grâce à l'outil Publish de Buffer, qui planifie vos publications sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Pinterest et bien d'autres encore.

Utilisez le modèle de calendrier de contenu pour maintenir un rythme de publication clair, qu'il s'agisse de quatre articles de blog par semaine ou de mises à jour quotidiennes sur les réseaux sociaux.

Collaborez de manière asynchrone avec votre équipe en attribuant la propriété des publications et en suivant leur progression au sein de la plateforme Buffer.

Associez la planification à Engage pour répondre aux commentaires et aux messages en un seul endroit, ce qui réduit le besoin de passer d'une application à l'autre.

Évaluez les performances dans Analyze, qui transforme les données des publications en informations faciles à lire pour vous guider dans votre prochaine série de contenu.

👀 Anecdote amusante : le concept de « planification » trouve son origine dans les cloches. Avant l'apparition des montres, de nombreuses villes et monastères utilisaient des cloches pour marquer les heures de prière, de repas ou de travail. Cette forme primitive de planification a eu un impact significatif sur le commerce et la communication. D'une manière étrange, chaque fois que vous modifiez un paramètre pour programmer la publication d'un message à 9 h, vous reproduisez un système qui était à l'origine géré par les cloches des églises.

3. Hootsuite

via Hootsuite

Hootsuite est conçu pour les équipes qui ont besoin de plus qu'un simple planificateur. Les gestionnaires de réseaux sociaux choisissent souvent Hootsuite pour gérer simultanément plusieurs comptes, campagnes et validations.

L'équipe de Hootsuite gère le contenu de millions d'abonnés sur huit plateformes à l'aide de son calendrier, ce qui montre à quel point il travaille bien lorsque les choses se compliquent.

L'une de ses fonctionnalités les plus pratiques est la planification intelligente. Au lieu de choisir des horaires au hasard, Hootsuite vous indique les moments où votre audience est la plus active. Par exemple, une marque de vente au détail peut découvrir que ses publications fonctionnent mieux vers 19 h en semaine, l'équipe planifie alors la publication du contenu à cette heure-là, sans avoir besoin d'être en ligne elle-même.

Un autre point fort est OwlyWriter IA, qui génère des légendes et des idées de publications en quelques secondes. Si vous manquez de temps avant le lancement d'une campagne, vous pouvez lui demander de rédiger des variantes de textes publicitaires ou de réutiliser une publication antérieure très performante. Cela signifie que vous ne partez pas de zéro à chaque fois.

👀 Le saviez-vous ? Selon Forrester Research, sur une période de trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont obtenu un retour sur investissement (ROI) estimé à 384 %. Ces organisations ont généré environ 3,9 millions de dollars américains de revenus supplémentaires grâce à des projets rendus possibles ou améliorés par ClickUp.

📖 À lire également : Les meilleurs outils logiciels pour créer un calendrier de contenu

4. Later

via Later

Later s'est forgé une réputation en simplifiant la planification visuelle, ce qui le rend particulièrement populaire auprès des créateurs Instagram et TikTok.

Contrairement à Canva, qui se concentre sur la conception et la planification, Later vous aide à visualiser à quoi ressemblera votre flux avant même la publication d'un post. Son Visual Planner vous permet de glisser-déposer des publications à l'endroit souhaité, vous donnant ainsi une idée précise de la cohérence et de l'adéquation de votre grille avec votre image de marque.

Les équipes bénéficient également de fonctionnalités telles que les brouillons de publications, les groupes d'accès et les notes de calendrier, qui permettent aux collègues de laisser des commentaires, des espaces réservés ou des retours directement sur le calendrier de partage.

Une équipe marketing qui planifie le lancement d'un produit peut rédiger des publications pour Instagram, Pinterest et TikTok dans un seul et même espace, tandis que le designer télécharge des visuels dans la médiathèque pour que tout le monde puisse les utiliser.

📖 À lire également : Outils d'IA pour la génération de légendes pour les réseaux sociaux et le contenu vidéo

Améliorez votre planification de contenu avec ClickUp

Nous avons passé en revue Canva Contenu Planner, exploré ses points forts, examiné honnêtement ses limites et même jeté un œil à certaines alternatives.

En fin de compte, l'objectif réel est simple : garder votre contenu organisé, cohérent et moins stressant à gérer. C'est ce qui vous donne l'espace de vous concentrer sur la création d'un travail dont vous êtes fier.

Canva est idéal pour la conception et la planification rapide, mais si vous gérez des campagnes, des validations clients ou des projets plus importants, ClickUp offre une base plus solide.

ClickUp a conçu son calendrier, ses outils de campagne et ses modèles afin de centraliser tous les éléments nécessaires. Pour de nombreuses équipes, cette petite structure supplémentaire fait toute la différence. ✨

Tous les défis ne concernent pas la créativité ; parfois, il s'agit de connectivité. Si vous avez déjà vu un message « vérification de votre connexion en cours », attendu longtemps ou rencontré une adresse IP bloquée, vous connaissez cette frustration.

Planifier à l'avance vous permet de créer du contenu à l'avance et de maintenir votre calendrier, même lorsque l'internet ne fonctionne pas.

Si vous êtes prêt à faciliter la planification de contenu pour vous-même et votre équipe, inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp!

FAQ

Le Content Planner est une fonctionnalité de Canva Pro, il n'est donc pas inclus dans le forfait gratuit. Vous pouvez concevoir autant de designs que vous le souhaitez avec la version gratuite, mais pour planifier directement des publications, vous aurez besoin de la version Pro.

Oui, Canva peut publier directement sur Instagram si votre compte est connecté. Il vous suffit de concevoir votre publication, de sélectionner la date et l'heure, et Canva la publiera pour vous.

Vous pouvez planifier des vidéos ainsi que des designs statiques, ce qui est pratique si vous prévoyez de publier des Reels ou de courts clips pour d'autres plateformes. Certains types de publications, tels que les stories Instagram ou les carrousels, nécessitent toujours une publication manuelle.

Avec Canva Pro, vous pouvez établir jusqu'à huit connexions de réseaux sociaux. Cela signifie que vous pouvez gérer Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest et bien d'autres sans avoir à jongler entre plusieurs outils.

Canva est un fournisseur d'informations de base, telles que la date de publication des publications et leurs performances. Pour des analyses plus approfondies, telles que le suivi des conversions ou du comportement de l'audience, vous devrez généralement l'associer aux outils d'analyse natifs de chaque plateforme.