20 modèles de FAQ prêts à l'emploi pour une communication claire

Une nouvelle fonctionnalité est lancée. Elle est bien conçue, bien documentée et promue sur tous les canaux appropriés. Pourtant, en quelques jours, la boîte de réception de l'assistance se remplit des mêmes questions :

« Est-ce inclus dans mon forfait ? »« Comment l'activer ? »« Pourquoi ne le vois-je pas encore ? »

Le problème n'est pas le manque d'informations, mais le fait que les utilisateurs ne parviennent pas à les trouver assez rapidement. C'est là qu'un modèle de FAQ (Foire aux questions) bien placé fait toute la différence.

Que vous créiez un centre d'aide, lanciez un nouveau produit ou rationalisiez l'intégration, les modèles de FAQ offrent un moyen rapide de fournir les bonnes informations aux bonnes personnes, avant même qu'elles n'aient à les demander.

Dans cet article, nous allons découvrir 20 modèles de FAQ prêts à l'emploi pour les sites web, les pages d'assistance et les documents internes, qui sont entièrement personnalisables dans ClickUp afin de garder les connaissances organisées. 🧰

👀 Le saviez-vous ? L'acronyme « FAQ » est apparu pour la première fois au début des années 1980 sur ARPANET/NASA et les listes de diffusion Usenet, lorsque les utilisateurs posaient sans cesse les mêmes questions. Eugene Miya, spécialiste en information technique à la NASA, a commencé à publier des listes compilées de questions et réponses courantes afin de gagner du temps et de réduire les répétitions. On lui attribue le crédit d'avoir expérimenté la première FAQ quotidienne telle que nous la connaissons aujourd'hui.

Que sont les modèles de FAQ ?

Un modèle de FAQ est une disposition structurée qui organise les questions courantes et leurs réponses dans un format clair et facile à parcourir.

Ces modèles comprennent généralement des espaces réservés pour les titres des questions et les réponses. Vous pouvez les adapter à divers sujets, tels que les produits, les processus internes, le service client, etc. Associez-les à un logiciel de gestion de documents pour garantir la cohérence, accélérer la création de contenu et offrir aux utilisateurs une expérience en libre-service.

Qu'est-ce qui rend un modèle de FAQ efficace ?

Un modèle de FAQ efficace ne se contente pas de fournir des réponses ; il anticipe ce que les gens ont besoin de savoir, quand ils ont besoin de le savoir, et présente ces informations de manière concise et digeste.

Voici les points à prendre en compte pour créer des FAQ qui font vraiment du travail.

Utilisez des questions claires et concises : formulez les questions dans un langage familier, comme « Comment suivre ma commande ? », afin de correspondre à la façon dont les gens les formulent dans la barre de recherche.

Fournisseur, prestataire, commencez par une question fermée avec une réponse courte (oui ou non) lorsque cela est possible, puis développez si nécessaire pour plus de clarté.

Questions relatives aux groupes : organisez les FAQ par thème (par exemple, expédition, retours, compte), afin que les utilisateurs puissent les consulter facilement.

Incluez des liens vers des ressources plus approfondies : lorsque les réponses nécessitent plus de contexte, ajoutez des liens vers des guides, des articles de blog ou des pages produits afin de garder la section FAQ concise.

Optimisez pour la recherche et le référencement : utilisez des questions riches en mots-clés et des mises en forme compatibles avec les étiquettes afin que les réponses apparaissent dans les résultats des moteurs de recherche et dans les encadrés « Les internautes ont également demandé ».

🧠 Anecdote : la mise en forme FAQ existe depuis des siècles. La Summa Theologica * de Thomas d'Aquin , datant du XIIIe siècle, est structurée comme une série de questions accompagnées de réponses détaillées, ce qui en fait essentiellement une FAQ médiévale sur la théologie.

Aperçu des modèles de FAQ

Voici un tableau de résumé de tous les modèles de FAQ listés dans le blog :

20 modèles de FAQ pour une communication claire

Les FAQ ne sont utiles que si les utilisateurs peuvent trouver rapidement les réponses à leurs questions. Mais des documents désordonnés et des fichiers éparpillés rendent cela difficile. En interne, cela entraîne une prolifération des tâches, des outils et une perte de contexte, car les employés doivent passer d'un emplacement à l'autre pour trouver des données ou des informations. Pour vos utilisateurs, cela entraîne insatisfaction et frustration.

C'est là que ClickUp intervient. Il s'agit du premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, qui rassemble toutes les applications, données et flux de travail. ClickUp élimine toutes les formes de dispersion du travail pour fournir un contexte complet et un espace unique où les humains et les agents peuvent travailler ensemble.

Avec les modèles ClickUp, vous pouvez créer des systèmes de gestion des connaissances structurés, faciles à naviguer et adaptés à votre public.

Voici 20 modèles pour vous aider à créer une page FAQ efficace.

1. Modèle de document FAQ ClickUp

Décomposez les sujets complexes et liez les contenus connexes dans le modèle de document FAQ ClickUp.

Répondre sans cesse aux mêmes questions des clients fait perdre du temps à votre équipe et frustre les utilisateurs qui attendent une assistance. Le modèle de document FAQ ClickUp transforme ces préoccupations répétitives des clients en une ressource organisée qui réduit le temps de réponse et améliore la satisfaction des clients.

Intégré à ClickUp Docs, ce modèle facilite la présentation d'informations faciles à consulter, tout en garantissant la cohérence, l'accessibilité et la facilité de mise à jour de vos informations à mesure que votre entreprise se développe.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez les statuts personnalisés ClickUp pour suivre la progression des entrées FAQ nouvelles ou mises à jour.

Ajoutez des attributs avec les champs personnalisés ClickUp pour les catégories, les étiquettes ou les niveaux de priorité, ce qui facilite le filtrage et la recherche dans les FAQ.

Simplifiez la collaboration grâce à des sous-tâches imbriquées, plusieurs assignés et des commentaires pour permettre à l'équipe de donner son avis sur les questions délicates.

📌 Idéal pour : les équipes d'assistance client qui souhaitent réduire le volume de tickets et ont besoin d'un moyen fiable pour répondre aux questions relatives aux produits 24 heures sur 24.

2. Modèle de base de connaissances ClickUp

Assurez-vous que les connaissances de votre entreprise sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 grâce au modèle de base de connaissances ClickUp.

Le modèle de base de connaissances ClickUp sert de hub structuré où sont regroupées toutes les connaissances de l'entreprise. Inspiré d'un centre d'aide, ce modèle organise les connaissances en sections claires, telles que des articles, des FAQ, des guides pratiques, des cas d'utilisation, etc.

Intégré à Docs avec une navigation hiérarchique, le modèle de base de connaissances s'apparente à un wiki interne où chacun peut rapidement rechercher, parcourir et extraire les informations pertinentes au moment opportun.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Naviguez facilement grâce à une barre latérale hiérarchique et à la page racine Base de connaissances pour une structure de type wiki.

Accédez à des guides pratiques et des cas d'utilisation adaptés à la gestion de projet, à la méthode Agile, au marketing, etc.

Créez plusieurs mises en forme de contenu, telles que des guides écrits, des liens intégrés et des tutoriels vidéo, afin de répondre à différents styles d'apprentissage.

Assurez la scalabilité grâce à la fonction Nouvelle page, qui facilite l'extension à mesure que votre bibliothèque de connaissances s'enrichit.

📌 Idéal pour : les responsables des opérations internes qui paramètrent un wiki d'entreprise ou les startups SaaS qui créent un centre d'aide.

👀 Le saviez-vous ? Selon Forrester Research, sur une période de trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont obtenu un retour sur investissement (ROI) estimé à 384 %. Ces organisations ont généré environ 3,9 millions de dollars américains de revenus supplémentaires grâce à des projets rendus possibles ou améliorés par ClickUp.

3. Modèle de base de connaissances RH ClickUp

Réduisez le temps passé à rechercher et à mettre à jour les politiques grâce au modèle de base de connaissances RH ClickUp.

Le modèle de base de connaissances RH ClickUp crée un hub centralisé en libre-service où les politiques, les procédures et les documents de conformité sont facilement accessibles et actualisables. Contrairement au modèle précédent (conçu pour le partage des connaissances à l'échelle de l'entreprise), cette version est spécialement conçue pour les professionnels des ressources humaines.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez le contenu en sous-pages pour des catégories telles que Politiques en matière de congés, Bien-être et Autres documents RH .

Fournissez une clarté immédiate grâce à un répertoire dans la barre latérale qui liste les coordonnées, les informations sur l'entreprise et des liens rapides vers les politiques clés.

Suivez l'exactitude des informations grâce aux horodatages « Dernière mise à jour » afin que les employés puissent toujours se fier à la dernière version.

Attribuez les responsabilités à l'aide des colonnettes Auteur et Collaborateur , afin d'indiquer clairement qui est responsable de chaque politique.

📌 Idéal pour : les responsables RH chargés des mises à jour des politiques et les responsables opérationnels chargés de la normalisation de la documentation RH.

Regardez : une fois votre base de connaissances créée, regardez cette vidéo pour comprendre comment bien la gérer :

4. Modèle de manuel de l'employé ClickUp pour une entreprise de CVC

Assurez une conformité stricte grâce au modèle de manuel de l'employé ClickUp pour les entreprises de CVC.

Le modèle de manuel de l'employé ClickUp pour les entreprises de CVC aide les entreprises à centraliser toutes les politiques, procédures et directives opérationnelles clés en un seul endroit. Adapté aux besoins des entreprises de CVC (directives de sécurité et protocoles clients), il s'intègre parfaitement aux outils de flux de travail de ClickUp pour un suivi et une modification en cours en temps réel.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez les sujets à l'aide de blocs visuels ( Histoire de l'entreprise, Conduite, Communication, Avantages, Rémunération , etc.) pour une consultation rapide.

Simplifiez la navigation grâce à des sections codées par couleur, rendant les manuels moins chargés en texte et plus conviviaux pour les utilisateurs.

Collaborez à la mise à jour du manuel grâce aux commentaires, aux assignés multiples et aux sous-tâches imbriquées.

📌 Idéal pour : les propriétaires d'entreprises de CVC qui définissent des paramètres de normes sur le lieu de travail et les responsables des opérations qui veillent au respect des directives en matière de sécurité et de service.

Voici ce qu'en dit Thomas Clifford, chef de produit chez TravelLocal :

Nous utilisons ClickUp pour toute la gestion de nos projets et tâches, ainsi que comme base de connaissances. Il a également été adopté pour le suivi et la mise à jour de notre cadre OKR et plusieurs autres cas d'utilisation, notamment les diagrammes, les formulaires de demande de congés et les flux de travail. C'est formidable de pouvoir tout regrouper dans un seul produit, car tout peut être très facilement interconnecté.

Nous utilisons ClickUp pour toute la gestion de nos projets et tâches, ainsi que comme base de connaissances. Il a également été adopté pour le suivi et la mise à jour de notre cadre OKR et plusieurs autres cas d'utilisation, notamment les diagrammes, les formulaires de demande de congés et les flux de travail. C'est formidable de pouvoir tout regrouper dans un seul produit, car tout peut être très facilement interconnecté.

5. Modèle wiki ClickUp avec plusieurs pages

Divisez votre contenu en pages distinctes grâce au modèle ClickUp wiki à pages multiples.

Le modèle Wiki ClickUp à pages multiples est un fournisseur de wiki avec des pages imbriquées pour tout, des politiques de voyage aux checklist de formation. Il suffit de cliquer directement sur la réponse dont vous avez besoin. De plus, il est facile d'ajouter de nouvelles pages, de réorganiser les informations ou de suivre les mises à jour, ce qui rend ce wiki évolutif à mesure que votre entreprise se développe.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Structurez les connaissances à l'aide d'une barre latérale hiérarchique pour les équipes, les politiques, les projets ou toute autre catégorie.

Ajoutez instantanément du nouveau contenu à l'aide de + Ajouter page ou de sous-pages imbriquées, sans encombrer le wiki.

Créez du contenu visuellement attrayant avec des images, des GIF, des tableaux ou des blocs de texte rédigés par IA intégrés.

📌 Idéal pour : les équipes opérationnelles internes qui créent un hub de connaissances à l'échelle de l'entreprise.

🚀 Conseil utile : Vous croulez sous les questions répétitives ? Au lieu de copier-coller des réponses pour répondre aux demandes courantes ou de rédiger sans cesse les mêmes FAQ, laissez ClickUp Brain intervenir à l'étape de générateur personnel de FAQ. ✨ Voici comment cela peut vous aider : Créez instantanément des questions de sondage qui se mapper à la fois aux mises à jour des produits et aux points faibles des clients.

Rédigez automatiquement des FAQ en analysant les tickets d'assistance client, les commentaires sur les tâches ou les documents.

Extrayez des questions réelles à partir des commentaires et transformez-les en réponses claires et structurées. Générez des FAQ contextuelles avec ClickUp Brain

6. Modèle Wiki ClickUp

Créez et gérez une base de connaissances facile à naviguer et un référentiel centralisé grâce au modèle Wiki ClickUp.

Contrairement au wiki à pages multiples (conçu pour segmenter les connaissances en pages clairement organisées), le modèle Wiki ClickUp est conçu pour fonctionner comme un hub pour les équipes. Il est achevé avec des introductions, des processus et des bibliothèques de ressources qui aident les équipes à s'intégrer plus rapidement et à rester alignées.

Les sections prêtes à l'emploi du modèle pour les introductions, les processus et les bibliothèques le rendent adapté à la fois à un manuel d'intégration et à un guide des opérations quotidiennes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez une page « Aperçu de l'équipe » qui présente votre mission et vos collaborateurs, avec des organigrammes intégrés achevés.

Documentez les processus et les procédures opératoires normalisées dans des sous-pages structurées, avec des propriétaires et des collaborateurs pour garantir la responsabilité.

Ajoutez des commentaires, liez des tâches ou des documents, et collaborez directement dans les pages wiki.

barre latérale hiérarchique. Créez un wiki et organisez le contenu en pages principales et sous-pages imbriquées (par exemple, Aperçu de l'équipe, Processus de l'équipe, Ressources) à l'aide de la

📌 Idéal pour : les start-ups et les entreprises à croissance rapide qui ont besoin d'un hub de connaissances vivant pour l'intégration et l'alignement.

7. Modèle ClickUp Team Docs

Créez une page de mission personnalisable pour votre équipe grâce au modèle ClickUp Team Docs.

Le modèle ClickUp Team Docs comprend des sections prédéfinies pour les wikis, les processus et les réunions, ce qui permet à votre équipe de rester alignée tout en facilitant la mise à niveau rapide des nouveaux membres.

Avec des diagrammes intégrés, des liens rapides vers des ressources et des pages de mission personnalisables, la base de connaissances interne facilite la collaboration en temps réel.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Commencez avec une disposition Team Hub épurée pour les processus, les ressources et les notes de réunion.

Enregistrez les participants, ajoutez des liens liés aux enregistrements et convertissez instantanément les éléments à entreprendre en tâches ClickUp

Tirez parti de la conception axée sur la collaboration pour réfléchir en temps réel avec Docs et ClickUp Tableaux blancs , ou ajoutez des tableaux pour une planification structurée.

📌 Idéal pour : les groupes interfonctionnels qui ont besoin d'un hub central pour les processus, les missions et les ressources de partage.

📮 ClickUp Insight : Plus de la moitié des employés (57 %) perdent du temps à rechercher des informations liées à leur travail dans les documents internes ou la base de connaissances de l'entreprise. Et lorsqu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent ? 1 personne sur 6 a recours à des solutions personnelles, comme fouiller dans d'anciens e-mails, notes ou captures d'écran, juste pour rassembler les informations nécessaires. ClickUp Brain élimine cette recherche contextuelle en fournissant des réponses instantanées, alimentées par l'IA, extraites de l'ensemble de votre espace de travail et des applications tierces intégrées, afin que vous obteniez ce dont vous avez besoin, sans tracas.

8. Modèle de transfert de projet ClickUp

Obtenez une documentation structurée pour soumettre vos projets grâce au modèle de transfert de projet ClickUp.

Le modèle de transfert de projet ClickUp est conçu pour saisir tous les détails importants, des mises à jour des parties prenantes aux statuts des risques, afin que rien ne soit oublié pendant la transition. Il propose des sections intégrées pour les détails de l'entreprise, les notes de transition et les participants au transfert, garantissant ainsi la responsabilité et la transparence à chaque étape.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez votre logo, les coordonnées de votre page de contact et le nom du projet dès le départ pour obtenir une documentation professionnelle.

Documentez ce qui est transféré, pourquoi et comment, afin que les nouvelles équipes disposent de toutes les informations nécessaires.

Créez des checklists complètes pour une transition fluide entre les équipes.

📌 Idéal pour : les agences et les consultants qui restituent des projets à leurs clients en achevant la transparence.

9. Modèle de processus et procédures ClickUp

Créez un hub organisé par service grâce au modèle de processus et procédures ClickUp.

Lorsque chaque équipe travaille différemment, l'efficacité en pâtit. Le modèle de processus et de procédures ClickUp permet de saisir, d'affiner et d'adapter les processus dans les domaines des ressources humaines, de l'assistance, de la chaîne d'approvisionnement ou de tout autre service. De l'approbation des salaires aux réponses du service client, vous pouvez mapper chaque étape en précisant clairement la propriété, les échéanciers et les approbations.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Regroupez les services et organisez les processus par RH, assistance, chaîne d'approvisionnement ou groupes personnalisés pour une visibilité structurée.

Documentez les procédures à travers différentes étapes telles que Recherche, Pour approbation, Révision et En ligne .

Passez d'une vue ClickUp à l'autre, comme les organigrammes, les listes, les échéanciers ou le guide de démarrage, en fonction de ce qui vous semble le plus facile à suivre.

📌 Idéal pour : Toute entreprise cherchant à remplacer des documents dispersés par une source unique et fiable pour les procédures.

10. Modèle de document sur les processus de l'entreprise ClickUp

Décrivez tout, de la portée aux directives, grâce au modèle de document sur les processus de l'entreprise ClickUp.

Alors que le modèle précédent vous aide au suivi des flux de travail en direct sous forme de tâches, le modèle de document sur les processus de l'entreprise ClickUp sert à documenter et à communiquer vos procédures opératoires normalisées (SOP) en détail.

Considérez-les comme un manuel vivant pour votre entreprise, couvrant les politiques, la gouvernance, les instructions étape par étape et les documents d'assistance pour différents services. Cela est particulièrement utile pour les fintechs, le commerce électronique et les organisations médicales, où les opérations sont au cœur des activités.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Bénéficiez d'un cadre de procédures opératoires normalisées structuré pour documenter la portée, l'objectif, la gouvernance, le public et les outils dans un flux logique.

Utilisez les diagrammes RACI intégrés pour définir clairement les responsabilités avec des rôles détaillés.

Ajoutez des tables des matières, des bannières et des icônes pour plus de clarté et une consultation rapide.

📌 Idéal pour : les responsables des opérations qui élaborent des procédures opératoires normalisées à l'échelle de l'entreprise et les équipes chargées de la conformité qui documentent les processus de gouvernance et d'approbation.

🧠 Fun Fact : le diagramme RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) trouve ses origines dans le boom de la gestion de projet des années 1950. Lorsque des organisations telles que la NASA et le département américain de la Défense ont commencé à mener des projets complexes et de grande envergure, les responsables avaient besoin d'un moyen simple pour clarifier qui faisait quoi.

11. Modèle général ClickUp pour l'intégration des employés

Accélérez l'intégration grâce au modèle de base de connaissances RH ClickUp.

L'intégration de nouveaux employés est souvent une tâche fastidieuse, tant pour l'équipe RH que pour les nouveaux arrivants. Le modèle général d'intégration des employés de ClickUp résout ce problème en mapant toutes les étapes du processus en un seul endroit. Grâce à ce modèle, vous pouvez créer des feuilles de route guidées qui indiquent précisément qui est responsable de quoi, quand les tâches doivent être effectuées et à quelle étape du processus d'intégration se trouve un nouvel employé.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez la vue Activité pour voir toutes les tâches d'intégration dans une liste claire et exploitable.

Suivez la progression grâce à la colonne « Étape d'intégration » ( Orientation, Formation de base, Formalités administratives ) pour une visibilité rapide.

Organisez la documentation dans l'onglet Documents des employés pour stocker les formulaires, les politiques et les accords signés.

Ajoutez du contexte avec les champs Lieu (siège social, R&D, virtuel) et Type d'activité (évènement, visite, tâche).

📌 Idéal pour : les équipes RH et les responsables de l'intégration qui gèrent plusieurs nouvelles recrues dans différents services.

12. Modèle de documentation de projet ClickUp

Capturez les détails essentiels de votre projet grâce au modèle de documentation de projet ClickUp.

Le modèle de documentation de projet ClickUp crée un hub structuré et personnalisé où sont regroupés tous les détails du projet, du lancement à la livraison. Son cadre est parfait pour enregistrer les jalons du projet, définir les rôles et stocker le contexte qui reste accessible à toutes les parties prenantes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez votre image de marque grâce au champ « Logo de l'entreprise » et aux métadonnées du projet, telles que la « Date d'envoi » et le nom du « Chef de projet ».

Consignez les responsabilités dans la section Membres clés de l'équipe de projet , avec des images de profil achevées, des noms et des descriptions de rôles.

Utilisez le tableau des membres de l'équipe avec des colones pour le profil , le nom et le position et la description du poste afin de clarifier les rôles.

Créez des documents modulaires à l'aide de blocs réutilisables (tels que des sections consacrées au personnel) qui peuvent être ajoutés ou supprimés selon les besoins.

📌 Idéal pour : les chefs de projet, les responsables d'équipes interfonctionnelles et les coordinateurs opérationnels qui ont besoin d'un cadre cohérent pour saisir et présenter les détails d'un projet.

13. Modèle de demande d'informations ClickUp

Convertissez les demandes d'informations soumises en informations exploitables grâce au modèle ClickUp Request for Information (RFI).

Le modèle ClickUp Request for Information (RFI) vous offre un moyen standardisé de collecter, de suivre et de hiérarchiser toutes les requêtes des fournisseurs en un seul endroit. Au lieu d'un va-et-vient désordonné, vous obtenez des informations qui rendent la prise de décision plus fiable.

Chaque demande d'informations soumise est directement intégrée à votre environnement de travail ClickUp, où elle peut être enregistrée, attribuée, classée par ordre de priorité et suivie jusqu'à sa résolution.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Lancez vos demandes à l'aide du formulaire d'envoi de demande d'informations , prérempli avec les champs obligatoires tels que le titre de la demande, le nom du projet, la portée et la priorité.

Suivez la progression des demandes grâce à des statuts personnalisés tels que Nouvelle demande, en cours et Réponse envoyée .

Stockez les données essentielles dans des champs personnalisés tels que Entreprise sous-traitante, Modification de l'échéancier et Référence pour un filtrage et des rapports rapides.

Accédez à des journaux et des flux de travail structurés grâce aux vues personnalisées, notamment Journal RFI, Portée RFI et Tableau de bord du projet.

📌 Idéal pour : les entreprises de construction, les responsables des achats et les chefs de projet qui ont besoin d'un moyen de recueillir et de répondre aux requêtes des fournisseurs et des sous-traitants.

14. Modèle de guide stratégique de vente ClickUp

Définissez et hiérarchisez votre cible avec le modèle de guide stratégique de vente ClickUp.

Vous élaborez une stratégie commerciale ? Le modèle de guide de stratégie commerciale ClickUp est là pour vous aider. Mappez l'ensemble de votre approche, des tactiques entrantes et sortantes au processus étape par étape de conclusion des contrats. Grâce à une structure de contenu sous forme de questions-réponses et à des pages extensibles, il vous aide à tout définir, y compris le positionnement sur le marché et l'exécution tactique.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Commencez par la page principale Guide de stratégie commerciale et branchez-vous vers des sous-pages telles que Inbound vs Outbound , Les éléments d'une bonne stratégie commerciale et 7 étapes pour élaborer votre stratégie commerciale .

Présentez les informations mises en forme sous forme de questions-réponses, avec des titres et des icônes stylisés pour faciliter la lecture.

Utilisez la mise en forme du texte enrichi (icônes, couleur, texte en gras) pour rendre votre guide facile à parcourir et attrayant pour les équipes commerciales très occupées.

📌 Idéal pour : les responsables de l'équipe commerciale, les responsables des opérations commerciales et les fondateurs qui souhaitent standardiser les processus de l'équipe commerciale et former plus rapidement les nouveaux commerciaux.

💡 Conseil utile : rédigez les réponses aux questions fréquentes de manière à ce qu'elles puissent travailler comme des extraits autonomes. En effet, les clients potentiels peuvent les trouver dans les résultats de recherche et lire les réponses sans cliquer sur la FAQ complète.

15. Modèle de service client ClickUp

Répondez rapidement et avec précision grâce au modèle de service client ClickUp.

Lorsque les demandes des clients s'accumulent dans les e-mails, les chats et les appels, il est facile de passer à côté de commentaires importants. Le modèle d'assistance client ClickUp organise chaque demande dans un flux de travail structuré. Il est conçu pour prendre en charge une base de connaissances de service client à plusieurs niveaux.

Les demandes commencent dans les demandes de niveau 1 et peuvent être regroupées par statut, type ou urgence, ce qui facilite leur triage et leur escalade.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Gérez les tickets grâce à plus de 20 statuts personnalisés, notamment « en cours », « En attente » et « Non attribué ».

Saisissez les informations essentielles sur les clients dans des champs personnalisés tels que Nom, Adresse e-mail, Nom de l'entreprise, Numéro de téléphone et Type de demande .

Classez les demandes par ordre de priorité à l'aide de types de demandes codés par couleur, tels que Signaler un problème (rouge), Demande d'amélioration (vert) et Aide à l'utilisation du produit (rose).

Passez d'une vue dédiée à l'autre, telles que Toutes les demandes, Demandes non attribuées, Chat de l'équipe de niveau 1 et Demandes par statut, afin de surveiller la charge de travail sous différents angles.

📌 Idéal pour : les responsables du service client, les équipes d'assistance SaaS et les entreprises de commerce électronique traitant un volume important de demandes clients.

16. Modèle de publication Instagram « Q&A Time » par Canva

via Canva

L'engagement est tout sur les réseaux sociaux, mais rédiger de longues légendes n'est pas toujours la solution. Le modèle de publication Instagram « Q&A Time » de Canva vous offre un design minimaliste pour organiser des sessions de questions-réponses interactives directement sur votre fil d'actualité.

Avec sa mise en forme verticale de 1080 × 1350 px, la publication a une taille adaptée à la disposition conviviale de l'algorithme d'Instagram, afin que votre contenu soit clair et professionnel.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Effectuez la modification en cours en un clic grâce au bouton « Personnaliser ce modèle » de Canva, pour une personnalisation en toute simplicité.

Utilisez les champs de texte QUESTION et RÉPONSE pour structurer les conseils, les FAQ ou les réponses axées sur le public.

Ajoutez votre identité de marque avec le nom d'utilisateur par défaut pour une reconnaissance instantanée.

📌 Idéal pour : les créateurs de contenu, les coachs, les spécialistes du marketing et les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent publier des questions-réponses attrayantes sur Instagram.

17. Présentation sur la gestion des objets par Canva

via Canva

Le modèle de présentation sur la gestion des objections de Canva vous offre un guide structuré pour former votre équipe à surmonter les résistances en toute confiance. Grâce à son cadre Guide to Objection Handling (Guide de gestion des objections), vous pouvez mapper les préoccupations courantes, fournir des réponses toutes faites et former vos commerciaux à transformer les refus en progression.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Personnalisez votre image de marque avec l'espace réservé Innovative Company et les ressources de votre équipe via le kit de marque.

Organisez des formations en direct grâce au mode Présentation de Canva et ajoutez des informations sur l'intervenant à l'aide des Note et de la Durée .

Naviguez facilement à l'aide de la barre de progression pour le suivi et la progression.

📌 Idéal pour : les responsables de l'équipe commerciale, les équipes d'assistance et les responsables de l'équipe commerciale B2B qui ont besoin d'un guide prêt à l'emploi pour former leurs commerciaux.

18. Modèle de FAQ par modèle. net Document FAQ sur les évènements marketing par modèle. net

Le modèle de document FAQ pour évènement marketing de Template. net est un fournisseur de cadre permettant de saisir tous les détails essentiels de votre évènement sous forme mise en forme de questions-réponses.

Il est le fournisseur de espaces réservés pour les questions et les réponses, ainsi que des métadonnées intégrées au document (auteur, service, date et numéro de document). Vous pouvez l'utiliser comme document officiel pour vos évènements et comme référence pour votre personnel et vos participants.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez votre marque à l'aide de l'espace réservé VOTRE LOGO et incluez les coordonnées de votre entreprise (e-mail, site web, réseaux sociaux) en haut de la page.

Utilisez les champs de réponse clairs sous chaque question pour fournir des informations cohérentes et faciles à lire.

Gagnez du temps grâce aux espaces réservés entre crochets (par exemple, [date], [emplacement], [montant]) qui vous guident dans vos saisies.

📌 Idéal pour : les spécialistes du marketing évènementiel, les équipes marketing d'entreprise et les agences qui organisent des forfaits de conférences, de salons professionnels ou d'événements promotionnels.

💡 Conseil de pro : utilisez les données issues des tickets du service client ou des journaux de discuter pour hiérarchiser vos questions. Les questions les plus fréquemment recherchées ou posées doivent toujours figurer en haut de la page.

19. FAQ sur les candidatures à l'université par modèle.net

Les futurs étudiants se sentent souvent dépassés par le processus d'admission. Le modèle de FAQ sur les candidatures à l'université de Template.net organise toutes ces informations dans un format officiel qui répond aux questions les plus courantes des étudiants et des parents.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Fournissez la fonctionnalité du logo de votre université et de vos coordonnées (adresse, e-mail, téléphone, site web) dans l'en-tête pour faciliter la consultation.

Ajoutez une date d'entrée en vigueur afin que les étudiants sachent que les informations sont à jour.

Décomposez les exigences complexes en listes à puces (par exemple, relevés de notes, lettres de recommandation, formulaires de candidature) pour plus de clarté.

📌 Idéal pour : les services d'admission des universités, les registraires et les équipes marketing des universités qui accompagnent les futurs étudiants tout au long du processus de candidature.

20. FAQ pour les services ET les produits par modèle.net

La brochure FAQ sur les services et les produits de Template.net vous offre un format compact, de type brochure, qui couvre l'essentiel tout en servant de ressource de marque que vous pouvez distribuer lors d'évènements ou envoyer sous forme de PDF numérique. Avec son design à trois volets, ce modèle combine information et assistance en un seul emplacement pratique.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Utilisez le panneau En savoir plus pour diriger les visiteurs du site Web et les clients vers des guides, des tutoriels et les spécifications des produits.

Mettez en avant les preuves sociales grâce à des sections consacrées aux études de cas, aux livres blancs et aux témoignages.

Ajoutez un accès direct à l'assistance dans le panneau Besoin d'aide ? avec des espaces réservés pour le téléphone, e-mail et le site web.

Idéal pour : les équipes d'assistance, les entreprises de détail et les fournisseurs qui souhaitent disposer d'un document FAQ professionnel à remettre à leurs clients.

💡 Conseil de pro : ajoutez une date de « dernière maintenance » pour montrer à vos clients que votre contenu est activement maintenu, ce qui les rassure sur l'actualité des informations.

Comment ClickUp peut-il alimenter les FAQ à l'échelle de l'entreprise ?

ClickUp n'est pas seulement un hub de modèles. C'est aussi un logiciel de gestion des connaissances où toutes les FAQ, tous les documents et tous les flux de travail sont regroupés dans un espace de travail connecté. ClickUp résout essentiellement les problèmes liés au travail déconnecté et à la surutilisation d'outils d'IA spécialisés et cloisonnés, également appelés « AI Sprawl ».

Le plus grand avantage ? Au-delà de la simple documentation des réponses, vous pouvez agir en conséquence. Grâce à tous les outils regroupés au même endroit, vos FAQ restent dynamiques, à jour et étroitement liées à votre travail quotidien.

Recherchez des informations et répondez à des questions avec ClickUp Brain et Brain MAX.

Vous utilisez déjà ClickUp Brain pour générer des FAQ liées à vos flux de travail et processus ? Il peut faire bien plus encore. ClickUp Brain dispose d'un moteur de recherche d'entreprise intégré qui sert de centre unique pour les recherches approfondies alimentées par l'IA et les réponses contextuelles. Vous pouvez poser des questions approfondies et recevoir des réponses riches en contexte (avec des citations et des suggestions d'actions), plutôt qu'une simple liste de liens.

Trouvez instantanément tout ce que vous cherchez dans tous vos outils grâce à la recherche d'entreprise de ClickUp Brain.

Et grâce à une confidentialité de niveau entreprise (RGPD, ISO, HIPAA, SOC 2) et à l'absence de conservation des données par des tiers, il est conçu pour une recherche organisationnelle sécurisée et à l'échelle moderne.

Pourquoi s'arrêter là ? Qu'il s'agisse de résumer de longues notes de réunion en points faciles à assimiler ou de rédiger des réponses rapides aux requêtes récurrentes des clients, ClickUp Brain aide les équipes à réduire les tâches répétitives à tous les niveaux.

Demandez à ClickUp Brain d'extraire des informations de votre environnement de travail en quelques secondes

En tant qu'outil d'IA destiné au service client, il peut même extraire des éléments d'action à mener à partir des commentaires des clients ou traduire du contenu pour les équipes internationales, afin que vos FAQ restent pertinentes et accessibles à tous.

Brain MAX prend cette étape encore plus loin. Il s'agit d'une super application IA qui comprend véritablement votre flux de travail et vos besoins en matière de connaissances. Voici comment :

Commandez votre environnement de travail avec ClickUp Brain MAX : utilisez votre voix pour créer, résumer et gérer des tâches sans les mains.

Effectuez des recherches instantanées dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et toutes vos applications connectées, ainsi que sur le Web, pour trouver rapidement tout fichier, document ou pièce jointe dont vous avez besoin pour répondre aux questions fréquentes ou mettre à jour votre base de connaissances.

Utilisez Talk to Text pour poser des questions, dicter de nouvelles entrées dans la FAQ ou commandez votre travail à la voix, sans les mains et où que vous soyez.

Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates, tels que ChatGPT, Claude et Gemini, par une solution unique, contextuelle et prête à l'emploi pour les entreprises.

Regardez cette vidéo pour découvrir quel est le meilleur logiciel de recherche d'entreprise pour vous et votre équipe :

Automatisez votre flux de travail avec ClickUp Autopilot Agents

La mise à jour des FAQ et de la documentation peut sembler être un travail à plein temps. C'est là que les agents ClickUp Autopilot entrent à l'étape. Vous disposez de plusieurs agents préconfigurés prêts à l'emploi :

Agent de réponses automatiques : fournit des réponses directement dans les fils de discuter, idéal pour les réponses rapides de type FAQ en temps réel.

Agent de rapport quotidien : publie automatiquement un résumé de la progression réalisée aujourd'hui dans l'espace, la liste ou le canal de votre choix.

Agent de rapport hebdomadaire et agent compte rendu d'équipe : Envoie des mises à jour régulières ou des résumés StandUp.

Utilisez des modèles prédéfinis ou créez des agents ClickUp AI Autopilot personnalisés

Et voici ce qui est encore plus intéressant. Vous pouvez créer votre propre agent Autopilot personnalisé grâce au générateur sans code de ClickUp. Concrètement, cela signifie que vous pouvez :

Signalez les articles FAQ obsolètes et publiez un rappel pour les mettre à jour dans le canal approprié.

Détectez les questions récurrentes des clients via les entrées de formulaire ou les étiquettes de chat, puis rédigez de nouvelles entrées FAQ pour examen.

Résumer les notes de réunion ou les briefs de projet et publiez automatiquement les actions à mener sans invitation manuelle.

Organisez vos connaissances avec ClickUp Docs

Vous vous souvenez combien de modèles présentés précédemment ont été créés avec ClickUp Docs ? Ce n'est pas un hasard. Les documents sont la colonne vertébrale des FAQ.

Créez une page FAQ complète dans ClickUp Document.

Vous pouvez collaborer en temps réel, intégrer des médias tels que des vidéos ou des diagrammes, et même lier des documents directement à des tâches. Grâce au contrôle de version et à l'assistance AI Writer intégrés, Docs garantit que votre bibliothèque de FAQ est perfectionnée et toujours à jour.

Au fur et à mesure que vos documents s'accumulent, ils se transforment en une base de connaissances. Grâce à ClickUp Knowledge Management, vous pouvez créer un hub structuré et consultable qui permet d'organiser et de rendre accessibles les informations de votre entreprise.

Utilisez ClickUp Brain dans ClickUp Knowledge Management pour obtenir des réponses instantanées dans tout votre environnement de travail

Tenez-les à jour grâce à :

Connexion instantanée avec /IA

Importations de sécurité

Modèles wiki et modification en cours

Permissions avancées et historique des versions

Hub Documents

Obtenez toutes les réponses au même endroit avec ClickUp

La plupart des modèles de FAQ que vous trouvez en ligne sont statiques ; ils contiennent des informations, mais ne s'adaptent pas. Les modèles ClickUp sont différents. Ils sont conçus pour s'adapter à vos flux de travail, afin que vos FAQ évoluent avec votre équipe au lieu de rester figées.

Avec ClickUp Docs, vous pouvez tout garder collaboratif et facile à mettre à jour, tandis que ClickUp Brain vous aide à rédiger, affiner et même actualiser automatiquement les réponses à mesure que les choses changent. Le résultat ? Un centre de FAQ vivant, qui ne semble jamais obsolète.

Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement et commencez à créer des FAQ plus intelligentes. ✅