Stratégies marketing éprouvées pour permettre aux écoles de se démarquer en 2025

Votre école dispose de 30 secondes pour faire bonne impression. C'est tout.

Qu'il s'agisse d'un parent qui consulte le site web de votre établissement à minuit ou qui passe devant votre campus en voiture pour aller chercher ses enfants, ces instants fugaces déterminent s'ils vont approfondir leurs recherches ou continuer à chercher ailleurs. 👀

De nombreuses écoles continuent de faire leur promotion comme en 2015. Elles misent sur le bouche-à-oreille et espèrent que leur réputation parlera d'elle-même. Pendant ce temps, celles qui prospèrent ont percé le code des stratégies marketing modernes pour les écoles.

Dans cet article, nous explorerons des approches pratiques qui aident les écoles à instaurer la confiance, à augmenter les inscriptions et à attirer les bonnes familles. De plus, nous verrons comment ClickUp contribue à rationaliser ces efforts de marketing. 🤩

Pourquoi le marketing est-il important pour les écoles ?

Un bon marketing aide les écoles à établir une connexion avec des élèves potentiels, à mettre en avant ce qui les rend uniques et à instaurer une confiance durable au sein de leur communauté.

Voici comment cela fait la différence. 👇

Stabilité des inscriptions : Des efforts de marketing scolaires cohérents et efficaces permettent de créer des flux d'inscriptions prévisibles et de réduire la volatilité des inscriptions

Public cible : des messages ciblés attirent les familles dont les valeurs correspondent à votre philosophie éducative

renforcement de la réputation : *une communication stratégique sur tous les canaux marketing positionne votre établissement scolaire comme un atout pour la communauté et un leader dans le domaine de l'éducation

Différenciation concurrentielle : des messages clairs aident les familles potentielles à comprendre ce qui rend votre école unique dans un espace très concurrentiel

Viabilité financière : un nombre élevé d'inscriptions vous donne la capacité financière de financer des programmes, d'améliorer les installations et de faire de la maintenance sur les budgets du corps enseignant

Engagement des anciens élèves et de la communauté : Un marketing qui met en avant la réussite des élèves renforce les connexions avec l'école tout au long de la vie

🧠 Fait intéressant : Les parents accordent beaucoup d'importance à l'image d'une école. Dans de nombreux cas, la réputation de l'école compte plus que son classement académique. Lorsqu'une école a une image forte, les parents sont plus fidèles, restent plus longtemps et sont moins sensibles au prix.

⭐ Fonctionnalité présentée Le modèle de plan marketing pour les inscriptions scolaires de ClickUp aide les établissements scolaires à mettre leur stratégie en pratique. Vous pouvez mapper des campagnes pour le district scolaire et attribuer des tâches à votre équipe. Tout, des messages aux suivis, reste connecté au même endroit, ce qui facilite la mise en œuvre de forfaits marketing scolaires qui touchent les bonnes familles et donnent des résultats mesurables. Obtenez un modèle gratuit Planifiez et suivez toutes vos campagnes d'inscription en un seul endroit grâce au modèle de plan marketing pour les inscriptions scolaires de ClickUp

Les 10 meilleures stratégies marketing pour les écoles

Voici quelques stratégies marketing éprouvées pour favoriser la croissance des écoles, à essayer avec l'assistance de ClickUp for Education. 🚌

1. Créez des expériences immersives sur votre campus virtuel

Aujourd'hui, les familles des futurs étudiants veulent plus que de simples sites web et brochures. Elles veulent avoir un aperçu direct de vos salles de classe, laboratoires et communautés.

Les écoles locales peuvent remporter la bataille des inscriptions en créant des expériences virtuelles captivantes qui donnent aux familles l'impression d'avoir déjà passé une journée sur le campus.

Vous capturez la culture dans des moments réels : les cris de joie lorsque l'équipe de basket remporte le dernier match de la saison, la concentration intense lors d'un concours de robotique au lycée, les rires qui résonnent dans les couloirs pendant le déjeuner.

Ces moments spontanés font mieux la promotion de votre école que n'importe quelle brochure.

📌 exemple : Collaborez avec une entreprise locale spécialisée dans les médias numériques afin de créer une série d'expériences virtuelles pour différentes divisions scolaires. Les familles qui envisagent d'inscrire leurs enfants à l'école primaire peuvent assister virtuellement à une expérience scientifique pratique, les futurs collégiens peuvent observer une réunion du club de débat et les visiteurs du lycée peuvent assister à une simulation de session d'orientation universitaire.

Points clés de la clé à retenir

Mettez à jour le contenu virtuel tous les trimestres afin de refléter les activités et les programmes saisonniers

Incluez les témoignages authentiques d'élèves et d'enseignants qui racontent leurs expériences

Créez des versions optimisées pour les appareils mobiles afin de répondre aux besoins des familles intéressées qui naviguent sur leur téléphone

Ajoutez des points d'intérêt interactifs qui révèlent des informations plus détaillées sur des programmes spécifiques

Suivez les statistiques de suivi des affichages pour comprendre quelles expériences virtuelles suscitent le plus d'intérêt

Comment ClickUp peut vous aider

Commencez à collaborer dans ClickUp Document Créez des expériences sur le campus grâce à la modification en cours collaborative dans ClickUp Documents

Le logiciel de gestion de projet marketing ClickUp vous facilite la tâche.

Les équipes peuvent rédiger des textes dans ClickUp Docs, où le personnel chargé des admissions, les enseignants et les partenaires médias peuvent tous ensemble peaufiner le récit en un seul endroit. L'assistant IA intégré à Docs peut également aider à améliorer ou à relire le texte, ou à modifier le style.

Visualisez le flux de votre expérience sur le campus virtuel sur les tableaux blancs ClickUp

Une fois que l'histoire vous semble cohérente, passez à ClickUp Tableaux blancs pour mapper le flux de l'expérience : disposez chaque scène, établissez la connexion entre les éléments de l'histoire et note où les points d'intérêt interactifs ou les versions mobiles entrent en jeu.

🔍 Le saviez-vous ? Au Bhoutan, l'éducation inclut un concept appelé « bonheur national brut ». Les élèves apprennent la pleine conscience, la durabilité et la compassion en plus des matières habituelles.

2. Tirez parti des ambassadeurs étudiants et parent

Lorsque, lors d'un barbecue de quartier, un parent partage pourquoi il a choisi votre école, cette discussion entre pairs a infiniment plus de poids qu'un mailing promotionnel sur papier glacé.

Les écoles doivent être prêtes à donner systématiquement les moyens d'agir à ces ambassadeurs naturels. En mettant à profit le témoignage de parents satisfaits, vous augmentez considérablement les chances que votre message trouve un écho auprès de votre cible.

Ces ambassadeurs deviendront votre arme secrète pour toucher les familles.

📌 Exemple : Lancez un programme d'ambassadeurs « School Stories » dans le cadre duquel vous encouragez les familles à favoriser le partage de leurs expériences de manière stratégique. Associez les ambassadeurs en fonction de leurs intérêts communs, de leurs orientations scolaires ou de leurs similitudes démographiques. Créez ensuite des occasions structurées, telles que des rencontres autour d'un café, des appels téléphoniques et des échanges par e-mail, au cours desquelles les ambassadeurs pourront répondre aux préoccupations et aux questions spécifiques des familles potentielles.

Points clés de la clé à retenir

Faites la sélection d'ambassadeurs représentant des origines et des expériences scolaires diverses

Offrez-leur une assistance avec du matériel marketing si nécessaire, mais veillez à ce que leur voix reste unique

Suivez les connexions d'ambassadeurs qui se traduisent par des inscriptions, afin de savoir quel type de message est le plus efficace

Reconnaissez les ambassadeurs les plus performants

Comment ClickUp peut vous aider

Obtenez un modèle gratuit Coordonnez et suivez votre programme d'ambassadeurs grâce au modèle de plan marketing pour les inscriptions scolaires de ClickUp

Vos parents et vos élèves ambassadeurs peuvent être vos meilleurs ambassadeurs, mais seulement si vous organisez le programme avec précision. Le modèle de plan marketing pour les inscriptions scolaires de ClickUp vous fournit ce cadre.

Vous pouvez :

Segmentez les ambassadeurs à l'aide des champs personnalisés ClickUp afin de refléter la diversité des origines, des niveaux scolaires ou des liens extrascolaires

Suivez les activités de sensibilisation dans ClickUp vue Tableau , en faisant passer les points de contact tels que discuter autour d'un café ou les appels téléphoniques par différentes étapes telles que « planifié », « programmé » et « achevé »

Configurez des automatisations dans ClickUp pour rappeler aux ambassadeurs les appels à venir ou alerter votre équipe lorsqu'une discussion débouche sur une demande de renseignements

📖 À lire également : Comment utiliser ClickUp pour les étudiants : fonctionnalités, exemples et conseils

3. Développez des partenariats communautaires hyperlocaux

Les écoles qui s'intègrent profondément dans leur communauté créent une valeur exceptionnelle, plus forte que n'importe quelle campagne marketing. Lorsque vos élèves deviennent la solution aux défis locaux, vous générez des histoires authentiques qui se propagent naturellement à travers les réseaux communautaires.

Les entreprises locales, les associations à but non lucratif et les organisations civiques ont besoin de solutions créatives, et vos élèves ont besoin d'applications concrètes pour mettre en pratique leurs connaissances.

Cette relation symbiotique génère une publicité positive tout en mettant en avant votre philosophie éducative.

📌 exemple : établissez un partenariat avec l'hôpital pédiatrique local afin que les élèves du secondaire spécialisés en arts plastiques créent des fresques murales pour les services pédiatriques. Les élèves pourront ainsi mettre en pratique leurs compétences artistiques dans le monde réel, et l'hôpital bénéficiera d'œuvres d'art magnifiques et inspirantes.

Points clés de la clé à retenir

Identifiez les défis communautaires qui correspondent à vos programmes scolaires

Obtenez des résultats mesurables qui démontrent la valeur de la contribution des élèves

Documentez et partagez vos réussites sur plusieurs plateformes et dans des publications communautaires

Organisez des événements annuels mettant en avant les partenariats et célébrant les réussites des élèves

Comment ClickUp peut vous aider

Suivez les résultats des partenariats communautaires avec ClickUp Objectifs

ClickUp Objectifs offre aux écoles un moyen clair de suivre les résultats des projets communautaires. Vous pouvez définir des cibles telles que le nombre de partenariats lancés, le nombre d'heures consacrées par les élèves ou le nombre d'articles publiés dans les médias, et la progression est automatiquement mise à jour à mesure que les tâches avancent.

📮 ClickUp Insight : 55 % des managers expliquent le « pourquoi » des projets en reliant les tâches à des défis ou des objectifs plus larges. Cela signifie que le fait que 45 % des personnes optent par défaut pour les processus plutôt que pour les objectifs peut entraîner un manque de motivation et d'enthousiasme chez les membres de l'équipe. Même les employés les plus performants ont besoin de voir l'importance de leur travail et de trouver un sens à ce qu'ils font. Il est temps de combler le fossé. Reliez les tâches individuelles aux objectifs généraux dans ClickUp. Utilisez les relations et les dépendances intégrées pour montrer comment chaque effort contribue à la vision d'ensemble, rendant les tâches plus significatives pour tous les membres de votre équipe. 💫 Résultats concrets : Cartoon Network a utilisé les fonctionnalités de gestion des réseaux sociaux de ClickUp pour terminer la publication de contenu avec 4 mois d'avance et gérer deux fois plus de réseaux sociaux avec la même équipe.

📖 À lire également : Modèles gratuits de campagnes marketing

4. Mettez en œuvre une publicité numérique basée sur les données

Les publicités Facebook génériques vantant votre « excellente éducation » disparaissent souvent dans le vide numérique. La cible précise permet de trouver les familles qui recherchent activement des écoles, qui ont récemment déménagé dans votre région ou qui vivent des changements de vie qui déclenchent la recherche d'écoles.

Les écoles qui dominent la publicité numérique créent de multiples campagnes très ciblées qui s'adressent directement à des situations et des préoccupations familiales spécifiques.

📌 Exemple : Créez des campagnes publicitaires distinctes pour différents segments de familles. Pendant les périodes d'inscription au printemps, ciblez les jeunes familles ayant des enfants en âge d'aller à l'école primaire avec des publicités mettant en fonctionnalité les environnements d'apprentissage pour la petite enfance. Vous pouvez mener simultanément des campagnes ciblant les familles ayant des enfants en première année de lycée, en mettant l'accent sur la préparation à l'université et les opportunités académiques avancées.

Points clés de la clé à retenir

Utilisez des audiences similaires basées sur vos familles actuelles les plus satisfaites

Testez différentes versions de publicités en fonction des fonctionnalités démographiques et des activités des élèves

Mettez en place des campagnes de reciblage pour les visiteurs de votre site web qui ne se convertissent pas immédiatement

Suivez le coût par demande de renseignements et le coût par inscription pour différents segments d'audience

Comment ClickUp peut vous aider

Suivez et comparez les performances des campagnes auprès de différents segments d'audience dans les tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp offrent aux écoles une manière claire et en temps réel d'afficher les performances des campagnes. Vous pouvez suivre les indicateurs de productivité marketing tels que le coût par demande de renseignements, le coût par inscription ou les taux d'engagement pour différents segments d'audience en un seul endroit.

Les intégrations ClickUp vous permettent de synchroniser vos plateformes publicitaires telles que Facebook Ads ou Google Ads avec ClickUp via Zapier, en transférant directement les données de campagne vers les tâches et les tableaux de bord.

Synchroniser les données publicitaires de plusieurs plateformes dans ClickUp

📖 À lire également : Comment créer un forfait de gestion du marketing de contenu

5. Organisez des évènements signature qui deviendront des sujets de conversation dans la communauté

Les évènements scolaires mémorables créent des expériences de partage dont les familles actuelles et potentielles parlent pendant des mois après coup.

Cette stratégie de marketing terrain met en avant la personnalité de votre établissement tout en fournissant une réelle valeur ajoutée aux participants. Les familles doivent repartir avec le sentiment d'avoir acquis des connaissances et vécu une expérience unique.

📌 Exemple : Organisez une soirée « Science sous les étoiles » au cours de laquelle les familles participent à des observations astronomiques à l'aide de télescopes professionnels tandis que les élèves présentent leurs projets de recherche. Prévoyez des démonstrations interactives et des occasions de rencontrer les professeurs de sciences de manière informelle. Cet évènement présente les programmes STEM tout en créant une expérience dont les familles parleront à leurs amis et voisins.

Points clés de la clé à retenir

Limitez la taille de l'audience pour garantir des interactions de qualité

Formez les élèves à devenir des hôtes confiants et des ambassadeurs du programme

Créez des moments Instagram et des occasions de prendre des photos tout au long de l'évènement

Assurez le suivi dans les 48 heures, tant que l'enthousiasme est encore à son comble

Participants du sondage pour recueillir leurs commentaires et améliorer les évènements à venir

Comment ClickUp peut vous aider

Obtenez un modèle gratuit Gérez les réponses, les tâches et la logistique des évènements grâce au modèle de marketing évènementiel ClickUp

Le modèle de marketing évènementiel ClickUp permet de tout regrouper au même endroit, pour une planification toujours claire. Les écoles peuvent suivre les réponses via des champs personnalisés et mapper chaque étape de l'événement dans ClickUp Views.

La planification est un autre domaine dans lequel le calendrier ClickUp apporte une assistance supplémentaire. Une fois les tâches intégrées au modèle, le calendrier IA aide à répartir le travail entre les membres de l'équipe, en veillant à ce que les sessions de préparation clés, la formation des bénévoles et les sondages post-évènementielles aient lieu au bon moment.

Planifiez et assurez le suivi de vos rendez-vous en toute simplicité grâce au Calendrier ClickUp

📖 À lire également : Meilleur logiciel de gestion de campus

6. Investissez dans le marketing de contenu

Les écoles qui fonctionnent en tant que fournisseurs de conseils pédagogiques précieux renforcent la confiance et la crédibilité, ce qui se traduit directement par un intérêt accru pour les inscriptions.

Un marketing de contenu de réussite permet à votre corps enseignant et à votre administration de s'imposer comme des leaders d'opinion qui comprennent à la fois les tendances en matière d'éducation et les défis liés à l'éducation des parents. Cette approche fondée sur l'expertise attire les familles qui recherchent des experts en éducation plutôt que de simples fournisseurs de services.

📌 Exemple : Lancez une série de podcasts hebdomadaires intitulée « Learning Beyond the Classroom » (Apprendre au-delà de la salle de classe) avec la fonctionnalité d'interviews de membres du corps enseignant, d'anciens élèves et d'experts en éducation. Les sujets abordés peuvent inclure les admissions à l'université, le développement de l'esprit critique ou la stimulation de la créativité chez les enfants. Distribuez les épisodes sur les principales plateformes de podcast et partagez les moments forts sur les réseaux sociaux. Cela positionne votre école comme une ressource éducative tout en mettant en valeur l'expertise de votre corps enseignant.

Points clés de la clé à retenir

Publiez du contenu de manière régulière selon un calendrier prévisible

Abordez les sujets d'actualité dans le domaine de l'éducation et les préoccupations actuelles des parents

Incluez des conseils pratiques que les lecteurs peuvent mettre en œuvre immédiatement

Réutilisez le contenu de votre blog dans des publications sur les réseaux sociaux, des newsletters et des supports de présentation

Publiez un article invité sur des sites web locaux consacrés à la parentalité et dans des publications éducatives

Comment ClickUp peut vous aider

Rédigez, peaufinez et réutilisez du contenu expert avec ClickUp Brain dans Document

De nombreuses écoles ont du mal à publier régulièrement tout en proposant des sujets toujours nouveaux. ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, vous aide à résoudre ce problème. Il travaille dans Docs, ce qui vous permet de faire des recherches, de rédiger et de faire de la modification en cours sans quitter votre environnement de travail.

Les enseignants ou le personnel chargé des admissions peuvent commencer par prendre des notes dans un document, puis utiliser ClickUp Brain pour les développer en plans structurés, affiner le langage ou suggérer des titres pour des blogs, des podcasts ou des actualités scolaires.

Comme tout est conservé dans Documents, la collaboration est fluide et les boucles de rétroaction restent courtes.

🚀 Essayez cette invite, instructions : pouvez-vous proposer des idées de newsletter qui positionnent Mulberry High School comme un expert en matière d'éducation et nous aident à mieux atteindre les familles ?

💡 Conseil de pro : Profitez de la période des admissions pour tester vos messages. Si vous diffusez plusieurs publicités sur les réseaux sociaux ou invitations à des journées portes ouvertes, testez différents arguments de valeur : résultats scolaires, programme créatif, sécurité, etc. Celui sur lequel les parents cliquent le plus sera votre message phare pour l'année.

7. Optimisez votre référencement local et votre réputation en ligne

Votre présence numérique doit être visible, informative et convaincante sur toutes les plateformes où les familles sont susceptibles de découvrir votre établissement. Assurez-vous que votre établissement apparaisse en bonne place dans les résultats des moteurs de recherche locaux pour les mots-clés pertinents liés à l'éducation.

Concentrez-vous également sur la gestion de votre réputation en ligne afin de contrôler ce qui se dit sur votre établissement sur les plateformes d'avis, les réseaux sociaux et les forums communautaires.

📌 Exemple : Créez des pages d'accueil spécifiques à l'emplacement pour les familles qui recherchent des termes tels que « meilleures écoles privées près de [nom du quartier] » ou « écoles préparatoires à l'université à [ville] ». Incluez des témoignages de familles vivant dans ces zones spécifiques, des informations sur les transports et les connexions avec la communauté. Publiez régulièrement du contenu de blog sur des sujets liés à l'éducation locale et participez à des forums communautaires où les familles discutent des différentes options scolaires.

Points clés de la clé à retenir

Réclamez et optimisez vos listes sur tous les principaux annuaires et plateformes d'avis

Mettez en œuvre des forfaits d'optimisation pour les moteurs de recherche locaux, notamment Google My Business

Élaborez des stratégies de communication marketing pour gérer les commentaires négatifs en ligne

Suivez chaque mois les sentiments en ligne et les classements dans les moteurs de recherche afin d'identifier les possibilités d'amélioration

Comment ClickUp peut vous aider

Travaillez avec ClickUp Brain dans votre environnement de travail pour trouver des idées

ClickUp Brain est présent dans tout votre environnement de travail ClickUp, ce qui vous permet de réfléchir à des idées marketing, de rédiger des textes optimisés pour le référencement ou même de répondre à des avis sans quitter ClickUp. Il est ainsi plus facile de rester au fait du contenu qui assure la visibilité de votre établissement dans les recherches locales.

Il prend également en charge la génération d'images par IA, ce qui permet à votre équipe de créer des visuels pour les pages d'accueil ou les publications sur les réseaux sociaux directement dans ClickUp.

🧠 Anecdote : Dans les années 1980, les écoles privées américaines ont commencé à utiliser des panneaux publicitaires pour se faire concurrence en matière d'inscriptions, en particulier dans les zones suburbaines. Ce changement a marqué le début d'une approche plus concurrentielle du marché de l'éducation.

📖 À lire également : Élaborer un plan marketing efficace : étapes, exemples et modèles

8. Développez une stratégie narrative sur les réseaux sociaux

Les stratégies marketing spécifiques à chaque plateforme aideront à maximiser l'impact de vos campagnes sur les réseaux sociaux. Pour mettre cela en perspective :

Instagram met en avant des moments visuels et du contenu en coulisses

LinkedIn cible les parents de manière professionnelle tout en mettant en avant les programmes de préparation à la carrière

TikTok touche les familles grâce au contenu généré par les élèves et aux sujets tendance

📌 Exemple : Créez des « vendredis étudiants » avec la fonctionnalité d'une prise de contrôle hebdomadaire sur Instagram, où différents étudiants partagent leur journée type à travers des stories. Incluez les cours, les discussions pendant le déjeuner, les activités extrascolaires et le temps consacré aux devoirs.

Points clés de la clé à retenir

Utilisez régulièrement des hashtags associés à votre établissement scolaire afin de créer une communauté autour de votre contenu

Partagez du contenu généré par les utilisateurs de familles actuelles afin d'accroître votre portée authentique

Suivez les discussions sur les réseaux sociaux concernant votre école et l'éducation en général

Comment ClickUp peut vous aider

Obtenez un modèle gratuit Gérez vos campagnes marketing sur les réseaux sociaux grâce au modèle de forfait marketing pour les réseaux sociaux des écoles de ClickUp

Les familles s'identifient aux histoires, pas aux publicités. Le modèle de plan marketing pour les réseaux sociaux des écoles de ClickUp offre à votre équipe un hub unique pour planifier et gérer ces campagnes.

Vous pouvez mapper du contenu sur Instagram, LinkedIn et TikTok dans la vue Calendrier, attribuer des publications au personnel ou aux étudiants ambassadeurs et suivre les validations.

Vous n'utilisez pas encore ClickUp ? Découvrez ce que cet utilisateur a à dire :

Sans ClickUp, nous ne serions pas en mesure d'identifier rapidement les lacunes dans le travail et les processus. Le fait de pouvoir voir les tâches sans date d'échéance, les tâches en retard, les tâches sans points de sprint et les tâches sans assignés m'aide à maintenir la dynamique entre les équipes et les projets. Ces indicateurs ne sont pas disponibles dans la plupart des logiciels de gestion de projet.

9. Mettez en place des programmes de parrainage avec récompenses

Vos anciens élèves, ainsi que les familles d'anciens et d'actuels élèves, peuvent vous aider à faire passer le message. Des programmes de parrainage stratégiques peuvent transformer cette portée étendue en efforts de marketing éducatif structurés.

Concevez des récompenses qui améliorent l'expérience scolaire plutôt que de donner l'impression d'être transactionnelles. Les anciens élèves et les familles doivent se sentir valorisés pour leur contribution à la croissance de la communauté scolaire plutôt que récompensés pour leurs activités de l'équipe commerciale.

📌 Exemple : Lancez le programme « Community Builder » (créateur de communauté) qui permet aux personnes ayant réussi leur recommandation de gagner des points donnant droit à des expériences exclusives. 25 points peuvent débloquer une inscription avec priorité à des programmes estivaux populaires, 50 points peuvent fournir des places de parking réservées et 100 points peuvent permettre d'obtenir des visites privées du campus pour les proches en visite.

Points clés de la clé à retenir

Suivez les taux de réussite des recommandations pour identifier vos campagnes les plus efficaces

Fournisseur, prestataire d'outils de recommandation, notamment du matériel numérique et des guides de discussion

Célébrez publiquement les recommandations de réussite afin d'encourager la participation continue

Comment ClickUp peut vous aider

Créez et développez efficacement des programmes de parrainage avec récompenses à l'aide de ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX aide les écoles à concevoir et à développer des programmes de parrainage. En tant qu'assistant IA de bureau, il intègre la reconnaissance vocale, la recherche d'entreprise et l'IA multimodèle en un seul endroit, permettant aux équipes d'avancer plus rapidement tout en restant organisées.

Lorsque vous élaborez un programme de développement communautaire, dictez vos idées de récompenses via Talk to Text dans ClickUp et regardez Brain MAX les transformer en guides raffinés destinés aux familles. En moyenne, les équipes écrivent 400 % de plus sans taper et gagnent une heure par jour, ce qui permet au personnel de se concentrer sur le développement des relations plutôt que sur la mise en forme des documents.

Il peut également générer des variantes d'e-mail de recommandation, rédiger des messages sur les réseaux sociaux pour les meilleurs ambassadeurs et créer des rapports d'avancement précis.

🚀 Essayez cette invite : Aidez-moi à concevoir un programme complet de parrainage pour les écoles. J'ai besoin que vous : Trouvez des idées de récompenses créatives pour les familles qui recommandent de nouveaux élèves Créez des guides soignés destinés aux familles qui expliquent comment fonctionne le programme de parrainage Rédigez plusieurs versions d'e-mail d'invitation que les parents peuvent envoyer Rédigez des publications sur les réseaux sociaux pour célébrer nos meilleurs ambassadeurs parents Concevez un système de suivi des progrès à l'aide de modèles de rapports Structurez cela sous la forme d'un programme étape par étape que les écoles peuvent mettre en œuvre immédiatement. Incluez des exemples spécifiques, des modèles et des résultats mesurables. Rendez tout cela convivial pour les parents et facile à comprendre.

💡 Conseil de pro : Positionnez votre école comme un hub communautaire. Organisez des ateliers, des échanges de livres ou des sessions de bien-être ouverts aux parents de la région, même s'ils n'ont pas d'enfants dans votre école. Cela permet d'instaurer la confiance, de faire passer le mot et de renforcer la notoriété de votre marque à long terme sans avoir recours à des techniques de vente agressives.

10. Menez des campagnes de publipostage ciblées

La prédominance du marketing numérique n'a pas éliminé l'efficacité des campagnes de publipostage bien exécutées. Les supports physiques créent des connexions tangibles et suscitent souvent plus d'attention que les communications numériques.

Créez des supports qui reflètent le souci du détail de votre établissement tout en agissant comme fournisseur, prestataire d'informations que les familles souhaitent réellement conserver et consulter.

📌 exemple : Envoyez des dossiers d'admission personnalisés aux familles qui ont demandé des informations. Joignez une note manuscrite du directeur des admissions faisant référence à des détails spécifiques de la demande de la famille. De plus, vous pouvez ajouter un petit élément promotionnel, tel qu'un signet ou un paquet d'autocollants, que les enfants pourront utiliser, afin que votre école reste présente dans leur esprit.

Points clés de la clé à retenir

Segmentez vos listes de diffusion en fonction des sources de demandes et des données démographiques des familles

Incluez des appels à l'action convaincants avec des étapes spécifiques et des délais précis

Suivez les taux de réponse et adaptez vos messages en fonction des indicateurs clés de performance marketing

Coordonnez le timing de vos mailings directs avec d'autres activités marketing pour un impact maximal

💡 Conseil de pro : Créez des « portraits d'anciens élèves » avec un objectif précis. Mettez en avant ce que font aujourd'hui les anciens élèves et expliquez comment l'établissement scolaire a façonné ce résultat. C'est ce que les parents veulent voir.

Défis courants en matière de marketing scolaire (et comment les relever)

Voici les principaux défis auxquels les écoles sont confrontées et comment les relever. ⚒️

⚠️ Efforts dispersés sur plusieurs plateformes

Votre équipe chargée des admissions publie sporadiquement sur Instagram, envoie occasionnellement des newsletters et lance des campagnes sans coordination claire. Pendant ce temps, votre service de développement crée des messages distincts pour les donateurs, et les enseignants partagent indépendamment les actualités de leur classe.

Ces messages contradictoires sèment la confusion chez les familles et peuvent affaiblir l'identité de marque de votre école.

✅ La solution : Élaborez un guide marketing complet qui standardise votre approche sur tous les canaux. Ce document évolutif doit inclure des directives en matière de communication, des calendriers de contenu, des processus d'approbation et des protocoles de réponse.

⚠️ Vous ne savez pas ce qui fait du travail ?

Vous dépensez de l'argent dans des publicités Facebook, des campagnes de publipostage et des brochures sophistiquées, mais vous ne savez honnêtement pas lesquelles génèrent des inscriptions.

Votre intuition vous dit que les publications Instagram font du travail, mais votre comité budgétaire veut des nombres concrets.

✅ La solution : les logiciels de marketing d'entreprise assurent la connexion de vos actions marketing aux décisions d'inscription réelles. Ces plateformes assurent le suivi du parcours des prospects depuis leur première visite sur le site web jusqu'à leur inscription, en indiquant les points de contact qui influencent leurs décisions et les investissements qui fournissent le meilleur retour sur investissement.

⚠️ Budgets limités face à des concurrents mieux financés

L'école bien financée de l'autre côté de la ville dispose d'une équipe marketing dédiée, tandis que vous gérez les admissions, le marketing et probablement trois autres rôles.

Vous en avez assez de perdre de superbes familles au profit d'écoles qui mènent des campagnes plus tape-à-l'œil.

✅ La solution : utilisez l'IA pour le marketing numérique afin de gérer les tâches routinières telles que la programmation des publications et le tri des prospects. Libérez du temps pour vous consacrer à l'établissement de relations qui assurera l'assistance à long terme de votre établissement.

Marketing efficace pour les écoles avec ClickUp

Les stratégies marketing efficaces pour les écoles ne fonctionnent que lorsqu'elles dépassent le stade de la planification pour passer à l'action.

ClickUp offre aux écoles l'espace nécessaire pour mener à bien ces initiatives. Vous pouvez planifier des campagnes d'inscription, assurer le bon déroulement des évènements, gérer les récompenses de parrainage et publier du contenu actualisé sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

ClickUp Brain gère les transcriptions et les actions rapides, Brain MAX rédige du contenu prêt à être partagé et les modèles permettent de respecter les délais. De plus, grâce à la gestion des tâches, aux documents et aux discussions d'équipe, le tout sur une plateforme facile à utiliser et alimentée par l'IA, ClickUp vous offre un espace de travail convergent unique pour toutes vos tâches.

C'est ainsi que votre équipe gagnera du temps et créera le genre de moments qui séduiront les familles.

