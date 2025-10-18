Modèles gratuits de propositions de sponsoring professionnels pour conclure davantage d'accords

Une proposition de sponsoring bien conçue peut être la clé pour obtenir des partenariats précieux.

Que vous organisiez un évènement, lanciez une nouvelle initiative ou meniez une campagne à but non lucratif, le bon modèle de proposition de parrainage vous aide à mettre en avant la valeur ajoutée, à présenter clairement les opportunités et à conclure plus rapidement des accords.

Dans cet article, nous avons rassemblé les meilleurs modèles gratuits et professionnels de propositions de sponsoring pour vous aider à attirer et à convaincre des sponsors en toute confiance. Poursuivez votre lecture !

Un modèle de proposition de parrainage est un document pré-conçu utilisé pour solliciter une assistance financière ou en nature auprès d'entreprises ou de particuliers pour un évènement, un projet ou une organisation.

Ces modèles fournissent une structure claire pour présenter les détails de l'évènement, les opportunités de parrainage, les formules de parrainage, le public cible et les principaux avantages aux sponsors potentiels. Ils garantissent également la cohérence entre les propositions tout en facilitant leur personnalisés pour chaque sponsor potentiel.

Un bon modèle de proposition de parrainage est clair, bien structuré et facilement personnalisable pour différents sponsors potentiels. Il met en avant les opportunités de parrainage et décrit clairement ce que le sponsor reçoit en retour.

Voici les fonctionnalités clés à rechercher :

*page de couverture professionnelle et personnalisée : une page de couverture épurée et visuellement attrayante, comportant le nom de votre évènement, votre logo, la date et votre image de marque, donne immédiatement le ton et témoigne de votre crédibilité

lettre de parrainage concise ou résumé de la proposition :* cette lettre d'introduction doit présenter brièvement votre évènement ou votre initiative, en expliquer l'objectif et indiquer les raisons pour lesquelles vous recherchez un parrainage. Elle doit rapidement transmettre la proposition de valeur au sponsor

*aperçu de l'évènement et informations sur le public : fournissez le contexte en décrivant les objectifs de l'évènement, le type de participants et les données démographiques du public. Cela aide les sponsors à comprendre qui ils vont toucher et en quoi cela correspond à leur marque

répartition des niveaux de parrainage et des avantages : *Les sponsors apprécient d'avoir le choix. Dressez une liste claire des formules de parrainage disponibles (par exemple Or, Argent, Bronze) et de ce que chacune comprend, du placement du logo et des mentions sur les réseaux sociaux à l'espace de stand et aux possibilités de prise de parole

Preuves visuelles et temps forts des évènements passés : incluez des images, des témoignages ou des indicateurs clés issus d'évènements précédents afin d'établir votre crédibilité. Cela rassure les sponsors sur le fait que votre évènement est bien organisé et capable d'offrir une visibilité tangible

Détails financiers et prestations : soyez transparent sur les frais de parrainage, les intervalles de contribution et ce qui est inclus à chaque niveau. La transparence aide les sponsors à évaluer leur investissement en toute confiance

coordonnées claires et prochaines étapes :* facilitez la tâche des sponsors. Indiquez vos coordonnées directes, un appel à l'action clair et tous les échéanciers ou délais de décision importants

*mettre en forme personnalisable et modifiable : les meilleurs modèles sont faciles à personnaliser en fonction des différents sponsors, évènements et secteurs d'activité, ce qui vous permet d'adapter votre argumentaire sans avoir à repartir de zéro à chaque fois

Voici un tableau de résumé des meilleurs modèles de propositions de parrainage :

Si votre objectif est de convaincre des sponsors potentiels et de présenter une proposition claire et convaincante, ces modèles prêts à l'emploi vous feront gagner un temps précieux en matière de mise en forme.

Voici une collection qui mérite d'être enregistrée dans le signet :

Modèle de tableau blanc pour proposition de projet ClickUp

Organisez visuellement vos idées de parrainage grâce au modèle de tableau blanc pour proposition de projet ClickUp.

Le modèle de tableau blanc pour proposition de projet de ClickUp transforme le processus de présentation, qui passe des feuilles de calcul à une installation visuelle et collaborative.

Au lieu de tout rédiger à partir de zéro, ce modèle vous permet de mapper vos opportunités de parrainage, vos échéanciers, vos livrables et vos offres de parrainage sur un seul tableau glisser-déposer. C'est l'outil idéal si vous travaillez en équipe ou si vous faites des présentations à plusieurs sponsors de projet.

🌼 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Structurez visuellement les sections de votre proposition à l'aide d'une interface de tableau blanc.

Attribuez des rôles aux parties prenantes à l'aide des champs personnalisés.

Suivez la progression grâce aux statuts des tâches tels que « Ouvert » et « Achevé ».

Passez instantanément à l'afficher de la proposition et aux ressources d'intégration.

🔑 Idéal pour : les organisateurs d'évènements ou les organisations à but non lucratif qui ont besoin de créer des propositions de parrainage de manière collaborative, avec la possibilité d'apporter des modifications en temps réel et de les modifier rapidement.

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des discuter, e-mail et des feuilles de calcul. Les informations commerciales essentielles se perdent dans le bruit numérique sans un système unifié pour saisir et suivre les décisions. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches et à l'IA contextuelle de ClickUp, vous pouvez créer des tâches à partir de discuter, de commentaires, de documents ou même d'e-mail. Ainsi, vos propositions de parrainage, vos échéanciers et vos livrables restent alignés, exploitables et regroupés en un seul endroit.

2. Modèle de proposition budgétaire ClickUp

Suivi, présentez et ajustez vos dépenses de parrainage grâce au modèle de proposition budgétaire ClickUp

Le modèle de proposition budgétaire de ClickUp vous offre un format simple pour mapper les coûts prévisionnels, l'échéancier et les attentes en matière de retour sur investissement, sans avoir à jongler avec une douzaine de feuilles de calcul. Si votre proposition de parrainage nécessite une ventilation financière détaillée, ce modèle vous fournit une présentation claire et concise des nombres.

Ce modèle de proposition budgétaire est particulièrement utile lorsque vous souhaitez gagner la confiance de sponsors potentiels en leur montrant que vos calculs sont terminés.

🌼 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Listez et suivez les coûts estimés de l'évènement par catégorie

Visualisez les échéanciers des projets à l'aide de la vue Gantt

Organisez vos notes financières et vos approbations dans un seul document

Attribuez les mises à jour et les révisions à votre équipe pour obtenir des commentaires en temps réel

🔑 Idéal pour : les équipes qui ont besoin de présenter un plan financier clair et détaillé à des sponsors potentiels tout en conservant les discussions et les mises à jour budgétaires internes au même endroit.

🔎 Le saviez-vous ? Brand Right Marketing est passé d'une entreprise individuelle à une agence de 25 personnes en rationalisant ses flux de travail grâce à ClickUp. Les modèles de tâches et les automatisations ont éliminé les transferts manuels, réduit la confusion et permis à tous les services de gagner du temps, ce qui a permis à l'équipe de gérer plus de 40 projets web simultanément avec un minimum de chaos.

3. Modèle de processus d'appel d'offres ClickUp

Gérez chaque étape de votre appel d'offres de parrainage grâce au modèle de processus d'appel d'offres ClickUp

Si votre modèle de proposition de parrainage d'évènement implique la sélection de fournisseurs ou des parrainages collaboratifs, celui-ci est conçu pour gérer cette complexité. Le modèle de processus d'appel d'offres de ClickUp est un cadre axé sur les tâches qui vous permet de coordonner chaque étape du processus d'appel d'offres, de la définition de vos objectifs au suivi des réponses des fournisseurs et à la sélection du bon partenaire.

🌼 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez les échéances et le statut des propositions grâce à des champs de tâches personnalisés

Attribuez des tâches de révision des propositions à votre équipe et étiquetez les parties prenantes

Comparez les options de parrainage et les réponses des fournisseurs grâce à des affichages clairs

Élaborez des échéanciers à l'aide des vues Gantt ou Calendrier

🔑 Idéal pour : les organisations qui gèrent des parrainages d'entreprises ou des évènements soutenus par des fournisseurs, où la sélection du bon partenaire est tout aussi importante que la proposition elle-même.

à lire également : *Meilleur logiciel de gestion des membres pour les organisations

Recueillez et suivez facilement l'information sur les sponsors grâce au modèle de formulaire de parrainage ClickUp

Susciter l'intérêt des sponsors est une chose. Garder une trace des noms, des contacts, des types d'assistance et des suivis en est une autre. Le modèle de formulaire de parrainage de ClickUp vous offre un moyen structuré de rassembler et d'organiser toutes les demandes de parrainage entrantes.

Ce modèle de formulaire de parrainage comporte plusieurs fonctionnalités, des champs personnalisés et des flux de travail automatisés, garantissant ainsi que rien n'est oublié et que chaque sponsor potentiel bénéficie d'une attention professionnelle.

🌼 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Personnalisez les formulaires avec des champs détaillés pour les coordonnées et le type d'assistance

Suivez le statut de chaque sponsor à travers différentes étapes telles que « À faire », « En contact » et « Approbation »

Triez les envois par type de parrainage, priorité ou source

Centralisez les données relatives aux sponsors afin de simplifier la communication et le suivi

🔑 Idéal pour : Les équipes d'évènement et les organisations à but non lucratif qui traitent de nombreuses demandes de sponsors et ont besoin d'un système rapide et unifié pour gérer toutes les opportunités de parrainage entrantes.

🔎 Le saviez-vous ? Les équipes qui utilisent les modèles ClickUp pour créer des guides de prestation de services à leurs clients déclarent une prestation de services 64 % plus rapide, ce qui réduit considérablement le temps consacré à l'organisation et à la mise en œuvre de leurs flux de travail.

5. Modèle de description de projet ClickUp

Gagnez en clarté et en cohérence grâce au modèle de description de projet ClickUp

Une proposition de parrainage soignée ne se résume pas à une liste de chiffres ; elle doit contenir un récit convaincant. Le modèle de description de projet de ClickUp vous offre une structure claire pour expliquer le « pourquoi » de votre évènement ou initiative.

Ce format de type Doc vous permet de présenter vos objectifs, votre budget, votre échéancier et vos objectifs de manière à aligner les équipes internes et à fournir aux sponsors potentiels une raison claire de vous soutenir.

🌼 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Rédigez votre texte à l'aide d'une disposition de document ciblée.

Mettez clairement en avant les objectifs, les résultats et les échéanciers.

Divisez la rédaction en tâches réalisables par l'équipe.

Insérez des échéanciers visuels tels que des diagrammes de Gantt lorsque cela est nécessaire.

🔑 Idéal pour : les équipes qui préparent une lettre de proposition complète ou un argumentaire prêt à être présenté à la direction, qui raconte l'histoire derrière leur proposition de parrainage d'évènement.

➡️ À lire également : Meilleurs logiciels de base de données gratuits

Associez les sponsors à la bonne cause à l'aide du modèle de tâche « Formulaire de parrainage » de ClickUp.

Celui-ci est simple et prêt à l'emploi. Le modèle de formulaire de parrainage de ClickUp est conçu pour ceux qui ont besoin de suivre et de gérer leurs connexions avec les sponsors sans compliquer le processus.

Il s'agit d'un modèle au niveau des tâches, ce qui signifie que vous pouvez le lancer en quelques secondes et commencer immédiatement à enregistrer l'intérêt des sponsors, les suivis et les types de soutien. C'est idéal pour les mises à jour en déplacement et les petites équipes qui veulent simplement quelque chose qui fonctionne.

🌼 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez une tâche pour chaque prospect de sponsoring.

Étiquette et classez les sponsors par évènement, type d'assistance ou statut.

Ajoutez des notes et des mises à jour au fur et à mesure des interactions.

Définissez des rappels pour les suivis ou les points de décision.

🔑 Idéal pour : les petites équipes ou les organisateurs d'évènements indépendants qui souhaitent garder un oeil sur les demandes de parrainage sans avoir à jongler entre plusieurs outils.

➡️ À lire également : Modèles gratuits pour les organisations à but non lucratif dans Excel et ClickUp

Simplifiez le suivi des sponsors pour votre podcast grâce au modèle de sponsoring de podcast ClickUp.

Le modèle de parrainage de podcast de ClickUp est une boîte à outils complète destinée aux podcasteurs qui souhaitent transformer leur audience en revenus réels. Il vous permet de gérer la recherche de sponsors, la création de packages, la communication et les livrables à partir d'une installation unique basée sur des documents.

Vous pouvez mapper les opportunités de parrainage, joindre des pièces jointes aux dossiers de presse, et conserver des enregistrements détaillés de chaque discussion, le tout sans avoir besoin d'outils ou de feuilles de calcul supplémentaires.

🌼 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez les prospects et les discussions avec les sponsors.

Créez des dossiers de presse et téléchargez-les en ligne.

Présentez les emplacements publicitaires, les livrables et les échéanciers.

Organisez les offres de parrainage par valeur ou par durée.

🔑 Idéal pour : les podcasteurs qui cherchent à formaliser et à développer leur flux de travail de demande de parrainage et de partenariat tout en centralisant tout.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment ClickUp Calendrier vous permet de tout terminé de la manière la plus efficace possible !

8. Modèle de formulaire de demande ClickUp

Collectez, attribuez et suivez les demandes de parrainage grâce au modèle de formulaire de demande ClickUp.

Pour toute équipe jonglant entre les demandes de parrainage, la logistique ou les approbations internes, ce modèle de formulaire de demande de ClickUp offre un processus de réception simplifié. Il s'agit d'un modèle de liste conçu pour collecter des informations en créant des formulaires, en attribuant automatiquement des tâches et en gardant tout sous contrôle en un seul endroit.

Au lieu de courir après les e-mails et les feuilles de calcul, le modèle vous offre un système centralisé qui permet une visibilité entre les équipes.

🌼 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Configurez des formulaires de demande avec des champs spécifiques tels que l'objet et l'information de contact.

Attribuez automatiquement les demandes entrantes aux bons membres de l'équipe

Suivez l'état des demandes à l'aide de vues telles que Liste, Tableau ou Calendrier

Utilisez les rappels intégrés et les mises à jour des tâches pour éviter les retards dans le suivi

🔑 Idéal pour : les équipes chargées des demandes de parrainage d'évènements, des demandes des fournisseurs ou des approbations de ressources internes qui ont besoin d'un moyen standardisé pour gérer les demandes et les attributions.

💡 Conseil bonus : Utilisez des modèles de formulaires d'admission si vous recevez régulièrement des demandes de sponsors ou si vous gérez plusieurs propositions pour différents évènements. Les formulaires d'admission vous aident à recueillir des informations standardisées, telles que les coordonnées de l'entreprise, les intérêts en matière de parrainage, la fourchette budgétaire et les coordonnées, dès le début.

9. Modèle ClickUp pour la planification d'évènements de collecte de fonds

Restez au top de toutes vos tâches grâce au modèle de planification d'évènement de collecte de fonds de ClickUp

Le modèle de planification d'événements de collecte de fonds de ClickUp est spécialement conçu pour les équipes à but non lucratif et les organisateurs d'événements qui jonglent entre les fournisseurs, les listes d'invités, les checklist pour la planification d'événements, les parrainages et les dons.

Ce modèle basé sur les tâches décompose le chaos en étapes gérables, de la définition des objectifs de collecte de fonds à la coordination des tâches au sein de votre équipe. Tout est regroupé au même endroit, vous n'avez donc pas besoin de passer d'un document à l'autre, d'une feuille de calcul à l'autre et d'un calendrier à l'autre pour planifier votre prochain évènement.

🌼 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Attribuez et planifiez les tâches liées à l'évènement entre plusieurs équipes

Suivez les budgets, les cibles de revenus et l'objectif de l'évènement grâce aux champs personnalisés

Affichez votre échéancier en mode diagramme de Gantt ou Calendrier

Suivez le statut en temps réel à l'aide de tableaux de bord et de notifications

🔑 Idéal pour : les organisations à but non lucratif qui planifient des évènements complexes avec plusieurs formules de parrainage ou objectifs de dons et qui ont besoin d'un flux de travail structuré mais flexible.

*à lire également : Modèles gratuits de propositions d'évènements pour votre prochain évènement

10. Modèle de forfait de collecte de fonds ClickUp

Définissez et mettez en œuvre votre stratégie grâce au modèle de forfait de collecte de fonds ClickUp

Il s'agit ici d'adopter une vision globale. Le modèle de plan de collecte de fonds de ClickUp vous fournit un document prêt à l'emploi qui vous aide à structurer l'ensemble de votre campagne, de la définition des objectifs à la mise en œuvre finale.

Contrairement aux modèles qui imposent de nombreuses tâches, ce modèle de collecte de fonds est idéal pour rédiger votre vision, mapper les étapes et aligner votre équipe avant de passer à l'action. Il est stratégique, et non tactique.

🌼 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez vos objectifs de collecte de fonds et les jalons clés de votre campagne

Documentez vos actions de sensibilisation, vos échéanciers et vos stratégies de présentation aux sponsors

Forfait l'engagement des donateurs et les opportunités de parrainage étape par étape

Collaborez sur les modifications en cours et le contrôle des versions dans un seul document de partage

🔑 Idéal pour : les organisations à but non lucratif ou les petites équipes qui souhaitent élaborer une stratégie de collecte de fonds complète avant de se lancer dans l'organisation d'évènements ou de présenter leur projet à des sponsors potentiels.

11. Modèle de lettre de don ClickUp

Élaborez et gérez vos relations avec les donateurs grâce au modèle de lettre de don ClickUp

Le modèle de lettre de don de ClickUp vous offre un moyen structuré de rédiger, personnaliser et suivre vos communications avec les donateurs, sans avoir à réinventer la roue à chaque fois. Il est configuré sous forme de document, ce qui facilite la rédaction de contenu, la gestion des révisions et la collaboration avec votre équipe en un seul endroit.

Au-delà de la rédaction, cela vous aide à organiser l'information sur les donateurs, à enregistrer les réponses et à assurer un suivi ou l'envoi de notes en temps opportun.

🌼 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Rédigez des lettres de don personnalisées pour différents types de donateurs

Suivez la progression de vos démarches et les différentes versions de vos lettres en un seul endroit

Stockez les informations sur les donateurs et personnalisez vos messages à l'aide des champs personnalisés

Utilisez les outils de e-mail intégrés pour envoyer directement vos lettres

🔑 Idéal pour : Les organisations à but non lucratif et les équipes de collecte de fonds qui ont besoin d'un processus reproductible et organisé pour gérer les lettres de parrainage et les demandes de dons à grande échelle.

➡️ À lire également : Modèles gratuits de forfait Business au format Word, Excel et ClickUp

via PandaDoc

Supposons que vous soyez prêt à présenter votre projet à des sponsors potentiels à l'aide d'un document clair et juridiquement valable. Dans ce cas, le modèle de proposition de sponsoring PandaDoc vous offre bien plus qu'une simple structure : il vous permet d'utiliser la signature électronique, intègre un flux de travail d'approbation et vous offre la flexibilité nécessaire pour couvrir à la fois la présentation et le contrat en une seule fois.

Des formules de parrainage aux clauses d'annulation, ce modèle de proposition d'entreprise garantit que chaque détail est pris en compte.

🌼 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Incluez une vidéo de l'évènement, le profil des participants et les avantages pour les sponsors

Ajoutez des clauses juridiquement contraignantes telles que la contribution, la résiliation et les conditions générales

Intégrez des outils de signature électronique tels que PandaDoc pour une validation immédiate

Utilisez les sections préremplies pour créer des propositions pour différents types d'évènements (sport, musique, mode)

🔑 Idéal pour : Les agences ou les organisateurs d'évènements qui souhaitent envoyer des lettres de proposition et des accords de parrainage prêts à signer dans un format numérique unique et personnalisé.

Les parrainages axés sur des évènements uniques à fort impact génèrent un retour sur investissement supérieur de 35 % à celui des campagnes annuelles. Cela signifie qu'une proposition de parrainage ponctuelle est souvent plus convaincante qu'une proposition à long terme, en particulier pour les marques qui recherchent une visibilité accrue.

via Proposify

Le modèle de proposition de parrainage de Proposify est conçu pour les équipes qui ont besoin d'un argumentaire soigné pour conclure des accords.

Il comprend tout ce dont vous avez besoin, des exemples de lettres de parrainage aux tableaux de prix interactifs, en passant par les conditions préremplies et les signatures numériques, ce qui le rend idéal pour ceux qui souhaitent présenter et conclure des accords de parrainage d'entreprise en un seul endroit. De plus, il est entièrement personnalisable, ce qui vous permet de l'adapter à n'importe quel évènement, collecte de fonds ou campagne.

🌼 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Personnalisez les pages de couverture, les échéanciers et les offres de parrainage

Ajoutez des vidéos intégrées, des biographies et des éléments différenciateurs pour séduire les sponsors

Utilisez la tarification interactive pour présenter les différents niveaux et accepter les acomptes

Obtenez des signatures électroniques juridiquement contraignantes sans changer d'outil

🔑 Idéal pour : les agences, les organisations à but non lucratif et les spécialistes du marketing qui ont besoin d'un modèle de proposition complet avec des flux de travail numériques intégrés pour trouver des sponsors rapidement et de manière professionnelle.

🔎 Le saviez-vous ? Les sponsors non endémiques constatent une augmentation de 15 à 20 % de l'engagement lorsqu'ils établissent des connexions authentiques. Même si votre évènement ne « correspond » pas à la catégorie d'une marque, une proposition créative peut tout de même susciter l'intérêt.

via HubSpot

Le modèle de proposition de parrainage de HubSpot est une option simple mais efficace pour créer des propositions soignées au format Word ou PDF. Il est structuré de manière claire : il commence par une lettre de motivation, passe à un aperçu complet de l'évènement, détaille les niveaux de parrainage et se termine par un résumé concis et exploitable.

Ces mises en forme sont particulièrement utiles pour ceux qui préfèrent les mises en forme modifiables hors ligne aux outils en ligne.

🌼 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Présentez clairement l'objectif, le public et l'impact de votre évènement

Présentez vos offres de parrainage dans un tableau personnalisable à plusieurs niveaux

Mettez en avant les avantages mutuels et les principaux résultats clés

Utilisez et effectuez la modification en cours du document dans Word ou exportez-le au format PDF

🔑 Idéal pour : les organisations à but non lucratif, les organisateurs d'évènements ou les petites équipes qui souhaitent envoyer des lettres et des propositions de parrainage personnalisées et imprimables sans avoir à souscrire à un abonnement logiciel.

via Venngage

Le modèle de proposition de parrainage d'évènement de Venngage est conçu pour ceux qui veulent que leur présentation soit aussi attrayante que son contenu.

Ce modèle entièrement visuel, de type glisser-déposer, est conçu pour attirer l'attention grâce à des dispositions soignées, des graphiques personnalisables et un design à l'image de votre marque. Que vous présentiez un évènement sportif, une collecte de fonds ou un parrainage d'entreprise, cet outil vous permet de présenter les données démographiques, les avantages et les formules de parrainage dans un format visuel élégant, facile à télécharger, à imprimer ou à partager numériquement.

🌼 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Personnalisez chaque élément, des couleurs aux polices de caractère et icônes

Présentez visuellement les avantages pour les sponsors, l'audience atteinte et les échéanciers

Ajoutez des diagrammes, des données démographiques et des photos pour renforcer votre crédibilité

Exportez votre proposition au format PDF, PowerPoint ou fichier image

🔑 Idéal pour : Les organisateurs d'évènements et les spécialistes du marketing qui ont besoin d'un modèle de proposition de parrainage d'évènement très visuel, de type présentation, pouvant être partagé en ligne ou imprimé.

via Sponsorship Collective

Ce modèle simplifié de proposition de parrainage est conçu pour ceux qui préfèrent les discussions authentiques aux présentations génériques. Cette disposition de type PDF évite les clichés et vous offre une structure intelligente pour élaborer des propositions flexibles et personnalisées.

Il abandonne le modèle unique de taille « or/argent/bronze » au profit d'une approche hybride basée sur un menu, dans laquelle les sponsors élaborent leurs propres offres en fonction de la valeur réelle et non d'hypothèses.

🌼 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez une page de titre claire et présentez votre évènement ou votre initiative sans trop en dire

Utilisez une mise en forme concise en trois paragraphes pour présenter votre opportunité, et non vos besoins

Présentez les données relatives aux sponsors à l'aide de diagrammes, de graphiques et de visuels démographiques

Utilisez des forfaits à plusieurs niveaux (si nécessaire), mais veillez à ce qu'ils soient flexibles et négociables

🔑 Idéal pour : les organisateurs d'évènements indépendants, les associations à but non lucratif ou les petites équipes qui souhaitent abandonner les formules obsolètes et mener une discussion bidirectionnelle avec les sponsors au lieu de s'appuyer sur un argumentaire statique.

via Wise entreprise

Wise propose un modèle de proposition de parrainage simple, conçu pour les freelances, les petites entreprises et les organisateurs d'évènements qui doivent envoyer rapidement des propositions soignées.

Ils se téléchargent au format Word ou PDF et couvrent tous les éléments essentiels : détails de l'évènement, avantages pour les sponsors, formules de parrainage personnalisables et appel à l'action clair. Vous pouvez les lier directement à Wise Business pour être payé dans plusieurs devises avec des frais réduits, ce qui est idéal pour les sponsors internationaux.

🌼 Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Présentez les objectifs du projet, le calendrier, les résultats attendus et les détails de l'assistance financière

Ajoutez des tableaux pour les niveaux de parrainage et les propositions de valeur

Personnalisez la mise en forme pour refléter votre marque

Associez votre proposition à Wise pour faciliter les paiements internationaux et la facturation des sponsors

🔑 Idéal pour : les freelances, les petites équipes et les entreprises travaillant avec des sponsors internationaux qui recherchent un modèle clair et modifiable, associé à une facturation simple.

Une proposition de parrainage gagnante ne repose pas sur un langage sophistiqué, mais plutôt sur la clarté, la structure et la démonstration d'une valeur réelle. Ces modèles professionnels vous offrent exactement cela, ainsi que la flexibilité nécessaire pour personnaliser chaque présentation en fonction de vos sponsors idéaux.

Que vous organisiez un évènement sportif, mettiez en place une initiative à but non lucratif ou planifiiez une campagne de parrainage d'entreprise, il n'y a aucune raison de partir de zéro.

Utilisez les modèles pour mettre en avant le nom de votre évènement, expliquer ses avantages clés et montrer aux sponsors exactement ce qu'ils obtiendront en retour. Et lorsque vous serez prêt, personnalisez-les encore plus rapidement et gérez vos propositions en un seul endroit.

Inscrivez-vous sur ClickUp et simplifiez l'ensemble de votre processus de proposition !