Comment automatiser l'automatisation de la génération vocale grâce à l'IA (outils, flux de travail et cas d'utilisation)

Vous poussez un soupir de soulagement. Vous avez enfin terminé : vous avez fait la modification en cours sur la vidéo, vérifié que les images sont nettes et que le script est prêt. Vous relisez le script et vous vous rendez compte qu'il reste encore la voix off. C'est là que la frustration refait surface.

Vous n'avez plus le temps de vous laisser déconcentrer par des mots difficiles, de recommencer et de perdre votre rythme.

La plupart des projets s'enlisent à ce stade, ralentis par la tâche fastidieuse et imprévisible qu'est l'ajout de voix off. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes plus obligé de procéder ainsi.

Dans ce guide, nous allons explorer comment automatiser la génération vocale grâce à l'IA. En bonus, vous découvrirez également comment ClickUp vous aide à gérer vos scripts, vos tâches et vos flux de travail de publication en un seul endroit. 🤩

Qu'est-ce que la génération vocale par IA ?

La génération vocale par IA convertit le texte écrit en parole qui reflète les schémas naturels de la parole humaine. Elle s'appuie sur des modèles d'apprentissage automatique entraînés à partir d'échantillons vocaux volumineux afin de capturer le ton, le rythme, les pauses et les émotions.

Le résultat : des voix expressives, réalistes et adaptables qui s'adaptent à différents contextes. Grâce aux outils vocaux basés sur l'IA, vous pouvez créer instantanément des narrations ou des dialogues réalistes.

🧠 Anecdote amusante : un outil d'IA a permis de faire revivre la voix du légendaire animateur britannique Sir Michael Parkinson pour une série de podcasts en huit parties. Cela prouve à quel point le clonage vocal a progressé (sans parler du débat qu'il a suscité en cours de route).

Différences clés : générateur vocal /IA vs synthèse vocale traditionnelle

La synthèse vocale par IA (TTS) n'est pas une nouveauté, mais l'écart entre les anciens systèmes et les générateurs vocaux actuels basés sur l'IA est frappant. Les outils TTS traditionnels ont été conçus pour « lire le texte à haute voix », produisant des voix robotiques qui ont terminé le travail, mais manquaient de flux naturel.

D'autre part, les générateurs de parole IA utilisent l'apprentissage profond pour reproduire de manière authentique (dans la mesure du possible) le ton, le rythme et les émotions.

Voici en quoi ils diffèrent :

Aspect TTS traditionnel Générateur vocal IA Qualité vocale Monotone, robotique et facilement reconnaissable comme synthétique Naturelle, expressive et souvent impossible à distinguer d'une voix humaine. Flexibilité Limite à des prononciations fixes et à une élocution monotone. Intonation dynamique, tonalités émotionnelles et rythme adaptatif Personnalisé Commandes de base telles que les réglages de vitesse et de tonalité Contrôle précis du ton, du style, de l'accent et de la cadence Capacité d'apprentissage Basé sur des règles, aucune adaptation au contexte Apprend à partir de grands ensembles de données vocales, imite les schémas humains Potentiel d'utilisation Convient pour les tâches de lecture simples. Polyvalent pour la narration, l'image de marque, les applications et le contenu interactif.

Avantages de l'automatisation de la génération vocale

L'automatisation du travail vocal transforme la manière dont l'audio est créé, diffusé et adapté. Voyons quelques avantages :

Réduisez les coûts de production : éliminez les dépenses liées au temps de studio, aux comédiens voix off et aux réenregistrements.

Accélérez les délais d'exécution : produisez des narrations, effectuez des modifications en cours ou changez de style en quelques secondes sans avoir à faire plusieurs prises ni à passer par la post-production.

Élargissez les options de langue et d'accent : générez des voix dans différentes langues ou avec différents accents régionaux pour éviter des sessions de casting ou d'enregistrement supplémentaires.

Maintenez la cohérence de votre marque : conservez le même ton, le même rythme et le même style dans tous vos supports de formation, expériences produit ou campagnes afin de garantir une identité vocale cohérente.

Évoluez votre contenu : créez des ressources vocales en masse pour vos vidéos, applications ou communications sans épuiser vos ressources.

Améliorez l'accessibilité et l'inclusivité : ajoutez des narrations, des traductions ou une assistance audio pour rendre le contenu accessible à un public international.

🔍 Le saviez-vous ? Jonathan Harrington, professeur de phonétique et de parole numérique à l'université de Munich, a passé des décennies à étudier la façon dont les humains produisent les sons et les accents. Voici ce qu'il a à dire au sujet des voix IA : Au cours des 50 dernières années, et plus particulièrement ces derniers temps, les systèmes de génération/synthèse vocale se sont tellement perfectionnés qu'il est souvent très difficile de distinguer une voix générée par l'IA d'une voix réelle. Au cours des 50 dernières années, et plus particulièrement ces derniers temps, les systèmes de génération/synthèse vocale se sont tellement améliorés qu'il est souvent très difficile de distinguer une voix générée par l'IA d'une voix réelle.

Comment automatiser l'automatisation de la génération vocale grâce à l'IA

Mais comment faire pour que cela fonctionne ? L'idée de transformer un script en un fichier audio réaliste semble excellente, mais l'étape la plus importante consiste à mettre en place un flux de travail qui permet de gagner du temps.

C'est pourquoi nous avons créé ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, afin de faciliter cette installation. Elle combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le discuter, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Voici une description détaillée de la manière d'automatiser la génération vocale à l'aide de l'IA, étape par étape (avec l'aide de ClickUp). 👀

Étape n° 1 : choisissez un outil de génération vocale

Tout d'abord, décidez d'où proviendront vos voix off IA. Il existe de nombreuses plateformes de génération de voix IA très performantes.

Le choix approprié dépend de vos besoins prioritaires :

Vous accordez de l'importance à la diversité des accents et des tonalités ?

Aurez-vous besoin d'un accès API pour vous connecter à vos flux de travail ?

Quel budget souhaitez-vous paramétrer pour les licences et l'utilisation ?

🔍 Le saviez-vous ? Le premier ordinateur à « chanter » était un IBM 7094 en 1961. Il a produit « Daisy Bell » dans une des premières démonstrations de synthèse vocale qui a inspiré la scène HAL 9000 dans 2001 : L'Odyssée de l'espace.

Étape n° 2 : préparez votre script ou votre texte d'entrée

Avant de pouvoir générer une voix off de qualité, vous devez disposer d'un script soigné et prêt à l'emploi.

Utilisez ClickUp Docs comme hub central pour rédiger, réviser et peaufiner vos documents. Travaillez en temps réel avec votre équipe afin que les rédacteurs, les éditeurs et les parties prenantes puissent tous rester sur la même longueur d'onde.

Vous pouvez également ajouter une mise en forme de texte enrichi, des tableaux et des liens aux tâches ClickUp afin que tout reste structuré et facile à suivre. Ainsi, votre script est organisé, accessible et prêt à être automatisé de manière transparente ultérieurement.

Collaborez efficacement dans ClickUp document Travaillez sur vos scripts et suivez les modifications en temps réel à l'aide de ClickUp Docs.

📌 Exemple : si vous créez une série de tutoriels vidéo, créez un document avec des sections pour l'introduction, le contenu principal et la conclusion, et partagez vos notes. Les éditeurs peuvent ajouter des commentaires sur des lignes spécifiques tandis que les rédacteurs ajustent le texte en direct, chaque modification étant synchronisée instantanément pour toute l'équipe. Vous pouvez également ajouter des tableaux pour le suivi des notes de rythme ou des styles vocaux, ainsi que des signets pour passer d'une partie à l'autre.

Flux de travail axé sur la voix avec ClickUp Brain Max

ClickUp Brain MAX transforme votre espace de travail en un studio Talk to Texte, vous permettant ainsi de rédiger des scripts, de laisser des révisions ou d'enregistrer des mises à jour de tâches simplement en parlant. Pas besoin de taper, de changer d'outil ou de se dire « Je mettrai ça en forme plus tard ».

Résultat ? Des cycles de script plus rapides, moins de réécritures et moins de friction entre l'idée → la voix → l'exécution.

Vous vous inquiétez pour votre ton ? ClickUp Brain affine la narration, supprime les éléments superflus et met en forme votre texte pour un rendu naturel directement dans votre document ClickUp.

Générez des scripts innovants et créatifs avec ClickUp Brain

Considérez cela comme un éditeur de scripts. Vous pouvez :

Utilisez AI Writer for Work pour peaufiner vos brouillons ou même rédiger à votre place.

Changez le ton (professionnel, décontracté, optimiste) avec Change Tone .

Utilisez mettre en forme pour le discours pour que votre script se lise comme s'il s'agissait d'une personne réelle qui parle, avec des pauses et un flux naturels.

Résumer les sections longues ou développer les sections courtes en fonction du niveau de détail dont vous avez besoin.

Vérifiez instantanément la grammaire, l'orthographe et la clarté

Traduisez votre script dans d'autres langues si vous vous développez dans plusieurs régions.

✅ Essayez cette invite : Ajoutez des pauses pour mettre l'accent afin de faciliter la lecture à haute voix et résumer le jargon technique en 2 ou 3 phrases courtes.

En savoir plus sur ClickUp Brain :

Étape n° 3 : automatisez votre flux de travail

Une fois votre script prêt et l'audio généré, passez à ClickUp Automatisations.

Créez des automatisations ClickUp personnalisées avec des déclencheurs spécifiques

Vous pouvez créer des flux de travail selon un principe simple : « Si ceci, alors cela. »

Par exemple, vous pouvez configurer une automatisation pour quand le statut d'une tâche passe à « Audio généré ». ClickUp l'attribue automatiquement à l'éditeur, le notifie dans ClickUp Chat et déplace la tâche vers la liste « modification en cours ».

🚀 Avantage ClickUp : les agents autopilotés par ClickUp AI permettent de faire avancer les projets sans intervention humaine. Ils surveillent les déclencheurs, comme une tâche marquée comme achevée, puis exécutent automatiquement la série d'actions suivante. Cela signifie que les fichiers sont générés, joints et acheminés vers les bonnes personnes, que les mises à jour sont partagées instantanément avec les équipes et que les tâches assurent leur progression vers l'étape suivante sans retard. Déployez les agents autopilotés ClickUp AI pour gérer le travail répétitif

L'IA n'est pas réservée aux professionnels de la technologie, elle est accessible à tous. De la planification des repas à la gestion de votre budget, l'IA peut simplifier votre quotidien. Découvrez comment dans la vidéo ci-dessous !

La plupart des logiciels commerciaux de synthèse de texte sont assortis de pièces jointes : voix limitées, restrictions d'utilisation, frais de licence et peu de place pour une personnalisation authentique.

La synthèse de texte open source vous aide dans cette tâche.

Ces outils vous offrent un contrôle achevé sur la formation, le déploiement et la mise à l'échelle de la voix, brisant ainsi le cycle de dépendance vis-à-vis des fournisseurs.

Voici notre sélection des meilleurs générateurs de voix IA. 💁

1. ClickUp

ClickUp est déjà bien connu comme une plateforme d'espace de travail flexible et tout-en-un qui rassemble les tâches, les documents, le discuter, les tableaux blancs et l'automatisation dans un seul environnement.

Ce qui rend cet outil particulièrement intéressant aujourd'hui, c'est ClickUp Brain MAX, la super-application d'IA contextuelle de ClickUp qui s'intègre profondément à l'ensemble de votre flux de travail. Elle ne se contente pas d'« ajouter de l'IA », elle se connecte à votre travail réel (tâches, documents, chats, intégrations) afin que vous disposiez d'un assistant intelligent plutôt que de nombreux outils déconnectés.

Transcription de texte Brain MAX

Meilleures fonctionnalités :

Environnement de travail unifié combinant tâches, documents, tableaux de bord, tableaux blancs, automatisations et afficher

Suivi des bogues et gestion des flux de travail puissants : enregistrez les bogues, liez des liens vers des fonctionnalités/plans de test, créez des modèles.

Assistant IA (« ClickUp Brain ») et automatisations intégrées pour générer des tâches et des résumés à partir du travail.

Hautement personnalisable : prend en charge les vues liste, tableau, calendrier, vue Gantt et les intégrations approfondies.

Limites :

Courbe d'apprentissage abrupte en raison de l'étendue des fonctionnalités ; les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés.

Des problèmes de performances et d'expérience mobile sont signalés lors du traitement d'environnements de travail volumineux ou de nombreuses tâches.

Tarifs :

Évaluations et avis :

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

2. Coqui TTS

Coqui TTS est un projet communautaire qui propose des modèles TTS de haute qualité basés sur des réseaux neuronaux. Il offre une assistance pour plusieurs langues et fournit des modèles pré-entraînés pour une utilisation facile.

Meilleures fonctionnalités

Moteur TTS basé sur un vocodeur neuronal avec des voix naturelles

Assistance pour l'entraînement vocal multilingue et le clonage à partir d'échantillons courts.

Génération vocale en temps réel et déploiement de modèles personnalisés

Idéal pour les développeurs qui créent des assistants, des applications d'apprentissage en ligne ou des applications d'accessibilité.

Limites

Nécessite une installation technique pour le réglage fin de la voix et l'hébergement du modèle.

Les licences pour une utilisation commerciale peuvent varier en fonction du modèle.

Tarifs

Offre gratuite disponible

Starter : 9,90 $/mois

Créateur : 19,90 $/mois

Pro : 69,90 $/mois

Évaluations et avis

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📌 Idéal pour : les développeurs qui cherchent à mettre en œuvre des solutions TTS personnalisables dans des applications telles que les assistants virtuels, les plateformes d'apprentissage en ligne et les outils d'accessibilité.

⚡ Archive de modèles : le modèle de compte rendu de réunion de ClickUp vous aide à consigner les ordres du jour, les points clés et les mesures à prendre en un seul endroit. Le modèle de note de réunion permet de structurer vos discussions et de documenter vos décisions afin que rien ne soit oublié.

3. Piper TTS

Piper TTS est un système TTS léger, rapide et efficace conçu pour les applications en temps réel. Il est optimisé pour les performances et peut fonctionner sur divers appareils, y compris les plateformes mobiles.

Meilleures fonctionnalités

TTS léger et en temps réel optimisé pour des performances à faible latence

Travail sur les bureaux, les serveurs et les systèmes embarqués.

Assistance pour plusieurs langues et des voix personnalisables.

Entièrement open source et respectueux de la confidentialité (fonctionne localement)

Limites

Nécessite une installation par un développeur pour l'intégration et la gestion des modèles.

La qualité vocale est bonne, mais pas au niveau des produits commerciaux haut de gamme.

Tarifs

Gratuit et open source

Évaluations et avis

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📌 Idéal pour : les responsables qui ont besoin d'un retour vocal en temps réel, comme les systèmes de navigation, les bornes interactives et les technologies d'assistance.

4. Système de synthèse vocale pour les festivals

Le Festival Speech Synthesis System est un système TTS complet et polyvalent développé par l'université d'Édimbourg. Il est le fournisseur d'un système complet de synthèse vocale avec diverses API et offre l'assistance pour plusieurs langues.

Meilleures fonctionnalités

Architecture modulaire et propice à la recherche pour l'expérimentation TTS

Prend en charge l'assistance de plusieurs langues et de diverses API.

Idéal pour les projets vocaux universitaires, éducatifs et expérimentaux.

Limites

Moins naturel et expressif que les outils TTS neuronaux

Nécessite une configuration manuelle et ne dispose pas d'une interface simple.

Tarifs

Gratuit et open source

Évaluations et avis

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📌 Idéal pour : les chercheurs, les développeurs et les enseignants qui recherchent un outil de transcription IA pour leurs expériences, leurs projets universitaires ou la création de solutions vocales sur mesure.

5. eSpeak NG

eSpeak NG (Next Generation) est un synthétiseur vocal compact et open source qui offre l'assistance d'un large intervalle de langues. Il est principalement connu pour son faible encombrement et son efficacité.

Meilleures fonctionnalités

Synthétiseur vocal extrêmement compact et efficace pour les appareils aux ressources limitées.

Prend en charge plus de 100 langues et dialectes.

Fonctionne comme outil de commande et bibliothèque pour l'intégration.

Limites

Qualité de la voix robotique par rapport aux systèmes neuronaux

Expressivité et émotion à l'état limite dans la parole générée

Tarifs

Gratuit et open source

Évaluations et avis

Capterra : pas assez d'avis

G2 : pas assez d'avis

📌 Idéal pour : les développeurs, les amateurs et les projets de systèmes embarqués où l'efficacité et l'assistance multilingue sont plus importantes que la qualité ultra-réaliste de la voix.

Les défis de l'automatisation de la génération vocale par /IA

L'automatisation de la génération vocale par IA pose des défis à la fois techniques et éthiques, en particulier lorsqu'on recherche le réalisme et la sécurité.

Voici quelques défis persistants :

Problèmes liés à l'utilisation abusive et au problème de contenu

Les voix IA peuvent être clonées à partir de quelques secondes d'enregistrement audio, parfois à l'insu de leur auteur. Cela soulève de sérieuses questions d'ordre éthique, voire juridique.

De plus, les comédiens voix off ont fait part de leurs inquiétudes quant à l'utilisation de leur travail pour former des voix synthétiques sans divulgation complète ni compensation.

🔍 Le saviez-vous ? Une actrice écossaise s'est objectée à l'utilisation sans permission de sa voix pour des annonces publiques, ce qui a invité à l'abandon de la voix IA.

Profondeur émotionnelle et nuances

Même les voix IA haute fidélité peuvent sembler monotones.

Les chercheurs ont constaté que /IA avait du mal à transmettre des nuances émotionnelles subtiles telles que l'empathie ou le sarcasme. Il s'agit là d'éléments que les locuteurs humains ajustent naturellement en fonction du contexte.

Sans cette nuance, même une phrase parfaitement prononcée peut sembler creuse, en particulier dans le cadre d'une narration ou d'une communication avec un patient.

Préjugés liés à l'accent et exclusion numérique

Une étude récente a révélé que les systèmes de synthèse vocale fonctionnent moins bien avec les accents régionaux, ce qui renforce les privilèges linguistiques et exclut involontairement divers locuteurs.

Dans des paramètres multiculturels, tels que le service client international ou l'apprentissage en ligne multilingue, cela peut nuire à l'inclusivité et à la précision.

🧠 Anecdote amusante : l'acteur Val Kilmer, qui a perdu sa voix à cause d'un cancer de la gorge, l'a fait recréer synthétiquement à partir d'enregistrements antérieurs. Cela lui a permis de reprendre son rôle emblématique dans Top Gun : Maverick.

Difficultés liées à la confiance et à la détection

Les utilisateurs ne peuvent souvent pas dire si une voix est humaine ou générée par l'IA. En fait, environ 80 % des auditeurs ont associé une voix IA à son équivalent humain, tandis que seulement 60 % environ ont correctement identifié une voix comme étant synthétisée.

Ce flou en matière de confiance peut poser problème, en particulier si des acteurs malveillants exploitent les voix synthétiques à des fins d'escroquerie ou de désinformation.

📖 À lire également : Comment transcrire des mémos vocaux en texte

Sécurité et menaces liées aux deepfakes

Les deepfakes audio ne relèvent plus de la science-fiction. Dans de nombreuses affaires de fraude à profil élevé, comme celles où des PDG ont été imités pour autoriser des virements frauduleux, des voix IA réalistes ont été utilisées comme arme.

En fait, ce risque apparaît également de manière flagrante dans la désinformation politique. Des voix de personnalités publiques clonées à l'aide de l'IA ont été utilisées dans des campagnes de désinformation électorale préjudiciables.

🔍 Le saviez-vous ? Le mot « deepfake » est un mélange de « deep learning » (apprentissage profond) et « fake » (faux). Ces créations alimentées par l'IA peuvent échanger des visages, modifier les mouvements des lèvres et même générer de nouvelles voix, les rendant presque impossibles à distinguer. Bien qu'elles soient souvent utilisées à des fins de divertissement, cette même technologie pose de grands défis en matière d'authenticité dans l'automatisation vocale générée par l'IA.

Comment ClickUp vous aide à gérer vos projets de génération vocale

Les équipes gèrent souvent plusieurs outils pour le suivi des brouillons, des enregistrements et des fichiers finaux, ce qui ralentit tout le processus.

Comme nous l'avons vu, ClickUp rassemble toutes ces fonctionnalités dans un seul environnement de travail. Voyons comment vous pouvez tirer parti de certains de ses autres outils pour gérer votre flux de travail de génération vocale. 🔁

Standardisez les demandes

Pour éviter de créer des tâches à partir de zéro, configurez un modèle contenant toutes les informations clés. Cela peut inclure des champs personnalisés ClickUp, une date limite et l'assigné (un comédien voix off, un éditeur ou un chef de projet).

Vous pouvez également inclure des champs tels que « langue », « ton » ou « guide de style » pour vous assurer que chaque demande est claire dès le départ.

Organisez toutes les tâches de génération vocale avec les champs personnalisés ClickUp

Pour que vos projets avancent sans encombre, ajoutez une checklist à la tâche qui décrit l'ensemble du processus. En exemple : Révision du script → Enregistrement vocal → Modification en cours → Publication.

Transformez les flux de travail récurrents en modèle ClickUp

Une fois que vous avez créé une tâche qui regroupe tout ce dont vous avez besoin, enregistrez-la comme modèle réutilisable (par exemple, « Demande de voix off »).

📮 ClickUp Insight : 57 % des personnes sont interrompues pendant leurs sessions de concentration forfaitaires, et 25 % de ces interruptions proviennent d'autres personnes. 🤦🏾‍♂️ Mais devinez quoi ? Bon nombre de ces questions urgentes et vérifications rapides peuvent bénéficier de l'automatisation grâce à des agents IA qui agissent en tant que fournisseurs, prestataires de réponses, de mises à jour de statut et de bien plus encore. Les agents Autopilot de ClickUp peuvent faire tout cela et même prendre en charge des flux de travail personnalisés. Il suffit de configurer les déclencheurs, et vous êtes prêt à commencer !

Visualisez chaque étape

Pour garder vos projets de génération vocale sur la bonne voie, vous devez savoir où en est chaque tâche et avoir une vue d'ensemble du calendrier. C'est possible grâce à ClickUp Views, qui vous offre des moyens flexibles de visualiser la progression, de repérer les goulots d'étranglement et de respecter les délais.

Prenons l'instance de la vue Tableau ClickUp.

Si vous produisez plusieurs vidéos à la fois, vous pouvez configurer des colonnes pour les étapes telles que Script → Révision → Voix → Publication. À mesure que chaque tâche avance, il suffit de la faire glisser d'une colonne à l'autre. Cela permet de voir facilement quand les scripts s'accumulent dans la section « Révision » ou quand les enregistrements ne parviennent pas à la section « modification en cours ».

Identifiez rapidement les tâches bloquées grâce à la vue Tableau de ClickUp

Les équipes peuvent collaborer directement dans le tableau, ajouter des commentaires, partager des fichiers ou mettre à jour les détails des tâches en temps réel. Vous pouvez même définir des limites pour le travail en cours (WIP) afin d'éviter que trop de projets ne soient bloqués.

Lorsque vous avez besoin d'une perspective plus large, passez à l'afficher Échéancier de ClickUp.

Affichez les échéances et les dépendances à l'aide de l'affichage de l'échéancier ClickUp

Par exemple, votre calendrier de production affiche chaque tâche avec une date de début et une date de fin, mapper contre les dépendances. Une session d'enregistrement ne peut commencer tant que le script n'a pas été validé, et la publication n'aura pas lieu tant que la modification en cours ne sera pas terminée. Grâce à l'ajout de jalons, vous pouvez mettre en évidence des points clés tels que « Révision finale » ou « Jour du lancement », ce qui facilite le suivi de la progression vers les échéances importantes.

Un utilisateur partage: ClickUp est idéal lorsqu'un projet particulier comporte plusieurs tâches/sous-tâches et que tous les membres de l'équipe doivent être tenus informés. Un dossier ou une liste bien conçu(e) peut facilement remplacer la communication par e-mail et Slack/MS Teams. Les différentes vues permettent également d'identifier les priorités et de créer efficacement des échéanciers. * ClickUp est idéal lorsqu'un projet particulier comporte plusieurs tâches/sous-tâches et que tous les membres de l'équipe doivent être tenus informés. Un dossier ou une liste bien conçu(e) peut facilement remplacer la communication par e-mail et Slack/MS Teams. Les différentes vues permettent également d'identifier les priorités et de créer efficacement des échéanciers.

Si vous travaillez avec plusieurs outils, tels que Gmail pour communiquer avec les parties prenantes et Dropbox pour gérer les fichiers audio, cela peut devenir fastidieux.

Connectez-vous à votre pile technologique grâce aux intégrations ClickUp

Les intégrations ClickUp assurent la connexion directe de votre infrastructure technologique à votre environnement de travail.

Par exemple, déposez un script Google Doc dans une tâche ClickUp, synchronisez les échéances avec votre Google Agenda ou liez des fichiers audio enregistrés à partir du stockage cloud afin que tout soit regroupé au même endroit. Si votre équipe gère les modifications dans Figma, ces flux de travail s'intègrent également directement dans ClickUp.

📖 À lire également : Les meilleurs enregistreurs d'écran gratuits sans filigrane à utiliser

Rationalisez la production grâce à l'IA

ClickUp Brain agit comme votre assistant de projet intégré, vous aidant à rester au fait des tâches de génération vocale.

Demandez à ClickUp Brain d'afficher les mises à jour ou les résumés du projet

Avec la gestion de projet par l'IA aux commandes, il vous suffit de poser les questions suivantes : « Quelles vidéos attendent encore une voix off ? » ou « Quelles tâches sont bloquées à l'étape de l'édition ? » Vous obtiendrez des réponses instantanées depuis votre environnement de travail.

De plus, grâce à ClickUp Enterprise Search, vous pouvez extraire des résultats de l'ensemble de votre environnement de travail et des outils connectés.

Si vous avez besoin du script français mis à jour enfoui dans le fil de discussion de la semaine dernière ou de la dernière version audio enregistrée dans un disque dur lié, ClickUp Brain vous le fournit en quelques secondes.

🚀 Avantage ClickUp : ClickUp Brain MAX transforme votre flux de travail grâce à une intelligence vocale à l'échelle de l'entreprise. Utilisez sa fonction Talk-to-Text pour dicter des messages, des tâches ou des documents. C'est quatre fois plus rapide que de taper au clavier ! Le logiciel de reconnaissance vocale vous permet également d'accéder à des modèles d'IA haut de gamme tels que GPT-4. 1, Claude et Gemini, automatiquement optimisés pour votre tâche. Récupérez en moyenne 1,1 jour par semaine et réduisez vos abonnements jusqu'à 88 % avec ClickUp Brain MAX

Tendances futures dans la génération vocale automatisée par /IA

À mesure que les modèles deviennent plus intelligents et plus adaptatifs, la génération vocale par IA évolue vers des qualités proches de celles de la voix humaine. Des progrès sont réalisés pour créer des voix qui semblent réelles et qui répondent en tenant compte du contexte, des émotions et des intentions.

Voici quelques tendances clés qui forment l'avenir :

Hyper-personnalisation et prise en compte du contexte : offre des interactions sur mesure, en tirant parti du comportement de l'utilisateur, de ses préférences et des données contextuelles.

Capacités multimodales et multilingues : comprend et génère la parole dans différentes langues, gère les nuances linguistiques complexes et s'intègre de manière transparente aux interfaces texte, image et vidéo.

Intégration dans les entreprises et le secteur de la santé : permet le déploiement à grande échelle de solutions vocales basées sur l'IA dans le service client, le secteur de la santé (outils de diagnostic, assistants de santé) et les opérations d'entreprise.

Intelligence émotionnelle et avancées éthiques : offre la fonctionnalité d'une sensibilité émotionnelle, telle que la reconnaissance du ton, de l'humeur et du contexte, afin de proposer des réponses empathiques. Parallèlement, l'accent est davantage mis sur la confidentialité, la sécurité et les cadres éthiques.

📖 À lire également : Les meilleurs outils de résumé de réunion basés sur l'IA

Ne laissez pas les voix off vous ralentir, passez à ClickUp.

La génération vocale n'est plus un outil de niche. Elle devient rapidement un élément central de la manière dont les équipes produisent du contenu, créent des applications et communiquent à grande échelle.

Cependant, les gestionnaires de projet ont tendance à oublier que le défi consiste également à rationaliser le flux de travail. Vous devez gérer les scripts, les révisions et les étapes de publication qui rendent le résultat final utilisable.

ClickUp est la solution idéale. Vous disposez de modèles de tâches pour les demandes récurrentes et de vues Tableau et Échéancier pour le suivi de la progression. Les documents sont l'espace idéal pour stocker les scripts, tandis que ClickUp Brain est parfait pour les mises à jour instantanées.

Grâce à ces outils, vous disposez désormais d'un studio de production rationalisé.

Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! 📋

Foire aux questions

La voix générée par l'IA (IA) peut-elle remplacer les voix off humaines ?

Pas tout à fait. Les voix IA sont idéales pour des tâches telles que les vidéos de formation, les démonstrations de produits ou les mises à jour rapides de contenu où la vitesse et l'évolutivité sont importantes. Mais pour les projets nécessitant des nuances émotionnelles profondes ou une expression artistique, le doublage humain reste plus adapté. De nombreuses équipes utilisent un mélange des deux selon le projet.

2. Comment l'IA améliore-t-elle la précision de la génération vocale automatisée ?

Les systèmes modernes apprennent à partir d'énormes ensembles de données et s'adaptent aux accents, au ton et au rythme. Grâce à des fonctionnalités telles que le filtrage du bruit, la reconnaissance du contexte et l'intonation émotionnelle, les voix IA au son naturel prennent de plus en plus d'importance. La précision continue de s'améliorer grâce à une formation continue et à des boucles de rétroaction en temps réel.

3. La génération vocale par /IA est-elle légale à des fins commerciales ?

Oui, mais à certaines conditions. Vous pouvez utiliser légalement des voix générées par IA dans la plupart des projets commerciaux, à condition de respecter les conditions de licence de l'outil que vous utilisez. Cependant, le clonage de la voix d'une personne réelle sans son consentement peut soulever des problèmes éthiques et juridiques. Vérifiez toujours les conditions d'utilisation avant de publier.

4. Puis-je générer des voix dans plusieurs langues ?

Tout à fait. De nombreux outils de génération vocale basés sur l'IA prennent en charge des dizaines de langues et d'accents, ce qui les rend utiles pour les équipes internationales, les campagnes marketing localisées et les contenus d'apprentissage accessibles.