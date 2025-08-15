Les 11 meilleurs générateurs de feuilles de calcul IA pour automatiser et analyser les données plus rapidement

Que vous les aimiez ou les détestiez, vous ne pouvez probablement pas vous en passer dans votre travail. Oui, nous parlons bien des feuilles de calcul. Héros méconnus du traitement des données, elles vous aident à dégager des tendances qui éclairent et améliorent les résultats de vos projets. Mais mettre à jour manuellement des formules, mettre en forme des tableaux ou créer des tableaux de bord dans Excel ou Google Sheets n'est pas une partie de plaisir.

C'est là qu'interviennent les générateurs de feuilles de calcul IA.

Ces outils utilisent des invites en langage naturel pour vous aider à générer des formules, créer des tableaux, nettoyer les données de vos feuilles de calcul et même exécuter des requêtes SQL, sans toucher une seule ligne de code. En bref, ils vous permettent de « parler » à vos feuilles de calcul au lieu de vous creuser la tête.

Alors, lesquels devriez-vous essayer ? Nous avons sélectionné quelques-uns des meilleurs pour vous aider à faire votre choix.

🧠 Anecdote : Le premier tableur, VisiCalc, lancé en 1979, était si révolutionnaire qu'il est crédité d'avoir contribué à la réussite de l'ordinateur personnel. Aujourd'hui, l'IA peut faire en quelques secondes ce qui prenait autrefois des heures à ces outils.

Que devez-vous rechercher dans un générateur de feuilles de calcul IA ?

Le bon générateur de feuilles de calcul IA doit vous donner l'impression d'avoir un analyste de données à votre disposition. Il doit non seulement automatiser les tâches répétitives de mise en forme, mais aussi transformer les informations brutes en décisions intelligentes.

Voici les éléments à prendre en compte lors de la sélection :

Saisie en langage naturel : générez des formules, des résumés ou des tableaux en tapant des invites telles que « analyser le taux de désabonnement des clients » ou « calculer la croissance mensuelle du chiffre d'affaires »

Compatibilité multi-formats : travaillez en toute transparence avec des fichiers Excel, Google Sheets, CSV et même des PDF ou des tableaux de bord pour importer et exporter facilement vos données

: créez automatiquement des diagrammes, des graphiques et des tableaux de bord à partir des données de vos feuilles de calcul, sans avoir à les mettre en forme manuellement Outils intelligents de visualisation des données: créez automatiquement des diagrammes, des graphiques et des tableaux de bord à partir des données de vos feuilles de calcul, sans avoir à les mettre en forme manuellement

Intégration SQL : les outils de tableur IA idéaux prennent en charge les requêtes SQL ou convertissent le langage naturel en SQL, ce qui permet une analyse plus approfondie et plus technique sans nécessiter de connaissances techniques

Bibliothèque de modèles : accédez à des modèles prêts à l'emploi pour la gestion de projet, la budgétisation, le marketing et bien plus encore afin de gagner du temps lors de l'installation

Nettoyage et structuration basés sur l'IA : nettoyez instantanément les données désordonnées, supprimez les doublons et reformatez les tableaux en un seul clic

Fonctionnalités de collaboration : partagez, commentez ou modifiez en temps réel des feuilles de calcul avec votre équipe ou vos clients

Automatisation des tâches : planifiez des rapports, des alertes ou des flux de travail récurrents à l'aide d'outils d'automatisation intégrés

👀 Le saviez-vous ? Le framework NL2Formula est un système de traitement du langage naturel conçu pour traduire des requêtes en langage simple en formules de tableur. Il a été entraîné à comprendre 37 types de fonctions de tableur, notamment des opérations mathématiques, logiques, de manipulation de texte et statistiques. Il a atteint une précision impressionnante de 91,2 %, ce qui en fait l'un des systèmes les plus avancés dans le domaine de l'automatisation des feuilles de calcul basée sur l'IA.

Voici un bref aperçu des meilleurs outils de feuilles de calcul IA sur le marché, avec une liste des critères de décision clés :

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs* ClickUp Chefs de projet, analystes, équipes marketing et entrepreneurs indépendants jonglant entre tâches, données et tableaux de bord : tout est regroupé au même endroit grâce à des tableurs intelligents et des informations basées sur l'IA Tableaux de bord et résumés IA, données liées aux tâches, automatisations, vue Tableur, assistance IA contextuelle de ClickUp Brain Forfait Free disponible ; personnalisations disponibles pour les entreprises Excel Copilot Équipes qui travaillent avec des données volumineuses, utilisateurs expérimentés d'Excel et professionnels de la finance qui cherchent à automatiser l'analyse et à nettoyer d'énormes feuilles de calcul sans apprendre de nouveaux outils Formules de remplissage automatique, génération de diagrammes et requêtes en langage naturel Gratuit avec une licence Microsoft 365 Copilot GPT Excel Freelancers, stratèges de contenu et fondateurs solo qui souhaitent discuter avec Excel comme avec un coéquipier et générer des formules complexes sans maîtriser les feuilles de calcul Générez des formules, automatisez les tâches des feuilles de calcul et obtenez des informations basées sur le code Forfait de base gratuit ; forfaits payants à partir de 6,99 $ par mois Lignes Équipes de start-up, growth hackers et professionnels de la vente qui ont besoin de connecter des données CRM, d'exécuter des modèles et de créer des tableaux de bord élégants, le tout à partir d'une seule feuille de calcul collaborative Feuilles de calcul collaboratives, intégration des données, informations exploitables grâce à l'IA Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 8 $ par mois Airtable IA Équipes de conception, de production et d'exploitation qui combinent données structurées et flexibilité et souhaitent bénéficier de flux de travail optimisés par l'IA dans une base de données relationnelle sans code Modèles basés sur l'IA, automatisation et informations visuelles sur les données Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 24 $ par mois ; module complémentaire IA avec forfait Teams ou supérieur Formula Bot Débutants, étudiants et propriétaires de petites entreprises qui souhaitent maîtriser les feuilles de calcul sans se prendre la tête avec les mathématiques : il suffit de décrire et de créer automatiquement votre logique Générez des formules complexes, automatisez la saisie des données Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 15 $ par mois Bardeen Professionnels très occupés, assistants de direction et recruteurs automatisant des tâches répétitives dans des feuilles de calcul à l'aide de flux de travail dans le navigateur et de l'IA, sans aucun code Automatisez les tâches, intégrez l'IA à Google Sheets/Excel et reliez les tâches aux tableaux Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 129 $ par mois SheetAI Les travailleurs indépendants, les chercheurs et les équipes en phase de démarrage convertissent des données désordonnées en informations exploitables grâce à la technologie GPT pour créer des rapports Google Sheets et Excel efficaces Invites intelligentes, nettoyage automatisé des données et visualisation à l'aide de diagrammes Forfait Free limité ; forfait payant à partir de 20 $ par mois Zoho Sheet Équipes interfonctionnelles dans les entreprises de taille moyenne qui souhaitent bénéficier d'une feuille de calcul traditionnelle avec une collaboration dans le cloud et une touche d'intelligence IA Collaboration en temps réel, automatisation des données, modèles intégrés Forfait Free avec fonctionnalités essentielles Arcwise IA Équipes financières, analystes FP&A et professionnels occupant des rôles impliquant le traitement de grandes quantités de données à la recherche d'une IA qui comprend le contexte, ajoute des citations et nettoie les feuilles contenant de nombreux nombres Informations IA, automatisation de l'analyse, génération de rapports Gratuit sur Chrome Web Store Gemini pour Google Sheets Les enseignants, les fondateurs de start-ups et les équipes marketing qui utilisent déjà Google Workspace et souhaitent améliorer Sheets grâce aux super pouvoirs intégrés de l'IA Gemini Automatisez les flux de travail, visualisez les données, bénéficiez de fonctionnalités avancées similaires à Excel Forfait Free avec outils d'IA de base ; forfait payant à partir de 8 $ par mois

Les meilleurs générateurs de feuilles de calcul IA pour simplifier l'analyse des données

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Que vous travailliez dans Google Sheets, que vous gériez un fichier Excel complexe ou que vous créiez des feuilles de calcul et des rapports pour la gestion de projet, ces outils peuvent vous aider à accomplir ces tâches en quelques minutes. Passons en revue leurs fonctionnalités en détail.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion de projet et les rapports en temps réel)

Créez des feuilles de calcul alimentées par l'IA dans ClickUp Créez des feuilles de calcul modifiables qui organisent les tâches de votre projet avec tous leurs détails visibles en un coup d'œil, à l'aide de la vue Tableur ClickUp

Si Excel avait un cousin plus cool, plus rapide et plus doué en IA qui comprenait réellement le fonctionnement de votre liste de tâches, ce serait ClickUp.

ClickUp est l'application qui fait tout pour le travail. Elle rassemble vos projets, vos documents et vos discussions sur une seule plateforme puissante, accélérée par l'IA et des automatisations qui vous font gagner du temps. Utiliser ClickUp, c'est convertir des feuilles de calcul en hubs dynamiques et collaboratifs qui s'intègrent aux flux de travail réels des projets.

Commencez par la vue Tableur ClickUp pour visualiser les données de votre projet. Elle offre une interface familière, de type tableur, où chaque tâche ClickUp (votre plus petite unité de travail) est une ligne et les champs personnalisés ClickUp sont des colonnes où figurent les détails de la tâche, tels que les assignés, les dates d'échéance, les budgets et d'autres informations contextuelles.

L'avantage de cet affichage ? Il vous permet de consulter, modifier et mettre à jour rapidement et en masse les données d'un projet, manuellement ou à l'aide d'instructions IA.

Liez des tâches, des documents et des dépendances dans votre base de données ClickUp

Il prend en charge le copier-coller, le glisser-déposer, les types de données riches, les options multiples de filtrage et de tri, ainsi que la collaboration en temps réel. C'est votre hub pour organiser et modifier des données structurées tout en les synchronisant avec vos tâches et vos projets.

Vous êtes libre de regrouper les tâches par colonne (par exemple, statut de la tâche, type de tâche, équipe ou service, etc. ), ce qui permet une meilleure analyse et des rapports plus efficaces. Les colonnes elles-mêmes sont entièrement personnalisables : vous pouvez en ajouter autant que nécessaire, les masquer, les redimensionner ou les réorganiser en fonction des besoins de votre équipe. Ainsi, tout le monde voit les données les plus pertinentes en un coup d'œil.

Effectuez des calculs dans ClickUp à l'aide des champs de formule

Et pour effectuer des calculs ? Les champs de formule dans ClickUp sont un type de champ personnalisé qui vous permet d'effectuer des calculs directement sur les champs de tâche tels que les résultats numériques, date/heure ou autres formules. Ils prennent en charge à la fois les formules simples (addition, soustraction, multiplication, division) et les formules avancées utilisant des dizaines de fonctions intégrées (par exemple, logique, date, chaîne, mathématiques).

Formules simples : obtenez facilement des résultats en choisissant deux champs et un opérateur (par exemple, temps suivi × taux horaire)

Formules avancées : utilisez des fonctions telles que IF(), ROUND(), CONCATENATE(), DAYS(), SUM(), POWER(), AVERAGEIF(), etc.

Ces champs de formule reflètent de nombreuses fonctionnalités des feuilles de calcul, mais au sein des enregistrements de tâches.

Si créer un tableau à partir de zéro vous semble intimidant, ClickUp fournit des modèles de tableurs spécialisés pour rationaliser le suivi des projets et la collecte de données.

Le modèle de feuille de calcul ClickUp est une solution plug-and-play indispensable pour les équipes qui ont besoin de suivre tout type d'informations, des indicateurs de campagne aux feuilles de route produit, sans avoir à se fier à des fichiers Excel encombrants et restrictifs.

Obtenez un modèle gratuit Collectez et gérez les données critiques de vos projets grâce au modèle de feuille de calcul ClickUp

Considérez-le comme votre feuille « tout-en-un » : personnalisez les colonnes pour stocker les informations les plus importantes, appliquez des filtres pour faire apparaître les données pertinentes et associez chaque cellule à une action. Il est parfait pour organiser des données structurées telles que les prospects commerciaux, les budgets des équipes ou les stocks, tout en garantissant la collaboration et la mise à jour permanente de toutes les informations.

Et comment l'IA simplifie-t-elle l'ensemble de ce processus ?

ClickUp Brain, l'IA de travail la plus puissante au monde, connecte tous vos projets, documents et collaborateurs. Elle intègre des fonctionnalités d'IA contextuelles directement dans votre environnement de travail, ce qui vous permet de poser des questions basées sur vos données dans ClickUp (et les applications connectées), d'automatiser les tâches de gestion de projet telles que le partage de mises à jour ou le déplacement de tâches à travers différentes étapes, et de générer instantanément des résumés ou des rapports pour plus de visibilité.

Générez des formules pour vos tableurs ClickUp ou externes à l'aide de ClickUp Brain

Dans vos tableaux, vous pouvez demander à Brain, en langage naturel, de vous suggérer des formules avancées pour des calculs complexes, de nettoyer des entrées désordonnées et même de résumer de grandes quantités de données tabulaires. Si vous rencontrez des problèmes de syntaxe ou des cas particuliers (par exemple, une division par zéro), Brain peut vous suggérer des versions améliorées ou vous aider à déboguer. C'est très utile si vous planifiez des sprints, effectuez le suivi de prospects ou gérez les stocks de vos équipes.

Vous souhaitez également améliorer vos rapports et vos analyses grâce à l'IA ?

Dans les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez ajouter des cartes IA, telles que AI Brain, AI Executive Summary et AI Project Update. Elles utilisent ClickUp Brain pour traiter les données de l'environnement de travail en temps réel et générer des informations dynamiques et contextuelles.

Simplifiez les rapports et les analyses en temps réel à partir des données de vos feuilles de calcul grâce aux cartes IA dans les tableaux de bord ClickUp

En saisissant des invites personnalisées, vous pouvez demander à l'IA de résumer les réalisations clés, de mettre en évidence les prochaines étapes ou d'identifier les principaux risques et obstacles pour tout projet ou service.

Ces cartes IA extraient automatiquement les dernières informations de vos tâches, commentaires et documents ClickUp. Ainsi, les résumés exécutifs, les mises à jour de projet et les évaluations des risques sont toujours à jour et adaptés au contexte spécifique de l'environnement de travail.

Par exemple, lors d'une réunion hebdomadaire d'équipe, une carte de mise à jour de l'équipe IA peut résumer instantanément le travail de chaque membre de l'équipe, tandis qu'une carte de résumé exécutif IA fournit un aperçu général de l'état et de la progression du projet.

Posez n'importe quelle question à ClickUp Brain, et il recherchera toutes les données de tous vos tableaux de bord pour récupérer les bonnes réponses

Le résultat est un processus de gestion de projet plus agile et mieux informé, dans lequel les parties prenantes peuvent prendre des décisions fondées sur des données de manière claire et en toute confiance.

📮 Insight ClickUp : 47 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage n'ont jamais essayé d'utiliser l'IA pour gérer des tâches manuelles, mais 23 % de celles qui ont adopté l'IA affirment que cela a considérablement réduit leur charge de travail. Ce contraste pourrait être plus qu'un simple fossé technologique. Alors que les premiers utilisateurs débloquent des gains mesurables, la majorité sous-estime peut-être à quel point l'IA peut être transformatrice en réduisant la charge cognitive et en libérant du temps. 🔥 ClickUp Brain comble cette lacune en intégrant de manière transparente l'IA dans votre flux de travail. De la résumisation des fils et la rédaction de contenu à la décomposition de projets complexes et la génération de sous-tâches, notre IA peut tout faire. Pas besoin de passer d'un outil à l'autre ou de repartir de zéro. 💫 Résultats réels : STANLEY Security a réduit de 50 % ou plus le temps consacré à la création de rapports grâce aux outils de rapports personnalisables de ClickUp, ce qui permet à ses équipes de se concentrer moins sur la mise en forme et davantage sur les prévisions.

💡 Conseil de pro : plutôt que d'utiliser les tableaux ClickUp comme des journaux statiques, similaires à des feuilles de calcul qui ne font qu'enregistrer le travail, activez AI Assign et AI Prioritize Fields pour connecter ces tableaux aux véritables moteurs dynamiques de votre travail. 👩🏼‍🦰 AI Assign analyse les données de votre tableur (descriptions des tâches, dépendances, charges de travail, capacités, affectations passées) afin de recommander automatiquement le meilleur assigné pour chaque tâche 👀 IA Hiérarchisez les lectures dans les colonnes telles que les délais, l'urgence, les dépendances et l'effort prévu, puis attribuez des indicateurs de priorité. En arrière-plan, elle évalue l'impact et l'urgence, à l'instar d'un agent basé sur l'utilité qui maximise la valeur des tâches par rapport aux contraintes

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Fournissez des informations en temps réel basées sur les données et identifiez les dépendances entre les tâches et les goulots d'étranglement potentiels grâce aux agents ClickUp Autopilot

Connectez les tâches, les documents et les connaissances de votre équipe grâce au gestionnaire de connaissances par l'IA centralisé de ClickUp Brain, qui permet de poser des questions contextuelles et de récupérer rapidement les informations pertinentes sans avoir à effectuer de recherche manuelle dans votre environnement de travail

Réduisez la maintenance manuelle des feuilles de calcul grâce à des flux de travail automatisés via les automatisations ClickUp sans code

Intégrez les feuilles de calcul et l'exécution des projets grâce à la liaison entre les tâches et les tableaux

Rationalisez le suivi des projets, les mises à jour de statut et la communication avec les parties prenantes pour des projets de toute taille grâce au modèle de feuille de calcul de gestion de projet ClickUp

Limites de ClickUp

Ses rapports avancés et ses nombreuses fonctionnalités IA peuvent nécessiter un certain temps d'apprentissage

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis G2 indique :

ClickUp offre une flexibilité inégalée avec des vues personnalisables (Liste, Tableau, Gantt, Calendrier), des automatisations puissantes, des documents intégrés, des objectifs et un suivi du temps, le tout dans un seul environnement de travail. Il centralise la collaboration en équipe et la gestion de projet, nous permettant de remplacer plusieurs outils tels que Trello, Asana et Notion par un seul système cohérent. Outil de productivité tout-en-un puissant pour gérer les équipes et les projets.

ClickUp offre une flexibilité inégalée avec des vues personnalisables (Liste, Tableau, Gantt, Calendrier), des automatisations puissantes, des documents intégrés, des objectifs et un suivi du temps, le tout dans un seul environnement de travail. Il centralise la collaboration en équipe et la gestion de projet, ce qui nous permet de remplacer plusieurs outils tels que Trello, Asana et Notion par un seul système cohérent.

Outil de productivité tout-en-un puissant pour gérer les équipes et les projets.

2. Excel Copilot (Idéal pour l'automatisation native de Microsoft Excel)

via Excel Copilot

Si vos flux de travail sont centrés sur l'écosystème Microsoft Excel et que vous souhaitez bénéficier des superpuissances natives de l'IA sans changer de plateforme, Excel Copilot est la solution idéale. En particulier pour ceux qui traitent des formules complexes ou des analyses répétitives dans des fichiers Excel volumineux, les suggestions intelligentes et l'analyse instantanée de Copilot peuvent offrir un gain de productivité considérable.

Intégré directement à Microsoft 365, ce générateur de feuilles de calcul IA transforme votre interaction avec les données. Il comprend les invites en langage naturel pour générer des formules, analyser les tendances, résumer les données et même créer automatiquement des tableaux de bord Excel complets dans l'interface Excel que vous connaissez bien.

Meilleures fonctionnalités d'Excel Copilot

Demandez à Copilot en anglais courant de générer des formules, de nettoyer des données et de résumer des feuilles de calcul

Créez des tableaux de bord avec des diagrammes et des graphiques générés automatiquement

Utilisez des invites, des instructions pour exécuter des requêtes de type SQL dans des tableaux Excel

Recueillez des informations basées sur des indicateurs et des tendances clés

Limites d'Excel Copilot

Uniquement disponible avec les forfaits Microsoft 365 pour les entreprises

Ne prend pas en charge Google Sheets et les autres plateformes non Microsoft

Tarifs Excel Copilot

Gratuit : inclus avec les forfaits Microsoft 365 Copilot

Copilot Pro : 20 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Excel Copilot

G2 : 4,3/5 (plus de 80 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Excel Copilot ?

Un avis sur Reddit dit :

Pour moi, Copilot a été d'une grande aide dans Excel. Le fait de ne même pas avoir à réfléchir à la manière de visualiser les données est incroyable. J'ai vraiment hâte d'essayer Copilot avec Python. Malheureusement, je ne pense pas qu'il soit encore disponible partout, car je n'ai pas encore pu l'utiliser.

Pour moi, Copilot a été d'une grande aide dans Excel. Le fait de ne même pas avoir à réfléchir à la manière de visualiser les données est incroyable. J'ai vraiment hâte d'essayer Copilot avec Python. Malheureusement, je ne pense pas qu'il soit encore disponible partout, car je n'ai pas encore pu l'utiliser.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Microsoft Excel

3. GPT Excel (le meilleur pour l'assistance à la création de feuilles de calcul à partir d'invites et d'instructions)

via GPT Excel

GPT Excel est un outil de tableur IA léger mais puissant, conçu pour ceux qui souhaitent automatiser des tâches liées aux données sans avoir à coder ou à mémoriser des formules complexes. Contrairement aux solutions natives, GPT Excel est basé sur un navigateur et repose sur un concept simple : entrez une invite, obtenez instantanément une formule, un tableau ou même des informations.

Il est particulièrement utile pour les utilisateurs travaillant à la fois sur Excel et Google Sheets qui souhaitent simplifier la création de formules, importer des données et convertir des entrées de feuilles de calcul désordonnées en formats structurés. Que vous soyez un étudiant gérant des projets ou un analyste explorant des données, GPT Excel gère la plupart des tâches grâce au langage naturel, ce qui le rend idéal pour les débutants et les utilisateurs non techniques.

Les meilleures fonctionnalités de GPT Excel

Générez des formules Excel à l'aide d'invites simples en langage naturel

Compatible avec les fichiers Excel et Google Sheets

Peut aider à convertir des données non structurées en tableaux mis en forme

Propose des modèles prédéfinis d'invites, d'instructions pour les requêtes SQL, de diagrammes et d'analyse de données

Accès rapide et sans connexion pour corriger rapidement vos feuilles de calcul où que vous soyez

Limites de GPT Excel

Non conçu pour une automatisation intensive ou les tableaux de bord

Manque de fonctionnalités de collaboration en temps réel ou d'intégration des tâches

Tarifs GPT Excel

Free

Premium : 6,99 $/mois

Évaluations et avis sur GPT Excel

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? Une start-up appelée Shortcut (par Fundamental Research Labs) a attiré l'attention en proposant un logiciel similaire à Excel, alimenté par une IA agentique qui construit des modèles financiers (par exemple, des LBO, des DCF) via un langage naturel, avec une compatibilité Excel transparente. Il a été décrit comme « le ChatGPT de la modélisation financière »

4. Lignes (idéal pour les flux de travail collaboratifs et axés sur le Web)

via Rows

Conçue comme une plateforme de tableur moderne, Rows combine l'interface familière des tableurs avec des fonctionnalités puissantes telles que des intégrations natives, la génération de formules IA, des tableaux de bord en temps réel et même des diagrammes esthétiques par défaut.

Conçu pour les équipes, les analystes et les entrepreneurs qui travaillent avec des données en temps réel, Rows vous permet de vous connecter à des services tels que Google Analytics, Stripe, HubSpot et bien d'autres encore. Rows facilite considérablement l'analyse du trafic web, l'extraction des performances des campagnes et la visualisation des indicateurs clés, même sans modules complémentaires tiers.

Les meilleures fonctionnalités de Rows

Générez des formules, nettoyez les données et traduisez les invites, instructions en diagrammes à l'aide d'assistants IA

Utilisez les connecteurs API intégrés pour les requêtes SQL, les données CRM ou l'importation de fichiers Excel personnalisés

Créez des tableaux de bord, des graphiques et des rapports sans aucun code

Collaborez sur des données en temps réel, comme vous le feriez sur Google Sheets

Limites du nombre de lignes

Moins de modèles de tableaux de bord et d'options de mise en forme qu'Excel ou Sheets

Peut être excessif pour les petites tâches ponctuelles

Tarification des lignes

Free

Plus : 8 $/mois par utilisateur

Pro : 79 $/mois + 8 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les lignes

G2 : 4,9/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Rows ?

Un avis G2 indique :

La création de tableaux à partir d'importations Excel ou Google Sheets est incroyable. La création de diagrammes et de visuels en quelques clics et la navigation dans votre environnement de travail sont PARFAITES.

La création de tableaux à partir d'importations Excel ou Google Sheets est incroyable. La création de diagrammes et de visuels en quelques clics et la navigation dans votre environnement de travail sont PARFAITES.

💡 Conseil de pro : Lorsque vous travaillez avec des générateurs de feuilles de calcul IA, vérifiez toujours la logique derrière les formules ou les visualisations générées automatiquement, en particulier pour les décisions critiques. L'IA peut accélérer votre flux de travail, mais elle peut aussi halluciner. De plus, comprendre le pourquoi du résultat garantit l'exactitude et renforce la confiance dans vos données.

5. Airtable IA (idéal pour les bases de données structurées et les flux de travail sans code)

via Airtable

Le logiciel hybride de tableur et de base de données Airtable est l'un des favoris des équipes qui gèrent des données de projet, des calendriers de contenu ou des feuilles de route de produits.

Et maintenant, grâce à l'IA intégrée à ses flux de travail, Airtable peut faire bien plus que simplement stocker ou afficher des données. Il peut analyser des tendances, résumer des champs, classer du contenu ou même générer des formules en fonction de vos invites, le tout sans quitter le tableau.

Vous ne travaillez pas seulement avec des données de tableur, vous optimisez des flux de travail automatisés, des tableaux de bord intelligents et des applications collaboratives grâce à la simplicité du glisser-déposer.

Les meilleures fonctionnalités de l'IA Airtable

Générez, classez, traduisez ou analysez le contenu des cellules en fonction d'autres données du tableau

Analysez, étiquetez ou répondez automatiquement aux données entrantes provenant d'applications connectées

Utilisez des applications visuelles, des diagrammes et des tableaux de bord créés directement dans des tableurs

Importez en un clic depuis des fichiers Excel ou une base de données Google Sheets

Limites de l'IA Airtable

Les fonctionnalités IA sont uniquement disponibles dans les forfaits Pro et Enterprise

La personnalisation nécessite un léger apprentissage pour les utilisateurs habitués aux feuilles de calcul

Tarifs Airtable IA

Free

Équipe : 24 $/mois par place

Business : 54 $/mois par place

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Airtable IA

G2 : 4,6/5 (plus de 2 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Airtable IA ?

Un avis G2 indique :

Airtable est simple en apparence, mais incroyablement puissant. Nous avons pu réaliser de grandes choses grâce à lui.

Airtable est simple en apparence, mais incroyablement puissant. Nous avons pu réaliser de grandes choses grâce à lui.

📖 À lire également : Modèles Airtable gratuits pour la gestion de projet

6. Formula Bot (idéal pour générer instantanément des formules et nettoyer les données des feuilles de calcul)

via Formula Bot

Vous décrivez ce que vous voulez en anglais simple, et Formula Bot écrit la formule Excel ou Google Sheets pour vous. Il génère, explique et automatise les formules directement dans les feuilles de calcul, les rendant accessibles aux utilisateurs de tous niveaux. Fini les syntaxes compliquées ou les recherches sur Stack Overflow pour savoir comment calculer les jours ouvrables entre deux dates.

Il prend également en charge les requêtes SQL, ce qui permet aux analystes de passer facilement de la logique des feuilles de calcul à celle des bases de données sans perdre une miette.

Meilleures fonctionnalités de Formula Bot

Analysez et nettoyez vos données en un seul clic grâce à des solutions tout-en-un

Bénéficiez de la conversion SQL vers tableur pour les utilisateurs expérimentés

Convertissez des fichiers PDF en fichiers Excel

Comprenez chaque formule grâce aux explications fournies par l'IA

Limites de Formula Bot

Pas d'environnement de feuille de calcul natif : il s'agit d'un générateur de formules, pas d'un logiciel complet de feuille de calcul IA

Tarifs de Formula Bot

Gratuit : nombre de générations limité par jour

Unlimited : 15 $/mois facturé annuellement

Unlimited Plus : 25 $/mois facturés annuellement

Unlimited Ultra : 35 $/mois facturés annuellement

Évaluations et avis sur Formula Bot

G2 : 4,5/5 (plus de 90 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Formula Bot ?

Un avis G2 indique :

Formula Bot génère des formules à l'aide de commandes simples. Ses modèles améliorent la productivité, tandis que les requêtes SQL simplifient l'analyse commerciale.

Formula Bot génère des formules à l'aide de commandes simples. Ses modèles améliorent la productivité, tandis que les requêtes SQL simplifient l'analyse commerciale.

📖 À lire également : Comment créer une base de données Excel

7. Bardeen (Idéal pour automatiser les flux de travail des feuilles de calcul entre les applications)

via Bardeen

La plateforme d'automatisation basée sur l'IA de Bardeen intègre l'automatisation GPT directement dans Google Sheets et Excel. Elle vous permet de résumer, générer, mettre en forme et analyser des données à l'aide de l'IA comme s'il s'agissait d'une formule native de tableur.

Vous avez besoin d'importer des données d'une page web vers Google Sheets, de convertir des e-mails en lignes ou de mettre à jour votre fichier Excel lorsqu'un formulaire est soumis ? Bardeen automatise tout cela en une seule invite, une seule instruction. Grâce à ses guides d'automatisation intelligents, Bardeen connecte vos feuilles de calcul à des centaines d'applications, transformant ainsi les données de vos feuilles de calcul en flux de travail dynamiques.

Les meilleures fonctionnalités de Bardeen

Connectez-vous à plus de 70 applications de productivité grâce à l'extension Chrome de Bardeen

Utilisez l'IA pour créer des flux de travail personnalisés via des invites en langage naturel

Tirez parti des agents de navigateur pour interagir avec les pages Web

Jonglez et automatisez les flux de travail multi-outils sur toutes les plateformes

Limites de Bardeen

La création d'automatisations en plusieurs étapes nécessite un certain apprentissage

Il est moins axé sur la génération de formules ou les suggestions IA dans les feuilles

Tarifs Bardeen

Essai gratuit

Starter : 129 $/mois

Teams : 500 $/mois

Enterprise : 1 500 $/mois

Évaluations et avis sur Bardeen

G2 : 4,8/5 (plus de 35 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bardeen ?

Un avis G2 indique :

Bardeen nous a aidés à réduire considérablement le travail manuel qui nous prenait auparavant des heures. L'autre avantage considérable est la précision des données collectées et la facilité d'utilisation.

Bardeen nous a aidés à réduire considérablement le travail manuel qui nous prenait auparavant des heures. L'autre avantage considérable est la précision des données collectées et la facilité d'utilisation.

👀 Le saviez-vous ? Les feuilles de calcul Excel traditionnelles ont une capacité maximale de 1 048 576 lignes. En revanche, certains modules complémentaires permettent à Google Sheets de traiter 1 milliard de lignes dans une seule feuille.

8. SheetAI (idéal pour les commandes IA dans les cellules de Google Sheets)

via SheetAI

SheetAI est un module complémentaire de Google Sheets qui intègre des modèles IA avancés, notamment GPT-4, Claude et Gemini, dans l'environnement des feuilles de calcul.

Vous souhaitez générer des formules, réécrire du texte, résumer des lignes ou mieux mettre en forme vos données ? Il vous suffit d'appeler « =SHEETAI() » et de saisir une invite, des instructions. Pas de code, pas de changement d'onglet, juste une automatisation directe dans la feuille. C'est comme si vous offriez aux tableaux de bord Google Sheets une mise à niveau alimentée par l'IA qui sait comment faire votre travail fastidieux.

Meilleures fonctionnalités de SheetAI

Analysez, résumez et réécrivez les données de vos feuilles de calcul en utilisant le langage naturel

Nettoyez vos ensembles de données, rédigez des résumés analytiques ou extrayez des informations clés à partir de lignes

Limites de SheetAI

Fonctionne uniquement avec Google Sheets

Une nouvelle authentification peut être requise si la connexion à GPT est interrompue

Tarifs SheetAI

Free

Unlimited Monthly : 20 $/mois

Unlimited Yearly : 200 $/an

Pay As You Go : À partir de 29 $

Évaluations et avis sur SheetAI

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📖 À lire également : Modèles de tableaux de bord Google Sheets

9. Zoho Sheet (idéal pour la collaboration basée sur l'IA et la gestion des données en temps réel)

via Zoho Sheet

Zoho Sheet donne vie à vos feuilles de calcul grâce à son assistant alimenté par l'IA, Zia. Il vous aide à poser des questions à partir de vos données, à générer des formules simples et avancées, à créer des diagrammes et à construire des tableaux de bord clairs. Idéal pour les équipes collaboratives, Zoho Sheet vous permet d'importer des fichiers Excel ou Google Sheets, de les intégrer de manière transparente et de travailler ensemble en temps réel sans aucun souci.

C'est l'outil idéal pour les entrepreneurs et les analystes qui souhaitent tout organiser, de la saisie des données aux informations basées sur l'IA, sans passer des heures à effectuer des mises à jour manuelles.

Meilleures fonctionnalités de Zoho Sheet

Profitez de fonctionnalités intégrées telles que « Données à partir d'une image », qui convertit les images de tableaux ou les captures d'écran en données modifiables dans un tableur

Suivez facilement les modifications et les commentaires en temps réel, favorisant ainsi une collaboration plus fluide en temps réel

Importez des fichiers Excel et CSV sans problèmes de mise en forme

Traduisez dans plus de 70 langues

Automatisez l'entrée, la validation et la mise à jour des données grâce à l'automatisation intégrée des flux de travail

Limites de Zoho Sheet

Intégrations tierces limitées par rapport à d'autres outils tels que Google Sheets

Peut rencontrer des ralentissements avec des ensembles de données volumineux et complexes

Tarifs de Zoho Sheet

Free

Évaluations et avis sur Zoho Sheet

G2 : 4,4/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Sheet ?

Un avis G2 indique :

Facile à utiliser, vous pouvez le partager avec votre équipe, plusieurs personnes peuvent y accéder en même temps.

Facile à utiliser, vous pouvez le partager avec votre équipe, plusieurs personnes peuvent y accéder en même temps.

10. Arcwise AI (Idéal pour les visualisations et les analyses de données basées sur l'IA)

via Arcwise IA

Arcwise AI est conçu pour les professionnels qui ont besoin de rationaliser et d'automatiser des tâches complexes d'analyse de données de feuilles de calcul et de gestion de projet.

Il exploite des informations avancées basées sur l'IA pour automatiser le traitement des données, améliorer la précision et réduire le temps consacré aux tâches routinières. Son interface intuitive le rend accessible aux utilisateurs ayant des niveaux d'expertise variés, et son évolutivité le rend idéal pour les organisations de toutes tailles.

Arcwise offre des fonctionnalités de visualisation et d'analyse inégalées qui simplifient la gestion des feuilles de calcul alimentées par l'IA.

Les meilleures fonctionnalités d'Arcwise IA

Utilisez l'analyse de données alimentée par l'IA pour suivre automatiquement les informations et les tendances

Générez rapidement des formules et visualisez les données à l'aide de diagrammes interactifs

Créez de superbes tableaux de bord pour présenter les indicateurs clés et les tendances des données

Intégrez-les à Google Sheets et aux fichiers Excel pour des flux de travail fluides

Automatisez l'analyse des données et les rapports grâce à des processus basés sur l'IA

Limites de l'IA Arcwise

Bibliothèque de modèles limitée pour ceux qui recherchent une installation rapide pour la gestion de projet

Une connexion Internet est nécessaire pour une utilisation optimale

Tarification Arcwise IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Arcwise IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

11. Gemini pour Google Sheets (idéal pour intégrer directement les informations issues de l'IA dans Google Sheets)

via Gemini pour Google

Gemini pour Google Sheets vous aide à extraire des informations, à générer du texte alternatif pour les images et même à récupérer des informations en temps réel via la recherche IA, le tout depuis Google Sheets. Vous pouvez utiliser des invites en langage simple telles que « Aidez-moi à organiser mon plan de projet dans un tableau » pour créer automatiquement des outils de suivi, des budgets, des listes de tâches, etc. Appliquez des règles de mise en forme conditionnelle ou insérez des menus déroulants, le tout via des invites naturelles, ce qui réduit l'installation manuelle dans Sheets.

Son intégration transparente et ses réponses IA personnalisables en font un outil puissant pour les spécialistes du marketing, les analystes, les entrepreneurs et tous ceux qui cherchent à automatiser et à améliorer les flux de travail basés sur des feuilles de calcul sans avoir à écrire de formules complexes.

Les meilleures fonctionnalités de Gemini pour Google Sheets

Générez des formules assistées par IA et effectuez des analyses de données en temps réel

Accédez à la génération d'images et à la classification des sentiments

Fournissez des informations pour une meilleure prise de décision grâce à des modèles d'apprentissage automatique

Analysez les tendances des données, telles que les valeurs aberrantes, les corrélations ou les valeurs futures prévues, et générez des résultats visuels tels que des cartes thermiques et des graphiques

Limitations de Gemini pour Google Sheets

Limité à Google Sheets, ne convient pas aux utilisateurs qui ont besoin d'assistance pour d'autres plateformes

Une installation supplémentaire peut être nécessaire pour optimiser pleinement les fonctionnalités IA

Tarifs de Gemini pour Google Sheets

Google AI Pro : 19,99 $/mois

Google IA Ultra : 249,99 $/mois

Évaluations et avis sur Gemini pour Google Sheets

G2 : 4,4/5 (plus de 250 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Gemini ?

Un utilisateur sur G2 partage :

J'adore la façon dont Gemini s'intègre parfaitement à toutes les applications Google et semble agir comme un assistant utile plutôt que comme un autre chatbot. Il est conçu pour faciliter les activités quotidiennes, aider à clarifier les idées et rester organisé, mais jamais de manière robotique ou obligatoire.

J'adore la façon dont Gemini s'intègre parfaitement à toutes les applications Google et semble agir comme un assistant utile plutôt que comme un autre chatbot. Il est conçu pour faciliter les activités quotidiennes, aider à clarifier les idées et rester organisé, mais jamais de manière robotique ou obligatoire.

Gérez intelligemment vos données, vos rapports et vos projets avec ClickUp

Les générateurs de feuilles de calcul IA transforment la manière dont nous traitons les données, facilitant et optimisant l'extraction d'informations précieuses.

La plupart des outils de tableur IA se contentent de vous montrer les données. ClickUp vous permet d'agir dessus. Alors que les générateurs de tableurs traditionnels se concentrent sur le remplissage des cellules et la mise en forme des tableaux, ClickUp va plus loin en connectant vos données directement au travail qu'elles alimentent.

Besoin de suivre la progression ? Créez des tableaux de bord en direct liés aux tâches

Vous souhaitez mettre en évidence les obstacles ? Utilisez des rapports en temps réel qui se mettent à jour automatiquement au fur et à mesure de l'avancement du travail

Vous souhaitez automatiser des mises à jour répétitives ? Définissez des règles une seule fois et laissez l'IA se charger des tâches fastidieuses

ClickUp transforme les feuilles de calcul statiques en flux de travail dynamiques. Les équipes passent jusqu'à 60 % de leur temps à rechercher et à organiser des informations. Avec ClickUp, votre équipe peut investir ce temps précieux dans la réalisation effective des tâches.

Essayez ClickUp gratuitement !