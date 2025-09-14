Les meilleurs modèles de diagrammes de Gantt Lucidchart gratuits à utiliser en 2025

Lucidchart est un outil web populaire qui simplifie la création, la collaboration et le partage de diagrammes. Des organigrammes détaillés aux mapper de processus complexes, il vous offre la flexibilité nécessaire pour visualiser à peu près tout et donner vie à vos idées.

Parmi ses nombreuses fonctionnalités, Lucidchart est particulièrement connu pour ses modèles de diagrammes de Gantt prêts à l'emploi.

Bien que la sélection ne soit pas très vaste, les diagrammes de Gantt dans Lucidchart sont faciles à utiliser, étonnamment polyvalents et utiles pour visualiser les échéanciers des projets avec un minimum d'effort.

Aujourd'hui, découvrons quelques-uns des meilleurs modèles de diagrammes de Gantt Lucidchart, ainsi que quelques alternatives (meilleures) !

🔍 Le saviez-vous ? L'armée américaine a utilisé des diagrammes de Gantt pendant la Première Guerre mondiale pour rationaliser la production de matériel et de fournitures de guerre. 💣

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de diagramme de Gantt Lucidchart ?

Que ce soit sur Lucidchart ou ailleurs, voici quelques éléments qui rendent un modèle de diagramme de Gantt fonction :

Clarté : recherchez un recherchez un modèle de diagramme de Gantt qui décompose le projet en tâches spécifiques et les classe par phase, équipe et autres critères pertinents. Recherchez également des hiérarchies ou des codes couleur qui affichent les jalons, les livrables et les dépendances pour une hiérarchisation transparente

Précision : optez pour un modèle qui fournit un intervalle de dates (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle) adapté à l'ampleur de votre projet. Veillez également à ce que tous les intervalles de temps soient cohérents et dotés d'un libellé clair

Éléments visuels : sélectionnez un modèle de diagramme de Gantt basique qui agit en tant que fournisseur d'outils visuels, tels que des flèches et des connecteurs, pour visualiser facilement les chemins critiques. Le codage couleur est également indispensable pour une exécution sans heurts, en particulier si la portée de votre projet est vaste

Personnalisation : sélectionnez un modèle qui vous permet de sélectionnez un modèle qui vous permet de créer des diagrammes de Gantt et de procéder à la modification en cours de leurs champs de base, notamment les noms des tâches, leur durée et leurs propriétaires. Vous avez ainsi la garantie que le diagramme est parfaitement adapté aux exigences spécifiques de votre projet

Collaboration : utilisez un modèle qui vous permet de collaborer avec les membres de votre équipe grâce à des commentaires, des notes liées et des fonctionnalités supplémentaires. Cela vous aidera à trouver des idées et à mener à bien vos projets plus efficacement

🧠 Anecdote : Le marché des logiciels de diagrammes de Gantt devrait connaître une croissance significative, reflétant une demande claire pour des outils dédiés. Bien que les prévisions varient légèrement selon les sources, elles suggèrent une croissance robuste, un rapport indiquant un TCAC de 12,5 % entre 2026 et 2033, avec un objectif de 3,5 milliards de dollars pour la taille du marché d'ici 2033.

7 modèles de diagrammes de Gantt Lucidchart

N'attendez plus, découvrez les meilleurs modèles de diagrammes de Gantt disponibles sur Lucidchart :

1. Modèle de diagramme de Gantt simple

via Lucidchart

Le modèle de diagramme de Gantt simple de Lucidchart est un outil de base permettant d'organiser plusieurs activités de projet sur une période donnée (quotidienne, mensuelle ou hebdomadaire). Il est assez facile à travailler et donc idéal pour les débutants.

Outre l'organisation des tâches, vous pouvez également l'utiliser pour attribuer des actions à vos membres de l'équipe et collaborer avec eux afin de réfléchir ensemble à des forfaits de projet. Le modèle est personnalisable, ce qui vous permet de personnaliser les couleurs, les repères temporels, les jalons et d'autres éléments clés du diagramme.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Affichez les tâches dans un échéancier horizontal clair

Regroupez les tâches en phases logiques pour faciliter la compréhension

Alignez les dates de début et de fin à l'aide d'une grille cohérente

🔑 Idéal pour : les chefs de projet ou les responsables d'équipe à la recherche d'un moyen rapide et visuel de planifier et de suivre des projets de petite à moyenne taille.

📚 À lire également : Exemple de diagrammes de Gantt pour la gestion de projet

2. Modèle de diagramme de Gantt avec barre de progression

via Lucidchart

Vous recherchez un diagramme de Gantt adapté à des besoins de gestion de projet moyennement avancés ? Le modèle de diagramme de Gantt avec barre de progression de Lucidchart fournit une vue claire de toutes les tâches de votre projet, ainsi que de leurs dépendances respectives.

De plus, ils fournissent des informations précieuses sur la progression du projet. Ensemble, ils vous aident à visualiser avec précision l'échéancier du projet, à identifier le chemin critique et à prévenir les goulots d'étranglement dès le début.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Intégrez des superpositions de progression de couleur dans les barres de tâches de chaque tâche

Mettez en évidence le statut d'achevé pour un contrôle visuel immédiat

Affichez les propriétaires ou les équipes chargés de chaque tâche à côté de chaque barre

🔑 Idéal pour : les équipes qui ont besoin d'un suivi visuel de l'achèvement des tâches et de surveiller en temps réel la progression de plusieurs flux de travail.

🎥 Regardez cette vidéo pour savoir comment hiérarchiser les tâches :

3. Modèle de diagramme de Gantt pour la mise sur le marché

via Lucidchart

Vous lancez un nouveau produit ? Le modèle de diagramme de Gantt « Go-to-Market » de Lucidchart simplifie l'ensemble du processus, du début à la fin. Grâce à ce modèle, créez des tâches de lancement de produit, attribuez-les aux membres de votre équipe et suivez la progression de chacune d'entre elles.

Il regorge d'autres fonctionnalités utiles, notamment la liaison de données et le formatage conditionnel. Le modèle est facile à naviguer et comporte de nombreux éléments visuels pour faciliter la collaboration avec votre équipe et garantir la réussite du lancement de votre produit.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez les phases clés telles que l'étude de marché, le lancement et le suivi

Mettez en évidence les dépendances entre les étapes critiques de la mise sur le marché

Marquez les livrables ou les campagnes importants

🔑 Idéal pour : les équipes marketing et de lancement de produits qui coordonnent des activités interfonctionnelles de mise sur le marché avec des délais et des dépendances stricts.

💡 Conseil de pro : Fixez un échéancier réaliste pour votre projet. Évitez tout optimisme excessif : estimez les durées en vous basant sur les données historiques ou la capacité de votre équipe afin d'éviter le surmenage et les retards. ⏱️

4. Modèle de diagramme de Gantt avec jalons

via Lucidchart

Le modèle de diagramme de Gantt avec jalons de Lucidchart est très pratique si vous travaillez sur un projet de grande envergure.

Cela vous permet de décomposer le projet en phases distinctes et d'extraire les éléments exploitables de chacune d'entre elles. Vous pouvez spécifier leur durée individuelle, leurs dates de début et de fin, leurs propriétaires, leurs dépendances et d'autres détails. Cela vous aide à planifier les tâches, à visualiser leur échéancier et à suivre leur progression pour une conclusion en temps voulu.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Marquez les jalons importants à l'aide de symboles distinctifs (par exemple, des losanges)

Séparez les lignes des jalons pour plus de clarté visuelle

Réalisez la connexion entre les tâches et les jalons à l'aide de flèches de dépendance

🔑 Idéal pour : les équipes qui ont besoin de mettre en évidence les échéances ou les livrables importants dans le cadre de projets à long terme, tels que le développement de produits ou la mise en œuvre chez les clients.

📚 À lire également : Comment créer un diagramme de Gantt dans Google Sheets (avec des modèles)

5. Modèle de diagramme de Gantt avec trimestres

via Lucidchart

Si vous souhaitez un diagramme de Gantt qui visualise les phases de votre projet en trimestres plutôt qu'en jours, semaines ou mois, le modèle de diagramme de Gantt avec trimestres de Lucidchart devrait vous aider. Il regroupe les phases de votre projet en trimestres et liste chaque tâche qui en fait partie.

En outre, le modèle vous montre également la progression de chaque tâche grâce à des icônes d'indicateur d'état visuelles. Si une phase du projet s'étend sur un autre trimestre, le modèle affiche également cette information et met en évidence ses dépendances. Il propose également des couloirs pour vous aider à organiser chaque tâche sans encombrement.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Bénéficiez d'un aperçu de haut niveau sur vos forfaits à long terme

Assistance au regroupement des tâches par trimestre pour une orientation stratégique

Adaptez les libellés de début/fin à la durée trimestrielle

🔑 Idéal pour : les équipes stratégiques ou les chefs de service qui planifient des initiatives chaque trimestre afin de s'aligner sur les cycles fiscaux ou de performance.

➡️ En savoir plus : Meilleur logiciel gratuit de création de diagrammes de Gantt

6. Modèle de diagramme de Gantt de base

via Lucidchart

Le modèle de diagramme de Gantt basique de Lucidchart est compatible avec Lucidspark et convient particulièrement à la création d'une feuille de route visuelle pour vos projets. Pour l'utiliser, vous devez utiliser les cartes Lucid afin d'extraire les tâches de votre projet, puis les glisser-déposer sur l'échéancier sélectionné.

Le modèle fournit une vue claire du statut, de l'assigné et de l'estimation en points d'histoire de chaque tâche. En outre, vous pouvez obtenir une vue d'ensemble complète de votre projet, du début à la fin, afin de gérer le temps, les responsabilités et l'exécution.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Liste les tâches dans des lignes avec des barres de durée correspondantes

Définissez les dates de début et de fin dans une disposition simple et épurée

Autorisez le code couleur de base pour hiérarchiser les tâches

🔑 Idéal pour : les particuliers ou les petites équipes qui gèrent des projets courts et ont besoin d'un échéancier visuel simple pour rester organisés.

🔎 Le saviez-vous ? Vous vous souvenez de la mission historique Apollo 11 de la NASA qui a permis d'alunir ? Les diagrammes de Gantt ont joué un rôle important dans cette mission, en aidant les équipes à coordonner plus efficacement des tâches d'ingénierie complexes. 🚀

💡 Bonus : en tant que chef de projet, si vous souhaitez : Recherchez instantanément vos feuilles de route et vos documents dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications de connexion + le Web

Utilisez la fonction Talk to Text pour demander, dicter et exécuter du travail à la voix, sans les mains et où que vous soyez

Tirez parti des outils d'IA tels que ChatGPT, Claude et DeepSeek directement depuis Brain MAX, avec le contexte complet de votre travail Essayez ClickUp Brain MAX , la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils IA, utilisez votre voix pour accomplir votre travail, créer des documents, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore.

7. Modèle vertical de diagramme PERT

via Lucidchart

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un diagramme de Gantt classique, le modèle vertical PERT Chart de Lucidchart est une autre ressource utile pour la planification et la programmation de projets. Il s'articule autour de trois aspects : l'ordre des tâches, les dépendances et l'échéancier.

Basé sur la technique d'évaluation et de révision de programme (PERT), ce modèle vous permet de visualiser les activités et les calendriers d'un projet en organisant ses différentes parties, processus et dépendances. De plus, il met également en évidence le chemin critique, vous permettant ainsi de vous concentrer sans délai sur les tâches les plus essentielles.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Réalisez la connexion entre les tâches à l'aide de flèches pour montrer les dépendances

Calculez le chemin critique à l'aide de l'information sur les dates de début au plus tôt/au plus tard

Affichez la durée estimée à côté de chaque activité

🔑 Idéal pour : les planificateurs ou analystes de projet qui ont besoin de mapper les dépendances et de déterminer le chemin critique dans des projets complexes et urgents.

🎥 Découvrez comment créer une mapper de processus dans ClickUp :

Limites de Lucidchart

Les modèles de diagrammes de Gantt Lucidchart listés ci-dessus sont utiles. Cependant, ils ne conviennent pas forcément à tous les types d'équipes. Voici pourquoi :

*fonctionnalités de base : ces modèles vous permettent notamment d'organiser les tâches, de les attribuer aux membres de l'équipe et de mettre en évidence leurs dépendances. Cependant, ils ne disposent pas de fonctionnalités avancées de gestion de projet, telles que le suivi en temps réel, la gestion des ressources ou l'équilibrage de la charge de travail. Ils ne sont donc pas adaptés aux projets complexes

*problèmes de performances : les fichiers de modèles Lucidchart comportant plusieurs couches ou éléments ont tendance à ralentir et à planter, en particulier sur les systèmes plus anciens. Vous ne pouvez donc pas les utiliser pour planifier des projets de grande envergure

courbe d'apprentissage abrupte :* bien que les modèles Lucidchart offrent des fonctionnalités avancées telles que le formatage selon la condition, leur mise en œuvre peut s'avérer une tâche difficile. À moins d'être un professionnel chevronné, vous devrez vous attendre à une courbe d'apprentissage abrupte lors de leur utilisation

Pas de mode hors ligne : Lucidchart, en tant que plateforme, nécessite un accès à Internet pour concevoir et effectuer la modification en cours des modèles. De plus, son accès hors ligne en lecture seule est très limité. Cela entrave la collaboration et complique la gestion de projet

⏩ À lire également : Comment exporter depuis Miro : partagez facilement vos tableaux et cartes Miro

*modèles de diagrammes de Gantt Lucidchart alternatifs pour attribuer des tâches

Les diagrammes de Gantt sont des outils efficaces pour visualiser et gérer les calendriers de projet. Mais à eux seuls, ils ne suffisent pas à optimiser vos efforts de gestion de projet. C'est là que ClickUp entre en jeu !

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, propose une large gamme de modèles de diagrammes de Gantt personnalisables et pré-conçus, ainsi qu'une suite de fonctionnalités puissantes qui vont au-delà de la planification de projets pour fournir l'assistance à l'ensemble de vos initiatives de gestion de projet.

Prêt à vous lancer ? Découvrez ces modèles de diagrammes de Gantt proposés par ClickUp :

1. Modèle de diagramme de Gantt pour la gestion de projet simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez et gérez vos calendriers de projet grâce au modèle de diagramme de Gantt ClickUp Simple Gestion de projet

Le modèle de diagramme de Gantt ClickUp Simple Project Management est conçu de manière exhaustive pour améliorer la gestion du calendrier des projets. Il se caractérise par un design épuré et une interface utilisateur intuitive.

Comme dans un diagramme de Gantt traditionnel, les barres horizontales indiquent les échéanciers des tâches, leurs dépendances et les jalons. Le modèle est également très collaboratif. Outre l'affichage des calendriers, vous pouvez également attribuer des tâches, gérer le flux de travail et identifier les goulots d'étranglement afin de minimiser les risques de retard.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Activez la fonction de réorganisation par glisser-déposer entre les périodes

Visualisez les dépendances à l'aide de lignes de connexion entre les tâches

Mettez en évidence les échéances dépassées ou à venir en temps réel

Assistance du regroupement par phase de projet ou par équipe

🔑 Idéal pour : les gestionnaires de projet généraux ou les managers d'équipe qui gèrent des projets d'entreprise standard avec des tâches et des délais simples.

Témoignage client : voici ce que Justin Kosmides, PDG de Vela Bikes, dit à propos de l'utilisation de ClickUp :

Étant une petite équipe et recevant des milliers de commandes du monde entier, nous devons être ultra-efficaces. Les diagrammes de Gantt ClickUp nous permettent de suivre l'ensemble de notre production et de notre logistique en un seul endroit, ce qui a rendu notre équipe de production deux tiers plus efficace.

Étant une petite équipe et recevant des milliers de commandes du monde entier, nous devons être ultra-efficaces. Les diagrammes de Gantt ClickUp nous permettent de suivre l'ensemble de notre production et de notre logistique en un seul endroit, ce qui a rendu notre équipe de production deux tiers plus efficace.

2. Modèle de diagramme de Gantt pour la construction ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez facilement des projets de construction complexes à l'aide du modèle de diagramme de Gantt ClickUp Construction

🧠 Anecdote : selon les statistiques, les grands projets de construction prennent 20 % plus de temps que prévu initialement.

Si vous ne souhaitez pas que ce pourcentage augmente, utilisez le modèle de diagramme de Gantt ClickUp Construction et rationalisez la gestion de projet de vos projets de construction.

Ce modèle facile à utiliser vise à améliorer l'efficacité de trois éléments de la gestion de projet : la planification, la coordination et la communication. Il vous permet de mettre en évidence des tâches spécifiques, de visualiser leur échéancier, de définir des jalons et de les ajuster en fonction de l'évolution de vos besoins.

Mais ce n'est pas tout : le modèle vous permet également de connecter les tâches aux ressources correspondantes et de suivre leurs coûts, leur budget et leur main-d'œuvre pour une gestion efficace des dépendances.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez les phases de vos projets telles que la planification, les permis, la construction et l'inspection

Décomposez les tâches en lots de travail spécifiques aux sous-traitants

Suivez les jalons du diagramme de Gantt , tels que les autorisations et les dates d'inspection

Mise à jour automatique lorsque le statut d'une tâche change

🔑 Idéal pour : les chefs de chantier, les superviseurs de site ou les entrepreneurs qui coordonnent des projets de construction à grande échelle comportant des tâches séquentielles et dépendantes.

📮 ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour le suivi des éléments à mener, ce qui a pour résultat des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des tableurs, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches ClickUp garantit une conversion fluide des discussions en tâches, permettant à votre équipe d'agir rapidement et de rester coordonnée.

3. Modèle de diagramme de Gantt pour la planification des comptes professionnels ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Améliorez l'expérience client de votre entreprise grâce au modèle de diagramme de Gantt pour la planification des comptes professionnels ClickUp

Le modèle de diagramme de Gantt pour la planification des comptes professionnels ClickUp affiche le statut de chacun de vos comptes clients, vous permettant ainsi de planifier les prochaines étapes pour les optimiser. Ce modèle est un régal pour les yeux. Il utilise des codes couleur pour indiquer le statut des comptes, leur santé et d'autres aspects clés.

De plus, cela vous permet d'identifier les domaines à améliorer, d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe et de suivre la progression afin d'améliorer l'expérience client. Ainsi, vous pouvez maximiser le potentiel de chaque compte client afin de stimuler la croissance de votre entreprise.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Affectez des membres de l'équipe à des tâches spécifiques liées aux comptes

Ajoutez des colonnes pour le suivi des revenus et des objectifs

Mettez en évidence les réunions clés avec les clients et les dates limites pour les propositions

Filtrez par segments de clientèle ou statut de compte

🔑 Idéal pour : les équipes commerciales ou chargées de la réussite client qui gèrent des forfaits stratégiques avec des cycles d'engagement, de prospection et de renouvellement en plusieurs phases.

📚 À lire également : Diagramme de Gantt ou feuille de route : guide à l'intention des chefs de projet sur les similitudes et les différences

4. Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la réussite de chaque lancement de produit grâce au modèle de checklist pour le lancement de produit ClickUp

Le modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp est un document complet qui permet de rationaliser le processus de lancement d'un produit. Alors que le modèle Lucidchart était destiné à un usage basique, celui-ci est très avancé et conçu pour simplifier les lancements complexes.

Élaborez une checklist rapide de toutes les tâches impliquées dans le lancement d'un produit afin de visualiser précisément son échéancier. Vous pouvez également affecter des membres de l'équipe et des ressources pour une exécution efficace. Cela vous permet de collaborer avec d'autres parties prenantes en temps réel. Cela s'avère utile pour communiquer les inefficacités, résoudre les obstacles et maintenir l'alignement avec l'avancement du projet.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Marquez les points de décision « oui/non » comme des jalons

Mettez à jour de manière dynamique l'avancement des tâches et les dates d'échéance

Intégrez-les à ClickUp Objectifs pour harmoniser les indicateurs de lancement

Afficher la fenêtre de lancement et l'échéancier de révision post-lancement

🔑 Idéal pour : les chefs de produit et les équipes interfonctionnelles qui planifient le lancement de produits avec une répartition détaillée des tâches et des échéanciers de commercialisation précis.

📚 À lire également : ClickUp vs Miro : quel outil de Tableau blanc choisir ?

5. Modèle d'échéancier de Gantt ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez simultanément plusieurs calendriers de projet grâce au modèle d'échéancier de Gantt ClickUp

Le modèle de diagramme de Gantt ClickUp offre aux équipes un système de planification complet qui transforme des tâches dispersées en un format visuel cohérent. Ce modèle décrit chaque phase, chaque jalon et chaque dépendance selon un échéancier flexible, ce qui permet aux responsables de réaliser une prévision de la charge de travail et d'éviter les conflits d'horaires.

Chaque barre de tâches affiche la progression en temps réel, tandis que les champs personnalisés et les statuts codés par couleur vous aident à repérer instantanément les goulots d'étranglement et les éléments de priorité. Que vous coordonniez des campagnes marketing ou des déploiements techniques complexes, ce modèle vous offre un hub centralisé pour gérer la progression, partager les mises à jour et tenir les parties prenantes informées.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Exportez vos diagrammes de Gantt pour le partage des mises à jour avec vos clients et vos dirigeants

Regroupez les tâches par équipe, service et phase de projet

Activez la comparaison de référence entre les dates de projet et les dates réelles

Permettez aux utilisateurs de filtrer par jalons, phases et assignés

🔑 Idéal pour : les responsables des opérations ou des programmes qui ont besoin d'une vue flexible et d'une vue d'ensemble de l'échéancier pour coordonner les efforts de plusieurs services.

6. Modèle de diagramme de Gantt pour la création de pages Web ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez facilement des pages web grâce au modèle de diagramme de Gantt « Création de pages web » de ClickUp

La création d'une page web peut rapidement s'avérer compliquée, surtout si vous ne disposez pas d'une équipe expérimentée ou d'un flux de travail prédéfini. Heureusement, c'est là que le modèle de diagramme de Gantt « Création de pages web » de ClickUp vient à la rescousse.

De la recherche initiale aux itérations de conception, en passant par les sprints de développement et le contrôle qualité final, chaque tâche est affichée sur un échéancier avec les dépendances et les jalons indiqués. Le modèle vous permet également d'attribuer des propriétaires, d'ajouter des estimations et de lier des documents pertinents.

Ce niveau de transparence garantit que les développeurs, les concepteurs et les parties prenantes partagent une vision unifiée de la progression du projet.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Décomposez vos projets web en phases détaillées avec des dépendances

Attribuez des propriétaires et contrôlez la responsabilité de chaque livrable

Suivez les jalons clés tels que la validation de la conception, le lancement et la date de mise en service

Mettez à jour automatiquement l'échéancier au fur et à mesure de la progression des tâches

🔑 Idéal pour : les équipes de développement web qui planifient et coordonnent la création de plusieurs pages web à travers les flux de travail de conception, de développement et d'assurance qualité.

💡 Conseil de pro : utilisez le codage couleur de manière stratégique. Attribuez des couleurs en fonction des équipes, du statut des tâches ou de leur priorité afin d'améliorer la lisibilité du diagramme en un coup d'œil. 🎨

7. Modèle de diagramme de Gantt pour la gestion en cascade ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Exécutez de manière séquentielle des projets de grande envergure à l'aide du modèle de diagramme de Gantt ClickUp Waterfall Management

Lorsque votre projet nécessite un flux de travail séquentiel traditionnel, le modèle de diagramme de Gantt ClickUp Waterfall Management facilite la planification. Chaque phase, de la découverte à la livraison, est présentée dans l'ordre, avec des dépendances définies afin que le travail ne progresse pas prématurément.

Les barres de tâches comprennent un suivi de progression intégré et des champs personnalisés pour les notes ou les mises à jour de statut. Les widgets de rapports intégrés et les options d'exportation vous permettent de présenter l'état d'avancement du projet aux parties prenantes ou aux clients en toute confiance.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Mapper chaque phase de la méthode Waterfall avec des dates de début et de fin claires

Définissez des dépendances afin que les équipes ne puissent pas ignorer des étapes essentielles

Utilisez les rapports intégrés pour suivre la progression et l'allocation des ressources

Suivez l'avancement des phases avant de passer à la suivante

🔑 Idéal pour : les équipes travaillant dans le cadre de projets structurés et séquentiels, tels que le développement de logiciels, la conformité ou les projets gouvernementaux.

➡️ En savoir plus : Alternatives au diagramme de Gantt pour gérer le travail et améliorer la réussite des projets

8. Modèle de diagramme de Gantt pour feuille de route informatique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Éliminez les inefficacités de tous vos projets informatiques grâce au modèle de diagramme de Gantt ClickUp IT Roadmap

Le modèle de diagramme de Gantt ClickUp IT Roadmap aide les responsables informatiques à visualiser tout, des mises à niveau d'infrastructure aux déploiements logiciels, sur de longues périodes. Les tâches peuvent être regroupées par trimestre, liées par des dépendances et attribuées à des équipes interfonctionnelles afin de refléter les complexités du monde réel.

Les outils de prévision des ressources indiquent les goulots d'étranglement à venir en termes de charge de travail, tandis que les jalons d'étapes clés permettent de suivre les lancements critiques. À mesure que vos forfaits évoluent, l'interface glisser-déposer facilite les ajustements de l'échéancier.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Faites une prévision des besoins en ressources et ajustez les calendriers de manière dynamique

Partagez les mises à jour avec la direction à l'aide de visuels clairs

Regroupez les éléments par domaine, comme l'infrastructure, la sécurité et les applications

Définit les dépendances entre les projets informatiques connexes

🔑 Idéal pour : les responsables informatiques et les responsables technologiques qui planifient des déploiements et des mises à niveau à long terme en matière d'infrastructure, de sécurité ou d'applications.

9. Modèle de diagramme de Gantt pour la gestion de blog ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez vos articles de blog grâce au modèle de diagramme de Gantt pour la gestion de blog ClickUp

Spécialement conçu pour les blogueurs et les gestionnaires de contenu, le modèle de diagramme de Gantt pour la gestion de blog ClickUp offre une solution à votre processus de publication de contenu désorganisé. De la réflexion sur les idées à la rédaction, en passant par la modification en cours et la publication, chaque étape est mapper sur l'échéancier avec les propriétaires et les délais attribués.

Vous pouvez organiser et améliorer le contenu de votre blog, suivre et planifier vos publications, etc. De plus, cet outil vous permet également de fixer des dates d'échéance et de coordonner votre travail avec d'autres parties prenantes, telles que les rédacteurs, les éditeurs et les éditeurs, pour une gestion efficace de votre blog.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Équilibrez la charge de travail entre les rédacteurs et les éditeurs

Planification centralisée du contenu pour plus de clarté et de transparence

Définissez des jalons pour les dates de publication

Ajoutez des champs personnalisés pour les titres, les étiquettes et l'information SEO

🔑 Idéal pour : les gestionnaires de contenu ou les équipes éditoriales qui supervisent les calendriers de production des blogs et gèrent plusieurs publications dans un cycle calendaire.

🔎 Le saviez-vous ? L'une des premières applications les plus remarquables des diagrammes de Gantt a été la planification de la construction du barrage Hoover dans les années 1930, un projet gigantesque qui s'est étalé sur plusieurs années.

10. Modèle de diagramme de Gantt pour la checklist des tests d'acceptation par les utilisateurs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Facilitez les tests d'acceptation utilisateur grâce au modèle de diagramme de Gantt « Checklist des tests d'acceptation utilisateur » de ClickUp

Les tests d'acceptation par les utilisateurs (UAT) constituent souvent la dernière étape, et la plus cruciale, du développement d'un logiciel. Le modèle de diagramme de Gantt « Checklist des tests d'acceptation par les utilisateurs » de ClickUp vise à optimiser cette étape.

Il aide les équipes à planifier et à suivre chaque étape du processus UAT avec clarté et précision. Grâce à un format de diagramme de Gantt visuel, vous pouvez mapper le développement des cas de test, les échéanciers d'exécution, les cycles de rétroaction et les approbations.

Grâce à ses fonctionnalités intégrées de dépendances et d'attribution des tâches, il assure une coordination fluide entre les équipes d'assurance qualité, de production et les parties prenantes, rendant la validation transparente et organisée.

🌟 Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez la progression des tests et le pourcentage d'achevé

Affichez un échéancier pour les corrections de bug et les tests de régression

Ajoutez des champs personnalisés pour les identifiants de cas de test et les environnements

Mise à jour automatique lorsque les tests passent de « En attente » à « Terminé »

🔑 Idéal pour : les équipes d'assurance qualité, les analystes d'entreprise et les parties prenantes impliquées dans la planification et l'exécution d'UAT structurés avant la mise en service.

➡️ En savoir plus : Meilleures alternatives et concurrents de Miro

oubliez Lucidchart, utilisez les modèles de diagrammes de Gantt personnalisables de ClickUp*

Bien que Lucidchart soit un outil fiable pour mapper des idées et créer des diagrammes, il n'est pas conçu pour gérer des projets de bout en bout. Cela peut rapidement devenir un obstacle pour les équipes qui ont besoin de plus qu'un simple diagramme de Gantt basique.

ClickUp, quant à lui, combine la clarté d'un diagramme de Gantt avec les fonctionnalités d'un système complet de gestion de projet. Chaque tâche, échéance et dépendance est en temps réel, exploitable et intégrée à votre flux de travail.

De plus, les modèles de diagrammes de Gantt de ClickUp s'adaptent au mode de fonctionnement de votre équipe, et non l'inverse. De la replanification dynamique au suivi des progrès et à la visibilité inter-équipes, ils sont conçus pour vous aider à faire le travail, et pas seulement à le schématiser.

Rendez vos échéanciers plus intelligents, plus rapides et pleinement exploitables grâce aux diagrammes de Gantt personnalisables de ClickUp. Essayez-le dès aujourd'hui : inscrivez-vous ici pour bénéficier d'un essai gratuit !