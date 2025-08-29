Meilleurs modèles de journal Notion pour la réflexion quotidienne et le suivi des objectifs

Que vous teniez un journal ou que vous écriviez dans le cadre d'une méditation, c'est la même chose. L'important est que vous entreteniez une relation avec votre esprit.

Vous avez déjà commencé un journal avec de bonnes intentions... pour l'abandonner après trois entrées parce que, eh bien, la vie ? Pareil.

les modèles de journal Notion peuvent vous aider. Que vous souhaitiez consigner vos rêves, vous défouler sur votre boîte de réception débordante ou suivre le nombre de fois où vous avez réellement* médité cette semaine, ces modèles vous permettent de tout conserver facilement (et de manière assez ludique) dans un seul et même endroit magnifiquement organisé. Plus besoin de feuilleter vos carnets ou de perdre la trace de vos « pensées profondes » dans une mer d'onglets ouverts.

Prêt à tenir un journal comme un adulte semi-fonction ?

Découvrons quelques modèles de journal Notion qui rendent la réflexion, le forfait et la rêverie un peu plus agréables.

🔎 Le saviez-vous ? Il faut entre 18 et 254 jours de constance pour former une habitude, il est donc essentiel de rester motivé !

*qu'est-ce qui fait un bon modèle de journal Notion ?

Un modèle de journal Notion vous aide à noter vos pensées et vos objectifs afin que vous puissiez travailler à leur réalisation de manière cohérente. Voici ce qu'il faut rechercher lorsque vous choisissez un modèle de journal Notion :

disposition simple* : choisissez des modèles clairs et faciles à naviguer. Les dispositions trop compliquées rendent la planification difficile et inefficace

*structure prédéfinie : recherchez des sections prédéfinies, telles que des journaux quotidiens ou des checklists des habitudes. Vous ne devriez pas passer des heures à tout paramétrer

espace de réflexion* : choisissez un modèle de journal qui comprend un espace pour noter vos remerciements, le suivi de votre humeur, vos réussites, vos défis et vos leçons. Un espace inspirant améliore votre expérience de journalisation et vous aide à rester en phase avec vos objectifs

Suivi facile : envisagez un modèle Notion avec des indicateurs visuels qui montrent votre régularité. Ces indicateurs vous aident à analyser efficacement votre productivité

design personnalisable* : choisissez un modèle de journal facile à personnaliser. Vous souhaiterez peut-être ajouter des sections ou modifier la disposition ultérieurement, ce qui ne devrait pas être compliqué

*modèles de journal Notion gratuits

Les modèles Notion sont des fournisseurs d'une approche structurée pour favoriser l'introspection et cultiver des habitudes productives. Voici les meilleurs modèles Notion à explorer pour tenir un journal :

1. Modèle de journal Bullet

via Notion

Vous souhaitez organiser vos tâches hebdomadaires et mensuelles, mais vous ne voulez pas d'une structure compliquée ? Le modèle de journal Notion Bullet vous permet de mapper vos tâches, de réfléchir à votre progression et de noter vos futurs journaux sans avoir à tourner les pages.

Ce journal Notion gratuit divise les objectifs par thème, mois et collections, vous permettant ainsi de gérer votre temps sans l'encombrement des journaux papier traditionnels (même si nous les aimons aussi !).

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Bénéficiez d'une disposition épurée, facile à dupliquer, modifier et adapter

Utilisez le journal numérique pour définir vos agendas hebdomadaires et vos objectifs mensuels en paramètre

Suivez les tâches les plus importantes afin d'atteindre chaque jalon sans encombre

🔑 Idéal pour : Les personnes qui débutent dans la tenue d'un journal et celles qui recherchent la productivité et ont besoin d'une disposition simple pour leurs objectifs et leurs réflexions quotidiennes.

2. Modèle de journal quotidien

via Notion

Ce modèle de journal quotidien Notion est idéal pour les personnes qui souhaitent disposer d'un espace cohérent pour leur réflexion personnelle. Sa disposition épurée vous permet de saisir rapidement vos entrées quotidiennes à l'aide d'un seul bouton et de noter vos pensées depuis n'importe quel appareil.

Ce modèle de journal quotidien gratuit vous aide à utiliser la date et l'heure actuelles pour vos entrées, afin que vous puissiez rester cohérent avec vos habitudes et voir votre progression.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Optez pour une disposition épurée afin d'éviter la surcharge visuelle liée à un design trop complexe

Consignez votre humeur, vos pensées et vos réflexions en quelques secondes

Définissez des titres pour chaque entrée afin de retrouver facilement vos pensées par la suite

🔑 Idéal pour : Les amateurs de développement personnel à la recherche d'une disposition minimaliste pour se lancer dans la tenue d'un journal.

3. Modèle de journal de trading

via Notion

Il est essentiel de suivre vos transactions, mais le faire manuellement peut rapidement devenir compliqué. Ce modèle de journal de trading esthétique proposé par Notion est conçu pour vous aider à enregistrer chaque transaction et à suivre ses performances au fil du temps.

Restez informé des données et des tendances du marché afin de connaître leur impact sur vos transactions existantes et celles dans lesquelles vous devriez investir.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez la page du planificateur hebdomadaire pour planifier vos activités une semaine à l'avance

Testez vos stratégies de trading à l'aide de données historiques et améliorez vos systèmes

Notez vos notes, observations et stratégies importantes au même endroit

🔑 Idéal pour : Les traders sérieux ou à long terme qui souhaitent enregistrer et analyser leurs transactions de manière cohérente afin d'affiner leur stratégie et de réduire les décisions émotionnelles.

4. Modèle de journal

via Notion

Vous aimez les journaux détaillés, mais vous ne voulez pas vous encombrer ? Ce modèle gratuit de journal Notion vous affiche votre calendrier, vos échéanciers et vos derniers journaux en un seul endroit. Notez vos réflexions et vos humeurs quotidiennes, et classez vos entrées dans des catégories telles que Rêves, Objectifs, Personnel et Voyages. *

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Affichez tous vos bons et mauvais jours en un coup d'œil grâce à un calendrier visuel

Utilisez des entrées de code de couleur pour faciliter le suivi de votre humeur

Organisez les entrées de votre journal en archivant celles qui sont inactives et en assurant la maintenance de la chronologie

🔑 Idéal pour : Les personnes qui se concentrent sur un parcours personnel de pleine conscience et recherchent un modèle complet.

*5. Modèle de journal quotidien et compte à rebours pour le Nouvel An

via Notion

Le modèle de compte à rebours du Nouvel An et de journal quotidien vous permet de commencer l'année avec des objectifs clairs. Fermez l'année écoulée en passant en revue les moments clés afin de réfléchir de manière approfondie à votre temps.

Grâce à ce modèle de journal Notion esthétique, vous pouvez ajouter un compte à rebours pour la nouvelle année à votre tableau de bord Notion afin d'apporter une touche dynamique et de rester motivé jusqu'aux derniers jours de l'année !

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Gardez un suivi des congés payés, des jours fériés et des congés que vous avez pris au cours de l'année écoulée

Créez des questions personnalisées pour le suivi de votre progression et pour identifier les points à améliorer

Prenez des résolutions pour votre santé, votre carrière, vos relations et votre développement personnel

🔑 Idéal pour : Les personnes enthousiastes qui se fixent des objectifs et ont besoin d'un cadre clair pour tirer le meilleur parti du temps qu'il leur reste dans l'année.

🧠 L'art et la science du journal intime : Zeb Evans, fondateur et PDG de ClickUp, partage comment la tenue d'un journal intime l'a aidé à être plus calme, plus attentif et plus résilient : Je tiens un journal depuis mon adolescence, mais c'est au cours de la dernière décennie que j'en ai fait une pratique quotidienne. J'écris dans mon journal deux fois par jour en paramétrant mes objectifs, mes intentions et mes priorités, tant sur le plan professionnel que personnel. Cela s'est avéré inestimable pour moi. Chaque matin, lorsque je rédige mon journal, je relis d'abord celui de la veille pour me souvenir de ce qui s'est passé et passer en revue les leçons que j'ai apprises. J'ai découvert que le fait d'écrire quotidiennement dans mon journal m'aidait à mieux organiser mes pensées, à prendre des décisions et, de manière générale, à vivre de manière plus intentionnelle.

6. Modèle de journal quotidien et de gratitude

via Notion

Exprimer sa gratitude est facile avec le Journal quotidien et de gratitude de Notion. Le modèle présente une disposition épurée et minimaliste qui vous permet de vous concentrer chaque jour sur la gratitude et la positivité. Suivez votre humeur et prenez soin de votre santé mentale afin de cultiver de bonnes habitudes qui amélioreront votre vie au fil du temps.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez rapidement de nouvelles entrées pour exprimer votre gratitude quotidienne ou hebdomadaire, et organisez-les en différentes catégories

Utilisez des invitations, des instructions ou des instructions pour trouver l'inspiration et commencer à rédiger vos entrées

Notez vos expériences quotidiennes et réfléchissez à vos sentiments à leur sujet

🔑 Idéal pour : Toute personne souhaitant prendre l'habitude de tenir un journal conscient, axé à la fois sur la productivité et la positivité.

Utilisez Talk to Texte pour poser des questions, dicter et donner des commandes à votre journal vocalement, sans les mains et où que vous soyez

Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Gemini par une solution unique, contextuelle et prête à l'emploi pour l'entreprise Essayez ClickUp Brain MAX , la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils IA, utilisez votre voix pour tenir un journal, créer des notes et bien plus encore. Capturez vos idées et terminez vos tâches quatre fois plus rapidement grâce à la fonction Talk to Texte de ClickUp Brain MAX

7. Modèle de journal stoïque

via Notion

Le modèle de journal Stoic est une solution adaptée aux personnes qui souhaitent s'améliorer. Divisez vos entrées en fonction de vos objectifs, tels que la remise en forme, les voyages et le développement personnel. Le modèle fournit également plus de 250 invitations, instructions et suggestions pour vous aider à surmonter le bloc, vous permettant ainsi de relever facilement les défis.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Concentrez-vous sur votre santé mentale en effectuant un suivi de votre humeur

Développez votre discipline et votre clarté au fil du temps grâce à un cadre structuré

Restez cohérent en tenant un journal lié à vos valeurs et non à vos tâches

🔑 Idéal pour : Les amateurs de journalisation à la recherche d'une routine de journalisation axée sur la philosophie et fondée sur la croissance personnelle et la clarté.

8. Modèle de journal et d'habitudes quotidiennes

via Notion

Il est facile de maintenir la cohérence grâce à un système efficace de suivi des habitudes. Le modèle Daily Habits & Journal Template (Habitudes quotidiennes et journal) comporte une fonctionnalité de tableau de bord clair avec des cases à cocher, des entrées quotidiennes générées automatiquement et des anneaux de progression qui s'actualisent en temps réel pour vous motiver.

Le plus gros avantage ? Grâce aux vues Calendrier, hebdomadaire et Tableau, vous pouvez facilement visualiser votre régularité et personnaliser la disposition en fonction de vos objectifs personnels, qu'il s'agisse de tenir un journal, de faire de l'exercice ou de penser à boire suffisamment d'eau.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Consultez l'historique de vos habitudes et analysez vos progrès grâce au graphique des séries

Maintenance d'une entrée de journal quotidien séparée pour avoir un aperçu détaillé

Liste toutes les tâches importantes que vous avez achevées au cours de la journée

🔑 Idéal pour : Les personnes qui souhaitent adopter une approche visuelle pour gérer leurs emplois du temps quotidiens et mensuels et créer des habitudes quotidiennes de productivité.

9. Planificateur hebdomadaire, suivi des habitudes et modèle de journal

via Notion

Vous recherchez un modèle attrayant qui vous aide à planifier, suivre et tenir un journal simultanément ? Essayez le modèle de planificateur hebdomadaire, de suivi des habitudes et de journal. Il fusionne la planification hebdomadaire avec le suivi des habitudes et la prise de notes rapides dans un environnement de travail unique et fluide.

Vous bénéficiez d'une vue d'ensemble du calendrier hebdomadaire, de listes à faire, de suggestions pour votre journal de gratitude, de pages pour définir vos objectifs et d'un outil intégré de suivi des habitudes que vous pouvez personnaliser. Le modèle offre également un aperçu de la semaine grâce au calendrier Notion intégré. Son interface colorée rend le travail et le suivi de vos objectifs plus ludiques.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Faites une liste de courses et une liste d'achats pour le suivi et la gestion de vos habitudes alimentaires

Listez et suivez les habitudes saines que vous souhaitez adopter

Notez ce qui s'est passé au cours de la semaine pour réfléchir à votre progression

🔑 Idéal pour : Les personnes qui recherchent un modèle de couleur pour assurer le suivi de leur semaine et consigner leurs pensées.

10. Modèle Ultimate Objectifs Tracker 2025 v1. 2

via Notion

Vous souhaitez définir des objectifs annuels à l'aide de votre modèle de journal ? Le Ultimate Objectifs Tracker 2025 v1. 2 de Notion vous offre le cadre idéal pour cela.

Grâce au cadre SMART, vous pouvez définir des objectifs mesurables et réalisables. Cliquez sur le bouton de réinitialisation automatique pour déplacer les objectifs de l'année en cours vers les archives et forfaiter l'année suivante. Il comprend des outils tels qu'un tableau de bord visuel, des comptes à rebours pour les jalons, des rappels et un tableau de visualisation dédié pour garder l'inspiration au front.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez un tableau de visualisation avec des images pour rester en phase avec vos objectifs et les efforts nécessaires pour les atteindre

Classez et effectuez l'évaluation de vos objectifs en fonction de votre carrière, de vos finances, de vos amis, etc

Réfléchissez et analysez votre semaine pour rester motivé et améliorer votre productivité

🔑 Idéal pour : Les personnes axées sur les objectifs et les planificateurs ambitieux qui recherchent un moyen simplifié de créer et de suivre leurs objectifs annuels.

11. Modèle de suivi des habitudes sur 21 jours

via Notion

Vous vous efforcez de créer une routine quotidienne cohérente, mais vous n'y parvenez pas ? Réussissez grâce au modèle de suivi des habitudes sur 21 jours de Notion. Avec ce modèle, vous pouvez déplacer les tâches achevées vers les archives pour référence future.

Créez une routine quotidienne et obtenez un aperçu des tâches achevées en bas de page. Essayez de créer une page de couverture motivante pour vous encourager chaque fois que vous ouvrez le modèle.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Dressez la liste de vos forces, faiblesses et suggestions d'amélioration

Attribuez un code couleur à toutes vos activités pour plus de visibilité et définissez des fréquences hebdomadaires

Utilisez des filtres pour le suivi de différentes tâches tout au long de la semaine

🔑 Idéal pour : Les étudiants et les professionnels qui cherchent à adopter de nouvelles micro-habitudes grâce à un modèle simple et facile à suivre.

💡 Conseil de pro : la tenue d'un journal est désormais plus facile grâce à l'assistant de prise de notes IA de ClickUp AI! Vous pouvez paramétrer une réunion avec vous-même (ou un partenaire de responsabilité) et inviter l'assistant de prise de notes IA à enregistrer vos réflexions et vos idées. Il écoute, transcrit et trie soigneusement vos entrées, en veillant à ce que chaque idée soit capturée et facile à retrouver, afin que l'introspection soit plus simple. Recevez des notes automatisées générées par l'IA de ClickUp directement dans votre boîte de réception ClickUp

12. Modèle rose esthétique de suivi de routine de soins de la peau

via Notion

Votre routine de soins de la peau ressemble-t-elle davantage à une corvée qu'à un rituel apaisant ? Le modèle de suivi de routine de soins de la peau Pink Aesthetic vous aide à créer et à suivre une routine pour garder une peau saine.

Utilisez des codes de couleur pour distinguer les pages du soir et du matin en fonction du type de soin et de la marque. Vous pouvez également ajouter une liste d'images de produits de soin et des citations pour améliorer l'attrait visuel.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Effectuez la maintenance d'une liste de produits avec leur évaluation, leur volume, leur prix, leur date d'expiration et le lien d'achat

Créez une liste de courses et cochez les produits au fur et à mesure que vous les achetez

Liste vos traitements hebdomadaires en indiquant le type, les produits, la fréquence, l'objectif et vos notes

🔑 Idéal pour : les débutants en matière de soins de la peau et les testeurs de produits qui cherchent à établir une routine de soins cohérente ou à suivre l'amélioration de leur peau.

13. Modèle de planificateur de repas esthétique rose

via Notion

Planifier les repas peut rapidement devenir un casse-tête, entre l'achat des ingrédients, la recherche de recettes et la coordination de la préparation. Le modèle de planificateur de repas esthétique rose de Notion simplifie cette tâche quotidienne.

Définissez des rappels et cochez-les une fois achevés. Vous pouvez créer un forfait de repas et une liste de courses pour toute une semaine ou tout un mois afin d'avoir toujours tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Classez vos recettes par catégorie et listez-les avec leur évaluation, leur temps de préparation et leur URL

Créez un journal alimentaire avec des images, des évaluations et d'autres détails

Convertissez les unités à l'aide du convertisseur pour obtenir des mesures précises

🔑 Idéal pour : Les chefs et cuisiniers à la recherche d'un modèle structuré pour rationaliser la planification et la préparation des repas.

14. Modèle de suivi du nettoyage

via Notion

Vous nettoyez peut-être certaines parties de la maison tous les jours, mais certaines tâches, comme la lessive, le nettoyage en profondeur, l'aspirateur, la tonte de la pelouse et autres, nécessitent du temps et doivent être effectuées à une fréquence régulière. Essayez le modèle Cleaning Tracker de Notion pour garder le contrôle sur ces tâches ménagères.

Créez une liste des tâches à accomplir et utilisez des checklists pour marquer vos progrès. Vous pouvez également ajouter des commentaires à titre de référence et d'amélioration, afin de savoir exactement ce qui nécessite une attention particulière et ce qui est déjà en commande.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez une playlist de productivité pour rendre le ménage plus agréable

Classez les tâches ménagères par pièce pour faciliter la planification

Automatisez la réinitialisation des tâches avec des réinitialisations quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles

🔑 Idéal pour : Les personnes ou les ménages très occupés qui recherchent un modèle structuré pour liste les tâches ménagères et créer un emploi du temps.

15. Modèle « Objectifs de vie »

via Notion

Vous souhaitez rester concentré et productif tout au long de la journée afin d'atteindre vos objectifs à long terme ? Le modèle Notion « Objectifs de vie » vous aidera à y parvenir grâce à un compte à rebours en direct pour toutes vos échéances. Ajoutez des citations dans la Box dédiée aux citations inspirantes pour rester motivé. Ce modèle favorise la prise de notes, la planification et la réalisation de tâches en pleine conscience grâce à des images apaisantes.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Ajoutez des liens pour accéder rapidement à vos outils les plus utilisés et gagner du temps

Obtenez un guide SMART pour atteindre tous vos objectifs dans les délais impartis

Suivez toutes vos tâches, grandes et petites, pour terminer vos objectifs en toute simplicité

🔑 Idéal pour : les étudiants, les entrepreneurs, les professionnels créatifs ou toute personne souhaitant adopter de nouvelles habitudes grâce à une approche structurée.

16. Modèle graphique pour suivre vos habitudes visuelles

via Notion

Le Notion Visual Habit Tracker Graphics transforme le suivi des habitudes en une expérience visuellement attrayante. Il dispose d'une fonctionnalité de calendrier coloré sous forme de grille qui vous permet de suivre vos habitudes en un seul clic.

Le modèle est un fournisseur de retour visuel codé par couleur, ce qui vous permet de rester motivé et de voir votre progression en un coup d'œil. Une carte thermique annuelle vous permet de visualiser l'évolution de vos habitudes et de suivre vos séries au fil du temps.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez votre progression grâce à des graphiques codés par couleur

Obtenez un aperçu de l'historique annuel de vos habitudes pour voir le chemin que vous avez parcouru

Définissez des rappels pour rester en phase avec votre routine quotidienne

🔑 Idéal pour : Les penseurs visuels et les passionnés de développement personnel qui cherchent à se fixer des objectifs et à visualiser leur progression de manière simple et intuitive.

17. Modèle « Self-Improvement 101 » (Développement personnel 101)

via Notion

Le modèle Self-Improvement 101 de Notion simplifie la planification et le suivi de votre parcours de développement personnel. Les questions guidées vous aident à planifier, suivre et réfléchir à votre progression.

Mais ce n'est pas tout. Les vues calendrier, liste et tableau offrent différentes perspectives pour un suivi efficace. Le journal de gratitude est un fournisseur, prestataire, de solutions équilibrées pour mieux vous connaître et aller dans la bonne direction.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Fixez-vous des objectifs à l'aide de la formule SMART et dressez la liste des étapes à prendre

Prenez le temps de réfléchir aux défis, à la gratitude et aux réalisations

Créez un journal et suivez votre progression grâce au suivi visuel

🔑 Idéal pour : Toute personne prête à adopter de meilleures habitudes, qui souhaite disposer d'un cadre structuré pour paramétrer des objectifs d'amélioration personnelle et progresser.

18. Modèle de suivi/répartition des séances d'entraînement

via Notion

Vous souhaitez vérifier si vous faites de la progression dans votre programme d'entraînement ? Le modèle Workout Split/Tracker de Notion vous aide à faire exactement cela.

Il dispose d'une interface utilisateur épurée et est organisé par fractionnement, groupe musculaire et tous les exercices. Vous pouvez comparer vos performances précédentes et vos gains de force, puis effectuer la modification en cours de vos entraînements en fonction de votre analyse. Il vous permet d'enregistrer les séries, les répétitions, les poids et les notes pour chaque entraînement, le tout trié par jour.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez tous les détails dans le formulaire intégré

Suivez votre progression grâce à la mise à jour automatique du volume d'entraînement

Associez chaque exercice lié à un groupe musculaire spécifique et au muscle ciblé

🔑 Idéal pour : Les amateurs de fitness à la recherche d'un outil structuré pour forfait leurs entraînements et pour le suivi de leurs taux de réussites.

19. Modèle de planificateur d'études Blossom

via Notion

Le modèle Blossom Study Planner de Notion vous aide à gérer efficacement vos devoirs, vos travaux à domicile, vos révisions et votre emploi du temps scolaire. Il comprend des modules pour les horaires de cours, les listes de tâches hebdomadaires, le suivi des habitudes, les notes, les fiches de révision et les sections de notes, le tout dans un environnement de travail facile à naviguer.

Cet agenda allie structure et flexibilité : vous pouvez personnaliser vos sujets ou vos habitudes, consigner vos réflexions ou vos tâches, et tout organiser, tout en profitant d'une disposition agréable et intuitive.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Dressez la liste des matières et incluez les tâches à accomplir, les devoirs et le matériel d'étude

Suivez le temps restant avant la date limite grâce au suivi automatique

Définissez une formule de suivi des progrès pour voir les chapitres couverts par sujet

🔑 Idéal pour : Les étudiants à la recherche d'un cadre simple pour créer une liste de leurs objectifs et tâches académiques.

20. Modèle de suivi de remise en forme/routine

via Notion

Vous souhaitez créer un programme de remise en forme et vous assurer de le suivre régulièrement sans excuses ? Le modèle Fitness/Routine Tracker vous facilite la tâche. Avec ses sections prédéfinies et ses invitations d'entraînement, ce modèle vous aide à formuler facilement un programme d'entraînement pour la semaine. Ajoutez des commentaires et des fichiers pertinents pour ajouter des tutoriels d'entraînement ou un régime alimentaire après une séance d'entraînement.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez une checklist pour la semaine et cochez chaque jour le statut que vous avez atteint

Classez vos activités par blocs pour faciliter votre forfait

Mentionnez une routine détaillée pour des entraînements réguliers chaque semaine

🔑 Idéal pour : Les amateurs de fitness qui souhaitent forfait leur programme d'entraînement hebdomadaire afin de prendre de bonnes habitudes.

Limites de Notion

Si les modèles Notion offrent un moyen simple de prendre de nouvelles habitudes, ils présentent toutefois quelques limites :

prenez le temps de construire* : créer des modèles complexes à partir de zéro prend du temps et peut être source de frustration lorsqu'ils ne donnent pas le résultat escompté

personnalisation limitée* : bien que Notion soit flexible, certains modèles ont une limite quant à la mesure dans laquelle vous pouvez modifier la disposition. Les modèles conçus en fonction du flux de travail d'une autre personne peuvent ne pas répondre à vos besoins

pas d'outils de suivi intégrés* : Notion ne propose pas de fonctionnalités intégrées de suivi du temps ou de création facile de diagrammes. Vous devrez utiliser des outils supplémentaires pour cela

courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs* : comprendre comment les modèles travaillent et comment les modifier peut sembler compliqué au premier abord

*modèles Notion alternatifs

Suivre et analyser votre développement personnel peut s'avérer difficile avec les modèles de journal Notion. ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous aide à tout faire sans effort.

Voici une liste des meilleurs modèles alternatifs Notion pour vous aider à rester sur la bonne voie :

1. Modèle de notes quotidiennes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Ajoutez des notes rapides, suivez la progression et réfléchissez à votre journée grâce au modèle de notes quotidiennes ClickUp

Le modèle de notes quotidiennes ClickUp vous aide à noter rapidement vos idées, vos notes, à suivre votre progression et à transformer vos réflexions en actions.

Utilisez la vue Calendrier pour planifier votre quotidien avec vos échéances et vos horaires en un coup d'œil. La liste des notes affiche les entrées avec leur date de création et les derniers commentaires. De plus, convertissez vos notes en tâches réalisables en un seul clic.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Personnalisez votre formulaire de notes quotidiennes avec vos réflexions, vos clés ou vos forfaits

Fixez-vous des objectifs et des délais réalistes pour la réussite à chaque fois

Ajoutez un tableau blanc ClickUp pour mapper vos idées ou définir vos flux de travail

🔑 Idéal pour : Les professionnels et les étudiants très occupés qui recherchent un format structuré pour suivre leur progression, leurs points forts et leurs points faibles tout au long de la journée.

*2. Modèle de forfait de vie ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Fixez-vous des objectifs clairs, visualisez votre progression et constatez l'impact de vos actions quotidiennes grâce au modèle ClickUp Life Plan

Vous vous sentez perdu et vous vous demandez quelle direction prendre dans votre vie ? Le modèle ClickUp Life Plan vous aide à définir vos objectifs et à rester sur la bonne voie. Il vous aide à définir et à planifier vos objectifs actuels et futurs.

Vous pouvez organiser vos objectifs par domaines clés de la vie : famille, carrière, santé physique et mentale, relations, finances, etc. Utilisez le tableau de vie pour obtenir un aperçu des tâches par domaine et la vue Tableau pour hiérarchiser les tâches.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Désignez un partenaire de compte pour rester motivé et sur la bonne voie en matière de suivi

Incluez votre vision, vos valeurs, vos objectifs SMART , votre auto-évaluation et vos priorités pour vos objectifs principaux

Décomposez les tâches en sous-tâches et en checklist pour obtenir un flux clair

🔑 Idéal pour : Les personnes qui souhaitent disposer d'un agenda préformaté pour définir leurs objectifs et réfléchir à leur progression et à leurs pensées.

🔎 Le saviez-vous ? Lorsque vous notez vos objectifs, vous avez 42 % plus de chances de les atteindre. Tenir un journal pourrait donc être la clé de votre réussite !

3. Modèle de forfait d'action quotidien ClickUp*

Obtenez un modèle gratuit Décomposez les tâches, créez une feuille de route et analysez la progression grâce au modèle de plan d'action quotidien ClickUp

Avec autant d'activités tout au long de la journée, un forfait soigneusement élaboré est essentiel pour rester sur la bonne voie et réfléchir. Mais comment le planifier dans les moindres détails ? Le modèle de forfait d'action quotidien ClickUp offre le cadre idéal.

Affichez chaque élément avec ses sous-tâches, son statut de priorité, sa progression, ses étiquettes de service, ses dates de début et de fin, et sa complexité, afin que rien ne soit oublié.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Obtenez l'afficher par catégories pour savoir ce qui est à faire et ce qui est en cours

Ajoutez des commentaires pour noter vos réflexions, les dernières nouvelles ou des informations supplémentaires

Paramétrez des dépendances pour identifier les obstacles et comprendre le flux

🔑 Idéal pour : Les professionnels axés sur les objectifs et ceux qui établissent des routines pour atteindre leurs objectifs professionnels et personnels et réfléchir à leurs apprentissages et défis.

4. Modèle de forfait de développement personnel ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos ressources, identifiez les domaines à améliorer et suivez la progression grâce au modèle de forfait de développement personnel ClickUp

Réfléchissez à ce que vous souhaitez accomplir et identifiez les compétences nécessaires pour y parvenir grâce au modèle de forfait de développement personnel ClickUp. Ce modèle vous permet de créer facilement des forfaits concrets, de suivre votre progression et de réfléchir.

Définissez des jalons dans ClickUp pour rester motivé et utilisez les statuts personnalisés pour rester organisé. De plus, avec ClickUp Document, vous pouvez facilement réfléchir à vos objectifs et les transformer en forfait. Le meilleur dans tout ça ? Il propose des filtres pour rechercher et trier les informations, ce qui facilite le suivi des progrès d'une manière qui vous convient.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Incluez le temps, les objectifs, le forfait de développement, la personne responsable et le trimestre pour chaque plan d'action

Créez une matrice de compétences pour mapper vos compétences actuelles et celles que vous souhaitez développer

Consultez le nombre de compétences sur lesquelles vous travaillez chaque trimestre

🔑 Idéal pour : Les personnes à la recherche d'un format structuré pour améliorer leur développement personnel et réfléchir à leur apprentissage.

💡 Conseil de pro : Vous êtes prêt à faciliter la tenue quotidienne de votre journal, mais vous ne voulez pas d'un modèle fixe ? Découvrez le bloc-notes ClickUp, votre nouvel outil placé dans les favoris pour noter vos pensées, vos idées et vos réflexions ! notez tout, à tout moment :* consignez rapidement vos réussites quotidiennes, vos inquiétudes ou vos idées farfelues, sans avoir besoin de post-it

Organisez-vous facilement : créez des notes distinctes pour chaque jour ou chaque sujet, afin que vos pensées ne se perdent jamais dans le tumulte

*synchroniser entre appareils : commencez à rédiger une entrée de journal sur votre ordinateur portable et terminez-la sur votre téléphone : vos notes vous suivent partout

*transformez vos notes en actions : convertissez facilement vos réflexions en tâches ou en rappels, ce qui vous aidera à transformer vos idées en progrès concrets

5. Modèle de forfait de soins personnels ClickUp*

Obtenez un modèle gratuit Fixez-vous des objectifs réalisables, organisez vos tâches et suivez vos progrès grâce au modèle de forfait de soins personnels ClickUp

Rester en bonne santé et maintenir un équilibre peut sembler fastidieux, mais le modèle de forfait de soins personnels ClickUp vous facilite la tâche.

Forfait et organisez votre programme de soins personnels par catégories telles que l'esprit, le corps et l'âme, et réfléchissez à ce qui vous apporte vraiment de la joie. Créez des types de soins personnels personnalisés, santé, finances, temps passé devant les écrans, loisirs, beauté, voyages, etc., afin de couvrir tous les aspects de votre bien-être.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Marquez les activités comme « Non commencées », « En bonne voie », « En retard », « Réalisées », « En cours » ou « En attente »

Réfléchissez à ce que vous avez ressenti pendant ou après chaque activité, ou note les points à améliorer

Répertoriez les étapes, les ressources nécessaires et d'autres détails à l'aide de checklist

🔑 Idéal pour : Les adeptes du développement personnel à la recherche d'un cadre organisé pour améliorer leur bien-être et maintenir la maintenance de leurs efforts.

📮 ClickUp Insight : La santé et la forme physique sont les principaux objectifs personnels des personnes interrogées dans notre sondage, mais 38 % d'entre elles admettent ne pas effectuer de suivi régulier de leur progression. 🤦 Il y a un grand écart entre l'intention et l'action ! ClickUp peut vous aider à franchir une étape vers l'amélioration de votre condition physique grâce à ses modèles dédiés au suivi des habitudes et aux tâches récurrentes. Imaginez que vous puissiez facilement mettre en place ces routines, enregistrer chaque séance d'entraînement et maintenir votre série de méditations. 💫 Résultats concrets : les utilisateurs de ClickUp rapportent une augmentation de 200 % de leur productivité, car pour rester sur la bonne voie, il faut d'abord voir où l'on va.

6. Modèle d'objectifs quotidiens ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Fixez-vous des objectifs, restez motivé et gardez tout sur track grâce au modèle d'objectifs quotidiens ClickUp

Le modèle ClickUp Daily Goal vous aide à convertir vos ambitions ambitieuses en cibles quotidiennes de taille raisonnable. Vous pouvez définir des objectifs mesurables, comme achever un exercice de 30 minutes ou rédiger un article de blog, et les diviser en tâches ou sous-tâches gérables.

Utilisez le formulaire de notes personnalisable pour ajouter ou effectuer une modification en cours sur des questions concernant vos objectifs quotidiens et joindre des fichiers pertinents pour plus de contexte. Laissez des commentaires à côté des tâches pour noter les mises à jour ou vos réflexions. De plus, désignez un partenaire de responsabilité pour maintenir votre élan.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez un tableau de bord ClickUp personnalisé et définissez des jalons pour le suivi de la progression

Libellé vos tâches comme « réflexion », « gratitude », « idée », etc. pour faciliter leur suivi

Ajoutez des étiquettes, suivez le temps, définissez les relations entre les tâches et fixez des priorités pour rester concentré

🔑 Idéal pour : Les particuliers et les managers qui souhaitent gérer leurs objectifs et ajouter des entrées quotidiennes afin de réfléchir à leur progression et aux domaines à améliorer.

7. Modèle de planificateur quotidien ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos tâches, suivez votre progression et réfléchissez aux améliorations à apporter grâce au modèle de planificateur quotidien ClickUp

Lorsque la liste des tâches à faire s'allonge, vous finissez par oublier certaines choses, ce qui nuit à votre productivité. Le modèle de planificateur quotidien ClickUp offre un espace de travail structuré pour gérer clairement vos tâches quotidiennes personnelles et professionnelles afin d'éviter de telles situations.

Utilisez la vue Calendrier pour afficher les jours et comprendre la répartition du temps. Ajoutez des notes à côté de chaque tâche pour fournir du contexte ou inclure des suggestions d'amélioration.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez vos tâches en catégories personnalisables pour plus de clarté

Ajoutez des checklists telles que les courses, les ressources pour tenir un journal, etc

Utilisez le tableau de bord pour le suivi de votre progression grâce à des graphiques intuitifs et interactifs

🔑 Idéal pour : Les personnes en quête de productivité qui souhaitent disposer d'un format structuré pour accomplir davantage de tâches au cours de la journée tout en s'améliorant continuellement.

8. Modèle de planificateur mensuel ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez un plan d'action pour tout le mois et suivez son avancement grâce au modèle de planificateur mensuel ClickUp

Vous est-il déjà arrivé d'oublier des tâches à faire plus tard dans le mois et, lorsque la date limite arrive, de vous retrouver dans le chaos ? Ce ne sera plus le cas avec le modèle de planificateur mensuel ClickUp. Il est le fournisseur d'une liste de tâches claire avec des commentaires et des catégories telles que loisirs, habitudes, développement personnel, etc.

Grâce à un aperçu achevé des tâches mensuelles et des dates prévues, ce modèle vous permet de planifier à l'avance et de rester concentré en toute simplicité.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez votre capacité de travail et attribuez vos tâches quotidiennes en conséquence

Consultez les tâches en retard, en cours et achevées à l'aide de la vue Tableau

Réfléchissez à vos réussites et à vos échecs, et créez une liste pour guider vos améliorations futures

🔑 Idéal pour : Les personnes à la recherche d'un outil de productivité pour assurer la maintenance de leur efficacité et s'améliorer grâce à des bilans mensuels.

9. Modèle ClickUp « Tâches quotidiennes »

Obtenez un modèle gratuit Organisez vos tâches quotidiennes en un seul endroit grâce au modèle ClickUp Daily Things À Faire

Le modèle ClickUp Daily Things À faire offre un système clair de suivi des tâches quotidiennes avec des checklists intégrées divisées en domaines de la vie tels que le travail, la vie personnelle et les études. Vous pouvez créer des sous-catégories telles que les tâches quotidiennes, les tâches professionnelles, etc., et répertorier les activités dans des checklists.

Définissez des dépendances, réfléchissez à votre journée à l'aide de formulaires intégrés ou trouvez des idées d'amélioration, le tout dans un journal numérique organisé. Avec un espace pour les commentaires ou les pièces jointes, c'est un moyen simple mais puissant de garder vos tâches quotidiennes organisées et visibles, parfait pour la planification de vos routines.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Importez vos tâches via CSV, Excel ou intégrez-les à d'autres applications pour éviter l'entrée manuelle

Suivez votre progression grâce à un outil de suivi automatique qui se met à jour à mesure que vous achevez vos tâches

Définissez votre charge de travail quotidienne comme lourde, modérée ou légère afin d'équilibrer votre emploi du temps

🔑 Idéal pour : Les étudiants et les professionnels en travail à la recherche d'un outil structuré pour booster leur productivité et achever leurs tâches quotidiennes.

10. Modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Obtenez un modèle gratuit Adoptez des habitudes saines, créez des tâches quotidiennes et mesurez votre progression grâce au modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

Vous souhaitez relever le défi 75 Hard Wellness Challenge ? Le modèle ClickUp 75 Hard Wellness Challenge a été spécialement conçu pour vous guider tout au long de ce programme exigeant de remise en forme physique et mentale de 75 jours.

Il comprend des checklists quotidiennes pour toutes les tâches essentielles. Commencez à tenir votre journal en réfléchissant aux habitudes que vous souhaitez adopter, qu'il s'agisse de faire de l'exercice quotidiennement ou de terminer votre liste de lecture, et en les répertoriant pour les 75 jours que durera votre parcours. Cette disposition structurée vous aide au suivi facile de vos objectifs et à rester sur la bonne voie.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Ajoutez chaque jour vos réflexions pour le suivi de votre progression et identifier les domaines à améliorer

Marquez les dépendances pour analyser les retards et forfaiter plus efficacement

Incluez des ressources, des processus étape par étape ou des détails supplémentaires pour chaque tâche

🔑 Idéal pour : Les personnes à la recherche d'un modèle de journal esthétique pour participer au défi bien-être de 75 jours et faire de la progression chaque jour.

🧠 Anecdote amusante : vos habitudes fonctionnent selon un cycle en trois étapes: signal, routine, récompense ! Le signal déclenche le comportement, la routine correspond à ce que vous faites et la récompense vous incite à recommencer. C'est la façon dont votre cerveau passe en mode pilote automatique !

11. Modèle de journal d'entraînement ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Enregistrez vos séances d'entraînement, recherchez des exercices spécifiques et définissez des indicateurs grâce au modèle de journal d'entraînement ClickUp

Faire de l'entraînement une habitude ne se limite pas à terminer votre routine. Le modèle de journal d'entraînement ClickUp est conçu pour vous offrir de l'assistance tout au long de votre parcours de remise en forme.

Créez des tâches pour chaque entraînement et consignez les détails à l'aide de champs personnalisés tels que le type d'exercice, la partie du corps ciblée, l'intensité et votre évaluation personnelle. Vous pouvez également utiliser la section commentaires pour réfléchir à vos performances, noter vos impressions et suivre vos progrès.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Enregistrez la durée, les calories brûlées et d'autres indicateurs clés pour suivre l'efficacité de vos entraînements

Surveillez vos habitudes d'assistance, telles que votre alimentation, votre sommeil, votre hydratation et votre nombre d'étapes quotidiennes

Ajoutez des images, des liens, des tutoriels vidéo et des instructions étape par étape

🔑 Idéal pour : Les amateurs de fitness à la recherche d'un outil intuitif et visuellement attrayant pour rationaliser leur routine d'entraînement.

12. Modèle ClickUp pour suivre vos habitudes personnelles

Obtenez un modèle gratuit Définissez vos objectifs personnels, évaluez votre charge de travail et visualisez la réussite grâce au modèle ClickUp Personal Habit Tracker

Le modèle ClickUp Personal Habit Tracker vous permet de créer des tâches pour chaque habitude souhaitée, comme faire de l'exercice, lire ou méditer, et de les configurer pour qu'elles se répètent quotidiennement, hebdomadairement ou selon des horaires personnalisés.

Vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour suivre des indicateurs tels que les progrès, les objectifs et les quantités (par exemple, 10 000 pas, 15 pages lues), et suivre chaque habitude avec des statuts tels que « Ouvert » et « Achevé ». Si vous souhaitez sérieusement suivre vos habitudes dans le cadre d'objectifs de productivité plus larges, cet outil s'intègre également bien dans l'écosystème plus large de gestion des tâches et des objectifs de ClickUp.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Configurez des automatisations pour le suivi de la progression et apporter des ajustements

Ajoutez chaque jour ce pour quoi vous êtes reconnaissant afin de renforcer votre positivité

Suivez votre charge de travail quotidienne pour planifier efficacement votre journée

🔑 Idéal pour : les étudiants ou les professionnels à la recherche d'un modèle détaillé et organisé pour créer des habitudes et assurer la maintenance d'une certaine cohérence.

*témoignage client personnalisé : Voici ce que Beth Barbaglia, directrice de la gestion des forfaits chez Vx Group, pense de l'utilisation de ClickUp : ClickUp a vraiment amélioré ma productivité personnelle et m'a aidé à mieux m'organiser. ClickUp a vraiment amélioré ma productivité personnelle et m'a aidé à mieux m'organiser.

13. Modèle de planification des repas ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez vos repas, organisez-les et effectuez le suivi des ingrédients et de la liste des courses grâce au modèle de planification des repas ClickUp

Lorsque vous disposez des bons outils, planifier et préparer vos repas devient un jeu d'enfant. Le modèle de planification des repas ClickUp est le fournisseur, prestataire de tout ce dont vous avez besoin pour gagner du temps et rester sur la bonne voie.

Planifiez chaque repas pour chaque jour de la semaine et ajoutez des images pour une référence rapide dans le modèle. De plus, surveillez facilement votre forfait quotidiennement pour modifier les recettes, mettre à jour les ingrédients ou ajuster votre liste de courses si nécessaire.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Décomposez la préparation en sous-tâches telles que la liste des ingrédients, les courses, le téléchargement de la recette, etc

Enregistrez votre consommation nette de graisses, glucides, protéines, calories et eau pour un forfait alimentaire correct

Libellé vos repas comme équilibrés, cétogènes, végétaliens, etc. afin qu'ils correspondent à vos objectifs alimentaires

🔑 Idéal pour : Les chefs et cuisiniers qui souhaitent disposer d'un format structuré pour planifier leurs repas et pour dresser la liste de leurs recettes et ingrédients en un seul endroit.

14. Modèle de productivité personnelle ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Forfait vos tâches, organisez-les et suivez leur progression grâce au modèle de productivité personnelle ClickUp

Le modèle de productivité personnelle ClickUp est conçu pour aider les individus à organiser leurs tâches, à définir des objectifs personnels SMART et à hiérarchiser leurs priorités quotidiennes.

Utilisez les fonctionnalités de suivi du temps pour analyser votre emploi du temps et identifier les domaines à améliorer. De plus, planifiez des pauses et des moments de détente pour maintenir votre équilibre et éviter le surmenage. Que vous jongliez entre les tâches ménagères, des projets parallèles ou des objectifs créatifs, ce modèle est une installation simplifiée qui vous permet de tout organiser, de rendre des comptes et de gérer facilement vos activités sans vous sentir submergé.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Maintenance d'une liste des personnes importantes et de leurs coordonnées pour mieux organiser votre travail et votre vie personnelle

Organisez tout ce que vous devez apprendre ou acheter, ainsi que les ressources utiles

Réfléchissez chaque jour à ce que vous avez apprécié, à ce qui n'a pas travaillé, et aux enseignements tirés grâce à votre journal

🔑 Idéal pour : Les personnes qui recherchent un outil structuré pour définir leurs objectifs et leurs priorités afin d'améliorer leur productivité.

15. Modèle ClickUp pour les objectifs annuels de remise en forme

Obtenez un modèle gratuit Fixez-vous des objectifs de remise en forme annuels et planifiez vos entraînements grâce au modèle ClickUp Fitness Yearly Goals Template

Vous avez un objectif de remise en forme solide, mais il peut être difficile de s'y tenir toute l'année. Le modèle d'objectifs annuels de remise en forme ClickUp vous donne une feuille de route claire pour éliminer cette incohérence. Commencez par créer un document pour liste tous vos objectifs annuels de remise en forme et définir votre stratégie. Ensuite, divisez-le en sous-pages pour chaque entraînement, exercice et forfait alimentaire.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez des indicateurs clés tels que le nombre de répétitions, de séries, la durée, etc. pour le suivi de vos résultats

Configurez des tâches pour chaque entraînement tout au long de l'année afin de rester organisé

Créez votre profil avec vos objectifs de remise en forme, vos photos de progression et vos statistiques de santé

🔑 Idéal pour : Les personnes à la recherche d'un outil structuré pour paramétrer leurs objectifs annuels en matière de remise en forme et aligner leur effort pour les atteindre.

*rendez chaque jour intentionnel avec ClickUp

Les modèles de journal sont des outils puissants pour rester organisé et réfléchir à vos pensées et vos sentiments. Ils apportent également une structure à votre journée.

ClickUp offre un intervalle de fonctionnalités pour vous faciliter la tâche. Grâce à ses outils de productivité intégrés et ses modèles prêts à l'emploi, il vous aide au suivi de vos objectifs et à créer une routine qui vous convient.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et écrivez votre journal comme bon vous semble !