Modèles de contrats d'influenceurs gratuits pour protéger vos accords de marque

Un tweet malencontreux, un scandale viral, et soudain, votre accord commercial est compromis. Cela vous semble dramatique ? Ce n'est pas le cas.

En 2019, un géant de la beauté a rompu ses liens avec une influenceuse célèbre après qu'un scandale impliquant ses parents a éclaté en ligne. La collaboration a été interrompue presque du jour au lendemain, laissant les gens perplexes :

Quel type d'accord avaient-ils conclu ? Les entreprises pouvaient-elles légalement se retirer aussi rapidement ? Y avait-il des protections pour l'une ou l'autre des parties ?

Indépendamment des détails précis, cet épisode est devenu un cas d'étude illustrant pourquoi les contrats d'influenceurs sont importants. Un document juridique bien rédigé peut inclure des clauses relatives à la réputation, des livrables clairs, des conditions de résiliation, une clause de confidentialité et des droits d'utilisation.

Dans cet article, nous aborderons les éléments essentiels d'un contrat et partagerons les meilleurs modèles gratuits de contrats d'influenceurs afin de protéger à la fois les créateurs et les marques.

Que sont les modèles de contrats pour influenceurs ?

Un modèle de contrat d'influenceur est un accord préétabli qui décrit les conditions clés d'un partenariat entre une marque et un créateur. Il couvre des détails importants tels que les livrables, les échéanciers, les conditions de paiement, les droits d'utilisation du contenu, les politiques d'annulation et même les clauses relatives à la réputation de la marque.

Que vous soyez un influenceur faisant la promotion de produits gratuits ou une marque menant plusieurs campagnes sur les réseaux sociaux suivants (Instagram, TikTok, YouTube ou LinkedIn), un contrat clair protège les deux parties.

Cela permet de s'assurer que les attentes du client sont bien alignées et d'éviter toute confusion ultérieure, du type « Attendez, vous vouliez trois publications, pas une seule ? »

Considérez-les comme votre filet de sécurité, qui travaillent discrètement en coulisses pour que vos campagnes marketing restent propres, professionnelles et sans stress.

👀 Le saviez-vous ? Plus de 5 milliards de personnes utilisent activement les réseaux sociaux sous un formulaire ou un autre, ce qui en fait l'une des plateformes d'influence les plus puissantes pour toucher de nouveaux publics et fidéliser les publics actuels.

12 modèles de contrats d'influenceurs gratuits

Bien qu'il existe des centaines de modèles de contrats gratuits disponibles en ligne, la plupart sont trop vagues ou trop rigides pour être utilisés, en particulier dans le domaine du marketing d'influence.

C'est là que ClickUp, l'application tout pour le travail, peut faire la différence.

Au lieu de bricoler des PDF et des Google Docs, ClickUp vous propose des modèles entièrement modifiables et traçables, conçus pour les équipes et les créateurs qui gèrent de véritables campagnes (et un véritable chaos) sur plusieurs plateformes d'influenceurs.

ces modèles comprennent les sections essentielles pour gérer les livrables, la période du contrat et les droits sur le contenu avec l'autre partie. *

Voici une liste sélectionnée des meilleurs modèles de contrats d'influenceurs gratuits, y compris les meilleurs choix de ClickUp :

1. Modèle de contrat d'influenceur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Personnalisez vos partenariats avec des influenceurs grâce au modèle de contrat pour influenceurs de ClickUp

Le modèle de contrat d'influenceur ClickUp est plus qu'un simple formulaire juridique : c'est votre bouclier en matière de relations publiques et votre solution pour définir vos attentes. Il comprend des sections structurées pour les livrables, les droits sur le contenu, l'exclusivité et les conditions de paiement.

Pour gérer le contrôle créatif et améliorer les relations entre l'agence et le client, le modèle vous permet de :

Ajoutez des champs de signature électronique directement dans le modèle à l'aide de ClickUp Docs ou intégrez des outils tels que DocuSign ou PandaDoc

Liez chaque section du contrat aux livrables réels

Demandez les approbations internes ou celles du client avant d'envoyer le contrat final

Collaborez avec votre équipe juridique, votre service marketing ou directement avec l'influenceur en les étiquetant dans des clauses spécifiques ou en utilisant les commentaires en fil

Incluez des indicateurs de performance tels que le taux d'engagement, les impressions ou les conversions, ainsi que les calendriers de paiement

idéal pour :* Les créateurs ou les managers d'équipe qui gèrent des contrats récurrents avec des influenceurs.

💡 Bonus : simplifiez votre processus de contrat d'influenceur grâce à une IA puissante : Recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et toutes vos applications connectées, ainsi que sur le Web, des modèles de contrats d'influenceurs, des échantillons d'accords et des documents de campagne

Utilisez la fonction Talk to Texte pour poser des questions, dicter les termes du contrat ou gérer les accords avec les influenceurs à l'aide de votre voix, sans les mains et où que vous soyez

Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Gemini par une solution unique, prête pour l'entreprise, qui apporte contexte et intelligence à votre flux de travail de gestion des contrats Essayez ClickUp Brain MAX, la super application IA qui comprend vraiment vos besoins en matière de marketing d'influence, car elle connaît votre travail. Éliminez la surcharge d'outils, utilisez votre voix pour rédiger et mettre à jour des contrats, attribuer des tâches liées aux accords et rationaliser l'ensemble de votre processus de collaboration avec les influenceurs, le tout en un seul endroit. Il s'agit de la première application IA contextuelle qui les remplace toutes.

2. Modèle de contrat entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez des conditions commerciales claires à l'aide du modèle de contrat d'entreprise ClickUp

Vous avez besoin d'une base solide pour plusieurs types d'accords, et pas seulement pour les contrats avec des influenceurs ? Le modèle de contrat entreprise ClickUp est là pour vous aider.

Grâce à leurs dispositions structurées pour définir la portée, les échéanciers, les responsabilités et les jalons de paiement, ils sont suffisamment flexibles pour s'adapter à différents types de contrats, de partenariats ou de missions ponctuelles. Vous pouvez également attribuer des tâches ClickUp à des clauses contractuelles spécifiques.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Adaptez les champs, le ton et les clauses du contrat pour qu'ils correspondent aux accords B2B, B2C ou de partenariat

Organisez-vous mieux grâce à des titres, des puces et une mise en forme cohérente pour une compréhension rapide et une présentation professionnelle

Définissez différentes permissions pour les équipes internes, les clients ou les réviseurs juridiques, afin de garantir que les informations sensibles ou exclusives contenues dans les contrats aient uniquement une visibilité pour les personnes autorisées

Intégrez des données en temps réel telles que les noms de projets, les échéanciers ou les détails des offres de services à l'aide des champs personnalisés ou des blocs d'intégration document de ClickUp

📌 Idéal pour : Les marques qui souhaitent disposer d'une mise en forme de contrat plus large que les exemples de marketing d'influence.

Témoignage personnalisé : Marcus Sousa, Gerente de Projetos, Influencce Marketing, résume très bien la situation : ClickUp a vraiment révolutionné mon travail. C'est un plaisir et une expérience incroyable de travailler avec cette plateforme, qui m'aide à aider mes clients et à améliorer la proactivité de mon équipe. ClickUp a vraiment révolutionné mon travail. C'est un plaisir et une expérience incroyable de travailler avec cette plateforme, qui m'aide à aider mes clients et à améliorer la proactivité de mon équipe.

3. Modèle d'avenant au contrat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Modifiez facilement les accords existants grâce au modèle d'avenant au contrat ClickUp

La portée et les termes de la campagne doivent être modifiés en cours de route ? Vous n'avez pas besoin de réécrire l'intégralité de votre contrat. Le modèle d'avenant au contrat ClickUp vous permet d'enregistrer et de partager les modifications apportées au contrat, qu'il s'agisse de prestations supplémentaires, d'échéanciers ajustés ou de mises à jour budgétaires.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Joignez ou liez l'addendum directement au contrat original stocké dans ClickUp Documents ou dans les tâches associées

Utilisez les fils de commentaires ou les vues des tâches de ClickUp pour mettre en évidence les modifications apportées à l'accord initial

Comprend des zones intégrées permettant aux deux parties de signer numériquement

Ajoutez des étiquettes personnalisées telles que « Brouillon », « En attente d'approbation juridique » ou « Approuvé » pour indiquer clairement où en est l'addendum dans le processus d'approbation

📌 Idéal pour : les campagnes qui évoluent et nécessitent des mises à jour flexibles et traçables.

👀 Le saviez-vous ? Plus de 60 % des utilisateurs font davantage confiance aux influenceurs qu'aux entreprises et même aux célébrités de première liste lorsqu'il s'agit de recommandations de produits.

4. Modèle de révision de contrat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Examinez les clauses du contrat avec précision à l'aide du modèle de révision de contrat ClickUp

Oubliez les pièces jointes PDF et les commentaires contradictoires. Le modèle de révision de contrat ClickUp transforme la modification des contrats en un processus collaboratif. Vous pouvez désigner des parties prenantes, étiqueter les clauses à réviser par le service juridique et assurer la maintenance d'un journal des modifications pour chaque version.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez précisément l'état d'avancement d'un contrat dans le processus de révision grâce à des statuts prédéfinis tels que « Révision initiale », « Avis juridique requis », « Commentaires du client » et « Approbation finale »

Décomposez la révision du contrat en tâches réalisables, par exemple « Service juridique : réviser la clause 6 » ou « Service financier : confirmer les conditions tarifaires ». Chaque tâche peut être attribuée, suivie et assortie d'une date d'échéance

Joignez les pièces jointes connexes telles que le contrat original, les cahiers des charges, les avenants ou les accords de confidentialité directement à la tâche de révision

📌 Idéal pour : les équipes juridiques ou différents types d'équipes marketing qui examinent plusieurs contrats à la fois.

🧠 Anecdote amusante : des organisations telles que New Reach Marketing ont atteint un chiffre d'affaires annuel récurrent de 800 000 dollars grâce à ClickUp.

5. Modèle de contrat de services ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez clairement les attentes en matière de services grâce au modèle de contrat de services

Avez-vous proposé des services allant au-delà de la publication sur les réseaux sociaux ? Le modèle de contrat de services ClickUp est un contrat sur mesure destiné aux influenceurs sur les réseaux sociaux pour la création de contenu, le conseil ou la stratégie de marque.

Bonus : vous pouvez recueillir des signatures électroniques juridiquement contraignantes directement via la plateforme. Le modèle de contrat de service est également conçu pour :

Attribuez un statut tel que « Brouillon », « En cours de révision », « En attente de signature » ou « Signé » à chaque contrat afin que votre équipe sache toujours à quelle étape il se trouve

Liez les conditions du contrat (telles que les phases de service, les échéanciers ou les livrables) directement aux tâches ClickUp, ce qui permet à votre équipe et à votre client de suivre l'exécution du contrat en temps réel

Définissez les montants des paiements, les dates d'échéance et les jalons de facturation des clients, puis synchroniser ces informations avec les vues Tâche ou Calendrier de ClickUp

Créez des checklists internes pour vérifier les éléments clés tels que l'indemnisation, la propriété intellectuelle et les limites du service avant d'envoyer l'accord final

📌 Idéal pour : Les influenceurs proposant des services de photographie, de vidéographie ou de conseil en matière de marque.

💡 Conseil de pro : vous avez besoin d'un contrat rapidement ? Laissez ClickUp Brain s'en charger : il suffit de demander et de regarder l'IA faire le gros du travail pour votre accord ! Rédigez des contrats plus intelligents et plus rapides avec ClickUp Brain

6. Modèle de gestion des contrats ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Supervisez efficacement vos contrats grâce au modèle de gestion des contrats ClickUp

Vous en avez assez de parcourir vos boîtes de réception pour trouver la dernière version d'un contrat ? Le modèle de gestion des contrats ClickUp vous offre un tableau de bord unique pour stocker, organiser et suivre tous vos accords avec les influenceurs. Ajoutez des étiquettes par campagne, créateur ou statut, puis configurez des rappels automatiques pour les renouvellements ou les révisions à venir.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Permettez à chacun de voir instantanément le statut du contrat grâce à des étapes dédiées telles que « En attente d'examen juridique », « En cours de négociation », « En attente de signature » et « Entièrement exécuté »

Téléchargez et stockez toutes les versions des contrats directement dans chaque tâche

Obtenez des commentaires horodatés pour des pistes d'audit claires

Intégrez les équipes financières, juridiques ou opérationnelles directement dans les tâches

📌 Idéal pour : Les marques qui gèrent plusieurs contrats d'influenceurs dans le cadre de différentes campagnes.

7. Modèle de formulaire de gestion des contrats ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les détails des contrats en un seul endroit grâce au modèle de formulaire de gestion des contrats ClickUp

Le modèle de formulaire de gestion des contrats ClickUp sert de formulaire d'admission intelligent permettant aux équipes internes de soumettre des demandes de collaboration avec des influenceurs.

Grâce à ce modèle de gestion des contrats, vous pouvez également saisir les coordonnées du créateur, les livrables, les objectifs de la campagne et le budget à Front, puis générer instantanément un projet d'accord.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Assurez-vous que chaque envoi est achevé, exact et prêt à être traité grâce à des champs essentiels prédéfinis tels que le type de contrat, le service demandeur, le nom de la contrepartie, la valeur du contrat, la date limite et la priorité

Utilisez la logique conditionnelle pour afficher ou masquer des champs en fonction des informations saisies par l'utilisateur (par exemple, n'affichez les champs spécifiques à l'accord de confidentialité que lorsque « NDA » est sélectionné comme type de contrat)

Envoyez des rappels, mettez à jour les statuts ou informez les parties prenantes en fonction des dates d'échéance des contrats ou des retards d'approbation

idéal pour : *les agences ou les équipes internes qui souhaitent mettre en place un processus d'admission standardisé.

8. Modèle de contrat de sous-traitance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les paramètres des prestataires en toute confiance à l'aide du modèle de contrat de prestataire ClickUp

Lorsque vous travaillez avec des influenceurs plutôt comme des freelances, le modèle de contrat ClickUp Contractor Agreement Template permet de clarifier les attentes et les droits. Il comprend des clauses relatives à la propriété intellectuelle, aux accords de confidentialité, au paiement et à la portée du projet.

Si vous êtes seul responsable de la direction du contenu ou de l'exécution de la campagne, ce modèle vous permet de maintenir une vision claire de la portée et des droits. Associé à ClickUp Documents, il est facile à dupliquer et à adapter pour différents types de créateurs de contenu.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Utilisez des statuts tels que « En cours de rédaction », « En attente de révision », « Envoyé au prestataire », « Signé » et « Archivé » pour voir instantanément où en est chaque accord écrit

Téléchargez et suivez tous les projets de contrat, les accords signés et les notes de révision directement dans chaque tâche

Configurez des déclencheurs automatiques pour : alerter le service juridique lorsque les contrats sont prêts à être examinés, informer les responsables des dates de fin à venir, et envoyer un rappel aux contractants de signer les accords ou de se conformer aux lois applicables

Alertez le service juridique lorsque les contrats sont prêts pour le processus de révision de la documentation

Informez les responsables des dates de fin à venir

Faites un rappel aux contractants de signer les accords ou de se conformer aux lois applicables

Alertez le service juridique lorsque les contrats sont prêts pour le processus de révision de la documentation

Informez les responsables des dates de fin à venir

Faites un rappel aux contractants de signer les accords ou de se conformer aux lois applicables

idéal pour :* Les marques qui engagent des influenceurs sur la base de projets individuels avec une structure de paiement et des livrables clairs.

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions clés simplement parce que la documentation est dispersée, et seuls 8 % utilisent des outils de gestion de projet pour le suivi des éléments à mener. Cela signifie que la plupart des Teams perdent du temps à tout noter manuellement ou comptent sur leur mémoire, discuter et e-mail pour se souvenir de ce qui doit être terminé. Notre étude sur la communication au sein des équipes a révélé que près de 40 % des professionnels continuent de suivre manuellement les éléments à mener, ce qui ralentit le processus et augmente le risque d'erreurs. Plus de 38 % utilisent des méthodes de suivi incohérentes, ce qui entraîne souvent des malentendus et des retards. Plus surprenant encore : 14 % ne suivent aucun élément à mener. conclusion* : il existe un écart important entre les discussions et les actions. Sans un système fiable tel que ClickUp, des décisions importantes peuvent être négligées.

9. Modèle de lettre de résiliation de contrat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mettez fin à vos contrats de manière professionnelle à l'aide du modèle de lettre de résiliation de contrat ClickUp

Le modèle de lettre de résiliation de contrat ClickUp utilise un langage poli mais ferme pour mettre fin aux accords écrits. Utilisez-le pour confirmer les dates de fin, les paiements finaux et les livrables restants, en particulier lorsque l'approbation de l'annonceur est requise pour les étapes finales ou la libération des actifs.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Passez par des statuts définis tels que « En cours de rédaction », « En attente d'examen juridique », « Approuvé » et « Livré ». Affectez des membres spécifiques de l'équipe à chaque étape afin de vous assurer qu'aucune résiliation n'ait lieu sans supervision appropriée

Enregistrez la lettre de résiliation, les e-mail associés, les accusés de réception signés et les références juridiques directement dans la tâche

Visualisez les résiliations actives et achevées par motif, service ou période, ce qui est utile pour les audits, les contrôles de conformité et les rapports internes

📌 Idéal pour : Les situations où le partenariat doit prendre fin prématurément, avec clarté et documentation.

Étude de cas : Comment Shopmonkey a accéléré les validations marketing grâce à ClickUp *problème : Shopmonkey, une entreprise de logiciels pour garages automobiles, avait besoin d'un meilleur moyen de gérer les demandes et les validations marketing. Solution : L'utilisation des formulaires ClickUp pour les demandes de projet permet à l'équipe marketing d'identifier les problèmes et de poser des questions sur les projets dès le début, ce qui réduit les allers-retours dans les discussions

En tirant parti des automatisations ClickUp pour gérer les tâches fastidieuses, Shopmonkey a considérablement réduit les malentendus liés aux projets et les tâches oubliées

Utilisez les affichages personnalisables de ClickUp pour créer des libellés et des colonnes codés par couleur, et personnalisez l'expérience utilisateur Résultat : réduction de 50 % *de la durée du cycle de révision et d'approbation

réduction de 33 % *du temps nécessaire pour achever les demandes de conception

seulement 2 mois *pour intégrer toute l'équipe marketing à ClickUp Après avoir appris à utiliser ClickUp, j'ai compris qu'il était extrêmement important de créer un environnement de travail marketing adapté à notre équipe. Comme notre équipe était récente, je voulais observer son fonctionnement avant d'imposer mes propres idées. Après avoir appris à utiliser ClickUp, j'ai compris qu'il était extrêmement important de créer un environnement de travail marketing adapté à notre équipe. Comme notre équipe était récente, je voulais observer son fonctionnement avant d'imposer mes propres idées.

10. Modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez la portée et les conditions du projet à l'aide du modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp

Vous menez une campagne d'activation d'influenceurs à long terme avec des éléments variables ? Le modèle de contrat de services de gestion de projet ClickUp est le contrat opérationnel qu'il vous faut.

Ils incluent la portée du projet, les échéanciers de livraison, les points de contrôle et les dépendances, puis les synchronisent en un tableau ClickUp pour le suivi du projet.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Stockez chaque version du contrat en toute sécurité, avec l'historique des commentaires et les journaux d'activité

Utilisez des filtres pour trier les contrats par client, statut, secteur d'activité ou modèle de facturation afin de faciliter la création de rapports ou les audits

Informez votre équipe juridique lorsqu'un contrat est prêt à être examiné

Alertez le chef de projet lorsqu'un accord est signé

Faites un rappel à vos clients des approbations en attente ou des délais de signature

📌 Idéal pour : les campagnes d'influence à long terme qui impliquent des livrables complexes ou une coordination d'équipe.

💡 Conseil de pro : les meilleurs modèles de contrats d'influenceurs ne se contentent pas de dresser une liste des prestations attendues, ils comptent également les imprévus. Recherchez des modèles de contrats d'influenceurs qui vous permettent de définir des limites de révision du contenu, des clauses de reprise de tournage et des procédures d'escalade claires en cas de blocage des validations. (Car « attendre les commentaires » ne devrait pas compromettre l'échéancier d'une campagne. )

11. Modèle de contrat de consultation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Formalisez vos contrats de consultation à l'aide du modèle de contrat de consultation ClickUp

Le modèle de contrat de consultation ClickUp est destiné aux créateurs qui conseillent les marques sur le ton, la stratégie ou le choix des plateformes. Il couvre les conditions de consultation, les accords de confidentialité, la propriété intellectuelle et les structures tarifaires personnalisables. Il comprend également des clauses permettant d'ajouter des commentaires pour faciliter les négociations.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Ajoutez des évaluations de consultation spécifiques, des jalons du projet et des échéanciers à l'aide des champs personnalisés de ClickUp

Reliez les étapes de l'accord (par exemple, révision, modification en cours, approbation du client) directement aux tâches pour une collaboration en temps réel avec les influenceurs et un suivi de la progression

Conservez toutes les versions de votre accord organisées et accessibles via ClickUp Document, afin que personne ne soit obligé d'utiliser des conditions obsolètes

idéal pour :* Les créateurs qui se lancent dans des rôles de consultants pour des marques.

👀 Le saviez-vous ? De nombreuses marques exploitent déjà l'IA pour optimiser leur marketing sur les réseaux sociaux, de la création de contenu à la planification de campagnes, en passant par la recherche d'influenceurs.

12. Modèle de contrat de travail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Alignez les attentes de votre équipe grâce au modèle d'accord de travail ClickUp

Le modèle d'accord de travail ClickUp décrit les heures de travail préférées, les canaux de communication, les échéanciers de révision et le style de collaboration. Vous pouvez co-éditer avec des influenceurs ou des Teams avant de rédiger un contrat complet.

Pourquoi vous allez adorer ce modèle

Joignez l'accord de travail aux espaces ou liste ClickUp pertinents afin de pouvoir facilement vous y référer pendant les projets

Incluez des invites intelligentes pour aider les équipes à s'aligner sur des valeurs communes, des processus décisionnels et des stratégies de résolution des conflits

Définissez la fréquence des vérifications, les outils préférés (Slack, e-mail, commentaires ClickUp) et les procédures d'escalade en cas de blocage

Conservez une trace transparente de qui a suggéré quoi et pourquoi, ce qui est idéal pour revenir sur les discussions

idéal pour : *Utilisation interne entre les équipes de gestion des campagnes marketing et les influenceurs avant la rédaction d'un contrat officiel.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de contrat d'influenceur ?

Maintenant que vous avez exploré une option, comment choisir le modèle de contrat d'influenceur qui vous convient ?

Un bon modèle de contrat d'influenceur doit inclure :

parties concernées* : indiquez clairement les noms et les rôles de la marque et de l'influenceur

Portée de la campagne : définissez le type de contenu, le nombre de publications, les plateformes et les délais

conditions de paiement* : précisez le montant, les frais fixes, le mode de paiement et le calendrier de paiement

Droits sur le contenu : précisez qui est propriétaire du contenu et comment il peut être utilisé ou réutilisé

Exclusivité : mentionnez si l'influenceur n'est pas autorisé à faire la promotion de marques concurrentes

processus d'approbation* : expliquez comment le contenu sera examiné et approuvé avant sa publication

Obligations d'information : incluez des clauses visant à respecter les réglementations en matière de publicité (par exemple, les directives de la FTC)

Clauses de résiliation : indiquez comment et quand chacune des parties peut mettre fin à l'accord

Clause de moralité/réputation : autorisez la résiliation si les actions de l'une des parties nuisent à la réputation de la marque

Confidentialité : protégez les informations confidentielles partagées pendant le partenariat

Résolution des litiges : définissez la manière dont les désaccords seront traités (par exemple, médiation ou arbitrage)

signatures* : prévoyez un espace pour que les deux parties puissent signer et dater l'accord

💡 Conseil de pro : ne vous contentez pas d'un modèle de contrat d'influenceur basique, choisissez-en un qui vous permette d'ajouter des détails tels que la fréquence des publications, les délais pour les stories, les conditions d'exclusivité de la plateforme et même les droits d'utilisation pour le contenu généré par les utilisateurs. Par exemple, si vous menez une campagne saisonnière, incluez une date d'expiration automatique pour les droits sur le contenu. Ces détails protègent à la fois l'image de votre marque et votre budget contre les surprises après la campagne.

Conclusion : avant de cliquer sur « Publier », envoyez le contrat

Les partenariats avec des influenceurs peuvent être extrêmement gratifiants, mais uniquement lorsque les attentes, les droits et les responsabilités sont clairement définis dès le départ.

Ces modèles de contrats d'influenceurs gratuits vous aident à éviter les drames du type « il a dit, elle a posté » et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment : créer de superbes campagnes avec les bons collaborateurs.

Et si vous utilisez ClickUp, ces modèles ne sont pas de simples documents, ils font partie d'un système. Vous pouvez attribuer des tâches, suivre les révisions, impliquer le service juridique et gérer chaque étape de la relation avec l'influenceur en un seul endroit.

Choisissez le modèle qui correspond à votre prochain contrat, personnalisez-le en fonction de votre campagne et finalisez-le, car dans ce domaine, la clarté n'est pas facultative. C'est votre avantage concurrentiel. Inscrivez-vous gratuitement dès maintenant.