20 modèles gratuits de listes de tâches Notion pour rester productif

Les modèles de listes de tâches prêts à l'emploi vous font gagner du temps et libèrent de la bande passante. Ils vous motivent même à vous mettre au travail, qu'il s'agisse de faire les courses ou de lancer un produit.

Cependant, créer des listes de tâches pour chaque tâche ou projet est épuisant, en particulier lorsque vous utilisez des outils de gestion de projet comme Notion, où de nombreuses options sont payantes.

Ce blog rassemble certains des meilleurs modèles gratuits de listes de tâches Notion pour chaque type de tâche. Et si vous recherchez quelque chose d'encore plus rapide, nous avons quelques suggestions de ClickUp, votre application tout-en-un pour le travail, qui vous donneront l'impression d'augmenter instantanément votre productivité.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste de tâches Notion ?

Qu'est-ce qui distingue réellement un modèle de liste de tâches efficace dans Notion d'une simple note autocollante numérique améliorée ? Analysons cela.

Catégorisation des tâches : choisissez un modèle qui regroupe les tâches à l'aide d'étiquettes, de vues Tableau ou de listes filtrées pour vous aider à comprendre et à agir rapidement

Champs pour les dates d'échéance et les rappels : recherchez les dates d'échéance intégrées et les rappels optionnels pour éviter de manquer des échéances importantes. Les modèles avec rappels ou champs de calendrier intégrés vous permettent de rester synchronisé avec vos objectifs

Visibilité de la progression : préférez les modèles avec des indicateurs visuels tels que des barres de progression, des étiquettes de statut et des colonnes Kanban qui offrent des mises à jour en temps réel et permettent de suivre les tâches en attente

Assistance pour les notes et les liens : assurez-vous de disposer d'un espace suffisant pour ajouter des notes, des ressources ou des liens directement dans chaque tâche afin de pouvoir vous y référer rapidement

Disposition réutilisable et flexible : choisissez une structure facile à dupliquer, à adapter ou à mettre à l'échelle pour différents projets, objectifs ou flux de travail. Les tableaux et vues prédéfinis sont parfaits pour s'adapter à tous les cas d'utilisation

Intégrations rapides : sélectionnez sélectionnez des solutions de listes de tâches qui s'associent à des outils externes tels que des gestionnaires de réunions et des chronomètres Pomodoro pour des sessions de travail et des discussions productives

💡 Conseil de pro : vérifiez bien que la plateforme ou l'application est compatible avec les appareils mobiles. Si vous avez beaucoup de tâches, vous devez pouvoir les fermer lorsque vous êtes en déplacement.

20 exemples de modèles de listes de tâches Notion

🧠 Anecdote : la plus ancienne liste de tâches connue remonte à l'ancienne Mésopotamie (vers 2500 avant J.-C.) — griffonnée sur une tablette d'argile, elle répertoriait les rations de bière des ouvriers !

Pour vous aider à choisir les modèles Notion les plus adaptés à vos besoins, voici les meilleurs modèles de listes de tâches gratuits disponibles sur la plateforme :

Modèles simples de listes de tâches Notion pour débutants

1. Modèle simple de liste hebdomadaire des tâches à faire

via Notion

Le modèle de liste de tâches hebdomadaire simple est un outil de suivi de type checklist qui vous aide à visualiser toute votre semaine en un coup d'œil. Il vous permet d'ajouter et de planifier vos objectifs quotidiens et offre une disposition simple pour vous aider à accomplir vos tâches.

La structure simple de cette solution de liste de tâches permet également de garder les choses claires, pour que vous puissiez continuer à avancer.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Restez au fait des priorités changeantes grâce à une planification hebdomadaire flexible

Suivez la progression globale tout au long de la semaine grâce à une visibilité sur un seul écran

Passez rapidement aux bonnes tâches grâce à l'affichage simple de la checklist

🔑 Idéal pour : Les freelancers qui jonglent entre plusieurs petits projets ou toute personne qui planifie sa semaine.

➡️ En savoir plus : Comment suivre vos tâches au travail

2. Modèle de liste de tâches minimaliste

Vous avez besoin d'un peu de couleur et de beaucoup d'espace blanc pour vous concentrer ? Le modèle Liste de tâches minimaliste est fait pour vous. Sa disposition sur une seule page élimine le défilement.

Ce modèle Notion simple comprend les cases à cocher indispensables et un thème personnalisable. De plus, si vous avez besoin d'un coup de pouce pour vous motiver, vous pouvez noter des citations dans l'espace prévu à cet effet.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Restez concentré sans distractions grâce à sa disposition optimisée avec des espaces blancs

Renforcez vos bonnes habitudes grâce à un espace dédié aux notes motivantes

Passez plus rapidement d'une tâche à l'autre avec un minimum de défilement

🔑 Idéal pour : Les designers, les étudiants, les minimalistes ou les amateurs de productivité qui recherchent une gestion des tâches élégante et efficace.

➡️ En savoir plus : Comment améliorer sa concentration : des méthodes pour rester concentré

3. Modèle de listes de tâches quotidiennes et hebdomadaires

Pour les utilisateurs qui ont besoin de basculer entre la planification quotidienne et hebdomadaire, le modèle Listes de tâches quotidiennes et hebdomadaires est un excellent choix pour vous aider à rester sur la bonne voie. Grâce à deux vues synchronisées, il n'est pas nécessaire de dupliquer les tâches ; il suffit de passer facilement d'une priorité à l'autre.

Le panneau quotidien est conçu pour une exécution ciblée, vous aidant à mener à bien les tâches urgentes et les réunions. Le tableau hebdomadaire, quant à lui, offre un aperçu clair des objectifs et des jalons à venir.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Gardez votre travail et vos réunions synchronisés grâce aux vues de calendrier liées

Répondez facilement aux mises à jour urgentes grâce au suivi sur deux volets

Restez concentré malgré les délais changeants grâce à l'activation/désactivation transparente des jours ou des semaines

🔑 Idéal pour : Les professionnels qui planifient leur travail sur plusieurs jours, mais l'exécutent en quelques heures.

4. Modèle de liste de voyage simple pour sac à dos

Vous prévoyez de partir quelque part ? Le modèle Liste de voyage simple pour sac à dos est parfait pour préparer un voyage basique. Il propose une checklist personnalisable des tâches à accomplir pour un routard, des documents de voyage aux gadgets indispensables.

Les listes de tâches du modèle sont très faciles à lire, même pour les débutants sur Notion, avec des sections distinctes pour l'organisation, les éléments essentiels, les vêtements et les articles de toilette.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Réduisez le temps de préparation avant vos voyages grâce à des checklists segmentées par catégorie

Ajoutez des notes et partagez les mises à jour du groupe grâce à une option de commentaire intégrée

Sachez exactement où les nouvelles tâches sont ajoutées grâce à des descriptions de catégories prédéfinies

🔑 Idéal pour : Les routards, les voyageurs en solo et les professionnels qui se préparent à tout, des réunions d'affaires hors de la ville aux longs voyages en voiture.

Modèles de listes de tâches Notion avec tableaux Kanban

5. Modèle de liste de tâches d'assistance

Les équipes qui souhaitent s'assurer que chaque tâche contribue à la réalisation des objectifs finaux du projet trouveront le modèle Liste des tâches d'assistance très utile. Sa disposition permet de répartir les tâches à faire, les tâches à venir et les tâches hebdomadaires globales.

Il vous permet également d'ajouter des niveaux de priorité et des types de tâches à l'aide d'étiquettes de couleurs différentes. En présentant toutes les tâches sous forme de cartes flash, cette solution permet aux coéquipiers de rester synchronisés et de réduire au minimum les urgences.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Identifiez instantanément les problèmes urgents grâce à des indicateurs visuels

Équilibrez facilement plusieurs tickets grâce à des étiquettes alignées sur leur statut

Assurez la cohésion de votre équipe grâce à une visibilité unifiée des tâches

🔑 Idéal pour : les équipes de service client SaaS ou les agences qui gèrent de nombreux tickets de service.

6. Modèle de liste de tâches personnelles sans graphiques

Les graphiques vous stressent ? Simplifiez-vous la vie avec le modèle Liste de tâches personnelles sans graphiques. Il comprend un tableau de style Kanban qui mappe les détails des tâches, les échéances et les priorités, sans diagrammes ni encombrement.

Il comprend également un affichage sous forme de calendrier pour une planification basée sur le temps et une clarté visuelle sans avoir à repérer les problèmes dans les modèles.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Gérez facilement des plannings dynamiques grâce aux voies Kanban et au glisser-déposer

Gérez les tâches récurrentes sans encombrer votre écran ni surcharger vos données

Personnalisez facilement les flux de tâches grâce à sa flexibilité sans graphique

🔑 Idéal pour : Les étudiants ou les professionnels indépendants qui souhaitent un suivi simple de leurs tâches.

🔍 Le saviez-vous ? Achever une tâche libère une poussée de dopamine, l'hormone du bien-être. Plus la tâche est exigeante, plus la poussée est importante et plus vous vous sentez bien après.

À lire également : Modèles gratuits de listes de tâches dans Excel et ClickUp

7. Modèle de liste de tâches

Le modèle de liste de tâches dans Notion vous permet de créer et d'achever vos cibles plus efficacement.

Les tâches du tableau Kanban sont divisées en statuts À faire, En cours et Terminé pour un suivi rapide de la progression, et les activités sont classées par date d'échéance et échéancier.

Vous pouvez créer une nouvelle tâche directement depuis le tableau et ajouter des descriptions et des images pour fournir plus de contexte.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Donnez un coup de pouce à vos petites tâches grâce à l'étiquetage par étape de progression

Traitez plus rapidement les éléments en retard grâce au regroupement par date d'échéance

Hiérarchisez facilement les ajouts de dernière minute grâce à des vues Liste flexibles

🔑 Idéal pour : Toute personne souhaitant achever efficacement des éléments d'action basiques ou quotidiens.

8. Modèle d'agenda quotidien et de liste de tâches

Le modèle Agenda quotidien et liste des tâches convient parfaitement aux équipes qui aiment organiser leur travail en fonction d'un objectif final. Bien qu'il dispose également d'une vue Tableau de type liste de tâches, le modèle relie chaque tâche à un agenda spécifique.

Les dates d'échéance et les notes complètent la liste, et la progression est mesurée pour chaque point de l'agenda. De plus, vous pouvez créer de nouveaux éléments en un seul clic.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Alignez vos actions quotidiennes sur vos résultats en liant vos agendas à vos tâches

Capturez rapidement les échéances clés grâce à des notes visibles en un coup d'œil

Optimisez votre charge de travail grâce à une vue hebdomadaire des tâches à venir et des agendas

🔑 Idéal pour : Les télétravailleurs ou les entrepreneurs indépendants ayant un emploi du temps chargé.

Les meilleurs modèles de listes de tâches Notion pour les étudiants

9. Modèle de planificateur hebdomadaire et de liste de tâches mignon

Gardez votre productivité esthétique et apaisante avec le modèle Cute Weekly Planner & To-Do. Ce planificateur au thème pastel comprend des motifs floraux, des affiches d'anime et des autocollants amusants qui rendent la vérification des tâches un peu plus joyeuse.

Il comprend également des sections distinctes pour les tâches personnelles et professionnelles afin d'assurer une productivité équilibrée. De plus, le modèle vous permet de stocker de nouvelles pages, des images et des tâches achevées.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un environnement de travail motivant grâce à des éléments visuels intégrés

Séparez clairement vos priorités personnelles et professionnelles grâce à des affichages sectionnés

Stockez vos inspirations créatives avec vos tâches grâce aux options de stockage d'images

🔑 Idéal pour : les étudiants, les professionnels de la création et les blogueurs lifestyle qui aiment l'esthétique.

➡️ En savoir plus : Les meilleurs systèmes de productivité pour rester productif

10. Modèle simple de liste de tâches scolaires

Le modèle Simple School To-Do List est un moyen pratique de gérer vos tâches scolaires, extrascolaires et personnelles en un seul endroit.

Les checklists à accès rapide pour les routines telles que les devoirs et les activités extrascolaires constituent un élément remarquable.

Le modèle dispose également d'une vue Calendrier qui mappe les échéances et les évènements à venir. Et pour toutes vos tâches ponctuelles, un tableau de liste de tâches vous aide à enregistrer tous les sujets, les dates d'échéance et la progression de toutes les tâches.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Gardez une longueur d'avance sur vos missions grâce à des checklists simples et structurées

Conciliez vos échéances scolaires et vos tâches ménagères grâce aux sous-tâches « activités à domicile »

Suivez facilement les activités extrascolaires grâce à son tableau des tâches par matière

🔑 Idéal pour : Les lycéens ou étudiants qui gèrent leurs devoirs et leurs examens.

11. Modèle de liste de livres

Vos plans d'apprentissage personnels ou professionnels impliquent-ils des études ou de la lecture ? Le modèle de liste de livres vous aide à gérer ce que vous avez lu et ce qui reste dans votre liste de livres à lire.

Avec des tâches sous forme de fiches, vous pouvez même visualiser la couverture et un bref résumé de chaque livre.

Le modèle comporte également des champs pour lire ou acheter des liens, ce qui facilite le partage ou la consultation ultérieure. De plus, ses filtres intelligents vous indiquent la prochaine étape, vous permettant ainsi de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs d'apprentissage.

Voici pourquoi vous allez l'aimer :

Suivez vos livres de manière visuelle grâce à un affichage combiné avec des couvertures de cartes mémoire

Enregistrez et revisitez les lectures clés grâce aux liens et notes enregistrés

Filtrez facilement les livres à paraître grâce à son système de tri intelligent

🔑 Idéal pour : Les lecteurs assidus, les étudiants, les organisateurs de clubs de lecture ou les critiques littéraires.

Modèles de listes de tâches Notion pour les professionnels

12. Modèle de liste de tâches (blocs de temps + Pomodoro)

Le modèle Liste des tâches (blocs de temps + Pomodoro) aide à gérer efficacement son temps et son travail.

Sa vue Tableur est structurée en blocs de 30 minutes et en cellules pour ajouter des forfaits. Si votre forfait change, vous pouvez également le mettre à jour dans une section « forfait révisé » afin de comparer les modifications. De plus, la mise à jour de la progression ne nécessite qu'un simple clic.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Affinez votre rythme quotidien grâce à des paramètres de blocs de temps adaptables

Réfléchissez à vos schémas de productivité grâce à des comparaisons de forfaits côte à côte

Ajustez facilement vos priorités en milieu de journée grâce aux blocs Pomodoro à modification rapide

🔑 Idéal pour : les étudiants, les codeurs, les rédacteurs ou les télétravailleurs qui combinent des sprints structurés et des techniques de gestion du temps.

13. Agenda pour cliniciens/thérapeutes : modèle pour tâches et clients

Vous jonglez entre les données des clients, les notes de session et les tâches ? Le modèle The Clinician/Therapist Planner: To-Dos & Clients dans Notion est fait pour vous.

Il vous permet de stocker toutes les informations relatives à vos clients et toutes les tâches associées dans des dossiers. Le modèle comprend également des tableaux de listes de tâches hebdomadaires et un espace pour classer les clients achevés ou fermés.

De plus, une horloge en temps réel vous permet de suivre la durée des sessions. ⏰

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Gérez les notes de session et les suivis avec des dossiers spécifiques à chaque client

Restez ponctuel pendant les journées chargées grâce à un chronomètre de session intégré

Conservez facilement des dossiers professionnels grâce à une structure tout-en-un

🔑 Idéal pour : Les thérapeutes, les conseillers et les coachs en bien-être qui gèrent les soins prodigués à leurs clients.

À lire également : Modèles gratuits de gestion des tâches dans ClickUp et Excel

14. Modèle de liste de tâches à faire avec la matrice d'Eisenhower

Le modèle Liste des tâches à faire de la matrice d'Eisenhower est conçu pour affiner la hiérarchisation des priorités. Il offre une disposition simple sous forme de tableau avec des cases à cocher pour trier rapidement les tâches par ordre d'importance.

Ce modèle Notion comprend également des champs intégrés pour les dates d'échéance, le statut et les étiquettes de projet. Grâce à l'enregistrement de toutes les informations, vous pouvez décider instantanément des tâches à faire, à planifier, à déléguer ou à supprimer.

La base de données liée facilite le suivi de vos tâches et vous offre à tout moment un aperçu clair du projet.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Accélérez la prise de décision grâce au tri par quadrants

Réduisez la charge de travail grâce à un affichage clair de l'importance et de l'urgence des tâches

Identifiez en un coup d'œil les tâches de faible valeur grâce à un regroupement structuré

🔑 Idéal pour : Entrepreneurs, managers ou décideurs débordés

Modèles gratuits de listes de tâches Notion pour usage personnel

15. Modèle de liste personnelle de tâches à faire avec graphiques

Le modèle Liste de tâches personnelles avec graphiques est destiné aux gestionnaires de tâches qui souhaitent visualiser leurs indicateurs. Ce modèle présente le statut et la progression de vos tâches à l'aide de diagrammes circulaires et de diagrammes à barres.

Ajoutez et modifiez des tâches dans la liste des tâches à faire en temps réel. Vous avez des questions sur une tâche ou vous souhaitez en marquer une comme particulièrement difficile ? Ajoutez simplement ces détails directement. Il dispose également d'un tableau Kanban pour vous permettre de suivre facilement le statut des tâches.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Commencez à effectuer le suivi plus rapidement grâce aux instructions intégrées et à la page de ressources

Comprenez les priorités et les détails des tâches grâce à un tableau Kanban condensé

Plongez-vous dans les tendances de réalisation des tâches grâce à des tableaux de statut dédiés pour chaque indicateur de progression

🔑 Idéal pour : Les analystes ou les personnes axées sur la productivité qui aiment les résultats étayés par des données.

16. Modèle de liste de recettes

Vous voulez vous concentrer sur la cuisine plutôt que de faire défiler constamment votre liste d'ingrédients ? Le modèle Liste de recettes est un excellent choix.

Ce modèle Notion comprend des champs de données clés tels que les types de cuisine et les plats pour vous aider à classer vos recettes. Il facilite également la planification des menus, le temps de cuisson et le suivi des ingrédients.

Cela simplifie également votre prise de décision grâce à des étiquettes spécifiques à chaque régime et à des évaluations moyennes.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Organisez vos menus en quelques secondes grâce aux étiquettes « cuisine » et « plat »

Accélérez la planification des repas grâce à ses filtres de temps de cuisson

Choisissez des recettes sans effort grâce aux champs « régime » et « évaluations »

🔑 Idéal pour : Les cuisiniers amateurs, les blogueurs culinaires ou toute personne qui accumule les recettes.

17. Modèle de liste de courses

Pour tous ceux qui prévoient de faire des provisions, le modèle Liste de courses vous aide à tout faire en une seule fois.

Ce modèle vous aide à rester organisé grâce à son plan de repas et son tableau d'inventaire intégrés. Planifiez vos repas hebdomadaires, liez les ingrédients à votre inventaire de garde-manger, et les ingrédients manquants sont automatiquement ajoutés à votre liste de courses.

De plus, sa liste de courses dédiée permet de suivre et même de mapper le magasin spécifique dans lequel chaque élément est disponible. Dans l'ensemble, le modèle simplifie et organise le processus d'achat de courses.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Gardez un œil sur votre consommation grâce aux champs de données de dernière commande

Optimisez vos courses grâce à la vue panier mappée sur le magasin

Planifiez facilement vos courses hebdomadaires grâce à l'intégration d'un plan de repas

🔑 Idéal pour : Les familles très occupées, les équipes d'approvisionnement de restaurants ou les personnes qui préparent leurs repas à l'avance.

18. Modèle de liste des tâches matinales 4h30-6h30

Conçu pour les lève-tôt, ce modèle de liste de tâches matinales 4h30-6h30 vous permet de démarrer votre flux matinal avec détermination. Il s'ouvre sur des images de ciel dégagé et de soleil pour vous donner l'énergie nécessaire à votre routine.

De plus, il comporte des cases à cocher couvrant tout, des séances d'entraînement matinales aux habitudes de petit-déjeuner. Ce modèle est un excellent moyen de clarifier vos idées et d'éviter la fatigue décisionnelle, car vous pouvez le personnaliser en fonction de différentes routines et horaires.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Commencez vos matinées du bon pied grâce à ce thème positif et accueillant

Adoptez de saines habitudes grâce à ses options de checklist faciles à mettre à jour

Réduisez la fatigue décisionnelle grâce à ses séquences d'activités préstructurées

🔑 Idéal pour : les fondateurs d'entreprise, les adeptes du fitness ou les fanatiques de la routine matinale.

Modèles avancés de listes de tâches Notion

19. Modèle de liste de tâches ultime

Si vous ne voulez pas vous limiter à un aperçu des tâches, le modèle Ultimate To-Do List trouvera sa place dans votre environnement de travail Notion. Sa section principale « tâches » permet de tout suivre, de la priorité et la catégorie des tâches aux sous-tâches liées et à la progression en temps réel.

Le modèle propose des notes autocollantes dans le volet gauche pour créer rapidement des checklists. Il existe également une section dédiée à la révision des détails des sous-tâches et des activités en retard.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Gérez des flux de travail volumineux grâce à une conception de listes évolutive

Divisez vos tâches en sous-tâches classées par catégorie, urgence et importance

Suivez sans effort les éléments manquants ou en retard grâce au volet de résumé des éléments en retard

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet ou les utilisateurs expérimentés ayant de multiples priorités et des emplois du temps complexes.

20. Modèle de liste de tâches avancée

Le modèle Advance To-Do List est une autre solution qui adopte une approche approfondie. Au lieu de sections dédiées, il organise les tâches dans différents onglets.

Son tableau principal enregistre toutes les informations pertinentes sur les tâches, y compris les étiquettes et les priorités. De plus, le modèle comporte des onglets spécifiques pour les activités achevées et celles propres à un projet. Ajoutez de nouvelles tâches et de nouveaux projets en un seul clic, et affichez vos tâches par priorité, statut ou type.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Affichez facilement les dépendances entre projets grâce à la mise en forme par onglets

Segmentez le travail achevé pour accélérer la création de rapports grâce à des archives dédiées

Optimisez les priorités en cours grâce aux champs de progression intégrés

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet, les consultants ou les passionnés de productivité qui gèrent des flux de travail complexes.

Limites de Notion

Certes, Notion propose de nombreux modèles, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas d'inconvénients. Avant de valider son utilisation comme logiciel de gestion des tâches, voici quelques limites à garder à l'esprit :

Assistance limitée pour les tâches récurrentes : De nombreux utilisateurs trouvent fastidieux de configurer des tâches récurrentes sur Notion. Cela peut rendre cette application inadaptée aux projets de longue durée

Problèmes de performances avec un contenu volumineux : la plateforme peut devenir lente ou ne plus répondre lors du traitement de contenus lourds ou de bases de données Notion complexes

Limitations de l'application mobile : la version mobile ne dispose pas de plusieurs fonctionnalités de l'application de bureau et peut sembler peu pratique pour une productivité optimale

Automatisation et intégrations limitées : Comparé à d'autres outils, Notion dispose d'automatisations intégrées et d'intégrations tierces limitées

Courbe d'apprentissage abrupte : la personnalisation des systèmes de tâches et l'utilisation de fonctionnalités avancées telles que le tableau de bord Notion peuvent prendre beaucoup de temps

➡️ En savoir plus : Comment utiliser Notion pour la gestion de projet

Alternatives aux modèles Notion

Notion n'est peut-être pas la solution la mieux adaptée si vous avez besoin d'achever vos tâches de manière approfondie et transparente.

Lorsque vous vous intéressez aux alternatives à Notion, vous repérez rapidement ClickUp parmi les meilleurs choix en termes de personnalisation, de suivi des tâches et de productivité optimisée par l'IA.

Voici ce qu'un utilisateur G2 a à dire à propos de ClickUp :

Après avoir lutté avec Notion pendant deux ans, la possibilité de configurer des automatisations en quelques secondes a été révolutionnaire. ClickUp a remplacé plusieurs abonnements (Loom, Slack et Notion) tout en fournissant un système organisé avec des listes, des dossiers et des documents dédiés qui ne nécessitent pas d'être créés à partir de zéro. Tout semble naturellement organisé, ce qui nous permet d'économiser des heures auparavant consacrées à la maintenance de notre environnement de travail et de consacrer plus de temps aux projets de nos clients. »

Après avoir lutté avec Notion pendant deux ans, la possibilité de configurer des automatisations en quelques secondes a été révolutionnaire. ClickUp a remplacé plusieurs abonnements (Loom, Slack et Notion) tout en fournissant un système organisé avec des listes, des dossiers et des documents dédiés qui ne nécessitent pas d'être créés à partir de zéro. Tout semble naturellement organisé, ce qui nous permet d'économiser des heures auparavant consacrées à la maintenance de notre environnement de travail et de consacrer plus de temps aux projets de nos clients. »

Maintenant, plongeons-nous dans ce que les modèles de listes de tâches gratuits de ClickUp ont à offrir pour surpasser instantanément Notion dans votre vie professionnelle et personnelle :

1. Modèle de liste de tâches ClickUp Basic

Obtenir le modèle gratuit Créez, déléguez et achevez toutes vos tâches avec le modèle de liste de tâches ClickUp Basic

Vous voulez commencer à cocher les tâches que vous devez accomplir ? Le modèle de liste de tâches ClickUp Basic est un outil simple qui vous permet de saisir vos tâches, de les planifier et de les accomplir. Avec des dates de début, des échéances, des assignés et des listes de priorités, ce modèle personnalisable est conçu pour les journées où vous devez rester concentré.

Chaque tâche comprend également un espace pour des descriptions détaillées et un suivi du temps intégré afin que votre équipe reste concentrée et respecte le budget.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez clairement vos priorités grâce à des tâches faciles à signaler et à traiter en priorité

Gérez la charge de travail et les attentes grâce à une estimation de durée

Suivez les tâches par statut à l'aide de la vue Tableau incluse

Restez organisé tout au long de vos projets et activités grâce à ses étiquettes personnalisées

🔑 Idéal pour : Les particuliers, les freelancers et les équipes qui recherchent un moyen simple et efficace de gérer leurs tâches et de respecter leurs délais.

🔍 Le saviez-vous ? Une hiérarchisation efficace des priorités est presque deux fois plus susceptible d'entraîner des changements positifs. Pensez à ce que des listes de priorités dédiées pourraient faire pour vous !

2. Modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Restez motivé et gardez le cap grâce au modèle de liste de tâches quotidiennes de ClickUp

Si vous cherchez à optimiser votre routine actuelle, le modèle de liste de tâches quotidiennes de ClickUp est un excellent choix. Ses sous-tâches préconçues pour les routines du matin, de l'après-midi et du soir vous permettent de conserver de saines habitudes.

Des rappels automatisés et des mises à jour sur la progression vous aideront à rester sur la bonne voie. De plus, le modèle propose des catégories remplies d'émojis telles que bonheur, travail et tâches ménagères pour vous aider à mieux cibler vos actions.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez votre régularité grâce à un compteur de séries intégré pour renforcer vos habitudes quotidiennes

Planifiez votre temps de préparation et de trajet grâce aux étiquettes d'emplacement intégrées

Personnalisez les routines de chaque projet grâce à des descriptions intégrées basées sur l'IA

🔑 Idéal pour : les personnes qui souhaitent suivre leurs habitudes, planifier leurs tâches quotidiennes, les étudiants et les professionnels à distance qui souhaitent une gestion structurée mais flexible de leurs tâches quotidiennes.

📮 Insight ClickUp : Vous pensez que votre liste de tâches fonctionne ? Détrompez-vous. Notre sondage montre que 76 % des professionnels utilisent leur propre système de hiérarchisation pour gérer leurs tâches. Cependant, des recherches récentes confirment que 65 % des travailleurs ont tendance à se concentrer sur les tâches faciles plutôt que sur celles qui ont une grande valeur, sans établir de priorités efficaces. Les priorités des tâches de ClickUp transforment la façon dont vous visualisez et abordez les projets complexes, en mettant facilement en évidence les tâches critiques. Grâce aux flux de travail alimentés par l'IA et aux indicateurs de priorité personnalisés de ClickUp, vous saurez toujours par où commencer.

3. Modèle de liste de tâches Calendrier ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Rationalisez les demandes de réunion et les discussions planifiées grâce au modèle de liste de tâches Calendrier de ClickUp

Vous en avez assez de vous débattre avec des tâches imprévues et des réunions soudaines ? Simplifiez et planifiez mieux vos discussions grâce au modèle de liste de tâches Calendrier ClickUp. Il se distingue par ses multiples vues de calendrier qui mettent en évidence les rôles et les catégories de tâches à l'aide de codes de couleurs vives.

Il existe également un tableau de bord avec des détails, des noms et des horaires pour vous aider à mieux vous organiser. De plus, le modèle comprend un formulaire de demande de réunion permettant aux utilisateurs d'ajouter des demandes avec des points à l'ordre du jour et des niveaux de priorité.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Assurez des discussions fluides et constructives grâce à des champs permettant de joindre des documents de référence

Répondez instantanément aux réunions grâce à la communication automatisée par e-mail

Envoyez des invitations par e-mail et des liens vers vos réunions grâce à l'intégration native de Zoom

Suivez les réunions à venir et les tâches à accomplir avant la réunion à l'aide de la vue Demande de réunion

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet, les assistants de direction et les équipes en contact avec les clients qui gèrent un grand nombre de réunions et ont besoin d'un outil pour organiser chaque détail avec facilité.

💡 Conseil de pro : nous avons rédigé un guide rapide pour vous aider à tirer le meilleur parti de la vue Calendrier de ClickUp. Regardez-le ici 👇.

4. Modèle de liste de tâches ClickUp Work

Obtenir le modèle gratuit Restez au fait des priorités récurrentes et rationalisez votre emploi du temps grâce au modèle de liste de tâches ClickUp Work

Le modèle de liste de tâches ClickUp Work est un outil de démarrage destiné aux équipes qui souhaitent rationaliser les tâches spécifiques à leur travail. Il offre plus de cinq champs de données pour tout type d'informations, de la fréquence des tâches aux coordonnées des contacts, afin de personnaliser davantage le flux de travail.

Ce modèle comprend également des vues mensuelles et hebdomadaires du calendrier pour permettre aux responsables de piloter des objectifs à long terme tels que la gestion budgétaire et le suivi des ventes. De plus, des statuts de tâches flexibles et des sections de notes centralisent les bilans de progression et les communications clés.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Ajoutez du contexte à vos tâches grâce à des attributs personnalisés tels que « Notes importantes » et « Ressources »

Affichez toutes vos tâches au même endroit grâce à la vue Liste des tâches pour faciliter la planification et le suivi

Rationalisez vos tâches grâce à des automatisations qui les acheminent vers le bon service lorsque leur statut ou leur type change

🔑 Idéal pour : Les équipes marketing, les chefs de projet et les responsables des opérations qui gèrent des tâches récurrentes et soumises à des délais.

💡 Astuce pro : Gérez vos listes de tâches professionnelles sans tracas avec ClickUp Brain: cela vous permet de : Créez des tâches ou des sous-tâches pour vos éléments à faire. Décrivez simplement ce dont vous avez besoin, et ils seront ajoutés à la liste de votre choix

Résumez les tâches longues ou complexes pour comprendre en un coup d'œil ce qui doit être fait

Trouvez des tâches spécifiques, des éléments en retard ou des tâches qui vous ont été assignées. De plus, filtrez et organisez vos tâches en fonction de leur priorité, de leur date d'échéance ou de leur statut

Définissez des rappels pour vos tâches afin de ne jamais manquer une échéance Réfléchissez, planifiez et créez des tâches pour vos prochains projets avec ClickUp Brain

5. Modèle de liste d'activités ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez, organisez et exécutez des projets ou des activités de toute envergure grâce au modèle de liste d'activités de ClickUp

Vous attendez un nouveau projet en plus de votre charge de travail actuelle ? Le modèle de liste d'activités de ClickUp est conçu pour vous aider à surmonter le sentiment d'être débordé. En tant que modèle de tâche, il comprend une liste complète d'activités planifiées en sous-tâches rapides.

Pour les équipes axées sur le contrôle qualité, le modèle comprend des checklists faciles à ajouter que tout le monde doit remplir avant de fermer une tâche. Le meilleur dans tout ça ? Si vous n'êtes pas sûr des prochaines étapes, cliquez simplement sur « Suggérer des sous-tâches » et laissez l'IA rédiger votre plan d'action.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Organisez efficacement votre travail grâce à des dépendances de tâches prédéfinies

Affichez la progression en temps réel grâce à une barre de progression automatiquement liée à toutes les sous-tâches

Ajoutez des mises à jour et des commentaires aux membres de l'équipe grâce à la barre d'activité et à la section commentaires

🔑 Idéal pour : les équipes d'assurance qualité, les managers de sprints ou les équipes opérationnelles qui jonglent avec plusieurs livrables dans des échéanciers serrés.

6. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez vos charges de travail, obtenez des résumés rapides de vos projets et stockez toutes les ressources nécessaires à vos tâches grâce au modèle de gestion des tâches ClickUp

Le modèle de gestion des tâches ClickUp aide à segmenter les efforts grâce à des listes distinctes pour les idées, les éléments à faire et les tâches en attente, et facilite également la hiérarchisation des priorités.

Chaque vue et liste est accompagnée d'une barre de progression en temps réel qui vous permet de revenir sur les goulots d'étranglement et de suivre la dynamique. De plus, tous les documents que vous créez sont automatiquement ajoutés à une vue dédiée, ce qui facilite grandement le suivi des tâches grâce aux dernières informations et mises à jour.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez la capacité de votre équipe en un coup d'œil grâce à un diagramme circulaire répertoriant les tâches attribuées et non attribuées

Restez aligné grâce aux résumés quotidiens de vos projets avec ClickUp Brain , intégré à la section aperçu et alimenté par l'IA

Organisez votre environnement de travail et récupérez instantanément des informations grâce à des signets faciles d'accès et des documents intégrés

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe, les managers interfonctionnels et les responsables des opérations qui jonglent entre plusieurs projets et recherchent une vue des tâches de type centre de commande.

7. Modèle de liste de tâches à déplacer ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Cochez chaque tâche de votre checklist, de l'emballage et du chargement à l'installation dans votre nouveau logement, grâce au modèle de liste de tâches pour déménagement ClickUp

Vous craignez d'oublier quelque chose le jour du déménagement ? Le modèle de liste de tâches de déménagement ClickUp vous évite tout ce chaos. Sa vue Tableau couvre tous les objets, activités et pièces, ce qui facilite grandement la navigation.

Le modèle comprend également des champs pour la date et l'assigné, parfaits pour les professionnels du déménagement qui doivent équilibrer la charge de travail de leur équipe. Et si vous êtes le genre de famille qui planifie tout numériquement, ce modèle est fait pour vous.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez chaque étape du déménagement, de l'emballage à l'installation, grâce à des champs d'inventaire élément par élément qui indiquent la pièce, la quantité et la condition

Définissez des rappels pour éteindre les interrupteurs, payer les prestataires ou rendre les clés grâce à des alertes qui s'affichent sur tous vos appareils et par e-mail

Documentez les instructions de manipulation des documents fragiles et les demandes spéciales à l'aide du champ personnalisé « commentaires » joint à chaque élément

🔑 Idéal pour : les familles qui déménagent, les professionnels de la relocalisation ou toute personne qui gère une checklist d'installation, du début à la fin.

💡 Astuce pro : Vous découvrez les tableaux Kanban pour la gestion des tâches ? Pas de panique. Voici notre guide vidéo qui vous montrera tout ce que vous devez savoir.

8. Modèle de liste de choses à faire ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Éliminez le chaos et transformez vos rêves en aventures planifiées grâce au modèle de liste de choses à faire avant de mourir de ClickUp

Le modèle Bucket List de ClickUp est un espace pré-conçu pour planifier les expériences dont vous avez toujours rêvé, sans chaos. Avant que vos envies ne se perdent dans le désordre, il vous aide à les organiser par catégories telles que la nourriture et les activités.

Ce modèle comprend également des sous-catégories pour vos voyages, vos loisirs, vos relations et vos objectifs spirituels.

De plus, vous pouvez évaluer chaque expérience par ordre de priorité afin de choisir celles sur lesquelles vous concentrer en premier.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez vos objectifs grâce à des vues de liste de choses à faire classées par continent et par personne

Revivez vos moments forts grâce au champ personnalisé intégré pour stocker vos photos de voyage

Gardez vos objectifs à jour grâce à des automatisations basées sur l'IA qui ajoutent des suggestions personnalisées à mesure que vous les cochez

🔑 Idéal pour : les voyageurs, les couples qui ont des objectifs, les planificateurs numériques ou toute personne qui transforme ses rêves en plans réalisables.

9. Modèle de liste de tâches pour les devoirs de classe ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gardez une longueur d'avance sur tous vos cours, quiz et chapitres grâce au modèle de liste de tâches pour les devoirs de classe ClickUp

Vous jonglez entre les cours, les quiz et les échéances ? Le modèle de liste de tâches ClickUp Class Assignment est votre compagnon idéal pour le semestre. Il vous fournit des dossiers prêts à l'emploi pour le printemps et l'automne, pour une navigation facile.

Ce modèle propose également des listes thématiques, telles que l'espagnol, l'histoire, la géologie, les sciences mondiales et l'informatique, chacune avec des devoirs préremplis et personnalisables.

Le plus intéressant ? Vous pouvez enregistrer le temps nécessaire à chaque tâche, sa valeur, ajouter des liens vers des livres et marquer les chapitres concernés.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez intelligemment votre carrière et vos crédits grâce à l'affichage du plan de cursus qui indique les matières achevées, obligatoires et facultatives

Échangez facilement des commentaires et des conseils au sein de votre groupe d'étude grâce à des liens de partage privés et sécurisés

Prenez des notes où que vous soyez grâce à l'accès en un clic à des affichages de documents spécifiques à un sujet

🔑 Idéal pour : les étudiants qui souhaitent rester au top dans toutes les matières et tous les semestres.

🔍 Le saviez-vous ? Le MIT offre un certificat de pirate aux étudiants qui achèvent ses cours de tir à l'arc, d'escrime, de tir au pistolet et de voile. De quoi passer au niveau supérieur dans votre checklist d'éducation physique !

10. Modèle ClickUp « Getting Things Done »

Obtenir le modèle gratuit Optimisez vos forfaits et passez à l'action sans effort grâce au modèle « Getting Things Done » de ClickUp

Vous avez besoin de passer de la planification à l'action ? Le modèle ClickUp Getting Things Done est un dossier prêt à l'emploi conçu pour vous aider à passer à la vitesse supérieure.

Ses aspects les plus efficaces sont ses champs personnalisés qui capturent tous les contextes possibles, des tâches professionnelles et personnelles aux éléments délégués, en passant par les projets en cours et les finances.

Vous découvrez l'état d'esprit « action d'abord » ? Ce modèle Getting Things Done, également appelé GTD, comprend un guide de démarrage rapide, une vidéo tutoriel et des tâches épinglées pour un accès facile et instantané. Il est très utile pour éliminer les retards inutiles et le brouillard mental.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Triez et traitez tout ce qui arrive dans votre boîte de réception de tâches grâce à des règles mises en évidence sur la manière de gérer les informations

Planifiez vos listes de tâches de manière plus intelligente, dès leur création, grâce à une échelle de Likert pour évaluer l'effort requis

Clarifiez, rattrapez votre retard et faites avancer vos projets de manière créative grâce à la vue « Revue hebdomadaire »

🔑 Idéal pour : les fans de GTD, les passionnés de productivité ou tous ceux qui veulent moins de stress et plus de travail terminé le vendredi.

💡 Astuce pro : Suivez la progression de vos objectifs grâce à des statuts personnalisés tels que « À faire », « En cours » et « Terminé » avec les statuts personnalisés de ClickUp.

Facilitez l'achèvement des tâches avec ClickUp

Les modèles de liste de tâches Notion constituent un bon point de départ pour clôturer vos activités en attente. Avec les bons modèles de tâches, votre travail, voire votre vie entière, peuvent devenir plus efficaces et mieux organisés.

Si vous choisissez parmi les modèles Notion gratuits que nous avons présentés, vous êtes sur la bonne voie. Mais pourquoi vous contenter de simples checklists alors que vous pouvez vous organiser de manière optimale grâce aux visualisations avancées et au suivi intuitif des tâches de ClickUp ?

ClickUp propose également une gestion complète des tâches, des résumés de tâches alimentés par l'IA, la génération instantanée de contenu et des analyses personnalisables. De plus, tout cela est accessible depuis n'importe quel outil ou modèle.

Prêt à passer au niveau supérieur dans la gestion de vos tâches ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!