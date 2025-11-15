Les 7 fonctions du marketing (avec exemples)

Lorsque vous entrez dans votre café placé dans les favoris et que vous savez déjà ce que vous allez commander, c'est le marketing qui fait discrètement son travail à faire.

C'est la raison pour laquelle la marque vous semble familière, l'ambiance vous convient et vous vous êtes retrouvé à la suivre sur Instagram sans même y penser.

Mais le marketing ne se limite pas à une publicité astucieuse ou à un logo accrocheur.

Tout cela permet à votre public non seulement de connaître vos produits, mais aussi de s'y intéresser véritablement.

Le marketing touchant de nombreux aspects d'une entreprise, cette discipline est divisée en sept fonctions essentielles, chacune jouant un rôle crucial pour former la manière dont une marque se présente au monde.

Que vous soyez un spécialiste du marketing cherchant à affiner votre stratégie ou un fondateur essayant de développer son entreprise avec des ressources limitées, ces sept piliers constituent la base sur laquelle vous pouvez vous appuyer.

Dans cet article, nous allons détailler les sept fonctions du marketing, présenter des exemples concrets, passer en revue les meilleurs canaux pour les mettre en œuvre et partager comment les utiliser plus efficacement.

Quelles sont les 7 fonctions du marketing ?

Les sept fonctions du marketing sont les blocs constitutifs qui aident votre entreprise à établir la connexion entre les bons produits et les bonnes personnes et à les fidéliser.

Voici les sept étapes de la gestion d'une campagne marketing 👇

promotion : couvre tout, de la publicité et des relations publiques aux réseaux sociaux, en passant par le marketing par e-mail et les campagnes d'influence. L'objectif est d'attirer l'attention, de renforcer la notoriété et d'inciter les gens à acheter.

Vente : consiste à discuter avec des clients potentiels, à mettre en avant les atouts de votre produit et à les aider à prendre leur décision d'achat.

Gestion des produits ou services : vise à garantir que vos produits ou services répondent aux besoins des clients. Elle comprend des recherches, des mises à jour et des améliorations basées sur les attentes des consommateurs et les actions de vos concurrents.

Gestion des informations marketing : collecte et analyse les informations sur votre public, vos concurrents et les tendances du secteur.

Tarification : trouvez le juste équilibre entre ce que les clients sont prêts à payer, ce que vos concurrents facturent et ce qui vous aide à rester rentable.

Financement : couvre la manière dont vous budgétisez et financez vos efforts marketing. Qu'il s'agisse de mettre de l'argent de côté pour la publicité ou d'investir dans des outils ou le développement de produits, le financement vous garantit de disposer des ressources nécessaires pour donner vie à votre couvre la manière dont vous budgétisez et financez vos efforts marketing. Qu'il s'agisse de mettre de l'argent de côté pour la publicité ou d'investir dans des outils ou le développement de produits, le financement vous garantit de disposer des ressources nécessaires pour donner vie à votre stratégie de communication marketing

Distribution : veille à ce que votre produit parvienne réellement à vos clients, que ce soit en ligne, en magasin ou par livraison directe ; l'objectif est de rendre l'accès facile, efficace et pratique pour votre public.

Avec ClickUp pour les équipes marketing, vous avez accès à des modèles prédéfinis, des tableaux de bord, des automatisations, un assistant IA intégré et des formulaires. Ensemble, ils vous aident à centraliser toutes vos autres fonctions marketing en plus des suivantes.

1. promotion

À l'étape de la promotion de la gestion des produits et services, vous transmettez le bon message au bon moment sur différents canaux grâce à une stratégie marketing efficace.

Les marques utilisent des campagnes de marketing promotionnel pour susciter l'intérêt autour d'un nouveau lancement. Elles les utilisent également pour maintenir l'engouement après le lancement.

🌸 Étude de cas rapide : La publicité « So Win » de Nike diffus ée lors du Super Bowl LIX a suscité un énorme engouement, remportant le Super Clio Award et touchant des millions de personnes pendant la diffusion du match. La campagne avait pour fonctionnalité 60 secondes d'images en noir et blanc mettant en scène des athlètes féminines, aidant Nike à tirer parti de la croissance de 20 % d'une année sur l'autre de l'audience des sports féminins.

Voici quelques canaux que vous pouvez utiliser dans votre stratégie de promotion.

Publicité : les placements payants sur des plateformes telles que Google, YouTube, Instagram, la télévision ou même les publicités imprimées sont parfaits pour atteindre rapidement un large public.

Réseaux sociaux : publications organiques, Reels, Stories et Lives sur Instagram, TikTok, LinkedIn et partout où votre public se rend quotidiennement.

Marketing d'influence : collaborez avec des voix de confiance, telles que des créateurs de niche ou des personnalités influentes, qui ont déjà l'attention de votre public.

Marketing de contenu : blogs, vidéos, tutoriels et études de cas éducatifs et attrayants qui font subtilement la promotion de vos produits tout en fournissant une valeur.

Marketing par e-mail : communication directe par le biais de newsletters, d'offres exclusives, d'annonces de produits et de conseils utiles.

Événements : webinaires, lancements de produits, boutiques éphémères ou stands dans des salons professionnels où les gens peuvent découvrir votre marque en temps réel.

Relations publiques : couverture médiatique, interviews en podcast et communiqués de presse pour obtenir la crédibilité de tiers et une plus grande attention.

Promotions commerciales : stratégies promotionnelles telles que les réductions, les offres à durée limitée, les codes de parrainage ou les programmes de fidélité qui incitent les gens à passer à l'action.

📌 Exemple : vous lancez une nouvelle fonctionnalité d'automatisation basée sur l'IA dans votre plateforme de productivité SaaS. Voici comment vous pouvez la déployer : Vous publiez un article de blog avec pour titre « 5 façons dont l'IA peut réduire de moitié votre charge de travail hebdomadaire ».

Vous diffusez une publicité YouTube présentant une démonstration du nouveau flux de travail d'automatisation.

Vous vous associez à un créateur de productivité sur LinkedIn pour le partage de ses résultats à l'aide de votre plateforme.

Vous segmentez votre liste e-mail et envoyez des invitations en avant-première aux utilisateurs expérimentés.

Vous pouvez conserver toutes ces données dans des feuilles de calcul ou les centraliser dans ClickUp pour la gestion de projet.

ClickUp offre à vos équipes marketing un système évolutif pour la collaboration, la visibilité, l'exécution et le suivi. Voyons comment.

Considérez les tâches ClickUp comme une plateforme de gestion des tâches que vous utilisez pour gérer chaque élément de votre campagne marketing.

Ajoutez des descriptions de tâches, des assignés et des flags de priorité à vos tâches ClickUp.

Lorsque vous menez une promotion multicanal, chaque tâche, telle que « Lancer les publicités Instagram » ou « Finaliser le texte de l'e-mail », peut être décomposée en descriptions claires, propriétaires, délais et sous-tâches. Vous pouvez même suivre le temps passé, joindre des pièces jointes et ajouter des libellés de priorité afin que votre équipe marketing sache toujours ce qui est urgent.

Lorsque vous avez besoin d'avoir une vue d'ensemble, de connaître les jalons et les prochaines tâches à accomplir pour faire progresser le projet, vous pouvez utiliser les vues ClickUp. Elles vous permettent de visualiser vos tâches sous forme de liste, de tableau, de calendrier ou de diagramme de Gantt.

Tirez parti de ClickUp Views pour planifier vos campagnes marketing et maintenir votre visibilité.

✅ Essayez ceci : utilisez des outils tels que Google Analytics, Meta Audience Insights ou les sondages Instagram pour comprendre votre cible, où elle se trouve et ce qui l'intéresse. Vous pouvez ensuite planifier votre mix promotionnel comme une campagne. Associez des canaux à forte portée (comme les publicités payantes) à des canaux très fiables (comme les e-mail, la couverture médiatique ou les messages d'influenceurs) pour renforcer votre crédibilité. Vous souhaitez apprendre à créer un guide marketing à partir de zéro ? Regardez ce tutoriel :

2. Vente

À l'étape de la vente, le travail de votre spécialiste en marketing consiste à guider le client potentiel de « cela a de l'intérêt » à « j'en ai besoin ». L'une des sept fonctions de la marketing, la vente implique de comprendre les données démographiques des clients, de communiquer la valeur et d'établir une relation de confiance tout au long du processus.

🌸 Étude de cas rapide : l'application de reconnaissance faciale de Sephora a entraîné une augmentation de 25 % des achats et une hausse de 15 % des conversions en magasin. En permettant aux utilisateurs d'essayer virtuellement les produits, Sephora a comblé le fossé entre le commerce numérique et le commerce physique, ce qui a entraîné une augmentation mesurable des ventes.

Les stratégies de vente les plus couramment utilisées sont les suivantes :

Vente directe : discussions individuelles qui peuvent avoir lieu en personne ou par téléphone, au cours desquelles les équipes commerciales adaptent leur message aux besoins de chaque client personnalisé.

Démonstrations de produits : présentations en direct pour aider les gens à comprendre exactement comment le produit travaille et comment il résout leur problème.

Vente consultative : poser des questions, comprendre les points faibles et proposer des solutions, plutôt que de simplement vanter les fonctionnalités du produit.

Gestion des objets : répondre honnêtement aux hésitations courantes telles que le prix, le timing ou la fonctionnalité.

Suivi CRM : utilisation de plateformes telles que ClickUp ou Salesforce pour mener utilisation de plateformes telles que ClickUp ou Salesforce pour mener des campagnes CRM afin de gérer les prospects et suivre les discussions.

📌 Exemple : Votre start-up SaaS proposant des logiciels de productivité utilise ClickUp Forms pour collecter des prospects à partir d'un webinaire gratuit et les rassembler dans un espace de travail centralisé à l'aide de ClickUp CRM (nous y reviendrons plus tard). Les membres de l'équipe commerciale examinent les réponses au formulaire et encouragent la communication bidirectionnelle dans leur processus de vente afin d'informer les clients potentiels.

Grâce aux automatisations ClickUp et aux agents IA, vous pouvez automatiser la qualification des prospects.

Créez des automatisations ClickUp personnalisées pour maintenir votre pipeline de ventes en mouvement.

Par exemple, dès qu'un prospect remplit un formulaire, vous pouvez automatiquement créer une tâche, l'attribuer à un commercial spécifique et définir une date d'échéance en fonction de la priorité.

Une fois qu'un appel de démonstration est marqué comme achevé, vous pouvez déclencher une tâche automatisée pour envoyer un e-mail de suivi et joindre une étude de cas pertinente en tant que pièce jointe.

Vous pouvez créer des automatisations pour modifier le statut des tâches lorsque les transactions progressent dans l'entonnoir (par exemple, de « Prospect qualifié » à « Démonstration prévue ») ou alerter votre équipe par e-mail lorsqu'un prospect chaud nécessite votre attention.

Si votre équipe marketing hésite encore, cette vidéo vous aidera à comprendre les avantages de ClickUp Automatisations.

⚡ Archive de modèles : Modèles de campagne marketing gratuits pour simplifier la planification et l'exécution de vos campagnes

3. Gestion des produits ou services

Le développement d'un produit ou d'un service consiste à s'assurer que ce que vous vendez répond réellement aux besoins de votre public, aujourd'hui et demain. Cette fonction va au-delà du lancement, elle se concentre sur la collecte de commentaires, l'amélioration des offres existantes et parfois la création de quelque chose d'entièrement nouveau. Si vous n'évoluez pas, vos concurrents le feront.

🌸 Étude de cas rapide : La campagne « Real Beauty IA » de Dove a touché plus de 50 millions d'utilisateurs au cours de son premier mois, en utilisant l'IA pour montrer l'impact des filtres beauté. La campagne a entraîné une augmentation de 40 % des mentions de Dove sur les réseaux sociaux et a renforcé sa réputation d'authenticité.

Voici quelques stratégies de gestion des produits et services qui méritent d'être utilisées :

Boucles de rétroaction du marché : créez des canaux de communication marketing ouverts pour recueillir les commentaires des clients, tels que des sondages, des scores NPS, des tickets d'assistance et des avis d'utilisateurs, afin de comprendre ce qui fonctionne.

Test et validation : testez minutieusement votre produit avant son lancement à grande échelle. Menez des programmes bêta, des tests A/B ou des lancements progressifs pour vous assurer que votre produit trouve un écho auprès des utilisateurs réels.

Mises à jour et améliorations des fonctionnalités : utilisez les commentaires et les données pour apporter régulièrement des améliorations aux fonctionnalités. Il peut s'agir de corriger des bugs, d'améliorer la convivialité ou d'ajouter des fonctionnalités.

Étude des utilisateurs et du marché : trouvez le juste équilibre entre les grandes tendances du marché (ce que fait le secteur) et les informations directes fournies par les utilisateurs (ce que demandent vos clients) afin de prendre des décisions plus éclairées.

📌 Exemple : imaginons que vous créiez un produit ou une feuille de route marketing pour votre plateforme de productivité. Voici comment ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, peut vous aider à passer plus rapidement de la stratégie à l'exécution.

Transformez vos idées en tâches à réaliser

Demandez à Brain de « Créer une feuille de route pour le troisième trimestre concernant le référencement, le marketing d'influence et les campagnes par e-mail pour mon produit SaaS. » Vous obtiendrez des tâches ou des sous-tâches, achevées avec leurs délais, leurs propriétaires et leurs priorités.

Utilisation de ClickUp Brain pour réfléchir à la feuille de route du contenu produit

Posez des questions sur les forfaits existants

Vous ne savez pas ce qui est déjà prévu ? Demandez à Brain :

Quelles fonctionnalités sont prévues pour septembre ? Quelles sont les activités Product Hunt forfait pour le lancement du produit ?

Utilisation de ClickUp Brain pour extraire des réponses à partir de tâches, de documents et de champs

Résumer les plans relatifs aux produits ou aux campagnes

Lorsque vous travaillez sur des documents complexes relatifs à la feuille de route, vous pouvez demander à Brain de résumer les informations essentielles. Cela est utile pour les mises à jour des dirigeants, la synchronisation des parties prenantes ou les bulletins d'information internes.

Utilisez ClickUp Brain pour résumer vos e-mails et vos rapports.

Brain MAX est votre assistant de bureau alimenté par l'IA qui transforme le marketing en combinant une intégration profonde, l'automatisation et la puissance de plusieurs modèles d'IA de pointe. Avec Brain MAX, vous pouvez gagner jusqu'à 1,1 jour par semaine et réaliser jusqu'à 86 % d'économies en rationalisant la planification des campagnes, la création de contenu et l'analyse, le tout en un seul endroit. Utilisez la fonction de reconnaissance vocale pour trouver rapidement des idées, rédiger des publications ou définir des stratégies, et laissez la suite de modèles d'IA de Brain MAX (tels que GPT, Claude et Gemini) générer des textes créatifs, analyser les données de campagne et faire émerger des informations exploitables. Elle peut automatiquement suivre les indicateurs de performance, identifier les tendances et recommander des optimisations, afin que vous puissiez cibler le bon public et maximiser votre retour sur investissement. De l'automatisation de la planification des publications sur les réseaux sociaux à l'organisation des commentaires de l'équipe, Brain MAX garantit l'efficacité de votre flux de travail marketing, axé sur les données et toujours à la pointe de la technologie.

📚 En savoir plus : Comment utiliser l'IA pour le marketing ?

4. Gestion de l'information marketing (MIM)

Le MIM est une fonction clé du marketing, car il garantit que les spécialistes du marketing utilisent des informations opportunes, pertinentes et précises pour développer des produits, rester compétitifs sur le marché et surveiller les performances des campagnes.

🌸 Étude de cas rapide : En 2024, Tombras a fait la une des journaux avec sa campagne « Impossibly Smart Billboard » (panneaux d'affichage incroyablement intelligents) adaptée aux conditions météorologiques pour PODS, déployant plus de 6 000 publicités hyperlocales alimentées par l'IA sur des camions à travers la ville de New York, qui s'adaptaient en temps réel à la météo, à l'emplacement et au trafic. Cette approche innovante a entraîné une augmentation de 60 % des sessions sur le site web et de 33 % des demandes de devis pour PODS à New York, marquant la plus forte croissance hebdomadaire de l'entreprise depuis des années.

Voici ce que vous pouvez utiliser pour le MIM :

Plateformes d'analyse : utilisez des outils tels que Google Analytics, Mixpanel ou Meta Insights pour voir quel contenu est du travail, où les gens abandonnent et comment ils interagissent sur les différents canaux.

Étude du marché et de la concurrence : restez informé grâce aux rapports sectoriels, aux avis clients et aux audits de la concurrence afin d'identifier les tendances et d'ajuster votre position dans votre restez informé grâce aux rapports sectoriels, aux avis clients et aux audits de la concurrence afin d'identifier les tendances et d'ajuster votre position dans votre équipe commerciale et marketing.

Segmentation des données : classez votre public par emplacement, comportement ou historique d'achat afin de personnaliser plus efficacement vos e-mails, vos offres et vos publicités.

Tableaux de bord et rapports : créez des tableaux de bord en temps réel pour aider votre équipe à comprendre rapidement ce qui fonctionne.

Outils CRM : vous pouvez également utiliser des plateformes CRM telles que ClickUp pour vous aider à stocker et gérer les données clients, suivre l'activité de l'équipe commerciale et personnaliser votre communication en fonction des comportements passés.

📌 Exemple : Vous commercialisez une plateforme SaaS de productivité et souhaitez améliorer vos campagnes par e-mail destinées aux utilisateurs freemium.

Grâce au logiciel de gestion de projet CRM de ClickUp, vous pouvez attribuer des suivis, suivre les étapes des transactions et collaborer avec votre équipe pour une gestion marketing efficace.

Suivez, segmentez et gérez les interactions personnalisées avec vos clients grâce au logiciel de gestion de projet ClickUp CRM.

Tout d'abord, pour aider votre équipe à trier et filtrer les contrats en fonction du profil, du comportement ou de l'étape du funnel, utilisez la vue Liste de ClickUp. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés tels que la source du prospect, les données relatives au dernier engagement, le segment de clientèle, l'étape d'achat, etc.

De plus, vous pouvez même constituer une base de données clients pour stocker et analyser les contrats, les clients et les transactions. Pour le suivi du travail connexe, pensez à ajouter des liens entre vos tâches et vos documents. Plus besoin de passer d'un outil à l'autre. Avec ce CRM, vous disposez des 7 fonctions du marketing dans un seul outil.

📚 En savoir plus : Logiciel de marketing opérationnel pour les équipes

5. Tarification

L'étape de la tarification est celle où vous décidez du prix de votre produit ou service (évidemment) et pourquoi il en vaut la peine.

Il s'agit d'un exercice d'équilibre : couvrir vos coûts, rester compétitif et refléter la valeur perçue par les clients. Si vous y parvenez, votre stratégie de tarification offrira assistance à la fois à la croissance du marché et à des marges bénéficiaires saines.

🌸 Étude de cas rapide : le pop-up guerrilla de Chili's à Manhattan a attiré plus de 10 000 personnes en un seul week-end et généré 6 milliards d'impressions médiatiques. La campagne a mis en avant les hausses de prix dans la restauration rapide et a fait la promotion du nouveau burger Big QP de Chili's, avec pour résultat une augmentation de 12 % des ventes pendant la semaine de lancement.

Voici quelques stratégies de tarification des produits que vous pouvez utiliser :

Tarification basée sur la valeur : fixez votre prix en fonction de ce que les clients estiment être sa valeur, et non uniquement en fonction de vos coûts ou des prix pratiqués par vos concurrents. Cette approche fonctionne particulièrement bien pour les produits uniques ou haut de gamme, pour lesquels la valeur perçue est primordiale.

Tarification au coût majoré : ajoutez une marge fixe au coût de production de votre produit. Cette méthode est simple et fiable, mais vous devez rester attentif aux évolutions du marché.

Prix de pénétration : lancez votre produit à un prix inférieur afin de conquérir rapidement des parts de marché, puis augmentez-le une fois que vous avez conquis vos clients grâce à lancez votre produit à un prix inférieur afin de conquérir rapidement des parts de marché, puis augmentez-le une fois que vous avez conquis vos clients grâce à des outils de tarification

Prix compétitifs : fixez le prix de votre produit de manière similaire à celui de produits comparables sur le marché. C'est l'idéal pour les catégories qui ciblent les consommateurs sensibles au prix.

Prix groupés : combinez des produits ou des services dans une offre groupée pour bénéficier d'une meilleure valeur que si vous les achetiez séparément.

Tarification dynamique : ajustez les prix en temps réel en fonction de la demande, des stocks ou de l'heure de la journée ; les compagnies aériennes ou les applications de covoiturage ont souvent recours à cette pratique.

📌 Exemple : Chez ClickUp, nous utilisons un modèle de tarification freemium + à plusieurs niveaux basé sur la valeur. Chaque niveau est adapté à l'échelle, à la complexité et aux besoins des différents utilisateurs. Il favorise également une croissance progressive : commencez modestement, augmentez l'utilisation et passez à un niveau supérieur à mesure que votre équipe et la complexité de votre flux de travail augmentent. Les essais gratuits ne fonctionnent pas. Et la plupart des fondateurs de SaaS refusent de l'admettre. Si votre produit a besoin d'un chronomètre pour forcer une décision, vous ne résolvez pas le bon problème. Voici ce qui se passe réellement avec les essais gratuits : Jours 1 à 3 : l'utilisateur s'inscrit, explore un peu, se laisse distraire. Jours 4 à 10 : silence radio. Il se connecte peut-être une fois. Jours 11 à 13 : e-mail de panique. « Votre essai expire bientôt ! » Jour 14 : heure de prendre une décision. Sauf qu'ils ne l'ont jamais vraiment utilisé. C'est une marche forcée vers une décision que personne n'est prêt à prendre. Nous avons conçu ClickUp comme un service Free Forever dès le premier jour. Les gens pensaient que nous étions fous. « Vous ne monétiserez jamais. » « Les utilisateurs resteront simplement sur la version Free Forever. » « Vous devez créer un sentiment d'urgence pour les convertir. » Faux. Free Forever supprime la pression artificielle qui pousse les utilisateurs à se précipiter sur votre produit. Ils prennent leur temps pour créer de véritables flux de travail et découvrir la valeur réelle du produit. Puis, lorsqu'ils atteignent les limites de la version gratuite, ils passent à la version payante parce qu'ils le veulent, et non parce qu'un chronomètre les y oblige. Notre taux de conversion gratuit-payant est supérieur à la norme du secteur, et nos clients restent plus longtemps parce qu'ils ont choisi de payer après avoir découvert la valeur réelle du produit.

👀 Le saviez-vous ? La tarification basée sur l'utilisation remplace la tarification basée sur le nombre de places dans le domaine du SaaS. Selon un sondage OpenView, 39 % des entreprises facturent en fonction de l'utilisation. Cela permet en effet aux clients de commencer modestement et d'effectuer un essai, puis, à mesure qu'ils s'y attachent, de passer à une expansion transparente.

6. Financement

En marketing, la finance joue un rôle stratégique central, guidant la manière dont les ressources sont allouées, les campagnes priorisées et le retour sur investissement mesuré.

Prenons l'exemple de l'expérimentation dans la gestion des produits. Toutes les équipes de croissance souhaitent tester de nouveaux canaux ou de nouvelles stratégies créatives. Mais sans garde-fous, les tests A/B peuvent rapidement se transformer en conjectures coûteuses.

Le service financier définit des limites de dépenses sûres et préapprouvées, afin que les équipes puissent explorer librement, sans risquer de dépasser le budget alloué aux plans marketing.

Voici comment la finance fournit l'assistance au marketing :

Contribution à la tarification : le marketing et le produit peuvent suggérer des prix, mais les modèles financiers ont un impact sur la marge, les périodes de rentabilité et les stratégies de regroupement.

Modélisation d'attribution : le travail financier collabore avec le travail marketing pour s'assurer que les revenus crédités aux campagnes sont exacts.

Récit sur l'efficacité du capital : dans les start-ups et les entreprises en étape de croissance, les services financiers et marketing racontent conjointement une histoire de croissance efficace (par exemple, « Nous avons doublé notre pipeline tout en réduisant le CAC de 20 % »).

Supervision créative des fournisseurs : le service financier examine les contrats de services, les contrats logiciels et les contrats de freelance afin de s'assurer que les dépenses correspondent à l'impact escompté.

Pour que tout le monde soit sur la même page, l'équipe marketing et le service marketing financier ont besoin d'une source d'information unique et fiable.

📌 Exemple : vous planifiez un sprint de croissance au quatrième trimestre pour votre plateforme SaaS et devez allouer 75 000 dollars à la recherche payante, au contenu de leadership éclairé et aux webinaires axés sur les produits. Vous utiliserez les modèles de budget marketing pour planifier les indicateurs clés de performance financiers et marketing.

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir les informations dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si toutes ces informations étaient documentées et facilement accessibles ? Avec la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient désormais au passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre environnement de travail, et ClickUp Brain extraira les informations de votre environnement de travail et/ou des applications tierces en connexion !

7. Distribution

L'étape de distribution consiste à diffuser votre produit ou votre message auprès du public, via les canaux appropriés, au moment opportun. Cela peut impliquer la diffusion de contenu numérique, la gestion de partenariats, l'élargissement de la portée des influenceurs ou la coordination de la logistique de vente au détail.

🌸 Étude de cas rapide : la campagne marketing du film Barbie 2023 a établi une nouvelle norme en matière de promotion des superproductions, générant plus de 1,4 milliard de dollars de recettes au box-office mondial et devenant le film le plus rentable jamais réalisé par une femme. Grâce à plus de 100 partenariats avec des marques, à des outils numériques viraux tels que le Barbie Selfie Generator (qui a augmenté la portée mondiale de Mattel de 279 %) et à des évènements expérientiels tels que le Barbie Dreamhouse Challenge, la campagne a généré 179 millions d'impressions organiques et 4,6 milliards d'affichages de hashtags. Son attrait a été particulièrement fort auprès de la génération Z, 93 % d'entre elle trouvant le marketing engageant et 81 % des spectateurs du week-end d'ouverture ayant moins de 35 ans, tout en déclenchant la tendance mondiale « Barbiecore ».

Lorsque vous élaborez votre stratégie de distribution, vous tenez compte des canaux qui génèrent le plus de discussions. Vous répondez également à une question cruciale : notre stratégie de commercialisation est-elle harmonisée entre l'équipe commerciale, le marketing et les opérations ?

Voici les éléments clés de cette étape :

Expédition et logistique : gestion du transport des produits physiques, du stockage à la livraison. Pensez au suivi des commandes, à l'emballage, aux partenaires de livraison et aux niveaux de stock.

Distribution numérique : pour les logiciels, les livres électroniques, les cours en ligne et autres produits numériques, les canaux de distribution sont instantanés et mondiaux.

Placement dans les points de vente : placer vos produits dans les rayons physiques, que ce soit dans un supermarché, une boutique ou un magasin éphémère temporaire.

Direct-to-Consumer (D2C) : vendre directement à vos clients cibles via votre site web ou votre application, en supprimant les intermédiaires.

Omnicanal : créer une expérience fluide entre les boutiques en ligne, les applications mobiles, les plateformes sociales et les magasins physiques.

📌 Exemple : vous déployez une nouvelle fonctionnalité (l'automatisation basée sur l'IA) auprès des utilisateurs en trois phases : les premiers utilisateurs, les utilisateurs expérimentés et la base générale.

Vous utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre les performances de ce déploiement à travers les e-mails marketing, les annonces dans l'application et l'engagement de la communauté. Les tableaux de bord en temps réel transforment la distribution d'une boîte noire en un flux de travail contrôlé et basé sur les données.

Les tableaux de bord ClickUp assurent le suivi des performances de vos campagnes marketing sur différents canaux.

ClickUp établit la connexion entre le marketing, l'équipe commerciale, les opérations et la logistique dans un seul espace de travail. Les tableaux de bord offrent à tous, du responsable marketing au responsable des ventes, une source d'informations fiable et de partage sur la progression de la distribution.

👀 Le saviez-vous ? Plusieurs études évaluées par des pairs montrent que le contexte du canal influence la perception de la valeur et la confiance des consommateurs. Par exemple, un élément de luxe vendu sur une plateforme proposant des réductions importantes comme Amazon peut souffrir d'une perte de qualité perçue, même s'il est authentique.

Pourquoi ces fonctions sont-elles toujours importantes ?

Les outils ont peut-être changé : TikTok a remplacé la télévision, l'IA (/IA) a remplacé les stagiaires.

Cependant, les principes fondamentaux du marketing n'ont pas changé. Les sept fonctions du marketing restent pertinentes, car elles représentent les responsabilités essentielles nécessaires pour établir une connexion entre un produit et le bon public de manière significative et rentable.

Chaque fonction répond à une question essentielle de l'entreprise.

Fonction Question centrale promotion Comment attirer l'attention et inciter à l'action ? Vente Transformons-nous l'intérêt en revenus ? Gestion des produits ou services Sommes-nous en train de créer quelque chose que les gens veulent vraiment ? Gestion des informations marketing Quelles informations guident nos décisions ? Tarification Captons-nous de la valeur sans tuer la demande ? Financement Pouvons-nous prouver le retour sur investissement ? Distribution Les gens peuvent-ils accéder à notre produit quand et où ils en ont besoin ?

Les sept fonctions du marketing : de la stratégie à l'exécution avec ClickUp

Maintenant que vous affichez une vision claire des 7 fonctions du marketing, il est temps de passer de la stratégie à l'action.

Et c'est là que ClickUp entre en jeu. Que vous mappez votre feuille de route produit, suivez vos prospects, analysiez les données de vos campagnes ou coordonniez votre prochain lancement sur tous les canaux, ClickUp offre à votre équipe un espace unique pour planifier, organiser et exécuter chaque étape du processus marketing.

De l'automatisation et de ClickUp Brain au CRM et aux tableaux de bord personnalisés, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour commercialiser vos produits de manière plus intelligente.

Inscrivez-vous sur ClickUp de manière gratuite dès aujourd'hui ! ✅