20 applications populaires issues du répertoire d'applications Slack

Les chefs d'équipe ont souvent du mal à activer/désactiver entre les outils, les administrateurs informatiques sont submergés de demandes d'intégration, et même les pros de la productivité sont confrontés à une surcharge d'applications et à des flux de travail peu pratiques.

Vous savez que les bonnes applications Slack pourraient considérablement améliorer les performances de votre équipe, mais qui a le temps de les tester une par une ?

Nous sommes là pour vous faciliter la tâche. Le plus gros du travail est terminé et nous avons sélectionné avec soin les applications Slack les plus populaires qui vous permettront de fluidifier vos flux de travail, d'accélérer la communication et de rendre votre équipe beaucoup plus efficace.

De la gestion de projet Slack aux sondages, en passant par l'automatisation, cette liste contient tout ce dont vous avez besoin.

⭐️ Bonus : Vous en avez assez de payer la « toogle tax » qui coûte près de 2 500 milliards de dollars par an aux entreprises en perte de productivité ? Essayez ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde. Ici, vos chats, flux de travail, listes, connaissances, applications intégrées et outils d'IA sont tous regroupés en un seul emplacement centralisé. Faites de la prolifération des tâches une chose du passé.

Les 20 applications les plus populaires du répertoire d'applications Slack en un coup d'œil

Voici une comparaison côte à côte qui vous permettra de trouver facilement la meilleure application Slack dans le répertoire des applications afin que vous puissiez utiliser Slack efficacement.

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Associez automatiquement vos équipes pour des réunions virtuelles, intégrez les nouvelles recrues via Slack, planifiez des présentations récurrentes et des rituels d'équipe Gestion de projets et de tâches, startups, équipes à distance, entreprises, Forfait gratuit disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Donut Lancez des programmes et des parcours au sein de Slack, créez des réseaux internes et des communautés Engagement des employés et culture d'entreprise Gratuit pour toujours ; les forfaits payants commencent à 74 $ par utilisateur et par mois Polly Créez des sondages natifs Slack en quelques secondes, recueillez les commentaires anonymes de votre équipe et obtenez des résultats instantanés sans quitter Slack Sondages et enquêtes auprès des équipes Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/mois Loom Enregistrez et partagez des mises à jour vidéo dans Slack, intégrez des vidéos directement dans les fils de discussion Slack et utilisez Slack pour demander ou commenter des vidéos Loom Communication asynchrone Gratuit ; forfaits payants à partir de 15 $/mois GitHub Recevez des alertes sur les demandes d'extraction et les validations, abonnez-vous aux mises à jour du référentiel et soyez informé des problèmes qui vous sont attribués Équipes de développement essai gratuit de 30 jours ; forfaits payants à partir de 4 $/mois Jira Créez de nouveaux tickets depuis Slack, obtenez des mises à jour en temps réel sur le statut des problèmes et liez les fils de discussion Slack aux problèmes Jira Suivi des problèmes et équipes de développement Gratuit pour toujours ; forfaits payants à partir de 7,53 $/mois Zapier Déclenchez des flux de travail à partir de messages Slack, établissez la connexion entre Slack et plus de 5 000 applications et automatisez les tâches manuelles sans code Automatisation Gratuit à vie ; forfaits payants à partir de 20,99 $/mois Sondage simple Créez des sondages rapides et légers directement dans Slack, activez les réponses anonymes et configurez des sondages récurrents Décisions rapides en équipe Gratuit ; forfaits payants à partir de 59 $/mois Postman Obtenez les résultats des tests API dans Slack, recevez des alertes Postman Monitor, collaborez sur les collections et les modifications API Équipes API et DevOps Gratuit ; forfaits payants à partir de 19 $/mois Google Agenda Recevez des rappels pour vos prochaines réunions, mettez automatiquement à jour votre statut Slack pendant les réunions et rejoignez instantanément les appels Zoom/Meet depuis Slack Gestion des réunions Gratuit pour toujours Deel Informez Slack lorsque les contrats sont signés, recevez des alertes pour les nouvelles factures, suivez la paie et les activités d'intégration RH, paie et conformité Gratuit ; forfaits payants à partir de 49 $/mois Stripe Alertes Slack en temps réel pour les paiements, suivi des frais ou remboursements échoués et surveillance des nouveaux abonnements Finance et facturation SaaS Tarification personnalisée Figma Prévisualisez les designs dans Slack, recevez des notifications pour les nouveaux commentaires ou modifications, et restez informé de la progression du design Équipes de conception et de production Gratuit ; forfaits payants à partir de 5 $/mois HubSpot Recevez des mises à jour sur les prospects ou les tickets dans Slack, attribuez des contacts aux membres de l'équipe et affichez les résumés des activités CRM Équipe commerciale et CRM Les forfaits payants commencent à 890 $/mois pour trois places Box Téléchargez des fichiers vers Box via Slack, prévisualisez les fichiers Box partagés et recevez des notifications sur l'activité des fichiers Gestion des fichiers Les forfaits payants commencent à 18 $ par utilisateur et par mois MailChimp Obtenez des mises à jour sur l'état des campagnes dans Slack, affichez les automatisations achevées et suivez les modifications apportées à la liste des abonnés Équipes de marketing par e-mail Gratuit ; forfaits payants à partir de 13 $/mois Intercom Recevez une notification lorsque de nouveaux prospects/messages instantanés arrivent, répondez aux personnes personnalisées via Slack et consultez les résumés des discussions après résolution Équipes d'assistance et d'équipe commerciale essai gratuit de 14 jours ; forfaits payants à partir de 39 $ par place et par mois Greetbot Accueillez automatiquement les nouveaux membres Slack, personnalisez les messages d'intégration, envoyez des rappels ou des notifications pour assurer le suivi Intégration et culture Gratuit ; forfaits payants à partir de 49 $/mois Otter. ai Transcrivez automatiquement les réunions Zoom/Teams/Slack, fournissez des résumés dans Slack et définissez des alertes par mot-clé pour être averti lorsque des termes spécifiques sont mentionnés Note de réunion et documents Gratuit ; forfaits payants à partir de 16,99 $/mois Typeform Envoyez des réponses et des informations sur les prospects à Slack, personnalisez le contenu et la mise en forme des messages, et informez instantanément les équipes commerciales ou d'assistance Formulaires et génération de prospects Les forfaits payants commencent à 29 $ par mois

Qu'est-ce que le répertoire d'applications Slack ?

*le répertoire d'applications Slack (également appelé Slack Marketplace ) est un hub central où les utilisateurs peuvent découvrir, installer et gérer un large intervalle d'applications et d'intégrations qui étendent les fonctionnalités de Slack

Lancé en décembre 2015 avec plus de 150 intégrations, il compte désormais plus de 2 600 applications prêtes à l'emploi.

Ajouter des applications est très simple. Ouvrez l'interface Slack ou rendez-vous dans le répertoire d'applications Slack depuis votre navigateur. En quelques clics, vous êtes prêt.

Vous trouverez des intégrations Slack pour :

Outils de productivité

Logiciels de gestion des tâches et de planification de projets

RH et outils internes

Bots et assistants IA

Outils et intégrations pour développeurs

Logiciel de stockage/gestion de fichiers

Agents d'automatisation et de flux de travail

Les autres catégories comprennent la communication, l'analyse, le service client, la finance, etc

Quelle que soit la taille ou l'orientation de votre équipe, vous trouverez l'application qui vous convient.

📮 Pourquoi certaines équipes repensent Slack : ClickUp a réalisé un sondage auprès de plus de 4 000 professionnels et a constaté un problème commun : lorsque le discuter est séparé du travail, la coordination en pâtit. Découvrez comment ClickUp Chat offre une approche plus connectée. Générez des tâches traçables à partir de n'importe quelle discussion et travaillez directement en discuter sans avoir à passer d'un outil à l'autre

Comment utiliser le répertoire d'applications Slack ?

Vous pouvez booster votre productivité en ajoutant des applications directement à votre espace de travail Slack. Voici un guide simple pour vous aider à trouver et installer des applications directement dans Slack :

1. Ouvrez Slack sur votre bureau ou sur votre navigateur

2. Cliquez sur « Plus » dans la barre latérale gauche

via Slack

3. Sélectionnez « Automatisations », puis cliquez sur « Applications »

4. Cela ouvre l'App Directory dans Slack. Vous pouvez également vous rendre directement sur slack.com/apps

5. Utilisez la barre de recherche pour trouver une application spécifique ou parcourez les catégories

6. Cliquez sur l'application que vous souhaitez installer

7. Cliquez sur le bouton « Ajouter à Slack »

8. Vérifiez les permissions demandées par l'application

9. Cliquez sur « Autoriser » pour achever l'installation

10. Si l'installation est restreinte, cliquez sur « Demander l'autorisation » et envoyez une note à votre administrateur

11. Une fois ajoutées, retournez dans Slack et commencez à les utiliser directement dans vos canaux ou vos messages

Certaines applications peuvent nécessiter une installation supplémentaire, comme la liaison de compte ou des configurations personnalisées. Il vous suffit de suivre les invites et vous serez prêt à les utiliser.

🤟 OpenAI adore Slack : Même les créateurs de ChatGPT sont des utilisateurs assidus de Slack. L'équipe d'OpenAI a envoyé plus de 5 millions de messages Slack et connecté plus de 70 intégrations dans son environnement de travail. Elle utilise quotidiennement les canaux Slack Connect et les réunions quotidiennes pour collaborer avec ses clients et ses collègues.

📚 En savoir plus : Comment créer un bot Slack à partir de zéro

20 applications populaires issues du répertoire d'applications Slack

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Maintenant que vous savez comment utiliser le répertoire d'applications Slack, laissez-nous vous aider à trouver les applications les plus populaires qui vous conviennent le mieux.

Restez maître de votre journée avec ClickUp

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous permet de rester facilement au top de votre travail en intégrant ClickUp à Slack.

Vous pouvez créer des tâches, vérifier les mises à jour ou même laisser des commentaires rapides à l'aide de simples commandes slash/ClickUp. C'est comme si tout votre espace de travail du projet était intégré à vos discussions Slack.

Créez une tâche ClickUp directement depuis Slack

Vous pouvez transformer n'importe quel message Slack en une tâche avec des dates d'échéance, des priorités et des assignés. C'est un moyen simple de transformer des idées rapides ou des demandes informelles en éléments à mener sans interrompre le flux de votre discussion.

Gérez vos tâches personnelles avec des dates d'échéance, des assignés et des priorités

Une fois vos tâches activées, ClickUp permet à votre équipe de rester synchronisée grâce à des notifications en temps réel. Vous recevrez des notifications Slack dès qu'une tâche est mise à jour, qu'il s'agisse d'un changement de statut, d'un nouveau commentaire ou d'une mise à jour d'affectation.

Transformez instantanément vos messages Slack en tâches ClickUp

Ces mises à jour sont directement publiées dans les canaux Slack de votre choix, afin que tout le monde reste informé sans avoir à consulter ClickUp en permanence. L'intégration fonctionne également très bien avec ClickUp Automations. Vous pouvez déclencher des flux de travail, comme déplacer une tâche vers « en cours » ou l'attribuer à un collègue.

Créez des flux de travail pour accélérer les tâches au travail avec ClickUp Automatisations

Les automatisations accélèrent les étapes routinières, réduisent les mises à jour manuelles et garantissent le bon fonctionnement de votre environnement de travail. C'est un excellent moyen de maintenir la cohésion de votre équipe et de réduire les tâches administratives répétitives.

vous vous demandez comment ? Regardez cette vidéo 🔽*

Aujourd'hui, la communication est complètement défaillante. L'une des fonctionnalités phares de ClickUp est ClickUp Chat. Il s'agit d'un espace de messagerie interne à votre équipe, où les discussions restent liées au travail. ClickUp Chat est excellent, car il rassemble toutes vos discussions dans votre environnement de travail. Vos documents, tableaux blancs, discuter, agents IA et bien plus encore se trouvent tous dans l'univers ClickUp. Plus besoin de changer de contexte !

Connectez votre travail et vos communications dans une interface fluide avec ClickUp Chat

ClickUp offre toutes les fonctionnalités de Slack, et bien plus encore. Il est étroitement lié aux tâches, aux documents et aux objectifs au sein de ClickUp. Vous pouvez replacer les liens de discuter dans Slack afin que tout le monde puisse avoir une vue d'ensemble avec tout le contexte.

ClickUp Chat devient encore plus puissant lorsqu'il est associé à ClickUp Brain. Vous pouvez demander à l'assistant personnel IA de résumer les discussions, de générer des listes de tâches ou d'extraire les décisions clés de longs fils de discussion.

Utilisez ClickUp Brain pour obtenir des informations clés sur votre environnement de travail

Pour les utilisateurs Slack très occupés, cela signifie que vous pouvez envoyer un message dans Chat, utiliser l'IA pour le transformer en une tâche ou un résumé clair, et le lier facilement aux canaux Slack à l'aide d'aperçus enrichis.

Ainsi, lorsqu'il s'agit de Slack vs ClickUp, l'intégration transforme le tout en Slack et ClickUp. Vous ne perdez rien en termes de discussions ou d'exécution des tâches ; vous bénéficiez du meilleur des deux mondes.

Effectuez la connexion entre ClickUp et Slack pour activer l'intégration

Créer des tâches, automatiser les flux de travail ou accéder aux informations générées par l'IA : tout se synchronise parfaitement entre Slack et ClickUp.

L'intégration prend également en charge les API et les actions Slack, afin que votre espace de travail Slack devienne un hub central où la création de tâches, les mises à jour, les commentaires et le flux s'enchaînent naturellement, ce qui stimule la productivité de l'ensemble des équipes.

💡 Bonus : si vous souhaitez donner vie à vos flux de travail ET : Effectuez des recherches instantanées et intuitives dans Slack, ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications connectées + le Web pour trouver le contexte de travail

Utilisez Talk to Text pour demander, dicter et exécuter du travail à la voix, notamment envoyer des messages, attribuer des tâches, etc., sans les mains et où que vous soyez

Tirez parti de modèles d'IA haut de gamme tels que ChatGPT, Claude et Gemini directement depuis votre environnement de travail ClickUp Essayez ClickUp Brain MAX , la super application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail. Abandonnez la multitude d'outils IA, utilisez votre voix pour terminer votre travail, créer des documents de politique, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et plus encore. Commandez votre espace de travail avec ClickUp Brain Max : utilisez votre voix pour créer, résumer et gérer des tâches sans les mains

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Seuls les environnements de travail disposant d'un accès à ClickUp Chat peuvent importer des messages depuis Slack

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps d'adaptation en raison de la richesse des fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Comme l'a dit un critique de G2:

Il sert de centre de contrôle tout-en-un. Chaque campagne, escalade, amélioration de processus et tâche est regroupée au même endroit, connectée par des vues personnalisées, des automatisations, des documents et des tableaux de bord. Il remplace les feuilles de calcul éparpillées, les fils de discussion Slack interminables et les outils cloisonnés. Je peux facilement surveiller la propriété des tâches, les performances des SLA et les flux de travail interfonctionnels sans quitter la plateforme. En bref, ClickUp m'offre une visibilité et un contrôle complets sur plusieurs équipes et fonctions.

Il sert de centre de contrôle tout-en-un. Chaque campagne, escalade, amélioration de processus et tâche est regroupée au même endroit, reliée par des vues personnalisées, des automatisations, des documents et des tableaux de bord. Il remplace les feuilles de calcul éparpillées, les fils de discussion Slack interminables et les outils cloisonnés. Je peux facilement surveiller la propriété des tâches, les performances des SLA et les flux de travail interfonctionnels sans quitter la plateforme. En bref, ClickUp m'offre une visibilité et un contrôle total sur plusieurs équipes et fonctions.

💡 Conseil de pro : tirez le meilleur parti de ClickUp sur Slack grâce à ces raccourcis pratiques : /clickup new – Créez instantanément une nouvelle tâche ClickUp directement depuis Slack

/clickup list – Affichez les tâches d'une liste ClickUp spécifique sans quitter Slack

/clickup find [nom ou ID de la tâche] – Recherchez rapidement des tâches par nom ou par ID

/clickup remind – Définissez des rappels de tâches directement dans Slack pour un meilleur suivi

2. Donut (idéal pour renforcer la cohésion d'équipe, intégrer les nouveaux employés et développer la culture d'entreprise grâce à des présentations Slack ludiques)

via Donut

Donut est une application Slack légère qui favorise la connexion humaine réelle entre les équipes dispersées. Qu'il s'agisse d'accueillir les nouveaux employés ou d'encourager les échanges informels entre les services, Donut contribue à renforcer la culture d'entreprise.

Son principal atout réside dans l'automatisation des activités visant à établir des relations, telles que les présentations automatisées, les programmes de mentorat par les pairs et les vérifications.

Pour les responsables RH et les chefs d'équipe, Donut fait office d'assistant d'intégration intelligent, programmant les présentations, les rappels et les checklists en fonction des rôles et des dates de début des employés. Tout se passant en coulisses, cette application de messagerie garantit que personne ne se sente étranger, même dans une installation entièrement distante.

Les meilleures fonctionnalités de Donut

Célébrez les anniversaires et les anniversaires de travail avec des messages Slack personnalisés

Suivez les taux de participation et l'engagement grâce aux rapports de Donut, afin que les RH puissent voir combien de binômes ont eu leur réunion et l'impact de vos programmes

Planifiez des réunions Donut via Google Agenda ou Outlook Calendar et lancez des appels Zoom/Teams directement dans Slack

Limites de Donut

Slack Donut accède aux informations des membres de l'équipe, ce qui pourrait soulever des questions de confidentialité pour certaines personnes

Tarification Donut

Free Forever

Standard : 74 $/mois

Premium : 119 $/mois

Entreprise : Personnalisé

Évaluations et avis Donut

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Donut ?

Comme l'a dit un critique de G2:

L'application est facile à utiliser comme installation Slack et fournit des invites pour organiser une réunion/interaction avec un autre collègue. L'application vous donne également des résumés sur le nombre de paires qui se sont rencontrées et qui a initié la discussion.

L'application est facile à utiliser comme une installation Slack et fournit des invites pour organiser une réunion/interaction avec un autre collègue. L'application vous donne également des résumés sur le nombre de paires qui se sont rencontrées et qui a initié la discussion.

🎉 Anecdote amusante : les fondateurs de Donut ont créé l'application en 2016 après avoir constaté par eux-mêmes que « Slack était le lieu où la culture prenait vie », ils ont donc fait en sorte que l'esprit d'équipe s'y épanouisse réellement

📚 En savoir plus : Slack ou ClickUp : quel est le meilleur outil de communication pour les équipes ?

3. Polly (idéale pour les sondages rapides, les sondages et la capture en temps réel du sentiment de l'équipe)

via Polly

Polly est une application Slack pratique qui permet de recueillir des commentaires instantanés sans interrompre le flux de travail de l'équipe. Elle vous permet d'effectuer des sondages rapides, des enquêtes après les réunions ou des sondages sur le moral de l'équipe.

Grâce à l'assistance des réponses anonymes et de plusieurs mises en forme de questions, Polly encourage les commentaires ouverts et honnêtes et aide les équipes à prendre des décisions fondées sur des données.

De l'intégration à la rétrospective en passant par les réunions régulières d'équipe, vous pouvez intégrer naturellement les commentaires dans votre flux de travail. Des fonctionnalités telles que les rappels intelligents et l'automatisation favorisent la participation aux sondages.

Les meilleures fonctionnalités de Polly

Visualisez les réponses de l'équipe à l'aide de nuages de mots afin d'identifier les thèmes communs

Définissez la durée de validité des sondages et recevez une notification lorsque les réponses sont clôturées

Exportez les résultats au format CSV ou synchronisez-les avec Google Sheets ou des API pour une analyse plus approfondie

Limites de Polly

Polly ne dispose pas d'un tableau de bord analytique centralisé, ce qui rend difficile le suivi des tendances à long terme ou la gestion efficace de plusieurs sondages

Tarification Polly

Free

Basique : 12 $/mois

Pro : 24 $/mois

Entreprise : Personnalisé

Évaluations et avis Polly

G2 : 4,6/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 80 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Polly ?

Comme l'a dit un critique de G2:

J'adore le fait qu'elle s'intègre si facilement à Slack. Je peux créer une banque de questions et la partager avec certains canaux. Les options de questions sont excellentes, ce qui permet de réaliser des sondages aussi achevés que possible afin d'obtenir un maximum de commentaires. Elle est très facile à utiliser et s'implémente très bien. Je l'utilise au cas par cas, mais elle fait peu à fait partie de mon utilisation hebdomadaire.

J'adore le fait qu'elle s'intègre si facilement à Slack. Je peux créer une banque de questions et la partager avec certains canaux. Les options de questions sont excellentes, ce qui permet de réaliser des sondages aussi achevés que possible afin d'obtenir un maximum de commentaires. Très facile à utiliser et très bien implémentée. Je l'utilise au cas par cas, mais elle fait peu à fait partie de mon utilisation hebdomadaire.

📮 ClickUp Insight : Notre sondage a révélé que les travailleurs du savoir maintiennent en moyenne 6 connexions quotidiennes sur leur lieu de travail. Cela implique probablement de multiples échanges par e-mail, discuter et outils de gestion de projet. Et si vous pouviez regrouper toutes ces discussions en un seul endroit ? Avec ClickUp, c'est possible ! Il s'agit d'une application tout-en-un pour le travail qui combine projets, connaissances et discuter en un seul endroit, le tout alimenté par de l'IA qui vous aide, vous et votre équipe, à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

👀 Le saviez-vous ? Le nom Slack est en fait l'acronyme de « Searchable Log of All Communication and Knowledge » (journal consultable de toutes les communications et connaissances), reflétant son objectif principal qui est d'archiver les discussions de l'équipe.

4. Loom (idéal pour les messages vidéo asynchrones et les enregistrements d'écran partagés dans Slack)

via Loom

Loom permet aux équipes de communiquer facilement des idées complexes de manière visuelle sans avoir besoin d'organiser des réunions en direct. En permettant aux utilisateurs d'enregistrer instantanément leur écran, leur voix et leur caméra, il transforme les messages Slack statiques en explications vidéo dynamiques.

Voici comment simplifier la messagerie d'entreprise avec Loom dans votre boîte à outils Slack. Au lieu de taper de longs fils de discussion, enregistrez une vidéo pour transmettre un message, des procédures opératoires normalisées ou tout autre élément.

Et comme les vidéos peuvent être affichées à tout moment, cela fournit l'assistance aux flux de travail asynchrones qui conviennent à différents fuseaux horaires et styles de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Joignez des fils de discussion Slack à des vidéos (et vice versa) afin de relier les discussions à un contenu visuel spécifique

Enregistrez des résumés rapides asynchrones ou des critiques de conception ; vos collègues peuvent y répondre quand ils le souhaitent

Recevez une alerte Slack lorsque quelqu'un affiche, réagit ou commente votre vidéo Loom

Limites de Loom

L'intégration Slack-Loom peut imposer des connexions manuelles

Tarifs Loom

Starter : Gratuit

Entreprise : 15 $/utilisateur/mois

entreprise + IA : 20 $/utilisateur/mois

Entreprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Loom

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Loom ?

Comme l'a dit un critique de G2:

Lorsque vous travaillez à distance, il peut être fastidieux d'écrire des e-mails ou des messages Slack pour expliquer un problème que vous rencontrez. Loom me permet d'enregistrer en quelques secondes une vidéo expliquant mon problème, et même de le montrer à l'écran. À partir de là, quelqu'un peut enregistrer une réponse. Un véritable gain de temps !

Lorsque vous travaillez à distance, il peut être fastidieux d'écrire des e-mail ou des messages Slack pour expliquer un problème que vous rencontrez. Loom me permet d'enregistrer en quelques secondes une vidéo expliquant mon problème, et même de le montrer à l'écran. À partir de là, quelqu'un peut enregistrer une réponse. Un véritable gain de temps !

💡 Conseil de pro : laissez une réaction ou un commentaire à un moment précis d'une vidéo Loom (par exemple, « 1:23 ») et partagez cette note horodatée directement dans Slack. C'est une astuce utile pour clarifier vos commentaires !

via GitHub

GitHub permet à votre équipe de développement de rester informée et coordonnée en intégrant les mises à jour de code, les discussions et les actions directement dans votre espace de travail Slack. Grâce aux abonnements aux référentiels, vous pouvez suivre des référentiels GitHub spécifiques et contrôler les évènements qui sont publiés, comme les demandes d'extraction ou les problèmes, afin que vos canaux Slack restent ciblés et exempts de bruit.

Lorsqu'un utilisateur partage un lien GitHub dans Slack, les informations essentielles telles que le statut, les commentaires ou les différences s'affichent automatiquement. Il s'agit là d'un avantage majeur de la gestion de projet GitHub et Slack.

L'intégration prend également en charge les aperçus enrichis des liens, la visibilité multi-référentiels et la liaison des problèmes pour recevoir les mises à jour de différents projets en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de GitHub

Effectuez des actions rapides via les commandes slash de Slack, telles que /github close [problème] ou /github open [problème]

Joignez les fils de discussion Slack aux problèmes GitHub pour conserver le contexte

Automatisez vos flux de travail avec le générateur de flux de travail Slack et déclenchez la création de tickets GitHub à partir des envois de formulaires

Limites de GitHub

Il n'est pas facile de filtrer les notifications pour ne conserver que celles qui vous concernent directement (par exemple, uniquement les PR qui vous sont attribués)

Tarifs GitHub

essai gratuit de 30 jours

Free

Équipe : 4 $/utilisateur/mois

Entreprise : 21 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis GitHub

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 6 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de GitHub ?

Comme l'a dit un critique de G2:

Nous avons intégré GitHub à Slack, ce qui nous permet de recevoir toutes les mises à jour concernant les nouvelles demandes de tirage sur Slack

Nous avons intégré GitHub à Slack, ce qui nous permet de recevoir toutes les mises à jour concernant les nouvelles demandes de tirage sur Slack

via Jira par Attlassian

Jira est une application de communication d'équipe destinée aux développeurs et aux équipes techniques. Elle permet à tout le monde de rester synchronisé grâce à des alertes en temps réel, des mises à jour de projet et la possibilité de créer des tickets directement dans Slack. Grâce à des alertes personnalisables et des abonnements au niveau du projet, les équipes ne reçoivent que les mises à jour les plus pertinentes.

Les utilisateurs peuvent également mentionner les identifiants de ticket Jira dans Slack et prévisualiser instantanément les détails du ticket, tels que son statut, son assigné et son titre.

De plus, grâce aux modèles Jira intégrés dans le générateur de flux de travail de Slack, même les collègues qui ne sont pas spécialisés en informatique peuvent soumettre des problèmes via des formulaires simples, ce qui rationalise les demandes au sein de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Convertissez instantanément vos discussions en problèmes Jira à l'aide de commandes Slack simples telles que /jira create

Vous pouvez envoyer un fil de discussion Slack dans un ticket Jira en tant que pièce jointe, afin de conserver le contexte de la discussion

S'intègre parfaitement à Jira Service Management (via Atlassian Assist) pour aider les équipes informatiques à suivre les tickets d'assistance

Limites de Jira

Sans un filtrage minutieux, vous risquez de recevoir un volume élevé de notifications. Il est important de configurer les évènements que Slack doit recevoir afin d'éviter la fatigue liée aux alertes

Tarifs Jira

Free

Standard : 8,60 $/utilisateur/mois pour 100 utilisateurs

Premium : 17 $/utilisateur/mois pour 100 utilisateurs

Entreprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Jira

G2 : 4,3/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jira ?

Comme l'a dit un critique de G2:

Le connecteur Slack pour Jira améliore considérablement l'efficacité des flux de travail en fournissant des mises à jour en temps réel sur les problèmes Jira directement dans les canaux Slack concernés. Il aide notre équipe à rester informée sans avoir à vérifier constamment Jira.

Le connecteur Slack pour Jira améliore considérablement l'efficacité des flux de travail en fournissant des mises à jour en temps réel sur les problèmes Jira directement dans les canaux Slack concernés. Il aide notre équipe à rester informée sans avoir à consulter Jira en permanence.

💡 Conseil de pro : Organisez vos commentaires Jira dans les fils de discussion Slack Au lieu d'envoyer chaque mise à jour Jira sous forme de message séparé dans Slack, vous pouvez utiliser des règles d'automatisation pour capturer les horodatages des fils de discussion Slack (thread_ts) et publier les commentaires Jira suivants directement dans le même fil. Par exemple : Dans « Problème Créé », utilisez une règle d'automatisation pour envoyer un message direct à un webhook Slack et stocker {{webResponse. body. ts}} dans un champ Jira personnalisé Dans « Comment Added », utilisez une autre règle pour utiliser cet horodatage afin de publier la mise à jour dans le fil de discussion d'origine

7. Zapier (idéal pour automatiser les flux de travail en assurant la connexion de Slack à des milliers d'autres applications)

via Zapier

Zapier est une application d'automatisation qui étend les fonctions de Slack en lui permettant de communiquer avec plus de 5 000 applications, notamment des CRM, des outils de gestion de projet, des bases de données et des tableurs.

Pour les équipes qui utilisent Slack pour la gestion de projet, cette intégration vous permet d'automatiser la publication de rappels dans le calendrier, les alertes concernant les nouveaux prospects CRM ou l'enregistrement des formulaires clients dans des feuilles de calcul. Ainsi, Slack devient votre centre de contrôle pour divers flux de travail sans avoir à écrire du code.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Connectez Slack à Gmail ou Outlook pour envoyer des e-mails modèles depuis Slack ou publier automatiquement les résumés quotidiens de Google Agenda dans un canal

Connectez-vous au générateur de flux de travail de Slack pour gérer les données entre les outils, même lorsque Slack seul ne suffit pas

Offre une vaste bibliothèque de modèles Zap prédéfinis pour une automatisation plus rapide et éprouvée des outils courants

Limites de Zapier

Les déclencheurs Zap ne détectent pas les « pièces jointes aux messages » (telles que les réponses des bots ou les résultats des commandes slash)

Tarifs Zapier

Free

Pro : 29,99 $/mois

Équipe : 103,50 $/mois

Entreprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zapier

G2 : 4,4/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zapier ?

Comme l'a dit un critique de G2:

Grâce à Zapier, j'ai pu terminer plus de travail en moins de temps. Je peux également envoyer des rappels Slack et des e-mails au personnel concernant leurs campagnes individuelles sans avoir à le faire manuellement.

Grâce à Zapier, j'ai pu accomplir plus de travail en moins de temps. Je peux également envoyer des rappels Slack et des e-mails au personnel concernant leurs campagnes individuelles sans avoir à le faire manuellement.

8. Simple Poll (idéal pour réaliser des sondages rapides dans Slack)

via Simple Poll

Simple Poll facilite le retour d'information au sein de l'équipe en vous permettant de lancer des sondages natifs dans Slack à l'aide de la simple commande /poll. Au fur et à mesure que vos collègues votent, Simple Poll met à jour le message avec les derniers totaux, offrant à chacun une visibilité en temps réel sur les résultats.

Les sondages se déroulent sans encombre dans le canal Slack ou le groupe DM de votre choix, en préservant le contexte et la pertinence. Des fonctionnalités optionnelles telles que le vote anonyme permettent d'obtenir des réponses plus honnêtes, en particulier sur des sujets sensibles, tandis que la mise à jour instantanée des résultats permet à tout le monde de rester informé.

Les meilleures fonctionnalités de Simple Poll

Programmez des sondages récurrents (résumé rapide quotidien, choix du menu hebdomadaire pour le déjeuner) afin de ne pas avoir à les recréer manuellement à chaque fois

Limitez les utilisateurs à un seul vote ou autorisez plusieurs sélections, selon le type de sondage (par exemple, choisir une option ou « sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent »)

Exportez les données des sondages si nécessaire à des fins d'analyse ou d'archivage

Limites de Simple Poll

Vous ne pouvez pas afficher les résultats du sondage avant la fin de celui-ci, ce qui limite les discussions en temps réel

Tarifs de Simple Poll

Free

Premium : 59 $/mois (jusqu'à 24 membres)

Entreprise : Personnalisé

Évaluations et avis simples sur les sondages

G2 : 4,2/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Simple Poll ?

Comme l'a dit un critique de G2:

J'apprécie la rapidité et la facilité avec lesquelles je peux créer et envoyer un sondage à différentes équipes dans Slack. Qu'il s'agisse de planifier un évènement d'équipe, de recueillir des commentaires sur un projet ou de demander qui a déjà utilisé un certain logiciel, Simple Poll me permet de personnaliser un sondage ou une enquête efficace pour impliquer mon équipe et recueillir ses commentaires

J'apprécie la rapidité et la facilité avec lesquelles je peux créer et envoyer un sondage à différentes équipes dans Slack. Qu'il s'agisse de planifier un évènement d'équipe, de recueillir des commentaires sur un projet ou de demander qui a déjà utilisé un certain logiciel, Simple Poll me permet de personnaliser un sondage ou une enquête efficace pour impliquer mon équipe et recueillir ses commentaires

9. Postman (idéal pour le partage et la surveillance des appels API et des documents dans Slack)

via Postman

Postman intègre vos flux de travail API à Slack, aidant ainsi les développeurs, les équipes d'assurance qualité et les équipes d'assistance à rester alignés. Il envoie également des alertes en temps réel chaque fois qu'un moniteur API tombe en panne ou que les performances baissent, afin que votre équipe puisse prendre des mesures immédiates.

Grâce aux fonctionnalités natives de Slack, vos collègues peuvent partager des demandes ou des collections et prévisualiser instantanément les points de terminaison et les descriptions, sans avoir à fouiller dans la documentation. Vous pouvez également exécuter des collections Postman directement depuis Slack à l'aide de Newman ou de commandes slash, ce qui est idéal pour les tests à la demande ou les flux de travail déclenchés par l'intégration continue.

Les meilleures fonctionnalités de Postman

Informez automatiquement les canaux Slack lorsque la documentation API est mise à jour afin que votre équipe consulte toujours la dernière version

Alertez instantanément les développeurs en cas d'échecs CI ou d'erreurs de variables d'environnement

Recevez les mises à jour Slack lorsqu'une collection est publiée, dupliquée ou fusionnée afin de tenir les équipes d'assurance qualité et de développement informées de l'état de préparation des tests

Limites de Postman

Unfurling fonctionne uniquement pour les liens provenant d'éléments Postman dans des environnements de travail partagés ou publics, et non pour les environnements de travail privés ou restreints

Tarifs Postman

Free

Basique : 19 $/utilisateur/mois

Professionnel : 39 $/utilisateur/mois

Entreprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Postman

G2 : 4,6/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Postman ?

Comme l'a dit un critique de G2:

L'interface est à la fois très intuitive et très puissante (ce qui est généralement une tâche difficile). L'outil de surveillance est très pratique et, en plus de la connexion Slack, vous ne manquez rien

L'interface est à la fois très intuitive et très puissante (ce qui est généralement une tâche difficile). L'outil de surveillance est très pratique et, en plus de la connexion Slack, vous ne manquez rien

🎉 Anecdote amusante : le service « Echo » de Postman vous permet d'envoyer n'importe quelle requête et d'obtenir instantanément les mêmes données en retour. Il s'agit en fait d'une cabine d'écho REST pour le débogage !

📚 En savoir plus : Comment programmer des messages sur Slack

10. Google Agenda (idéal pour synchroniser le calendrier de votre équipe avec les rappels d'événements et la planification dans Slack)

via Google Agenda

L'intégration de Google Agenda à Slack simplifie la planification quotidienne. Au lieu de passer d'un onglet à l'autre, votre agenda quotidien est envoyé directement dans vos messages privés Slack chaque matin, ce qui vous permet de savoir ce qui vous attend avant même que votre café ne fasse effet.

Au-delà des rappels, elle met automatiquement à jour votre statut Slack en fonction de votre calendrier. Lorsque le moment est venu de participer à un appel, il vous suffit de cliquer sur « Rejoindre » directement depuis Slack. Vous pouvez même inviter des canaux entiers à des évènements en une seule fois.

Les meilleures fonctionnalités de Google Agenda

Utilisez la commande /gcal ou les boutons Slack pour créer des évènements dans le calendrier, suggérer automatiquement des participants et synchroniser instantanément les réunions entre les calendriers

Tapez une commande dans Slack pour vérifier si vos collègues sont gratuits et recevoir immédiatement leurs créneaux horaires gratuits ou leur emploi du temps actuel

Répondez aux invitations à des réunions par « Oui/Non/Peut-être » directement dans Slack, et restez informé grâce aux mises à jour en temps réel sur les annulations ou les changements d'horaire

Limites de Google Agenda

Les calendriers de partage ne se synchronisent souvent pas ou ne s'affichent pas correctement, ce qui rend la visibilité au niveau des canaux incohérente

Tarifs de Google Agenda

Gratuit pour toujours

Évaluations et avis sur Google Agenda

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Agenda ?

Comme l'a dit un critique de G2:

L'intégration Slack-Google Agenda peut automatiquement informer l'équipe si un membre est en réunion, optimisant ainsi la gestion du temps et la coordination. Elle dispose également de fonctionnalités telles que « enregistrer pour plus tard », idéales pour ceux qui ont besoin de revoir un message ou un fichier ultérieurement

L'intégration Slack-Google Agenda peut automatiquement informer l'équipe si un membre est en réunion, optimisant ainsi la gestion du temps et la coordination. Elle dispose également de fonctionnalités telles que « enregistrer pour plus tard », idéales pour ceux qui ont besoin de revoir un message ou un fichier ultérieurement

📚 En savoir plus : Avantages et inconvénients de Slack

11. Deel (idéal pour les équipes RH qui utilisent Slack pour l'intégration internationale, les demandes de congés et l'engagement des employés)

via Deel

Deel facilite la gestion d'une équipe internationale en intégrant les principaux flux de travail RH (intégration, communication et gestion d'équipe) directement dans Slack. Dès leur premier jour, les nouvelles recrues reçoivent des messages de bienvenue automatisés, des checklist pour l'intégration et des mises à jour directement dans l'espace de communication de l'équipe.

Les managers peuvent accéder instantanément à la hiérarchie des équipes via le diagramme ou booster le moral des troupes grâce aux félicitations intégrées à Slack.

Deel permet également aux RH de déclencher des mises à jour Slack en fonction des actions effectuées sur leur plateforme, telles que les modifications de contrat ou les rappels de politique locale.

Les meilleures fonctionnalités de Deel

Planifiez facilement des réunions hebdomadaires entre les responsables et les membres de l'équipe via les messages privés Slack à l'aide de 1:1s by Deel, et synchroniser les réunions directement avec les calendriers

Utilisez Pulsation Surveys by Deel pour aider les équipes RH à recueillir l'avis des employés grâce à de courts sondages basés sur des emojis dans Slack, dont les résultats sont automatiquement enregistrés pour analyse

Automatisez les flux de travail entre les outils d'intégration, de suivi du temps et de gestion des employés grâce à l'intégration Slack de Deel

Limites de Donut

L'intégration n'offre aucun filtrage granulaire

Tarifs Deel

Deel Engage : 20 $/mois par employé

Sous-traitants : À partir de 49 $/mois par sous-traitant

EOR : À partir de 599 $/mois

Deel Global Payroll : 29 $/mois par employé

Deel US Payroll : Tarification personnalisée

Immigration : tarification personnalisée

Partagez vos évaluations et vos avis

G2 : 4,8/5 (plus de 8 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Deel ?

Comme l'a dit un critique de G2:

Nous adorons le produit Deel Assemble, car il m'a donné l'assurance que notre structure de rémunération est à la fois compétitive et équitable. De plus, son assistance quotidienne 24 heures sur 24 via Slack est remarquable.

Nous adorons le produit Deel Assemble, car il m'a donné toute confiance dans le fait que notre structure de rémunération est à la fois compétitive et équitable. De plus, son assistance quotidienne 24 heures sur 24 via Slack est remarquable.

12. Stripe (idéal pour les équipes financières pour les notifications de paiement en temps réel dans Slack)

via Stripe

L'intégration de Stripe à Slack garantit que votre équipe ne manquera jamais les mises à jour importantes liées au paiement. Qu'il s'agisse d'un nouvel abonnement, d'un paiement échoué ou d'un remboursement traité, les notifications en temps réel dans Slack garantissent que les bonnes personnes sont alertées sans délai.

Pour faciliter la planification quotidienne, Stripe peut également envoyer chaque matin un aperçu des principaux indicateurs de revenus, tels que le total des ventes, les nouveaux abonnements et les remboursements.

Les meilleures fonctionnalités de Stripe

Choisissez les évènements Stripe qui apparaissent dans Slack (par exemple, uniquement les achats de grande valeur ou les paiements échoués) afin que les canaux restent riches en informations et clairs

Définissez des règles webhook personnalisées pour alerter les équipes dans Slack lorsque certains seuils (tels que les échecs de facturation) sont dépassés

Tenez l'équipe d'assistance et l'équipe commerciale informées grâce à des mises à jour en temps réel sur les évènements importants pour les clients, tels que les mises à niveau ou les renouvellements

Limites de Stripe

Elle est limitée aux notifications et ne prend pas en charge les actions interactives (par exemple, les remboursements ou les nouvelles tentatives) directement depuis Slack

Tarifs Stripe

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Stripe

G2 : 4,3/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 3 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Stripe ?

Comme l'a dit un critique de G2:

J'utilise Stripe Payments depuis un certain temps déjà, et ce qui me frappe le plus, c'est sa simplicité. L'installation a été rapide, l'interface est claire et intuitive, et tout fonctionne parfaitement. Je peux suivre les paiements, émettre des problèmes et tout gérer à partir d'un tableau de bord centralisé, sans avoir à fouiller dans des menus ou des articles d'aide

J'utilise Stripe Payments depuis un certain temps déjà, et ce qui me frappe le plus, c'est sa simplicité. L'installation a été rapide, l'interface est claire et intuitive, et tout fonctionne parfaitement. Je peux suivre les paiements, effectuer des remboursements et tout gérer à partir d'un tableau de bord centralisé, sans avoir à fouiller dans des menus ou des articles d'aide

⚡ Archive de modèles : Modèles gratuits de plans de communication de projet

13. Figma (idéal pour les équipes de conception qui intègrent leur flux de travail à Slack)

via Figma

Figma intègre la collaboration en matière de conception dans vos flux de travail quotidiens en transmettant automatiquement les mises à jour aux canaux les plus importants. Votre équipe de conception peut s'abonner aux canaux Slack pour des fichiers ou des projets spécifiques, ce qui facilite la gestion des projets et permet de rester en phase.

Au-delà des mises à jour, la fonctionnalité de recherche de Slack facilite la recherche de discussions passées liées aux fichiers Figma, qu'il s'agisse de commentaires antérieurs ou d'un fil de discussion sur une décision de conception.

Si votre équipe utilise des plugins Figma (tels que des générateurs de code ou de spécifications), elle peut envoyer directement les résultats à Slack afin que les développeurs puissent les récupérer pour le code.

Les meilleures fonctionnalités de Figma

Recevez des alertes en temps réel dans Slack lorsque quelqu'un commente, met à jour ou vous mentionne dans un fichier Figma

Commentez une mise à jour Figma directement dans Slack et synchronisez cette réponse avec le fichier

Partagez des liens vers des prototypes dans Slack avec des aperçus riches pour examiner et discuter de la progression de la conception de manière asynchrone

Limites de Figma

Les utilisateurs signalent que Slack n'envoie des alertes que pour les commentaires sur le fichier Figma principal ; les commentaires dans les branches ne déclenchent souvent pas de notifications

Tarifs Figma

Starter : gratuit

Professionnel (mensuel) : Collab Place : 5 $/mois, Dev Place : 15 $/mois, Full Place : 20 $/mois

Organisation (annuel) : Collab Place : 5 $/mois, Dev Place : 25 $/mois, Full Place : 55 $/mois

Entreprise (annuel) : Collab Place : 5 $/mois, Dev Place : 35 $/mois, Full Place : 90 $/mois

Évaluations et avis sur Figma

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Figma ?

Comme l'a dit un critique de G2:

Figma nous aide beaucoup pour le travail sur la conception d'interfaces utilisateur, les prototypes en direct et à organiser le processus de recherche sur l'expérience utilisateur. L'intégration avec Slack permet de rester en contact avec tous les commentaires et suggestions de l'équipe de conception

Figma nous aide beaucoup pour le travail sur la conception de l'interface utilisateur, les prototypes en direct et à organiser le processus de recherche sur l'expérience utilisateur. L'intégration avec Slack permet de rester en contact avec tous les commentaires et suggestions de l'équipe de conception

👀 Le saviez-vous ? À l'origine, Figma était un outil de modification en cours, et les filtres de conception que vous utilisez aujourd'hui rappellent ses débuts.

via HubSpot

L'intégration HubSpot-Slack est conçue pour synchroniser les équipes commerciales et marketing en fournissant des mises à jour CRM en temps réel là où la collaboration se déroule. Les équipes bénéficient d'une visibilité en temps réel sur l'avancement des transactions, l'activité des prospects et les mises à jour des clients.

L'intégration combine des rappels automatisés et la collaboration humaine. Les bots HubSpot peuvent inviter les commerciaux à mettre à jour les transactions qui nécessitent des étapes supplémentaires, tandis que des déclencheurs de flux de travail préconfigurés peuvent célébrer les succès ou escalader les problèmes sans effort manuel.

Il fournit également l'assistance aux équipes grâce à des mises à jour des tickets et permet aux managers commerciaux d'afficher instantanément de l'information sur les contacts ou les transactions au cours d'une discussion à l'aide de commandes Slack simples.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Suggérez des horaires de réunion ou ajoutez des liens de planification dans Slack pour simplifier le suivi des prospects

Permet aux commerciaux d'enregistrer leurs notes de réunion ou leurs mises à jour dans HubSpot directement depuis Slack

Permet d'utiliser des commandes slash (par exemple, /hubspot search [Nom]) pour récupérer instantanément l'étape d'une transaction, la dernière activité ou les coordonnées du propriétaire dans Slack

Limites de HubSpot

Il n'existe pas de prise en charge native pour associer en masse des transactions ou des entreprises à des canaux Slack ; cela ne peut se faire qu'une par une via des flux de travail ou l'interface utilisateur

Tarifs HubSpot

Marketing Hub Professional : 890 $/mois pour trois places

Marketing Hub entreprise : 3 600 $/mois pour cinq places

Évaluations et avis HubSpot

G2 : 4,4/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 6 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de HubSpot ?

Comme l'a dit un critique sur Reddit:

Elle est très simple à configurer et je n'ai jamais rencontré de problème en l'utilisant. Je pense que le seul cas où vous pourriez rencontrer un problème serait si vous essayiez de créer quelque chose de plus complexe.

Elle est très simple à configurer et je n'ai jamais rencontré de problème en l'utilisant. Je pense que le seul cas où vous pourriez rencontrer un problème serait si vous essayiez de créer quelque chose de plus complexe.

📚 En savoir plus : Quels sont les avantages et les inconvénients de Slack au travail?

15. Box (idéal pour le partage sécurisé de fichiers et la collaboration dans Slack)

via Box

Box simplifie la gestion et le partage de fichiers pour les équipes qui utilisent principalement Slack en proposant des aperçus riches, un accès rapide et un suivi des activités dans l'interface de chat.

Déposez un lien Box dans n'importe quel canal ou message privé, et Slack affiche un aperçu en direct afin que vos collègues sachent exactement ce qu'ils ouvrent (pensez à la première page d'un document ou à la miniature d'une image). Si quelqu'un partage un fichier dans Slack, Box peut l'enregistrer en toute sécurité.

De plus, vous pouvez suivre où et comment vos fichiers sont partagés grâce au journal d'activité intégré de Box.

Les meilleures fonctionnalités de Box

Recevez automatiquement une notification si un fichier Box partagé nécessite une mise à jour de permission

Publiez des alertes en temps réel dans Slack lorsque des fichiers dans des dossiers Box liés subissent une modification en cours ou sont ajoutés

Activez les demandes de fichiers via Slack pour aider vos collègues à glisser-déposer des fichiers dans des dossiers Box désignés sans avoir à passer par des chaînes d'e-mail

Limites de Box

Le bot Box ne peut pas rejoindre automatiquement les canaux Slack privés

Tarifs Box

Entreprise : 18 $/utilisateur/mois

business Plus : *30,70 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : 42,35 $ par utilisateur et par mois

Enterprise Plus : disponible uniquement avec une facturation annuelle

Évaluations et avis sur Box

G2 : 4,2/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 5 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Box ?

Comme l'a dit un critique de G2:

Il s'intègre facilement à d'autres logiciels tels que Slack, ce qui rend la collaboration plus rapide et plus fluide. Les utilisateurs peuvent interagir et collaborer sur des documents en temps réel. Il dispose d'une interface conviviale

Il s'intègre facilement à d'autres logiciels tels que Slack, ce qui rend la collaboration plus rapide et plus fluide. Les utilisateurs peuvent interagir et collaborer sur des documents en temps réel. Il dispose d'une interface conviviale

🎉 Anecdote amusante : Aaron Levie, fondateur de Box, a envoyé un e-mail spontané à Mark Cuban via l'adresse de contact de son blog, avant même de présenter Box au public. Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés en personne, Cuban a été tellement intrigué qu'il a fini par investir dans Box en tant qu'investisseur providentiel. Leur première réunion a eu lieu au bord du terrain lors d'un match des Dallas Mavericks. Cela prouve qu'une démarche audacieuse (et un peu de chance) peut porter ses fruits !

via Mailchimp

Mailchimp est une application Slack de marketing par e-mail qui permet à votre équipe de rester informée des activités de campagne. Vous bénéficiez d'une visibilité instantanée lorsqu'une campagne par e-mail est lancée, lorsqu'une personne achevée une séquence de goutte-à-goutte, ou même lorsqu'un client donne son avis à partir d'un e-mail Mailchimp.

Si vous recueillez des réponses à des sondages ou des enquêtes, celles-ci peuvent également être transférées vers Slack. Cela facilite également le suivi du comportement de votre audience. Vous pouvez surveiller l'activité de votre liste d'abonnés ou récupérer rapidement leurs coordonnées à l'aide de commandes Slack simples.

Et lorsque des automatisations se déclenchent, comme l'envoi d'un e-mail de bienvenue ou le lancement d'une séquence de récupération de panier, Slack vous envoie des alertes en temps réel afin que vous puissiez suivre les prospects qui progressent dans votre entonnoir de conversion et célébrer immédiatement vos succès.

Les meilleures fonctionnalités de Mailchimp

Obtenez des résumés des performances de vos campagnes dans Slack, tels que les taux d'ouverture et de clic, sans avoir à consulter Mailchimp séparément

Générez des rapports hebdomadaires sur la croissance de votre audience afin de tenir votre équipe informée des gains, des pertes et des campagnes les plus performantes

Utilisez les alertes Slack de Mailchimp pour être informé des ventes achevées dans le cadre de campagnes spécifiques si elles sont intégrées à votre boutique en ligne

Limites de Mailchimp

Si vous souhaitez recevoir des alertes pour des actions telles que les ouvertures de campagne ou les désabonnements au-delà des évènements principaux, vous aurez besoin d'un outil d'automatisation tiers

Tarifs Mailchimp

Limite gratuite de 500 contacts

Essentials : 8,81 $/mois pour 500 contacts

Standard : 13,16 $/mois pour 500 contacts

Premium : 263,27 $ par mois pour 10 000 contacts

Évaluations et avis sur Mailchimp

G2 : 4,3/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 17 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Mailchimp ?

Comme l'a dit un critique de G2:

Pour moi, Mailchimp est bien plus qu'un simple gestionnaire de campagnes Gmail. C'est un outil puissant qui vous permet de créer une connexion avec vos consommateurs tout en segmentant et en utilisant des communications hyper-personnalisées. Vous pouvez également créer des pages d'accueil et des communications par SMS. Tout cela en fait un outil extrêmement puissant.

Pour moi, Mailchimp est bien plus qu'un simple gestionnaire de campagnes Gmail. C'est un outil puissant qui vous permet de créer une connexion avec vos consommateurs tout en segmentant et en utilisant des communications hyper-personnalisées. Vous pouvez également créer des pages d'accueil et des communications par SMS. Tout cela en fait un outil extrêmement puissant.

📚 En savoir plus : Les meilleurs concurrents de Slack

17. Intercom (idéal pour les équipes de service client et commerciales qui gèrent les discussions et les tickets Intercom via Slack)

via Intercom

Si votre équipe d'assistance ou commerciale utilise Slack, l'intégration d'Intercom rationalise votre flux de travail. Vous recevrez des alertes en temps réel dès qu'un nouveau prospect ou un nouveau message client arrivera, ce qui vous permettra de vous joindre immédiatement à la discussion.

Dans certaines installations, les agents peuvent même répondre aux clients directement depuis Slack. Cette intégration présente un autre avantage. Si un collègue vous étiquette dans une note ou une discussion Intercom, vous recevrez un message privé Slack contenant le contexte complet et un lien pour répondre.

Et une fois qu'un ticket d'assistance est résolu, Slack peut automatiquement partager un résumé de clôture, offrant à chacun une visibilité sur les types de problèmes et les performances de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités d'Intercom

Utilisez la commande /intercom search [e-mail] pour afficher instantanément les détails de l'utilisateur, tels que la dernière connexion, le niveau d'accès et l'historique des discussions dans Slack

Recevez des alertes de transfert lorsque le chatbot transfère la conversation à un humain, afin que votre équipe puisse intervenir avant que le client ne quitte le site

Configurez des flux de travail après les heures de bureau où Slack @here envoie une notification au canal si personne ne répond à un message dans un délai défini

Limites d'Intercom

Offre un contexte et une automatisation minimaux dans Slack

Tarifs Intercom

essai gratuit de 14 jours

Essentiel : 39 $/place/mois

Avancé : 99 $/place/mois

Expert : 139 $/place/mois

Fin IA Agent : Personnalisé

Évaluations et avis sur Intercom

G2 : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 1 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Intercom ?

Comme l'a dit un critique de G2:

Intercom est un outil fantastique, tant pour la génération de prospects que pour le service client. Les parcours créés de manière unique sur chaque page nous permettent de personnaliser les messages dans les fenêtres contextuelles de discuter sur notre site web, et les nouveaux messages Intercom sont transmis à notre canal Slack dédié, ce qui nous permet de ne jamais manquer un message. C'est également très avantageux du point de vue du service client : nous sommes toujours à portée de discuter.

Intercom est un outil fantastique, tant pour la génération de prospects que pour le service client. Les parcours créés de manière unique sur chaque page nous permettent de personnaliser les messages dans les fenêtres contextuelles de discuter sur notre site web, et les nouveaux messages Intercom sont transmis à notre canal Slack dédié, ce qui nous permet de ne jamais manquer un message. C'est également très avantageux en termes d'assistance : nous sommes toujours à portée de discuter.

📚 En savoir plus : Problèmes Slack à noter

18. GreetBot (idéal pour accueillir automatiquement les nouveaux membres Slack et aider les nouvelles recrues ou les invités à s'acclimater)

via GreetBot

Lorsqu'un nouveau membre rejoint votre environnement de travail Slack ou un canal spécifique, GreetBot devient votre réceptionniste virtuel. Vous pouvez personnaliser le message pour y inclure des liens d'intégration, des documents ou même des invites amicales pour briser la glace.

Vous pouvez également utiliser GreetBot pour diffuser progressivement des informations importantes relatives à l'intégration. Par exemple, le premier jour, il peut envoyer une checklist, le troisième jour un sondage de satisfaction et le cinquième jour un guide de conseils Slack, le tout en mode automatique.

De plus, les équipes l'utilisent pour les FAQ internes, pour inciter les nouveaux arrivants à créer leur profil, et même pour souhaiter un joyeux anniversaire ou célébrer un anniversaire de travail.

Les meilleures fonctionnalités de GreetBot

Analysez le rôle ou les intérêts d'une personne et demandez à GreetBot de lui suggérer les canaux auxquels elle pourrait vouloir se joindre, comme #frontend, #design ou #pets-for-fun

Encouragez les utilisateurs à s'impliquer grâce à des actions d'intégration telles que « Présentez-vous dans #general » ou « Ajoutez une photo de profil »

Utilisez Slack Connect pour les invités externes ou les freelances, et demandez à GreetBot de leur expliquer à quels canaux ils ont accès et qui ils doivent contacter

Limites de GreetBot

Les messages GreetBot sont limités ; par exemple, les listes à puces ne sont pas prises en charge et vous devez utiliser du texte simple ou le balisage de base de Slack

Tarifs GreetBot

Gratuit pendant 14 jours

Starter : 0 $/environnement de travail/mois

Plus : 49 $/environnement de travail/mois

Entreprise : 199 $/environnement de travail/mois

Évaluations et avis sur GreetBot

G2 : pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de GreetBot ?

Comme l'a dit un critique de Product Hunt:

Je dirige un groupe de plus de 1 400 femmes dans le domaine des technologies et Greetbot nous a considérablement aidées à accueillir de nouveaux membres et à fournir facilement des informations sur notre groupe. J'apprécie également beaucoup les nouvelles fonctionnalités ajoutées, car GreetBot m'envoie une notification à chaque fois. Merci beaucoup, c'est un excellent produit.

Je dirige un groupe de plus de 1 400 femmes dans le domaine des technologies et Greetbot nous a considérablement aidées à accueillir de nouveaux membres et à fournir facilement des informations sur notre groupe. J'apprécie également beaucoup les nouvelles fonctionnalités ajoutées, car GreetBot m'envoie une notification à chaque fois. Merci beaucoup, c'est un excellent produit.

19. Otter. ai (idéal pour transcrire les réunions et partager les notes de réunion dans Slack)

Si votre équipe organise régulièrement des réunions sur Zoom, Teams ou Slack, Otter.ai peut être votre outil de transcription de prédilection. Il transcrit les réunions en temps réel et peut automatiquement publier les transcriptions ou les résumés sur un canal Slack une fois la réunion terminée.

Vous pouvez également gagner en efficacité grâce aux alertes par mot-clé d'Otter. Configurez-les pour qu'elles détectent des termes tels que « budget », « échéancier » et « extrait ». Chaque fois que ces termes apparaissent, Otter envoie un message Slack avec un extrait et un lien direct vers cette partie de la réunion.

Et si vous recherchez une phrase prononcée il y a plusieurs semaines, il vous suffit de taper /otter search « Q3 roadmap » dans Slack pour trouver l'instant exact en quelques secondes.

Otter. ai : les meilleures fonctionnalités

Enregistrez rapidement des mémos vocaux via Otter et partagez à la fois l'audio et sa transcription dans Slack

Générez des transcriptions multilingues pour aider les équipes internationales à rester sur la même page en publiant des transcriptions en anglais des réunions tenues dans d'autres langues

Recherchez toutes les transcriptions passées dans Slack pour une consultation rapide

Limitations d'Otter. ai

Une installation manuelle est requise dans les canaux privés

Tarifs Otter.ai

Free

Pro : 16,99 $/utilisateur/mois

Entreprise : 30 $/utilisateur/mois

Entreprise : Personnalisé

Otter. ai : évaluations et avis

G2 : 4,3/5 (plus de 300 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter. ai ?

Comme l'a dit un critique de G2:

Otter est facile à mettre en œuvre, l'inscription est rapide et l'application commence immédiatement à travailler. Je l'utilise pour toutes mes réunions, sauf si les participants en décident autrement, et je peux envoyer automatiquement les résumés à différents canaux Slack en fonction des participants à la réunion, etc. L'intégration avec Slack a également été très simple, ce qui est toujours appréciable.

Otter est facile à mettre en œuvre, l'inscription est rapide et l'application est immédiatement opérationnelle. Je l'utilise pour toutes mes réunions, sauf si les participants en décident autrement, et je peux envoyer automatiquement les résumés à différents canaux Slack en fonction des participants à la réunion, etc. L'intégration avec Slack a également été très simple, ce qui est toujours appréciable.

20. Typeform (idéal pour collecter des réponses à des formulaires ou à des sondages et les transférer vers Slack)

via Typeform

L'intégration de Typeform à Slack permet de tenir votre équipe informée à chaque fois qu'une personne soumet un formulaire ou répond à un sondage. Vous pouvez personnaliser les informations qui s'affichent dans Slack, telles que les noms d'utilisateur, les descriptions des problèmes ou les catégories.

Si vous réalisez un sondage ou une enquête interne via Typeform (comme un questionnaire de satisfaction auprès de votre équipe), vous pouvez choisir de résumer les résultats par période ou de publier chaque réponse de manière anonyme dans un canal partagé.

Pour les équipes marketing et commerciales, les nouvelles pistes ou demandes de démonstration sont directement transmises à Slack afin que les commerciaux puissent agir rapidement. Chaque notification comprend également un lien direct vers l'entrée Typeform complète ou la vue de modification en cours, au cas où le message serait tronqué ou si le membre de l'équipe aurait besoin d'approfondir ou d'ajouter des notes dans Typeform.

Les meilleures fonctionnalités de Typeform

Lancez un nouveau Typeform directement depuis Slack à l'aide d'un raccourci ou d'une commande slash

Utilisez Zapier ou des intégrations personnalisées pour préremplir les champs à l'aide de l'information utilisateur Slack

Combinez Typeform avec GreetBot pour automatiser l'intégration des nouveaux employés, recueillir instantanément les besoins en équipement ou les informations sur l'équipe via Slack

Limites de Typeform

Certaines réponses n'arrivent pas jusqu'à Slack. Les utilisateurs signalent que seule une partie des envois de formulaires apparaît dans le canal Slack

Tarifs Typeform

Basique : 29 $/mois (1 utilisateur)

Plus : 59 $/mois (3 utilisateurs)

Entreprise : 99 $/mois (5 utilisateurs)

Entreprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Typeform

G2 : 4,5/5 (plus de 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Typeform ?

Comme l'a dit un critique de G2:

Cela nous a aidés à rassembler les informations nécessaires pour accomplir notre travail au mieux de nos capacités. Facile à utiliser pour les clients, cette application est liée à Slack pour nous transmettre les informations. Nous l'utilisons tous les jours, tant en interne qu'en externe. Très facile à utiliser, le service client est toujours disponible en cas de besoin.

Cela nous a aidés à rassembler les informations nécessaires pour accomplir notre travail au mieux de nos capacités. Facile à utiliser pour les clients, cette application est liée à Slack pour nous transmettre les informations. Nous l'utilisons tous les jours, tant en interne qu'en externe. Très facile à utiliser, le service client est toujours disponible en cas de besoin.

Rationalisez votre flux de travail Slack avec ClickUp

Slack devient le centre de commande en temps réel de votre équipe lorsque vous installez des applications issues du répertoire d'applications Slack. De Polly, qui vous aide à réaliser des sondages rapides, à Zapier, qui automatise les tâches répétitives, en passant par Otter.ai, qui transcrit vos réunions, chaque application offre des avantages en termes de productivité et autres.

Pourtant, de nombreuses équipes sont confrontées à des problèmes courants liés à Slack, tels que des mises à jour dispersées, des messages manqués ou la fatigue liée au changement d'outils.

C'est là que ClickUp excelle. Il ne se contente pas de se connecter à Slack. Il rassemble vos tâches, vos documents, vos rappels et vos mises à jour en un seul endroit pour que tout reste organisé et exploitable. Au lieu de passer d'un onglet à l'autre ou de rechercher les mises à jour, vous pouvez gérer votre travail directement là où se déroulent les discussions.

Si vous souhaitez transformer toutes ces discussions en temps réel en progression concrète, ClickUp est la solution la plus intelligente. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!