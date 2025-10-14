les 10 meilleurs outils d'IA pour les OKR afin de suivre et d'atteindre vos objectifs de manière plus intelligente

Combien de fois votre équipe a-t-elle commencé un trimestre avec des OKR ambitieux, qui ont fini par prendre la poussière dans un tableur oublié ?

Trop souvent, les objectifs sont fixés avec enthousiasme, mais perdent rapidement de leur visibilité à mesure que les priorités quotidiennes prennent le dessus. Cela conduit à des cibles manquées et à des jeux de reproches, perturbant votre tranquillité.

C'est là que les outils d'IA pour les OKR aident les équipes à rester en phase avec leurs objectifs grâce à des informations en temps réel, à l'automatisation et à des incitations basées sur les données.

Voici les meilleurs outils OKR basés sur l'IA pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute confiance. 🎯

Certains outils d'IA se concentrent sur l'amélioration de la productivité grâce à l'automatisation, tandis que d'autres excellent dans l'analyse ou la collaboration en équipe. Le bon outil doit faire plus que simplement le suivi des objectifs : il doit vous aider à rester aligné, fournir des informations exploitables et simplifier la prise de décision.

Voici quelques fonctionnalités clés à prendre en compte lors du choix d'une application de suivi des objectifs:

définition d'objectifs intelligents : *Définit des objectifs ambitieux mais réalisables sur la base de données. Bonus supplémentaire si cela permet de diviser les grands rêves en petites tâches réalisables par l'équipe !

suivi en temps réel : * Mise à jour automatique de la progression grâce aux tableaux de bord OKR , aux tableaux Kanban ou aux diagrammes de Gantt

alignement stratégique : *Lie les OKR de l'équipe aux objectifs de l'entreprise et contrôle les dépendances pour un travail d'équipe fluide

retour d'information basé sur l'IA : *suggère des ajustements pour rendre les objectifs plus clairs, plus ambitieux et plus faciles à atteindre

Informations prédictives et analyses : repère les tendances, signale les risques et vous indique si vous êtes sur la bonne voie ou si vous devez corriger le tir

💡 Bonus à lire ! Si les OKR basés sur l'IA vous intriguent, cet article est à lire absolument : Comprendre les agents basés sur les objectifs pour l'optimisation de l'IA.

Avant d'aborder leurs fonctionnalités en détail, voyons rapidement comment ces outils se comparent les uns aux autres :

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Suivi des objectifs alimenté par l'IA, ClickUp Brain et agents IA pour des informations en temps réel, tableaux de bord personnalisables, modèles OKR Gestion des objectifs tout-en-un alimentée par l'IA pour les équipes de toutes tailles Forfait gratuit disponible ; tarification personnalisée pour les entreprises Asana Objectifs liés aux tâches, cartes stratégiques, coéquipiers IA, affichage chronologique Objectifs de collaboration en équipe pour les petites et moyennes entreprises de taille moyenne Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 13,49 $/mois/utilisateur 15Five Bilan hebdomadaire, sondages instantanés, reconnaissance par les pairs, évaluations de performance Suivi de l'engagement des employés pour les petites équipes Forfaits payants à partir de 4 $/mois/utilisateur (facturés annuellement) Lattice Générateur d'objectifs SMART, forfaits 30-60-90, Analytics Explorer, commentaires sociaux Objectifs de gestion des performances pour les petites et grandes équipes Forfaits payants à partir de 11 $/mois/utilisateur ; modules complémentaires facturés séparément Leapsome Cadres d'objectifs flexibles, conseils basés sur l'IA, arborescences d'objectifs, tableaux de bord en temps réel Gestion du personnel tout-en-un pour les grandes équipes et les entreprises Tarification personnalisée Perdoo Check-ins, tableaux KPI, outils de feuille de route, intégration de l'IA Vadoo Gestion simple des OKR pour les startups et les petites équipes Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 7,20 $/mois/utilisateur (facturation annuelle) Weekdone Rapports PPP, reconnaissance par les pairs, tableaux de bord de coaching, suivi du bonheur Accompagnement OKR pour les freelances et les équipes Essai gratuit disponible ; tarification personnalisée Betterworks Assistance à la définition des objectifs, assistance à la discussion, commentaires en temps réel, évaluations de performance basées sur l'IA OKR au niveau de l'entreprise pour les équipes Tarification personnalisée Profit. co OKR étape par étape, analyse prédictive, suivi des KPI, automatisation des webhooks Paramètres complets des OKR pour les grandes équipes Tarification personnalisée WorkBoard Assistant IA, diagrammes de Gantt, revues d'entreprise, suivi des jalons Suivi des progrès en temps réel pour les équipes de toutes tailles Tarification personnalisée

Les meilleurs outils IA pour les objectifs vous aident à prendre des décisions fondées sur des données. Voici une liste des meilleurs outils IA pour les OKR afin d'accélérer la croissance de votre entreprise. 💁

1. ClickUp (le meilleur outil tout-en-un basé sur l'IA pour la gestion des objectifs)

Le premier sur la liste est ClickUp! 🤩

ClickUp est un environnement de travail IA convergent qui combine gestion de projet, gestion des connaissances, discuter et IA intégrée pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment tout en éliminant la prolifération de l'IA.

Essayez ClickUp Objectifs Créez des objectifs adaptés à vos besoins avec ClickUp Objectifs

Au cœur de son système de gestion des objectifs se trouve ClickUp Objectifs. Que vous soyez un responsable de l'équipe commerciale fixant des cibles de chiffre d'affaires trimestriels, un responsable marketing effectuant le suivi de la production de contenu ou un professionnel des ressources humaines surveillant l'engagement des employés, cet outil est là pour vous aider !

Définissez des objectifs chiffrés, monétaires ou binaires (vrai/faux) pour suivre des cibles telles que l'engagement, le chiffre d'affaires ou la réalisation d'étapes clés. Les progrès sont automatiquement mis à jour à mesure que les tâches liées sont achevées, ce qui élimine le besoin d'un suivi manuel.

Les équipes peuvent utiliser des dossiers d'objectifs pour organiser les objectifs par service, sprint ou OKR, garantissant ainsi une visibilité et une structure optimales.

Au-delà du suivi des objectifs, le logiciel de gestion des performances améliore également l'exécution grâce à ClickUp Brain!

ClickUp Brain étant profondément intégré à votre environnement de travail, il vous propose des recommandations intelligentes basées sur les projets de votre équipe et les données historiques. Vous pouvez également lui demander de vous aider à hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence et de leur impact.

Suivez les éléments à mener et atteignez vos objectifs dans les délais impartis avec ClickUp Brain

Considérez-le comme une gestion de projet par l'IA qui peut rédiger des résumés de réunion, générer des mises à jour de statut et même suggérer les prochaines étapes en fonction de la progression.

Pour tout regrouper, les tableaux de bord ClickUp entièrement personnalisables font office de centre de contrôle de mission, fournissant un aperçu en temps réel de la progression réalisée par les équipes et les initiatives.

Visualisez vos indicateurs clés de performance et la progression de votre équipe grâce aux tableaux de bord personnalisables ClickUp

Au lieu de passer au crible des rapports épars, les chefs d'entreprise peuvent visualiser les performances de leur équipe grâce à des cartes interactives, qui permettent le suivi de tout, de la vitesse des sprints et des échéanciers des projets à l'allocation des ressources et à la distribution de la charge de travail.

Voici une courte vidéo pour vous en dire plus à ce sujet :

📖 À lire également : Exemple de tableau de bord ClickUp (guide pour débutants)

Le modèle OKR de ClickUp rend la définition et le suivi des objectifs et des résultats clés (OKR) faciles, clairs et exploitables. Décomposez les grands objectifs en résultats mesurables afin que votre équipe sache toujours à quoi ressemble la réussite.

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle OKR ClickUp pour définir et suivre les objectifs individuels et d'équipe.

Que vous soyez un responsable RH chargé du suivi de l'engagement des employés, un chef de projet veillant à ce que les livrables restent sur la bonne voie ou un dirigeant d'entreprise visant à stimuler la croissance du chiffre d'affaires, ce modèle OKR vous permet de tout structurer.

Comme ClickUp automatise les mises à jour des progrès, vous n'aurez plus à rechercher des rapports ou à ajuster manuellement les pourcentages. Tout est mis à jour en temps réel à mesure que votre équipe avance.

⚙️ Bonus : le modèle de plan d'action pour objectifs intelligents ClickUp vous permet de définir des objectifs clairs et précis, en décomposant les objectifs généraux en jalons plus petits.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaboration en temps réel : regroupez toutes les discussions et la planification stratégique liées aux OKR en un seul endroit, collaborez en temps réel, partagez les mises à jour sur les résultats clés et résolvez rapidement les obstacles grâce à : regroupez toutes les discussions et la planification stratégique liées aux OKR en un seul endroit, collaborez en temps réel, partagez les mises à jour sur les résultats clés et résolvez rapidement les obstacles grâce à ClickUp Discuter

Gestion des tâches : décomposez les grands objectifs en étapes réalisables avec des délais, des priorités et des dépendances grâce à la tâche ClickUp

Personnalisation : suivez la progression des indicateurs OKR clés à l'aide de points de données personnalisés qui importent à votre équipe grâce : suivez la progression des indicateurs OKR clés à l'aide de points de données personnalisés qui importent à votre équipe grâce aux champs personnalisés

Automatisation du flux de travail : automatisez des actions telles que l'attribution de tâches, la mise à jour des statuts, l'envoi de notifications, etc., en fonction des déclencheurs et des conditions que vous définissez à l'aide de automatisez des actions telles que l'attribution de tâches, la mise à jour des statuts, l'envoi de notifications, etc., en fonction des déclencheurs et des conditions que vous définissez à l'aide de ClickUp Automations

Tableaux blancs virtuels : réfléchissez, mapper des stratégies et planifiez visuellement vos OKR à l'aide d'un canevas numérique collaboratif avec : réfléchissez, mapper des stratégies et planifiez visuellement vos OKR à l'aide d'un canevas numérique collaboratif avec ClickUp Whiteboards

Modèles : bénéficiez d'un cadre structuré pour définir, suivre et réviser vos OKR sans partir de zéro grâce : bénéficiez d'un cadre structuré pour définir, suivre et réviser vos OKR sans partir de zéro grâce aux modèles ClickUp

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Voici un avis publié sur G2:

J'adore la façon dont ClickUp rassemble plusieurs outils de productivité en un seul endroit (gestion des tâches, documents, tableaux blancs, rapports), ce qui facilite l'organisation. Il est suffisamment flexible pour s'adapter à n'importe quel flux de travail, et les vues personnalisables (comme Liste, Tableau et diagramme de Gantt) vous permettent de visualiser les projets dans le format de votre choix. De plus, des fonctionnalités telles que les automatisations et les modèles vous font gagner beaucoup de temps. C'est comme un centre de productivité qui s'adapte à vos besoins !

📌 Besoin d'inspiration ? Consultez notre liste d'exemples d'OKR pour définir des objectifs clairs et réalisables pour votre équipe !

2. Asana (idéal pour les objectifs de collaboration en équipe)

via Asana

Asana permet aux équipes de rester synchronisées, même lorsque les projets s'accumulent. Sa fonctionnalité « Objectifs » lie les tâches quotidiennes aux objectifs généraux, afin que personne ne se contente de cocher des cases.

Vous souhaitez vérifier rapidement l'avancement de vos projets ? Les champs personnalisés vous permettent de suivre les indicateurs clés de vos objectifs, tandis que les tableaux de bord fournissent des informations en temps réel sous forme de diagrammes et de rapports. Et grâce à la vue Échéancier, les équipes peuvent facilement mapper les dépendances et les échéances.

Les capacités d'IA d'Asana permettent de résumer les progrès, d'identifier les obstacles et de générer des mises à jour de statut, garantissant ainsi que les objectifs stratégiques restent au premier plan.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Automatisez les tâches répétitives, telles que l'attribution du travail, l'ajustement des dates d'échéance ou la notification des parties prenantes grâce aux règles .

Alignez les objectifs à l'échelle de l'entreprise avec les projets des équipes à l'aide de cartes stratégiques .

Utilisez IA Teammates pour l'exécution des tâches, les conseils et l'optimisation des flux de travail.

Répartissez les objets du niveau de l'entreprise vers les services et les individus pour une harmonisation totale.

Limites d'Asana

Les informations de la tâche parente ne sont pas toujours transférées aux tâches associées, ce qui rend le flux de travail confus.

Tarifs Asana

Personnel : Gratuit

Starter : 13,49 $/mois par utilisateur

Avancé : 30,49 $/mois par utilisateur

*entreprise : Tarification personnalisée

Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Asana

G2 : 4,4/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 13 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Asana ?

Voici un avis publié sur G2:

J'utilise Asana tous les jours, même pour mes tâches personnelles, et je pense sincèrement que c'est le meilleur outil du marché... Parfois, j'ai du mal à comprendre la hiérarchie des tâches et des sous-tâches. J'ai beaucoup travaillé avec les automatisations et les champs personnalisés, et il est parfois difficile de déterminer la meilleure façon de les gérer.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives et concurrents d'Asana

3. 15Five (Idéal pour le suivi de l'engagement des employés)

via 15Five

Maintenir l'engagement des employés permet de créer une culture où chacun se sent écouté, soutenu et motivé. 15Five y contribue, d'autant plus que l'IA sur le lieu de travail modifie la façon dont les équipes se connectent.

Vous avez besoin d'informations plus détaillées sur vos employés ? Les évaluations à 360 degrés offrent un retour d'information complet, tandis que les sondages en temps réel permettent de suivre le moral des troupes. La plateforme rend également les entretiens individuels plus efficaces grâce à ses outils de réunion structurés.

Ses fonctionnalités d'IA peuvent fournir des informations sur le moral de l'équipe et les obstacles potentiels en analysant le sentiment exprimé dans les commentaires de suivi, créant ainsi une approche plus proactive de la gestion des objectifs.

les 15 meilleures fonctionnalités de 15Five

Assurez l'alignement entre les employés et les managers grâce à la fonctionnalité Weekly Check-ins (vérifications hebdomadaires)

Utilisez l'outil High Fives pour la reconnaissance entre pairs, afin de favoriser une culture d'entreprise positive

Mettez en place les sondages Pulsation pour mesurer l'engagement des employés et identifier les domaines clés à améliorer

Suivez les progrès grâce à des tableaux de bord intuitifs qui affichent le statut des objectifs et la propriété

limites de 15Five

Il ne combine pas les résultats de sondage provenant de différents cycles d'évaluation pour vous aider à avoir une vue d'ensemble

Peut s'avérer trop complexe pour les équipes à la recherche d'une solution simple de suivi des objectifs

tarifs 15Five

Engage : 4 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Perform : 11 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

plateforme complète : *16 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

Produits de gestion/rémunération : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur 15Five

G2 : 4,6/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de 15Five ?

Voici un avis publié sur G2:

Les bilans hebdomadaires sont un moyen simple mais efficace de rester en contact avec chacun, tant sur le plan personnel que professionnel. Les managers obtiennent des informations en temps réel sur le moral et les défis de l'équipe, ce qui nous a aidés à être plus proactifs et à apporter un meilleur soutien.

💡 Conseil de pro : l'une des clés des OKR consiste à définir des objectifs ambitieux, c'est-à-dire des objectifs ambitieux mais réalisables qui poussent les équipes à innover et à dépasser les attentes.

4. Lattice (idéal pour les objectifs de gestion des performances)

via Lattice

Lattice est une plateforme dédiée à la réussite des collaborateurs qui combine les OKR et les objectifs avec les évaluations de performance, les enquêtes d'engagement et le développement de carrière. De la définition des objectifs aux commentaires des employés, elle permet d'aligner les équipes et de tenir les responsables RH informés.

Ses informations basées sur l'IA mettent en évidence les tendances en matière de performances et d'engagement, tandis que les OKR et les tableaux de bord personnalisables permettent à chacun de rester concentré.

Les outils d'analyse prédictive et d'analyse comparative permettent également d'identifier les domaines à améliorer avant qu'ils ne deviennent des problèmes.

Les meilleures fonctionnalités de Lattice

Utilisez des modèles scientifiques tels que le générateur d'objectifs SMART ou les forfaits à 30, 60 et 90 jours pour structurer efficacement vos objets

Explorez les données en temps réel avec Analytics Explorer pour découvrir des informations exploitables pour la stratégie de l'entreprise

Générez des résumés et des points de discussion alimentés par l'IA pour permettre aux responsables de discuter de la performance des objectifs

Favorisez la reconnaissance entre pairs grâce à un portail de commentaires sociaux afin d'encourager la collaboration

Limites de Lattice

Options limitées pour télécharger les données du sondage d'engagement

L'installation et la configuration initiale peuvent s'avérer complexes afin de garantir que tous les modules interconnectés travaillent efficacement ensemble

Tarifs Lattice

Gestion des talents : 11 $/mois par utilisateur

SIRH : 10 $/mois par utilisateur

Modules complémentaires : Tarification personnalisée

Évaluation et avis sur Lattice

G2 : 4,7/5 (plus de 3 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lattice ?

Voici un avis publié sur Capterra:

Dans l'ensemble, cela a été formidable, mais il faut une bonne année et des rappels pour que le personnel et les responsables utilisent les outils proposés. Cependant, une fois qu'ils commencent à utiliser le système, ils en tirent de la valeur. Cela a été particulièrement évident pendant les périodes d'évaluation, où une grande partie des informations nécessaires était déjà disponible dans les objectifs et les réunions individuelles.

📮 ClickUp Insight : 88 % des personnes utilisent l'IA sous une forme ou une autre, et 55 % d'entre elles l'utilisent plusieurs fois par jour. Seul un faible pourcentage des personnes interrogées, 12 %, n'utilise pas du tout l'IA. L'IA étant devenue un élément quotidien pour la plupart d'entre nous, ClickUp Brain va encore plus loin en l'intégrant directement dans vos flux de travail – automatisant les mises à jour, résumant les progrès et maintenant vos OKR sur la bonne voie sans effort.

📖 À lire également : Quelle est la différence entre les OKR et les tableaux de bord prospectifs ?

5. Leapsome (Idéal pour la gestion unifiée du capital humain)

via Leapsome

Leapsome est une plateforme tout-en-un qui établit la connexion entre les OKR et la gestion des objectifs avec les évaluations de performance, les sondages sur l'engagement des employés et les modules d'apprentissage.

La plateforme est conçue pour créer un cycle continu de performance et de développement, où les objectifs ne sont pas seulement fixés, mais aussi activement discutés lors d'entretiens individuels et d'évaluations.

Les capacités d'IA de Leapsome aident les managers en résumant les commentaires, en suggérant des points de discussion pour les réunions en fonction de la progression des objectifs et en générant des informations à partir des données de performance.

Les meilleures fonctionnalités de Leapsome

Alignez l'ensemble de l'organisation grâce à un arbre d'objectifs visuel qui montre comment les OKR individuels et des équipes contribuent aux objectifs de l'entreprise

Automatisez les mises à jour de la progression en effectuant la connexion entre les objectifs et les sources de données telles que Salesforce, HubSpot et Jira

Tirez parti de l'IA pour résumer les performances, générer des suggestions de développement et fournir des informations aux responsables

Visualisez la progression grâce à des tableaux de bord personnalisables et recevez des rappels automatisés pour rester sur la bonne voie

Reliez les compétences aux objectifs et aux parcours d'apprentissage, afin de donner aux employés une visibilité claire de leur évolution et des prochaines étapes de leur carrière

Limites de Leapsome

Certains utilisateurs mentionnent que, bien que la plateforme soit puissante, le nombre impressionnant de fonctionnalités peut entraîner une courbe d'apprentissage plus raide pour les nouveaux administrateurs et gestionnaires

Tarifs Leapsome

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Leapsome

G2 : 4,8/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 90 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Leapsome ?

Voici un avis publié sur G2:

L'interface conviviale de Leapsome est particulièrement remarquable. La plateforme couvre un large intervalle de fonctions RH, de la gestion des performances à la formation et au développement, et permet d'aligner facilement mes objectifs personnels sur ceux de l'entreprise. Les cycles d'évaluation personnalisables et les fonctionnalités de feedback continu en font également un outil idéal pour favoriser la croissance personnelle et l'engagement.

🧠 Anecdote : Dans son ouvrage intitulé The Practice of Management (1954), Peter Drucker a proposé la « gestion par objectifs » (MBO) comme cadre permettant d'aligner les objectifs organisationnels sur les objectifs individuels grâce à des cibles claires et mesurables. Cela a jeté les bases des OKR tels que nous les connaissons aujourd'hui.

6. Perdoo (Idéal pour une gestion simple des OKR)

via Perdoo

Perdoo est une plateforme spécialement conçue pour la mise en œuvre des OKR et des stratégies, qui met l'accent sur la simplicité. Elle vous permet de définir vos objets et de voir exactement comment ils établissent la connexion avec les résultats clés.

Il utilise également l'IA pour rationaliser le suivi grâce à des tableaux KPI qui mettent automatiquement à jour la progression, afin que les équipes disposent toujours d'informations en temps réel.

Des fonctionnalités telles que les check-ins, les réunions individuelles et les évaluations de performance permettent à chacun de rester responsable, tandis que la fonctionnalité Kudos ajoute une couche de reconnaissance pour maintenir un niveau de motivation élevé.

Les meilleures fonctionnalités de Perdoo

Planifiez des stratégies à long terme grâce à des outils de feuille de route qui fournissent une représentation visuelle claire des objectifs et des jalons.

Définissez et surveillez les objectifs et les OKR de l'équipe, des individus et de l'entreprise afin d'assurer une harmonisation à tous les niveaux.

Connectez-le à Vadoo IA via Zapier pour automatiser les tâches répétitives et exécuter vos stratégies plus efficacement.

Intégrez des outils tels que Slack, Jira et Google Sheets pour automatiser les mises à jour des progrès.

Générez des rapports pertinents sur la progression, l'alignement et les contributions au sein de l'entreprise.

Limites de Perdoo

Il manque une intégration de la planification 1:1 avec Microsoft Calendar.

L'interface utilisateur, bien que fonctionnelle, semble moins moderne que celle de certains concurrents plus récents.

Tarifs Perdoo

Free

Premium : 7,20 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Supreme : 8,80 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Perdoo

G2 : 4,3/5 (plus de 3 900 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Perdoo ?

Voici un avis publié sur G2:

Perdoo est incroyablement facile à utiliser et aide à maintenir un suivi de notre équipe. Comme nous avons chacun des tâches différentes à accomplir, il est facile de se laisser distraire. Perdoo permet à tout le monde de rester concentré en montrant comment chaque tâche contribue à notre objectif principal : générer des revenus. Cela aide chaque membre de l'équipe à se sentir responsable de nous rapprocher de cet objectif.

💡 Conseil de pro : vous avez besoin d'aide ou d'inspiration pour définir des OKR pour vous-même et votre équipe ? Il suffit de demander à ClickUp Brain MAX. Grâce à son accès à votre environnement de travail et à ses connaissances institutionnelles, il peut vous être d'une grande aide. Vous avez besoin d'aide pour transformer ces informations en tâches dans ClickUp ? Il vous suffit de dicter votre demande à Clickup Talk-to-Text et vous gagnerez du temps et économiserez vos efforts. 🗣️ Laissez ClickUp Brain MAX vous suggérer des OKR pertinents pour démarrer rapidement votre planification.

7. Weekdone (le meilleur pour l'assistance OKR)

via Weekdone

Weekdone combine la définition d'OKR trimestriels avec une structure de rapports hebdomadaire PPP (Plans, Progress, Problems), qui permet aux équipes de rester alignées et responsables.

Ses tableaux de bord en temps réel vous offrent une vue claire de la progression des OKR, vous permettant ainsi d'identifier facilement les obstacles. La fonctionnalité « Weekly Check-ins » relie les tâches quotidiennes aux objectifs plus larges de l'entreprise, tandis que les outils intégrés de reconnaissance et de feedback entre pairs encouragent la collaboration au sein de l'équipe.

De plus, la plateforme offre des fonctionnalités uniques telles que des tableaux de bord de coaching personnalisés et le suivi du bonheur, ce qui en fait bien plus qu'un simple outil OKR.

Les meilleures fonctionnalités de Weekdone

Mettez en œuvre la méthodologie PPP pour permettre aux employés de présenter des rapports hebdomadaires en quelques minutes.

Utilisez le tableau de bord Newsfeed pour la communication au sein de l'équipe et la reconnaissance par les pairs.

Visualisez l'alignement et la hiérarchie des OKR grâce à une arborescence claire et facile à comprendre pour afficher.

Bénéficiez de sessions de coaching avec des experts, de formations d'équipe et d'un accès 24h/24 et 7j/7 au centre d'apprentissage pour maîtriser les bonnes pratiques en matière d'OKR.

Limites de Weekdone

L'accent mis sur les rapports PPP hebdomadaires, bien que bénéfique pour certains, peut être perçu comme une étape administrative supplémentaire pour les équipes ayant des flux de travail différents.

Les utilisateurs rapportent vouloir davantage d'assistance pour concevoir des éléments exploitables et naviguer dans l'interface utilisateur.

Tarifs Weekdone

Essai gratuit

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Weekdone

G2 : 4/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Weekdone ?

Voici un avis publié sur G2:

Weekdone s'appuie sur les bonnes pratiques en matière d'OKR et aligne ainsi nos objectifs sur ceux de l'entreprise. Lors de la création des objectifs, les utilisateurs sont encouragés à établir un mapper des objectifs afin de rationaliser l'effort.

🧠 Anecdote : En tant que PDG d'Intel dans les années 1970, Andy Grove a adapté la théorie du management par objectifs à un cadre plus agile appelé OKR. Il a introduit le concept de « résultats clés » mesurables pour évaluer la progression vers des « objectifs » ambitieux, en mettant l'accent sur la flexibilité.

8. Betterworks (idéal pour les OKR au niveau de l'entreprise)

via Betterworks

Betterworks fait passer la gestion des performances à une étape supérieure grâce à des outils basés sur l'IA qui rendent la définition des objectifs, le feedback et le coaching plus efficaces. Au lieu de remplacer le jugement humain, son outil d'IA est un assistant intelligent qui aide les managers et les employés à travailler plus intelligemment.

Objectif Assist vous aide à définir des objectifs significatifs et bien alignés en analysant les priorités de l'entreprise et les rôles individuels. Discussion Assist fournit des invitations intelligentes pour les discussions sur les performances, garantissant que le discours reste ciblé et productif.

Les meilleures fonctionnalités de Betterworks

Demandez et fournissez des commentaires en temps réel aux employés pour une communication constructive

Améliorez la qualité de la communication en utilisant l'IA pour analyser les objectifs, les commentaires et la reconnaissance des employés afin d'obtenir des évaluations de performance impartiales

Renforcez la collaboration et l'alignement grâce à des réunions individuelles et gérez la productivité

Intégrez-les en profondeur aux plateformes RH et de communication telles que SAP SuccessFactors et Microsoft Teams

Limites de Betterworks

Il manque un tableau de bord de contrôle au niveau de la direction

Il convient particulièrement aux entreprises qui adoptent un modèle complet de gestion continue des performances, mais peut s'avérer trop complet pour celles qui ont simplement besoin d'un suivi des OKR

Tarifs Betterworks

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Betterworks

G2 : 4,3/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Betterworks ?

Voici un avis publié sur Capterra:

Simplicité pour créer et gérer les objectifs annuels. Extrêmement facile pour les nouveaux utilisateurs, avec peu ou pas de formation requise pour le personnel de première ligne... J'ai parfois du mal à trouver les entrées historiques ou anciennes des années précédentes.

🌟 Bonus : la gestion et le suivi des OKR sont faciles grâce aux agents IA de ClickUp. Ils peuvent : Mettez automatiquement à jour le statut de vos OKR en surveillant l'achèvement des tâches, les changements dans les résultats clés et la progression vers les objectifs

Faites un rappel aux membres de l'équipe des échéances à venir ou des résultats clés qui nécessitent leur attention

Générez des rapports quotidiens, hebdomadaires ou mensuels sur la progression des OKR, mettez en évidence les obstacles et fournissez des informations exploitables à votre équipe

9. Profit. co (Idéal pour les équipes à la recherche d'une plateforme OKR tout-en-un)

Profit. co est une plateforme OKR polyvalente qui aide les entreprises de toutes tailles à rationaliser la définition des objectifs, à suivre les performances et à stimuler l'engagement. Ses outils basés sur l'IA apportent des rappels automatisés, des analyses prédictives et des tableaux de bord intelligents à votre flux de travail pour des informations en temps réel.

Avec plus de 300 indicateurs de performance clés intégrés, des modèles personnalisables et des outils d'alignement, vous pouvez définir des objectifs précis et rester sur la bonne voie avec un minimum d'effort.

Profit. co meilleures fonctionnalités

Fixez des objectifs ambitieux grâce à la création d'OKR étape par étape

Mettez en œuvre votre stratégie à l'aide d'une gestion intégrée des tâches, de tableaux de projet et d'indicateurs clés de performance (KPI)

Automatisez les processus grâce à des déclencheurs webhook qui exécutent des actions prédéfinies

Utilisez l'analyse pour obtenir des informations sur les tendances de performance grâce au suivi des KPI, à des modèles personnalisables et à des points de données exploitables

Mobilisez vos employés grâce à des fonctionnalités permettant un retour d'information continu, la reconnaissance et l'évaluation des performances

Limites de Profit. co

Le nombre impressionnant de fonctionnalités peut être intimidant pour les nouveaux utilisateurs et les petites équipes

Personnalisation limitée dans le module de reconnaissance

Profit. co tarification

Tarification personnalisée

Profit. co : évaluations et avis

G2 : 4,4/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Betterworks ?

Voici un avis publié sur G2:

Profit. co se distingue par sa flexibilité dans la personnalisation du cadre OKR afin de s'adapter au fonctionnement des différentes équipes. Nous n'avons pas eu à modeler nos processus en fonction de l'outil, c'est l'outil qui s'est adapté à nous. De l'ajustement des vues à l'optimisation des flux de travail, il nous a permis de fournir l'assistance aux équipes interfonctionnelles de manière unique tout en alignant tout le monde sur une direction stratégique commune.

🔍 Le saviez-vous ? Selon Fortune Business Insights, la valeur du marché des logiciels OKR, y compris les outils d'IA, devrait atteindre 2,98 milliards de dollars d'ici 2030.

10. WorkBoard (idéal pour le suivi des progrès en temps réel)

via WorkBoard

Workboard est une plateforme d'exécution stratégique de niveau entreprise conçue pour les grandes organisations qui cherchent à aligner et à gérer leurs OKR à grande échelle.

La plateforme automatise le processus d'examen de l'entreprise, en utilisant l'IA Workboard pour extraire des données de divers systèmes afin de générer des ordres du jour, des tableaux de bord et des résumés de réunion intelligents.

Besoin d'une mise à jour rapide du statut ? Running Business Reviews génère automatiquement des résumés, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'exécution.

Les meilleures fonctionnalités de WorkBoard

Utilisez des outils tels que les diagrammes de Gantt, les flux de travail et le suivi des jalons pour gérer vos projets

Automatisez les revues trimestrielles de l'entreprise grâce à des outils d'agrégation et de présentation des données basés sur l'IA

Visualisez les résultats grâce à des tableaux de bord sophistiqués, des cartes thermiques et des analyses pour la communication avec les parties prenantes

Simplifiez et améliorez vos OKR grâce à l'IA Co-Author

Coachez vos équipes grâce à des guides pratiques élaborés par des experts et à des certifications intégrées à la plateforme

Limites de WorkBoard

La plateforme présente une courbe d'apprentissage abrupte et nécessite généralement une gestion importante du changement organisationnel et une adhésion pour être mise en œuvre avec une réussite

Le pourcentage de réalisation des OKR n'est pas facilement disponible

Tarifs WorkBoard

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur WorkBoard

G2 : 4,5/5 (plus de 90 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de WorkBoard ?

Voici un avis publié sur G2:

L'outil Workboard est facile à utiliser et fournit à tous les employés la visibilité sur les OKR dans l'ensemble de l'organisation... L'outil peut parfois être lent, ce qui peut être frustrant. Cela dit, WorkBoard améliore constamment son outil et accepte toujours les demandes de fonctionnalités afin d'améliorer l'expérience utilisateur globale.

Atteignez vos objectifs gagnants avec ClickUp

Feuilles de calcul, mises à jour éparses et délais non respectés ? Vous n'avez besoin de rien de tout cela.

Que vous ayez besoin d'informations basées sur l'IA, d'un suivi en temps réel ou d'une collaboration fluide au sein de votre équipe, le bon outil OKR fait toute la différence.

ClickUp se distingue comme la solution tout-en-un ultime. Grâce à ses recommandations d'objectifs basées sur l'IA, son suivi automatisé des progrès et ses tableaux de bord personnalisables, il simplifie la gestion des OKR comme aucun autre.

Pourquoi se contenter de moins ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp dès aujourd'hui ! ✅