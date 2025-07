Modèles gratuits de lettres de sollicitation pour collectes de fonds et dons

Donner, c'est demander ; demander, c'est donner.

Cette citation est particulièrement vraie dans le monde des organisations à but non lucratif. Les ONG travaillent sans relâche pour améliorer la vie des gens, et un peu d'aide peut faire toute la différence. La première étape pour obtenir de l'assistance consiste à la demander, de manière claire et professionnelle, souvent par le biais d'une lettre de demande de don.

Une lettre de sollicitation bien rédigée est l'un des moyens les plus efficaces pour demander des dons, des parrainages ou une assistance en nature. Elle communique clairement votre objectif, explique en quoi la contribution aidera à collecter des fonds et présente vos objectifs de collecte de fonds dans un format professionnel.

Ces modèles de lettres de sollicitation structurés et professionnels vous aideront à vous lancer plus facilement, et ce gratuitement.

Que sont les modèles de lettres de sollicitation ?

Il arrive parfois que des particuliers et des organisations aient besoin de solliciter des dons, des parrainages ou une assistance en nature. Les modèles de lettres de sollicitation sont des documents préformatés conçus pour vous aider à rédiger des lettres professionnelles à cette fin.

Si vous cherchez à atteindre des donateurs potentiels ou des sponsors d'entreprise, un échantillon de lettre de sollicitation vous aidera à :

Définissez l'objectif de la lettre de sollicitation, par exemple le financement d'un évènement de collecte de fonds ou une demande d'assistance financière

Nous vous guidons dans la rédaction d'un appel convaincant et structuré pour collecter des fonds ou des dons en nature, tout en vous offrant la possibilité de personnaliser certains éléments tels que le logo de votre organisation

Incluez des espaces réservés pour les informations clés telles que les détails du projet, l'utilisation des dons et les fins fiscales

Offrez un espace pour un appel à l'action fort afin de motiver les donateurs potentiels à contribuer

🔮 Fait amusant : les gens sont plus enclins à faire un don lorsqu'on leur demande directement. Des études montrent que les sollicitations en face à face (ou même les collectes de fonds entre pairs) peuvent être bien plus efficaces que les e-mails.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de lettre de sollicitation ?

Un modèle de lettre de sollicitation performant augmente vos chances d'obtenir une réponse positive et capte efficacement l'attention des donateurs, ce qui en fait un outil utile pour la collecte de fonds.

Un modèle idéal doit donc :

✅ Commencez par une histoire qui crée immédiatement un lien émotionnel, puis passez à votre objectif de collecte de fonds

✅ Segmentez vos messages pour les sponsors d'entreprise, les donateurs individuels ou les membres de la communauté afin que chaque lettre donne l'impression d'une discussion en tête-à-tête

✅ Indiquez clairement la transformation qu'un petit ou un gros don permettra de financer, et pas seulement le besoin en lui-même

✅ Proposez des options de dons flexibles, qu'il s'agisse d'argent, de temps ou de dons en nature, afin de répondre aux différentes capacités de vos donateurs

✅ Terminez par une étape suivante directe et concrète et remercie ton donateur à l'avance, en renforçant ta gratitude avant même que le don ne soit fait

📖 À lire également : Modèles gratuits pour collectes de fonds pour évènements et œuvres caritatives

Top 20 des modèles de lettres de sollicitation gratuits

Voici les meilleurs modèles de lettres de sollicitation pour vous aider à communiquer clairement vos intentions et à entrer en contact avec des donateurs potentiels pour votre prochain évènement. Utilisez-les pour augmenter les chances que votre prochaine lettre de demande de don soit très appréciée.

1. Modèle de lettre de don ClickUp

Obtenez un modèle gratuit De la planification d'évènements à l'envoi de lettres, tout reste connecté grâce au modèle de lettre de don ClickUp

Contacter des dizaines, voire des centaines de donateurs potentiels est une journée normale pour toute équipe de collecte de fonds. Mais lorsque chaque courrier direct, suivi et réponse se trouve dans un dossier ou une feuille de calcul différent, il est facile de passer à côté d'opportunités clés.

Le modèle de lettre de don ClickUp résout ce problème en transformant votre campagne de sensibilisation en un flux de travail entièrement suivi.

Grâce à ce modèle, vous pouvez attribuer des tâches, fixer des délais, organiser et envoyer des lettres de demande de dons, y compris des demandes de dons jumelés, et assurer le suivi dans un environnement de travail centralisé.

Le résultat ? Moins de connexions manquées, des suivis plus réfléchis et un engagement accru des donateurs.

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif qui gèrent un volume important de demandes et qui ont besoin d'une meilleure visibilité sur l'ensemble du processus de demande de dons

2. Modèle de don ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Donnez de la visibilité à vos efforts de collecte de fonds grâce au modèle de demande de dons de ClickUp

Il est essentiel de suivre chaque dollar reçu, par type, source et campagne, mais la plupart des équipes s'appuient sur des feuilles de calcul dispersées et des estimations après l'évènement. Cela conduit à des registres désorganisés et à des remerciements manqués.

Le modèle de don ClickUp résout ce problème en offrant à votre équipe un espace centralisé pour enregistrer, organiser et analyser les dons provenant à la fois de donateurs individuels et d'entreprises sponsors.

Vous pouvez segmenter les types de donateurs, suivre les dons entrants et lier les dons directement à des objectifs de collecte de fonds spécifiques ou à des lettres de collecte de fonds à but non lucratif, tout en conservant des dossiers clairs à des fins fiscales.

Ce modèle est particulièrement utile pour rendre compte aux membres du conseil d'administration ou pour montrer aux donateurs actuels l'impact de leurs contributions.

✨ Idéal pour : les équipes qui ont besoin de suivre et de rendre compte des données relatives aux dons tout en préservant la confiance des donateurs et la transparence.

💡 Conseil de pro : laissez l'IA faire le gros du travail. Vous avez trouvé un modèle qui vous plaît, mais vous ne savez pas comment l'adapter à votre public ou à votre ton ? Utilisez ClickUp Brain, l'assistant de rédaction IA intégré à ClickUp. Que vous rédigiez une demande de parrainage, un appel aux dons ou une proposition de partenariat, ClickUp Brain vous aide à réécrire, reformuler ou reformater votre lettre en quelques secondes, le tout dans un document ClickUp.

Vous avez besoin de plus de conseils pour rédiger avec l'IA ? Regardez cette brève explication :

3. Modèle de formulaire de don ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez le processus de don, de l'intérêt à l'action, grâce au modèle de formulaire de don ClickUp

Même la lettre de sollicitation la plus convaincante ne donnera pas lieu à un don si votre formulaire de don est maladroit, confus ou difficile à remplir.

Évitez cela grâce au modèle de formulaire de don ClickUp. Il offre une expérience claire, personnalisable et fluide, ainsi qu'un fort impact émotionnel pour susciter l'engagement des donateurs.

Ce modèle vous permet de recueillir des informations essentielles sur les donateurs, d'intégrer des options de paiement sécurisées et de déclencher l'envoi instantané de messages de remerciement pour les dons importants, le tout sans changer de plateforme.

Cette technique vous permet de collecter des fonds tout en instaurant un climat de confiance et de bonne volonté au moment même où le don est effectué.

🔑 Idée clé : les ONG ont une mission, mais pour avoir un impact, elles ont besoin d'une structure. ClickUp pour les organisations à but non lucratif aide les équipes motivées à rester concentrées sur leur mission en regroupant les tâches, les équipes et les outils dans un environnement de travail organisé.

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif qui souhaitent réduire les frictions et augmenter les conversions pour les programmes de dons jumelés

🔮 Fait amusant : les donateurs sont plus enclins à donner lorsqu'on leur montre l'impact concret de leur contribution. Dire « 25 $ permettent d'acheter des fournitures scolaires pour 5 élèves » convertit mieux qu'une demande générale.

4. Modèle ClickUp pour la planification d'évènements à but non lucratif

Obtenez un modèle gratuit Facilitez la collecte de fonds et communiquez plus facilement sur vos réussites grâce au modèle de planification d'évènements à but non lucratif de ClickUp

Les événements de collecte de fonds ont le potentiel de créer une dynamique importante, à condition que la planification en coulisses reste intacte pour l'évènement de l'année. Après tout, il y a beaucoup à gérer entre la coordination du matériel nécessaire à l'événement, la gestion des demandes de dons et la coordination des bénévoles.

Le modèle ClickUp pour la planification d'évènements à but non lucratif offre des échéanciers personnalisables, des outils de suivi budgétaire et des checklists partagées qui facilitent la collaboration.

Avec la participation des membres du conseil d'administration, des sponsors du projet et des membres de la communauté, ce modèle vous aide à relier la logistique aux résultats de la collecte de fonds.

✨ Idéal pour : les équipes qui gèrent des évènements de collecte de fonds à enjeux élevés nécessitant une coordination étroite entre les tâches, les personnes et les priorités

📖 À lire également : Meilleur logiciel de création de formulaires

Obtenez un modèle gratuit Améliorez vos partenariats à long terme en définissant clairement vos attentes à l'aide du modèle de tableau de formulaire de parrainage ClickUp

Obtenir des parrainages n'est qu'un début : le véritable défi consiste à gérer les informations des sponsors, à assurer le suivi des engagements et à s'assurer qu'aucun livrable n'est oublié. C'est là qu'intervient le modèle de tableau de formulaire de parrainage ClickUp.

Ce modèle vous permet de centraliser un système pour tout organiser, des lettres de demande de dons d'entreprise aux avantages du parrainage. Vous pouvez personnaliser les formulaires d'admission, mapper les suivis et suivre les performances des sponsors au fil du temps, tout en tenant informés les membres de votre conseil d'administration et votre équipe.

Vous cherchez un moyen de suivre les indicateurs clés de vos sponsors ? Les tableaux de bord ClickUp vous aident à les visualiser en un coup d'œil. Voici comment créer un tableau de bord de projet personnalisé en quelques minutes :

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif qui gèrent plusieurs relations avec des sponsors et qui ont besoin d'un moyen structuré pour collecter, examiner et suivre les données relatives au parrainage

Obtenez un modèle gratuit Établissez des relations avec des sponsors sans ralentir votre élan grâce au modèle de formulaire de parrainage ClickUp

Selon l'étude Sponsorship Leaders Study 2023, près de 30 % des sponsors ont augmenté leurs dépenses de plus de 40 %, et 40 % supplémentaires ont augmenté leur budget de sponsoring de 20 % à 40 %.

Même si des financements sont disponibles, le véritable défi dans la collecte de fonds consiste à trouver des sponsors qui correspondent à votre mission et à obtenir les informations nécessaires dès le départ.

Le modèle de formulaire de parrainage ClickUp résout ce problème. Il vous permet de créer des formulaires de parrainage personnalisés qui recueillent les niveaux de contribution, les préférences et les exigences en matière de marque en un seul endroit.

Les organisations à but non lucratif qui mènent des campagnes ou des évènements de collecte de fonds soumis à des délais trouvent ces modèles très adaptés, car ils leur permettent de passer sans difficulté de la phase de sensibilisation à celle de confirmation.

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif qui ont besoin d'un moyen rapide et ciblé pour trouver et intégrer des sponsors lors de la planification d'une campagne ou d'un évènement

Obtenez un modèle gratuit Gérez chaque étape du processus de présentation avec clarté grâce au modèle de parrainage de podcast ClickUp

La création d'un podcast coûte du temps et de l'argent : équipement, plateformes d'hébergement, outils de modification, promotion, etc. Les sponsors contribuent à compenser ou à couvrir entièrement ces coûts, transformant ainsi un projet passionnant en une entreprise durable (ou rentable).

Mais trouver le bon sponsor dépend souvent de la qualité de votre présentation, de votre négociation et de votre suivi. La plupart des créateurs échouent dans ce domaine.

Le modèle de parrainage de podcast ClickUp vous aide à transformer des notes éparpillées et des fils d'e-mails en un flux de travail structuré qui favorise une croissance significative du parrainage. Vous pouvez suivre les sponsors potentiels, définir des avantages à plusieurs niveaux et consigner les détails clés des discussions, tout en conservant une vue claire de votre pipeline.

Et parce que chaque contrat compte, ce modèle de proposition commerciale vous permet également de comparer les offres, d'évaluer les performances et d'établir des partenariats à long terme qui financent votre voix et votre mission.

✨ Idéal pour : les créateurs de podcasts qui souhaitent disposer d'un système professionnel et reproductible pour gérer et développer leur pipeline de parrainages

8. Modèle de formulaire de demande ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Développez vos efforts de collecte de fonds et améliorez la communication avec les donateurs grâce au modèle de formulaire de demande ClickUp

En règle générale, chaque service d'une organisation dispose de sa propre méthode de collecte d'informations. Cependant, l'absence d'un système standardisé signifie que les demandes s'accumulent souvent dans les boîtes e-mail et que les tâches sont fréquemment ignorées.

Le modèle de formulaire de demande ClickUp résout ce problème en offrant à votre équipe un moyen unifié et reproductible de saisir les demandes et d'y donner suite.

Que vous traitiez des demandes de dons, des demandes de parrainage ou des besoins internes, ce formulaire rassemble tout dans un flux de travail centralisé, où les demandes sont suivies, attribuées et résolues efficacement.

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif et les équipes qui ont besoin d'un système cohérent pour gérer un volume élevé de demandes entrantes

💡 Conseil de pro : Vous vous sentez dépassé par le chaos de l'organisation d'un évènement ? Les modèles et checklists gratuits pour l'organisation d'évènements dans Excel et ClickUp vous offrent des outils prêts à l'emploi pour organiser chaque détail.

📮 ClickUp Insight : Le travail ne devrait pas être un jeu de devinettes, mais c'est trop souvent le cas. Notre sondage sur la gestion des connaissances a révélé que les employés perdent souvent du temps à rechercher des documents internes (31 %), des bases de connaissances de l'entreprise (26 %) ou même des notes personnelles et des captures d'écran (17 %) simplement pour trouver ce dont ils ont besoin. Grâce à la recherche connectée de ClickUp, tous les fichiers, documents et discussions sont instantanément accessibles depuis votre page d'accueil, ce qui vous permet de trouver des réponses en quelques secondes, et non en quelques minutes. 💫 Résultats concrets : Les équipes peuvent gagner plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

9. Modèle ClickUp pour la planification d'évènements de collecte de fonds

Obtenez un modèle gratuit Gérez plusieurs parties prenantes lors de galas à grande échelle et de petits évènements communautaires grâce au modèle ClickUp pour la planification d'évènements de collecte de fonds

Les événements de collecte de fonds ne se limitent pas à récolter des fonds. Ils renforcent la visibilité et les relations à long terme avec les donateurs. Cependant, ces événements impliquent de nombreux éléments mobiles, allant de la logistique des fournisseurs à la sensibilisation des donateurs.

C'est pourquoi il est difficile d'aligner vos objectifs de collecte de fonds sans épuiser votre équipe.

Le modèle de planification d'évènement de collecte de fonds de ClickUp vous aide à transformer cette complexité en clarté.

Utilisez-les pour attribuer des tâches, créer un échéancier d'évènements en temps réel et suivre les demandes de dons ou les ventes de billets dans un environnement de travail partagé. Chaque checklist, contact et échéance reste organisé et accessible.

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif qui planifient des évènements complexes de collecte de fonds nécessitant une visibilité totale et une coordination des tâches entre les équipes

📖 À lire également : Modèles gratuits de formulaires de parrainage

10. Modèle de forfait de collecte de fonds ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Bénéficiez de la visibilité et de la structure nécessaires pour gérer vos objectifs, stratégies et évènements de collecte de fonds grâce au modèle de forfait de collecte de fonds ClickUp

Toutes les campagnes de collecte de fonds réussies ont un point commun : un forfait clair.

Disposer d'un cadre structuré vous aide à rester concentré, et le modèle de forfait de collecte de fonds ClickUp vous permet d'aller au-delà des simples listes de tâches.

Ce modèle vous aide à définir des priorités, à définir des stratégies et à relier chaque tâche à un objectif plus large.

Vous pouvez suivre les échéanciers, segmenter les donateurs potentiels et aligner vos actions de sensibilisation sur les jalons clés tout au long du cycle de vie de la campagne.

✨ Idéal pour : les équipes de collecte de fonds qui souhaitent passer d'une approche réactive à une approche stratégique avec un forfait clair et axé sur les résultats

📖 En savoir plus : Un budget serré vous empêche d'adopter de nouvelles technologies ? Comment utiliser l'IA pour les organisations à but non lucratif vous montre comment exploiter des outils d'IA puissants et abordables pour renforcer votre impact, sans coûts élevés.

11. Modèle de lettre de sollicitation par Template. Net

Le modèle de lettre de sollicitation de Template.net est mis en forme pour une utilisation immédiate et comprend un espace pour personnaliser votre mission, l'impact de votre assistance et vos besoins spécifiques en matière de collecte de fonds.

De plus, il comprend un échantillon de lettre au ton formel et soigné, conçu pour sensibiliser les sponsors d'entreprise, les grands donateurs ou les membres respectés de la communauté. Cela est extrêmement utile lorsque vous êtes pressé par le temps.

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif qui ont besoin d'une lettre de sollicitation professionnelle pré-rédigée pour des actions de sensibilisation à fort enjeu, notamment des opportunités de dons jumelés ou des partenariats avec des entreprises.

La recherche de parrainage consiste en fin de compte à montrer une valeur tangible en retour. Ce modèle de lettre de sollicitation de parrainage de Template.net est conçu à cet effet.

Il s'agit d'une lettre formelle et structurée conçue pour présenter votre évènement tout en soulignant clairement les avantages pour les entreprises sponsors.

Le modèle comprend également des niveaux de parrainage personnalisables, allant du Platine à l'Argent, avec des avantages définis tels que des opportunités de promotion de la marque et un accès VIP pour les catégories concernées.

✨ Idéal pour : les équipes qui cherchent à présenter de manière professionnelle des parrainages d'évènements avec des avantages clairement définis et des forfaits personnalisables

🔮 Fait amusant : si les ONG formaient une économie, elles seraient la 5e plus grande au monde. Leurs revenus mondiaux combinés dépassent ceux de nombreux pays.

13. Modèle de lettre de demande d'assistance par Template. Net

Pour les organisations à but non lucratif, l'assistance ne se traduit pas toujours par une aide financière. Parfois, ce dont elles ont le plus besoin, c'est d'expertise.

Le modèle de lettre de demande d'assistance de Template.net est conçu pour ces moments-là. Il offre un format soigné pour demander une assistance non financière de manière professionnelle, en ciblant différents rôles. Utilisez-le pour demander des conseils en ressources humaines, une consultation juridique ou l'assistance d'un membre expérimenté du conseil d'administration.

✨ Idéal pour : les ONG à la recherche de conseils d'experts, d'une collaboration stratégique ou d'une assistance professionnelle allant au-delà des dons financiers

📖 À lire également : Meilleurs logiciels CRM pour les organisations à but non lucratif

La force d'une organisation réside dans les personnes qui la composent. Pour les organisations à but non lucratif, trouver et recruter des talents passionnés et compétents est une tâche dont peu de gens parlent ouvertement. Mais ce n'est certainement pas facile.

Le modèle de lettre de sollicitation de candidat de Template.net est conçu pour vous aider à recruter des personnes qui adhèrent à votre cause et apportent l'expertise nécessaire pour la faire avancer.

Conçu pour atteindre des candidats qualifiés, ce modèle vous permet de personnaliser facilement votre message et de mettre en avant l'impact spécifique du rôle.

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif qui cherchent à recruter des talents partageant leur mission grâce à une approche personnalisée et professionnelle

💡 Conseil de pro : vous pensez que les technologies de pointe sont hors de portée des organisations à but non lucratif ? Rédiger une analyse de rentabilité convaincante peut vous aider à justifier vos investissements dans l'IA et à présenter des arguments clairs en faveur d'outils qui renforcent votre impact, sans grever votre budget.

15. Modèle de lettre de sollicitation de dons pour une école par Template.net

Les écoles dépendent souvent de la générosité de la communauté pour offrir aux élèves des opportunités qui dépassent le cadre de leur budget traditionnel. Le modèle de lettre de sollicitation de dons pour les écoles de Template.net est conçu pour aider les éducateurs, les organisations caritatives, les entreprises locales et les administrateurs à présenter leur demande de manière claire et en accord avec leur mission.

Ce modèle est particulièrement efficace pour les initiatives de collecte de fonds, telles que les programmes STEM, la modernisation des bibliothèques ou les évènements scolaires, où la collecte de fonds et la collecte de dons en nature vont de pair.

La lettre de sollicitation décrit exactement ce dont vous avez besoin, des fournitures de bureau aux ordinateurs en passant par les conférences d'invités, afin que vous puissiez envoyer des lettres de collecte de fonds scolaires qui expliquent clairement comment les donateurs potentiels peuvent vous aider.

✨ Idéal pour : les écoles qui souhaitent impliquer les familles, les entreprises locales et les anciens élèves dans des campagnes de dons ciblées pour des programmes d'enrichissement scolaire

16. Modèle de lettre de sollicitation médicale par Template. Net

Les programmes d'aide médicale fonctionnent souvent avec des budgets serrés, mais répondent à certains des besoins les plus urgents des communautés défavorisées.

Le modèle de lettre de sollicitation médicale de Template.net aide les organisations de santé à but non lucratif à rédiger des appels ciblés et empreints de compassion qui touchent profondément les donateurs potentiels et les sympathisants individuels.

Ce modèle est idéal pour exprimer la valeur de services tels que les initiatives de bien-être, les collectes de médicaments et les camps de santé, tout en demandant poliment et directement des contributions en espèces ou en nature.

✨ Idéal pour : les organisations médicales à but non lucratif qui cherchent à communiquer leurs besoins urgents en matière de financement tout en instaurant une relation de confiance avec les donateurs et les sponsors axés sur la santé

📖 À lire également : Outils d'IA incontournables pour les organisations à but non lucratif

17. Modèle de demande de dons pour une église par Template. Net

La collecte de fonds dans une église repose sur l'établissement de relations à long terme.

Si les petits dons sont fréquents, plus d'un quart des fonds totaux d'une église proviennent de moins de 3 % des donateurs.

Cela signifie que l'identification, la recherche et la motivation des principaux donateurs constituent une priorité stratégique. Le modèle de lettre de sollicitation de dons pour les églises proposé par Template.net vous aide à faire passer ce message avec respect.

Avec des options de don claires et un ton sincère, ce modèle vous permet d'envoyer des lettres de collecte de fonds pour votre église, que ce soit par courrier postal ou en ligne, afin de vous aider à renforcer votre assistance là où elle est le plus nécessaire.

✨ Idéal pour : les églises qui cherchent à atteindre à la fois leurs sympathisants quotidiens et leurs donateurs de grande valeur grâce à des appels de fonds intentionnels et bien conçus qui favorisent une relation positive

📖 À lire également : Utiliser ClickUp pour gérer efficacement une organisation à but non lucratif

Les évènements sportifs offrent aux sponsors d'entreprise un mélange rare de visibilité pour leur marque et de bonne volonté de la communauté.

Les parrainages mettent les entreprises en relation directe avec des milliers de participants dynamiques, que ce soit par le placement de logos, des avantages VIP ou des interactions en face à face.

Le modèle de lettre de sollicitation pour un parrainage sportif de Template.net vous aide à présenter votre projet de manière professionnelle. Il comprend un aperçu clair de l'évènement, des avantages bien définis pour le sponsor et un format personnalisable qui invite au partenariat sans submerger le lecteur.

✨ Idéal pour : les organisations sportives, les écoles ou les organisations à but non lucratif à la recherche de parrainage pour des évènements sportifs communautaires

📖 À lire également : Modèles gratuits pour les organisations à but non lucratif dans Excel et ClickUp

19. Modèle d'échantillon de lettre de sollicitation de fonds par Scribd

via Scribd

Vous souhaitez rédiger une lettre de collecte de dons convaincante, mais vous ne parvenez pas à dépasser la page blanche ? De nombreuses équipes se heurtent à cet obstacle.

Le modèle d'échantillon de lettre de sollicitation de fonds de Scribd propose divers exemples de lettres réelles, ce qui facilite la rédaction d'appels adaptés à différentes causes, différents tons et différents publics.

De l'éducation et la prise en charge des orphelins au soutien aux personnes atteintes du cancer et aux évènements annuels de collecte de fonds, cette collection présente différents formats pour rédiger des lettres de demande de dons efficaces. Chaque échantillon comprend une structure, des suggestions de messages et des options de personnalisation en fonction de vos objectifs de collecte de fonds.

✨ Idéal pour : les équipes de collecte de fonds à la recherche de modèles de lettres adaptables à différentes causes, publics et types de dons

🔮 Fait amusant : ajouter une photo à un appel aux dons peut augmenter le taux de dons jusqu'à 30 %, en particulier lorsqu'elle est partagée avec vos abonnés sur les réseaux sociaux. Une image vaut vraiment mille mots.

20. Modèle de lettre de sollicitation d'aide financière par PDFFiller

via PDFFiller

Demander une assistance financière est une partie cruciale du travail de nombreuses organisations à but non lucratif, mais lorsque vous débutez, il peut être difficile de trouver les mots justes. Cela est particulièrement vrai lorsque la demande doit être suivie, signée et partagée sur plusieurs canaux.

Le modèle de lettre de sollicitation d'aide financière de pdfFiller facilite ce processus en proposant un format personnalisable et remplissable, à la fois professionnel et pratique.

Que vous organisiez un évènement de collecte de fonds, sollicitiez un don important ou souhaitiez simplement formaliser l'engagement d'un soutien clé, ce modèle vous garantit une lettre conforme, claire et prête à être révisée.

✨ Idéal pour : les organisations à but non lucratif qui sollicitent une assistance financière officielle auprès des membres de leur conseil d'administration, de leurs principaux donateurs, de leurs parties prenantes internes ou de membres de leur famille, dans un format sécurisé et professionnel

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels de gestion de projet pour la réussite des organisations à but non lucratif

Rédigez la lettre de sollicitation parfaite avec ClickUp

Seules les personnes travaillant dans des organisations à but non lucratif comprennent l'importance d'une lettre de sollicitation bien structurée. Ces modèles ne vous aident pas seulement à contacter des sponsors, mais aussi à organiser les réponses des donateurs et à assurer le suivi sans y passer toute votre semaine.

ClickUp fournit une solution complète pour gérer divers aspects tels que les demandes de dons, les évènements, les parrainages et les suivis. Que vous assigniez des tâches de sensibilisation, fixiez des délais pour les lettres de collecte de fonds de l'église ou suiviez les réponses des membres du conseil d'administration, ClickUp vous aide à intégrer l'ensemble de votre flux de travail de collecte de fonds dans un espace unifié.

Comme l'a déclaré Siobhan Wheelan, capital et consultante ClickUp agréée chez SDW Consulting :

ClickUp a transformé la façon dont notre équipe travaille, en fournissant une source unique d'informations qui aligne notre équipe et nous permet de rester concentrés sur nos objectifs. L'utilisation de modèles, l'automatisation et la mise en place de flux de travail efficaces ont changé la donne en termes d'efficacité et de communication.

Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp et simplifiez votre stratégie de collecte de fonds !