Les 11 meilleurs logiciels de collecte de données pour organiser vos informations (2025)

Il y a trois mois, vous avez lancé un sondage personnalisé auprès de vos clients en espérant obtenir une centaine de réponses.

Aujourd'hui, vous vous retrouvez face à 3 000 entrées réparties sur plusieurs feuilles de calcul, chacune plus confuse que la précédente.

Bienvenue dans le moment que toutes les équipes opérationnelles redoutent. 😶‍🌫️

En réalité, la plupart des initiatives de collecte de données partent de bonnes intentions, mais aboutissent souvent à un chaos numérique.

Les logiciels de collecte de données résolvent ce problème. Les bonnes plateformes facilitent la création de sondages, l'organisation des réponses et l'identification de tendances dans vos données.

Découvrons 11 options de travail. 📋

Aperçu des meilleures applications de collecte de données

Voici une comparaison des meilleurs logiciels de collecte de données.

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Formulaires avec logique conditionnelle, automatisation des flux de travail, champs IA, Teams ayant besoin d'une collecte de données flexible intégrée aux flux de travail Forfait Free ; forfaits payants à partir de 7 $/utilisateur/mois Google Formulaires Collaboration en temps réel, logique de branchement, mise à jour automatique des diagrammes, intégration de Google Sheets, notifications par e-mail, intégration dans les sites web. Création rapide de sondages, réponses illimitées Free Microsoft Formulaires Intégration Office 365, création de quiz, tableaux de bord Power BI, informations IA, contrôles des réponses, flux de travail Power Automate Utilisateurs d'Office 365, environnements d'entreprise Forfaits payants à partir de 9,99 $/utilisateur/mois Zoho Formulaires Automatisation des processus d'entreprise, recouvrement du paiement, signatures numériques, flux de travail d'approbation, logique avancée, intégration CRM Automatisation des processus d'entreprise, flux de travail CRM Forfait gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $/mois FastField Priorité au mobile, collecte de données hors ligne, capture GPS et photo, tableaux de bord en temps réel, géorepérage, pièces jointes Collecte de données mobile, équipes de terrain Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 30 $/utilisateur/mois. KoboToolBox Formulaires multilingues, logique de saut complexe, groupes répétitifs, normes humanitaires, assistance hors ligne Collecte de données humanitaires, ONG Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 159 $/mois. Wufoo Formulaires personnalisables, traitement des paiements, analyses, API/webhooks, automatisation des e-mails, intégrations CRM/e-mail Solutions de formulaires intégrés, développeurs web Forfait Free ; forfaits payants à partir de 16,25 $/mois. Typeform Formulaires conversationnels, sauts logiques, tableaux de bord analytiques, intégrations (Slack, HubSpot, Zapier), pages de remerciement personnalisées Expériences utilisateur interactives, sondages engageants Forfait Free ; forfaits payants à partir de 29 $/mois Jotform Plus de 10 000 modèles, recouvrement de paiements, logique conditionnelle, analyses, signatures électroniques, générateur par glisser-déposer Variété de modèles de formulaires, personnalisable facilement Forfait Free ; forfaits payants à partir de 39 $/mois Paperform Formulaires de type document, formulaires intelligents, calculs en temps réel, paiement et réservation, personnalisation CSS Formulaires de type document, devis, commerce électronique Essai gratuit ; forfaits payants à partir de 29 $/mois. Fulcrum SIG mobile, données géospatiales, annotation de photos, flux de travail d'approbation, sécurité basée sur le rôle, assistance hors ligne Collecte de données sur le terrain, équipes géospatiales Démonstration gratuite ; forfaits payants à partir de 52 $/utilisateur/mois.

Que devez-vous rechercher dans un logiciel de collecte de données ?

La plupart des logiciels de collecte de données sont soit trop basiques, soit trop lourds, vous laissant avec des champs manquants, des entrées en double et aucun moyen d'exploiter les données que vous avez travaillé si dur à rassembler. 🫠

Recherchez des fonctionnalités qui résolvent ces problèmes :

Création de formulaires flexibles : créez des champs personnalisés, des menus déroulants, des cases à cocher et des flux logiques pour collecter les informations dont vous avez besoin sans avoir recours à l'assistance d'un développeur.

Entrées multi-sources : collectez les réponses à partir de sites Web, d'appareils mobiles, de codes QR ou d'intégrations avec collectez les réponses à partir de sites Web, d'appareils mobiles, de codes QR ou d'intégrations avec des logiciels de base de données

Validation intégrée : évitez les fautes de frappe, les champs vides et les réponses non pertinentes grâce aux champs obligatoires, aux limites de saisie et aux règles automatisées.

Organisation automatisée : triez les données entrantes à l'aide de dossiers, d'étiquettes intelligentes et de filtres afin de ne rien manquer.

Suivi en temps réel : surveillez le statut des envois, affichez instantanément les tendances et réagissez dès que des problèmes surviennent.

Exportation et synchroniser : téléchargez des ensembles de données propres ou effectuez une connexion directe à vos outils d'analyse grâce à des intégrations transparentes.

Contrôles de permission : assurez la sécurité de l'information sensible grâce à des paramètres d'accès granulaires et des journaux d'audit.

Flux de travail basés sur des déclencheurs : automatisez les suivis, les alertes ou les transferts en fonction de diverses automatisez les suivis, les alertes ou les transferts en fonction de diverses méthodes de collecte de données

🧠 Anecdote : Le premier recensement connu a été réalisé en 3800 avant J.-C. à Babylone. Il recensait le bétail, les travailleurs et les réserves alimentaires afin de faciliter la planification de la distribution des ressources dans tout l'empire.

Les meilleurs logiciels de collecte de données

Voici notre sélection des meilleurs outils de collecte de données.

ClickUp (idéal pour les équipes qui ont besoin d'une collecte de données flexible intégrée à leurs flux de travail)

Connectez la collecte de données à vos flux de travail dans ClickUp Créez des formulaires ClickUp pour collecter les réponses et les envoyer directement dans vos flux de travail.

Collecter des données est une chose. En faire quelque chose d'utile, c'est à faire.

En tant que premier environnement de travail IA convergent, ClickUp résout ce problème en intégrant la collecte de données à vos flux de travail. Vous n'avez pas besoin d'outils distincts pour recueillir et traiter les réponses. Tout est directement transféré dans votre logiciel de gestion des tâches, prêt à être utilisé.

Imaginons que votre équipe opérationnelle gère les demandes internes de ressources. Vous configurez un formulaire ClickUp qui recueille des informations telles que le type de demande, l'urgence, le service et la date requise. Mais il ne s'agit pas d'un formulaire basique qui transfère les données dans une feuille de calcul.

Personnalisez les formulaires pour un acheminement plus intelligent

La logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp vous offre plus de contrôle. Vous pouvez afficher ou masquer des champs en fonction des réponses précédentes, organiser les questions à l'aide de séparateurs et d'en-têtes, et acheminer les envois vers différentes listes en fonction de leur contenu.

Ainsi, si quelqu'un sélectionne « Équipement informatique » comme type de demande, le formulaire ClickUp peut afficher des questions supplémentaires sur les préférences en matière de modèles ou les besoins en logiciels, et envoyer automatiquement la tâche à votre service informatique, et non au service des installations.

Suivez les demandes entrantes et leur progression à l'aide des formulaires ClickUp

Une fois soumise, la réponse est convertie en une tâche ClickUp.

Si un ingénieur de terrain demande un ordinateur portable, la tâche apparaît dans la « file d'attente des achats », déjà étiquetée par son service et son niveau de priorité. Le responsable logistique l'attribue, ajoute des notes et met à jour le statut à mesure que la demande passe par différentes étapes telles que « Confirmé », « Expédié » et « Livré ».

Filtrez le bruit

Pour éviter de fouiller dans les tâches ou de créer des filtres compliqués, vous pouvez ajouter des champs personnalisés ClickUp adaptés à vos flux de travail. Les champs personnalisés avec IA amplifient encore davantage cette fonctionnalité.

Un chef de projet chargé de mener des sondages de planification interfonctionnelles peut utiliser un formulaire pour recueillir les contributions de l'équipe et attribuer à chaque tâche une étiquette représentant le département, le type d'initiative et le trimestre. Ainsi, le filtrage de tous les envois techniques du troisième trimestre ne prend que quelques secondes, et non plusieurs heures.

Demandez l'aide de l'IA

Extrayez les tâches de haute priorité et les commentaires à partir des données collectées avec ClickUp Brain

À mesure que les réponses s'accumulent, ClickUp Brain vous aide à éviter le cauchemar classique du CTRL+F.

Vous pouvez demander à l'assistant IA intégré des choses telles que « Montre-moi toutes les réponses aux sondages des parties prenantes avec l'étiquette de priorité élevée cette semaine » ou « Quelles tâches de feedback d'intégration sont encore en cours ? ». Il vous répondra instantanément sans que vous ayez besoin de vous souvenir où les informations sont stockées.

Configurez les automatisations ClickUp pour faire avancer votre travail instantanément

Si le volume de données commence à augmenter, vous ne voulez pas que votre équipe passe son temps à tout trier manuellement.

ClickUp Automatisation peut vous aider en acheminant les tâches en fonction des informations saisies dans les formulaires. Si vous souhaitez vous décharger complètement, configurez un agent dans ClickUp.

Supposons que quelqu'un signale un formulaire de commentaires comme urgent. Les agents ClickUp peuvent apposer une étiquette à la tâche, l'attribuer au responsable de la réussite client et publier un commentaire demandant une réponse dans les 24 heures. L'étape de triage manuel disparaît. Voici comment nous l'utilisons dans ClickUp :

Créez des tableaux de bord ClickUp pour surveiller les données entrantes et suivre l'évolution des tâches en temps réel

Toutes ces données sont directement intégrées dans les tableaux de bord ClickUp, où vous pouvez visualiser ce qui se passe sans avoir à générer de rapports ou à exporter quoi que ce soit.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Attribuez des tâches sur-le-champ : utilisez l'étiquette « Attribuer des commentaires » de ClickUp pour identifier directement vos collègues afin qu'ils puissent traiter des saisies spécifiques du formulaire sans avoir besoin de contexte supplémentaire.

Documentez la signification des données : rédigez des résumés de sondages, des synthèses de commentaires ou des journaux de décision dans rédigez des résumés de sondages, des synthèses de commentaires ou des journaux de décision dans ClickUp Docs , en conservant le contexte lié au travail.

Discutez des entrées là où elles se trouvent : rejoignez rejoignez ClickUp Chat pour clarifier les réponses, partager des mises à jour rapides ou collaborer sur ce qu'il faut faire ensuite, juste à côté des tâches.

Connectez vos outils sans étapes supplémentaires : importez les données existantes de votre CRM et de vos feuilles de calcul à l'aide importez les données existantes de votre CRM et de vos feuilles de calcul à l'aide des intégrations ClickUp

Recherchez plus intelligemment, sans effort : trouvez n'importe quelle tâche, commentaire ou document lié aux données collectées à l'aide de trouvez n'importe quelle tâche, commentaire ou document lié aux données collectées à l'aide de ClickUp Connected Search , même si vous ne vous souvenez que d'un seul mot-clé.

Générez des questions personnalisées : demandez à l'IA de créer des invites de recherche ou des champs d'enquête en fonction des objectifs de votre projet ou des données passées.

Limites de ClickUp

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Écoutez ce que dit cet utilisateur sur Reddit:

J'aime beaucoup l'apparence de la fonctionnalité Formulaires. Elle semble intuitive et la fonctionnalité IA est plutôt sympa. Je ne reçois pas énormément de réponses aux formulaires, mais je comprends que cela peut faire gagner du temps si vous devez constamment trier les commentaires ou les demandes. De plus, ils vous permettent de personnaliser davantage les formulaires. J'ai joué avec les images de couverture et les couleurs des boutons, et c'est agréable de ne pas être limité aux paramètres par défaut.

J'aime beaucoup l'apparence de la fonctionnalité Formulaires. Elle semble intuitive et la fonctionnalité IA est plutôt sympa. Je ne reçois pas énormément de réponses aux formulaires, mais je comprends que cela peut faire gagner du temps si vous devez constamment trier les commentaires ou les demandes. De plus, ils vous permettent de personnaliser davantage les formulaires. J'ai joué avec les images de couverture et les couleurs des boutons, et c'est agréable de ne pas être limité aux paramètres par défaut.

2. Google Formulaires (idéal pour la création rapide de sondages)

via Google Forms

Google Formulaires transforme la collecte de données en un travail d'équipe.

Comme il s'agit d'un outil flexible, votre équipe marketing peut réfléchir aux questions du sondage pendant que votre analyste configure le suivi des réponses, le tout en temps réel.

Le logiciel de collecte de données fait partie intégrante de l'écosystème Google. Les réponses collectées suivent un flux automatique vers Google Sheets, où votre équipe peut immédiatement commencer à les analyser.

Vous obtenez un nombre illimité de réponses sans débourser un centime, ce qui signifie que vous pouvez effectuer un sondage sur l'ensemble de votre clientèle sans vous soucier des limites de réponses.

Les meilleures fonctionnalités de Google Formulaire

Créez une logique de branchement sophistiquée qui affiche différents chemins de questions en fonction des réponses précédentes.

Générez des résumés complets des réponses avec des diagrammes et des graphiques interactifs qui se mettent à jour automatiquement à mesure que de nouvelles données arrivent.

Intégrez des formulaires de manière transparente dans des sites web à l'aide d'un code HTML personnalisable ou partagez-les via des liens raccourcis.

Configurez des notifications par e-mail qui se déclenchent lorsque des critères de réponse spécifiques sont remplis, afin d'informer instantanément les parties prenantes.

Limites de Google Formulaires

Options de personnalisation limitées pour la conception et l'image de marque lors de la création d'un sondage dans Google Forms

Types de questions de base par rapport aux outils de sondage spécialisés

Les téléchargements sont limite à environ 10-25 Mo par fichier et le nombre de fichiers est limite.

Les utilisateurs ont exprimé le souhait de disposer de davantage de modèles Google Form

Prix de Google Formulaires

Free

Évaluations et avis sur Google Formulaires

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 11 180 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Google Formulaires ?

Écoutez le témoignage de cet utilisateur:

En tant qu'organisme de santé, le fait de disposer d'outils conformes à la norme HIPAA, tels que Google Meet et Google Forms, a permis de fluidifier et de professionnaliser l'accueil, la documentation et les sessions virtuelles avec les clients. Les paramètres de partage des disques et de permission des utilisateurs contribuent également à préserver la confidentialité des données tout en facilitant la collaboration au sein de l'équipe.

En tant qu'organisme de santé, le fait de disposer d'outils conformes à la norme HIPAA, tels que Google Meet et Google Forms, a permis de fluidifier et de professionnaliser l'accueil, la documentation et les sessions virtuelles avec les clients. Les paramètres de partage des disques et de permission des utilisateurs contribuent également à préserver la confidentialité des données tout en facilitant la collaboration au sein de l'équipe.

📮ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être d'une intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes de discussion autonomes préférées. En exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail d'automatisation à partir d'une simple invite de texte saisie par l'utilisateur ?

3. Microsoft Formulaire (idéal pour l'intégration à Office 365)

via Microsoft Formulaire

Microsoft Formulaires s'intègre parfaitement dans les environnements d'entreprise.

Votre service informatique fait déjà confiance à la sécurité de Microsoft, donc l'approbation de ce logiciel de collecte de données ne prend généralement que quelques minutes au lieu de plusieurs mois.

La fonctionnalité de création de quiz transforme les modèles Microsoft Forms ennuyeux en évaluations attrayantes avec notation automatique et commentaires personnalisés. Lorsque vous faites la connexion de cette fonctionnalité à Power BI, vos données de sondage deviennent ces impressionnantes visualisations de tableau de bord qui font le bonheur des dirigeants.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Forms

Exportez les données de réponse directement vers Excel grâce à des fonctionnalités avancées de filtrage et de tableaux croisés dynamiques pour une analyse plus rapide des données.

Tirez parti des informations fournies par /IA pour identifier les tendances des réponses, les schémas de sentiment et les corrélations statistiques dans vos données.

Définissez des contrôles de réponse, notamment des limites d'envoi, le respect des délais et les exigences d'authentification des répondants.

Créez des flux de travail automatisés à l'aide de Power Automate pour déclencher la création de tâches, l'envoi de notifications par e-mail ou la mise à jour de bases de données en fonction des réponses aux formulaires.

Limites de Microsoft Formulaire

Nécessite un abonnement Microsoft 365 pour bénéficier de toutes les fonctions.

Microsoft Formulaire Personnalisation limitée par rapport aux alternatives

Pas de types de questions avancés tels que le classement ou le choix d'images

Fonctionnalités de rapports de base sans intégration Power BI

Tarifs Microsoft Formulaires

Entreprise Basic : 9,99 $/mois par utilisateur

Business Standard : 12,99 $/mois par utilisateur

Business Premium : 19,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Forms

G2 : 4,4/5 (plus de 360 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 290 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Forms ?

Cette évaluation G2 explique ce qui est du travail (et ce qui ne l'est pas) :

Microsoft Forms est très facile à configurer et à utiliser, et permet de créer de nombreux types de formulaires différents. Il s'intègre bien avec les autres produits Microsoft. Je l'utilise chaque fois que j'ai besoin de recueillir des commentaires ou des informations. […] Les fonctionnalités de présentation sont limite. Il n'est pas non plus possible de faire des sondages ou des saisies en direct.

Microsoft Forms est très facile à configurer et à utiliser, et permet de créer de nombreux types de formulaires différents. Il s'intègre bien avec les autres produits Microsoft. Je l'utilise chaque fois que j'ai besoin de recueillir des commentaires ou des informations. […] Les fonctionnalités de présentation sont limitées. Il n'est pas non plus possible de réaliser des sondages ou des saisies en direct.

🔍 Le saviez-vous ? La société Nielsen a commencé le suivi de l'audience radio dans les années 1930. Son système a évolué vers l'industrie des évaluations télévisées, puis vers la mesure du comportement numérique, qui forme ainsi la manière dont les médias sont achetés et vendus aujourd'hui.

4. Zoho Formulaire (le meilleur pour l'automatisation des processus d'entreprise)

via Zoho Formulaires

Zoho Formulaires voit plus loin que la simple collecte de données.

Lorsqu'une personne remplit votre formulaire, le logiciel de collecte de données peut automatiquement créer un prospect dans votre CRM, envoyer un e-mail de bienvenue, attribuer une tâche à votre équipe commerciale et programmer un rappel de suivi.

Vous pouvez accepter des paiements, recueillir des signatures numériques et acheminer les approbations au sein de votre organisation sans avoir à traiter manuellement les données.

Cet outil établit une connexion avec plus de 40 applications Zoho et avec des centaines d'outils tiers, transformant les envois de formulaires en flux de travail achevés.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Formulaire

Traitez des paiements sécurisés grâce à des passerelles intégrées telles que PayPal, Stripe et Authorize. Net, avec des expériences de paiement personnalisables.

Concevez des flux de travail d'approbation sophistiqués qui acheminent les envois vers plusieurs parties prenantes avec des notifications par e-mail et un suivi du statut.

Configurez une logique conditionnelle avancée avec plusieurs chemins de branchement, des champs masqués et des sections de formulaire dynamiques qui s'adaptent en fonction des réponses des utilisateurs.

Optimisez les performances de vos formulaires grâce à l'analyse du tunnel de conversion, au suivi des abandons et à la cartographie du parcours utilisateur.

Limites de Zoho Formulaires

Les fonctionnalités d'automatisation avancées nécessitent un certain temps d'apprentissage.

Certaines intégrations nécessitent des abonnements de niveau supérieur.

Vous pouvez inclure jusqu'à cinq champs de téléchargement de fichiers par formulaire. Cela s'avère souvent insuffisant pour l'intégration ou les flux de travail comportant de nombreux documents.

La connexion de Zoho Forms à son propre écosystème et à des applications tierces nécessite souvent une configuration par formulaire plutôt que des paramètres globaux.

Prix de Zoho Forms

Free

Basique : 12 $/mois

Standard : 30 $/mois

Professionnel : 60 $/mois

Premium : 110 $/mois

Évaluations et avis sur Zoho Forms

G2 : 4,4/5 (plus de 160 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 135 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Formulaires ?

Écoutez le témoignage de cet utilisateur :

Il est très facile de configurer le formulaire à partir du concepteur, de l'exécuter rapidement et de vérifier les réponses des participants.

Il est très facile de configurer le formulaire à partir du concepteur, de l'exécuter rapidement et de vérifier les réponses des participants.

5. FastField (le meilleur pour la collecte de données mobiles)

via FastField

FastField fonctionne sur les smartphones et les tablettes utilisés par vos équipes sur le terrain. Chantiers de construction, magasins de détail, itinéraires de livraison et partout où le Wi-Fi est instable ou inexistant.

Ce logiciel de collecte de données continue de travailler même lorsque votre connexion Internet est interrompue, stockant toutes les données localement jusqu'à ce que vous soyez à nouveau en ligne.

Chaque envoi enregistre précisément le lieu et l'heure où il a été effectué. Vous pouvez également prendre des photos et joindre des pièces jointes directement depuis le champ. Votre équipe administrative reçoit des mises à jour en temps réel grâce à des tableaux de bord personnalisés qui affichent ce qui se passe sur tous vos emplacements, ce qui facilite la gestion à distance de vos équipes.

Les meilleures fonctionnalités de FastField

Obtenez des coordonnées GPS et des horodatages précis pour chaque envoi, créant ainsi des pistes d'audit détaillées basées sur l'emplacement.

Prenez des photos haute résolution et ajoutez plusieurs pièces jointes directement dans les formulaires, grâce à la compression automatique et à l'intégration du stockage cloud.

Créez des tableaux de bord personnalisés avec visualisation des données en temps réel, cartes interactives et indicateurs de performance.

Rationalisez les processus de collecte de données basés sur l'emplacement grâce à des déclencheurs de géorepérage qui lancent des formulaires spécifiques lorsque les utilisateurs entrent dans des zones désignées.

Limites de FastField

Prix plus élevés par rapport aux systèmes de collecte de données de base

Le filtrage via des masques d'affichage entraîne des clics fastidieux dans les menus déroulants ; les utilisateurs doivent sélectionner des éléments dans des listes plutôt que de simplement taper et appuyer sur Entrée.

L'interface de l'application web est moins intuitive que celle de l'application Android.

Ses fonctionnalités nécessitent du temps pour être maîtrisées et la documentation est incomplète.

Tarifs FastField

Essai gratuit

Base : 30 $/mois par utilisateur

Pro : 45 $ par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur FastField

G2 : 4,6/5 (plus de 115 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de FastField ?

Extrait d'un avis G2 sur ce logiciel de collecte de données :

Nous utilisons FastField pour envoyer des formulaires à nos clients. La fonctionnalité que j'apprécie particulièrement est celle qui permet d'ajouter des photos. Nous demandons à nos clients de nous envoyer une photo de leur permis de conduire afin de la conserver dans nos dossiers. FastField permet de créer facilement un formulaire par glisser-déposer. L'envoi à un client est ensuite un jeu d'enfant. *

Nous utilisons FastField pour envoyer des formulaires à nos clients. La fonctionnalité que j'apprécie particulièrement est celle qui permet d'ajouter des photos. Nous demandons à nos clients de nous envoyer une photo de leur permis de conduire afin de la conserver dans nos dossiers. FastField permet de créer facilement un formulaire par glisser-déposer. L'envoi à un client est ensuite un jeu d'enfant. *

🧠 Anecdote amusante : en 2014, la bibliothèque publique de New York a créé un ensemble de données comprenant plus de 17 000 menus historiques de restaurants. Les chercheurs l'utilisent désormais pour étudier les tendances alimentaires, l'évolution des prix et les changements culturels au fil des décennies.

6. KoboToolBox (le meilleur pour la collecte de données humanitaires)

via KoboToolBox

KoboToolBox a été conçu pour les environnements les plus difficiles : camps de réfugiés, zones sinistrées et villages isolés où les autres applications de collecte de données ne suffisent tout simplement pas.

Les travailleurs humanitaires ont besoin de formulaires mobiles qui fonctionnent en plusieurs langues, s'adaptent à des structures familiales complexes et protègent les informations sensibles.

La plateforme excelle dans la gestion des groupes répétitifs, ce qui la rend fiable pour collecter des informations sur chaque membre du foyer ou pour le suivi de plusieurs distributions de fournitures. Vous pouvez créer des questions en cascade qui s'adaptent en fonction des régions géographiques ou des données démographiques, et toutes les informations restent cryptées et conformes aux normes humanitaires internationales.

Les meilleures fonctionnalités de KoboToolBox

Déployez des formulaires multilingues avec une assistance complète de la traduction qui maintient une structure de données cohérente.

Créez des logiques de saut complexes et des séquences de questions en cascade qui adaptent les formulaires en fonction des régions géographiques, des données démographiques ou des réponses précédentes.

Utilisez des groupes répétitifs pour collecter efficacement plusieurs points de données connexes, tels que les informations sur les membres du foyer ou les éléments en stock, avec un nombre illimité de répétitions.

Limites de KoboToolBox

Nécessite des connaissances techniques pour la création de formulaires avancés.

Le service client est principalement basé sur la communauté.

Les tentatives de déploiement de sondages comportant des milliers de questions échouent souvent en raison de la limite du serveur.

Les options descriptives longues sont tronquées, ce qui peut obscurcir le sens dans les flux de travail complexes.

Tarifs de KoboToolBox

Essai gratuit

Professionnel : 159 $/mois

Équipes : 289 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur KoboToolBox

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de KoboToolBox ?

Un avis publié sur G2 le formule ainsi :

Je peux affirmer que la collecte de données à l'aide de la boîte à outils Kobo est facile et agréable. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en technologie pour concevoir des questionnaires ouverts ou fermés à l'aide de cet outil. Toute personne ayant une connaissance de base de l'outil peut l'utiliser sans difficulté et même abandonner automatiquement la collecte de données sur papier. Les données collectées peuvent être facilement exportées vers différents formats. *

Je peux affirmer que la collecte de données à l'aide de la boîte à outils Kobo est facile et agréable. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en technologie pour concevoir des questionnaires ouverts ou fermés à l'aide de cet outil. Toute personne ayant une connaissance de base de l'outil peut l'utiliser sans difficulté et même abandonner automatiquement la collecte de données sur papier. Les données collectées peuvent être facilement exportées vers différents formats. *

7. Wufoo (le meilleur pour les solutions de formulaires intégrés)

via Wufoo

Wufoo maîtrise parfaitement les langages CSS et HTML, ce qui en fait le logiciel de collecte de données idéal pour ceux qui accordent de l'importance à l'apparence et à la convivialité de leurs formulaires. Votre développeur web peut personnaliser chaque pixel pour l'adapter à votre marque, tandis que la plateforme se charge des tâches fastidieuses liées au traitement des paiements et à l'automatisation des e-mails.

Vous obtiendrez des analyses détaillées indiquant exactement à quel moment les utilisateurs abandonnent vos formulaires et quelles questions suscitent le plus de confusion. L'accès à l'API vous permet de connecter Wufoo à pratiquement tous les systèmes utilisés par votre entreprise, ce qui lui permet de s'intégrer parfaitement à votre infrastructure technologique existante.

Les meilleures fonctionnalités de Wufoo

Déclenchez des séquences de réponses automatiques par e-mail avec des messages personnalisés, des pièces jointes et du contenu conditionnel basé sur les envois de formulaires.

Créez des rapports d'analyse de données de haute qualité, notamment sur les taux de conversion, l'analyse des abandons et le suivi du comportement de l'utilisateur.

Intégrez-les de manière transparente aux plateformes d'e-mail marketing, aux systèmes CRM et aux outils d'entreprise les plus courants grâce à des connexions natives et à la prise en charge du webhook.

Limites de Wufoo

Nombre limité de formulaires dans les forfaits inférieurs

Fonctionnalités de collaboration de base par rapport aux solutions d'entreprise

Pas de fonctionnalités hors ligne pour la collecte de données

Les délais de réponse du service client peuvent être longs.

Tarifs Wufoo

Free

Starter : 16,25 $/mois

Professionnel : 33,25 $/mois

Avancé : 83,25 $/mois

Ultimate : 210 $ par mois

Évaluations et avis sur Wufoo

G2 : 4,2/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,5/5 (220 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Wufoo ?

Écoutez le témoignage de cet utilisateur:

J'utilise la plateforme Wufoo au quotidien dans mon travail. Cet outil me permet de connaître et de garantir un stockage complet des données importantes personnalisées.

J'utilise la plateforme Wufoo au quotidien dans mon travail. Cet outil me permet de connaître et d'assurer le stockage de toutes les données importantes personnalisées.

🔍 Le saviez-vous ? En 2008, le projet Flu Trends de Google a tenté de prédire les épidémies de grippe en se basant sur le comportement de recherche des utilisateurs. Ce projet était prometteur, mais s'est finalement révélé imprécis, soulignant les défis liés à l'utilisation de signaux de données indirects sans validation appropriée.

8. Typeform (idéal pour les expériences utilisateur interactives)

via Typeform

Typeform a transformé les sondages ennuyeux en discussions.

Alors que la plupart des applications submergent les utilisateurs de questions sans fin sur une seule page, ce logiciel de collecte de données présente une question à la fois avec des animations fluides qui sont réellement agréables.

Les gens restent plus longtemps et achèvent plus de formulaires, car l'expérience s'apparente davantage à discuter qu'à remplir des documents. Les sauts logiques créent des chemins personnalisés à travers vos questions afin que vous ne voyiez que ce qui est pertinent.

Les meilleures fonctionnalités de Typeform

Connectez-vous à des outils professionnels populaires, tels que Slack, HubSpot et Zapier, pour automatiser vos flux de travail et la synchronisation des données.

Bénéficiez d'analyses complètes couvrant les taux d'achèvement, le temps passé par question et une analyse détaillée des abandons grâce à des tableaux de bord visuels.

Continuez à susciter l'intérêt des utilisateurs après qu'ils ont achevé le formulaire grâce à des pages de remerciement personnalisées, au partage sur les réseaux sociaux et aux boutons d'appel à l'action (CTA).

Limites de Typeform

Réponses limitées dans le cadre du forfait Free

La création de formulaires complexes peut prendre beaucoup de temps.

Le coût devient rapidement un obstacle, surtout si vous avez besoin d'intégrations de base ou de la suppression de la marque Typeform.

Afficher une seule question à la fois est plus simple, mais les formulaires lourds sont lents et fastidieux, tant en termes d'expérience utilisateur que de vitesse de modification en cours.

Tarifs Typeform

Free

Basique : 29 $/mois

Plus : 59 $/mois

Entreprise : 99 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Typeform

G2 : 4,5/5 (plus de 875 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 920 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Typeform ?

Extrait d'une discussion sur Reddit:

Les capacités de conception sont exceptionnelles. L'exemple le plus convaincant que je puisse vous donner est celui où j'ai dû utiliser un sondage pour recueillir des données sur les clients afin de lancer un processus d'apprentissage automatique en alimentant une base de données avec une approximation des données comportementales que nous espérions recueillir grâce à un fonctionnement continu. […] Nous avions un questionnaire LONG et le taux d'achèvement est passé de 14 % à 57 % simplement en passant de Survey Monkey à Typeform. La conception est tellement importante !*

Les capacités de conception sont exceptionnelles. L'exemple le plus convaincant que je puisse vous donner est celui où j'ai dû utiliser un sondage pour recueillir des données sur les clients afin de lancer un processus d'apprentissage automatique en alimentant une base de données avec une approximation des données comportementales que nous espérions recueillir grâce à un fonctionnement continu. […] Nous avions un questionnaire LONG et le taux de réponse achevé est passé de 14 % à 57 % simplement en passant de Survey Monkey à Typeform. La conception est tellement importante !*

9. Jotform (le meilleur pour la variété des modèles de formulaires)

via Jotform

Jotform propose plus de 10 000 modèles couvrant tous les scénarios imaginables.

Vous avez besoin d'un formulaire de réponse pour un mariage ? Ils en proposent 17 variantes. Vous organisez un évènement d'entreprise ? Il existe également un modèle de formulaire de commentaires pour cela. Ce logiciel de collecte de données vous évite de partir d'une page blanche et vous permet de personnaliser votre formulaire par glisser-déposer.

La logique conditionnelle devient étonnamment sophistiquée, créant des formulaires qui s'adaptent et changent en fonction des réponses des utilisateurs. Vous pouvez collecter des paiements, recueillir des signatures et vous connecter à des outils d'entreprise sans écrire une seule ligne de code.

Les meilleures fonctionnalités de Jotform

Encaisser vos paiements en toute sécurité via PayPal, Stripe et Square grâce à l'assistance de structures tarifaires complexes et de la facturation par abonnement.

Jouez avec une logique conditionnelle complexe comprenant plusieurs scénarios de branchement, des champs masqués et des sections de formulaire dynamiques qui s'adaptent en fonction des réponses des utilisateurs.

Générez des rapports d'envoi complets avec des analyses détaillées, des données exportables et des notifications automatisées par e-mail pour les parties prenantes et les répondants.

Limites de Jotform

Le forfait Free vous limite à 5 formulaires et 100 envois par mois ; les forfaits payants imposent des limites de stockage et d'afficher qui peuvent nécessiter des mises à niveau fréquentes.

Les formulaires volumineux ou riches en fonctionnalités peuvent se charger lentement, présenter des dysfonctionnements en cas de trafic élevé ou provoquer des erreurs d'envoi.

Options de personnalisation limitées pour les dispositions mobiles

Tarifs Jotform

Free

Bronze : 39 $/mois

Silver : 49 $/mois

Gold : 129 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jotform

G2 : 4,7/5 (plus de 3 655 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 555 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jotform ?

Découvrez ce qu'un utilisateur de Reddit avait à dire à ce sujet :

Jotform est une plateforme extraordinaire qui rend la création et la gestion de formulaires incroyablement faciles et efficaces. Je l'utilise régulièrement pour mon entreprise, et cela a changé la donne en matière de collecte d'informations sur les clients, de traitement des demandes et d'organisation des données. L'interface est conviviale et les options de personnalisation sont fantastiques : vous pouvez créer des formulaires qui correspondent vraiment à votre marque et à vos besoins. Mon seul souhait serait d'avoir une limite d'allocation de formulaires plus élevée pour les forfaits inférieurs, car il peut être difficile de justifier le passage à 40 $/mois pour les mêmes fonctionnalités avec seulement plus de formulaires. *

Jotform est une plateforme extraordinaire qui rend la création et la gestion de formulaires incroyablement faciles et efficaces. Je l'utilise régulièrement pour mon entreprise, et cela a changé la donne en matière de collecte d'informations sur les clients, de traitement des demandes et d'organisation des données. L'interface est conviviale et les options de personnalisation sont fantastiques : vous pouvez créer des formulaires qui correspondent vraiment à votre marque et à vos besoins. Mon seul souhait serait d'avoir une limite d'allocation de formulaires plus élevée pour les forfaits inférieurs, car il peut être difficile de justifier le passage à 40 $/mois pour les mêmes fonctionnalités avec seulement plus de formulaires. *

🧠 Anecdote : Le premier réseau de collecte de données météorologiques a été lancé en 1849 par la Smithsonian Institution. Des observateurs à travers les États-Unis envoyaient des rapports quotidiens par télégraphe, créant ainsi l'un des premiers systèmes nationaux de données en temps réel.

10. Paperform (idéal pour les formulaires de type document)

via Paperform

Paperform se distingue par son interface de modification en cours de formulaire gratuit unique et intuitive, qui donne l'impression d'éditer un document, permettant une conception et une personnalisation très flexibles sans code.

Sa fonctionnalité phare est la création de « formulaires intelligents » qui intègrent une logique conditionnelle avancée, des calculs en temps réel intégrés et des champs remplis automatiquement pour créer une expérience utilisateur dynamique et personnalisée qui s'adapte au fur et à mesure que l'utilisateur remplit le formulaire.

Cette fonctionnalité, associée à de solides capacités de paiement et de commerce électronique, en fait un excellent choix pour générer des devis, gérer des commandes et créer des documents numériques soignés et visuellement attrayants.

Les meilleures fonctionnalités de Paperform

Concevez des formulaires de type document avec mise en forme de texte enrichi, images intégrées, vidéos et dispositions personnalisées.

Créez des pages d'accueil et des formulaires de commande complets avec des catalogues de produits intégrés, une gestion des stocks et une fonction de panier d'achat.

Traitez les paiements et gérez les réservations grâce à des systèmes intégrés avec assistance pour la planification et la synchronisation du calendrier.

Personnalisez vos formulaires à l'aide de CSS et de code personnalisé en contrôlant le style, les animations et les éléments interactifs pour offrir une expérience utilisateur unique.

Limites de Paperform

Vous serez confronté à des contraintes de conception : pas de polices personnalisées, modifications limitées de l'image de marque et certains modèles de disposition peuvent sembler restrictifs.

Les questions de matrice et les réponses à champs multiples peuvent être exportées dans des cellules uniques, ce qui crée des exportations désordonnées qui rendent l'analyse qualitative des données plus difficile.

Les formulaires lourds ou les versions intégrées peuvent sembler lents, tant pour les créateurs de formulaires que pour les répondants.

Tarifs Paperform

Essai gratuit

Essentiels : 29 $/mois

Pro : 59 $/mois

Entreprise : 129 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Paperform

G2 : 4,5/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Paperform ?

Écoutez le témoignage de cet utilisateur:

J'utilise Paperform depuis dix ans. C'est le cheval de bataille des services de formulaires et, d'après mon expérience, le meilleur. Il dispose d'une interface adaptée, d'une multitude de fonctionnalités et offre de nombreuses possibilités de personnalisation, sans oublier des intégrations très bien conçues. J'ai utilisé Typeform des centaines (voire des milliers) de fois et je continue à y revenir en raison de sa facilité d'utilisation, de sa simplicité d'installation et du fait qu'il s'intègre à presque tout. Leur service client est également exceptionnel. Chaque fois que j'ai une question, ils y répondent.

J'utilise Paperform depuis dix ans. C'est le cheval de bataille des services de formulaires et, d'après mon expérience, le meilleur. Il dispose d'une interface adaptée, d'une multitude de fonctionnalités et offre de nombreuses possibilités de personnalisation, sans oublier des intégrations très bien conçues. J'ai utilisé Typeform des centaines (voire des milliers) de fois et je continue à y revenir en raison de sa facilité d'utilisation, de sa simplicité d'installation et du fait qu'il s'intègre à presque tout. Leur service client est également exceptionnel. Chaque fois que j'ai une question, ils y répondent.

🔍 Le saviez-vous ? Spotify collecte bien plus que ce que vous écoutez. Il enregistre également lorsque vous passez une chanson, la durée de vos pauses et l'heure à laquelle vous écoutez certains genres musicaux. Ces données forment tout, des playlists personnalisées aux rapports sur les tendances mondiales.

11. Fulcrum (le meilleur pour la collecte de données sur le champ)

via Fulcrum

Fulcrum est le leader du secteur de la collecte de données géospatiales sur le terrain, s'adressant aux équipes qui ont besoin de collecter et de gérer des informations basées sur l'emplacement, telles que les services publics, les services environnementaux et la gestion des actifs.

Sa fonctionnalité principale est sa plateforme SIG mobile alimentée par l'IA, qui permet aux équipes de terrain de collecter des données géospatiales précises (points, lignes, polygones) à l'aide de leurs appareils mobiles, même hors ligne. La plateforme garantit la qualité des données grâce à une validation alimentée par l'IA, des champs obligatoires et une capture automatique de l'emplacement. Elle s'intègre de manière transparente aux systèmes SIG d'entreprise, tels que Esri ArcGIS, transformant les observations de terrain en données spatiales fiables et en temps réel pour la prise de décisions critiques.

Le logiciel d'analyse de sondage traite des ensembles de données volumineux provenant de plusieurs emplacements tout en assurant la maintenance de la sécurité des données et des pistes d'audit exigées par les grandes organisations.

Les meilleures fonctionnalités de Fulcrum

Annoter des photos directement dans des formulaires à l'aide d'outils de dessin, de superpositions de texte et de fonctionnalités de mesure pour une documentation détaillée et un contrôle de la qualité des données.

Mettez en place des flux de travail sophistiqués qui acheminent les envois vers plusieurs réviseurs grâce à des notifications automatisées, un suivi du statut et des procédures d'escalade.

Gérez les permission et les niveaux d'accès des utilisateurs de manière exhaustive grâce à une sécurité basée sur les rôles, à la surveillance des activités et à des journaux d'audit détaillés.

Limites de Fulcrum

Prix plus élevé par rapport aux logiciels de collecte de données basiques

Les utilisateurs signalent des plantages fréquents lors de la modification en cours et en synchronisant les enregistrements ; les pertes de données en cours d'inspection sont trop fréquentes.

Chaque formulaire ne peut pas dépasser environ 1 400 éléments (champs, sections), et atteindre cette limite avec des fonctionnalités avancées peut nuire aux performances.

Les couches de fond de carte hors ligne peuvent parfois ne pas se charger ou s'afficher correctement dans les zones reculées.

Les exportations Excel divisent les sondages complexes en plusieurs onglets et s'appuient sur des chaînes d'identifiant longues, ce qui rend l'analyse plus difficile.

Tarifs Fulcrum

Démonstration gratuite

Professionnel : 52 $/mois par utilisateur

Elite : 52 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Fulcrum

G2 : 4,6/5 (plus de 235 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 225 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fulcrum ?

Selon une évaluation G2:

J'apprécie la facilité d'utilisation de Fulcrum, qui m'aide à accomplir mon travail rapidement et facilement. C'est un outil simple et efficace qui rend tout plus rapide et plus fluide. […] Le seul problème que j'ai rencontré est qu'une fois mes données synchronisées, je ne peux plus effectuer de modification en cours.

J'apprécie la facilité d'utilisation de Fulcrum, qui m'aide à terminer mon travail rapidement et facilement. C'est un outil simple et efficace qui rend tout plus rapide et plus fluide. […] Le seul problème que j'ai rencontré est qu'une fois mes données synchronisées, je ne peux plus effectuer de modification en cours.

🧠 Anecdote amusante : La Bibliothèque du Congrès américain a un jour tenté d 'archiver tous les tweets publics. Le projet s'est déroulé de 2010 à 2017 avant d'être suspendu en raison de son ampleur. Il a révélé à quel point il est difficile de conserver les données numériques en temps réel de manière significative.

Les formulaires rencontrent la fonction dans ClickUp

Si de nombreux logiciels de collecte de données figurant dans cette liste vous aident à recueillir des informations, la plupart ne permettent pas de transformer ces données en actions concrètes.

ClickUp est différent. Il ne traite pas la collecte de données comme un processus distinct.

Les formulaires alimentent directement vos flux de travail, vos tâches et vos tableaux de bord. Chaque réponse peut déclencher des automatisations, mettre à jour des tableaux de projet ou invite des suivis instantanés. Vous gardez le contrôle depuis le moment où les données entrent dans le système jusqu'à ce qu'elles soient exploitées.

Pour les équipes qui accordent de la valeur à la rapidité, à la visibilité et à la responsabilité intégrée, ClickUp est la solution la plus achevée de la liste.

