Les 10 meilleurs logiciels de gestion des membres pour les organisations en 2024

Que vous soyez directeur d'une organisation à but non lucratif ou propriétaire d'une salle de sport, vous savez à quel point il est important d'augmenter le nombre de vos adhérents. Les membres actifs sont d'une aide précieuse dans tous les domaines, qu'il s'agisse de les évènements de collecte de fonds à la construction d'une communauté.

De plus, les membres actifs ont tendance à dépenser plus. C'est tout dire. 💰

Mais il y a un petit problème. Vous avez besoin d'un moyen de gérer toutes vos cotisations et vos coordonnées en un seul endroit. Vous n'avez pas le temps de passer d'une plateforme à l'autre.

C'est là qu'intervient le logiciel de gestion des membres.

Les logiciels de gestion des membres aident les associations professionnelles, les chambres de commerce et d'autres organisations à gérer leurs membres. Du traitement des paiements en ligne aux portails des membres et autres, le bon logiciel fera une grande partie du travail à votre place. 🏋️

Dans ce guide, nous vous dévoilons les fonctionnalités clés des meilleurs logiciels de gestion des membres, et nous partageons nos 10 solutions de gestion des membres les plus favorites de 2024.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des membres ?

Les systèmes de gestion des membres doivent vous faciliter la vie. Recherchez des plateformes dotées de fonctions qui vous font gagner du temps, comme :

Traitement des paiements: Le stockage des informations relatives aux cartes de crédit des membres fait peser de lourdes charges juridiques sur votre organisation. Heureusement, un système de gestion des membres est livré avec un portail libre-service où les membres peuvent saisir leurs informations de paiement et gérer leur adhésion. Les membres bénéficient d'une plus grande commodité et vous n'avez pas à conserver les numéros de carte : tout le monde y gagne ! 🏆

Une plateforme de gestion de la relation client (CRM) conserve toutes les données relatives aux membres en un seul endroit. Au lieu de disperser les informations sur les membres dans des feuilles de calcul et des e-mails, vous disposerez d'un tableau de bord des membres tout-en-un pour une consultation rapide Engagement des membres: Le logiciel de gestion des membres fait plus que traiter les paiements. Il doit être doté de quelques fonctionnalités permettant d'approfondir la relation avec les membres (et donc d'améliorer la fidélisation). Il peut s'agir de campagnes d'e-mail, de communautés en ligne ou de pages d'inscription à des évènements

Les 10 meilleures applications de gestion des membres à utiliser en 2024

Nous savons que vous êtes occupé, alors nous avons fait la recherche pour trouver l'application de gestion des membres qui vous convient. Consultez cette liste des meilleures plateformes logicielles de gestion des membres pour 2024.

Glisser-déposer des tâches sur une vue TableUp pour une organisation simple

C'est bien cela. Le favori de l'univers.. outil de gestion de projet est également la plateforme idéale pour la gestion des adhésions. Utiliser ClickUp CRM pour suivre les informations relatives aux clients et visualiser votre pipeline afin de persuader davantage de membres potentiels de rejoindre votre organisation. 🙌

ClickUp est un système de logiciel de base de données sécurisé qui inclut des vues Tableur simples afin que vous puissiez afficher toutes les données des membres en un seul endroit - et il est facile d'importer et d'exporter ces données. Calculez la valeur à vie des clients, les renouvellements, les taux d'engagement, et beaucoup d'autres choses.

ClickUp est une excellente solution de base de données d'adhésion, mais c'est aussi un milliard d'autres choses. Il ne sert pas seulement à collecter des données sur les membres, mais aussi à mettre en œuvre tous vos forfaits.

La hiérarchie unique de ClickUp vous donne la flexibilité d'organiser des adhésions de toutes tailles

Vous avez la liberté de concevoir le Hiérarchie du projet ClickUp comme vous le souhaitez. Contrairement à d'autres gestion des clients nous ne vous faisons pas entrer dans une case. Vous êtes libre de concevoir vos propres flux de travail et de travailler comme bon vous semble.

Vous n'avez pas non plus à partir de zéro. Il vous suffit de personnaliser un modèle ClickUp prêt à l'emploi et vous pouvez commencer à travailler :

Utilisez l'optionModèle de stratégie d'adhésion ClickUp pour réfléchir à votre prochaine action d'envergure

Copiez le modèleModèle d'annuaire des membres ClickUp pour créer votre propre base de données en quelques secondes

S'appuyer sur le modèleModèle de répertoire ClickUp pour créer un annuaire des membres en un clin d'œil

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

ClickUp CRM suit toutes les données relatives aux membres et les affiche aux côtés de vos projets, tâches, analyses, etc

Les modèles ClickUp vous permettent de gagner du temps sur les tâches administratives délicates

Visualisez les indicateurs d'engagement des membres grâce aux tableaux de bord en temps réel de ClickUp

Faites un brainstorming sur les Objectifs de votre organisation et responsabilisez votre équipe en convertissant les Objectifs en Tâches

Les limites de ClickUp :

ClickUp a tellement de fonctionnalités que les néophytes le trouvent parfois intimidant (mais nous croyons en vous !)

Certaines fonctionnalités, comme ClickUp AI, ne sont disponibles que pour les abonnés payants

Prix de ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Abricot sauvage

Via Abricot sauvage Wild Apricot est une solution d'adhésion en ligne qui fait un peu tout. Utilisez sa base de données de membres pour suivre les informations relatives aux membres. Essayez le constructeur de site web pour la gestion de votre site web existant. Ou construisez votre propre application mobile pour vous connecter avec les membres en déplacement.

Vous vous lancez dans le commerce électronique ? Utilisez la fonctionnalité de boutique en ligne de Wild Apricot, qui vous permet de lister des produits dans votre portail d'adhésion. Les membres peuvent même mettre en place un traitement des paiements récurrents pour leurs paramètres d'adhésion - vous n'avez donc pas à lever le petit doigt. 🧘

Les meilleures fonctionnalités de Wild Apricot :

Créer des listes d'évènements et des formulaires d'inscription personnalisables en quelques secondes

Générer automatiquement des factures et des reçus pour le traitement des paiements

Intégrer Wild Apricot avec WordPress et des widgets

Les limites de Wild Apricot :

Certains utilisateurs disent que leurs membres ont rencontré des erreurs

D'autres utilisateurs disent que la plateforme n'est pas conviviale

Prix de Wild Apricot :

Personnel: 60 $/mois pour 100 contacts

60 $/mois pour 100 contacts Groupe: 75 $/mois pour 250 contacts

75 $/mois pour 250 contacts Communauté: 140$/mois pour 500 contacts

140$/mois pour 500 contacts Professionnel: 240 $/mois pour 2 000 contacts

240 $/mois pour 2 000 contacts Réseau: 440 $/mois pour 5 000 contacts

440 $/mois pour 5 000 contacts Enterprise: $530/mois pour 15,000 contacts

$530/mois pour 15,000 contacts Global: $900/mois pour 50,000 contacts

G2: 4/5 (30+ reviews)

4/5 (30+ reviews) Capterra: 4.5/5 (530+ avis)

3. ClubExpress

Via ClubExpress ClubExpress s'attache à simplifier la gestion des clubs depuis plus de 20 ans. Cette application destinée aux membres permet de programmer des envois d'e-mails, d'envoyer des textes aux membres, de générer des sondages et même de créer des forums de discussion.

Les fonctionnalités d'engagement des membres sont particulièrement robustes. Si vous souhaitez rester en contact régulier avec vos membres - et qui ne le souhaite pas ? - ClubExpress est une option solide.

Les meilleures fonctionnalités de ClubExpress :

ClubExpress offre un stockage cloud illimité

Choisissez parmi plus de 20 modules prédéfinis pour obtenir les fonctions que vous souhaitez

ClubExpress permet aux membres de gérer leurs données et l'historique de leurs paiements dans le portail des membres

Les limites de ClubExpress :

Certains disent que la fonctionnalité de forum est difficile à utiliser

D'autres utilisateurs disent que la plateforme est difficile à naviguer dans l'ensemble

Prix de ClubExpress :

Jusqu'à 200 membres: 42 cents/membre, facturés mensuellement

42 cents/membre, facturés mensuellement 201 - 300 membres: 38 cents/membre, facturés mensuellement

38 cents/membre, facturés mensuellement 301 - 500 membres: 34 cents/membre, facturés mensuellement

34 cents/membre, facturés mensuellement 501 - 1 000 membres: 30 cents/membre, facturés mensuellement

30 cents/membre, facturés mensuellement Plus de 1.000 membres: Contacter pour les tarifs

G2: 4/5 (240 commentaires)

4/5 (240 commentaires) Capterra: 4.2/5 (510+ commentaires)

4. Cliquez sur le membre

Via Clics des membres MemberClicks rationalise la gestion des membres pour les associations professionnelles, les chambres de commerce et les associations commerciales. Il se présente comme une plateforme tout-en-un d'automatisation, d'engagement et de génération de revenus pour toute organisation qui gère des membres.

MemberClicks est livré avec des flux de travail du personnel, la gestion des évènements et des fonctionnalités d'engagement des membres telles que des salles de classe, des tableaux d'offres d'emploi et des forums.

Les meilleures fonctionnalités de MemberClicks :

Organiser des conférences virtuelles ou des salons professionnels

Attirez plus de visites sur votre portail membre en paramétrant un tableau d'affichage des offres d'emploi

Créez un espace dédié aux membres avec la fonctionnalité CommUnity

les limites de MemberClicks :

Certains utilisateurs affirment que la plateforme manque de fonctionnalités de modification en cours utiles

D'autres affirment que les vidéos de formation de MemberClicks sont obsolètes et peu utiles

Prix de MemberClicks :

Contactez-nous pour connaître les tarifs

Evaluations et critiques de MemberClicks :

G2: 3.7/5 (40+ commentaires)

3.7/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (450+ commentaires)

5. Chapitre étoilé

Via Chapitre de l'étoile À faites-vous fonctionner le chapitre d'une association professionnelle ? StarChapter est spécialisé dans la gestion des chapitres, tant pour les bénévoles que pour les administrateurs. Nous aimons sa fonctionnalité Tableau et gestion, qui offre aux membres du conseil d'administration un hub central pour partager des informations. 📈

Utilisez StarChapter pour importer des données sur les membres et les intégrer à plusieurs associations nationales en toute simplicité. Il générera également des rapports détaillés sur votre programme d'adhésion, ce qui est utile si vous devez faire une présentation au Tableau.

Les meilleures fonctionnalités de StarChapter :

Traiter les paiements avec StarChapter Pay

Création d'un site web personnalisé pour votre section

Envoi automatique d'e-mails de groupe et suivi de l'efficacité de l'envoi des e-mails

Limites de StarChapter :

Certains utilisateurs disent qu'il est difficile de modifier en cours dans StarChapter

D'autres disent qu'ils souhaitent une mise en forme plus claire et davantage d'options de personnalisation

Prix de StarChapter :

Essentiel: $83/mois pour 150 membres, plus des frais d'installation de $779

$83/mois pour 150 membres, plus des frais d'installation de $779 Croissance: $105/mois pour 300 membres, plus des frais d'installation de $1,079

$105/mois pour 300 membres, plus des frais d'installation de $1,079 Avancé: $133/mois pour 600 membres, plus $1,319 de frais d'installation

$133/mois pour 600 membres, plus $1,319 de frais d'installation Pro: $165/mois pour 1200 membres, plus 1 559 $ de frais d'installation

G2: 4.2/5 (40+ reviews)

4.2/5 (40+ reviews) Capterra: 4.2/5 (580+ commentaires)

6. Corps mental

Via Corps mental Mindbody est un logiciel de gestion des adhésions conçu pour les entreprises de fitness, de bien-être et de beauté. Cependant, il est plus populaire auprès des gymnases, des studios de yoga et des studios de danse. 💃

Si vous voulez vous faire un nom, Mindbody fournit une application en marque blanche pour gérer les horaires et les paiements des membres en déplacement.

Les meilleures fonctionnalités de Mindbody :

Acceptez les paiements et planifiez les cours à partir de l'application Mindbody Android ou iOS

Générer des aperçus sur votre entreprise avec des rapports sur les ventes, les clients servis et les taux d'utilisation

Utilisez Mindbody pour planifier les employés,gérer les performances des employésà faire des évaluations et à faire la paie

Les limites du corps humain :

Certains utilisateurs disent avoir eu une expérience négative avec le service client de Mindbody

D'autres disent que les équipes commerciales sont un peu insistantes

Prix de Mindbody :

Contactez-nous pour connaître les prix

Évaluations et critiques de Mindbody :

G2: 3.6/5 (370+ commentaires)

3.6/5 (370+ commentaires) Capterra: 4/5 (2,600+ commentaires)

7. Annuaire Workfolio

Via Répertoire du portefeuille de travail Workfolio est une suite d'outils que les associations professionnelles utilisent pour gagner du temps et de rationaliser les flux de travail. Nous apprécions la fonctionnalité de microsite, qui vous permet de créer des microsites pour vos clients ou de construire votre propre site web - aucun code n'est nécessaire.

Workflow Directory est à la fois un annuaire du personnel, une plateforme de microsites et un outil de gestion de profil. Il offre également des solutions logicielles spécialisées pour le secteur juridique, santé et l'éducation, il y en a donc pour tous les goûts. 🌻

Workfolio Directory meilleures fonctionnalités :

Créez votre propre site web en quelques minutes avec le constructeur de site WYSIWYG

Si vous êtes une entreprise B2B, créez un microsite client pour épater vos clients potentiels

Utilisez le générateur d'annuaire de membres avancé pour créer un annuaire robuste sans aucun code

Limites de l'annuaire Workfolio :

Certains utilisateurs disent qu'ils ont dû faire preuve de créativité pour personnaliser cette application de gestion des membres

D'autres disent que Workfolio a beaucoup de temps d'arrêt

Prix de Workfolio Directory :

Teams: 99 $/mois pour un maximum de 50 membres, facturé annuellement

99 $/mois pour un maximum de 50 membres, facturé annuellement Entreprise: $249/mois pour un maximum de 500 membres, facturé annuellement

$249/mois pour un maximum de 500 membres, facturé annuellement Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs, pour plus de 501 membres

G2: N/A

N/A Capterra: 4.8/5 (4 commentaires)

8. ZenPlanner

Via ZenPlanner Besoin d'un peu de zen dans votre vie ? ZenPlanner est un logiciel de gestion des adhésions et de facturation pour les salles de sport et les entreprises de fitness. Il s'agit en fait d'une suite complète de produits comprenant un logiciel d'entreprise, un créateur de site web, un CRM, un système de facturation et bien plus encore.

ZenPlanner a des cas d'utilisation uniques pour les arts martiaux, le fitness fonctionnel, le fitness boutique et la gymnastique si vous voulez un logiciel adapté à votre entreprise. 🤸

Les meilleures fonctionnalités de ZenPlanner :

ZenPlanner est livré avec un suivi avancé des séances d'entraînement pour donner aux membres plus de données exploitables

Les utilisateurs peuvent automatiser les e-mails, la facturation et le suivi des présences

Utilisez UpLaunch, le partenaire de ZenPlanner, pour l'automatisation du marketing, les annonces payantes et la création de sites Web

Limites de ZenPlanner :

Alors que ZenPlanner est plutôt bon dans le déploiement de nouvelles fonctionnalités, plusieurs personnes disent que l'application mobile n'est pas si géniale que cela

D'autres utilisateurs disent que la plateforme est difficile à naviguer

Prix de ZenPlanner :

Jusqu'à 45 membres: 99$/mois

99$/mois Jusqu'à 60 membres: $129/mois

$129/mois Jusqu'à 75 membres: 149$/mois

149$/mois Jusqu'à 100 membres: 176$/mois

176$/mois Jusqu'à 150 membres: $209/mois

$209/mois Jusqu'à 200 membres: 227 $/mois

227 $/mois Jusqu'à 250 membres: 247 $/mois

247 $/mois Plus de 251 membres: 267 $/mois

ZenPlanner évaluations et critiques :

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (240+ avis)

9. MembreSaut

Via Saut de membre MemberLeap est un logiciel de gestion des membres à trois volets : gestion des adhésions, planification des évènements et engagement des membres.

Elle n'a peut-être pas l'air de la solution de gestion des membres la plus moderne, mais cette plateforme est une option solide pour la facturation des membres, la création d'applications pour les évènements et les textes de masse.

MemberLeap meilleures fonctionnalités :

MemberLeap simplifie la collaboration et la gestion des comités

Créez des stands d'exposition interactifs pour les évènements virtuels

Créer des tableaux d'affichage permettant aux membres de discuter entre eux

Les limites de MemberLeap :

MemberLeap nécessite l'entrée manuelle de certaines données relatives aux membres

Certains utilisateurs disent qu'ils ont dû faire appel au service client pour corriger des bugs

Prix de MemberLeap :

Contact pour les prix

Evaluations et critiques de MemberLeap :

G2: 4.7/5 (10+ commentaires)

4.7/5 (10+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (70+ commentaires)

10. GrowthZone

Via GrowthZone GrowthZone a pour but d'augmenter le nombre de vos membres. S'il est grand temps de passer à l'échelle, ce logiciel de gestion d'association (AMS) vous y conduira. Il est livré avec des fonctionnalités utiles pour les membres, comme les contacts, la planification des évènements (y compris les évènements en ligne), la facturation et les communications. 👀

Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. GrowthZone propose également des outils de productivité comme un générateur de formulaires, une gestion de contenu web et un générateur d'applications mobiles.

Les meilleures fonctionnalités de GrowthZone :

GrowthZone intègre l'automatisation du marketing et la gestion de l'entonnoir des ventes

Offrez à votre personnel une application AMS mobile pour le chargement des données de contact, la gestion de l'enregistrement des évènements, etc

Automatisation des e-mailscampagnes de marketing pour personnaliser l'expérience des membres sans avoir à lever le petit doigt

les limites de la GrowthZone :

Certains utilisateurs disent que GrowthZone fait tellement de choses qu'il est difficile de s'y retrouver

D'autres utilisateurs disent avoir des difficultés avec l'outil d'e-mail marketing de GrowthZone

Prix de GrowthZone :

Contact pour les prix

G2: 4.6/5 (40+ commentaires)

4.6/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (190+ commentaires)

ClickUp : L'outil de gestion des membres de vos rêves

Les membres font tourner votre monde. Au lieu de passer des heures chaque jour à envoyer des e-mails ou à gérer les données des membres, choisissez la bonne plateforme de gestion des membres. Avec le bon outil dans votre coin, vous donnerez aux membres une meilleure expérience tout en réduisant les tâches administratives délicates.

Vous êtes une entreprise très occupée et vous n'avez pas le temps de passer d'une plateforme à l'autre. Lorsque le temps est de l'argent, optez pour le meilleur logiciel de gestion des membres : ClickUp. 🤩

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Nous regroupons vos projets, tâches, modèles, communications et gestion des membres en un seul endroit. C'est tellement bien que vous ne saurez presque plus quoi faire de tout le temps que vous aurez gagné.

Mais vous n'êtes pas obligé de nous croire sur parole : essayez-le vous-même. Inscrivez-vous à ClickUp dès maintenant . C'est Free Forever !