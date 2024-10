Comment créer un sondage anonyme ?

Dans la plupart des organisations, les employés retiennent leurs opinions (du moins les plus extrêmes), inquiets d'un éventuel retour de bâton ou de conséquences négatives. Mais le silence sur des problèmes urgents liés au lieu de travail peut entraîner toute une série de problèmes :

Une culture dans laquelle les problèmes critiques ne sont pas abordés

Une baisse du moral et de l'insatisfaction

Diminution de la productivité et augmentation de la rotation du personnel

Ces facteurs se combinent pour créer une organisation qui n'évolue pas et ne s'améliore pas au rythme qu'elle devrait.

les sondages anonymes sont une lueur d'espoir à cet égard, car ils permettent aux membres de l'équipe de partager leurs idées en toute franchise, sans crainte de répercussions. En mettant en œuvre des sondages anonymes efficaces, vous pouvez découvrir des informations précieuses qui conduisent à de véritables changements.

Dans ce blog, nous vous présenterons les étapes à suivre pour créer des sondages anonymes percutants qui encouragent les réponses honnêtes et renforcent votre culture d'entreprise.

Pourquoi les sondages anonymes sont-ils importants ?

Tout d'abord, définissons ce qu'est un sondage anonyme.

Un sondage anonyme est un sondage dans lequel l'identité du répondant reste confidentielle. Les données personnelles telles que le nom, l'adresse e-mail ou le numéro de sécurité sociale ne sont pas demandées et aucune information d'identification, telle que l'adresse IP, n'est collectée.

Les sondages anonymes sont très utiles dans les institutions où il est difficile d'obtenir un retour d'information ouvert - les écoles, les entreprises ou tout autre lieu où la structure du pouvoir est rigide

Par exemple, les employés peuvent craindre des représailles s'ils donnent un avis honnête sur leur supérieur. De même, les étudiants peuvent hésiter à critiquer les membres de leur faculté.

Dans de telles situations, les sondages anonymes peuvent être la solution.

À faire Les sondages anonymes auprès des employés permettent d'atteindre les objectifs suivants des taux de réponse supérieurs à 90 % .

Lorsque l'identité des répondants est protégée, ils sont plus enclins à exprimer leur véritable opinion, en particulier sur des sujets sensibles. Dans les entreprises, les sondages anonymes auprès des employés permettent d'obtenir des informations essentielles sur des aspects tels que la satisfaction des employés, sans risquer de se les mettre à dos.

Dans les écoles, les sondages anonymes protègent l'identité des élèves, ce qui leur permet de donner un avis honnête et sincère sur des problèmes tels que les brimades, la santé mentale ou les pressions scolaires, alors qu'ils pourraient autrement se sentir vulnérables en divulguant leurs pensées.

Alors, comment faire pour qu'un sondage soit vraiment anonyme ? Quels sont les avantages et les inconvénients ? Et comment les créer efficacement ? En savoir plus.

$a$ Qu'est-ce qui rend un sondage anonyme ?

Il ne s'agit pas seulement de ne pas demander de noms. La pseudonymisation est une technique de protection des données qui remplace les informations d'identification par des pseudonymes ou des codes afin d'obscurcir l'identité des personnes et de les rendre plus difficiles à retracer.

Bien qu'elle ne soit pas infaillible, c'est une étape importante pour s'assurer que l'identité des répondants reste cachée.

Mais quelles mesures pouvez-vous prendre pour garantir l'anonymat des sondages ?

Tout d'abord, évitez de demander des informations d'identification, telles que les noms, les e-mails ou les identifiants des employés. Ensuite, utilisez des liens de sondage cryptés ou des outils tiers qui ne suivent pas les adresses IP ou les données de géolocalisation.

Présentez les résultats du sondage sous un formulaire agrégé qui ne révèle que les données au niveau du groupe plutôt que les réponses individuelles. Cela permet de masquer l'identité des personnes interrogées.

La prochaine étape de la collecte des commentaires des employés est-elle déjà là ?

Une société de services professionnels et de recherche sur le lieu de travail, Seramount, a introduit un outil de "sessions d'expression des employés" (EVS) que les clients peuvent utiliser en complément des sondages traditionnels. L'entreprise estime que si les sondages traditionnels permettent d'obtenir une vision plus large du sentiment des employés, les SVE peuvent aider les dirigeants à approfondir les commentaires des travailleurs.

Terminés, les sondages anonymes garantissent que personne ne regarde par-dessus votre épaule et que l'attention reste là où elle doit être : sur le retour d'information.

Avantages et inconvénients des sondages anonymes

Les sondages anonymes encouragent un niveau d'honnêteté qu'il est difficile d'atteindre lorsque des noms sont cités. Les gens sont plus enclins à fournir des réponses franches lorsqu'ils savent que leurs réponses sont véritablement anonymes.

Il en résulte un retour d'information authentique, particulièrement précieux dans les situations délicates. Voici quelques avantages des sondages anonymes :

L'anonymat encourage les gens à participer volontairement , car ils se sentent plus en sécurité lorsqu'ils partagent leurs opinions honnêtes

, car ils se sentent plus en sécurité lorsqu'ils partagent leurs opinions honnêtes Les prestataires sont plus enclins à fournir un retour d'information authentique lorsqu'ils sont assurés de leur anonymat

lorsqu'ils sont assurés de leur anonymat Des données précises et fiables car les personnes sont moins enclines à adapter leurs réponses aux attentes perçues les répondants sont plus enclins à fournir un retour d'information sincère lorsqu'ils sont assurés de l'anonymat Des données précises et fiables car les personnes sont moins enclines à adapter leurs réponses aux attentes perçues

Cependant, comme toutes les bonnes choses, il y a aussi des inconvénients :

Le suivi peut être délicat les réponses étant anonymes, il est difficile de clarifier un retour d'information vague ou imprécis

Les solutions ciblées sont plus compliquées car l'absence d'informations identifiables ne permet pas de répondre à des préoccupations spécifiques les solutions ciblées sont plus compliquées car l'absence d'informations identifiables signifie que vous ne pouvez pas répondre à des préoccupations spécifiques Risque de commentaires inappropriés-l'anonymat peut conduire à des commentaires hors sujet ou non pertinents, ce qui fausse les résultats

Dans des cas comme retour d'information à 360 degrés dans le cadre d'un retour d'information à 360°, où les commentaires sont recueillis auprès de différentes sources (pairs, subordonnés et supérieurs), l'anonymat peut s'avérer crucial pour encourager des réponses sincères. L'utilisation de logiciel de feedback à 360 degrés garantit l'anonymat des commentaires de chacun, de sorte que personne n'a à craindre que ses commentaires ne causent des problèmes par la suite. De cette façon, vous obtenez des informations honnêtes.

En outre, le fait de savoir comment demander un retour d'information est essentiel. Il est essentiel de veiller à ce que votre processus de retour d'information soit transparent, et c'est là qu'un sondage bien conçu peut s'avérer utile. Voyons comment créer facilement un sondage anonyme.

Créer un sondage anonyme est plus facile que vous ne le pensez. Suivez les étapes suivantes pour élaborer un questionnaire efficace et tirer le meilleur parti des commentaires que vous recevrez.

1. Choisir le bon outil de sondage

La première étape consiste à sélectionner le bon outil de sondage pour recueillir des réponses anonymes. De nombreuses organisations s'appuient sur les fonctionnalités anonymes de Google Forms pour collecter des données sans compromettre l'identité de leurs répondants. D'autres options populaires incluent Microsoft Forms et SurveyMonkey.

Toutefois, il est utile de d'explorer d'autres alternatives , en particulier logiciel d'engagement des employés qui offre davantage de fonctionnalités intégrées et d'options de personnalisation. ClickUp un outil de gestion de projet et de communication, est l'une de ces alternatives qui offre des fonctionnalités de sondage intégrées permettant de rationaliser la collecte de commentaires et la gestion de projet. Ses outils sont conçus pour simplifier le processus, ce qui facilite la gestion et l'exploitation efficace des résultats des sondages.

Astuce de pro: Utiliser les questions ouvertes à bon escient

Bien qu'elles puissent fournir des informations approfondies, il ne faut pas en abuser car elles peuvent être plus difficiles à analyser.

🎯 Exemple: Posez une ou deux questions ouvertes, telles que "Quels changements aimeriez-vous voir sur notre lieu de travail ?" pour permettre un retour d'information détaillé.

2. Considérations relatives à la conception des sondages anonymes

Vous devez concevoir votre sondage de manière à ce qu'il soit efficace et discret. Lorsque vous rédigez vos questions, veillez à ce qu'elles soient claires et impartiales. Évitez les questions susceptibles de fausser les résultats.

Vous pouvez même essayer d'utiliser des outils de sondage avec des modèles ou des logiciels spécifiques pour vous aider à rédiger les questions de votre sondage. Certains de ces outils peuvent même vous aider à rédiger vos questions logiciel de sondage pour les employés dispose d'outils d'IA intégrés qui vous permettent de composer des questions sur la base des invitations que vous fournissez.

Pour un sondage évaluer la satisfaction des employés par exemple, ces logiciels peuvent créer des sondages centrés sur les employés qui posent des questions discrètes et suscitent des réponses honnêtes sans compromettre la confidentialité des répondants.

🎯 Exemple: Utilisez des barres de progression pour indiquer la durée restante du sondage, afin d'encourager les répondants à l'achever.

3. Mettre en œuvre des mesures pour garantir l'anonymat des répondants

Pour maintenir l'anonymat, mettez en œuvre des mesures pour éviter de collecter des informations d'identification. Vous pouvez utiliser des outils d'évaluation de la clientèle qui empêchent le suivi des données personnelles. Les solutions d'authentification unique (SSO) peuvent contribuer à sécuriser l'environnement du sondage, en garantissant que les réponses restent anonymes tout en étant accessibles à des fins d'analyse.

4. Analyser et interpréter les résultats des sondages

Une fois que vous avez recueilli les réponses à votre sondage, l'étape suivante consiste à analyser les données afin d'identifier les idées et les tendances clés.

Recherchez des modèles dans les commentaires et mettez en évidence les domaines à améliorer. Une analyse efficace vous aide à prendre des décisions éclairées et garantit que les données recueillies sont utilisées à bon escient.

Grâce aux tableaux de bord de ClickUp, vous pouvez facilement visualiser les données et repérer les informations essentielles.

Recueillir des commentaires n'est que la moitié de la bataille ; mettre en œuvre des changements basés sur votre apprentissage est la vraie valeur.

Élaborez un forfait stratégique pour tenir compte des commentaires et apporter des améliorations significatives. ClickUp propose des modèles de questionnaires utiles qui peuvent vous aider à organiser ce processus. Ces modèles facilitent la traduction des données en actions concrètes et le suivi de la progression de vos améliorations.

L'un de ces modèles est le suivant Modèle de plan d'action pour le sondage sur l'engagement de ClickUp qui peut vous aider à transformer ces informations en stratégies concrètes.

Télécharger ce modèle

Ce modèle fournit une approche structurée pour fixer des objectifs, assigner des tâches et suivre la progression des initiatives conçues pour améliorer l'engagement et la satisfaction sur la base des résultats des sondages.

Les fonctionnalités clés de ce modèle sont les suivantes :

Une structure de forfait préétablie adaptée aux résultats du sondage

Attribution des tâches et délais pour garantir la responsabilité

Suivi de la progression grâce aux tableaux de bord et aux rapports de ClickUp

Vous pouvez personnaliser le modèle de plan d'action de l'enquête d'engagement en ajoutant des statuts personnalisés tels que Non démarré, En cours, et Appliqué pour suivre la mise en œuvre des réponses à l'enquête.

Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés tels que Domaine d'intérêt du sondage, Membre de l'équipe affecté, Niveau de priorité et Date d'achèvement pour organiser les éléments d'action et garantir un aperçu clair de la progression de votre équipe dans la prise en compte des commentaires des employés et l'amélioration de l'engagement.

Télécharger ce modèle

🎯 Exemples de questions de sondage efficaces

Open-ended : "Quelle est la chose que notre entreprise pourrait mieux faire pour assister votre travail ?"

: "Quelle est la chose que notre entreprise pourrait mieux faire pour assister votre travail ?" Échelle d'évaluation : "Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre environnement de travail actuel ?"

: "Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre environnement de travail actuel ?" Multiples choix : "Quel est le facteur qui influence le plus votre satisfaction au travail ? (a) L'équilibre entre le travail et la vie privée (b) La reconnaissance (c) Les possibilités de croissance (d) La dynamique de l'équipe"

Réaliser un sondage anonyme avec ClickUp ClickUp facilite la réalisation de sondages anonymes. Il offre les ressources nécessaires pour recueillir des réponses authentiques tout en garantissant la sécurité des personnes interrogées.

Nous allons vous présenter la création d'un formulaire anonyme dans ClickUp, les avantages de l'utilisation de cette plateforme et les bonnes pratiques pour utiliser efficacement ses fonctionnalités.

Paramètres d'un sondage anonyme dans ClickUp

Vous pouvez créer un sondage anonyme à l'aide du générateur de formulaires intuitif de ClickUp. Avec L'affichage du formulaire de ClickUp vous pouvez concevoir des formulaires élégants et professionnels, conçus pour recueillir les informations nécessaires.

De plus, l'affichage des formulaires offre une logique conditionnelle, ce qui vous permet de créer des formulaires flexibles qui s'adaptent à différents besoins, rationalisant ainsi le processus pour tout le monde. Plusieurs options de personnalisation permettent de personnaliser les formulaires.

Parmi les fonctionnalités que vous exploitez, citons :

Affecter des membres de l'équipe par défaut pour traiter chaque envoi de formulaire

Personnaliser le message de remerciement que les utilisateurs voient s'afficher après avoir achevé le formulaire

Choisir un avatar unique à faire figurer en haut du formulaire

Adapter le thème du formulaire à l'esthétique de votre marque

Sélectionnez les couleurs des boutons pour qu'ils correspondent à votre marque ou à votre style

Créez des formulaires de sondage en quelques étapes simples avec ClickUp Forms

Voici comment vous pouvez mettre en place un formulaire anonyme à l'aide de ClickUp :

1. Créer un nouveau formulaire

Dans ClickUp, accédez au "menu d'actions rapides" situé dans le coin supérieur droit, puis au centre de modèles. En fonction de vos besoins spécifiques, vous pouvez choisir parmi une variété de modèles ou partir de zéro.

Accélérez vos processus grâce aux modèles ClickUp prêts à l'emploi

Voici comment vous pouvez utiliser ces modèles ClickUp pour améliorer vos processus, avec des fonctionnalités adaptées à chaque modèle :

Stimulez l'engagement des employés avec le modèle ClickUp de sondage sur l'engagement des employés Modèle de sondage sur l'engagement des employés de ClickUp est un outil pratique pour évaluer les sentiments de votre équipe.

Utilisez ce modèle pour:

Découvrir si les vibrations de votre lieu de travail ont besoin d'être améliorées ou si elles atteignent les bonnes notes

Obtenir des informations sur ce qui fait vibrer votre équipe - fini les devinettes !

Affiner vos politiques et vos stratégies pour une efficacité maximale

Observez l'évolution de vos efforts en matière d'engagement et voyez l'impact de vos changements

Télécharger ce modèle

Vous pouvez améliorer ce modèle en ajoutant des statuts personnalisés tels que :

Draft: Pour les sondages à l'étape du forfait

Pour les sondages à l'étape du forfait Actif: pour les sondages en cours de réalisation

pour les sondages en cours de réalisation Achevé: Pour les sondages achevés

De plus, vous pouvez également appliquer des champs personnalisés tels que :

Sujet du sondage: Pour catégoriser l'objet de chaque sondage

Pour catégoriser l'objet de chaque sondage Taux de réponse: Pour contrôler le niveau de participation

Pour contrôler le niveau de participation Le responsable des ressources humaines désigné: Pour désigner le responsable des ressources humaines

Pour désigner le responsable des ressources humaines Date limite de l'enquête: Pour suivre la date à laquelle le sondage doit être achevé

Ce modèle vous aidera à suivre les détails essentiels du sondage et à obtenir un aperçu complet de vos efforts en matière d'engagement des salariés. Grâce à ce modèle, vous transformerez le retour d'information en action plus rapidement que vous ne pouvez dire "satisfaction au travail" !

Télécharger ce modèle

Conservez la satisfaction de vos clients avec le modèle de sondage ClickUp sur la satisfaction de la clientèle Modèle de sondage sur la satisfaction de la clientèle de ClickUp permet de déterminer facilement si vos produits ont du succès ou non. Personnalisez les questions, recueillez les commentaires et identifiez les points à améliorer en un rien de temps !

Grâce à ce modèle, vous pouvez rapidement identifier les points à améliorer et prendre des étapes pour accroître la satisfaction de vos clients.

Les fonctionnalités clés de ce modèle sont les suivantes :

Formes de questions personnalisables, y compris des questions à choix multiples et des questions ouvertes

L'automatisation de l'organisation du feedback pour une analyse facile

Intégration avec les outils de rapports de ClickUp pour suivre la satisfaction des clients dans le temps

Télécharger ce modèle

Pour gérer efficacement chaque étape de votre sondage, vous pouvez optimiser le modèle en ajoutant des statuts personnalisés tels que En développement, en ligne et Achévé.

Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés tels que Type de client, Note de satisfaction, Gestionnaire de comptes personnalisés et Date de suivi pour suivre les détails clés et garantir une analyse approfondie des commentaires des clients.

Télécharger ce modèle

Rationalisez la collecte de feedback avec le modèle de formulaire de feedback ClickUp

Utiliser Modèle de formulaire de retour d'information de ClickUp pour recueillir des informations auprès de vos parties prenantes, y compris les clients, les employés et les participants aux évènements. Créez des formulaires gratuits, recueillez des commentaires et regardez-les se trier automatiquement pour passer à l'action.

Utilisez ce modèle pour :

Adapter les sondages à vos besoins comme un costume parfaitement taillé - pas d'options génériques ici

Lier les commentaires à des tâches ou à des projets sans effort, transformant ainsi les idées en actions

Partager et collaborer en temps réel, pour une prise de décision rapide et sans heurts

Télécharger ce modèle

Personnalisez ce modèle avec des statuts personnalisés tels que Draft, Under Review, et Resolved pour que votre processus de feedback reste fluide et efficace.

Vous pouvez également améliorer le suivi en ajoutant des champs personnalisés tels que Catégorie de retour d'information, Horodatage de l'envoi, Réviseur assigné et Statut de résolution - tous intégrés pour rationaliser votre gestion du retour d'information et assurer un suivi complet.

Télécharger ce modèle

2. Personnalisez vos questions

Ajoutez les questions de votre sondage, mais restez concis. Privilégiez la clarté et la simplicité.

**Pour maintenir l'intérêt des participants, les sondages ne doivent pas prendre plus de 5 à 10 minutes pour être achevés.

Utilisez ClickUp Brain l'IA intégrée très pratique, pour faire une partie du travail en vous aidant à rédiger et à peaufiner ces questions jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à l'emploi.

Par exemple, si vous réalisez une étude de marché, ClickUp Brain peut vous suggérer la question qui vous convient le mieux questions de découverte du client pour une étude de marché de qualité sur la base des connaissances de votre organisation.

Effacez et affinez vos questions de sondage sans effort en utilisant ClickUp Brain pour des résultats clairs et percutants

C'est Mike Coombe, de l'agence MCM, qui le dit le mieux.

Grâce à ClickUp AI, je suis plus efficace que jamais ! Il me permet d'économiser 3x le temps passé auparavant sur les tâches de gestion de projet", dit-il. "Non seulement il a amélioré ma productivité, mais il a également enflammé ma créativité.

Mike Coombe

3. Autoriser les réponses anonymes

Lors du paramétrage du formulaire, veillez à ne pas collecter de données personnelles. N'oubliez pas de mettre en forme les questions afin d'éviter toute demande d'informations personnelles identifiables (IPI).

4. Distribuez votre sondage

Une fois votre formulaire prêt, générez un lien de sondage et partagez-le avec vos répondants. Laissez ClickUp Automatisation s'occupe de la logistique, de l'envoi de votre formulaire par e-mail, des médias sociaux, et plus encore.

5. Analysez les résultats des sondages à l'aide de tableaux de bord

Après avoir recueilli les réponses, utilisez Tableaux de bord ClickUp pour analyser les données. Les tableaux de bord vous permettent de visualiser les réponses, de suivre les tendances et de générer des rapports dans une seule plateforme. Il est ainsi plus facile d'interpréter les résultats et de prendre des décisions éclairées en fonction des réponses.

Visualisez vos données et prenez des décisions facilement avec les tableaux de bord ClickUp

Voici une checklist pratique pour mettre en place des sondages anonymes en ligne:

📝 Créez un nouveau formulaire dans ClickUp.

✍️ Personnalisez vos questions pour qu'elles soient claires et concises.

🔒 Permettre des réponses anonymes.

📤 Distribuez votre sondage par des canaux automatisés.

📊 Analysez les résultats avec les tableaux de bord ClickUp.

Avantages de l'utilisation de ClickUp pour les sondages anonymes

ClickUp se distingue par ses fonctionnalités robustes qui simplifient la création, la distribution et l'analyse des formulaires Web anonymes. Voici pourquoi ClickUp est votre meilleur choix :

La commodité du tout-en-un : Le générateur de formulaires de ClickUp s'intègre à vos projets, vous n'avez donc pas besoin de jongler avec plusieurs outils

Le générateur de formulaires de ClickUp s'intègre à vos projets, vous n'avez donc pas besoin de jongler avec plusieurs outils Confidentialité de premier ordre: Vos réponses restent confidentielles, ce qui garantit l'honnêteté et la confidentialité de vos commentaires

Vos réponses restent confidentielles, ce qui garantit l'honnêteté et la confidentialité de vos commentaires **Les tableaux de bord ClickUp transforment les données des sondages en informations exploitables

Grâce aux fonctionnalités de ClickUp, vous pouvez gérer des formulaires anonymes sans effort. L'étape suivante consiste à s'assurer que vos pratiques s'alignent sur le GDPR. Examinons les considérations juridiques qui affectent vos sondages anonymes et déterminons comment rester du bon côté des lois sur la protection des données.

Considérations juridiques lors de la création d'un sondage anonyme

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est une loi complète sur la protection des données promulguée par l'Union européenne qui réglemente la manière dont les organisations collectent, stockent et traitent les données personnelles.

C'est le moyen pour l'UE d'incorporer.. des précautions en matière de sécurité des données pour vous assurer que vos pratiques sont éthiques et respectueuses de la confidentialité des utilisateurs. Même si vous collectez des données anonymes, le GDPR s'applique toujours lorsque vous traitez des données de citoyens de l'UE.

Considérez-le comme le chien de garde des données de l'UE, qui veille à ce que les informations personnelles de ses citoyens ne tombent pas entre de mauvaises mains. Dans cette optique, c'est une bonne pratique que de s'assurer que vos commentaires anonymes ne se heurtent pas à des obstacles juridiques inattendus.

Tout d'abord, évitez de collecter des identifiants personnels tels que des noms ou des adresses e-mail. Deuxièmement, assurez-vous que les réponses à votre sondage sont stockées en toute sécurité et qu'elles ne sont accessibles qu'aux personnes qui ont besoin de les voir grâce à de solides pratiques de gestion des accès et de gouvernance

Donner la priorité à la confidentialité garantit que vos données restent aussi sûres que les identités de vos participants.

Le rôle de la collecte de données dans les sondages anonymes

La collecte des données de sondage joue un rôle essentiel dans l'efficacité des enquêtes anonymes. Elle a un impact direct sur la qualité et la fiabilité des informations recueillies. Il est donc essentiel de veiller à ce que les données soient collectées de manière sûre et éthique pour maintenir la confiance de vos répondants et respecter les normes légales.

Vous pouvez rendre anonymes les données d'un sondage à l'aide des outils suivants Les modèles de formulaires de retour d'information de ClickUp les modèles de formulaires de retour d'information de ClickUp /%href/ permettent d'assurer la confidentialité du retour d'information tout en fournissant des informations précieuses. Les fonctionnalités de ClickUp vous permettent de supprimer les identifiants personnels en agrégeant les réponses et en sécurisant efficacement les données.

Obtenez un retour d'information honnête et anonyme avec ClickUp !

Les sondages anonymes sont un outil puissant pour recueillir des commentaires honnêtes tout en protégeant l'identité des répondants. Garder les données en sécurité et recevoir des réponses authentiques est la clé de l'amélioration de votre lieu de travail.

Si vous souhaitez créer des sondages gratuits, ClickUp Formulaires peut vous aider à recueillir des informations précieuses tout en garantissant la conformité légale.

Alors, pourquoi attendre ? Démarrer avec ClickUp dès aujourd'hui !