10 Outils logiciels d'enquête auprès des employés pour les équipes RH en 2024

Les outils de sondage sont un excellent moyen de recueillir des informations et des observations sur la culture du lieu de travail, le taux de recommandation net des employés et la satisfaction générale des employés. Les sondages aident également les services des ressources humaines à identifier les tendances et à comprendre le sentiment des employés afin d'améliorer la culture d'entreprise.

Ces outils de sondage vous permettent de recueillir systématiquement les commentaires des employés et d'obtenir des informations précieuses sur leur satisfaction au travail.

En tant que responsable des ressources humaines soucieux d'offrir des expériences personnalisées, de prendre des décisions fondées sur des données et d'encourager un retour d'information honnête, comment faire pour choisir le meilleur outil de sondage des employés parmi les logiciels de RH et de sondage des employés les mieux classés ?

Pour vous aider à prendre une décision éclairée, nous avons compilé une liste des 10 meilleurs outils de sondage des employés qui seront utiles en 2024, ainsi que leurs fonctionnalités, prix, inconvénients et classements.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de sondage auprès des employés ?

Pour vous assurer de sélectionner l'outil de sondage des employés approprié, tenez compte de ces fonctionnalités :

**Les meilleurs outils d'enquête auprès des employés vous permettent de choisir des questions à choix multiples, des questions à échelle d'évaluation, des questions matricielles, des questions ouvertes et des questions à logique conditionnelle modèles de questionnaires avec des questions visant à recueillir des informations auprès de vos employés avec des dispositions personnalisables pour les questions, les options de réponse et les instructions afin d'encourager un retour d'information honnête

: Quel est l'intérêt d'un outil de sondage des employés s'il ne s'intègre pas à votre système de gestion des ressources humaines ?Logiciel RH et les canaux de communication sur le lieu de travail ? Optez pour un outil de sondage d'engagement qui vous permet de créer, d'exécuter et de mesurer l'efficacité de votre sondage auprès des employés à partir d'un seul tableau de bord plutôt que d'activer/désactiver plusieurs plateformes Interface conviviale: Une interface conviviale est cruciale lors du choix d'un outil, en particulier d'un logiciel de sondage auprès des employés. Un logiciel facile à apprendre, à utiliser et à naviguer vous aidera à atteindre vos objectifs de sondage d'engagement plus efficacement

Choisissez des outils de sondage dotés de fonctionnalités d'analyse et de rapports. Les données issues des sondages vous aideront à identifier les domaines d'amélioration et à prendre des décisions éclairées Canaux de distribution: Vous devez pouvoir envoyer le sondage pour recueillir les données des employés via plusieurs canaux de distribution, notamment par e-mail, sur une plateforme web accessible via une application mobile, et même programmer des rappels et suivre le taux de réponse

Les 10 meilleurs outils logiciels de sondage auprès des employés à utiliser en 2024

Voici les 10 meilleurs outils de sondage des employés pour créer des sondages, les distribuer, recueillir des commentaires à partir de ceux-ci et analyser les données de rétroaction des sondages des employés.

1. ClickUp

Créez des sondages plus intelligents dans ClickUp avec la logique conditionnelle pour rationaliser le processus, quelle que soit sa complexité ClickUp est une plateforme conviviale pour les débutants et hautement personnalisable pour la réalisation de sondages auprès des employés. Cet outil de gestion de projet complet est placé dans les favoris de tous les départements d'une organisation les équipes des ressources humaines .

Il fournit un flux de travail rationalisé qui vous permet de recueillir et d'analyser les commentaires holistiques des employés, d'envoyer des sondages annuels, d'évaluer la satisfaction et de mieux comprendre la culture de l'entreprise.

Créez et gérez des tâches, des projets et des flux de travail RH, de l'embauche à l'intégration, en passant par l'évaluation des performances et la satisfaction des employés. Les outils de cartographie des processus de ClickUp vous permettent d'ajouter des sauts logiques, des champs conditionnels et des champs obligatoires à vos formulaires.

Personnalisez les modèles préexistants de ClickUp ou créez vos formulaires personnalisés avec diverses questions de sondage, telles que texte, nombre, menu déroulant, case à cocher, évaluation, et plus encore, pour créer le système RH idéal avec La plateforme de gestion des RH de ClickUp .

Développez le système idéal pour suivre l'engagement des employés avec la plateforme de gestion des RH de ClickUp.

Vous pouvez distribuer vos sondages auprès des employés par e-mail, par lien ou par code intégré et recueillir les commentaires des employés en temps réel. Affichez et analysez les données de vos formulaires dans ClickUp ou exportez-les vers d'autres outils, notamment Google Sheets, Excel ou PDF.

Fonctionnalités clés de ClickUp

Utilisationdes modèles de formulaires de retour d'information pour les employés pour recueillir des commentaires sur la direction, la culture d'entreprise, les salaires, les avantages et l'environnement de travail

Télécharger ce modèle

En utilisant le modèleModèle de formulaire de rétroaction des employés ClickUp comme point de départ, développez vos sondages de rétroaction des employés et utilisez le modèle de formulaire de rétroaction des employés ClickUp /%href/Vue Tableau ClickUp pour structurer les questions dans une forme facile à comprendre et à lire

Automatisez la distribution de vos sondages, l'analyse des données et la création de formulaires à l'aide deL'automatisation ClickUp options

Gérer des projets, suivre des tâches, partager des documents et faciliter le travail d'équipe et la collaboration interfonctionnelle - tout cela dans l'outil de gestion de projet de ClickUp. Plus besoin de sauter d'une application à l'autre, plus de trous noirs d'information. Avec ClickUp, rassemblez tout de manière transparente et concentrez-vous sur le fait de faire les choses terminées plus rapidement

UtiliserClickUp Brain comme votre acolyte créatif pour trouver des idées de sondage, rendre vos questions de sondage faciles à comprendre et ajouter la transcription vocale et vidéo. Consolidez les résultats du sondage pour en tirer des enseignements grâce à l'IA

Limites de ClickUp

Il y a une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs débutants

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp IA: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. TINYpulse

via TINYpulse TINYpulse est un outil de sondage des employés basé sur le cloud qui fournit des informations personnalisées et exploitables sur l'engagement des employés, les commentaires et les possibilités de coaching pour vous aider à apporter des changements fondés sur des données à votre culture organisationnelle.

En utilisant des processus scientifiques dérivés par des experts et une visualisation avancée pour découvrir les opportunités, vous pouvez identifier les domaines d'amélioration avant qu'ils ne deviennent problématiques.

Les meilleures fonctionnalités deTINYpulse

plus de 300 questions scientifiquement fondées et des modèles préconçus comme le sondage Net Promoter Score (eNPS) des employés pour améliorer l'engagement des employés

Recueillez des réponses de sondage 100% anonymes avec l'option d'atteindre en privé pour des clarifications

Découvrez des informations et des recommandations exploitables et utilisez les données pour suivre et rendre compte de la reconnaissance des employés

Limites deTINYpulse

L'intégration avec d'autres logiciels nécessite un travail manuel

Options limitées de personnalisation des sondages et de création de marque

Tarifs deTINYpulse

Tarification personnalisée

évaluations et critiques deTINYpulse

G2: 4.4/5 (200+ commentaires)

4.4/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (40+ avis)

3. SurveyLab

via SurveyLab SurveyLab vous permet d'atteindre votre public sur tous les appareils grâce à son expérience omnicanale.

Envoyez des sondages et recueillez les commentaires des employés via des liens URL, des invitations par e-mail/SMS, des pop-ups, des codes QR, des widgets de site Web, retour d'information à 360 degrés , ou par le biais d'une application mobile dédiée.

Concevez des sondages dans plusieurs langues, ajoutez de la logique et des variables personnalisées pour les résultats des sondages et les personnes interrogées, et intégrez les résultats des sondages à des plateformes telles que Zapier, MailChimp et Google Analytics.

Atteignez un pool diversifié de plus de 100 millions de répondants dans 150 pays grâce au panel en ligne de SurveyLabs. Les employés peuvent soumettre leurs réponses anonymes sans aucune installation de logiciel, et vous pouvez mener des sondages d'engagement sans restriction sur le nombre de questions ou de réponses.

Les meilleures fonctionnalités de SurveyLab

Créez des sondages pour les employés à l'aide d'une interface glisser-déposer et de plus de 200 modèles

Personnalisez les outils de sondage en fonction des réponses avec une logique avancée et des options de branchements

Exploitez les rapports et les analyses en temps réel pour visualiser et exporter les données des sondages auprès des employés

Limites de SurveyLab

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes liés à la numérotation des questions et à la vitesse de chargement des sondages

Le forfait Free est limité à 100 réponses par mois et à 10 questions par sondage

Tarifs de SurveyLab

Débutant: 49 $ par mois

49 $ par mois Avancé: 99 $ par mois

99 $ par mois Professionnel: 249 $ par mois

249 $ par mois Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de SurveyLab

G2: 4.5/5 (90 commentaires)

4.5/5 (90 commentaires) Capterra: 4.9/5 étoiles (60 commentaires)

4. Culture Amp

via Culture Amp Les employés sont l'essence même de toute organisation. Des études ont montré que favoriser un environnement de travail positif est un moyen sûr d'attirer les meilleurs talents.

Comment garantir un engagement positif des employés en ces temps de volatilité et de récession ? Les références sectorielles sont-elles suffisantes ?

La plateforme d'engagement des employés tout-en-un de Culture Amp peut faciliter la transition entre l'avant et l'après changement.

Recueillez des informations précieuses liées à l'engagement des employés et à la gestion des performances et analysez les commentaires de vos employés à l'aide de sondages d'opinion et d'eNPS. Culture Amp vous permet de suivre l'analyse des sentiments, de reconnaître et de récompenser les réalisations, de mesurer la satisfaction des employés et de recueillir des commentaires anonymes.

Mon travail consiste à transformer les commentaires des employés en actions et à s'assurer que les périodes fiscales difficiles n'affectent pas négativement votre environnement de travail à long terme.

Les meilleures fonctionnalités de Culture Amp

Modèles de sondages prêts à l'emploi et personnalisables pour aborder toutes les facettes de l'engagement des employés, de l'accueil à la sortie, en passant par les sondages basés sur des évènements, et plus encore

Facilitez le suivi efficace des objectifs pour les individus et les équipes grâce à des entretiens individuels, des révisions, des calibrages et un retour d'information continu.

Présenter aux employés une compréhension holistique de leur performance à partir de différents points de vue, y compris celui des pairs, du manager et de soi-même

Culture Amp limites

Difficultés avec la personnalisation des sondages et l'exportation des données

L'application mobile offre des fonctionnalités et des fonctions limitées

Prix de Culture Amp

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Culture Amp

G2: 4.5/5 (900+ commentaires)

4.5/5 (900+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

5. 15five

via 15five 15five est une plateforme de gestion de la performance avec des modèles et des modules de sondages préconstruits et étayés scientifiquement pour mesurer l'engagement, l'efficacité des managers, les initiatives DEI, et l'eNPS pour évaluer les motivations et les frustrations de votre équipe.

Le tableau de bord, associé à la richesse des informations, vous aide à forfaiter des stratégies d'engagement et à traiter les aspects qui ont un impact négatif sur le moral, la performance et la fidélisation des employés.

Les coachs exécutifs de 15five peuvent vous aider à marier les idées à l'action et à créer une stratégie d'engagement personnalisée. Réalisez régulièrement des sondages pour favoriser une culture d'entreprise positive fondée sur le retour d'information et l'amélioration.

les meilleures fonctionnalités de 15five

Outils de gestion et d'alignement des OKR avec suivi de la progression et rapports

Sondages sur l'engagement des employés avec eNPS, sondages d'opinion et questions personnalisées

La plateforme de coaching et d'apprentissage dispose de modèles de questions, d'exercices d'auto-évaluation et de l'académie 15five

15five limitations

Les utilisateurs ont signalé des problèmes liés à la personnalisation et à l'intégration des sondages auprès des employés

Les fonctionnalités de rapports et d'analyse ne sont pas aussi complètes que celles d'autres outils de sondage

15five pricing

Engage: 4 $ par utilisateur et par mois

4 $ par utilisateur et par mois Perform: 10 $ par utilisateur et par mois

10 $ par utilisateur et par mois Total Platform: 16 $ par utilisateur et par mois

15five évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (1700+ commentaires)

4.6/5 (1700+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (800+ avis)

6. Deel

via Deel Un outil de sondage autonome peut présenter des difficultés d'adoption et une courbe d'apprentissage pour votre personnel.

L'outil d'engagement intégré de Deel vous permet d'organiser et de planifier des entretiens dans Slack. Qu'il s'agisse de jalons ou de vérifications de fin d'année, ne perturbez pas l'engagement de votre sondage dans Slack.

Commencez par utiliser le modèle d'engagement ou de confiance dans l'entreprise. Ensuite, des rappels Slack personnalisés peuvent être automatisés pour un achèvement dans les délais, et les envois peuvent être filtrés en fonction des départements, des emplacements et des rôles pour identifier les domaines à améliorer.

Les meilleures fonctionnalités de Deel

Planifiez des entretiens de sondage directement dans Slack

Utilisez des modèles de sondage préconstruits et personnalisables et automatisez les rappels sur Slack

Les limites de Deel

Changements fréquents dans l'interface utilisateur du site web et problèmes de fonction en fonction de l'emplacement

Des frais supplémentaires sont facturés au destinataire en cas de retrait anticipé d'argent avant la date d'échéance de la facture.

TarifsDeel

Deel HR: Gratuit jusqu'à 200 personnes

Gratuit jusqu'à 200 personnes EOR: A partir de 599$/mois

A partir de 599$/mois Travailleurs: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Paie mondiale: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Immigration: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Deel

G2: 4.8/5 (2300+ commentaires)

4.8/5 (2300+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (500+ avis)

7. Qualtrics

via Qualtrics Qualtrics est un logiciel de sondage des employés conçu pour offrir une transformation stratégique basée sur une approche de sondage des employés éprouvée et soutenue par la science, aidant les entreprises à mettre à l'échelle leurs processus RH.

Il fournit un feedback sur ce que les employés font (quantitatif) et le lie à leurs pensées et sentiments (qualitatif). Comprenez mieux votre équipe, améliorez l'engagement des employés et apportez des paramètres pour répondre aux besoins des employés plutôt que de chercher à atteindre des références fixées par l'industrie.

Les meilleures fonctionnalités de Qualtrics

Conception et logique de sondages puissants et flexibles avec plus de 100 types et formes de questions

Méthodes et techniques de recherche avancées telles que l'analyse conjointe, la différence maximale, la modélisation des choix, etc

Analyse complète des données et rapports avec des tableaux de bord, des diagrammes, des graphiques et des tableaux pour fournir un retour d'information

Les limites de Qualtrics

Les plans de chaleur sont désactivés dans le module Expérience client

Les utilisateurs doivent paramétrer les calculs des clients lors de la création d'un format de réponse à un e-mail

Tarification de Qualtrics

Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 étoiles (2,800+ commentaires)

4.4/5 étoiles (2,800+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (70+ commentaires)

8. Zoho Sondage

via Sondage Zoho Zoho Survey facilite l'élaboration, l'envoi et l'analyse de sondages afin d'identifier les tendances en matière de commentaires des employés réponses. La fonctionnalité "glisser-déposer" et l'interface conviviale en font un outil de sondage facile à utiliser pour les petites et moyennes entreprises.

Avec Zoho Surveys, vous pouvez personnaliser les thèmes de vos sondages, ajouter un logo de marque, une logique et des variables, et changer les boutons d'en-tête et de navigation pour qu'ils correspondent aux couleurs de votre marque. En attribuant une logique de page finale, vous pouvez assigner une page de destination unique aux participants du sondage en fonction de leurs réponses.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Survey

Plus de 200 modèles préconstruits avec plus de 25 types de questions et des fonctionnalités telles que la logique de saut et la canalisation

Les sondages sont automatiquement optimisés pour tous les écrans, y compris les appareils mobiles

Rapports de sondage et analyses en temps réel pour visualiser et exporter les données

Limites de Zoho Survey

Fonctionne mieux pour les utilisateurs de Zoho One, mais manque d'intégrations avec d'autres systèmes de gestion de la relation client

Le forfait Free est limité à 100 réponses par mois et à 10 questions par sondage

Tarification de Zoho Survey

**Forfait Free

Plus: 35 $ par mois

35 $ par mois Pro: 49 $ par mois

49 $ par mois Enterprise: $109 par mois

G2: 4.4/5 (800+ commentaires)

4.4/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.6/5 étoiles (400+ commentaires)

9. Empuls

via Empuls L'outil intuitif de sondage sur l'engagement des employés Empuls propose des sondages courts sur l'engagement des employés afin de minimiser la fatigue et les préjugés, encourageant ainsi des données honnêtes et non filtrées sur les commentaires des employés.

Envoyez des sondages courts à des moments clés tout au long du parcours de l'employé et transformez leurs commentaires en actions. Analysez les données et comprenez ce qui compte pour créer une expérience de travail productive et positive pour tous.

Cet outil de sondage des employés favorise la transparence et encourage la reconnaissance entre pairs, ce qui favorise une culture de confiance et de collaboration dans l'ensemble de l'organisation. D'après un Sondage ClickUp 46 % des travailleurs intellectuels extrêmement productifs se sont déclarés très satisfaits de leur travail. Les sondages auprès des employés constituent la première étape pour comprendre les motivations et les attentes de vos employés.

Les meilleures fonctionnalités d'Empuls

Suivez le sentiment des employés grâce aux sondages eNPS et Pulsation réalisés avec des experts en ressources humaines

Obtenez des informations sur le lien entre l'engagement, la performance et la culture afin d'améliorer la culture du lieu de travail

Des forfaits d'action basés sur des données aident à corriger les domaines qui contribuent au désengagement des employés, à combler les lacunes en matière d'expérience des employés et à créer des cultures d'entreprise positives qui contribuent à la satisfaction des employés

Empuls limitations

Les utilisateurs ne peuvent pas échanger leurs points de fidélité contre de l'argent ou sur des sites d'achat populaires tels qu'Amazon

Les paramètres d'Empuls et son intégration à d'autres outils de ressources humaines requièrent une expertise technique

Tarification d'Empuls

Récompense et reconnaissance: 3$ par employé et par mois

3$ par employé et par mois Sondages: 3$/employé par mois

3$/employé par mois **Intranet social : 1 $ par employé et par mois

Avantages et bénéfices: 2 $ par employé par mois

2 $ par employé par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (600+ commentaires)

4.6/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (70+ commentaires)

10. Trakstar

via Trakstar Trakstar est une plateforme de gestion des performances qui va au-delà des indicateurs traditionnels et aide les responsables des ressources humaines à améliorer les opérations.

Trakstar fait la connexion entre les différentes étapes du cycle de vie des employés, de l'embauche à l'intégration, en passant par la formation et le développement. Il favorise également l'amélioration continue des employés et aligne les objectifs individuels sur les objectifs stratégiques de l'entreprise.

Les perceptions détaillées obtenues à partir des plateformes de sondage des employés, telles que les évaluations des performances, les enquêtes d'engagement, la définition et le suivi des objectifs, et le retour d'évaluation à 360 degrés, permettent d'aligner, de motiver et d'habiliter vos employés à atteindre leur plein potentiel.

Les meilleures fonctionnalités de Trakstar

Filtrez les données des sondages par groupes et par dates pour comparer les réactions aux changements et prendre des décisions éclairées pour l'avenir.

Segmentez les réponses anonymes pour identifier les zones problématiques et les zones prospères

Améliorez votre recrutement avec des flux de travail personnalisables, des étapes automatisées et des rapports perspicaces.

Les limites de Trakstar

Les fonctionnalités de rapports pourraient être améliorées

Les utilisateurs novices se sont plaints d'une courbe d'apprentissage abrupte

Trakstar, le prix

Prix personnalisé

G2: 4.3/5 (300+ reviews)

4.3/5 (300+ reviews) Capterra: 4.4/5 (200+ commentaires)

Quel est le meilleur logiciel de sondage sur l'emploi ?

Bien que chaque option apporte quelque chose d'unique, l'outil convivial de ClickUp pour les débutants combine la gestion de projet, la création, l'envoi et l'analyse de sondages, s'intègre à vos flux de travail existants et facilite une collaboration transparente.

