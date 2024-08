Comment créer un sondage dans Google$a formulaires ?

Vous êtes en train de forfaiter un évènement communautaire et vous voulez qu'il soit parfait. Vous décidez donc de recueillir les préférences des participants potentiels. Mais comment faire pour recueillir efficacement ces informations auprès de dizaines, voire de centaines de personnes ? La réponse est : en créant un sondage dans Google Forms.

À l'instar d'un organisateur d'évènements compétent et attentif aux moindres détails, l'utilisation de Google Forms pour vos sondages vous permet d'établir une connexion avec votre public. Vous pouvez adapter les questions, collecter facilement des données et analyser les réponses pour répondre aux attentes de chacun.

Que vous soyez un éducateur à la recherche de commentaires, une entreprise réalisant des études de marché ou un organisateur d'événements planifiant le prochain grand événement, Google Forms facilite la création, la distribution et l'analyse des sondages.

Plus qu'un simple outil, c'est une passerelle qui vous permet de comprendre votre public et de dialoguer avec lui.

Création de sondages dans Formulaires Google vous aide à recueillir des informations précieuses auprès de votre public. En analysant et en appliquant les commentaires partagés, vous pouvez commencer à créer de meilleurs produits et services, à organiser des évènements adaptés aux préférences de votre cible et, ce faisant, à obtenir des résultats supérieurs pour votre marque ou votre entreprise.

Découvrons ensemble les étapes de ce processus.

Étape 1 : Accéder à Google Formulaires

via Environnement de travail de Google Tout d'abord, ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur le site Web de Google Formulaires. Assurez-vous d'être connecté avec le compte Google que vous souhaitez associer au sondage.

exemple : Supposons que vous soyez un enseignant souhaitant connaître les préférences de vos élèves pour un projet à venir. Grâce aux formulaires Google, cette tâche est simple et rapide.

Vous pouvez créer un formulaire dans lequel les élèves peuvent indiquer le type de projet qu'ils préfèrent (par exemple, projet de groupe, projet individuel). Ils peuvent également partager les sujets qui les intéressent (par exemple, les sciences, l'histoire). Ces informations vous aideront à adapter le projet aux intérêts et aux besoins de votre élève.

Étape 2 : Commencer un nouveau formulaire vierge

via Environnement de travail de Google Cliquez sur Formulaire vierge pour partir de zéro ou choisissez un modèle qui correspond à vos besoins. Les modèles fournissent une structure prédéfinie et des questions préremplies pour vos sondages sur le formulaire Google, ce qui vous permet de gagner du temps. Bien entendu, vous pouvez modifier les informations et personnaliser le formulaire à votre guise, même si vous utilisez un modèle.

exemple : si vous organisez un évènement communautaire, sélectionnez le modèle "Inscription à l'évènement". Les champs tels que le nom, l'e-mail et les paramètres sont déjà paramétrés. Vous pouvez personnaliser les questions en fonction des besoins de votre évènement.

Par exemple, vous pourriez demander : "À quelles sessions êtes-vous intéressé(e) ?" avec des options telles que "Yoga du matin", "Atelier de cuisine" et "Cours d'art".

Étape 3 : Ajouter un titre et une description

via Environnement de travail de Google Donnez à votre formulaire sans titre un titre pertinent, tel que "Préférences en matière d'évènements communautaires". Ajoutez une brève description pour fournir un contexte, comme "Veuillez répondre à ce sondage pour nous aider à forfaiter le meilleur évènement possible."

exemple : Pour un sondage destiné aux étudiants, vous pourriez le titrer "Préférences en matière de projets de classe", avec une description du type "Faites-nous part de vos préférences en matière de sujets et de formes de projets." Vous pouvez donner aux étudiants des options telles que "temps en classe", "devoirs à la maison" ou "collaboration en ligne".

💡 Pro Tip : Vous voulez rendre certaines questions obligatoires ? Activer/désactiver l'interrupteur Obligatoire.

Étape 4 : Créer des questions

via Environnement de travail de Google Google Forms assiste différents types de questions :

Multiples choix: Ce type est idéal pour la sélection d'une option dans une liste. Par exemple, "Quelle activité préférez-vous lors de l'évènement ?"

Ce type est idéal pour la sélection d'une option dans une liste. Par exemple, "Quelle activité préférez-vous lors de l'évènement ?" Cases à cocher: Les cases à cocher permettent aux personnes interrogées de sélectionner plusieurs réponses. Par exemple, "Sélectionnez tous les aliments que vous aimeriez avoir lors de l'évènement"

Les cases à cocher permettent aux personnes interrogées de sélectionner plusieurs réponses. Par exemple, "Sélectionnez tous les aliments que vous aimeriez avoir lors de l'évènement" Réponses courtes: Elles sont parfaites pour les réponses textuelles brèves telles que "Avez-vous des commentaires ou des suggestions supplémentaires ?"

Elles sont parfaites pour les réponses textuelles brèves telles que "Avez-vous des commentaires ou des suggestions supplémentaires ?" Échelle linéaire: Cette échelle est utile pour l'évaluation des questions sur une échelle numérique, comme "Évaluez votre intérêt pour les activités de plein air (1-5)"

Cette échelle est utile pour l'évaluation des questions sur une échelle numérique, comme "Évaluez votre intérêt pour les activités de plein air (1-5)" Grille à choix multiples: Cette grille permet aux répondants de sélectionner des options dans une matrice de questions telles que "Évaluez les activités suivantes en fonction de l'esprit d'équipe, de l'amusement et de la complexité, sur une échelle de 1 à 5 pour chacune d'entre elles"

Pour ajouter une question, cliquez sur l'icône "+" dans la barre d'outils flottante, choisissez le type de question et remplissez les détails nécessaires.

exemple : Pour un sondage auprès de la classe, vous pourriez demander : "Quel thème d'exposition vous intéresse le plus ?" et proposer des choix multiples tels que "Sciences", "Histoire", "Littérature", etc.

Étape 5 : Personnaliser le formulaire

via Environnement de travail de Google Utilisez l'icône palette pour personnaliser la couleur et le style de votre formulaire. Ajoutez des images ou des vidéos si nécessaire pour rendre votre sondage plus attrayant.

exemple : Personnalisez votre formulaire de sondage de classe avec les couleurs de votre école ou le thème de l'évènement pour le rendre visuellement attrayant. Vous pouvez sélectionner différentes images d'en-tête, couleurs d'arrière-plan et styles de police. Supposons que les couleurs de votre école soient le bleu et l'or. Vous pouvez alors paramétrer la couleur d'arrière-plan en bleu et utiliser des accents dorés dans le texte et l'image d'en-tête.

Étape 6 : Configuration des paramètres

via Environnement de travail de Google Cliquez sur le bouton Paramètres pour accéder aux paramètres du sondage. Ici, vous pouvez collecter des adresses e-mail, limiter les réponses à une par personne et gérer d'autres préférences en fonction de vos besoins.

exemple : Dans le cadre d'un sondage sur les réactions des employés concernant une expérience de travail hybride, vous souhaiterez peut-être collecter les adresses e-mail afin de vous assurer que chaque employé ne répond qu'une seule fois. En faisant cela, vous éviterez que les employés ne soumettent plusieurs réponses, ce qui garantira l'intégrité des données. De plus, si un suivi s'avère nécessaire, vous pouvez envoyer un e-mail aux répondants pour leur demander des précisions ou des informations supplémentaires.

La collecte des adresses e-mail est également utile pour savoir qui a répondu ou non à votre sondage, ce qui vous permet d'envoyer des rappels aux employés qui n'ont pas encore participé à l'enquête.

Étape 7 : Envoyez votre sondage

via Environnement de travail de Google Une fois votre formulaire prêt, cliquez sur le bouton Envoyer. Vous pouvez partager le sondage par e-mail ou par lien, ou l'intégrer à un site web. Utilisez l'icône lien pour raccourcir l'URL afin de faciliter le partage.

exemple : envoyez le lien du sondage à vos élèves par e-mail ou publiez-le sur le portail en ligne de votre école. Il est bon de rappeler que les liens de sondage du formulaire Google n'expirent pas par défaut. Une fois que vous avez créé et partagé un formulaire, le lien reste actif indéfiniment, sauf si vous le désactivez manuellement.

Étape 8 : Analyser les réponses

via Environnement de travail de Google Google Forms s'intègre sans effort à Google Sheets, ce qui vous permet d'analyser les réponses dans une feuille de calcul. Il est ainsi facile de trier, de filtrer et de visualiser les données.

exemple : Après que vos employés ont soumis leurs commentaires sur la nouvelle expérience de travail hybride, vous pouvez utiliser Google Sheets pour voir combien de personnes sont favorables au nouveau système et combien ne le sont pas, et forfaiter son déploiement en conséquence.

Cependant, les formulaires Google ne sont pas réservés aux évènements, aux salles de classe et aux doléances des employés. Vous pouvez créer des formulaires détaillés des modèles de questionnaires détaillés pour recueillir des commentaires sur divers autres aspects de votre entreprise - des campagnes de marketing aux spécifications des produits, de la perception de la marque à l'image de marque de l'entreprise la satisfaction générale des employés. Les sondages Google peuvent également être des outils puissants pour obtenir des informations internes et comprendre le fonctionnement de l'entreprise voix des employés au sein de votre organisation.

En comprenant ce que votre équipe pense de son travail, vous pouvez mettre en œuvre des changements qui améliorent la satisfaction générale et la productivité. Vous pouvez également utiliser ces sondages pour approfondir les points suivants l'analyse de la main-d'œuvre et prendre des décisions fondées sur des données.

En suivant ces étapes, vous pouvez créer des sondages efficaces dans Google Formulaires via votre compte Google personnel, recueillir des données précieuses et prendre des décisions éclairées en fonction des réponses.

Limites de l'utilisation de Google Forms pour les sondages

Bien que Google Forms soit un outil puissant pour créer des sondages, il présente quelques limites. Comprendre ces limites peut vous aider à décider s'il s'agit de l'outil adapté à vos besoins ou si une autre solution serait préférable.

1. Types de questions limités

Google Forms offre une grande variété de types de questions, mais il manque certaines options avancées que d'autres fournisseurs de sondages proposent. Par exemple, il ne prend pas en charge certains formats de questions interactives, tels que le glisser-déposer ou la logique conditionnelle avancée.

Si vous réalisez une enquête détaillée, il est préférable de ne pas utiliser le formulaire sondage de découverte de la clientèle pour les études de marché qui demandent aux répondants de classer des éléments ou de fournir des données de manière plus dynamique, les formulaires Google peuvent être inadéquats.

2. Analyse des données de base

Bien que Google Forms s'intègre à Google Sheets pour l'analyse de base des données, il n'offre pas de fonctionnalités d'analyse approfondie ou de rapports avancés. **Vous devrez exporter les données vers d'autres outils pour effectuer des analyses plus complexes

Pour un professionnel de l'entreprise qui a besoin d'effectuer une analyse détaillée des sentiments ou de créer des visualisations de données sophistiquées, cette limite pourrait constituer un inconvénient important. L'utilisation d'un logiciel de création de formulaires avec des outils d'analyse plus avancés peut être nécessaire.

3. Absence de marque personnalisée

Google Forms offre des options limitées pour personnaliser l'apparence de votre sondage. Vous ne pouvez pas entièrement marquer le formulaire avec le logo, les couleurs ou les caractères de votre entreprise, ce qui peut être important pour la maintenance d'un aspect professionnel et/ou le rappel de la marque.

Si vous êtes un organisateur d'évènement et que vous souhaitez créer une expérience de marque pour vos participants, le manque d'options de personnalisation peut donner à votre sondage un aspect moins soigné, moins familier, moins officiel ou moins digne de confiance. Les outils qui offrent des modèles de formulaires de retour d'information avec des options de marque étendues pourraient être plus appropriés et rendre les sondages plus reconnaissables pour votre public.

4. Options d'intégration limitées

Google Formulaires s'intègre bien aux autres outils de l'environnement de travail Google, mais son intégration aux applications tierces est limitée par rapport à d'autres outils de sondage. Cela peut limiter votre capacité à automatiser les flux de travail et à rationaliser les processus.

Un chercheur qui a besoin d'intégrer des données de sondage directement avec des systèmes CRM ou des outils d'automatisation du marketing peut trouver ces limites difficiles. Pour une intégration transparente, outils de feedback client qui assistent plusieurs plates-formes pourraient s'avérer plus efficaces.

5. Pas de fonctionnalités hors ligne

Google Forms exige une connexion internet pour créer et remplir des sondages. Il n'y a pas de mode hors ligne disponible, ce qui peut être un problème si vous avez besoin de collecter des données dans des zones où la connexion internet est faible.

Si vous êtes des sondages de recherche auprès des utilisateurs dans des emplacements éloignés ou lors d'évènements où l'accès à l'internet n'est pas fiable, cette limite pourrait entraver vos efforts de collecte de données, vous obligeant à vous tourner vers des outils plus flexibles.

Bien que Google Forms soit excellent pour les sondages de base, ces limites pourraient affecter sa pertinence pour des tâches plus complexes. Si vous rencontrez ces difficultés, envisagez une alternative telle que ClickUp un outil de gestion de projet et de collaboration, pourrait être utile.

Créer des sondages avec ClickUp Formulaires

À mesure que votre entreprise se développe, vous avez besoin d'un outil plus puissant que Google Forms pour bénéficier de fonctionnalités avancées, d'analyses plus approfondies et d'une intégration transparente à votre flux de travail. ClickUp Formulaires sera votre plus grand allié !

L'affichage des formulaires de ClickUp vous permet de créer de superbes formulaires pour collecter n'importe quelle information. Vous pouvez créer des tâches à partir des réponses du formulaire et y donner suite dès que vous êtes prêt.

Créez des sondages dynamiques et personnalisables sans effort avec l'afficheur de formulaires de ClickUp

Cette vue affiche une logique conditionnelle, ce qui vous permet de créer un formulaire dynamique qui assiste plusieurs cas d'utilisation, vous faisant ainsi gagner du temps, ainsi qu'au répondant.

En utilisant l'affichage du formulaire de ClickUp, vous pouvez facilement gérer et analyser les réponses aux sondages, ce qui fait de ClickUp un outil de qualité supérieure Alternative aux formulaires Google .

Champs personnalisés: Utilisez différents types de champs tels que du texte, des menus déroulants, des dates et des évaluations pour obtenir des réponses détaillées. Les champs cachés remplissent automatiquement les informations connues des répondants, ce qui permet de gagner du temps

Utilisez différents types de champs tels que du texte, des menus déroulants, des dates et des évaluations pour obtenir des réponses détaillées. Les champs cachés remplissent automatiquement les informations connues des répondants, ce qui permet de gagner du temps Création de tâches: Convertit automatiquement les réponses au formulaire en tâches. Attribuez des tâches à un ou plusieurs utilisateurs et gérez-les à l'aide de différents affichages

Convertit automatiquement les réponses au formulaire en tâches. Attribuez des tâches à un ou plusieurs utilisateurs et gérez-les à l'aide de différents affichages Modèles de tâches: Créez des modèles de tâches réutilisables pour les processus récurrents afin de gagner du temps et d'assurer la cohérence

Créez des modèles de tâches réutilisables pour les processus récurrents afin de gagner du temps et d'assurer la cohérence Partage facile: Partagez facilement les formulaires via des liens directs ou intégrez-les dans des sites Web

Collectez des données avec ClickUp Forms pour une personnalisation améliorée et des analyses puissantes

Voici comment vous pouvez créer et gérer des sondages à l'aide de ClickUp tout en remédiant aux limites que vous pourriez rencontrer avec Google Forms.

$$$a Étape 1 : Accéder à ClickUp et créer un nouveau formulaire

Ouvrez ClickUp Forms pour commencer à créer votre formulaire de sondage

Inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte ClickUp. Naviguez jusqu'à l'Espace où vous souhaitez créer le formulaire, cliquez sur le bouton '+ Créer nouveau', et sélectionnez 'Formulaire'.

💡Pro Tip: ClickUp intègre vos formulaires dans votre système de gestion de projet, rationalisant la collecte de données et la gestion des tâches en un seul endroit.

Étape 2 : Personnaliser votre formulaire

ClickUp offre des options de personnalisation étendues. Ajoutez le logo de votre entreprise, ajustez les couleurs pour qu'elles correspondent à votre marque et choisissez parmi différents types de questions, y compris celles qui ne sont pas disponibles dans Google Forms, telles que les évaluations et les téléchargements de fichiers.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/form-view-flat-1400x1007.png

/$$$img/

Personnalisez votre formulaire ClickUp avec de multiples options de mise en forme

L'un des avantages de l'utilisation de ClickUp Forms par rapport à Google Forms est la possibilité de créer une expérience professionnelle et de marque pour votre public, ce qui est crucial pour la maintenance d'une image d'entreprise cohérente.

Étape 3 : Ajouter et organiser les questions

Incluez des questions à choix multiples, des cases à cocher, des réponses sous forme de texte court ou long, des évaluations, et bien plus encore. L'interface "glisser-déposer" permet de réorganiser facilement les questions.

exemple : Dans le cadre d'un sondage sur l'engagement des employés, vous pourriez demander : "Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre rôle actuel ?" à l'aide d'une échelle d'évaluation ou "Quels changements souhaiteriez-vous voir sur le lieu de travail ?" à l'aide d'une réponse sous forme de texte long.

Étape 4 : Configuration des paramètres du formulaire

Définissez les permissions pour vous assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au formulaire et le soumettre. Vous pouvez également configurer des notifications pour vous avertir de la réception d'une nouvelle réponse.

Ces paramètres permettent de rationaliser la collecte des données et de s'assurer que les informations sensibles sont gérées en toute sécurité.

Étape 5 : Partager votre formulaire

Une fois que votre formulaire est prêt, ClickUp propose plusieurs options de partage. Vous pouvez générer un lien partageable, intégrer le formulaire sur votre site Web ou l'envoyer directement par e-mail

Partagez vos formulaires ClickUp à l'aide d'un lien de partage direct, d'un code d'intégration ou sous forme d'e-mail

Cela permet à votre sondage d'atteindre le public cible sans effort, qu'il s'agisse d'employés, de clients ou d'autres parties prenantes.

Étape 6 : Analyser les réponses

Convertir les réponses en tâches traçables grâce à de puissantes automatisations dans ClickUp

Les réponses sont automatiquement organisées, ce qui vous permet de créer des tâches, de définir des priorités et de suivre la progression directement à partir des réponses du formulaire. En outre, vous pouvez visualiser les données avec Tableaux de bord ClickUp et des outils de rapports.

ClickUp vs. Google Forms : Surmonter les limites

Les formulaires ClickUp répondent à plusieurs limites de Google Forms :

Personnalisation avancée: Contrairement à Google Forms, ClickUp offre des options de personnalisation étendues pour s'aligner sur votre marque

Contrairement à Google Forms, ClickUp offre des options de personnalisation étendues pour s'aligner sur votre marque Analyse approfondie: L'intégration de ClickUp avec des tableaux de bord et des outils de rapports permet d'obtenir des informations plus approfondies

L'intégration de ClickUp avec des tableaux de bord et des outils de rapports permet d'obtenir des informations plus approfondies Intégration avancée: ClickUp s'intègre de manière transparente à d'autres outils et flux de travail

ClickUp s'intègre de manière transparente à d'autres outils et flux de travail Capacités hors ligne: ClickUp assiste la collecte de données hors ligne par le biais de son application mobile

ClickUp assiste la collecte de données hors ligne par le biais de son application mobile Types de questions avancées: ClickUp inclut des formes de questions plus interactives pour les besoins de sondages complexes

Utiliser les modèles ClickUp

ClickUp dispose également d'un intervalle de modèles qui peuvent rendre votre sondage rapidement opérationnel.

L'un des modèles les plus remarquables est le modèle Modèle de sondage ClickUp sur l'engagement des employés ce modèle est parfait pour recueillir des informations sur la satisfaction et le niveau d'engagement de votre équipe. Il comprend des questions prédéfinies et des options de personnalisation pour répondre à vos besoins spécifiques.

Recueillez et analysez les commentaires des employés avec le modèle de sondage sur l'engagement des employés de ClickUp

Ce modèle vous aide à :

Réunir des commentaires complets de la part des employés de manière efficace

de manière efficace Analyser les réponses pour identifier les points à améliorer

pour identifier les points à améliorer Personnaliser le modèle pour qu'il corresponde à l'image de marque de votre entreprise et aux objectifs spécifiques du sondage

Quant à ses fonctionnalités, vous pouvez :

marquer le statut des tâches comme " Achevé ", " En cours de révision " et " À réviser " pour suivre la progression du sondage

comme " Achevé ", " En cours de révision " et " À réviser " pour suivre la progression du sondage Utiliser 32 attributs personnalisés tels que "Je suis rémunéré équitablement pour mon travail", "Je bénéficie des congés payés appropriés", "Autre Mon cours", "Je peux partager mes idées d'amélioration avec l'entreprise" et "Notre entreprise accorde de l'importance à ma progression de carrière"

tels que "Je suis rémunéré équitablement pour mon travail", "Je bénéficie des congés payés appropriés", "Autre Mon cours", "Je peux partager mes idées d'amélioration avec l'entreprise" et "Notre entreprise accorde de l'importance à ma progression de carrière" Ouvrez sept vues dans différentes configurations ClickUp , telles que "Tous les envois", "Département", "Rétroaction de l'équipe", "Rétroaction de l'entreprise" et "Guide de démarrage" afin d'accéder facilement aux commentaires et de les organiser

, telles que "Tous les envois", "Département", "Rétroaction de l'équipe", "Rétroaction de l'entreprise" et "Guide de démarrage" afin d'accéder facilement aux commentaires et de les organiser Construire l'engagement des employés avec l'étiquette, les dépendances des tâches, les automatisations, l'IA, et plus encore

💡Pro Tip: ClickUp propose des modèles pour divers besoins de sondage, de la satisfaction des employés au feedback des clients, ce qui facilite la collecte immédiate de données précieuses.

En outre, l'outil Modèle de sondage ClickUp sur le retour d'information sur les produits est disponible sur la plateforme afin que vous disposiez de tous les outils nécessaires à une collecte de données efficace.

Recueillez des commentaires et des données significatifs à l'aide du modèle de sondage ClickUp sur les commentaires sur les produits

Voici comment le modèle vous aidera :

Statuts et champs personnalisés: Créez des statuts personnalisés (par exemple, En cours d'examen, Examiné, À examiner) pour suivre la progression de chaque sondage. En outre, des champs personnalisés peuvent être ajoutés pour classer les réponses en fonction de divers attributs tels que la "satisfaction globale du produit" et l'"expérience d'utilisation", ce qui facilite l'organisation et l'analyse des commentaires

Créez des statuts personnalisés (par exemple, En cours d'examen, Examiné, À examiner) pour suivre la progression de chaque sondage. En outre, des champs personnalisés peuvent être ajoutés pour classer les réponses en fonction de divers attributs tels que la "satisfaction globale du produit" et l'"expérience d'utilisation", ce qui facilite l'organisation et l'analyse des commentaires Multiples affichages personnalisés: Accédez à cinq affichages dans le modèle, y compris "Satisfaction globale", "Envois" et "Évaluations des produits". Cette variété permet aux équipes de visualiser et d'analyser les données sous différentes perspectives, ce qui facilite l'identification des tendances et des domaines d'amélioration dans le développement de produits

Accédez à cinq affichages dans le modèle, y compris "Satisfaction globale", "Envois" et "Évaluations des produits". Cette variété permet aux équipes de visualiser et d'analyser les données sous différentes perspectives, ce qui facilite l'identification des tendances et des domaines d'amélioration dans le développement de produits Fonctionnalités de gestion de projet: Intégrez des fonctionnalités de gestion de projet, telles que le suivi du temps, les avertissements de dépendance et l'étiquetage. Ces fonctionnalités aident les équipes à gérer le processus de sondage plus efficacement, en veillant à ce que les commentaires soient recueillis et pris en compte en temps voulu

Intégrez des fonctionnalités de gestion de projet, telles que le suivi du temps, les avertissements de dépendance et l'étiquetage. Ces fonctionnalités aident les équipes à gérer le processus de sondage plus efficacement, en veillant à ce que les commentaires soient recueillis et pris en compte en temps voulu Outils d'analyse des données: Utilisez les outils intégrés pour résumer les données sous forme de diagrammes et de graphiques. Cette représentation visuelle des commentaires permet de comprendre rapidement le sentiment des clients et de prendre des décisions éclairées sur la base des résultats du sondage

Que vous ayez besoin de d'un logiciel de sondage pour les employés ou un système de feedback complet, ClickUp vous couvre.

Créez, lancez et analysez des sondages plus rapidement avec ClickUp

La création et la gestion de sondages avec ClickUp Forms simplifient le processus et offrent des fonctionnalités avancées et des options de personnalisation qui font défaut à Google Forms. Que vous meniez une étude de marché, que vous recueilliez les réactions de vos employés ou que vous cherchiez à connaître l'avis de vos clients, ClickUp Forms offre une solution intégrée qui répond à vos besoins.

Avec ClickUp, vous pouvez bénéficier d'une personnalisation améliorée, d'analyses approfondies, d'une intégration facile avec d'autres outils, de capacités hors ligne et de formes de questions interactives. En outre, la variété des modèles disponibles, tels que le modèle de sondage sur l'engagement des employés, vous aide à démarrer rapidement et efficacement. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui pour construire des sondages de classe mondiale !