Les 10 meilleurs modèles de formulaires Microsoft pour collecter des données

En tant que manager ou propriétaire d'entreprise, il est essentiel de recueillir des informations en retour. Les données recueillies vous aideront à améliorer vos produits, vos services, votre culture d'entreprise et l'ensemble de vos processus d'entreprise.

Par exemple, vos clients sont-ils satisfaits de la qualité de vos produits ? À quoi vos employés se réjouissent-ils et s'inquiètent-ils ?

Vous pouvez recueillir des commentaires sur des questions de ce type en concevant un formulaire à partir de zéro ou en utilisant des modèles préétablis.

Les modèles de sondage et de retour d'information prédéfinis tels que Formulaires Microsoft vous permettent d'être opérationnel sans perdre de temps à développer le modèle. Sur la base des recommandations du modèle, vous pouvez vous inspirer des questions des experts et les inclure.

Bien que de nombreuses entreprises utilisent les modèles de formulaires Microsoft, ceux-ci présentent des limites en ce qui concerne les fonctions de personnalisation, de portée et d'image de marque.

Commençons par examiner ce que sont les modèles de formulaires Microsoft, les différents modèles pour les besoins de votre entreprise et les limites des formulaires MS. Nous partagerons avec vous 10 alternatives aux modèles de formulaires Microsoft.

Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire Microsoft ?

Un modèle de formulaire Microsoft (MS Forms) est un outil permettant de créer et de gérer des sondages, des enquêtes, des formulaires et des questionnaires.

Ces modèles couvrent diverses catégories, notamment l'inscription à des évènements, les commentaires des employés, les sondages d'étude de marché, le lancement de nouveaux produits, etc.

Utilisez-les pour créer des sondages avec des questions à choix multiples, des questionnaires à échelle de Likert et des questions sur le score de promoteur net (NPS) et invitez à répondre et à donner votre avis.

La version gratuite de MS Forms vous permet de créer des formulaires à des fins générales et d'obtenir des commentaires. Cependant, pour accéder à des fonctionnalités avancées telles que l'envoi automatique de sondages en fonction de déclencheurs et l'analyse avancée des réponses, vous avez besoin d'un abonnement à Microsoft 365.

Voici quelques modèles de formulaires Microsoft gratuits pour vous aider à démarrer.

5 modèles de formulaires Microsoft

1. Sondage sur les évènements

via Formulaire Microsoft Si vous organisez un évènement lié au marketing, utilisez le modèle de sondage avant, après ou même pendant l'évènement pour recueillir les commentaires des participants.

Ce modèle de formulaire permet de formuler des questions à choix multiples, des questions textuelles, des questions d'évaluation et des questions sur l'échelle de Likert.

Les modèles de formulaires Microsoft sont une bonne option pour un modèle de sondage rapide avec des questions recommandées dans chacun d'entre eux.

2. Sondage d'évaluation d'un nouveau produit

Imaginez que vous ayez récemment lancé un nouveau produit et que vous soyez impatient de savoir ce que vos clients en pensent. Le Modèle de formulaire d'évaluation de produit permet de recueillir les commentaires des clients, qu'ils soient excellents, moyens ou mauvais.

Ce formulaire permet aux répondants de télécharger des captures d'écran des difficultés qu'ils ont rencontrées lors de l'utilisation du produit, ce qui facilite le partage des commentaires des participants.

Un sondage auprès de la clientèle vous permet d'obtenir directement l'avis des clients et de connaître leur degré de satisfaction (ou d'insatisfaction) à l'égard de vos produits et services.

Cette enquête Modèle de formulaire MS permet aux participants d'évaluer la satisfaction à l'égard du produit en fonction de facteurs spécifiques influençant leur décision de choisir votre produit.

Tout le monde a besoin d'un retour d'information pour améliorer ses performances, et les managers ne sont pas différents. Un sondage sur le feedback des managers permet d'évaluer les performances des dirigeants.

Cette enquête Formulaire MS combine des questions ouvertes permettant aux employés de partager les détails de leurs expériences avec le manager et des questions à échelle de Likert permettant de comprendre les points forts et le potentiel d'amélioration.

5. Sondage d'étude de marché

Quelle que soit sa taille et son secteur d'activité, chaque organisation a recours à des sondages d'étude de marché pour mieux comprendre sa cible. Le sondage fournit des informations démographiques essentielles, leurs points de douleur et le type de produit dont votre marché a besoin.

Cette étude Modèle de formulaire MS comporte une section sur l'analyse de la concurrence afin de comprendre le degré de satisfaction de vos clients potentiels à l'égard des produits des concurrents.

Limites de l'utilisation des modèles de formulaires Microsoft

Si vous envisagez d'utiliser les modèles de formulaires Microsoft pour recueillir des commentaires et analyser des données, voici quelques limites des formulaires MS que vous ne pouvez pas ignorer.

Pour exploiter tout son potentiel, vous devez investir dans des outils Microsoft supplémentaires qui requièrent un investissement additionnel. Par exemple, vous devez exporter les résultats du formulaire et du quiz vers Excel, une liste ou SharePoint

Alors que MS Form s'intègre aux produits Microsoft, les produits non Microsoft ont des options d'intégration limitées. Par exemple, si vous utilisez un fichiersystème de gestion de la communication avec les clients (CCM) pour gérer les communications avec vos clients, mais qu'il n'a pas d'options d'intégration avec MS Forms, l'exportation d'informations devient un défi

À MS Form ne permet pas à l'utilisateur de sauvegarder le formulaire ou de mettre à jour partiellement une réponse soumise. Le participant doit soumettre le formulaire en une seule fois

MS Form offre une personnalisation limitée de la conception, ce qui signifie que les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de feuilles de style CSS ou HTML personnalisées au sondage

MS Form n'est peut-être pas la meilleure option si vous avez besoin de sauts logiques et de calculs pour créer des formulaires interactifs

Il ne fait pas de dossiers, ce qui rend l'organisation des réponses et des formulaires difficile, surtout si vous menez plusieurs sondages en même temps

Il n'existe pas d'application MS Form pour vous aider à créer des formulaires de sondage en déplacement ou sur votre téléphone portable

MS Forms est une application moins connue de la suite de produits Microsoft.

Nous avons une meilleure solution si vous recherchez des modèles de formulaires plus interactifs et dynamiques.

10 Alternatives aux modèles de formulaires Microsoft

Après avoir étudié les besoins du segment des utilisateurs et évalué diverses options en fonction de la facilité d'utilisation, de l'automatisation, des intégrations et de l'adéquation globale, notre choix se porte sur ClickUp.

Qu'est-ce qui fait de ClickUp une alternative aux formulaires de Microsoft ?

Vous n'avez pas besoin d'un abonnement pour créer des formulaires sur ClickUp ; c'est gratuit.

Un autre avantage clé de l'utilisation de ClickUp est l'intégration du générateur de formulaires en ligne à un système de gestion de projet afin de recueillir et d'analyser les commentaires en temps réel pour une prise de décision fondée sur les données.

Voici quelques-uns des meilleurs modèles de formulaires ClickUp qui en font une alternative puissante aux modèles de formulaires Microsoft.

1. Modèle de formulaire ClickUp

Utiliser le Modèle de formulaire ClickUp pour recueillir les commentaires de votre équipe, de vos clients et de vos prospects.

Et ce n'est pas tout Il s'intègre à la solution ClickUp gestion de projet afin que vous puissiez garder le contrôle de votre travail en un seul endroit.

Par exemple, ce modèle de formulaire préconstruit pour votre sondage d'équipe comporte des statuts personnalisés tels que achevé, refusé, en cours d'examen et nouvelles inscriptions pour suivre la progression. Utilisez les six champs personnalisés pour catégoriser et ajouter des attributs tels que la photo d'identifiant et le numéro de contrat. Enfin, organisez les données des répondants d'une manière logique en utilisant quatre types d'affichages.

Le modèle de formulaire améliore les réponses aux formulaires grâce à des rappels par e-mail et permet la collaboration d'autres membres de l'équipe, ce qui en fait une alternative plus efficace aux formulaires MS. Pour aller plus loin, automatisez la publication et la distribution de votre formulaire grâce à l'automatisation pré-construite une fonction manquante dans l'application Microsoft Forms.

2. Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp

Qu'il s'agisse d'un retour d'information sur un produit, d'un retour d'information sur un employé ou d'un sondage sur la satisfaction d'un client, le modèle de ClickUp, facile à utiliser pour les débutants, permet d'obtenir un retour d'information sur un produit, un employé ou un sondage sur la satisfaction d'un client Modèle de formulaire de retour d'information vous couvre.

Utilisez le modèle de formulaire de retour d'information pour obtenir des commentaires sur les nouvelles fonctionnalités après la phase de recherche et de test. Créez une boucle de rétroaction complète avec des statuts personnalisés pour suivre le suivi des commentaires, des attributs personnalisés pour visualiser les données des clients, et des affichages de formulaire pour organiser l'information.

Le formulaire de retour d'information de ClickUp facilite la collecte rapide et précise des réponses, l'identification des domaines d'intérêt de l'entreprise et l'amélioration de la qualité de l'information d'amélioration du processus et analyser les réponses des utilisateurs pour prendre des décisions en connaissance de cause.

Voici ce qui différencie le modèle de formulaire de rétroaction de ClickUp des formulaires MS.

Les formulaires ClickUp sont faciles à partager. Copiez le lien direct du formulaire et partagez-le avec vos participants. Vous pouvez également intégrer le formulaire dans votre page d'atterrissage via le code HTML dans la section Code d'intégration.

La possibilité d'intégrer ce formulaire où vous le souhaitez fait de ClickUp une meilleure alternative à MS Forms.

3. Modèle de formulaire d'abonnement ClickUp

Pour toute entreprise, la fidélisation des clients et des prospects est le moyen de gagner en loyauté. Modèle de formulaire d'abonnement de ClickUp simplifie le processus d'inscription pour vos clients et prospects.

Que vous vendiez l'abonnement de votre entreprise pour des blogs, des magazines ou des produits, ce modèle est facile à personnaliser et permet d'améliorer vos équipes commerciales.

Contrairement aux modèles de formulaires MS, le formulaire d'abonnement de ClickUp affiche une vue à 360 degrés de vos abonnés, de leur statut, de leurs e-mails et de leurs intérêts, ce qui vous permet d'envoyer des e-mails personnalisés.

Concevez et organisez vos formulaires avec la fonction Vue Tableau . L'écran personnalisable Tableau Kanban est excellent pour visualiser vos flux de travail.

En combinant le modèle de formulaire d'abonnement avec la fonction Rapports CRM avec les rapports CRM, vous affichez une vue achevée des nouveaux abonnements, des abonnés inactifs et des taux d'ouverture des e-mails.

4. Modèle de formulaire de demande de ClickUp

Qu'il s'agisse du service client, des demandes de marketing ou de l'intégration des RH, chaque service a besoin de formulaires de demande pour recueillir des informations de manière précise et rapide.

Les Modèle de formulaire de demande de ClickUp rationalise le processus de gestion des demandes pour les startups, les petites et moyennes entreprises et les organisations corporatives.

Considérez-le comme un lieu central d'organisation des demandes, où les départements peuvent soumettre des demandes de ressources et visualiser la progression de chaque demande dans une forme interactive.

Par ailleurs, ClickUp permet aux utilisateurs de d'ajouter une logique conditionnelle pour des formulaires plus intelligents et dynamiques pour des flux de travail complexes.

Prenons un exemple.

Grâce aux formulaires de demande ClickUp, votre équipe informatique met à la disposition de ses collaborateurs un formulaire unique pour toutes leurs demandes technologiques. Grâce à la logique conditionnelle, demandez à vos employés s'ils utilisent un Mac ou un PC et, en fonction de leur réponse, présentez-leur les versions MacOS ou Windows OS dans le champ suivant.

Si vous êtes à la recherche d'un moyen hautement personnalisable et convivial de consolider vos messages "Contactez-nous", nous vous recommandons Modèle de formulaire de contact ClickUp pour organiser tous les envois des clients.

Vous avez le choix entre deux types d'affichages des tâches : l'affichage sous forme de liste et l'affichage sous forme de formulaire.

La vue Liste vous permet de regrouper, trier et filtrer les tâches. Elle est disponible dans les forfaits gratuits et payants.

L'affichage sous forme de tableau permet de collecter des informations et de rationaliser la création des tâches. L'affichage sous forme de formulaire nécessite un forfait payant.

À quoi les utilisateurs font-ils confiance au formulaire de contact de ClickUp ?

Il se synchronise avec la fonctionnalité de remplissage automatique du navigateur du visiteur, ce qui facilite le remplissage du formulaire en quelques clics.

Après avoir intégré le formulaire sur la page souhaitée, configurez une réponse automatisée pour les personnes qui remplissent le formulaire à l'aide de l'automatisation de ClickUp. Le message peut être simple : "Merci pour votre message ; notre équipe vous contactera bientôt"

Faites savoir à vos clients les plus précieux que vous êtes toujours là pour eux.

6. Modèle de formulaire de rapports ClickUp

Si vous êtes un gestionnaire de projet chargé de maintenir l'équipe sur la bonne voie dans le cadre de plusieurs projets, le formulaire de rapport ClickUp est un outil précieux Modèle de formulaire de rapport ClickUp est pour vous.

Il décompose les principaux jalons en tâches plus petites afin que votre équipe donne la priorité aux bonnes tâches quotidiennes/hebdomadaires/mensuelles.

Le formulaire de rapport élimine la nécessité de saisir, d'organiser et d'analyser manuellement les données relatives à la progression de tous les projets, ce qui change la donne pour les gestionnaires débordés.

Pour les équipes gérant plusieurs projets, le modèle de formulaire est une solution pratique pour :

Une mise en forme et une organisation standardisées, rendant les rapports faciles à lire

La possibilité de mettre à jour le formulaire avec des données fraîches chaque fois que cela est nécessaire pour assurer l'actualité des données

Une présentation cohérente de tous les rapports

La première étape de la création d'un formulaire de rapport consiste à trouver des idées, des sujets et des questions à inclure dans le rapport. Tableaux blancs ClickUp sont un canevas créatif permettant de rassembler vos meilleures idées et d'ajouter des notes pour les le mappage du processus .

MS Forms n'est pas à la hauteur car il ne permet pas aux utilisateurs de créer des tâches, de collaborer en temps réel ou d'imaginer des flux de travail agiles.

7. Modèle de formulaire de demande de création ClickUp

Si vous êtes un freelance ou un membre de l'équipe de conception et que vous cherchez à travailler plus efficacement avec vos clients ou d'autres départements, le modèle de formulaire de demande de création ClickUp est fait pour vous Modèle de formulaire de demande de création ClickUp sera votre bouée de sauvetage. Collaborez sur les demandes de conception et créez un flux de travail de demande pour obtenir les informations correctes dans une forme cohérente.

Organisez et stockez toutes les demandes de création dans un emplacement central et collaborez sur les briefs créatifs en temps réel à l'aide du formulaire de demande de création.

Les révisions sont essentielles pour l'optimisation du flux de travail . Une fois le formulaire de demande créé, l'étape suivante consiste à mettre en place un processus d'examen et des échéanciers pour l'examen de la demande et la personne responsable de l'examen.

Utiliser Diagrammes de Gantt pour mapper les échéanciers d'examen des demandes de création.

L'outil de ClickUp éditeur de documents permet de créer des formulaires de demande uniformes et reproductibles au sein des équipes et des départements.

8. Modèle de formulaire de candidature ClickUp

Modèle de formulaire de candidature de ClickUp est conçu pour aider les recruteurs et les organisations à créer des formulaires adaptés à leurs besoins en matière d'embauche. Examinez et comparez rapidement les candidats, suivez leur progression, Rapports sur les indicateurs clés de performance et de stocker des informations importantes à l'aide d'affichages personnalisés.

Alors que les modèles de formulaires de MS ont des capacités de conception limitées, les modèles de ClickUp sont plus faciles à utiliser Vue Tableur vous permet de modifier des données en cours avec des tableaux réactifs et intuitifs. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que des filtres robustes et des options de regroupement, permettent de trier et de suivre les informations.

9. Modèle de formulaire d'inscription ClickUp

Simple et pratique, le formulaire d'inscription sans code Formulaire d'inscription des invités ClickUp vous permet d'ajouter facilement toutes les informations dont vous avez besoin sur vos invités. Vous pouvez utiliser le modèle prédéfini ou concevoir votre propre formulaire pour suivre les dates d'arrivée et de départ de vos invités, les détails de l'hébergement et les réservations des visiteurs.

Supposons que vous organisiez une conférence industrielle. Le formulaire d'inscription des bénévoles de la communauté vous permet de recueillir des informations sur tous les bénévoles et invités, ce qui sécurise et rationalise le processus d'inscription.

Ils peuvent télécharger leurs documents et autres pièces jointes. L'automatisation de ClickUp permet une synchronisation bidirectionnelle avec des applications tierces telles que les réservations d'hôtel, et l'équipe d'administrateurs stocke ces informations en toute sécurité grâce au cryptage.

Si vous faites payer l'évènement, le formulaire vous permet d'ajouter des détails supplémentaires, tels que les modes de paiement acceptés et les taxes applicables, à l'aide de champs personnalisés.

10. ClickUp Modèle de formulaire d'emploi interne

Demandez à votre service des ressources humaines ce qui figure en tête de la liste des tâches les plus fastidieuses, et les formulaires d'embauche internes en font partie.

Recueillir les informations sur les employés, vérifier les références et stocker les documents pertinents n'est pas une tâche facile. L'utilisation de feuilles de calcul est source d'erreurs, prend du temps et mobilise beaucoup de ressources. Modèle de formulaire d'embauche interne ClickUp simplifie la collecte et la maintenance des informations relatives aux nouveaux employés tout en respectant les réglementations et les lois en vigueur.

Le modèle dispose de statuts personnalisés pour suivre le processus d'embauche et d'affichages personnalisés pour frapper les esprits. Il permet également d'ajouter des champs tels que des étiquettes, des libellés de priorité et des assignés multiples pour gérer le processus d'embauche complexe.

Utilisation Documents dans ClickUp pour collaborer sur des idées, attribuer des tâches à vos collègues, modifier le statut des projets et mettre à jour les flux de travail avant de créer le modèle de formulaire d'emploi interne. ClickUp's logiciel d'automatisation des documents permet d'organiser facilement les sous-pages relatives au formulaire d'emploi dans un seul commentaire.

Commencez à créer vos formulaires de retour d'information en utilisant ClickUp

ClickUp est un puissant générateur de formulaires en ligne qui surpasse Microsoft Forms en ce qui concerne la logique conditionnelle, la flexibilité et les fonctionnalités de personnalisation.

Les modèles de formulaires ClickUp constituent la meilleure plateforme pour créer des sondages de retour d'information interactifs, collaborer avec les membres de l'équipe sur des sections spécifiques et obtenir des informations précieuses à partir d'analyses en temps réel.

De plus, l'intégration de ClickUp avec d'autres outils et applications vous aide à utiliser ces informations pour améliorer votre entreprise. S'inscrire sur ClickUp créez votre premier modèle de sondage et démarrez gratuitement.