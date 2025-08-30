les 10 meilleurs logiciels ERG pour créer des lieux de travail inclusifs en 2025

Vous n'avez pas créé un ERG pour organiser occasionnellement des déjeuners-conférences.

Vous avez lancé cette initiative pour créer une communauté, apporter des changements et faire en sorte que chaque employé se sente pris en considération. Mais sans les bons outils, même les ERG les plus passionnés perdent rapidement leur élan.

Et c'est là que réside le problème, $$a$$$.

🧐 Le saviez-vous ? D'autant plus que les recherches de Deloitte montrent qu'un fort sentiment d'appartenance peut augmenter les performances professionnelles de 56 % et réduire de moitié le risque de turnover.

Imaginez : un ERG dédié aux femmes dans le secteur technologique démarre l'année avec des tables rondes et des cercles de mentorat, mais sans plateforme centralisée, les choses se compliquent. Les inscriptions diminuent. Les bénévoles s'épuisent. L'énergie s'estompe.

Ce qui était au départ une vision audacieuse en matière d'inclusion est aujourd'hui enseveli sous les invitations de Calendrier et les feuilles de calcul.

La solution ? Des plateformes spécialement conçues pour les groupes de ressources employés qui facilitent l'organisation d'évènements, le suivi de l'engagement et la démonstration de l'impact auprès de la direction, sans épuiser vos bénévoles les plus passionnés

🧐 Le saviez-vous ? Le concept moderne des groupes de ressources pour les employés (ERG) a vu le jour en 1970 chez Xerox, lorsque des employés noirs ont formulé le National Black Employee Caucus en réponse à la discrimination raciale et aux troubles sociaux persistants. Leur objectif était de créer un espace de défense, d'assistance et de progression sur le lieu de travail, jetant ainsi les bases des ERG que nous connaissons aujourd'hui.

Que devez-vous rechercher dans un logiciel ERG ?

Lorsque vous choisissez un logiciel ERG, recherchez les fonctionnalités clés qui aideront vos groupes de ressources pour les employés à se développer et à réussir. Ces outils peuvent améliorer la gestion des employés et avoir un impact significatif.

Voici les clés des fonctionnalités à privilégier lors de l'évaluation des plateformes ERG :

expérience utilisateur intuitive : *Choisissez une plateforme dotée d'une interface conviviale qui nécessite une formation minimale pour les responsables et les membres des ERG

outils de communication robustes : *Recherchez des forums de discussion, des messages instantanés et des fonctionnalités d'annonce qui favorisent l'engagement continu des ERG

gestion complète des évènements : *Sélectionnez des plateformes avec intégration de Calendrier, fonctionnalités d'inscription, systèmes de rappel et collecte de commentaires à 360° après l'évènement

référentiel de ressources centralisé : *Assurez-vous que le logiciel de gestion du personnel est le fournisseur de bibliothèques pour stocker et partager des documents, des vidéos et du matériel pédagogique

tableau de bord analytique avancé : *choisissez un logiciel doté de fonctionnalités de rapports pour mesurer l'engagement, la croissance et l'impact des ERG

conception adaptée aux appareils mobiles : *Assurez-vous que l'accessibilité mobile inclut des fonctionnalités de participation complètes, permettant aux membres de s'engager même lorsqu'ils ne sont pas à leur bureau

options d'intégration transparentes : *Vérifiez la compatibilité avec les systèmes RH, les outils de communication et les calendriers existants

évolutivité à l'épreuve du temps : *sélectionnez une solution qui évolue avec votre organisation et offre l'assistance à plusieurs ERG

personnalisation flexible : *choisissez des plateformes qui permettent de configurer les flux de travail, d'ajuster les champs de données et de modifier la terminologie afin de refléter votre langage spécifique en matière de diversité et d'inclusion

🧠 Bonus Insight : Que signifie réellement ERG ? ERG ne signifie pas seulement « groupe de ressources pour les employés ». En psychologie, la théorie ERG (développée par Clayton Alderfer ) classe les besoins en trois catégories : existence, relation et croissance. Bien qu'elle ne soit pas directement liée aux ERG modernes, la similitude est intéressante : les ERG d'aujourd'hui répondent souvent aux besoins de sécurité, de connexion et de développement.

Aperçu des meilleurs logiciels ERG

Outil Meilleure fonctionnalité Cas d'utilisation principal Tarifs ClickUp – Gestion des réunions basée sur l'IA – Intégration transparente des tâches et des notes – Tableaux de bord personnalisables Teams qui ont besoin de fonctionnalités complètes de prise de note, de gestion des tâches et de suivi des projets avec l'assistance de l'IA Free Forever ; personnalisable pour les entreprises Chronus programmes de mentorat algorithmiques personnalisés – Guides de discussion structurés – Outils de mentorat virtuels Les organisations disposant de programmes de mentorat ERG formels qui cherchent à établir une connexion entre les cadres supérieurs et les talents émergents Core : à partir de 14 995 $/an ; entreprise : à partir de 24 995 $/an Teleskope Affinities informations ERG basées sur les données – Cartographie du réseau – Rapports sur l'impact de l'entreprise Les responsables ERG qui ont besoin d'informations exploitables sur la santé, l'engagement et l'impact des groupes Tarification personnalisée Chezie – Plateforme axée sur la communauté – Outils de reconnaissance des membres – Conception axée sur les appareils mobiles Les organisations qui s'attachent à créer des communautés ERG solides et connectées et à impliquer leurs membres de manière significative À partir de 15 000 $/an pour 200 membres ERG Benevity Affinity Groups connexion avec des causes caritatives – Outils d'engagement des employés – Traitement des dons jumelés Les Teams qui souhaitent intégrer les ERG aux efforts de responsabilité sociale des entreprises et fournir des opportunités de dons Tarification personnalisée Plateforme ERG Affirmity – Suivi de la conformité ERG – Rapports sur la diversité, l'équité et l'inclusion – Suivi de la participation aux évènements Entreprises qui ont besoin de mesurer la participation et l'impact des ERG tout en garantissant le respect des normes en matière de diversité et d'inclusion Tarification personnalisée MentorcliQ Diverst gestion des ERG au niveau de l'entreprise – Mentorat et planification de la relève – Intégration avec les systèmes HRIS et LMS Grandes organisations développant des ERG en mettant l'accent sur le développement du leadership et le mentorat Tarification personnalisée Logiciel Qooper ERG jumelage de mentors basé sur l'IA – Outils de gestion d'évènements – Fonctionnalités d'engagement axées sur les appareils mobiles Les organisations qui souhaitent développer leurs programmes ERG grâce à un mentorat structuré, un suivi des évènements et une mesure de l'impact Tarification personnalisée WeSpire – Campagnes d'engagement des employés – Rapports d'impact basés sur les données – Modèles personnalisables prêts à l'emploi Les moyennes et grandes entreprises qui ont besoin de connecter les initiatives ERG aux résultats de l'entreprise et de suivre leur impact Tarification personnalisée Phenom ERG – Intégration de l'expérience des talents – Gestion des ERG avec acquisition de talents – Gestion des évènements et des groupes Entreprises cherchant à intégrer les ERG dans leurs stratégies d'acquisition et de développement des talents Tarification personnalisée

10 plateformes logicielles ERG pour renforcer la culture d'entreprise

Voici notre sélection des meilleurs logiciels ERG que vous pouvez choisir en fonction de vos besoins :

1. ClickUp (idéal pour intégrer la gestion des ERG à la gestion globale du travail)

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour bénéficier d'une meilleure visibilité et d'une meilleure coordination de vos activités ERG

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail, y compris vos initiatives ERG. Gérez tout en un seul endroit, parallèlement aux flux de travail quotidiens de votre équipe, de la planification d'évènements au suivi du mentorat.

Intégrez les ERG dans l'environnement de travail central de votre entreprise

ClickUp tâches vous permet de diviser les grands objectifs en petites tâches réalisables, faciles à attribuer et à suivre. Vous planifiez un évènement pour le mois du patrimoine ? Vous mettez en place des programmes de mentorat ? ClickUp permet aux responsables des ERG de les organiser à leur guise, à l'aide de listes, de tableaux ou de calendriers adaptés au flux de travail de leur équipe.

Grâce aux niveaux de priorité, aux sous-tâches, aux statuts personnalisés et aux dates d'échéance, tout le monde reste sur la même longueur d'onde, sans avoir à envoyer constamment des messages de suivi.

Il excelle dans l'intégration des groupes de ressources pour les employés dans l'environnement de travail central de votre organisation. Contrairement aux solutions ERG dédiées, ClickUp intègre vos initiatives en matière de diversité dans les flux de travail plus larges de l'entreprise, créant ainsi une visibilité qui aide les ERG à s'aligner sur les stratégies RH.

📮ClickUp Insight : Environ 41 % des professionnels préfèrent la messagerie instantanée pour communiquer au sein de leur équipe. Bien qu'elle permette des échanges rapides et efficaces, les messages sont souvent dispersés entre plusieurs canaux, fils de discussion ou messages directs, ce qui rend plus difficile la récupération des informations par la suite. Avec une solution intégrée telle que ClickUp Chat, vos fils de discussion sont mapper à des projets et des tâches spécifiques, ce qui permet de conserver le contexte de vos discussions et de les rendre facilement accessibles.

💡 Conseil de pro : Vous devez organiser des évènements annuels ? Intégrer de nouveaux membres ? Coordonner plusieurs fuseaux horaires ? Les champs personnalisés ClickUp vous permettent de suivre des données telles que les heures de bénévolat, les types d'ERG, les pronoms et les emplacements, afin que rien ne se perde dans la confusion.

créez une base de connaissances ERG avec ClickUp Documents*

Une gestion et un partage efficaces des connaissances sont au cœur de la réussite des ERG, c'est pourquoi ClickUp Knowledge Management sert de hub centralisé pour la documentation des ERG. Les groupes de ressources peuvent créer des wikis et des bases de connaissances complets pour les ressources éducatives, les bonnes pratiques en matière d'inclusion et les informations culturelles.

Créez une source unique et fiable pour toute la documentation relative aux groupes grâce à ClickUp Knowledge Management

Les responsables des ERG peuvent créer des documents ClickUp structurés avec des pages imbriquées, qui aideront les nouveaux membres à comprendre la mission et les activités du groupe.

Créez des documents structurés et collaboratifs avec des pages imbriquées et des tâches intégrées dans ClickUp Docs

La plateforme prend également en charge l'assistance à l'édition collaborative, permettant à plusieurs membres d'accéder simultanément aux ressources et d'y contribuer. L'historique des versions permet de maintenir le contenu à jour tout en préservant le contexte important.

Gardez les discussions contextuelles avec ClickUp Discuter

Cependant, les connaissances seules ne suffisent pas : une communication efficace permet de donner vie à ces ressources. C'est là que ClickUp Discuter permet une communication contextuelle directement dans votre environnement de travail ERG.

Partagez des idées, fournissez votre feedback et coordonnez des activités sans avoir à passer d'un outil à l'autre grâce à ClickUp Discuter

Contrairement aux applications de messages isolées, ClickUp Discuter établit une connexion directe entre les discussions et les tâches, les documents et les projets, créant ainsi des discussions ciblées qui assurent la maintenance de la dynamique.

🎥 Découvrez comment ClickUp Discuter permet d'organiser les discussions et de maintenir la connexion entre les Teams, sans perte de Messages ni dispersion des fils de discussion. Une communication ciblée qui aide les communautés à prospérer. Tout comme les logiciels ERG, il s'agit de donner à chaque voix un espace clair, de faciliter la collaboration et de transformer l'engagement en impact réel.

La plateforme prend en charge les annonces à l'échelle de l'équipe et les discussions privées, ce qui est idéal pour les communications générales des ERG et les discussions sensibles sur la diversité. Pour la collaboration entre les ERG, les canaux de discuter peuvent inclure des membres de différents groupes, ce qui facilite les initiatives conjointes tout en maintenant la connexion avec les tâches et les documents pertinents.

Suivez la progression grâce aux tableaux de bord, aux objectifs et aux formulaires ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp permettent de visualiser les indicateurs importants, tels que la participation aux événements, la croissance du nombre de membres, les heures de bénévolat ou la réalisation des initiatives. Ajoutez des formulaires ClickUp pour recueillir les inscriptions ou les commentaires des membres après les événements. Utilisez ClickUp Objectifs pour aligner vos initiatives sur les critères de diversité à l'échelle de l'entreprise et suivre leur réussite au fil du temps.

ClickUp Formulaires peut être utilisé pour les inscriptions aux ERG, les réponses aux invitations à des évènements, la collecte de commentaires, la rationalisation de l'engagement des membres et l'intégration.

ClickUp Suivi du temps aide également les responsables des ERG à enregistrer les heures de bénévolat par tâche ou initiative, ce qui constitue un moyen précieux de mettre en avant l'effort déployé en coulisses et de plaider en faveur d'un soutien budgétaire ou exécutif.

Pour rationaliser le travail administratif, les responsables ERG peuvent s'appuyer sur ClickUp Automatisations pour envoyer des e-mails de bienvenue, déclencher des rappels ou mettre à jour le statut des tâches.

Comment l'IA fournit-elle l'assistance aux groupes de ressources pour les employés (ERG) et au recrutement inclusif ?

Les ERG jouent souvent un rôle essentiel dans la forme de pratiques d'embauche inclusives, qu'il s'agisse d'examiner les offres d'emploi à la recherche de préjugés ou de veiller à ce que les nouvelles recrues se sentent bien accueillies et assistées. L'IA rend ce travail plus rapide, plus cohérent et plus facile à adapter.

ClickUp Brain pour ERG

Avec ClickUp Brain, le copilote IA de votre ERG, vous pouvez :

rédigez des descriptions de poste inclusives* : générez des descriptions de rôle gratuites de langage biaisé ou exclusif.

créer du contenu d'intégration* : résumer les ressources ERG dans des guides qui aident les nouvelles recrues à se sentir connectées dès le premier jour.

préparez les éléments à prendre en compte* : enregistrez et attribuez instantanément les abonnés issus des réunions du comité de recrutement ERG.

utilisez ClickUp Brain pour examiner les descriptions de poste, rédiger des documents d'intégration et générer des agendas de réunion.

ClickUp Brain Max: Capturez les opinions des ERG en temps réelGrâce à la fonction Talk to Text de ClickUp Brain Max, les responsables des ERG peuvent enregistrer les discussions, les brainstormings ou les sessions de mentorat en direct et les convertir en tâches structurées, telles que la mise à jour des directives de sélection ou la planification d'ateliers sur la culture inclusive. Chaque idée est transcrite, résumée et liée aux flux de travail afin que les contributions des membres des ERG forment les décisions d'embauche au lieu d'être perdues. Et grâce aux tableaux de bord basés sur l'IA de ClickUp, les programmes ERG peuvent suivre les indicateurs de participation, de sentiment et d'engagement, fournissant ainsi aux dirigeants des données concrètes pour promouvoir le changement et mesurer la progression vers un recrutement plus équitable.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des tableaux de bord personnalisés pour le suivi des indicateurs ERG tels que la croissance du nombre d'adhérents, la participation aux évènements et la réalisation des initiatives achevées

Fournisseur, prestataire de permission granulaires, permettant aux responsables ERG de contrôler l'accès aux documents ou discussions sensibles

Recueillez des commentaires avec Form Afficher pour les inscriptions à des évènements et les demandes d'adhésion de nouveaux membres

Automatisez les e-mails de bienvenue, les rappels d'évènements et les mises à jour de statut à l'aide de ClickUp Brain

Définissez et suivez des objets avec Objectifs afin d'aligner les ERG sur les cibles de diversité de l'organisation

Hautement personnalisables grâce à des modèles, des permissions et des intégrations

Visualisez les initiatives sous forme de liste, de tableau, de calendrier ou de vue Gantt afin de les adapter à différents styles de planification

Application mobile pour un accès nomade

ClickUp limites

Courbe d'apprentissage pour les responsables ERG qui ne sont pas familiarisés avec les outils de gestion de projet

Installation manuelle requise pour les flux de travail et les rapports spécifiques aux ERG

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur G2 indique :

Notre équipe est répartie sur quatre fuseaux horaires dans trois pays différents. Nous devons communiquer clairement entre les membres de notre équipe, sinon il y a un retard d'au moins un jour. Il est beaucoup plus efficace de s'attribuer des tâches entre nous plutôt que d'envoyer des e-mails ou des Messages Teams. Nous discutons et faisons le point via la tâche elle-même, ce qui facilite grandement la recherche des discussions associées, plutôt que de se demander « ce message était-il dans un e-mail ou m'a-t-elle envoyé un message ? », « Quand était-ce nécessaire ? » ou « Quel est le degré d'urgence ? ». Toutes ces questions trouvent leur réponse dans une tâche bien conçue.

2. Chronus (le meilleur pour les programmes de mentorat ERG)

via Chronus

Votre programme de mentorat est-il plus réactif que stratégique ? Chronus élimine les approximations grâce à un système de mise en relation algorithmique, créant ainsi des connexions pertinentes entre les cadres supérieurs et les talents émergents.

Chronus propose un logiciel spécialisé qui facilite les relations de mentorat au sein des groupes de ressources pour les employés. Cette plateforme reconnaît que le mentorat est souvent un élément essentiel à la réussite des ERG, car il établit une connexion entre des professionnels expérimentés et ceux qui recherchent des conseils et souhaitent se développer.

Les meilleures fonctionnalités de Chronus

Fournisseur, prestataire de guides de discussion structurés et d'outils de définition d'objectifs pour fournir l'assistance aux mentors et aux mentorés tout au long de leur engagement

Connectez les membres à distance grâce à des outils de mentorat virtuels qui travaillent quel que soit leur emplacement géographique

Supervisez toutes les initiatives de mentorat à l'aide de tableaux de bord complets de gestion des programmes

Limites de Chronus

Accent mis principalement sur le mentorat plutôt que sur un logiciel complet de gestion des ERG

Tarifs Chronus

Core : à partir de 15 995 $/an

*enterprise : tarification personnalisée

Communautés : À partir de 17 995 $

Évaluations et avis Chronus

G2 : 4,7/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Chronus ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Faciles à utiliser, innovants, ludiques, ils éliminent le problème administratif lié au mentorat.

3. Teleskope Affinities (idéal pour obtenir des informations sur les ERG basées sur les données)

via Teleskope Affinities

L'intuition et les commentaires épars ne suffisent pas à guider les décisions stratégiques des ERG. Pour y remédier, Teleskope Affinities fournit des analyses puissantes qui révèlent les schémas sous-jacents et l'impact de vos groupes de ressources pour les employés, transformant ainsi les intuitions en informations exploitables.

La plateforme se distingue par son approche analytique de la gestion des ERG. Elle offre aux organisations des informations approfondies sur la santé des groupes, l'engagement des employés et leur impact. Teleskope Affinities exploite les données pour aider les responsables des ERG à prendre des décisions éclairées en matière de programmation, d'allocation des ressources et de forfait stratégique.

Les meilleures fonctionnalités de Teleskope Affinities

Corrélation entre l'implication des ERG et les indicateurs RH clés pour démontrer l'impact de l'entreprise

Visualisez les connexions entre les membres et les groupes grâce au mapper du réseau

Communiquez la valeur des ERG en termes de Business grâce à des rapports prêts à être présentés à la direction

Limites de Teleskope Affinities

Plus axés sur la mesure que sur les opérations quotidiennes des ERG

Tarifs de Teleskope Affinities

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Teleskope Affinities

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

4. Chezie (le meilleur pour créer une communauté ERG)

via Chezie

De nombreux ERG fonctionnent comme des comités formels plutôt que comme des communautés dynamiques. Chezie change cette dynamique en créant des espaces numériques où des connexions authentiques se nouent naturellement et où les membres se sentent véritablement les bienvenus.

Conçu par des experts en diversité et en inclusion, ce logiciel privilégie la connexion authentique et l'engagement plutôt que les fonctions administratives, aidant ainsi les ERG à remplir leur objectif principal, qui est de créer un sentiment d'appartenance.

Chezie fournit l'assistance aux ERG grâce à des outils de recrutement de membres ciblés et des ressources d'intégration des employés.

Les meilleures fonctionnalités de Chezie

Partagez des supports pédagogiques dans des hubs de ressources dédiés à chaque ERG

Mettez en avant les contributions des membres à l'aide d'outils de reconnaissance intégrés pour les participants et les alliés

Interagissez où que vous soyez grâce à une conception axée sur les appareils mobiles qui fait du travail sur tous les appareils

Limites de Chezie

Capacités de gestion de projet moins robustes que certaines alternatives

Tarifs Chezie

Tarification basée sur un curseur : À partir de 15 000 $/an

Évaluations et avis Chezie

G2 : aucune évaluation disponible

Capterra : aucune évaluation disponible

5. Benevity Affinity Groups (Idéal pour établir la connexion entre les ERG et des initiatives à impact social)

via Benevity Affinity Groups

Étendez l'impact des ERG au-delà de la culture interne à des initiatives communautaires avec Benevity. Cette plateforme exploite l'engagement et la passion des employés pour avoir un impact externe, en établissant une connexion directe entre les groupes de ressources et les causes caritatives qui leur tiennent à cœur grâce à des possibilités simplifiées de dons et de bénévolat.

La plateforme complète de Benevity permet aux organisations de connecter leurs initiatives ERG à des efforts plus larges en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Cette approche aide les groupes de ressources pour les employés à accroître leur impact tout en démontrant leur adhésion aux valeurs de l'entreprise et à ses engagements communautaires.

Les meilleures fonctionnalités de Benevity Affinity Groups

Lancez des campagnes de dons qui permettent aux ERG d'assister des causes et des organisations pertinentes

Organisez des activités de service de groupe grâce à des outils intégrés de gestion des bénévoles

Maximisez l'impact des dons grâce au traitement automatisé des dons jumelés

Quantifiez les contributions grâce à des rapports d'impact détaillés sur l'engagement communautaire des employés

Limites des groupes d'affinité Benevity

Plus axé sur le don et le bénévolat que sur les opérations internes des ERG

Tarifs des groupes d'affinité Benevity

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Benevity Affinity Groups

G2 : 4,8/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 3,4/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos des groupes d'affinité Benevity ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Benevity est une plateforme robuste permettant de gérer les dons sur le lieu de travail, le bénévolat et les programmes de subventions. Du point de vue de l'administrateur, l'interface est conviviale, ce qui facilite la configuration des campagnes et le suivi de la participation. L'intégration avec les systèmes de paie rationalise le jumelage des dons, et les outils de rapports fournissent des données complètes sur l'engagement des employés et l'impact des programmes. Cependant, les mises à jour occasionnelles peuvent entraîner des dysfonctionnements mineurs, et les options de personnalisation des campagnes pourraient être plus flexibles. Dans l'ensemble, il s'agit d'un outil puissant qui simplifie les initiatives de responsabilité sociale des entreprises.

🧐 Le saviez-vous ? La RSE ne consiste pas seulement à « faire le bien ». Les entreprises qui ont mis en place des programmes RSE solides affichent des taux de rotation du personnel inférieurs de 25 à 30%.

6. Affirmity ERG Platform (le meilleur pour la conformité et les rapports ERG)

À l'approche des dates limites pour la publication des rapports sur la diversité, les réalisations invisibles des ERG ne satisferont pas les parties prenantes. Affirmity capture et quantifie l'impact de vos groupes de ressources pour les employés, transformant ainsi votre excellent travail en progression documentée qui répond aux exigences réglementaires et aux validations ESG.

Grâce à une visibilité claire sur ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas), les organisations peuvent prendre des décisions plus éclairées, allouer efficacement leurs ressources et démontrer la valeur réelle des initiatives ERG, en s'appuyant sur des données et non sur des anecdotes. Que vous créiez de nouveaux groupes ou développiez ceux qui existent déjà, Affirmity veille à ce qu'aucune contribution ne passe inaperçue.

Les meilleures fonctionnalités de la plateforme ERG Affirmity

Facilitez la communication des ERG grâce à des portails dédiés à chaque groupe de ressources

Suivez les contributions des ERG aux objectifs de diversité, d'équité et d'inclusion

Mesurez la participation aux évènements, aux initiatives et aux activités bénévoles

Connectez les ERG à des opportunités de mentorat grâce à une gestion intégrée des programmes

Limites de la plateforme ERG Affirmity

Une personnalisation personnalisée peut être nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de l'organisation

Fonctionnalités de gamification et d'engagement limitées par rapport à certaines alternatives

Tarifs de la plateforme ERG Affirmity

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur la plateforme ERG Affirmity

G2 : aucune évaluation disponible

Capterra : aucune évaluation disponible

7. MentorcliQ Diverst (Idéal pour la gestion des ERG au niveau de l'entreprise)

via MentorcliQ

MentorcliQ Diverst combine la gestion des ERG et le mentorat dans une seule plateforme prête à l'emploi pour les entreprises. Offrez de l'assistance à chaque étape du cycle de vie des ERG, de leur création au suivi de leur impact, tout en assurant la connexion des membres grâce à des relations de mentorat structurées.

Conçu pour les organisations mondiales complexes, il offre une assistance spécifique à chaque région, des intégrations HRIS et LMS, ainsi qu'un forfait de planification de la relève intégré afin de maintenir un leadership fort et la cohérence des programmes. Qu'il s'agisse de développer des ERG à travers différents fuseaux horaires ou de former les futurs leaders, MentorcliQ Diverst aide vos communautés à se développer de manière ciblée.

MentorcliQ Diverst : les meilleures fonctionnalités

Coordonnez vos programmes à l'échelle mondiale grâce à une assistance à la mise en œuvre des ERG spécifique à chaque région

Assurez la continuité du leadership grâce à des fonctionnalités intégrées de planification de la réussite

Connectez-vous aux systèmes d'entreprise grâce à une intégration transparente avec les plateformes HRIS et LMS

MentorcliQ Limites de Diverst

Mise en œuvre complexe nécessitant une implication importante des services informatiques

Une structure de coûts plus élevée adaptée aux grandes organisations

MentorcliQ Tarifs Diverst

Tarification personnalisée

MentorcliQ Diverst : évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,9/5 (plus de 100 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de MentorcliQ Diverts ?

Un avis publié sur G2 indique :

Mon expérience globale avec MentorCliq a été très positive. La plateforme fournissait un cadre clair qui facilitait la connexion avec mon mentor/mentoré, la définition d'objectifs et le suivi de la progression au fil du temps. Les ressources et les conseils structurés ont permis de garder nos discussions ciblées et constructives. Cela a éliminé les incertitudes liées au mentorat et a rendu le processus plus efficace et cohérent. J'ai apprécié la facilité de navigation et la manière dont cela favorisait la création de véritables relations.

8. Logiciel Qooper ERG (idéal pour la mise à l'échelle des programmes ERG)

via Qooper

Sans une structure adéquate, il est souvent difficile de passer de l'enthousiasme initial à une réussite durable. Qooper est le fournisseur, prestataire du cadre et des bonnes pratiques qui permettent de transformer les bonnes intentions en groupes de ressources pour les employés matures et efficaces, qui se développent naturellement au fur et à mesure que le nombre d'employés augmente dans votre organisation.

Qooper ERG Software offre une plateforme tout-en-un de gestion des groupes de ressources pour les employés afin d'aider les organisations à mettre en place, gérer et développer leurs initiatives en matière de diversité et d'inclusion.

Les meilleures fonctionnalités du logiciel Qooper ERG

Coordonnez les activités de groupe grâce à la gestion des évènements, aux confirmations de participation et au suivi des présences

Facilitez les connexions de mentorat grâce à un système de mise en relation basé sur l'IA, qui s'appuie sur les objectifs et les intérêts

Mesurez la réussite du programme à l'aide de tableaux de bord analytiques et de rapports d'impact

Renforcez l'engagement grâce à une conception axée sur le mobile avec des notifications push

Limites du logiciel Qooper ERG

Moins personnalisable que certaines alternatives d'entreprise

Intégrations avec une limite dans l'écosystème RH plus large

Tarifs du logiciel Qooper ERG

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les logiciels ERG de Qooper

G2 : 4,6/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 140 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Qooper ?

Un avis publié sur G2 indique :

Prêt à l'emploi, il dispose de tout ce dont vous avez besoin pour lancer un programme de mentorat. Il est facile à mettre en œuvre, simple à utiliser, dispose d'une interface utilisateur intuitive et d'un excellent service client. Notre spécialiste en mise en œuvre, Ipek, a été formidable et continue de l'être même après le lancement de notre programme. Elle est toujours disponible et répond rapidement à chaque e-mail. Dans l'ensemble, c'est tout simplement un excellent programme et un excellent service.

9. WeSpire (le meilleur pour mesurer l'impact des ERG)

via WeSpire

En période de restrictions budgétaires, les initiatives « feel-good » sont les premières à être remises en question. WeSpire défend vos investissements dans les ERG en assurant directement la connexion du recrutement diversifié et du travail connexe aux résultats de l'entreprise et aux indicateurs clés tels que l'engagement, la fidélisation et l'innovation, transformant ainsi la perception d'un centre de coûts en créateur de valeur.

Cette solution complète aide les moyennes et grandes entreprises à développer leurs initiatives en matière de diversité, en les intégrant à des programmes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et RSE (responsabilité sociale des entreprises) plus larges.

Les meilleures fonctionnalités de WeSpire

Mobilisez les membres via plusieurs canaux, notamment des évènements, des tableaux de messages et des campagnes

Lancez rapidement des initiatives ERG à l'aide de programmes prédéfinis et de modèles personnalisables

Analysez la participation et l'impact à l'aide d'indicateurs basés sur les données et d'outils de rapports

Limites de WeSpire

Priorité accordée à la mesure plutôt qu'aux opérations quotidiennes

Installation plus complexe pour les organisations ne disposant pas de cadres d'indicateurs clairs

Tarifs WeSpire

Tarification personnalisée

Évaluations et avis WeSpire

G2 : pas assez d'avis

Capterra : aucune évaluation disponible

10. Phenom ERG (le meilleur pour l'intégration de l'expérience des talents)

via Phenom ERG

Étendez vos ERG au-delà des initiatives isolées en matière de diversité pour en faire des éléments intégrés à votre écosystème de talents. Phenom ERG établit une connexion directe entre les groupes de ressources employés et l'acquisition, le développement et la fidélisation des talents en les intégrant dans l'expérience d'engagement des employés achevée.

Phenom ERG fait partie de la plateforme complète de gestion des talents de Phenom et offre une solution spécialisée pour créer, gérer et mesurer l'impact des groupes de ressources employés.

Les meilleures fonctionnalités de Phenom ERG

Partagez les opportunités disponibles avec des groupes spécifiques afin de promouvoir les rôles et d'attirer des candidats internes diversifiés

Désignez des responsables ERG dotés de permissions spécialisées pour diriger et modérer efficacement les groupes

Créez et gérez des évènements de groupe pour favoriser la connexion entre les membres à la fois virtuellement et en personne

Limites de Phenom ERG

Nécessite une intégration avec la plateforme Phenom plus large pour une valeur maximale

Tarifs Phenom ERG

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Phenom ERG

G2 : 4,3/5 (plus de 350 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Phenom ?

Un avis publié sur G2 indique :

À première vue, Phenom offre tout ce dont un recruteur et un responsable de la marque employeur peuvent rêver. Un moyen de suivre la provenance des candidats, des méthodes simples pour les enregistrer dans un CRM, des moyens rationalisés pour promouvoir des évènements, etc. Le tout en un seul endroit.

⭐ Mentions spéciales

Idéal pour : l'analyse comparative de la diversité culturelle. Fournit des informations approfondies sur la diversité de la main-d'œuvre (origine ethnique, héritage culturel, systèmes de croyances) et compare votre organisation aux références de votre secteur ou de votre région.

Idéal pour : une communication interne personnalisée pour les ERG Une plateforme de communication basée sur l'IA qui diffuse des newsletters et des mises à jour ciblées aux membres des ERG via plusieurs canaux (e-mail, mobile, intranet), avec des outils d'analyse et de segmentation avancés.

Idéal pour : l'évaluation comparative de l'inclusion des personnes handicapées. Cet outil permet aux organisations d'auto-évaluer leurs pratiques en matière d'inclusion des personnes handicapées dans des domaines tels que le recrutement, l'aménagement des locaux et le développement de carrière, complétant ainsi les efforts des ERG axés sur l'accessibilité et l'inclusion.

Transformez la culture de votre lieu de travail grâce à des ERG ciblés

Il est essentiel de choisir le bon logiciel ERG pour créer des groupes de ressources pour les employés qui favorisent l'inclusion et le sentiment d'appartenance. Les plateformes présentées dans ce guide offrent différentes approches, des solutions tout-en-un aux outils spécialisés axés sur différents aspects de la gestion des ERG.

Réfléchissez à la taille et aux besoins de votre organisation, ainsi qu'au stade de développement de vos ERG. De nombreuses plateformes proposent des démos ou des essais, vous permettant de tester les fonctionnalités avant de procéder à une validation.

ClickUp est le fournisseur, prestataire de la flexibilité dont les ERG ont besoin pour s'épanouir, avec des fonctionnalités et des outils de gestion des connaissances robustes tels que ClickUp Discuter. Prêt à découvrir comment cela fonctionne ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!