ClickUp vs Todoist : quel outil de productivité est le meilleur ?

Tous les amateurs de productivité ont déjà été confrontés à ce dilemme. Le duel ultime entre vos outils de gestion des tâches préférés. C'est comme choisir entre des pancakes et des gaufres. Les deux sont excellents, mais l'un est tout simplement meilleur.

Cette fois-ci, c'est ClickUp contre Todoist. Les deux outils promettent de vous aider à gérer vos tâches, à simplifier la collaboration, à personnaliser les flux de travail et à tout garder au même endroit.

Mais avec autant d'options proposant des tâches structurées, des rappels et des tableaux de bord, il est facile d'être paralysé par le choix.

Mais ne vous inquiétez pas !

Nous avons fait le travail à votre place : clics, suivi et codage par couleur. Que vous soyez un freelance travaillant en solo ou une équipe à distance qui essaie de rester synchronisée, cet article vous aidera à choisir la solution qui vous convient.

Spoiler : vous n'aurez peut-être pas besoin de chercher plus loin que ClickUp !

ClickUp vs Todoist en un coup d'œil

Fonctionnalité ClickUp Todoist Gestion des tâches personnalisable Tâches, sous-tâches, checklists, priorités, champs personnalisés, statuts personnalisés, modèles Tâches, sous-tâches, priorités, libellés, modèles simples Collaboration Discutez, commentez, créez des tableaux blancs, partagez des documents et bien plus encore Commentaires sur les tâches et collaboration de base au sein de l'équipe Plusieurs options d'affichage plus de 15 vues personnalisables telles que Liste, Kanban, Gantt, etc Vues Liste, Tableau et Calendrier uniquement Intégration du calendrier Calendrier intégré, synchronisation avec Outlook et Google Agenda, possibilité de rejoindre directement des appels Calendrier disponible, s'intègre à des calendriers externes Assistance IA ClickUp Brain, une IA contextuelle pour les documents, les tâches, les résumés et les questions Todoist Assist, une IA pour les sous-tâches, les filtres et les suggestions Intégrations tierces plus de 1 000 intégrations (Slack, Zoom, GitHub, Dropbox, Outlook, etc.) S'intègre aux principales applications via Zapier et IFTTT Tarifs Forfait Free disponible ; tarification personnalisée disponible pour les entreprises Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 2,5 $/mois par utilisateur

Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est un outil tout-en-un de gestion des tâches et de gestion de projet par l'IA conçu pour remplacer le patchwork d'applications que la plupart des équipes utilisent.

👀 Le saviez-vous ? Les professionnels passent d'une application à l'autre et d'un site web à l'autre environ 1 200 fois par jour, perdant plus de deux secondes à chaque fois. Cela représente près de quatre heures par semaine, soit cinq semaines de travail par an, passées uniquement à se recentrer.

Au lieu de passer d'une application de liste de tâches à Slack, Google Docs et encore un autre tableur, ClickUp regroupe tout sous un même toit. Cela évite les distractions et augmente la productivité de l'équipe

ClickUp est surtout connu pour ses fonctionnalités hautement personnalisables, son interface intuitive, ses tableaux de bord personnalisés et son atout majeur, l'assistant alimenté par l'IA. Son ensemble complet de fonctionnalités le rend extrêmement flexible.

Que vous travailliez seul ou que vous gériez une équipe, ClickUp s'adapte à votre flux de travail et vous aide à rester concentré pendant que tout est automatisé pour vous. C'est pourquoi on l'appelle l'application qui fait tout pour le travail !

Fonctionnalités de ClickUp

ClickUp est plus qu'un simple gestionnaire de tâches. Il est capable d'optimiser l'ensemble de votre flux de travail pour plus d'efficacité et d'automatisation. Il dispose de nombreuses fonctionnalités intégrées pour garder vos projets sur la bonne voie et vos tâches organisées.

Voici quelques fonctionnalités clés qui rendent ClickUp irrésistible.

Fonctionnalité n° 1 : gestion personnalisable des tâches

Attribuez, organisez et suivez les tâches de tous les services en un seul endroit avec les tâches ClickUp

Lorsque vous travaillez avec ClickUp, les tâches ClickUp constituent les blocs de base de votre flux de travail. Vous pouvez diviser les grands objectifs en tâches plus petites et ajouter des descriptions, des pièces jointes, des dates d'échéance et plusieurs assignés à chacune d'entre elles.

Vous souhaitez signaler quelque chose d'urgent ? Il vous suffit d'ajouter des priorités telles que « Urgent » ou « Faible ». Et grâce aux statuts de tâche personnalisés, vous pouvez aller au-delà du flux ennuyeux « À faire – En cours – Terminé ».

Vous pouvez suivre l'avancement des tâches à l'aide de statuts tels que « Révision en cours », « Commentaires du client », « En attente de conception » ou tout autre statut qui correspond à votre style.

Divisez les tâches complexes en étapes réalisables et ne manquez plus jamais aucun détail grâce aux checklists de tâches ClickUp

Vous souhaitez planifier à l'avance ? Imbriquez des sous-tâches dans des tâches, puis divisez-les en checklists de tâches ClickUp. Ainsi, vous et votre équipe avez accès à tout ce dont vous avez besoin pour achever la tâche, directement à l'endroit où elle a été assignée.

💡 Conseil de pro : accédez à la vaste bibliothèque de modèles ClickUp et choisissez un modèle de gestion des tâches. Cela vous permettra de gagner du temps lors de l'installation et de garantir la cohérence entre des initiatives similaires.

Fonctionnalité n° 2 : options de collaboration en équipe intégrées

Gardez vos discussions professionnelles là où se déroule le travail grâce au chat ClickUp

Vous vous souvenez de cette mise à jour importante que vous avez oublié de transmettre à votre collègue parce que vous travailliez sur un autre logiciel ? Vous pensiez changer d'onglet et lui en parler plus tard, mais vous avez oublié. ClickUp veille à ce que cela ne se reproduise plus.

ClickUp Chat est intégré directement dans votre environnement de travail. Cela signifie que vous pouvez créer des canaux de discussion dédiés pour chaque équipe, projet ou sujet, et mener des discussions en temps réel sans jamais quitter l'application. Et bien sûr, transformez ces discussions en tâches pendant que vous y êtes.

Vous pouvez également utiliser un assistant vocal pour envoyer un message et le transformer en tâche. N'est-ce pas pratique ? Et ce n'est pas tout.

Avec les commentaires ClickUp, vous pouvez laisser des commentaires directement sur les tâches, @mentionner des coéquipiers, attribuer des tâches et même créer des liens vers des documents ou des tableaux de bord. Tout cela se fait en gardant tout le fil conducteur et en facilitant le suivi.

Réfléchissez, planifiez et exécutez vos projets en temps réel et en collaboration grâce aux tableaux blancs ClickUp

Si vous aimez la planification visuelle, les tableaux blancs ClickUp vous permettent de réfléchir, de mapper vos idées et de créer des flux de travail collaboratifs en temps réel.

Vous pouvez ajouter des notes autocollantes, dessiner des connexions et convertir n'importe quel élément en tâche lorsque vous êtes prêt à passer de la conception à l'exécution.

Toutes ces connexions aux tâches vous aident à éviter les discussions embarrassantes, telles que : « Oh non ! J'ai oublié de vous assigner cette tâche. »

Fonctionnalité n° 3 : affichage des tâches et intégration du calendrier

Visualisez les tâches, les échéances et les calendriers grâce à une expérience flexible de glisser-déposer avec le calendrier ClickUp

Certaines personnes adorent les tableaux Kanban. D'autres ne jurent que par les calendriers. ClickUp l'a bien compris, c'est pourquoi il propose plus de 15 vues adaptées à chaque flux de travail.

Le tableau Kanban ClickUp est idéal pour faire glisser et déposer des tâches d'une étape à l'autre (parfait pour les équipes agiles), tandis que la vue Diagramme de Gantt ClickUp vous aide à suivre les dépendances entre les tâches.

Le calendrier ClickUp simplifie encore davantage le suivi des tâches en vous offrant une vue d'ensemble de votre planning. Configurez-le pour afficher les tâches quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles et gardez une trace de toutes les tâches et réunions (vous pouvez rejoindre vos appels directement depuis cette interface !).

Il se synchronise également directement avec vos calendriers Google et Outlook, afin que vous n'ayez jamais de double rendez-vous ou de deadline manquée.

Fonctionnalité n° 4 : automatisation des flux de travail

Automatisez vos tâches routinières et libérez plusieurs heures chaque semaine grâce aux automatisations ClickUp

Vous ne vous êtes pas inscrit pour améliorer votre productivité afin de passer votre journée à attribuer des tâches et à mettre à jour des statuts, n'est-ce pas ? C'est là qu'interviennent les automatisations ClickUp.

Grâce à des centaines de modèles d'automatisation intégrés, vous pouvez définir des règles telles que « Lorsqu'une tâche passe à « En cours de révision », attribuez-la à Alex et postez un commentaire. » Ou « Si une date d'échéance change, informez le chef de projet. »

Les automatisations peuvent mettre à jour des champs, déplacer des tâches, ajouter des observateurs et même s'intégrer à des outils externes. Cela garantit la fluidité et la cohérence de vos flux de travail sans avoir besoin d'une microgestion.

Il vous aide à optimiser votre flux de travail afin que vous puissiez vous concentrer sur la création de valeur réelle.

📮 Insight ClickUp : 21 % des personnes interrogées déclarent consacrer plus de 80 % de leur journée de travail à des tâches répétitives. Et 20 % d'entre elles affirment que les tâches répétitives occupent au moins 40 % de leur journée. Cela représente près de la moitié de la semaine de travail (41 %) consacrée à des tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion stratégique ou de créativité (comme les e-mails de suivi 👀). Les agents ClickUp AI vous aident à éliminer cette corvée. Pensez à la création de tâches, aux rappels, aux mises à jour, aux notes de réunion, à la rédaction d'e-mails et même à la création de flux de travail de bout en bout ! Tout cela (et bien plus encore) peut être automatisé en un clin d'œil avec ClickUp, votre application tout-en-un pour le travail. 💫 Résultats réels : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité du travail.

Fonctionnalité n° 5 : assistance basée sur l'IA

Accédez instantanément à vos connaissances, créez des documents et obtenez des informations basées sur l'IA sans quitter votre environnement de travail grâce à ClickUp Brain

C'est là que les choses deviennent futuristes. ClickUp Brain est votre assistant IA intégré, et il ne sert pas seulement à générer des introductions de blog ou à modifier des textes (même s'il peut tout à fait le faire aussi).

Brain vous aide à rédiger de la documentation, à résumer des fils de tâches et même à transcrire vos réunions avec précision. Grâce à son intégration avec des outils tels que ChatGPT, Claude et bien d'autres, vous obtenez la qualité et la précision que vous recherchez.

Mais savez-vous ce qui le rend si indispensable à votre flux de travail ? Il peut analyser vos discussions, vos tâches et même vos documents ClickUp pour répondre à des questions spécifiques à vos projets.

Vous vous demandez ce qui est en retard ou sur quoi travaille votre collègue ? Il suffit de demander. Il comprend le contexte de votre environnement de travail et vous donne des réponses rapides et précises.

Fonctionnalité n° 6 : intégrations tierces

Connectez vos outils préférés et créez un flux de travail unifié avec les intégrations ClickUp

Vous utilisez déjà d'autres outils dans votre flux de travail ? Pas de problème. ClickUp s'intègre à plus de 1 000 applications, dont Slack, Zoom, GitHub, Outlook, Dropbox et bien d'autres encore.

Vous pouvez envoyer des mises à jour sur le canal Slack de votre équipe, synchroniser vos réunions avec votre Google Agenda ou suivre la progression du développement directement depuis GitHub.

Que vous souhaitiez continuer à utiliser vos applications favorites ou transférer progressivement tout dans l'écosystème ClickUp, l'intégration est solide et flexible. Vous n'avez pas besoin de tout jeter. Vous bénéficiez simplement d'un moyen plus intelligent de tout regrouper.

Tarifs ClickUp

Qu'est-ce que Todoist ?

Todoist est une application de liste de tâches et un gestionnaire de tâches conçu pour être simple. Elle est utilisée par des particuliers et des petites équipes qui recherchent une interface claire et facile à utiliser. Dans Todoist, vous créez des projets pour regrouper des tâches, puis vous ajoutez des tâches avec des dates d'échéance, des libellés et des indicateurs de priorité.

Todoist se concentre sur les fonctionnalités essentielles sans extras superflus. Ce minimalisme vous permet de commencer à organiser vos tâches instantanément sans avoir à vous plonger dans des paramètres complexes.

🧠 Fait amusant ! La journée de travail moyenne est désormais 36 minutes plus courte qu'en 2022, mais le temps productif a en réalité augmenté de 2 %. Cela prouve que des outils plus intelligents permettent d'en faire plus en moins de temps.

Fonctionnalités de Todoist

Todoist est l'un des favoris des adeptes de la productivité, et pour cause. Son interface épurée, ses fonctionnalités intuitives et ses capacités puissantes font que la gestion des tâches ressemble moins à une corvée et davantage à un processus organisé.

Découvrons quelques-unes de ses fonctionnalités principales.

Fonctionnalité n° 1 : ajout rapide et langage naturel

via Todoist

Ajouter une tâche dans Todoist est très simple. La fonctionnalité « Ajout rapide » vous permet d'ajouter des tâches à l'aide d'un simple raccourci clavier (en appuyant sur « Q »). Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa capacité de traitement du langage naturel

Vous pouvez taper quelque chose comme « Soumettre le rapport tous les vendredis à 15 h #Travail p1 » et Todoist définira automatiquement les dates d'échéance récurrentes, l'assignera au projet « Travail » et le marquera comme priorité absolue.

Cette méthode de saisie intuitive réduit les frictions liées à l'entrée des tâches, vous permettant ainsi de saisir les tâches dès qu'elles vous viennent à l'esprit.

Vous pouvez afficher ces tâches sous forme de liste, de calendrier ou de tableau, selon vos préférences. Par exemple, la vue « À venir » affiche votre planning pour la semaine ou le mois à venir.

Fonctionnalité n° 2 : tâches récurrentes et rappels

via Todoist

Rester à jour dans vos tâches répétitives est un jeu d'enfant grâce à la fonctionnalité de tâches récurrentes de Todoist. Qu'il s'agisse d'« arroser les plantes tous les samedis » ou de « vérifier le budget tous les 1er du mois », vous pouvez configurer des tâches à répéter à des intervalles qui conviennent à votre emploi du temps.

De plus, vous pouvez configurer des rappels pour être averti à des moments précis ou même en fonction de votre emplacement, afin de ne jamais rien manquer. Par exemple, vous pouvez configurer un rappel pour « Appeler Ryan » à 10 h, et Todoist vous alertera en conséquence.

Fonctionnalité n° 3 : organisation des projets

via Todoist

Todoist vous aide à organiser vos tâches à travers des projets, des sections et des libellés. Vous pouvez créer des projets pour différents domaines de votre vie, tels que « Travail », « Personnel » ou « Fitness », puis les diviser en sections telles que « Urgent », « En attente » ou « Achevé ».

*les libellés permettent d'étiqueter les tâches dans tous les projets, ce qui vous permet de filtrer et d'afficher les tâches en fonction de contextes tels que « @e-mail » ou « @appels ». Cette structure hiérarchique garantit que votre liste de tâches reste organisée et gérable.

Fonctionnalité n° 4 : collaboration et partage

via Todoist

Tout en étant un puissant gestionnaire de tâches personnel, Todoist excelle également dans les paramètres collaboratifs. Vous pouvez partager des projets avec vos collègues, vos amis ou les membres de votre famille. Les collaborateurs peuvent s'attribuer des tâches et ajouter des commentaires sur celles-ci (idéal pour les retours d'information).

Cela facilite et optimise la coordination des objectifs communs, comme la planification d'un voyage ou la gestion d'un projet d'équipe. La possibilité de déléguer des tâches et de suivre la progression au sein de la même plateforme améliore la productivité de l'équipe.

Fonctionnalité n° 5 : productivité intelligente grâce à l'IA

via Todoist

Todoist est également doté de son propre assistant IA, Todoist Assist. Il est conçu pour rendre la gestion de vos tâches plus intelligente et plus rapide. Il peut décomposer des tâches complexes en sous-tâches, extraire les tâches à faire de longs e-mails, suggérer des filtres et même rédiger des réponses.

Tapez naturellement, Assist s'occupe du reste. Disponible sur le Web, macOS et iOS, vos données restent privées. Que vous organisiez votre journée ou planifiiez un projet, Todoist Assist ajoute une couche intelligente à votre productivité.

Tarifs Todoist

Débutant : Gratuit

Pro : 2,5 $/mois par utilisateur

Business : 8 $/mois par utilisateur

ClickUp vs Todoist : comparaison des fonctionnalités

Après avoir exploré les fonctionnalités de ClickUp et de Todoist, il apparaît clairement que ces deux outils de gestion de projet ont chacun leurs points forts.

Mais avant de comparer les fonctionnalités une par une, voici un aperçu de ce qui distingue chaque outil.

Catégorie ClickUp Todoist Gestion de projet Création et suivi complets des tâches avec pièces jointes et affichages multiples Gestion intuitive des tâches avec une interface claire et conviviale Personnalisation Personnalisation avancée avec des champs personnalisés, des statuts et des flux de travail Personnalisation minimale, mais simplifié pour plus de simplicité Planification Planification avancée avec dates de début/d'échéance, dépendances et intégrations de calendriers Les tâches récurrentes et les rappels sont faciles à configurer Collaboration Collaboration en temps réel entre les équipes via le chat, les commentaires, les tableaux blancs et les documents Partage et commentaires simplifiés pour les petites équipes Fonctionnalités IA ClickUp Brain pour la gestion des tâches et l'automatisation des flux de travail basées sur l'IA Suggestions IA pour les sous-tâches, filtres et conseils de productivité Évaluations des clients G2 : 4,7/5 (plus de 10 200 avis)Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis) G2 : 4,4/5 (plus de 800 avis)Capterra : 4,6/5 (plus de 2 500 avis)

1. Efficacité de la gestion de projet

Dans un coin, ClickUp arrive avec une multitude de fonctionnalités conçues pour gérer les projets du début à la fin. Dans l'autre coin, Todoist offre un suivi des tâches plus simple. Voyons qui remportera la couronne !

ClickUp est un outil puissant pour la gestion de projets complexes. Il vous permet de définir des objectifs, d'accéder aux modèles de gestion de projet nécessaires, de suivre la progression grâce aux tableaux de bord ClickUp et d'automatiser les tâches répétitives pour gagner du temps. Vous pouvez tout gérer, des tâches quotidiennes aux projets en plusieurs étapes, depuis un seul endroit, ce qui est idéal pour les équipes qui jonglent avec des tâches complexes.

Todoist simplifie et accélère les tâches. Vous pouvez organiser vos tâches en projets, définir des dates d'échéance et utiliser la fonctionnalité de planification par glisser-déposer. Minimaliste, facile à utiliser, cet outil est idéal pour rester concentré sur vos objectifs personnels ou ceux de votre petite équipe sans vous laisser distraire.

🏆 Gagnant : ClickUp. Todoist est idéal pour les petits projets et le suivi de tâches simples, mais il n'offre pas les outils de planification avancés dont les équipes professionnelles ont besoin. Si vous recherchez un outil qui convient aussi bien aux particuliers qu'aux équipes complexes, la flexibilité de ClickUp lui donne l'avantage.

2. Personnalisation

Passons maintenant au deuxième round pour voir qui s'adapte le mieux à vos besoins en matière de flux de travail.

ClickUp offre des possibilités de personnalisation quasi illimitées, notamment des statuts personnalisés, plusieurs types de tâches et des flux de travail détaillés. Vous pouvez donner forme à des Espaces, des Listes et des Tableaux de bord pour les adapter à n'importe quel style de projet, ce qui est idéal pour les équipes ayant des processus uniques.

Todoist simplifie les choses grâce à des niveaux de priorité, des libellés et des filtres. Il est facile à configurer, mais n'offre pas de personnalisation approfondie, ce que certains utilisateurs apprécient pour sa simplicité.

🏆 Gagnant : Égalité. Si la personnalisation est importante, ClickUp l'emporte. Les grandes équipes ou les projets nécessitant des champs et des tableaux de bord spécialisés apprécieront la flexibilité de ClickUp. Cependant, Todoist marque des points pour ceux qui souhaitent une installation rapide sans fioritures supplémentaires.

3. Planification des tâches et tâches récurrentes

La planification et les tâches récurrentes sont indispensables au quotidien. Qui est capable de tenir votre calendrier à jour ?

ClickUp gère les périodicités complexes et propose des dates de début et d'échéance. Grâce à ses diagrammes de Gantt et à la synchronisation avec Google Agenda, il offre un calendrier visuel et intégré pour tous les projets, quelle que soit leur envergure.

Todoist se distingue par sa saisie rapide et naturelle des tâches et des rappels. Les tâches récurrentes sont faciles à configurer, mais il manque une vue de l'échéancier ou une intégration détaillée du calendrier.

🏆 Gagnant : Égalité. Les deux outils gèrent les tâches récurrentes, mais de manière différente. Todoist se distingue par la rapidité et la naturalité de la saisie des tâches et des rappels, ce qui est idéal pour un usage personnel. ClickUp remporte le titre pour sa planification visuelle avancée et sa synchronisation entre les plateformes.

4. Collaboration en équipe

La communication peut faire ou défaire un projet. Qui est le véritable joueur d'équipe ?

ClickUp intègre le chat, les commentaires sur les tâches, les tableaux blancs et les documents en un seul endroit, ce qui permet de garder les discussions directement liées au travail. Vous pouvez créer des tâches tout en collaborant, ce qui garantit que rien n'est jamais oublié.

Todoist propose des commentaires sur les tâches et des fonctionnalités de partage basiques, mais ne dispose pas d'outils de discussion ou de collaboration avancés. Les équipes ont souvent besoin d'applications distinctes pour communiquer en temps réel.

🏆 Gagnant : ClickUp l'emporte clairement grâce à son hub de communication tout-en-un. Son système intégré de discussion et de commentaires permet de discuter et de travailler en même temps.

5. Automatisation IA

Voyons quel outil offre l'assistant le plus intelligent.

ClickUp Brain va au-delà de la simple rédaction. Il résume les tâches, transcrit les réunions et répond aux questions spécifiques à un projet en analysant l'ensemble de votre environnement de travail, grâce à des intégrations telles que ChatGPT. C'est un assistant IA intelligent qui connaît vraiment vos projets.

L'assistant IA de Todoist suggère des sous-tâches, vous aide à extraire des actions des e-mails et suggère également des filtres. Il est pratique pour accélérer la saisie des tâches, mais manque de fonctionnalités d'automatisation plus avancées.

🏆 Gagnant : ClickUp prend la tête grâce à son puissant IA Brain qui comprend l'ensemble de votre environnement de travail et de vos flux de travail. L'assistant de Todoist est utile pour la gestion des tâches, mais il est loin d'être aussi complet et contextuel.

📮Informations ClickUp : Seuls 7 % des professionnels dépendent principalement de l'IA pour la gestion et l'organisation des tâches. Cela peut s'expliquer par le fait que les outils sont limités à des applications spécifiques telles que les calendriers, les listes de tâches ou les applications de messagerie électronique. Avec ClickUp, la même IA alimente vos e-mails ou autres flux de travail de communication, votre calendrier, vos tâches et votre documentation. Il vous suffit de demander : « Quelles sont mes priorités aujourd'hui ? ». ClickUp Brain effectuera une recherche dans votre environnement de travail et vous indiquera exactement ce que vous avez à faire en fonction de l'urgence et de l'importance. En un clin d'œil, ClickUp regroupe plus de 5 applications dans une seule super application !

6. Tarifs

Soyons réalistes, le coût est important ! ClickUp et Todoist proposent tous deux différents modèles tarifaires, alors lequel vous offre le meilleur rapport qualité-prix ?

ClickUp propose un forfait gratuit avec de nombreuses fonctionnalités, idéal pour les particuliers ou les petites équipes. Les forfaits payants sont proposés à des tarifs abordables et évoluent avec des fonctionnalités et un stockage plus avancés.

Todoist propose également une version gratuite, idéale pour la gestion de tâches basiques. Son forfait premium débloque des fonctionnalités telles que l'assistance IA et les libellés pour un coût mensuel raisonnable.

🏆 Gagnant : Égalité. Si vous souhaitez bénéficier de fonctionnalités étendues telles que l'assistance IA avec une marge de progression, les tarifs échelonnés et le forfait Free de ClickUp offrent une meilleure valeur. Mais si vous préférez une mise à niveau minimale et claire, les tarifs de Todoist sont faciles à comprendre et adaptés à tous les budgets.

💡 Conseil de pro : Avant de passer à l'un ou l'autre de ces outils, essayez leurs fonctionnalités gratuites de gestion de projet. Vous économiserez ainsi du temps et de l'argent en évitant de changer d'outil. Lorsque vous décidez de changer, commencez doucement et explorez les fonctionnalités une par une pour éviter d'être submergé.

ClickUp vs Todoist sur Reddit

Vous souhaitez connaître l'avis d'utilisateurs réels qui ont testé ces outils ? Nous avons ce qu'il vous faut. Nous avons parcouru Reddit pour savoir quelle plateforme les utilisateurs préfèrent vraiment.

Tout d'abord, voici ce qu'actuallifethings, un utilisateur de Reddit, a partagé à propos de ClickUp sur r/clickup

... ClickUp permet à différentes équipes de l'organisation de fonctionner selon le flux de travail qu'elles préfèrent, mais à partir d'une structure d'information centralisée. Bien structuré, il élimine les silos d'information entre les services. Ainsi, lorsque des informations sont mises à jour ou modifiées dans un service, comme tous les autres services puisent leurs informations au même endroit, leurs données sont mises à jour simultanément, même s'ils consultent les données d'une manière totalement différente. ClickUp est un système absolument génial. Excellent rapport qualité-prix et très facile à utiliser, je n'ai jamais rien vu d'aussi performant.

... ClickUp permet à différentes équipes de l'organisation de fonctionner selon le flux de travail qu'elles préfèrent, mais à partir d'une structure d'information centralisée. Bien structuré, il élimine les silos d'information entre les services. Ainsi, lorsque des informations sont mises à jour ou modifiées dans un service, comme tous les autres services puisent leurs informations au même endroit, leurs données sont mises à jour simultanément, même s'ils consultent les données d'une manière totalement différente. ClickUp est un système absolument génial. Excellent rapport qualité-prix et très facile à utiliser, je n'ai jamais rien vu d'aussi performant.

Découvrez maintenant ce que l'utilisateur 822825 pense de Todoist sur r/todoist

J'aimeLe traitement du langage naturelLe design élégantL'assistance pour le blocage de tempsLa fiabilitéJe n'aime pas :Mises à jour lentes (je suppose que c'est un compromis avec la fiabilité, mais elles restent lentes par rapport aux principaux concurrents)Fonctionnalités limitées, en particulier pour la vue Calendrier (puisqu'il s'agit d'une fonctionnalité récemment ajoutée)Personnalisation limitée (si vous essayez TickTick, vous comprendrez ce que je veux dire)J'ai essayé Todoist et TickTick en version d'essai et j'ai finalement choisi Todoist en raison des avantages énumérés ci-dessus.

J'aimeLe traitement du langage naturelLe design élégantL'assistance pour le blocage de tempsLa fiabilitéJe n'aime pas :Mises à jour lentes (je suppose que c'est un compromis avec la fiabilité, mais elles restent lentes par rapport aux principaux concurrents)Fonctionnalités limitées, en particulier pour la vue Calendrier (puisqu'il s'agit d'une fonctionnalité récemment ajoutée)Personnalisation limitée (si vous essayez TickTick, vous comprendrez ce que je veux dire)J'ai essayé Todoist et TickTick en version d'essai et j'ai finalement choisi Todoist en raison des avantages listés ci-dessus.

Vous souhaitez connaître l'avis d'une personne qui a changé d'outil ? Voici ce qu'un utilisateur de Reddit, jthansen5072, dit à propos du choix de ClickUp comme alternative à Todoist

Je suis récemment passé de Todoist à ClickUp, et je suis très content d'avoir changé... Avec le forfait Free de ClickUp, j'ai tout ce dont j'ai besoin et beaucoup plus de fonctionnalités qu'avec le forfait payant de Todoist (à l'exception de deux fonctionnalités qui seront probablement bientôt disponibles sur ClickUp et dont je peux me passer de toute façon). Il y a un petit temps d'adaptation avec ClickUp, mais une fois que vous maîtrisez le programme, il devient très facile, rapide et intuitif (d'après mon expérience). Je suis un utilisateur très satisfait de ClickUp et je le recommande vivement pour la gestion des tâches personnelles...

Je suis récemment passé de Todoist à ClickUp, et je suis très content d'avoir changé... Avec le forfait Free de ClickUp, j'ai tout ce dont j'ai besoin et beaucoup plus de fonctionnalités qu'avec le forfait payant de Todoist (à l'exception de deux fonctionnalités qui seront probablement bientôt disponibles sur ClickUp et dont je peux me passer de toute façon). Il y a une petite courbe d'apprentissage avec ClickUp, mais une fois que vous le maîtrisez, le programme (d'après mon expérience) devient très facile, rapide et intuitif. Je suis un utilisateur très satisfait de ClickUp et je le recommande vivement pour la gestion des tâches personnelles...

Voilà, vous savez tout. De vrais utilisateurs vous font part de leur expérience honnête pour vous aider à déterminer quel logiciel de gestion des tâches correspond le mieux à vos besoins.

Quel outil de gestion des tâches est le meilleur ?

Après une confrontation épique, quel logiciel de gestion des tâches a remporté la victoire ?

Eh bien, ClickUp remporte clairement la palme.

Pourquoi ? Parce qu'il regroupe des fonctionnalités avancées de gestion des tâches, d'automatisation, de gestion de la charge de travail, de suivi du temps, une assistance IA compétente et des tarifs flexibles, le tout en un seul endroit. Que vous gériez une équipe ou que vous vous fixiez des objectifs personnels, la polyvalence et la profondeur de ClickUp lui confèrent un avantage certain.

Cela ne veut pas dire que Todoist n'est pas un concurrent digne de ce nom. Il se distingue par son design épuré et sa saisie en langage naturel, qui conviennent à ceux qui recherchent une productivité simple sans être submergé.

Mais pour ceux qui recherchent un outil complet qui évolue avec vos besoins, ClickUp l'emporte haut la main à chaque fois. Vous voulez l'essayer par vous-même ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour obtenir un compte ClickUp gratuit!