Les 8 meilleurs logiciels CRM et de facturation pour 2025

Lorsque vous vous développez rapidement, la dernière chose dont vous avez besoin est un système de gestion de la relation client (CRM) qui ne communique pas avec votre système de facturation.

Des outils déconnectés entraînent des cycles de vente plus lents, des données clients dispersées et des erreurs de facturation qui coûtent de l'argent et la confiance.

Cet article de blog explore huit logiciels CRM et de facturation conçus pour évoluer avec votre entreprise.

Trouvons l'outil qui vous convient ! 🧾

Aperçu des meilleurs logiciels CRM et de facturation

Voici un tableau comparatif de tous les logiciels CRM et de facturation. 📊

Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour Tarifs ClickUp Gestion unifiée des tâches et des clients, documents et automatisations basés sur l'IA, flux de travail de facturation personnaliséTaille de l'équipe : Idéal pour les particuliers, les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises Environnement de travail tout-en-un pour les projets, la gestion de la relation client et la facturation, avec assistance IA intégrée Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises Zoho CRM et Zoho Invoice Facturation intégrée au CRM, rappels de paiement, portails clientsTaille de l'équipe : Idéal pour les petites et moyennes entreprises de services Automatisation des relations clients grâce à la facturation intégrée Essai gratuit ; à partir de 20 $/mois par utilisateur Flowlu Gestion de la relation client avec outils de facturation et d'estimation intégrés, automatisation des paiements récurrentsTaille de l'équipe : Idéal pour les particuliers et les petites entreprises Planification des tâches, gestion de l'équipe commerciale et suivi des paiements Forfait Free disponible ; à partir de 49 $/mois par utilisateur Pipedrive CRM axé sur les transactions, création intelligente de factures à partir des transactions, capacités d'intégration avec les plateformes de facturationTaille de l'équipe : Idéal pour les petites entreprises Gestion du pipeline, suivi des clients et fonctionnalités de facturation Essai gratuit ; à partir de 24 $/mois par utilisateur FreshBooks Facturation facile avec suivi du temps, saisie des dépenses et automatisation des frais de retardTaille de l'équipe : Idéal pour les particuliers et les petites entreprises Suivi du temps, enregistrement des dépenses et facturation Essai gratuit ; à partir de 21 $/mois par utilisateur HubSpot Gestion intelligente des contacts, outils de gestion du cycle de vie des devis et intégrations Stripe/QuickBooks pour les forfaits payants Taille de l'équipe : Idéal pour les petites et moyennes entreprises Automatisation CRM, création de devis et rapports sur les revenus Forfait gratuit disponible ; à partir de 15 $/mois par utilisateur Bitrix24 Logiciel CRM avec suivi des tâches, portail client, téléphonie et options de signature électronique Taille de l'équipe : Idéal pour les petites et moyennes entreprises Collaboration en équipe, suivi des ventes et recouvrement des paiements Forfait Free, à partir de 124 $/mois pour 50 utilisateurs Odoo CRM CRM modulaire avec applications de facturation/de devis, automatisation du pipeline, suivi des prospectsTaille de l'équipe : Idéal pour les entreprises de taille moyenne et les entreprises en pleine croissance Personnalisation des flux de travail et gestion des clients Forfait Free disponible ; à partir de 31,10 $ par mois et par utilisateur

Que rechercher dans un logiciel CRM et de facturation ?

Vous vous demandez comment choisir un logiciel CRM et de facturation ?

Commencez par identifier les failles de votre processus d'équipe commerciale actuel, qu'il s'agisse de données de clients dispersées, de suivis manqués ou de retards de paiement. Voici quelques fonctionnalités supplémentaires à privilégier :

pipelines et statuts personnalisables : *Recherchez des solutions CRM qui vous permettent d'adapter les étapes de vente, les statuts des transactions et les flux de travail des prospects à vos processus d'entreprise

facturation et rappels automatisés : *choisissez des outils qui prennent en charge la facturation récurrente, la génération automatisée de factures et les notifications de suivi des paiements afin de réduire le travail manuel

*communication client centralisée : recherchez des plateformes qui s'intègrent à l'e-mail ou au discuter afin que toutes les discussions avec les clients soient stockées et consultables dans votre environnement de travail

rapports et tableaux de bord en temps réel : *Envisagez des systèmes qui offrent des tableaux de bord visuels pour suivre d'un seul coup d'œil les revenus, l'état du paiement et les performances de l'équipe commerciale

*intégration avec des outils financiers : assurez-vous que le logiciel établisse une connexion facile avec des applications telles que QuickBooks, Stripe ou Harvest afin de rationaliser les opérations financières

Les meilleurs logiciels CRM et de facturation

Voici notre sélection des meilleurs logiciels CRM et de facturation. 👇

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion de projet, le CRM et la facturation tout-en-un)

Gérez les processus CRM dans ClickUp Zoomez sur les transactions, les tâches ou la progression des clients à l'aide de la vue Tableau dans le CRM de ClickUp

ClickUp vous offre un espace de travail connecté pour gérer les prospects, suivre le travail des clients et gérer les paiements.

Construisez votre pipeline à l'aide de ClickUp CRM

Commencez par ClickUp CRM, qui transforme le suivi des clients en un processus parfaitement adapté à vos besoins. Vous pouvez enregistrer chaque demande ou transaction à l'aide de ClickUp Tâches, puis joindre les pièces jointes associées, étiqueter vos collègues et noter les mises à jour clés au fur et à mesure que la discussion évolue.

Imaginons qu'un client du secteur de la vente au détail vous demande de refondre entièrement son image de marque. Vous créez une tâche, ajoutez les notes de l'entretien préliminaire, étiquetez votre responsable de conception et ajoutez le moodboard initial, le tout au même endroit.

Suivez la progression des prospects dans ClickUp tâches

Au fur et à mesure que le prospect progresse, vous mettez à jour son étape à l'aide des statuts de tâche personnalisés de ClickUp, tels que « Proposition envoyée », « En attente de révisions » ou « Facture en attente », afin de toujours savoir clairement ce qui est en cours et ce qui nécessite un coup de pouce.

Ajoutez ensuite les champs personnalisés ClickUp pour stocker les détails du projet tels que les conditions de paiement, l'adresse e-mail du client ou la valeur estimée. Ainsi, lorsque vous devez trier les clients à forte valeur ou vérifier qui doit effectuer un paiement, vous disposez déjà de l'information où vous travaillez.

En savoir plus sur l'exécution de projets dans ClickUp :

Utilisez un système CRM prêt à l'emploi

Vous pouvez également ignorer l'installation.

Obtenir un modèle gratuit Gérez le parcours client grâce au modèle CRM ClickUp

Le modèle CRM de ClickUp permet de segmenter les prospects par étape de vente à l'aide de statuts personnalisés, tels que À approuver, Qualifié ou Planifié. Les champs personnalisés intégrés, tels que Type d'élément CRM, Secteur d'activité, Nom du contact ou Intitulé du poste, vous permettent de créer des profils riches en contexte.

Ici, la vue Liste de ClickUp permet de trier les prospects par valeur, date d'échéance ou statut du contrat.

Automatisez les transferts répétitifs de clients

Déclenchez les étapes de facturation et d'intégration avec ClickUp Automations

Pour éviter de perdre du temps sur des suivis répétitifs, configurez ClickUp Automatisations ou configurez un agent IA dans ClickUp. Par exemple, lorsque vous marquez un client comme « Prêt à facturer », ClickUp peut automatiquement créer une tâche de facturation, apposer l'étiquette à votre outil financier et définir la date d'échéance. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler de le faire plus tard.

Utilisez les agents ClickUp AI pour automatiser les tâches, répondre aux questions et être terminé

Suivez les paiements et la santé financière de vos clients

Visualisez l'équipe commerciale, les revenus et les budgets dans les tableaux de bord ClickUp

Lorsque vous êtes prêt à facturer, le logiciel financier ClickUp vous aide au suivi des paiements, des budgets et de la rentabilité des projets au sein de l'environnement de travail ClickUp.

Imaginons que vous jongliez entre trois clients dans les domaines de l'image de marque, des réseaux sociaux et du conseil. Vous pouvez voir qui a payé, qui est en retard de paiement et quelle est la valeur de chaque projet dans les tableaux de bord ClickUp.

Il est également facile de suivre les indicateurs de gestion de la clientèle, tels que la taille moyenne des transactions, le taux de conclusion, le score de santé des clients ou les performances de l'équipe commerciale, à l'aide de plus de 50 cartes, notamment des diagrammes, des cartes de calcul et des blocs de suivi du temps.

Accédez instantanément aux informations relatives aux factures

Générez des mises en forme de factures personnalisées avec ClickUp Brain

ClickUp Brain ajoute une couche intelligente à vos flux de travail CRM et financiers en mettant en évidence des informations clés, en créant des factures à partir de zéro, et plus encore, exactement quand vous en avez besoin.

Par exemple, si vous préparez une nouvelle facture pour un client régulier, vous pouvez simplement demander à ClickUp Brain de générer un format de facture personnalisé basé sur vos entrées précédentes. Il examine vos modèles existants, les préférences de vos clients et les détails de paiement afin de créer une disposition prête à l'emploi qui correspond à votre type de projet et à votre cycle de facturation.

Simplifiez votre processus de facturation

ClickUp se connecte également à des outils tels que QuickBooks et Harvest via ClickUp Integrations. Ainsi, lorsque vient le moment d'envoyer une facture, vous pouvez directement y intégrer toutes les données de votre projet.

Vous pouvez également tout gérer dans ClickUp. Utilisez le modèle de facture ClickUp pour créer une tâche pour chaque facture, définir des dates d'échéance, suivre l'état du paiement et lier le tout à la tâche client d'origine. Cette solution est idéale lorsque vous souhaitez simplifier vos processus et avez besoin d'un système fiable pour garder le contrôle.

Si vous suivez plusieurs paiements pour différents clients, le modèle de suivi des factures ClickUp vous aide à les enregistrer et à les filtrer. Et si vous envoyez souvent des devis, le modèle de demande de devis ClickUp vous aide à accélérer ce processus tout en garantissant sa cohérence.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez vos connaissances clients : reliez les forfaits d'intégration, les descriptions de services ou les cahiers des charges créés dans ClickUp Documents directement à vos tâches afin de toujours assurer un suivi des informations clés.

Recueillez les informations sur vos clients : créez des formulaires ClickUp pour recueillir les demandes de devis et les convertir instantanément en tâches traçables dans votre flux de travail.

Accédez rapidement aux données de votre environnement de travail : posez des questions à ClickUp Brain telles que « affichez-moi les factures en attente pour le client X » ou « quelle est la date de renouvellement de ce contrat » et obtenez des réponses instantanées.

Calculez vos nombres sans effort : utilisez les champs de formule dynamiques de ClickUp pour calculer automatiquement la taille des transactions, le coût de clôture, ou les revenus projetés.

Collaborez avec vos clients et votre équipe commerciale : envoyez des messages depuis votre environnement de travail à l'aide de ClickUp Chat et organisez des appels SyncUp avec des résumés générés par l'IA.

Automatisez les suivis et les rappels de facturation : activez activez ClickUp Autopilot Agents dans vos discuter, listes ou espaces pour publier des mises à jour hebdomadaires et répondre aux questions des clients.

Limites de ClickUp

En raison de ses nombreuses fonctionnalités, ClickUp peut nécessiter un certain temps d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs qui doivent se familiariser avec la profondeur et la flexibilité de la plateforme.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cette critique de G2 résume bien la situation :

ClickUp se distingue par sa polyvalence et son approche tout-en-un de la gestion de projet. C'est devenu l'application la plus utilisée au sein de notre organisation. Elle regroupe la gestion des tâches, la création de documents, le suivi du temps, les objectifs et les outils de collaboration dans une interface unifiée qui facilite la mise en œuvre. Les options de personnalisation sont remarquables, des vues et statuts personnalisés à l'automatisation et aux tableaux de bord. Elle est hautement évolutive, ce qui la rend adaptée aussi bien aux particuliers qu'aux petites équipes et aux grandes organisations. L'interface est élégante, et des fonctionnalités telles que les tâches récurrentes, les intégrations avec différents outils et la vue « Tout » rationalisent vraiment la gestion du flux de travail. *

2. Zoho CRM avec Zoho Invoice (idéal pour automatiser les relations clients grâce à la facturation intégrée)

via Zoho CRM

Zoho CRM et Zoho Invoice fonctionnent main dans la main pour gérer les flux de travail financiers et CRM.

Lorsque l'équipe commerciale conclut une vente après approbation du devis, les factures sont générées automatiquement, ce qui évite l'étape manuelle de saisir les informations client dans votre système de facturation. Lorsqu'un contact est ajouté dans Zoho CRM, le flux crée une copie des informations dans Zoho Invoice, ce qui vous permet de créer plus rapidement des factures et des devis.

Le logiciel CRM comporte également la fonctionnalité Zia, un assistant alimenté par l'IA qui se charge des tâches de l'équipe commerciale répétitives, fournit des informations sur les performances et suggère même les prochaines étapes à suivre en fonction du comportement des clients.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM et Zoho Invoice

Évaluez et triez vos prospects grâce au système intelligent de notation des prospects de Zoho CRM, qui vous aide à identifier en un coup d'œil les prospects les plus prometteurs.

Créez des flux de travail commerciaux structurés à l'aide de la fonctionnalité Blueprint pour mapper les étapes des transactions, les suivis et les approbations.

Attribuez automatiquement des prospects à l'aide de règles d'attribution qui acheminent les prospects en fonction de leur emplacement, du canal ou de leur engagement.

Concevez et envoyez rapidement des devis grâce à des modèles de factures commerciales et à la conversion instantanée des devis en factures.

Limites de Zoho CRM et Zoho Invoice

Fonctionnalités de facturation manquantes ou limitées dans les forfaits d'entrée de gamme, notamment des limites d'utilisation et des contraintes de stockage.

Rapports CRM complexes répartis sur plusieurs modules, rendant difficile l'extraction d'informations transversales.

Tarifs de Zoho CRM et Zoho Invoice

Zoho CRM

Essai gratuit

Gratuit (pour trois utilisateurs)

Standard : 20 $/mois par utilisateur

Professionnel : 35 $/mois par utilisateur

Entreprise : 50 $/mois par utilisateur

Ultimate : 65 $/mois par utilisateur

Zoho Invoice : Gratuit

Évaluations et avis sur Zoho CRM et Zoho Invoice

G2 : 4,4/5 (plus de 50 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 800 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho CRM et Zoho Invoice ?

Consultez cette évaluation G2 des logiciels CRM et de facturation :

Au quotidien, mon travail se fait sur Zoho CRM pour traiter les requêtes de service client, ce qui est très pratique et me sert tous les jours. Ce que j'apprécie le plus dans Zoho CRM, c'est qu'il propose plusieurs outils pour stocker des données et suivre les requêtes de service client de l'entreprise, notamment la sauvegarde des mots de passe, l'hébergement, plusieurs intégrations, etc.

🔍 Le saviez-vous ? Franklin D. Roosevelt disposait de ce que certains considèrent comme le premier système CRM au monde : le Farley File. Son directeur de campagne, James Farley, consignait des notes détaillées sur toutes les personnes que FDR rencontrait. FDR évoquait ensuite ces détails avec désinvolture lors de réunions ultérieures, convainquant son auditoire qu'il avait une mémoire photographique. En réalité, il disposait simplement d'un excellent système de gestion des fichiers.

3. Flowlu (idéal pour la planification des tâches, la gestion de l'équipe commerciale et le suivi financier)

via Flowlu

Flowlu fait du travail bien lorsque votre facturation est directement liée aux livrables du projet.

La plateforme utilise un système basé sur le cloud pour générer des factures depuis n'importe où et facturer des clients dans le monde entier, en extrayant automatiquement les informations client de votre logiciel de base de données clients. Vous pouvez automatiser la génération de factures récurrentes pour les services continus, ce qui vous évite de créer manuellement les mêmes factures chaque mois.

Flowlu dispose d'un portail client où les clients peuvent accéder aux mises à jour des projets, aux factures et aux fichiers dans un espace dédié. Ils peuvent également discuter avec votre équipe grâce à la messagerie intégrée. Le système gère les calculs d'expédition et de taxation pour toutes les régions, ce qui est particulièrement utile lorsque vous travaillez avec des clients internationaux.

Les meilleures fonctionnalités de Flowlu

Créez plusieurs pipelines de vente afin d'adapter les flux de transactions à différents marchés, produits ou types de clients

Capturez automatiquement les prospects à partir des e-mails grâce à des boîtes de réception dédiées qui convertissent instantanément les e-mails commerciaux en entrées CRM

Soyez payé plus rapidement en ligne grâce à des passerelles de paiement populaires et enregistrez automatiquement les paiements entrants pour un suivi précis

Convertissez instantanément les devis en factures une fois qu'ils sont approuvés, éliminant ainsi les délais entre la soumission et la facturation

Limites de Flowlu

Les fonctions essentielles telles que les propositions ou les paiements récurrents sont absentes

Retour par défaut à l'afficher Kanban, perte des paramètres de préférence de l'utilisateur

Tarifs Flowlu

Free

Essentiel : 12 $/mois par utilisateur

Avancé : 22 $/mois par utilisateur

Ultimate : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Flowlu

G2 : 4,7/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Flowlu ?

Un critique de G2 l'a résumé ainsi :

Flowlu est vraiment difficile à décrire. Imaginez un outil de gestion d'entreprise tout-en-un, destiné aux petites et moyennes entreprises, mais doté d'incroyables fonctionnalités de niveau entreprise que l'on trouve habituellement dans les CRM haut de gamme, les outils de gestion de projet haut de gamme, etc. […] Par exemple, leur CRM dispose d'une fonctionnalité de rotation pour les prospects. J'ai travaillé dans une entreprise qui utilisait Salesforce et ils n'ont pas réussi à mettre cela en place. […] Certaines fonctionnalités peuvent être un peu rigides, et l'équipe pourrait être un peu plus à l'écoute des suggestions de ses clients.

Flowlu est vraiment difficile à décrire. Imaginez un outil de gestion d'entreprise tout-en-un, destiné aux petites et moyennes entreprises, mais doté d'incroyables fonctionnalités de niveau entreprise que l'on trouve habituellement dans les CRM haut de gamme, les outils de gestion de projet haut de gamme, etc. […] Par exemple, leur CRM dispose d'une fonctionnalité de rotation pour les prospects. J'ai travaillé dans une entreprise qui utilisait Salesforce et ils n'ont pas réussi à mettre cela en place. […] Certaines fonctionnalités peuvent être un peu rigides, et l'équipe pourrait être un peu plus à l'écoute des suggestions de ses clients.

💡 Conseil de pro : conclure une vente n'est que le début, la véritable croissance réside dans la fidélisation. Découvrez les logiciels de fidélisation de la clientèle pour créer des flux de travail qui fidélisent vos clients et les incitent à revenir.

4. Pipedrive (idéal pour la gestion du pipeline, le suivi des clients et la génération de factures)

via Pipedrive

Pipedrive est une plateforme CRM axée sur l'équipe commerciale, conçue pour vous aider à conclure des contrats plus rapidement.

Son assistant commercial IA intégré propose des suggestions en temps réel sur les transactions de priorité élevée et les meilleures actions à entreprendre. Vous pouvez créer des factures directement à partir de la vue pour afficher les détails de la transaction, et si vous avez activé le catalogue de produits, votre facture se remplit automatiquement avec les détails des produits déjà ajoutés à la transaction.

De plus, il vous aide à surveiller votre processus CRM, à définir des objectifs financiers et à automatiser la création de rapports grâce à la fonctionnalité Insights . Les informations spécifiques aux transactions et les résumés financiers étant intégrés à votre flux de travail, vous n'avez pas besoin de passer d'un outil à l'autre pour rester au fait des performances en matière de revenus.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Rédigez et personnalisez vos e-mails de prospection grâce au générateur d'e-mail IA, adapté au comportement et au contexte de chaque prospect.

Suivez le statut des factures en temps réel grâce à l'intégration QuickBooks qui met à jour les informations de paiement dans votre CRM.

Résumer instantanément les e-mail des clients à l'aide de l'IA afin de réduire le temps de lecture et de répondre plus rapidement.

Suivez les performances financières grâce à des champs de valeur spécifiques aux transactions et au suivi visuel des objectifs de vente.

Limites de Pipedrive

Pas de fonctionnalités natives d'e-mail marketing, d'analyse des newsletters ou de formulaires de capture de prospects.

Les analyses avancées, la prévision et l'automatisation nécessitent souvent des mises à niveau.

Tarifs Pipedrive

Essai gratuit

Essentiel : 19 $/mois par utilisateur

Avancé : 34 $/mois par utilisateur

Premium : 64 $ par mois et par utilisateur

Ultimate : 89 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Pipedrive

G2 : 4,3/5 (plus de 2 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 000 avis)

📮 ClickUp Insight : Plus de la moitié des employés ont du mal à trouver les informations dont ils ont besoin au travail. Alors que seulement 27 % d'entre eux déclarent que c'est facile, les autres rencontrent des difficultés, 23 % trouvant cela très difficile. Lorsque les informations sont dispersées entre les e-mails, les chats et les différents outils, le temps perdu s'accumule rapidement. Avec ClickUp, vous pouvez transformer vos e-mails en tâches suivables, lier vos chats à des tâches, obtenir des réponses de l'IA et bien plus encore, le tout dans un seul et même environnement de travail ClickUp. 💫 Résultats concrets : grâce à ClickUp, les équipes gagnent plus de 5 heures par semaine, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

5. FreshBooks (idéal pour le suivi du temps, l'enregistrement des dépenses et la facturation)

via FreshBooks

FreshBooks propose des modèles CRM personnalisables, des catégories de dépenses fiscalement avantageuses et une installation simple des acomptes. De plus, vous pouvez générer des rapports clients détaillés axés sur les revenus par client, les paiements encaissés et les résumés des acomptes pour une visibilité achevée.

Son application mobile et son extension Chrome chronomètre vous permettent de saisir toutes les heures facturables, que vous travailliez depuis votre bureau ou en déplacement.

Au-delà d'un simple logiciel de facturation, FreshBooks fonctionne également comme un système de gestion de la clientèle léger. Il facilite la collaboration grâce à des portails clients, des commentaires sur les projets et le partage de fichiers.

L'application mobile est un fournisseur de mises à jour en temps réel sur les dépenses, la durée enregistrée et le paiement, vous permettant ainsi de connaître en quelques clics la situation de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de FreshBooks

Connectez votre banque ou votre carte de crédit pour importer, classer et mettre à jour automatiquement vos dépenses d'entreprise.

Utilisez la numérisation automatique des reçus pour enregistrer instantanément les reçus physiques et numériques et saisir les coordonnées des commerçants.

Facturez les dépenses à vos clients en marquant les coûts comme facturables et en les transférant directement sur les factures avec une majoration facultative.

Suivez les crédits et les prépaiements des clients grâce à la fonctionnalité Crédits et appliquez-les automatiquement aux futures factures.

Limites de FreshBooks

Il manque une interface claire de type grand livre, ce qui rend le rapprochement moins intuitif pour certains utilisateurs.

Certains utilisateurs signalent des problèmes pour synchroniser, des entrées en double ou une confusion dans la gestion des flux.

Tarifs FreshBooks

Essai gratuit

Lite : 10,50 $/mois par utilisateur

Plus : 19 $/mois par utilisateur

Premium : 32,50 $/mois par utilisateur

Sélectionnez : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur FreshBooks

G2 : 4,5/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de FreshBooks ?

Un bref aperçu de ce logiciel CRM et de facturation par un utilisateur :

FreshBooks propose un intervalle d'outils de comptabilité en ligne qui permettent de gagner du temps et d'atteindre une haute productivité. La facturation, la comptabilité et le grand livre général sont quelques-uns des outils que j'apprécie le plus dans FreshBooks.

FreshBooks propose un intervalle d'outils de comptabilité en ligne qui permettent de gagner du temps et d'atteindre une productivité élevée. La facturation, la comptabilité et le grand livre général sont quelques-uns des outils que j'apprécie le plus dans FreshBooks.

💡 Conseil de pro : utilisez les modèles pour freelances dans ClickUp pour générer instantanément et sans délai des propositions de projet, des factures et des tâches d'intégration des clients.

6. HubSpot (idéal pour l'automatisation CRM, la création de devis et les rapports sur les revenus)

via HubSpot

HubSpot établit la connexion entre la facturation et les activités de marketing et d'équipe commerciale, ce qui est utile lorsque vous souhaitez intégrer la facturation dans votre parcours client global. Utilisez-le pour demander le paiement avec des factures numériques personnalisées directement via Stripe ou HubSpot Payments.

Les fonctionnalités d'automatisation vous permettent de configurer des flux de travail qui envoient des e-mails de suivi pour les factures en retard sans intervention manuelle. Grâce à l'intégration QuickBooks, vous pouvez synchroniser les données de facturation et de paiement entre HubSpot et votre système comptable.

HubSpot vous permet également de créer des factures directement à partir de transactions ou de devis, d'intégrer des liens de paiement et de suivre automatiquement les paiements effectués ou en retard.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Suivez les factures impayées et déclenchez des rappels grâce à l'automatisation connectée à votre pipeline

Demandez à Breeze Copilot de résumer les dossiers, de préparer les appels et de rechercher des entreprises en quelques secondes

Créez des modèles de factures partagés alimentés par l'IA pour aider votre équipe à réagir plus rapidement et de manière cohérente

Limites de HubSpot

Les éléments d'interface tels que la disposition ou la conception du pipeline ne peuvent pas être personnalisés en profondeur sans recourir à des solutions de contournement

Il manque une équipe interne dédiée à l'intégration ; l'installation nécessite souvent l'assistance d'un tiers

Tarifs HubSpot

Outils gratuits

Plateforme client Starter : 15 $/mois par utilisateur

Smart CRM Professional : 1 450 $/mois pour 6 utilisateurs

Smart CRM Enterprise : 4 700 $/mois pour 8 utilisateurs

Évaluations et avis HubSpot

G2 : 4,4/5 (plus de 29 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 000 avis)

🧠 Anecdote : Dans les années 1950, le concept de CRM a vu le jour avec les Rolodex physiques. Inventés en 1956 par l'ingénieur danois Hildaur Neilsen, ces fichiers à cartes rotatifs étaient autrefois le symbole ultime du réseau d'un commercial.

7. Bitrix24 (idéal pour le suivi des équipes commerciales et le recouvrement du paiement)

via Bitrix24

Bitrix24 est conçu pour aider les équipes à rationaliser la communication, la gestion de projet, la gestion de la relation client et les opérations.

Si vous devez configurer des champs obligatoires, des systèmes de paiement et des types de clients dans vos factures, cet outil vous sera particulièrement utile. De plus, vous pouvez créer des modèles dans différentes langues pour les clients de différents pays. Le système de facturation gère automatiquement plusieurs devises, taxes et réductions en fonction de l'emplacement du client.

Vous pouvez intégrer PayPal pour le traitement des paiements et Xero pour la synchronisation du compte. Une fois que les clients ont approuvé les devis personnalisés, vous pouvez les convertir en factures en un seul clic.

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Suivez les indicateurs de vente et les performances grâce à des rapports BI, des analyses d'entonnoir et des tableaux de bord CRM

Rédigez des devis, transcrivez des appels et facturez vos clients dans une interface utilisateur intuitive grâce à l'assistant IA

Transformez n'importe quel message en opportunité commerciale via e-mail, discuter, téléphone ou réseaux sociaux grâce au centre de contact omnicanal

Gérez vos catalogues de produits et vos taxes grâce à l'assistance intégrée du multidevise et de la conformité fiscale localisée

Limites de Bitrix24

Seul l'administrateur super peut modifier les paramètres clés, ce qui limite la flexibilité du flux de travail pour les utilisateurs généraux

De nombreuses fonctions de base, telles que la gestion des heures d'arrivée et de départ et les outils de tâches avancés, sont réservées aux forfaits haut de gamme

Tarifs Bitrix24

Free

Standard : 124 $/mois (50 utilisateurs inclus)

Professionnel : 249 $/mois (inclut 100 utilisateurs)

Entreprise : 499 $/mois (250 utilisateurs inclus)

Évaluations et avis sur Bitrix24

G2 : 4,1/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 900 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bitrix24 ?

Voici comment un utilisateur a décrit son expérience client :

Bitrix24 se distingue par sa polyvalence. Il réduit considérablement le besoin d'applications tierces, rationalise les flux de travail et améliore la productivité de l'équipe. […] La plateforme offre tellement de fonctionnalités qu'il faut un certain temps pour comprendre comment tout fonctionne. Les utilisateurs peuvent se sentir dépassés par le nombre impressionnant d'options de personnalisation, surtout s'ils découvrent les outils de gestion de projet.

Bitrix24 se distingue par sa polyvalence. Il réduit considérablement le besoin d'applications tierces, rationalise les flux de travail et améliore la productivité de l'équipe. […] La plateforme offre tellement de fonctionnalités qu'il faut un certain temps pour comprendre comment tout fonctionne. Les utilisateurs peuvent se sentir dépassés par le nombre impressionnant d'options de personnalisation, surtout s'ils découvrent les outils de gestion de projet.

🚀 L'avantage ClickUp : demandez à ClickUp Brain de créer des tâches pour chaque prospect mentionné dans un fil de discussion ClickUp Chat. Il analysera la discussion et suggérera de nouvelles tâches, que vous pourrez ajouter à votre environnement de travail en un clic. Rédigez des descriptions de tâches détaillées et définissez instantanément des priorités intelligentes avec ClickUp Brain

8. Odoo CRM (idéal pour la personnalisation des flux de travail et la gestion des clients)

via Odoo CRM

Odoo est un exemple de logiciel CRM qui simplifie la gestion des prospects et accélère la facturation grâce à une installation modulaire conçue pour offrir une grande flexibilité.

Vous pouvez l'utiliser pour suivre instantanément les prévisions de revenus, planifier des suivis et automatiser les activités commerciales à partir de scripts prédéfinis. La plateforme crée automatiquement toutes les entrées comptables sous-jacentes pour les transactions comptables, telles que les factures clients, les factures fournisseurs et les dépenses.

L'application de facturation est idéale pour les besoins de facturation de base, mais vous pouvez également ajouter l'application de comptabilité complète pour obtenir des rapports financiers détaillés, effectuer des rapprochements bancaires et gérer vos actifs. Le système inclut la numérisation des factures à l'aide des technologies OCR et IA afin de convertir automatiquement les factures papier en formats numériques.

Odoo est particulièrement adapté lorsque vous avez besoin d'intégrer la facturation à la gestion des stocks, à la fabrication ou à d'autres opérations d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo CRM

Créez des pipelines d'équipe commerciale personnalisés avec des vues de type Kanban qui affichent la valeur des transactions, l'information de contact et l'étape à un seul endroit.

Planifiez automatiquement les prochaines étapes telles que les appels, les e-mail ou les réunions en fonction de votre stratégie commerciale grâce à des fonctionnalités d'automatisation.

Gérez les abonnements et les factures récurrentes en toute simplicité grâce aux paramètres de fréquence intégrés et aux renouvellements automatiques.

Limites du CRM Odoo

Installation complexe pour les petites équipes ; trop de configurations détaillées dans différents domaines peuvent sembler fastidieuses et inutiles.

Certains flux de travail utilisateur ne sont pas facilement modifiables ou flexibles sans l'aide d'un développeur.

Tarifs Odoo CRM

Free

Standard : 31,10 $ par mois et par utilisateur

Personnalisé : 46,80 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Odoo CRM

G2 : 4,1/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 1 200 avis)

🔍 Le saviez-vous ? Le traité de Luca Pacioli publié en 1494 a introduit la comptabilité en partie double, intégrant les débits et les crédits dans la facturation. Ce principe reste aujourd'hui encore la base du travail des factures.

Concluez l'affaire avec ClickUp

Choisir le bon logiciel CRM et de facturation, c'est trouver une solution qui va au-delà du simple suivi des transactions financières.

Si chaque outil de cette liste apporte quelque chose d'intéressant, ClickUp se distingue comme l'application tout-en-un pour le travail qui connecte vos équipes commerciales, financières et de projet sans chaos.

Avec le CRM de ClickUp, vous pouvez personnaliser les pipelines, automatiser les suivis et gérer la communication avec les clients de manière transparente. Associez-le au logiciel ClickUp Finance pour suivre les budgets, rationaliser les paiements récurrents et générer des tableaux de bord intelligents qui vous donnent une image claire des flux de trésorerie et des bénéfices.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp!