les 10 meilleurs outils logiciels de suivi des coûts de projet en 2025

À mi-parcours du trimestre, les nombres ne concordaient pas. Le budget indiquait une chose, le tableur en indiquait une autre, et l'équipe financière avait une troisième version. Personne n'avait tort, mais personne n'avait une vue d'ensemble.

Si vous avez déjà eu affaire à des données de coûts dispersées ou à des surprises budgétaires de dernière étape, vous savez à quelle vitesse les choses peuvent dégénérer sans une bonne installation. La solution ? Des outils conçus pour assurer le suivi des coûts tout au long de l'avancement du projet.

Voici les meilleurs logiciels de suivi des coûts de projet qui apportent clarté à vos budgets et prévisions. C'est parti ! 💰

Les meilleurs logiciels de suivi des coûts de projet en un coup d'œil

Avant de vous lancer, voici un aperçu comparatif des meilleurs logiciels de gestion de projet pour le suivi des coûts. 💸

Comment choisir un logiciel de suivi des coûts de projet ?

Lorsque vous sélectionnez un logiciel de suivi des coûts de projet, privilégiez les fonctionnalités qui rationalisent la gestion financière et fournissent l'assistance aux projets. Tenez compte des fonctionnalités suivantes pour vos outils de gestion des coûts préférés :

Gestion budgétaire en temps réel : surveillez instantanément les dépenses par rapport aux budgets pour garder le contrôle sur les coûts

*rapports et analyses détaillés : obtenez des informations sur les tendances et les variations des coûts grâce à des rapports de suivi du temps fiables

intégrations transparentes : *Connectez-vous à des logiciels de compte ou à des systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) pour réduire l'entrée manuelle des données

Fonctionnalités de sécurité renforcées : protégez les données relatives aux coûts de vos projets grâce au cryptage et aux contrôles d'accès basés sur les rôles

évolutivité : *Adaptez-vous facilement à l'évolution des besoins de vos projets ou de votre organisation

*accès mobile : activez les mises à jour en déplacement pour les membres de l'équipe à distance et sans bureau, facilitant ainsi l'exécution fluide des projets

*alertes automatisées : recevez des notifications en cas de dépassement budgétaire afin d'éviter les surprises pendant le cycle de vie du projet

*assistance multidevise : facilitez la gestion de projets internationaux grâce à diverses options de devises pour une gestion efficace des coûts

💡 Conseil de pro : Utilisez un journal des « dépenses cachées » pour le suivi des coûts informels, tels que les déjeuners d'équipe ou les outils ponctuels, afin de voir comment ces petites dépenses s'accumulent et de fixer un plafond.

📊 Erreur budgétaire : Le stade olympique de Montréal, dont le budget initial était de 134 millions de dollars canadiens, a finalement coûté plus de 1,6 milliard de dollars canadiens. Une mauvaise gestion financière et des ingérences politiques ont fait de ce projet un fardeau financier pour les 30 prochaines années.

Le meilleur logiciel de budgétisation et de suivi des coûts de projet

Voici un aperçu des meilleurs logiciels de suivi des coûts de projet conçus pour gérer les flux de travail réels des équipes. 📑

1. ClickUp (Idéal pour le suivi centralisé des coûts dans les flux de travail des projets)

Créez votre première tâche ClickUp Suivez les dépenses au niveau des tâches ClickUp à l'aide de ClickUp Tasks

Le suivi isolé des coûts des projets entraîne souvent des retards, des dépassements budgétaires ou des approbations manquées. Teams passent d'un tableur à une chaîne d'e-mail, puis à une application de suivi du temps, sans qu'aucun de ces outils ne soit relié au travail réel.

ClickUp rassemble tout en un seul espace, afin que le suivi des coûts fasse partie intégrante du projet, et non une réflexion après coup.

💵 Intégrez les détails financiers dans les tâches

Tâche ClickUp facilite le suivi des mises à jour financières au niveau des tâches.

Imaginons qu'une agence d'évènement coordonne une grande conférence. Chaque tâche (réservation du lieu, coordination des intervenants, gestion des fournisseurs) peut inclure des notes sur les coûts, les factures des fournisseurs et des mises à jour en temps réel. Les équipes financières et de projet peuvent s'étiqueter, laisser des commentaires et confirmer les paiements sans avoir à activer/désactiver d'onglet.

Ajoutez des champs personnalisés dans ClickUp pour transformer vos tâches en outils de suivi budgétaire en ajoutant des informations telles que « Coût estimé », « Coût réel » et « Type de coût ».

💵 Suivez le temps passé et les résultats obtenus au fur et à mesure de votre travail

Enregistrez précisément vos efforts à l'aide du suivi du temps passé sur les projets ClickUp

ClickUp Projet Suivi du temps prend en compte les coûts de main-d'œuvre. Les membres de l'équipe suivent les heures consacrées à chaque tâche et les gestionnaires de projet consultent les données en temps réel afin d'ajuster l'échéancier ou de signaler les dépassements.

Teams peuvent afficher les données de projet via les tableaux de bord ClickUp, en sélectionnant parmi plus de 50 widgets pour les rendre personnalisés.

Consultez les coûts en temps réel à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Par exemple, une équipe produit chargée du lancement d'une fonctionnalité majeure peut créer un tableau de bord qui affiche les heures enregistrées par chaque membre de l'équipe, le budget par rapport aux dépenses réelles par sprint et la répartition des coûts par type de tâche. Cela permet à tous, des chefs de projet aux dirigeants, d'avoir une vue d'ensemble de la progression financière sans avoir à établir de rapports supplémentaires.

💵 Gagnez du temps grâce aux modèles

Obtenez un modèle gratuit Comparez les dépenses estimées et réelles pour chaque tâche grâce au modèle d'analyse des coûts de projet ClickUp

Le modèle d'analyse des coûts de projet ClickUp offre aux Teams une structure prête à l'emploi pour estimer et suivre les budgets à chaque jalon. Il est particulièrement utile pour les Teams qui gèrent des projets à portée fixe ou financés par des subventions, qui nécessitent un suivi précis des écarts.

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de gestion de projet ClickUp pour effectuer des revues structurées

Par ailleurs, le modèle de gestion des coûts de projet de ClickUp offre une meilleure visibilité. Une agence numérique gérant plusieurs clients réguliers peut l'utiliser pour attribuer des révisions budgétaires récurrentes, enregistrer les approbations des clients et comparer les performances en termes de coûts pour plusieurs livrables.

Le modèle permet de tout garder visible et organisé, même lorsque plusieurs Teams sont impliqués.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Standardisez la saisie des coûts : collectez les demandes budgétaires à l'aide collectez les demandes budgétaires à l'aide des formulaires ClickUp afin de standardiser les envois entre les fournisseurs et les équipes

centralisez la documentation financière : *Documentez les processus d'approbation budgétaire dans ClickUp Docs afin que les politiques financières soient accessibles et à jour

*obtenez des informations budgétaires instantanées : utilisez ClickUp Brain pour afficher les budgets des projets, la répartition des dépenses ou les approbations en attente sans avoir à fouiller dans les tâches

*suivez les dépenses récurrentes : configurez les tâches récurrentes de ClickUp pour planifier des vérifications budgétaires mensuelles ou des paiements récurrents aux fournisseurs

*automatisez les alertes de coûts : créez des automatisations ClickUp pour déclencher des alertes lorsqu'une tâche dépasse les coûts estimés ou qu'une nouvelle dépense est ajoutée

Limites de ClickUp

Si les tâches peuvent être mises à jour via un appareil mobile, la saisie ou la vérification des données détaillées relatives aux coûts n'est pas aussi fluide ni aussi efficace sur les petits écrans

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 470 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Cet avis G2 résume parfaitement les atouts de ClickUp en tant que logiciel de suivi des coûts de projet :

Les capacités de ClickUp en matière de gestion de projet et de programmes sont vraiment exceptionnelles et établissent un nouveau paramètre sur le marché. Il est le fournisseur d'une suite d'outils puissants qui facilitent non seulement le suivi efficace des tâches, mais aussi la gestion complète de divers projets et programmes. […] De plus, la vaste sélection de modèles bien conçus de ClickUp rationalise le processus d'installation des projets, améliorant ainsi considérablement la productivité et l'efficacité de la planification des projets.

📮 ClickUp Insight : 16 % des managers ont du mal à intégrer les mises à jour provenant de plusieurs outils pour afficher une vue cohérente. Lorsque les mises à jour sont dispersées, vous passez plus de temps à rassembler les informations et moins de temps à diriger. Le résultat ? Des tâches administratives inutiles, des informations manquantes et un manque de coordination. Grâce à l'environnement de travail tout-en-un de ClickUp, les responsables peuvent centraliser les tâches, les documents et les mises à jour, ce qui réduit les tâches fastidieuses et met en évidence les informations les plus importantes, au moment où elles sont nécessaires. 💫 Résultats concrets : Réunissez 200 professionnels au sein d'un environnement de travail ClickUp unique, à l'aide de modèles personnalisables et d'un suivi du temps pour réduire les frais généraux et améliorer les délais de livraison sur plusieurs emplacements.

2. Productif (idéal pour les agences créatives qui souhaitent suivre leur rentabilité)

via Productive

Les agences créatives ont souvent du mal à déterminer quels projets sont réellement rentables. Productive résout ce problème grâce à un suivi de la rentabilité en temps réel qui vous indique la situation financière de votre agence pour chaque projet.

La plateforme établit une connexion directe entre le suivi du temps et les budgets, ce qui vous permet de surveiller les marges bénéficiaires au fur et à mesure de la progression des travaux. Ce qui différencie cet outil des gestionnaires de projet génériques, c'est sa compréhension approfondie des flux de travail des agences, de l'intégration des clients à la facturation finale.

Les meilleures fonctionnalités pour une productivité optimale

Suivez en temps réel les heures facturables par rapport aux budgets des projets et recevez des alertes instantanées lorsque vous approchez les limites de dépenses ou les seuils de rentabilité

Générez des rapports financiers complets qui ventilent les coûts entre les différentes phases du projet, les membres de l'équipe et les segments de client

Remplissez automatiquement les formulaires de dépenses, générez des rapports et résumer les activités des tâches grâce à Productive IA

Créez des évaluations de facturation personnalisées pour différents membres de l'équipe, types de projets et niveaux de clients

Surveillez la capacité de votre équipe et l'équilibrage des ressources sur plusieurs projets afin d'éviter tout engagement excessif

Limites en matière de productivité

L'écosystème d'intégration est plus restreint que celui de concurrents de niveau entreprise tels que ClickUp

La création de rapports personnalisés nécessite des connaissances techniques pour paramétrer efficacement, ce qui peut s'avérer difficile pour les petites équipes ne disposant pas d'une assistance informatique dédiée

Tarification productive

Essai gratuit

Essentiel : 11 $/mois

Professionnel : 28 $/mois

Ultimate : 39 $/mois

Évaluations et avis sur la productivité

G2 : 4,7/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 95 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Productivité ?

Voici l'avis d'un utilisateur G2 sur les outils de gestion des coûts de projet de Productive :

Ce qui nous aide le plus en tant qu'agence, c'est la visibilité que nous avons sur tout ce qui se passe dans l'entreprise. De l'offre initiale/du budget à la facturation, en passant par toutes les étapes du projet, l'intégration étroite des données pertinentes réduit considérablement les risques d'erreurs. Il est très utile de pouvoir consulter toutes nos ressources et leur utilisation (ai-je mentionné que vous pouvez générer un rapport sur pratiquement tout ?) dans un seul tableau de bord.

Ce qui nous aide le plus en tant qu'agence, c'est la visibilité que nous avons sur tout ce qui se passe dans l'entreprise. De l'offre initiale/du budget à la facturation, en passant par toutes les étapes du projet, l'intégration étroite des données pertinentes réduit considérablement les risques d'erreurs. Il est très utile de pouvoir consulter toutes nos ressources et leur utilisation (ai-je mentionné que vous pouvez générer un rapport sur pratiquement tout ?) dans un seul tableau de bord.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Productive.io

3. Screendragon (idéal pour les équipes marketing qui gèrent les budgets de campagne)

via Screendragon

Avez-vous déjà essayé de gérer une campagne marketing complexe tout en assurant le suivi de chaque dollar dépensé ? Screendragon relève ce défi grâce à une automatisation des flux de travail spécialement conçue pour les équipes marketing. Elle gère de manière transparente les processus d'approbation créative qui créent généralement des goulots d'étranglement dans l'exécution des campagnes.

Teams peuvent mettre en place un routage automatisé qui permet de faire avancer les projets tout en assurant la maintenance de la visibilité totale sur le budget. Vous pouvez ainsi voir exactement combien coûte chaque étape du développement d'une campagne et optimiser en conséquence.

Les meilleures fonctionnalités de Screendragon

Suivez le suivi des dépenses de campagne sur plusieurs canaux, fournisseurs et types de médias dans un tableau de bord unifié

Configurez des catégories budgétaires personnalisées qui s'alignent parfaitement sur les structures de vos campagnes marketing

Générez des rapports détaillés sur le retour sur investissement qui établissent la connexion entre les dépenses de campagne et les indicateurs de performance, vous aidant ainsi à identifier les investissements les plus rentables

Tirez parti de l'assistance IA pour obtenir des informations sur les opérations et les ressources, créer du contenu conforme à votre image de marque et mettre en place des flux de travail proactifs

Bénéficiez d'une vue achevée de la capacité de vos ressources pour une gestion efficace de celles-ci

Limites de Screendragon

La conception de l'interface semble dépassée par rapport aux nouveaux outils de gestion de projet marketing

Les personnalisations et les fonctionnalités avancées nécessitent souvent l'aide de l'équipe d'assistance de Screendragon, ce qui peut ralentir la mise en œuvre

Tarifs Screendragon

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Screendragon

G2 : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 30 avis)

💡 Conseil de pro : créez un indicateur de « vitesse de dépense » pour mesurer la rapidité avec laquelle chaque équipe dépense son budget. Cela permet de repérer facilement les inefficacités, comme une équipe qui utilise trop les heures des sous-traitants.

4. Wrike (idéal pour les projets complexes nécessitant une supervision détaillée)

via Wrike

Les projets complexes ont tendance à devenir incontrôlables, en particulier lorsque plusieurs services doivent collaborer sur des livrables. Wrike résout ce problème grâce à des workflows personnalisables qui s'adaptent à pratiquement toutes les structures de projet tout en assurant un suivi détaillé des coûts tout au long du processus de maintenance.

Teams apprécient particulièrement la capacité de la plateforme à gérer la complexité des entreprises sans sacrifier la visibilité sur les coûts des projets et l'utilisation des ressources.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Créez des modèles de budget de projet détaillés qui incluent des catégories prédéfinies, des processus d'approbation et des paramètres de suivi des coûts

Estimez, allouez et suivez les finances en temps réel pour tous vos projets en un seul endroit grâce à la fonctionnalité budgétisation

Générez des rapports complets qui analysent la rentabilité des projets sous différents angles

Configurez un suivi automatisé du temps et des rapports qui s'intègre directement dans les budgets des projets

Obtenez des réponses rapides à vos requêtes sur les projets et générez des mises à jour grâce à Wrike IA

Wrike limitations

Il ne dispose pas de fonctionnalités intégrées de partage d'écran, de Messages ou de visioconférence, ce qui oblige à recourir à des outils externes pour la collaboration en temps réel

Les utilisateurs signalent des temps de chargement lents ou des dysfonctionnements, tels que des pages qui ne se chargent pas après une période d'inactivité

La gestion financière avancée, telle que la facturation ou le suivi des dépenses, nécessite souvent l'intégration d'autres logiciels

Tarifs Wrike

Free

Équipe : 10 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

business : *25 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

enterprise : *Tarification personnalisée

pinnacle : *Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Wrike

G2 : 4,2/5 (plus de 4 400 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 2 810 avis)

📊 Erreur budgétaire : L'aéroport de Berlin-Brandebourg devait ouvrir en 2011 avec un budget de 2,5 milliards d'euros. Il a finalement ouvert ses portes en 2020 après que les coûts aient atteint 7 milliards d'euros. Les enquêtes ont mis en évidence une mauvaise gestion de projet et un manque de suivi centralisé.

📚 À lire également : Nous avons testé les meilleures alternatives et concurrents de Wrike

5. Smartsheet (idéal pour les amateurs de feuilles de calcul qui gèrent les finances de leurs projets)

via Smartsheet

Si votre équipe ne jure que par les feuilles de calcul, mais a besoin de fonctionnalités de suivi de projet plus sophistiquées, Smartsheet comble parfaitement cette lacune. Il combine l'interface familière sous forme de grille que tout le monde sait utiliser avec de puissantes fonctionnalités de gestion de projet qui permettent de suivre efficacement les coûts.

Teams peuvent établir des budgets de projet complexes à l'aide de formules de tableur tout en accédant à des fonctionnalités avancées telles que les flux de travail automatisés et la collaboration en temps réel.

Vous pouvez l'utiliser pour le suivi des dépenses, pour surveiller les coûts des ressources et pour créer des rapports récapitulatifs qui consolident les données financières de plusieurs projets.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Générez des rapports financiers de niveau exécutif qui ressemblent à des feuilles de calcul traditionnelles, mais qui extraient les données du suivi des projets en temps réel

Utilisez /IA pour analyser vos feuilles de calcul, générer des informations et prévoir les tendances en matière de dépenses liées aux projets

Allouez les ressources, suivez leur taux d'utilisation et calculez les coûts de main-d'œuvre en fonction des tâches attribuées et des taux horaires

Configurez des mises en forme conditionnelles et des alertes automatisées qui mettent en évidence les écarts budgétaires, les dépassements et les problèmes d'allocation des ressources

Collaborez sur les budgets et la planification financière des projets grâce à des feuilles de partage, sur lesquelles plusieurs membres de l'équipe peuvent saisir des données tout en assurant la maintenance des pistes d'audit achevées

Smartsheet limitations

Les modifications ne sont pas toujours mises à jour en temps réel et il n'y a pas de sauvegarde automatique

Les rapports sont limités à 500 lignes par page, et la navigation dans les rapports volumineux peut s'avérer fastidieuse

Certains utilisateurs rapportent des fonctionnalités de sécurité insuffisantes, telles que des emplacements de stockage des données peu clairs ou l'absence d'un rôle « super administrateur » pour un accès complet aux feuilles

Tarifs Smartsheet

Essai gratuit

Pro : 12 $/mois par utilisateur

business : *24 $/mois par utilisateur

enterprise : *Tarification personnalisée

gestion avancée du travail : *Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Smartsheet

G2 : 4,4/5 (plus de 19 680 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 450 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Smartsheet ?

Voici un avis de première main sur ce logiciel de suivi des coûts de projet, tiré d'un avis publié sur G2:

J'apprécie la polyvalence de Smartsheet et le fait qu'il puisse être utilisé pour de nombreuses applications différentes. Parfois, je l'utilise simplement comme une version plus avancée et interactive d'Excel, d'autres fois, je tire parti de son tableau de bord et de ses fonctions d'automatisation pour créer des outils très puissants qui facilitent considérablement le travail et améliorent l'organisation

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Smartsheet

6. Toggl Track (Idéal pour un suivi simple du temps consacré à différents projets)

via Toggl Track

Parfois, vous avez simplement besoin de savoir où passe votre temps sans avoir à vous soucier de la gestion complexe d'un projet. Toggl Track vous offre cette fonctionnalité grâce à un système de suivi du temps ultra simple qui fonctionne sur tous les appareils et toutes les plateformes.

Cet outil est conçu pour vous faciliter la tâche : démarrez un chronomètre, associez-le à un projet et arrêtez-le lorsque vous avez terminé. Pas de flux de travail compliqués ni de champs obligatoires qui ralentissent votre travail. Teams apprécient les rapports détaillés qui révèlent les tendances en matière d'utilisation du temps, ce qui a un impact direct sur la rentabilité des projets.

Meilleures fonctionnalités de Toggl Track

Configurez les budgets de vos projets en fonction des estimations de durée et recevez des alertes lorsque le temps suivi approche ou dépasse les heures allouées

Suivez votre temps hors ligne et synchroniser automatiquement lorsque vous vous reconnectez, afin de ne jamais perdre d'heures facturables

Analysez les tendances de productivité de votre équipe grâce à des rapports qui indiquent les heures de pointe, les évaluations d'efficacité des projets et les tendances individuelles des collaborateurs

Limites de Toggl Track

Les fonctionnalités de gestion d'équipe sont basiques par rapport aux plateformes complètes de gestion de projet

Ne dispose pas de fonctionnalités natives de facturation et d'enregistrement des pauses, de suivi GPS, de gestion des salaires ou de planification

La modification en cours des entrées de temps peut être fastidieuse et source d'erreurs

Vous ne pouvez pas mettre les chronomètres en pause ; vous devez les arrêter et les redémarrer, ce qui entraîne des entrées fragmentées (par exemple, plusieurs sessions de 5 secondes)

Tarifs de Toggl Track

Free (pour cinq utilisateurs maximum)

starter : *10 $/mois par utilisateur

Premium : 20 $/mois par utilisateur

enterprise : *Tarification personnalisée

Toggl Track : évaluations et avis

G2 : 4,6/5 (plus de 1 570 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 575 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Toggl Track ?

Cette critique de Capterra apporte un angle d'intérêt :

Toggl Track est très convivial. Il est facile à naviguer. J'apprécie la facilité avec laquelle on peut reprendre un projet précédent ou en ajouter un nouveau. Le code couleur aide également à répartir les domaines dans lesquels je passe le plus de temps. J'aime aussi beaucoup l'onglet « Rapports » : c'est pratique de voir combien d'heures ont été travaillées et le pourcentage de mon temps consacré à chaque projet.

📚 À lire également : Les meilleures alternatives à Toggl pour le suivi du temps

🔍 Le saviez-vous ? Seules 41 % des organisations réalisent la plupart ou la totalité de leurs projets dans le respect du budget. Cela met en évidence un écart important que le suivi des coûts peut aider à combler.

7. Harvest (Idéal pour le suivi intégré du temps et la facturation)

via Harvest

Les chefs de projet qui ont besoin d'une intégration transparente entre le suivi des coûts et la facturation des clients trouvent Harvest particulièrement utile. Le logiciel de gestion budgétaire de projet établit une connexion directe entre le suivi du temps et les processus de facturation, garantissant ainsi que toutes les heures facturables soient enregistrées et converties en revenus de manière efficace.

Les équipes financières apprécient la façon dont Harvest gère à la fois le suivi des coûts internes et la facturation des clients externes dans un seul système, ce qui réduit le travail de rapprochement entre les différentes plateformes. Les rapports détaillés indiquent les projets et les clients qui génèrent les marges les plus élevées.

Découvrez les meilleures fonctionnalités de Harvest

Configurez des rappels automatisés pour le suivi du temps et des résumés hebdomadaires qui vous aideront à maintenir des habitudes de suivi cohérentes

Analysez les performances de votre Business grâce à des rapports complets qui indiquent les clients, les projets et les types de travail les plus rentables

Créez des prévisions de projet précises basées sur les taux d'utilisation actuels et les allocations budgétaires restantes afin de prédire la rentabilité finale du projet

Créez automatiquement des factures à partir du suivi du temps et des dépenses suivis et envoyez-les à vos clients directement depuis la plateforme

Limites de Harvest

Il ne dispose pas de fonctionnalités intégrées de gestion des salaires ou de calcul automatique des taxes de vente, ce qui nécessite un travail manuel ou l'intégration de solutions tierces

Pas de hub de notification centralisé pour les mises à jour telles que les envois de relevé de temps ou les rappels de factures

Les options de filtrage des tâches ou des entrées de temps sont basiques, ce qui rend difficile l'analyse de catégories ou de groupes spécifiques dans les rapports

Tarifs Harvest

Free

Pro : 13,75 $/mois par utilisateur

Premium : 17,50 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Harvest

G2 : 4,3/5 (plus de 815 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 630 avis)

📚 À lire également : Comparaison entre Harvest et Toggl (fonctionnalités, tarifs)

📊 Erreur budgétaire : Au début des années 2000, un projet du gouvernement britannique visant à moderniser les dossiers médicaux est passé de 2 à 12 milliards de livres sterling avant d'être abandonné.

8. Hubstaff (idéal pour les Teams à distance qui ont besoin d'un suivi détaillé des activités)

via Hubstaff

Les responsables opérationnels qui gèrent des équipes dispersées ont besoin d'une visibilité détaillée sur la manière dont les télétravailleurs utilisent leur temps et sur la manière dont cela se traduit en coûts pour les projets. Hubstaff fournit cette visibilité grâce à un suivi complet des activités.

Il est fournisseur de responsabilité sans être trop intrusif : les membres de l'équipe peuvent voir leurs propres schémas de productivité tandis que les responsables bénéficient de la visibilité dont ils ont besoin pour établir des coûts de projet précis. Les rapports détaillés permettent d'identifier les schémas de télétravail qui conduisent à la réalisation la plus efficace des projets.

Meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Surveillez la productivité de votre équipe grâce à la capture automatique d'écran et au suivi de l'utilisation des applications

Suivez les coûts des projets en temps réel pendant que les membres de l'équipe travaillent, grâce au calcul automatique des coûts de main-d'œuvre basé sur les taux horaires individuels et le temps réellement investi

Définissez des budgets hebdomadaires ou des limites de coûts fixes pour les projets et les membres de l'équipe afin d'éviter les dépassements budgétaires

Configurez l'automatisation du traitement des salaires en fonction des heures de suivi et des affectations aux projets, afin de rationaliser les processus de paiement

Affichez des rapports détaillés sur les coûts des projets, les dépenses des membres de l'équipe et l'historique budgétaire.

Limites de Hubstaff

Les fonctionnalités de surveillance des employés peuvent être perçues comme intrusives et nuire au moral de l'équipe si elles ne sont pas mises en œuvre de manière réfléchie, sans compter qu'elles ne sont pas adaptées au suivi des tâches créatives ou stratégiques

Les préoccupations en matière de confidentialité peuvent constituer une limite à l'adoption dans les organisations soumises à des exigences strictes en matière de protection des données

Son point fort réside principalement dans la gestion des coûts de main-d'œuvre ; il est moins performant pour gérer les coûts des matériaux ou autres dépenses non liées à un projet

Tarifs Hubstaff

Essai gratuit

*starter : 7 $/mois par utilisateur (deux places minimum)

Croissance : 9 $/mois par utilisateur (deux places minimum)

Équipe : 12 $/mois par utilisateur (deux places minimum)

enterprise :* 25 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Hubstaff

G2 : 4,2/5 (plus de 1 440 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 570 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Hubstaff ?

Un avis publié sur G2 le résume ainsi :

Hubstaff offre un moyen simple de suivre le temps et la productivité de votre équipe. La possibilité de prendre des captures d'écran pendant une période, de suivre les niveaux d'activité et de s'intégrer à des outils de gestion de projet tels que Trello et Asana le rend extrêmement précieux pour les équipes à distance. […] Parfois, le suivi des activités peut sembler trop intrusif, en particulier avec des captures d'écran fréquentes. L'application mobile a également tendance à ralentir ou à planter à l'occasion, ce qui peut interrompre la productivité lors de vos déplacements.

📚 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Hubstaff

9. Sage Intacct (Idéal pour l'intégration de la gestion financière d'entreprise)

via Sage Intacct

Les entreprises ont besoin d'un outil de suivi des coûts de projet qui s'intègre parfaitement à leurs systèmes financiers et à leurs structures de rapports existants. Sage Intacct répond à ce besoin grâce à ses fonctionnalités complètes de gestion financière.

Il excelle dans la comptabilité de projet, vous permettant de suivre et de gérer les coûts, la facturation et les revenus de chaque projet avec une grande précision. Vous pouvez répartir les coûts directs et indirects, gérer des calendriers de facturation complexes et comptabiliser les revenus conformément aux normes comptables.

Les équipes financières peuvent enfin obtenir des données précises sur la rentabilité des projets, qui sont directement intégrées aux états financiers de l'entreprise et aux rapports de direction, sans manipulation manuelle des données.

Les meilleures fonctionnalités de Sage Intacct

Créez des budgets de projet sophistiqués qui se connectent aux comptes du grand livre général et mettent automatiquement à jour les états financiers

Étiquetez les transactions avec le projet, le service, l'emplacement et d'autres dimensions pour une analyse financière et des rapports détaillés

Mettez en place des contrôles financiers automatisés qui nécessitent des approbations pour toutes les dépenses de projet dépassant des seuils prédéfinis

Suivez les coûts de vos projets tout en assurant la maintenance de pistes d'audit achevées qui répondent aux exigences de gouvernance d'entreprise et aux normes de rapports financiers

Améliorez la qualité des données et automatisez les flux de travail financiers complexes grâce à l'IA intégrée

Limites de Sage Intacct

La complexité de la mise en œuvre nécessite d'importantes ressources informatiques et une expertise financière pour une configuration adéquate

Son prix est nettement plus élevé que celui des outils de gestion de projet plus simples, ce qui le rend peu pratique pour les petites entreprises

Une solution excessive pour les organisations qui n'ont pas besoin d'une intégration complète de la gestion financière en plus du suivi de projet

En raison de la conformité aux normes GAAP, les configurations sont rigides après la mise en œuvre et nécessitent l'aide d'un développeur ou d'un revendeur pour toute modification

Tarifs Sage Intacct

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Sage Intacct

G2 : 4,3/5 (plus de 3 730 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 525 avis)

💡 Conseil de pro : Mettez en place un processus de veto des dépenses rapide, dans lequel toute dépense non essentielle dépassant un certain seuil doit être approuvée une deuxième fois afin d'éviter les achats impulsifs. Vous pouvez créer un agent IA dans ClickUp pour automatiser cette tâche.

📊 Erreur budgétaire : Le projet de train à grande vitesse en Californie était estimé à 33 milliards de dollars en 2008. En 2023, les coûts estimés avaient atteint 128 milliards de dollars, sans date d'achèvement précise. Cette situation a été largement imputée à un suivi des coûts incohérent et à des changements de portée.

10. Procore (Idéal pour la gestion des coûts des projets de construction)

via Procore

La construction pose des défis uniques en matière de gestion des coûts de projet que les outils génériques ne peuvent tout simplement pas relever efficacement. Procore répond à ces besoins spécifiques grâce à des fonctionnalités spécialement conçues pour la gestion financière des projets de construction.

Il comprend le flux des coûts de construction et fournit une visibilité à chaque étape, de la pré-développement à la clôture. Les Teams peuvent suivre les coûts liés à la main-d'œuvre, aux matériaux, à l'équipement et aux sous-traitants tout en respectant les principes comptables et les exigences en matière de rapports dans le domaine de la construction.

Meilleures fonctionnalités de Procore

Gérez les commandes de modification et les modifications budgétaires grâce à des flux de travail d'approbation automatisés qui conservent des pistes d'audit achevées

Accédez aux budgets, contrats, bons de modification, bons de commande et factures dans un système connecté unique avec assistance IA intégrée

Générez des rapports de coûts détaillés qui ventilent les dépenses du projet par corps de métier, phase, code de coût et autres catégories spécifiques à la construction

Connectez les opérations en champ directement au suivi financier grâce à des applications mobiles qui permettent aux équipes d'enregistrer le temps, les matériaux et l'utilisation des équipements depuis les chantiers

Limites de Procore

L'outil d'appel d'offres avant construction est critiqué pour son inefficacité et ses problèmes, notamment sa mauvaise ergonomie et le manque de mises à jour régulières de la part de l'équipe de développement

La mise en œuvre nécessite une installation importante pour configurer les codes de coûts, les flux de travail d'approbation et l'intégration avec les systèmes comptables existants

Certains utilisateurs trouvent que le service client n'est pas à la hauteur, avec des temps de réponse longs, un manque de chargés de compte dédiés ou des problèmes non résolus

Tarifs Procore

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Procore

G2 : 4,6/5 (plus de 3 450 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 770 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Procore ?

Une critique de Capterra résume ainsi :

Procore est une plateforme bien organisée et efficace qui offre toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin pour mener à bien des projets industriels à grande échelle, jusqu'à la simple construction résidentielle.

💡 Conseil de pro : Pour simplifier la réduction des coûts logiciels, suivez séparément les dépenses liées aux fonctionnalités supplémentaires. Essayez d'enregistrer toutes les demandes de modules complémentaires par rapport au périmètre initial, afin de pouvoir les négocier ou les reporter pour respecter votre budget.

